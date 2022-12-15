Управляющая компания «КСМ-Комфорт» присоединяется к акции «Елка желаний»

Для своих клиентов Управляющая компания «КСМ-Комфорт» запустила новогоднюю акцию «Елка желаний от КСМ-Комфорт»

В преддверии самого волшебного праздника «Нового года», мы решили, что одним из самых чудесных подарков нашим юным клиентам может стать — исполнение желаний!

Более подробную информацию об Акции можно узнать на официальной странице ВК Управляющей компании КСМ-Комфорт.

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