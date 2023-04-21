Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Стало известно, как благоустроят дворы в новом жилом комплексе «Флотилия»
13.06.2023 16:13

В новом районе Петрозаводска устанавливают локальные очистные сооружения (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
17:03, 14 Июня 2023

Новости партнеров

В новом экологическом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» на первой береговой линии Онежского озера будет действовать автономная локальная очистка ливневых сточных вод.

Продолжаем следить за тем, как активно строится в Петрозаводске на первой береговой линии Онежского озера район «Talojarvi. Город у воды».

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности.

Экологичность, забота об окружающей среде – важная составляющая проекта «Talojarvi. Город у воды» так как новый район находится рядом с Онежским озером - уникальным по своей чистоте водным объектом. Именно поэтому при проектировании нового района была продумана установка здесь локальной системы очистки ливневых сточных вод, которая будет обслуживать жилой комплекс.

Установка так называемых ЛОС – локальных очистных сооружений в настоящее время проводится в «Talojarvi» силами подрядной организации. Сбор в специальные емкости, а также очистка и отведение сточных вод, - будут производиться с использованием современного оборудования и новейших методов обеззараживания.

Напомним, «Talojarvi. Город у воды» - это большой район с развитой социальной инфраструктурой, масштабным благоустройством, начиная с дворовых территорий и заканчивая сетью велодорожек, прогулочных зон и набережной. В центре «Talojarvi» предусмотрена зеленая зона - парк площадью 3 гектара.

Недавно в новом районе провели асфальтированную дорогу к первым трем домам, и именно с этой территории началось озеленение «Talojarvi» – вдоль дороги посадили около двух десятков хвойных и кленовых деревьев.

Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте или,  записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

----------------------------------------------------------------------

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ИНН1001353459 / ООО „Специализированный Застройщик ‚ДСК-1‘

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.06.2023, 17:20
Известного врача из Карелии насмерть сбил 18-летний спортсмен
12.06.2023, 11:00
Пенсии в России проиндексируют два раза за один год
14.06.2023, 07:00
«Окуни - монстры» водятся в озере в Карелии
13.06.2023, 10:05
Синоптики рассказали, на сколько в Карелии задержится тепло
13.06.2023, 20:21
Страшная авария под Петрозаводском унесла жизнь пассажира отечественной машины
08.06.2023, 12:36
Популярный ведущий Первого канала едва не лишился глаз на съемках в Карелии

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.