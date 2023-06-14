«Росгосстрах» в Карелии застраховал дом на 31 млн рублей

Страховые программы «Росгосстраха» разнообразны. Их можно составлять как «мозаику», подбирая риски по усмотрению владельцев жилья. В базовый пакет входит в том числе и риск терроризма.

Филиал «Росгосстраха» в Республике Карелия застраховал расположенный недалеко от Петрозаводска загородный дом с сауной. Согласно договору, страховой защитой обеспечены конструктив строений, внутренняя отделка и инженерное оборудование, а также домашнее имущество. Договор заключен на условиях продукта «Дом. Фундаментальное решение» и включает полный пакет рисков на случай гибели, утраты или повреждения имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, террористического акта, наезда транспортных средств, противоправных действий третьих лиц, кражи и т.д. Также застрахована гражданская ответственность домовладельца — если вдруг по его вине будет причинен ущерб соседям.

Сумма страховой ответственности «Росгосстраха» по договору превысила 31 млн рублей.

«Это предусмотрительный шаг со стороны нашего клиента — застраховать свой дом и имущество, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Республике Карелия Наталья Корнева. — У нас удивительный регион, богатая природа — леса, реки, озера. Но они же — из-за разливов и лесных пожаров — существенный риск для жилья. Особенно если речь идет о деревянном домостроении — а таких построек в нашей республике большинство. Страхователь сделал выбор в пользу нашей компании. Страховые программы «Росгосстраха» хороши своим разнообразием, их можно составлять как «мозаику», подбирая риски по усмотрению владельцев жилья, и в них минимальное количество исключений по страховым случаям, а в базовый пакет входит в том числе и риск терроризма».

Наталья Корнева отметила, что по итогам прошлого года «Росгосстрах» был безоговорочным лидером в регионе по страхованию имущественных рисков жителей Карелии, и в этом году сохраняет за собой первую позицию. Компания лидирует не только по сборам, но и по выплатам жителям Карелии по страховым случаям с жильем.

«За пять месяцев этого года сборы филиала в сегменте страхования имущественных рисков граждан увеличились более чем на 10% — как за счет роста количества заключенных договоров, так и за счет увеличения страховой суммы. Люди видят, что стоимость стройматериалов растет, и восстановить дом в случае его разрушения будет стоить недешево. Поэтому владельцы жилья взвешенно подходят к заключению договора, а также активнее страхуют дополнительные постройки на участке», — говорит Наталья Корнева.

В Республике Карелия действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 18 страховых отделов во всех районах Республики, а также пункт урегулирования убытков в Петрозаводске.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

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