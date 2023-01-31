Ждать или покупать? Что происходит с жилой недвижимостью в Петрозаводске?

Многие задаются вопросом: стоит ли приобретать жилую недвижимость или отложить покупку?

Специалисты строительной отрасли и банковской сферы едины в своём мнении: «Покупать». «Почему?» - спросите вы. Давайте, разбираться.

Во-первых, покупка недвижимости остаётся одним из самых надёжных вариантов инвестиций.

Во-вторых, ипотеку теперь взять проще. С 01 января 2023 года расширен доступ к «Семейной ипотеке» для приобретения квартиры в новостройках. Если ранее на минимальную ставку 5,7 % могли претендовать только родители детей рождённых после 01.01.2018 года, то теперь подать документы на льготный кредит могут заёмщики с двумя детьми до 18 лет.

И отличные новости от ВТБ! Больше не нужно подтверждать доход по заявке на ипотеку, достаточно указать общий реальный доход. То есть вам не нужно собирать документы (справки, выписки по счету, трудовые книжки и т.п.). При этом вы сможете получить одобрение по действующим минимальным ставкам!

Снова доступна ипотека для самозанятых, адвокатов, нотариусов.

В-третьих, в рамках льготной ипотеки вы можете приобрести готовые квартиры в новостройках. Где такие найти? В «СФК» предлагают 17 готовых квартир в разных районах города!

На выбор: 2-х и 3-комнатные варианты продуманных планировок. Например, готовая 3-х комнатная квартира (100 кв.м.) в кирпичном доме в Центре. Новостройка расположена на берегу реки рядом с аллеей 300-летия Петрозаводска. В доме всего 10 квартир, закрытая территория с парковкой и детской площадкой.

Или готовая двухкомнатная квартира (53 кв.м.) в 3-этажном доме на берегу озера.

Также в компании готовы предложить строящиеся варианты со сроком сдачи - осенью 2023 года. Это жилой комплекс «Новая жизнь» - 4-этажный дом с закрытой территории в 5 минутах от пл. Гагарина.

Удобная локация позволяет получить максимум преимуществ. С одной стороны - это тихий и спокойный двор, в шаговой доступности два детских сада и 3 школы, десятки детских клубов, с другой - быстрый доступ ко всей инфраструктуре на пр.Ленина: рестораны, магазины, места отдыха, спортивные клубы и т.п.

Закрытый двор жилого комплекса «Новая жизнь» - это благоустроенная территория с детской и спортивными площадками, просторным паркингом и ландшафтным дизайном.

Большой выбор планировок: классика и евроварианты, квартиры с двумя и даже тремя балконами, - позволит найти оптимальный вариант для каждого клиента. Для тех, кто ищет квартиру с открытым пространством, подойдёт планировочное решение с террасами на 1 этаже.

На все квартиры действует акция «Квартира за 1 рубль»».

Специалисты компании помогут Вам с приобретением и оформлением квартиры, предложат самые выгодные условия по кредиту, подскажут нюансы, на которые стоит обратить внимание при оформлении ипотеки. При необходимости проведут сделку удалённо без посещения офиса.

Одним словом, лучше позвоните в офис продаж ООО «СФК» по телефону 8 (8142) 44-55-55 и узнайте все сами.

С ценами и планировками вы можете ознакомиться на сайте.

*Кредит предоставляется Банком «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России №1000. Первоначальный взнос от 15%, процентная ставка от 5,7%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 6 млн. руб. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Строительное предприятие №1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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Основные условия кредитования



5,7%

Для семей, соответствующих Требованиям программы (см. ниже)

Ставка может вырасти

+0,3%

при отказе от онлайн-заявки и использования цифровых сервисов

4,7%

Для семей, соответствующих Требованиям программы (см. ниже), покупающих жилье в Дальневосточном федеральном округе

Ставка может вырасти

+0,3%

при отказе от онлайн-заявки и использования цифровых сервисов

Сумма кредита

Приобретение квартиры

до 30 млн ₽

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

до 15 млн ₽

остальные регионы

Сумма более 12 млн ₽ для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО и более 6 млн ₽ для остальных регионов подтверждается у отдельных застройщиков, предоставляющих субсидии.

Приобретение дома с земельным участком

до 12 млн ₽

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

до 6 млн ₽

остальные регионы

Срок кредита

до 30 лет

Первоначальный взнос

от 15%

при покупке квартир

от 20%

при покупке домов или таунхаусов

Что можно купить

• Квартиру в новостройке у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании)

• Готовую квартиру, дом или таунхаус с участком у юридического лица первого собственника или ИП (за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании)

• Строящийся таунхаус с земельным участком у юридического лица первого собственника

• Готовую квартиру, таунхаус или жилой дом у физического или юридического лица при условии, что они расположены в сельских поселениях ДФО

• Дом с земельным участком по договору долевого участия в Московской и Ульяновской области (см. ограничения по застройщикам в разделе «Требования»)

Требования программы

Можно принять участие в программе, если у вас:

• есть двое или более несовершеннолетних детей (для этой категории заемщиков заключение кредитного договора возможно после 31.12.2022)

• есть ребенок, который родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2023 включительно

• для Дальневосточного федерального округа: есть ребенок, который родился в период с 01.01.2019 по 31.12.2023 включительно

• ребенок c инвалидностью, рожденный не позднее 31.12.2023

Страхование

Обязательно только страхование риска утраты или повреждения приобретаемого жилья

Рефинансирование

Возможно при соответствии условиям программы