Выпускники вузов в Петрозаводске могут начать карьеру и работать удалённо в билайне

Билайн приглашает студентов и выпускников вузов на онлайн-встречу.

На онлайн-встрече эксперты оператора расскажут, как составить резюме начинающему специалисту, как написать правильное сопроводительное письмо, какие проекты и продукты сейчас создаёт оператор и как заботится о своих сотрудниках. А главное – какие вакансии компания предлагает студентам и как попасть в билайн на стажировку с перспективой трудоустройства.

Сейчас в Петрозаводске есть возможность начать карьеру со стажировки в должности старшего специалиста отдела продаж среднего и малого бизнеса и работать с корпоративными клиентами. Принять на стажировку могут как студентов, так и молодых специалистов, которые закончили вуз не больше трёх лет назад. Программа стажировки в билайне включает в себя не только выполнение определенного функционала на рабочем месте, но и наставничество, образовательные курсы, развивающие мероприятия и многое другое.

Также в компании продолжает действовать проект удалённой работы BeeFREE (БиФри), который был запущен в билайне в 2016 году. При стажировке, по согласованию с руководителем, можно частично работать удаленно, не тратить время на дорогу, чаще видеть близких и лучше управлять балансом между рабочей и личной жизнью.

Узнать подробности и задать вопросы можно на онлайн-встрече, которая пройдёт 15 февраля 2023 года в 19:00 по московскому времени. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация https://vympelkom.timepad.ru/event/2303896/

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