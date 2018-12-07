Чем запомнился этот день

фото: Минстрой Карелии

В Лоухском районе Карелии ввели режим ЧС из-за нехватки топлива в котельных

Постановление о введении на территории Лоухского муниципального района "Режима чрезвычайной ситуации" размещено на сайте районной администрации.

Накануне состоялось заседание районной комиссии по ГО и ЧС. На ней стало известно, что запас топлива на двух больших котельных в п. Чупа ( уголь) и в п. Лоухи (мазут) закончился. Работа Центральной котельной в п. Лоухи в 00.00 6 декабря приостановлена, также в 16.00 6 декабря приостановлена работа котельной в п. Чупа.

Учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до -7, -8 градусов, в целях предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации, комиссия решила ввести режим чрезвычайной ситуации.

Школа рекомендовано в случае холода в классах останавливать учебный процесс.

фото: "Столица на Онего"

В Следкоме Карелии прокомментировали отмену приговора Алиханову

Заместитель руководителя Следкома Карелии Владимир Игнатенков прокомментировал отмену приговора политику Девлету Алиханову.

По словам Игнатенкова, на его практике такое происходит впервые.

"Я не знаю, на каком этапе произошла ошибка, для этого нужно изучить материалы дела", - сказал Игнатенков на пресс-конференции.

Он затруднился с ответом на вопрос, будет ли кто-то привлечен к ответственности за необоснованное уголовное преследование экс-сентатора.

По его словам, нужно получить материалы и изучить основания для отмены приговора.

Напомним, 5 декабря президиум Верховного суда РФ отменил приговор Девлету Алиханову за отсутствием в деле состава преступления. Уголовное преследование политика суд постановил прекратить и выпустить его из-под стражи.

фото: Валерий Поташов

В Карелии на водоемах погибли пять рыбаков

Трагические события произошли 24, 25 ноября и 5 декабря. Среди погибших была семейная пара, сообщили в МЧС Карелии.

Первый случай гибели произошел на лесном озере в 16 км от поселка Лоймозеро в Суоярвском районе. По неизвестной причине (провалился под лед или утонул) погиб мужчина.

25 ноября, по сообщению пресс-службы МЧС, в районе озера Ляхмяламби водолазы поисково-спасательной службы нашли тела пропавшей семейной пары.

В этот же день на водоеме около деревни Корза в Пряжинском районе мужчина провалился под лед, выбрался и умер от переохлаждения.

5 декабря двое рыбаков отправились на рыбалку на о. Сямозеро. Один из них провалился под лед и утонул. Второму удалось спастись.

В Карелии родители пытаются спасти малыша с очень редким заболеванием и просят помощи

Материнский подвиг ежедневно совершает петрозаводчанка Светлана Теребова – мать шестилетнего тяжело больного Коли – единственного такого ребенка в Карелии.

Трудно поверить, но родившийся 30 апреля 2012 года Коля внешне выглядит максимум на два годика. Он не ходит и даже не сидит, не говорит. Правая ножка у него косолапая, а маленькие ручки заметно деформированы.

Как рассказала 34-летняя Светлана Теребова, у ее с мужем Михаилом первенца редкое генетическое заболевание – синдром врожденных контрактур конечностей, гипотония и задержка развития. И, как осложнение, так называемый синдром Денди-Уокера, прогрессирующая атрофия мозжечка, когда клетки мозга, по выражению Светланы, "просто гибнут". В итоге у Коли грубая задержка психомоторного развития и другие болячки, которые значатся в выписном эпикризе за подписью заведующей неврологическим отделением Детской республиканской больницы Петрозаводска Зинаиды Труханкиной. Здес постоянного пациента различных медицинский клиник Колю не первый раз обследовали, а с 28 августа по 6 сентября этого года лечили.

Все это, как убедилась журналист Светлана Лысенко после общения со Светланой Теребовой, мама ребенка прекрасно понимает. Однако грамотный человек, Светлана, с золотой медалью окончившая среднюю школу в родном Олонце и с отличием исторический факультет ПетрГУ, из беззаветной материнской любви к сынишке, надеется на чудо.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

Житель Карелии, по вине которого три человека утонули вместе с автомобилем, отправился в колонию

Беломорский районный суд приговорил к 3 годам колонии местного жителя, по чьей вине автомобиль с пассажирами упал в реку и три человека утонули, сообщает прокуратура Карелии.

Как сообщалось, в мае 2018 года 44-летний житель Беломорского района в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, в котором находились четыре пассажира. Компания направлялась отдохнуть на природе.

Водитель нарушил ПДД, автомобиль упал с высокого обрыва в реку Сума и затонул.

Водитель и один из его спутников сумели спастись, трое других пассажиров – два мужчины и женщина – утонули.

"Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на общую сумму 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: Валерий Поташов

Расследование коррупции в дорожной отрасли Карелии выявило взяточничество на всех уровнях

Карельские сыщики оценивают причиненный ущерб в десятки миллионов рублей.

В уходящем году в Карелии отмечено снижение числа уголовных дел по фактам коррупции, расследованием которых занимается республиканское управление следственного комитета России. Как сообщил 7 декабря журналистам заместитель руководителя управления Владимир Игнатенков, за девять месяцев таких дел было возбуждено 52, тогда как за аналогичный прошлогодний период – 75. Этот факт Игнатенков объяснил тем, что в нынешнем году карельские следователи стали больше заниматься "системными преступлениями".

В числе наиболее резонансных дел замруководителя карельского Следкома назвал расследование фактов коррупции в дорожной отрасли республики.

"Этой темой мы занимались плотно, и в отделе по расследованию особо важных дел закончены уголовные дела по фактам получения взяток в особо крупном размере руководством казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Карелия» на сумму свыше 17 миллионов рублей. Это дело особо значимо, потому что нам удалось доказать, что действовали не просто мелкие взяточники, а была организована группа, в которую вошли, помимо руководства казенного учреждения, руководители коммерческих структур и иные лица".

По словам Владимира Игнатенкова, когда следователи стали разбираться в истории со взятками в дорожной отрасли и банкротством ГУП РК «Мост», всплыли факты коррупции и на "низовом уровне". Коммерческие структуры подкупали инспекторов на местах, которые принимали дорожные работы. За " приемку работ без проблем" инспекторы получали ежемесячно по 20-25 тысяч рублей. "Суммы, вроде, небольшие, а в итоге набегает полмиллиона рублей", – заметил Игнатенков.

Кроме того, как заявил замглавы карельского Следкома, во время расследования этих дел обнаружились факты прямого мошенничества со стороны коммерческих структур, когда предъявлялись к оплате невыполненные работы или неоказанные услуги. Причем, суммы ущерба исчисляются десятками миллионов рублей.

фото: sputnik.kg

Фуру с 11 тоннами форели и икры из Карелии задержали под Ростовом

Рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области остановили большегруз, в котором с нарушением перевозили 11 тонн форели и лососевой икры, сообщает областное управление ветеринарии.

"Фуру с краснодарскими номерами остановили для досмотра. Водитель перевозил груз из Карелии в Сочи", - сказано в сообщении.

Оказалось, что в ветеринарных документах на груз числилась другая машина. Сам водитель рассказал, что автомобиль загрузили не в Карелии, а Санкт-Петербурге.

Водителя привлекли к административной ответственности, пишет "Ростов газета".

фото: athenacarreers.edu

Санитарка-предпенсионер способна переобучиться и открыть бизнес, считают власти Карелии

В управлении труда и занятости Карелии полагают, что сокращенные бюджетники предпенсионного возраста смогут воспользоваться помощью государства и открыть свое дело.

По предварительным прогнозам, в наиболее сложном положении на рынке труда окажутся предпенсионеры-бюджетники, поскольку в стране идет активный процесс оптимизации. В этой связи рабочие места, в первую очередь, покидают неквалифицированные сотрудники зрелого возраста. У работников СМИ возник вопрос - смогут ли санитарки, сторожа и уборщицы открыть свое дело после сокращений на основной работе.

"Да, я согласна, возможно, санитарка не организует собственное дело. Но я могу с вами поспорить. У нас есть довольно много примеров, когда люди мобилизуются в таких сложных условиях. Скажем, мы сейчас рассматриваем такой вариант, например,- люди, которые оказывают услуги по уборке помещения, могут организовать какую-нибудь клининговую фирму. Есть у нас такие примеры. А почему санитарка не может переобучиться? Получить другую профессию рабочую?.. Я думаю, что в любой ситуации есть выход. И служба занятости населения здесь не оставит людей, что называется, один на один с их проблемой", - заявила начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова журналистам.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, обвиняемого по статье за производство и торговлю наркотиками

Полиция ведет розыск Вадима В., обвиняемого по статье 228.1 УК РФ, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска ведут поиски Вадима В., 1985 года рождения, обвиняемого по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8 (981) 40-54-144, 8 (953) 5-49-69-78, 8 (911) 421-19-54.

фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Безработные предпенсионеры в Карелии будут получать пособие в размере полутора тысяч рублей

Управление труда и занятости озвучило суммы пособий, на которые может претендовать гражданин предпенсионного возраста, оставшийся без работы.

Для оставшихся без работы предпенсионеров на законодательном уровне повышен максимальный порог уровня пособия по безработице, сообщила начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова на пресс-концеренции регионального отделения Пенсионного фонда.

Максимальная сумма пособия составляет 11280 рублей.

При этом те граждане предпенсионного возраста, которые являются безработными длительное время, будут получать пособие в минимальном размере – полторы тысячи рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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