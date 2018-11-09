Самые читаемые новости за 9 ноября

Экс-глава УГАДН Карелии приговорен к пяти годам колонии за избиение подчиненных

Петрозаводский городской суд приговорил к пяти годам колонии бывшего начальника Автодорнадзора Карелии Рафаила Галикеева, обвинявшегося в избиении подчиненного и присвоении денег коллег.

Соответствующее решение принял в пятницу судья Дмитрий Михайлов.

Ранее прокуратура потребовала приговорить Галикеева к 5 годам колонии общего режима со штрафом 8 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года. Его коллегу – Евгения Шелковникова – к 6 годам колонии общего режима.

Было принято решение, в пользу одного из пострадавших взыскать с Галикеева и Шелковникова по 50 тысяч рублей. В пользу второго - 100 тысяч рублей с Шелковникова.

Напомним, экс-начальник управления Автодорнадзора Карелии Рафаил Галикеев и его коллега, замначальника отдела Евгений Шелковников обвиняются по ч. 3 ст.286 и ч. 3. ст. 160 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия; присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в феврале 2016 года Галикеев в своем служебном кабинете совместно с замначальника отдела Евгением Шелковниковым после получения от одного из подчиненных объяснения по его служебной деятельности применили в отношении него физическое насилие - бросили его на пол и нанесли удар рукой в область шеи.

Шелковников также обвиняется в том, что в октябре 2016 года на посту весового контроля на автодороге "Кола" совершил аналогичное преступление в отношении другого подчиненного. За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы руководитель нанес удар сотруднику в ухо.

Кроме того, бывший начальник УГАДН по Республике Карелия Рафаил Галикеев обвиняется в присвоении 35 тыс. рублей. По данным предварительного расследования, руководитель начислял дополнительные стимулирующие выплаты своим сотрудникам, часть которых они были вынуждены передавать ему.

Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ

На Ключевой МАЗ въехал в толпу пешеходов, пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В больнице скончалась 54-летняя женщина, которая пострадала в ДТП с большегрузом.

Напомним, 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдение.

ВИДЕО: Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на Соломенском мосту в Петрозаводске

Лобовое столкновение произошло на понтонном мосту где организовано реверсивное движение.

В минувший четверг 8 ноября в 16.19 на понтонном мосту в Соломенном произошло лобовое столкновение автомобилей.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" отмечается, что по имеющейся на мосту одной полосе движения организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором.

Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП.

ВИДЕО: В Карелии вертолет пролетел в нескольких метрах над трассой

В Сегежском районе водитель на авторегистратор запечатлел вертолет без опознавательных знаков, который в тумане кружил над трассой.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котором водитель автомобиля в районе поселка Тобойпорог запечатлел на регистратор вертолет, который в условиях тумана летел в нескольких метрах над дорогой.

фото: администрация Петрозаводска

Популярный в Петрозаводске автобус может изменить свой маршрут

Администрация Петрозаводска изучает общественное мнение о работе маршрута автобуса №14.

"В администрацию регулярно поступают обращения с просьбами внести те или иные коррективы в маршрутную сеть общественного транспорта. Одно из предложений касается изменения маршрута движения автобуса №14. Пассажиры считают, что этот автобус должен заходить в район Радиозавода", - говорится в сообщении мэрии.

Так, при движении с Древлянки предлагается направить автобус не по улице Чапаева, а по Лесному проспекту до переулка Ругозерского, а оттуда – по улице Олонецкой до переулка Ватутина. В обратном направлении автобус будет двигаться по тому же маршруту.

Администрация Петрозаводска предлагает горожанам высказать свое мнение о возможном изменении маршрута. Проголосовать можно в группе "Администрация Петрозаводского городского округа" в "Вконтакте". Свое мнение высказали уже 633 человека. Опрос завершится в пятницу, 16 ноября.

фото: "Столица на Онего"

Женщина убила пенсионеров-инвалидов в Карелии ради 260 тыс. рублей

В Питкяранте 34-летняя женщина обвиняется в убийстве инвалидов, которые были родственниками.

По версии следствия, 5 ноября обвиняемая взяла нож и пришла в квартиру к 58-летнему мужчине и 55-летней женщине (между собой они были братом и сестрой), являющихся инвалидами. Она причинила обоим потерпевшим множественные ножевые ранения, чтобы похитить деньги.

От полученных телесных повреждений мужчина и женщина скончались на месте, а обвиняемая, похитив из квартиры денежные средства в сумме свыше 260 тысяч рублей, скрылась.

В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД, обвиняемая задержана, сообщили в Следкоме Карелии

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.

фото: Кадр из видео / ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил пенсионера на проезжей части

На перекрестке пр. Ленина и ул. Герцена произошло ДТП с участием пешехода, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Женщина, управляя автомобиль Audi Q5, двигалась по проспекту Ленина. При левом повороте на улицу Герцена не уступила дорогу и совершил наезд на 64-летнего пешехода.

Пенсионер пострадал. Назначено амбулаторное лечение.

ВИДЕО: ГИБДД Карелии сняли пародию на популярный хит Skibidi

В рамках всероссийской акции ГИБДД "Культура на дорогах", которая проходит в Петрозаводске, сказочные персонажи станцевали под хит Skibidi.

В Петрозаводске проходят мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения в рамках всероссийской акции "Культура на дорогах".

Сотрудники ГИБДД Карелии и эксперты центра "Движение без опасности" в рамках акции объясняют детям о правилах поведения на дорогах.

В Интернете появился клип – пародия на популярный хит Skibidi, где сказочные персонажи акции ГИБДД танцуют под зажигательную музыку на набережной Онежского озера.

фото: Столица на Онего

Власти намерены сделать выводы о причинах закрытия детсада в Петрозаводске после проверки

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк призвала не делать поспешных выводов о ситуации с детсадом №53 на улице Ленинградской до окончания межведомственной проверки.

"По поводу ситуации с детским садом №53 в Петрозаводске. В первую очередь необходимо говорить о безопасности. Отмечу, что как только появилась информация о возможной угрозе для детей, были незамедлительно приняты меры по обеспечению их безопасности. Второй момент, публикации в СМИ об отсутствии необходимых лицензий и разрешений. К сожалению, не все данные, освещенные в прессе, соответствуют действительности. Но, чтобы не делать преждевременных выводов, дождёмся итогов межведомственной проверки, которая началась накануне. Мы обязательно проинформируем об ее итогах", - написала Кабатюк на своей официальной странице "ВКонтакте".

Детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

фото: domofoto.ru / Демьян Филимонов

Собственник бывшего кинотеатра "Победа" поднял цену продажи до 89 млн рублей

Торговый холдинг "Лотос", которому принадлежит здание памятника культуры, бывшего кинотеатра "Победа" в Петрозаводске, увеличил стоимость продажи до 89 млн рублей.

Это следует из уведомления о продаже, размещенного на официальном сайте холдинга. Первый раз "Лотос" пытался продать здание в 2016 году за 108 млн рублей. В 2017 году цена упала до 79 млн, а теперь снова выросла – до 89 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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