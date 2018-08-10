Что случилось в Петрозаводске и Карелии 10 августа

фото: МЧС Карелии, очевидцы

ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось

ГУМЧС по Карелии опубликовало видео тушения Успенской церкви.

На кадрах видно, что от здания церкви остался только остов из бревен от трех стен. Здание полностью уничтожено огнем.

Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33 минуты на ЕСС-01 города Петрозаводска. К месту ЧП выехал начальник ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

фото: Андрей Павлов

Глава МЧС по Карелии выехал к месту пожара в Успенской церкви

ГУМЧС по Карелии направляет дополнительные подразделения, чтобы спасти от огня Успенскую церковь в Кондопоге, сообщает ведомство.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33 минуты на ЕСС-01 города Петрозаводска. В 09.41 прибыли первые пожарные.

В 9:50 было получено подтверждение пожара по высшему рангу опасности. На момент прибытия подразделений установлено, что происходит горение внутри здания на площади 60 м². Погибших, пострадавших нет.

В настоящий момент на месте пожара работают 24 человека, 6 единиц техники.

Дополнительно выехали сотрудники пяти подразделений из Прионежья и Петрозаводска.

В 10.20 к месту пожара выехал начальник ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

В Петрозаводске госпитализировали женщину с подозрением на корь

Молодая петрозаводчанка госпитализирована 9 августа с подозрением на заболевание корью, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

В минувший четверг 9 августа стало известно, что из поликлиники на Кукковке в инфекционную больницу поступила пациентка, у которой под вопросом поставили заболевание корью.

Как объяснили в надзорном ведомстве, подтвердить диагноз будет возможно, когда возьмут анализ крови, который проводится на пятый день.

"На данный момент необходимо в течение 72 часов привить от кори всех, кто непосредственно контактировал с заболевшей, также в течение семи дней проверить всех жителей подъезда по адресу, где проживала молодая петрозаводчанка, и провести профилактические мероприятия".

По информации управления Роспотребнадзора Карелии, вспышка инфекционного заболевания возникла в начале июля в Олонце. На данный момент зафиксировано, что последний случай заболевания корью в Олонце был зафиксирован 23 июля.

"Ждем 21-й день и снимаем карантин", - сказала сотрудница карельского Роспотребнадзора.

Подробнее о том, как распознать корь, читайте здесь.

Причиной пожара в Успенской церкви мог стать поджог

Глава ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев предположил, что Успенская церковь XVIII века в Кондопоге сгорела в результате поджога.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Сергей Александрович (Шугаев) предположил, что это поджог. Однако это пока не точно, на месте работают специалисты", — сказал представитель пресс-службы МЧС.

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара. На месте работают криминалисты следственного комитета.

Власти Карелии заявили, что готовы восстановить церковь.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

фото: Максим Смирнов

СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Деревянная Успенская церковь горит в Кондопоге.

Как рассказали в МЧС, на место выехали пожарные.

Подробности уточняются.

Успенская церковь, или Храм успения пресвятой богородицы, - одна из главных достопримечательностей Карелии, располагающаяся в старой части города Кондопога на берегу Онежского озера.

Ранее на этом месте уже строились церкви, однако оба раза они уничтожались пожарами.

Успенская же церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее построили в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

Появились видео, как горит Успенская церковь в Карелии

В Интернете появляются видео, сделанные очевидцами пожара в Успенской церкви.

Ранее стало известно, что в половине десятого в пятницу в Кондопоге загорелась Успенская церковь, которая была построена в 18-м веке и является памятником заонежской деревянной архитектуры.

Сейчас, по данным ГУ МЧС по Карелии, на месте пожара работают 24 человека и шесть единиц техники. К месту происшествия выехал глава управления Сергей Шугаев.

Пятый канал опубликовал видео пожара в церкви, которое сделали очевидцы.

Кадры с места происшествия поступили также в редакцию "Столицы на Онего".

Видео: ВКонтакте / Светлана Новинская, Вячеслав Крюковцов

фото: Илья Тимин

ФОТО: Фотограф в Карелии запечатлел пепелище на месте Успенской церкви

Илья Тимин запечатлел Успенское пепелище в Кондопоге.

На своей странице в соцсети фотограф Карелии Илья Тимин разместил кадры с места, где сегодня сгорела Успенская церковь – памятник деревянного зодчества 18 века.

"Успенское пепелище в Кондопоге, - написал Илья Тимин в комментарии к фото, - основной пожар потушен, но трехсотлетняя древесина сухая и периодически очаги возгорания возникают вновь - за этим внимательно следят сотрудники МЧС. Успенская церковь утрачена полностью. Фрагмент нижнего венца с восточной стороны был не тронут огнем, но и это пока под вопросом.Карелия потеряла один из самых значительных памятников деревянной арихитектуры. Увы".

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее построили в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство также представляет большой интерес и сохранилось в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

Чепик: "Вся страна уже ушла вперед, а Карелия еще находится на уровне 20-летней давности"

Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик рассказал о жизни в республике.

"В Карелии много внутренних конфликтов. Люди пытаются искать противоречия. А мне кажется, что на самом деле этих конфликтов нет. Для меня очевидно, что люди здесь открытые, понятные и очень добрые. Но у них есть чувство недостатка внимания. И оно объективно", - сказал Александр Чепик в интервью "Республике".

"Буду откровенен: я не представлял себе, что в России еще остались такие регионы. Вся страна уже ушла вперед, а Карелия еще находится на уровне 20-летней давности. Элементарные для всей страны вещи тут сегодня приходится начинать с нуля", - сказал первый заместитель главы Карелии.

По словам чиновника, он поехал работать в Карелию, потому что его позвал Артур Парфенчиков, с которым Чепик давно знаком и дружит.

"Но к тому моменту, когда Артур Олегович предложил поработать с ним в Карелии, я уже хотел перемен. Не секрет, что когда человек долго работает на одном месте, неизбежно накапливается негатив. В какой-то момент его объем становится критическим — и тогда надо уходить. Но важно выбрать для ухода правильное время, чтобы никого не предать, не подвести. И поэтому я ждал. Когда поступило предложение из Карелии, я почувствовал, что момент настал. И принял решение", - сказал Чепик.

"Заметьте, я переезжал сюда отнюдь не премьер-министром. Изначально мне предложили пост заместителя главы по развитию региона. Так что при переезде у меня не было задачи вырасти в должности. Я хотел помочь Артуру Олеговичу разобраться в ситуации", - пояснил чиновник.

фото: Вячеслав Крюковцов

Полиция начала проверку после пожара в Успенской церкви

Сотрудники МВД Карелии выясняют обстоятельства пожара в Успенской церкви в Кондопоге, сообщили в ведомстве.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуально решение. Причина пожара пока неизвестна. Сотрудники полиции работают на месте пожара и устанавливают свидетелей происшествия", - пояснили в пресс-службе МВД.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33 минуты на ЕСС-01 города Петрозаводска. На месте работают 24 человека, 6 единиц техники. Дополнительно выехали сотрудники пяти подразделений из Прионежья и Петрозаводска.

К месту ЧП выехал начальник ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

Следователи начали опрос туристов, посещавших Успенскую церковь перед пожаром

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о следственных действиях после пожара в Успенской церкви в Кондопоге.

"Я думаю не стоит сейчас, когда работают следователи, делать какие-то выводы. Очевидными фактами являются те обстоятельства, что внутренних источников воспламенения в церкви не было, а сам пожар возник через короткое время (минуты) после посещения церкви группой туристов. Группу с экскурсоводом сопровождал сторож, который после экскурсии закрыл церковь. Предварительные экспертные выводы о причинах и месте возгорания пока в интересах следствия сообщать не буду. Сейчас с туристами работают следователи", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

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