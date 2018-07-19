Самые значимые события четверга

В Карелии снова выросли тарифы на услуги ЖКХ

Рост тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в Карелии за период с 10 по 16 июля составил 0,4%-2,2%, сообщает Карелиястат.

Больше всего увеличилась плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Размер платы составил 36,67 рубля за кв. метр общей площади, что на 2,2% больше, чем неделей раньше.

Горячее водоснабжение подорожало за этот период на 0,5% - до 873,67 рубля в месяц с человека.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил маленькую девочку и уехал с места ДТП

Горожане в соцсети начали поиски водителя, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия, бросив пострадавшую на дороге.

В минувшую среду вечером, 18 июля в районе 20.00, водитель автомобиля Lada Priora, двигавшийся по улице Кузьмина, совершил наезд на ребенка.

"Сбил девочку 7-8 лет, - сообщили очевидцы "Столице на Онего", - ДТП произошло напротив детской площадки на ул.Кузьмина. Виновник подло скрылся с места происшествия. У девочки большая шишка на голове, разодрана щека и травма ноги. Ее увели в машину скорой помощи".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы предлагают водителю, сбежавшему с места происшествия, самому прийти в ГИБДД и признаться в совершении наезда.

"Обращаюсь к тебе, лучше сам приди и покайся в ГИБДД, тем более есть видео твоей тачки и много свидетелей, которые тебя запомнили", - пишут очевидцы.

По нашей информации, на данный момент виновник наезда в ГИБДД не обращался.

Нургалиев приедет в Карелию накануне визита Медведева

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибывает сегодня в Карелию, сообщает правительство республике.

Предполагается, что Нургалиев примет участие в совещании по вопросу строительства здания аэровокзального комплекса и развития аэропорта Петрозаводска. Кроме того, он проведет совещание по вопросу хода строительства регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске.

Нургалиев также обсудит с руководством республики вопросы создания воинского мемориала на станции Раменцы в Сегежском районе.

Нургалиев пробудет в Карелии с 19 по 20 июля.

Визит Медведева в Петрозаводск ожидается 20 июля.

ВИДЕО: На Старой Кукковке сгорел дом, есть пострадавшие

Ночью в Петрозаводске пожар уничтожил жилой дом на улице Щербакова, пострадали два человека, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня ночью, 19 июля в 1.24, на улице Щербакова произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме.

Пожар ликвидировали в 2.14 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (10 чел., 3 ед. техники).

В результате дом сгорел полностью, жильцы всех четырех квартир были эвакуированы.

Два человека получили травмы. Пострадавшие, по информации МЧС, госпитализированы.

Страшный пожар запечатлели на видео горожане.

Экс-глава Минэка Карелии удивился, почему власти до сих пор не открыли новую дорогу к Рускеала

Бывший министр экономического развития Карелии Евгений Жирнель не смог попасть по новой дороге к горному парку "Рускеала", которую власти с помпой открыли еще в 2017 году.

"Приезжаю в Карелию теперь как турист. Были в горном парке Рускеала. Не был там пару лет. Поразил размах. Такого количества туристов в этом месте я ещё не видел никогда. При этом теперь это не просто красивое место, там теперь есть все для туристов: кафе, магазины с сувенирами, развлечения... Но если вы любите другую Карелию, спокойную и красивую, то лучше приехать сюда в сентябре. Правда, не понял ситуацию с новой дорогой. В прошлом году резали ленточки, а дорога упирается в какую-то промплощадку, и на территорию парка вы по ней не проедете, упретесь в строительные блоки. Зачем такая дорога? Как результат простояли на въезде минут сорок на старой пыльной дороге", - написал Жирнель на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, дорога к парку "Рускеала" была торжественно открыта 23 ноября 2017 года.

И это уже не первая информация, что дорога не работает. Об этом писали очевидцы, и даже отвечал на выпады глава республики Артур Парфенчиков.

Евгений Жирнель после того, как покинул пост главы министерства экономического развития и промышленности Карелии, стал работать заместителем директора многофункционального центра Ленинградской области.

Госдума начала обсуждать повышение пенсионного возраста в России - прямая трансляция

Государственная дума приступила к рассмотрению в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе.

Напомним, законопроект предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. В Карелии, как в регионе, приравненном к территориям Крайнего Севера, пенсионный возраст увеличится до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст предлагается с 2019 по 2034 год.

Смотрите прямую трансляцию заседания Государственной думы на сайте Госдумы или на встроенном ниже видео.

Налог на недвижимость для жителей Карелии пересчитали по новой методике

Жители Карелии начали получать уведомления об уплате налога на недвижимость за 2017 года, начисленного по новой методике – исходя из кадастровой стоимости.

До 1 января 2017 года сумма налога на недвижимость физических лиц начислялась по инвентаризационной стоимости, которая была установлена не для всех объектов. Владельцы таких объектов вообще не платили налог на недвижимость. Оценка кадастровой стоимости сделана для всех без исключения.

Сумма платежа зависит от ставки налога, установленной органами местного самоуправления для каждого муниципального образования.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, его поддержали только "единороссы"

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии "Единая Россия". Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — не согласились с реформой.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на "Ведомости".

Второе чтение законопроекта состоится осенью. Спикер парламента Вячеслав Володин на заседании также сообщил о продлении срока предоставления поправок в законопроект до 24 сентября.

Ожидается, что к этому времени Минтруд представит и программу повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Как ранее сообщал Интерфакс, глава министерства труда Максим Топилин оценил затраты на переобучение в 5 миллиардов рублей в год.

Также ожидаются параметры индексации пенсий для обеспечения их роста выше инфляции. По словам Максима Топилина, с 2019 года пенсии будут повышаться на 1 тысячу рублей — будет заложена индексация на 7% при прогнозе инфляции на 2019 год менее 4%. В результате к 2024 году средний размер пенсии по старости составит 20 тысяч рублей.

Отмечается также, что на заседание 19 июля не пришли восемь членов фракции "Единой России" — в их числе заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Железняк. Как ранее сообщал "Дождь" со ссылкой на неназванные источники, его неявка связана с нежеланием голосовать за повышение пенсионного возраста.

Во время заседания у здания Госдумы происходила акция против повышения пенсионного возраста, которую провели депутаты от КПРФ, представители движения "Левый фронт", партии "Яблоко" и "Коммунисты России". В акции приняли участие около 300 человек, задержаний не было.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Власти Петрозаводска назвали улицы, где пройдет ямочный ремонт

В Петрозаводске в ближайшее время начинается второй этап ямочного ремонта, сообщили в городской администрации.

До 31 августа предусмотрено восстановление 4,6 тысячи квадратных метров поврежденного дорожного покрытия.

Специалисты администрации города составили список улиц, на которых на следующей неделе начнется очередной этап "ямочного" ремонта.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, фрезеровка и последующее восстановление асфальтобетонного покрытия запланированы на перекрестках проспекта А. Невского с улицами "Правды" и Маршала Мерецкова, перекрестке улиц "Правды", Лыжной, Калинина и Ключевского шоссе. Также предусмотрен ремонт участков улиц Станционной, Матросова, Связи, Муезерской, Коммунальной (между улицами Гоголя и Горького) и нескольких проездов на дворовые территории в центральной части города.

Дорожные работы будет производить ИП Мосоян Р.С.

"Контракт должен быть подписан в срок до 24 июля, после чего подрядчик обязан немедленно приступить к ремонту названных участков", - пояснил Андрей Бекелев.

Возросший спрос на платные услуги Республиканской больницы объяснили дефицитом специалистов в поликлиниках

Рост спроса на услуги Центра платных медицинских услуг Республиканской больницы "в определенной степени" обусловлен дефицитом специалистов в поликлиниках Карелии. Об этом сообщается в ответе на запрос "Столицы на Онего", подписанном главврачом больницы Тамази Карапетяном.

Когда записываешься по телефону на прием к специалисту или на обследование в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы, то работник регистратуры просит прийти не к назначенному времени, а минут на 30 пораньше. Потому что для оплаты услуги придется, как потом выясняется, отстоять очередь в регистратуру – и бывает, что получаса едва хватило, чтобы не опоздать к врачу.

"Столица на Онего" захотела обсудить тему очередей в Центре платных медицинских услуг с его руководством. Встречаться лично с нами не стали, вместо этого предложили направить запрос на имя главного врача больницы.

В ответе на запрос нам объяснили, с чем связаны очереди в регистратуру Центра платных услуг:

"Рост спроса на оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи в консультативной поликлинике в рамках ОМС и платных медицинских услуг в условиях ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" в определенной степени обусловлен дефицитом специалистов в медицинских организациях Республики Карелия, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по территориальному принципу".

"В настоящее время в соответствии с действующим федеральным законодательством обязательным условием при оказании медицинской помощи на платной основе является заключение письменного договора с пациентом на платные медицинские услуги, кроме того необходимо оформление в письменном виде согласия пациента на обработку персональных данных и информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Оформление данных документов требует определенных временных затрат как со стороны самого пациента, так и персонала регистратуры Центра платных медицинских услуг ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова", - отметили также в учреждении.

Как руководство собирается бороться с очередями, можно узнать вот здесь.

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