Самые читаемые новости за 18 января

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

АФК "Система" планирует вложить 2 млрд рублей в туризм Карелии

АФК "Система" намерена принять участие в создании туристического кластера в Карелии: вместе с партнерами она планирует инвестировать в строительство отелей на территории республики, рассказал "Ведомостям" управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов.

Сумму запланированных инвестиций он не назвал. В ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе около 2 млрд руб., рассказал изданию человек, близкий к руководству АФК "Система". Партнеров он не раскрыл. О таких планах корпорации знают также два консультанта, работавших с ее гостиничными проектами, и один из партнеров холдинга.

В Карелии компания видит большой туристический потенциал, региональные власти заинтересованы в увеличении туристического потока, сказал Артем Сиразутдинов. В республике, напоминает он, расположено много уникальных природных и культурных достопримечательностей мирового значения, таких как Валаам и Кижи, национальные парки, есть все условия для развития всесезонного активного отдыха.

Карелия является привлекательным туристическим регионом – расположена в европейской части России сравнительно недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, что важно для развития туризма, отмечает руководитель отдела гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. Путешествия по России сегодня популярны, добавляет она, регион богат на разного рода достопримечательности – в основном религиозные и культурно-исторические (Кижи, Валаам, Соловки). Карелия – раскрученное для туризма направление, но называть его массовым пока нельзя, говорит руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова. Она объясняет это сезонностью отдыха в регионе и высокими ценами, к тому же есть проблемы с транспортной доступностью и коммуникациями.

Местный гостиничный рынок рассчитан на оздоровительный туризм и на отдых на природе и представлен небольшими отелями (около 30 номеров), санаториями или гостевыми домиками, добавляет Смирнова. Она считает, что инвестиции в такие проекты более рискованны, чем в аналогичные комплексы крупных городов.

Возбуждено дело из-за невыплаты зарплат строителям перинатального центра Карелии

Уголовное дело по фактам невыплат зарплат возбуждено в отношении одного из руководителей предприятия "СМУ – 303" , занимавшегося строительством перинатального центра в Петрозаводске.

Из заявления трудового коллектива следовало, что официальная часть заработной платы составляла менее 50 процентов от всех выплат, переводилась на карты одного их банков, большая часть заработной платы выплачивалась неофициально.

По факту невыплаты заработной платы руководителю организации было вынесено представление об устранении нарушений трудового законодательства по постановлению прокурора.

Виновное должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности. Кроме того, в отношении одного из руководителей предприятия возбуждено уголовное дело по выявленным фактам.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Fotolia / bananna

Отец в Карелии задушил плачущую дочку

Первый заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка родным отцом.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2017 года по февраль 2018 года систематически не исполнял родительские обязанности, проявлял жестокое обращение к своей годовалой дочери.

Он не осуществлял уход за ребенком, не обращался в медицинские учреждения для лечения имевшихся у дочери заболеваний, а также избивал ее (в том числе в день убийства).

На протяжении нескольких часов 4 февраля 2018 года мужчина в своей пил спиртное. Поскольку дочь своим плачем постоянно отвлекала его от распития спиртного, отец решил ее убить. Он с силой закрыл ладонью рот и нос девочки и удерживал ребенка таким способом, пока не наступила смерть от асфиксии.

"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу", - рассказали в прокуратуре Карелии.

фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится снегопад

Ведущий синоптик карельского Гидромецентра Елена Ишкина рассказала, когда закончится снегопад в Карелии и придут крещенские морозы.

По словам Елены Ишкиной, снежная буря уходит из Карелии.

"Уже сегодня циклон уйдет на восток, - сказала Ишкина, - снегопад прекратится к вечеру. Придут морозы".

По информации синоптиков, 19 января ветер сменится на северо-западный, давление начнет повышаться, а температура понижаться – идут морозы.

"На Крещение будет морозно, - сообщила Елена Ишкина, - температура к 19 января снизится до -12 гардусов, морозная погода продержится до 25 января, по некоторым районам ожидается похолодание до -26".

ВИДЕО: В Петрозаводске дети проехали по пешеходному переходу на лыжах

Сотрудники ДПС заметили детей, идущих на лыжах по пешеходному переходу на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева.

Камера наружного наблюдения запечатлила, как сегодня днем, 18 января в 13.00, дети переходят дорогу на лыжах на перекрестке ул. Мелентьевой и ул. Зайцева.

В момент нарушения ПДД на перекрестке дежурил наряд ДПС. Сотрудник ГИБДД увидел, как один школьников не смог подняться на лыжах на тротуар и начал съезжать на проезжую часть в момент, когда автомобили поехали.

Полицейский остановил движения транспорта, беды удалось избежать.

С ребенком была проведена воспитательная беседа.

Как отметили в ГИБДД Петрозаводска, перед пешеходным переходом необходимо не только выходит с велосипеда, но также и снимать лыжи - спешиваться, чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не создавать аварийных ситуаций.

фото: "Столица на Онего"

"За красивыми сюжетами скрывалась банальная истина: нас просто грабят"

В интервью "Столице на Онего" Евгений Ульянов подвел итоги 2018 года и поделился мнением, как будет развиваться политическая ситуация в России и Карелии.

"Я думаю, что 2018 год можно назвать переломным, - считает лидер карельского отделения КПРФ, депутат Заксобрания Евгений Ульянов. - Главный политический итог – это революция, которая произошла в сознании людей. Они перестали верить пропаганде и всему тому вранью, что льется через телевизоры. Достаточно вспомнить, сколько раз каждому из нас попытались влить в уши, что "пенсионная реформа" – это благо, она приведёт к резкому подъёму пенсий и благосостоянию пенсионеров. Наверное, сотни. То же самое с повышением НДС, якобы оно не отразится на ценах. И что? Народ не поверил. Потому что за красивыми сюжетами скрывалась банальная истина: нас просто грабят. С этими двумя законами – о повышении пенсионного возраста и повышении ставки НДС - в карман залезли к каждому, украли у каждого. Причем значительные суммы.

Неудивительно, что в сознании людей произошли определенные сдвиги. Как результат, они начали участвовать в протестных акциях, причем на митинги приходили даже те, кто раньше никогда этого не делал. Мы в Карелии провели несколько митингов против "пенсионной реформы", в одном только Петрозаводске их было четыре, и они собрали рекордное число участников. На первый митинг КПРФ на Студенческом бульваре пришло около тысячи человек. Такого давно не было.

Антинародные законы, принятые правительством и Госдумой, привели к тому, что рейтинги президента и "Единой России" осенью рухнули до рекордно низких отметок – менее 30 процентов. И это по данным официальных социологических центров, которые занимают провластную позицию. Так что в реальности цифры еще ниже. Партия власти и ее ставленники стали проигрывать оппозиционным партиям и кандидатам на региональных выборах. В Карелии выборов республиканского уровня не было в 2018 году, но у нас перед глазами примеры других регионов, где "Единая Россия" не получила большинства в органах законодательной власти и проиграла губернаторские кампании. КПРФ победила в Хакасии, Орловской, Ульяновской, Иркутской областях. Выиграла она и в Приморье, но у КПРФ украли эту победу. Практически везде, где в 2018 году состоялась выборы, наша партия улучшила свои позиции, а единороссы ухудшили. И я думаю, что это только начало.

И еще я бы отметил один немаловажный момент. Перестала работать схема: "царь хороший, бояре плохие". Особенно это стало заметно после подписания президентом закона о повышении пенсионного возраста. Люди стали понимать, что именно президент Путин несет личную ответственность за всю антинародную политику, которую проводит в стране власть, сверху донизу. Именно он ответственен за вопиющее социальное неравенство, за миллионы нищих и за коррупцию, которая за эти 18 лет достигла в России небывалого уровня. За то, что кучка олигархов захватила все природные богатства страны и получает от этого миллиарды, при этом, более 22 миллионов россиян живет за чертой бедности, имея доходы ниже прожиточного минимума.

Если раньше в регионах люди были готовы голосовать на губернаторских выборах, за кого угодно, узнав, что кандидат – ставленник Путина, то сейчас это перестало помогать.

Полную версию интервью читайте здесь.

фото: gov.karelia.ru

Парфенчиков заявил, что оптимизация школ планируется не ради экономии бюджета

Реорганизация сельских школ, предусматривающая закрытие и укрупнение учреждений, не нацелена на экономию бюджетных средств, так как речь идет, напротив, об увеличении финансирования образования.

По словам Парфенчикова, смысл реорганизации сельских школ заключается в том, чтобы их ученики могли получать образование, соответствующее современным стандартам. Многие сельские школы не могут их обеспечить.

Поэтому правительство намерено строить новые школы, модернизовать действующие и набирать туда детей сразу из нескольких населенных пунктов, добавил губернатор.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Мэрия Петрозаводска разъяснила работодателям о начислении МРОТ

Администрация столицы Карелии опубликовала разъяснения для работодателей, как они должны начислять жалование работникам, у которых размер зарплаты установлен на уровне МРОТ.

В администрации пояснили, что в состав минимального размера оплаты не включаются оплата сверхурочной работы, а также дополнительной работы, выполняемой работником в связи с расширением зоны обслуживания, увеличением объема работы или совмещением должностей.

В Петрозаводске, в случае отработанного времени на полную ставку, минимальная заработная плата составляет 18612 рублей в месяц.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: vk.com/gibddkareliya

Трое человек пострадали при столкновении двух иномарок в Петрозаводске

На Ключевой лоб в лоб столкнулись два автомобиля, трое пострадали, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В четверг на улице Судостроительной у дома №14 водитель Renault Logan не справился с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в Renault Sandero.

В ДТП получили травмы водители и пассажир Sandero, последний был доставлен в БСМП.

фото: Pixabay

Замглавы Минприроды Карелии рассказал о "маразме" в правилах сбора валежника

Минприроды РК отказалось пойти по пути ряда регионов России, установивших жесткие правила бесплатного сбора валежника населением, но жители Карелии, отправляясь в такие регионы, должны знать местное законодательство, чтобы избежать наказания.

По его словам, карельский законопроект не устанавливает никаких запретов на использование топоров и бензопил, как в других регионах.

"Давайте не доходить до совсем маразма. Сегодня у каждого нормального жителя, дачника, жителя села есть какая-нибудь бензопила. Что же, он должен двухметровую валежину на себе вытащить?", – прокомментировал подобные правила замглавы Минприроды РК.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Министр строительства Карелии отчитался об устранении всех недоделок при строительстве домов для расселения аварийного жилья, но глава республики указал, что жалобы населения продолжаются. Подробнее

Обвиняемый получил взятку в размере 425 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

В Сегеже в 2020 году может открыться новая гостиница на 60 номеров. Подробнее

В ночь с 18 на 19 января обряд погружения в купель будет организован на льду Онежского озера вблизи памятника Петру I. Подробнее

Должностное лицо обвиняют в незаконном присвоении крупной суммы денег, сообщили в Пудожском районном суде. Подробнее

Министерство экономического развития Карелии улучшило прогноз социально-экономического развития республики на 2019-2020 годы с учетом перевыполнения планов в 2018 году. Подробнее

Сразу после Нового года 20 автопроизводителей подняли цены на автомобили, продающиеся в России, а шесть брендов сделали это еще в конце декабря. Подробнее

Пьяного водителя приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии-поселения, сообщили в Пудожском районном суде. Подробнее

Власти Карелии предложили в 2021-2022 годах перевести учащихся 5-9 классов этой школы на интернатное обучение. Подробнее

Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики. Подробнее

Министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин заявил о том, что запрет на экспорт в Россию украинского щебня действует на руку карельским предприятиям. Подробнее

Российское правительство утвердило план мероприятий по улучшению делового климата. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 18 января. Подробнее

Доля автомобилей со скрученным пробегом на б/у рынке составляет от 10% до 30%, считает глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. У карельских депутатов другие данные. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

На улице Московской автомобиль сбил подростка и скрылся с места ДТП, сообщает ЕДДС Петрозаводска. Подробнее

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в подвале жилого дома обнаружен мертвый житель Карелии. Подробнее

О погоде на 19 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

Ушел из жизни ветеран прокуратуры Карелии Борис Петрович Покрамович, сообщили в надзорном ведомстве. Подробнее