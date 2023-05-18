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Tele2 проанализировала самые популярные туристические места Карелии

Новости. Общество
12:13, 31 Мая 2023
фото: © Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, в преддверии летнего туристического сезона проанализировал посещаемость туристических мест Карелии. Наибольшим спросом в прошлом году пользовался горный парк Рускеала, который активно посещали туристы из Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. При этом больше всего интернет-трафиком пользовались на Валааме.

В 2022 году наибольшее количество клиентов Tele2 побывало в парке Рускеала. На втором месте оказался заповедник Кивач. Острова Валаам и Кижи распределили между собой третье и четвертое место. Наибольший пик посещений пришелся на летние месяцы: июль и август.

При этом активнее всего гости региона использовали интернет-трафик и минуты на разговоры на Валааме. Несмотря на то, что в зимний период поток туристов на архипелаг существенно уменьшается, по итогам года Валаам показывал наибольшее количество использованных ГБ и минут. Рускеала по интернет-активности клиентов и количеству звонков занимает только вторую позицию.   

Чаще всего парк Рускеала посещали клиенты оператора из двух столиц, а также из Нижнего Новгорода, Воронежа и Вологды. Один из старейших в стране заподведников Кивач собрал больше всего посетителей из соседней Мурманской области. Валаам и Кижи кроме туристов из столичных регионов также активно посещали клиенты из Перми и Нижнего Новгорода. Меньше всего туристов в Карелии из Дальнего Востока: Камчатки, Магадана и Хабаровска.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

«Мы создали инфраструктуру связи и мобильного интернета, которая позволяет жителям и гостям Карелии оставаться на связи и наслаждаться красотами нашей уникальной природы и богатой культуры. Надежный интернет Tele2 дает возможность делиться впечатлениями от посещения не только городов, но и природных заповедников, которые являются настоящими жемчужинами республики».

Компания продолжает улучшать свою инфраструктуру в Карелии, расширяя доступность связи и высокоскоростного мобильного интернета в туристических местах, таких как Рускеала, Кижи и Валаам, а также на побережьях Онежского и Ладожского озер. Большое внимание специалисты уделяют жилым кварталам крупных городов и пригородных территориям. В прошлом году оператор модернизировал сеть в микрорайонах Древлянка и Рыбка в Петрозаводске, а также улучшил качество мобильного интернета в Костомукше, Медвежьегорске, Сегеже, поселке Ильинском. В начале 2023 года Tele2 присоединилась к федеральной программе устранения цифрового неравенства, обеспечив связью и мобильным интернетом жителей 10 отдаленных поселков и деревень региона.

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