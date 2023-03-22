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Петрозаводский детский центр «Другая Продлёнка» получил грантовую господдержку

Новости. Общество
13:47, 16 Декабря 2022
фото: © КРРК

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Компания приобрела новые планшеты и конструкторы для занятий робототехникой.

Детский центр «Другая продлёнка» работает в Петрозаводске с 2014 года. Занятия проводятся в четырёх точках города, где предлагают образовательные и развлекательные услуги: занятия по робототехнике, программированию, 3D-моделированию, английскому языку, рисованию, керамике, шахматам, чтению. А еще в «Другой продлёнке» можно отпраздновать день рождения, поучаствовать в мастер-классах и провести нескучные каникулы. Всего компания предлагает 23 различных курса, которые ежегодно посещают около 700 детей.

Идея бизнеса роилась у директора ООО «Продлёнка» Марии Молдавской, когда её дочь пошла в первый класс. Оказалось, что после школы её сложно занять дома. Тогда предпринимательница придумала «Другую продлёнку». В январе 2015 года в Центре популярностью пользовались столярные занятия — собралась неплохая компания. В сентябре открыли кружки по шахматам, робототехнике. Сейчас компания предлагает 23 различных курса, которые ежегодно посещают около 700 детей.

— У нас много занятий на любой вкус, среди которых каждый может выбрать курс или мастер-класс по душе. Наша фишка в отношении к клиентам, внимание к их проблемам, потребностям. К нам ходят семьями, если один ребёнок вырос, приводят второго, — говорит Мария Молдавская. 

В 2021 году Центр участвовал в конкурсе грантов для социальных предприятий от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. Благодаря этому удалось купить новое оборудование, оплатить аренду и коммунальные платежи. В частности, приобрели планшеты для робототехники и несколько конструкторов. И очень кстати — летом цены серьёзно выросли. Развивать бизнес помогает Центр «Мой бизнес» Республики Карелия: здесь предприниматель получила маркетинговые услуги, участвовала в семинарах и форумах.

Узнать о возможностях господдержки предпринимательства можно в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Реклама / ООО «Корпорация развития Республики Карелия» /ИНН1001041869

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