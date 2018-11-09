Самые читаемые новости за 9 ноября

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Петрозаводский городской суд приговорил к пяти годам колонии бывшего начальника Автодорнадзора Карелии Рафаила Галикеева, обвинявшегося в избиении подчиненного и присвоении денег коллег.
Соответствующее решение принял в пятницу судья Дмитрий Михайлов.
Ранее прокуратура потребовала приговорить Галикеева к 5 годам колонии общего режима со штрафом 8 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года. Его коллегу – Евгения Шелковникова – к 6 годам колонии общего режима.
Было принято решение, в пользу одного из пострадавших взыскать с Галикеева и Шелковникова по 50 тысяч рублей. В пользу второго - 100 тысяч рублей с Шелковникова.
Напомним, экс-начальник управления Автодорнадзора Карелии Рафаил Галикеев и его коллега, замначальника отдела Евгений Шелковников обвиняются по ч. 3 ст.286 и ч. 3. ст. 160 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия; присвоение, совершенное с использованием служебного положения).
По версии следствия, в феврале 2016 года Галикеев в своем служебном кабинете совместно с замначальника отдела Евгением Шелковниковым после получения от одного из подчиненных объяснения по его служебной деятельности применили в отношении него физическое насилие - бросили его на пол и нанесли удар рукой в область шеи.
Шелковников также обвиняется в том, что в октябре 2016 года на посту весового контроля на автодороге "Кола" совершил аналогичное преступление в отношении другого подчиненного. За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы руководитель нанес удар сотруднику в ухо.
Кроме того, бывший начальник УГАДН по Республике Карелия Рафаил Галикеев обвиняется в присвоении 35 тыс. рублей. По данным предварительного расследования, руководитель начислял дополнительные стимулирующие выплаты своим сотрудникам, часть которых они были вынуждены передавать ему.Смотреть подробнее
На Ключевой МАЗ въехал в толпу пешеходов, пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В больнице скончалась 54-летняя женщина, которая пострадала в ДТП с большегрузом.
Напомним, 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдение.Смотреть подробнее
Лобовое столкновение произошло на понтонном мосту где организовано реверсивное движение.
В минувший четверг 8 ноября в 16.19 на понтонном мосту в Соломенном произошло лобовое столкновение автомобилей.
На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" отмечается, что по имеющейся на мосту одной полосе движения организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором.
Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП.Смотреть подробнее
В Сегежском районе водитель на авторегистратор запечатлел вертолет без опознавательных знаков, который в тумане кружил над трассой.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котором водитель автомобиля в районе поселка Тобойпорог запечатлел на регистратор вертолет, который в условиях тумана летел в нескольких метрах над дорогой.Смотреть подробнее
Администрация Петрозаводска изучает общественное мнение о работе маршрута автобуса №14.
"В администрацию регулярно поступают обращения с просьбами внести те или иные коррективы в маршрутную сеть общественного транспорта. Одно из предложений касается изменения маршрута движения автобуса №14. Пассажиры считают, что этот автобус должен заходить в район Радиозавода", - говорится в сообщении мэрии.
Так, при движении с Древлянки предлагается направить автобус не по улице Чапаева, а по Лесному проспекту до переулка Ругозерского, а оттуда – по улице Олонецкой до переулка Ватутина. В обратном направлении автобус будет двигаться по тому же маршруту.
Администрация Петрозаводска предлагает горожанам высказать свое мнение о возможном изменении маршрута. Проголосовать можно в группе "Администрация Петрозаводского городского округа" в "Вконтакте". Свое мнение высказали уже 633 человека. Опрос завершится в пятницу, 16 ноября.Смотреть подробнее
В Питкяранте 34-летняя женщина обвиняется в убийстве инвалидов, которые были родственниками.
По версии следствия, 5 ноября обвиняемая взяла нож и пришла в квартиру к 58-летнему мужчине и 55-летней женщине (между собой они были братом и сестрой), являющихся инвалидами. Она причинила обоим потерпевшим множественные ножевые ранения, чтобы похитить деньги.
От полученных телесных повреждений мужчина и женщина скончались на месте, а обвиняемая, похитив из квартиры денежные средства в сумме свыше 260 тысяч рублей, скрылась.
В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД, обвиняемая задержана, сообщили в Следкоме Карелии
В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.Смотреть подробнее
На перекрестке пр. Ленина и ул. Герцена произошло ДТП с участием пешехода, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Женщина, управляя автомобиль Audi Q5, двигалась по проспекту Ленина. При левом повороте на улицу Герцена не уступила дорогу и совершил наезд на 64-летнего пешехода.
Пенсионер пострадал. Назначено амбулаторное лечение.Смотреть подробнее
В рамках всероссийской акции ГИБДД "Культура на дорогах", которая проходит в Петрозаводске, сказочные персонажи станцевали под хит Skibidi.
В Петрозаводске проходят мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения в рамках всероссийской акции "Культура на дорогах".
Сотрудники ГИБДД Карелии и эксперты центра "Движение без опасности" в рамках акции объясняют детям о правилах поведения на дорогах.
В Интернете появился клип – пародия на популярный хит Skibidi, где сказочные персонажи акции ГИБДД танцуют под зажигательную музыку на набережной Онежского озера.Смотреть подробнее
Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк призвала не делать поспешных выводов о ситуации с детсадом №53 на улице Ленинградской до окончания межведомственной проверки.
"По поводу ситуации с детским садом №53 в Петрозаводске. В первую очередь необходимо говорить о безопасности. Отмечу, что как только появилась информация о возможной угрозе для детей, были незамедлительно приняты меры по обеспечению их безопасности. Второй момент, публикации в СМИ об отсутствии необходимых лицензий и разрешений. К сожалению, не все данные, освещенные в прессе, соответствуют действительности. Но, чтобы не делать преждевременных выводов, дождёмся итогов межведомственной проверки, которая началась накануне. Мы обязательно проинформируем об ее итогах", - написала Кабатюк на своей официальной странице "ВКонтакте".
Детсад №53 (ул. Ленинградская, 6б) был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.
Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.
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Торговый холдинг "Лотос", которому принадлежит здание памятника культуры, бывшего кинотеатра "Победа" в Петрозаводске, увеличил стоимость продажи до 89 млн рублей.
Это следует из уведомления о продаже, размещенного на официальном сайте холдинга. Первый раз "Лотос" пытался продать здание в 2016 году за 108 млн рублей. В 2017 году цена упала до 79 млн, а теперь снова выросла – до 89 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".
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