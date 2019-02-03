Важные новости 3 февраля

фото: ТАСС/Максим Григорьев

Умер исполнитель рэпа Децл

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, умер в возрасте 35 лет.

О смерти артиста сообщил отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий в своем Facebook. "Кирилла больше нет",— написал он.

Вероятной причиной смерти российского рэп-исполнителя могла стать остановка сердца. Музыкант скончался после концерта в Ижевске, сообщил его концертный директор Павел Беленец, передают Известия.

"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — сказал Беленец.

Как передает Коммерсантъ, Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти музыканта. Кроме того, источник "Интерфакса" рассказал, что тело рэпера было найдено в курилке кафе. Он уточнил, что телесных повреждений не найдено, а точную причину смерти установит вскрытие.

Артист родился 22 июля 1983 года. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и разошелся тиражом более 1 млн копий. В 2001 году Децл получил несколько престижных музыкальных премий за свой второй альбом Street Fighter. Выступал под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко.

фото: "Столица на Онего"

Каток на набережной Онего находится на волосок от смерти

Каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса в Петрозаводске собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть и затем снести.

По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.

Директор ДЮСШ-6 Тамара Трубановская подтвердила, что "проблема такая есть".

"Здание, принадлежащее ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а, к 1 апреля собираются закрыть, - сказала Тамара Трубановская. - Оно прошло экспертизу, которая сделала выводы, что заниматься там нельзя".

Подробности- в материале "Столицы на Онего"

фото: скриншот: видеорегистратор очевидца

ВИДЕО: Регистратор автомобилиста снял групповое ДТП в Петрозаводске

В Интернете опубликовано видео очевидца, чей регистратор заснял аварию на Комсомольском проспекте.

Днем второго февраля в Петрозаводске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Кроссоверы Audi и Volkswagen Touareg устроили гонку на Комсомольском проспекте. В итоге один из кроссоверов занесло, после чего он врезался в автомобиль Mitsubishi Lancer, совершавший поворот и находившийся в разрыве разделительной полосы. Затем произошло столкновение со вторым кроссовером. Машины разбросало по обочинам.

Очевидец происшествия выложил в Сеть запись, сделанную видеорегистратором автомобиля, двигавшегося следом за участниками аварии. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".

фото: скрин видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ФОТО и ВИДЕО: Гонщики в Петрозаводске устроили групповое ДТП

Участники уличной гонки спровоцировали аварию на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Второго февраля в Петрозаводске в 12-57 на Комсомольском проспекте, у дома №9 произошло столкновение трех автомобилей, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины ехали по Комсомольскому проспекту со стороны центра.

Кроссоверы Audi и Volkswagen Touareg двигались по проспекту практически параллельно друг другу в средней и левой полосах движения. Mitsubishi Lancer заезжал в разрыв в разделительной полосе, предназначенный для выезда в межквартальный проезд.

В районе изгиба проезжей части один из кроссоверов занесло влево, после чего он врезался в Mitsubishi. Затем произошло столкновение со вторым кроссовером.

От удара Mitsubishi отбросило влево на снежный бруствер и разделительный газон. Кроссоверы - вправо. Транспортные средства получили повреждения.

"Ключ на старт, гонка будет вот-вот... Со светофора Туарег с Ауди "зацепились", а уходящему на разворот Лансеру досталось просто так...", - прокомментировал ДТП очевидец происшествия.

Видеокамера компании "Ситилинк" зафиксировала момент аварии.

ВИДЕО: Водитель кроссовера налетел на ограждение в Петрозаводске

В столице Карелии водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину при совершении поворота.

ЧП произошло второго февраля в 14-49 на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Железнодорожная, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Opel Antara выезжал с улицы Железнодорожная, совершая левый поворот на улицу Шотмана. Автомобиль выехал вправо за переделы проезжей части на снежный бруствер и наехал на дорожный знак. Возможно, водителя ослепило солнце.

Момент ДТП зафиксировала камера компании "Ситилинк".

фото: паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ФОТО: В Петрозаводске перевернулся автомобиль

Рядом с троллейбусным управлением карельской столицы в сугробе лежит автомобиль.

Авария произошла на ул. Московская вблизи корпуса троллейбусного управления Петрозаводска. На обочине в снегу лежит автомобиль. Снимки с места ЧП выложены в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Как поясняет автолюбитель в комментариях к фото, машина оказалась в сугробе после столкновения с другим транспортным средством.

"Белая "Нива" поворотник поздно показала (налево во двор), а этот снизу уже на обгон пошел. Развернуло от удара и на бок", - сообщил предполагаемый очевидец происшествия.

фото: Столица на Онего

ФОТО и ВИДЕО: Каким было выступление рэпера Децла в Петрозаводске пять лет назад

Кирилл Толмацкий, известный на рэп-сцене под псевдонимом Децл, выступал в Петрозаводске зимой 2013 года.

Выступление музыканта состоялось 30 ноября 2013 года в одном из петрозаводских клубов. Сет продолжался чуть более часа.

В Сети сохранились фото и видео концерта Кирилла Толмацкого.

Российский рэпер Децл умер после концерта в Ижевске, артисту было 35 лет. По имеющеся информации, музыканту стало плохо в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе "Пош". Он потерял сознание в гримерке, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

фото: "Столица на Онего"

Метель и снежные заносы на дорогах ждут Карелию в понедельник

О погоде на 4 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

Как сообщает сайт Карельского гидрометцентра, в понедельник в республике ожидается облачная погода. Снег, днем на юге мокрый снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, днем на юге отложение мокрого снега.

Ветер юго-восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью: -10, -15 градусов, по северным районам до -23 градусов, на юге -3, -8 градусов. Температура днем: -6, -11 градусов, на севере до -16 градусов, на юге 0, -5 градусов.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода. Снег, временами сильный, метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью: -10,-12 градусов. Днем: -3, -5 градусов.

фото: "Столицы на Онего"

В Петрозаводске спортсмены играют в большой теннис через скамейки вместо сетки

Во Дворце творчества теннисисты готовятся к соревнованиям в Карелии, играя через скамейки, потому что после ремонта в зале забыли сделать в полу отверстия для стоек.

Как стало известно "Столице на Онего", во Дворце творчества детей и юношества в Петрозаводске в спортивном зале дети, занимающиеся большим теннисом, вынуждены играть через скамейки, установленные в два яруса и имитирующие сетку.

Такая ситуация сложилась после ремонта спортзала, который был проведен год назад. Тогда из фонда 100-летия Карелии было выделено 15 миллионов рублей на ремонт кровли и спортивного зала. Общая сумма средств, которые помог найти на ремонт Дворца творчества заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, составила 21 миллион рублей.

В рамках контракта была отремонтирована кровля, в спортивном и тренажерном зале установлены современные оконные блоки и защитная сетка, заменена электрическая проводка, модернизирована система освещения, полностью выполнена отделка помещений.

Планировалось сделать спортзал, соответствующий всем современным требованиям, но в результате в новом зале после ремонта невозможно установить сетки ни для волейбола, ни для большого тенниса. Все дело в том, что в полу отсутствуют отверстия для стоек, а также, по словам одного из тренеров, строители выкинули железные крюки-крепежи для стоек, которые были сделаны еще в СССР, но находились в хорошем состоянии.

Уже год дети играют в большой теннис через скамейки, а раньше каждую зиму в зале Дворца творчества проходил детский Кубок Карелии по большому теннису, куда приезжали ребята из Медвежьегорска, Олонца, Суоярви.

фото: pixabay.com

ГИБДД Петрозаводска просит водителей убрать машины из центра города

Госавтоинспекция столицы Карелии сообщает о том, что на центральных улицах города будет производиться уборка снега, проведению которой может помещать припаркованный транспорт.

"Госавтоиспекция Петрозаводска информирует: на улице Горького работает снегоуборочная техника, осуществляется вывоз снега.

С 16 часов будет осуществляться вывоз снега на участке от ул. Антикайнена до ул. Анохина", - сообщает ГИБДД Петрозаводска.

Инспекторы просят автовладельцев учесть временные неудобства, связанные с работой по уборке городских трасс.

"Просим, по возможности, максимально освободить проезжую часть и не парковать свои транспортные средства на данном участке улицы. Движение транспортных средств ограничено, выбирайте пути объезда!", - информирует инспекция.

Карельские и российские чиновники обсуждают создание в парке зон, где "разрешено строительство газопроводов", хотя такое строительство запрещено законом. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 февраля. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

В республике проводятся дополнительные выборы депутатов сельских поселений по причине недавней досрочной отставки районных парламентариев. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Председатель Союза кинематографистов республики Алексей Бабенко верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис. Подробнее

Спасатели в течение одного вечера потушили возгорания в двух банях в районах Карелии Подробнее

"Столица на Онего" поинтересовалась у директора компании "ТехРент" Бориса Сидорова, как много снега вывезено с дорог Петрозаводска и где его складируют? Подробнее

Городская власть – самая близкая к населению; однако, когда она не выбираема и не подотчётна, то она становится незамечаемой, считает политолог Олег Реут. Подробнее

Подробнее

Научный сотрудник Национального музея Карелии Татьяна Бердашева выступила с жесткой рецензией на вышедшую в Санкт-Петербурге книгу братьев Бакулиных "Сампо. Руны Похьёлы". Подробнее

Программу "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей, утверждают власти города. Подробнее

Актеры пришли к компромиссу ради ведения общего бизнеса. Подробнее

Участница "Дома-2" Дарья Лымарь решилась на пластическую операцию: в погоне за идеальной внешностью девушка сделала пластику ягодиц. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 4 февраля. Подробнее