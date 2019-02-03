Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Хроника дня
22:20, 03 Февраля 2019

Важные новости 3 февраля

Загрузка...
фото: ТАСС/Максим Григорьев
Умер исполнитель рэпа Децл

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, умер в возрасте 35 лет.

О смерти артиста сообщил отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий в своем Facebook. "Кирилла больше нет",— написал он.

Вероятной причиной смерти российского рэп-исполнителя могла стать остановка сердца. Музыкант скончался после концерта в Ижевске, сообщил его концертный директор Павел Беленец, передают Известия.

"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — сказал Беленец.

Как передает Коммерсантъ, Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти музыканта. Кроме того, источник "Интерфакса" рассказал, что тело рэпера было найдено в курилке кафе. Он уточнил, что телесных повреждений не найдено, а точную причину смерти установит вскрытие.

Артист родился 22 июля 1983 года. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и разошелся тиражом более 1 млн копий. В 2001 году Децл получил несколько престижных музыкальных премий за свой второй альбом Street Fighter. Выступал под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко.

Смотреть подробнее
фото: "Столица на Онего"
Каток на набережной Онего находится на волосок от смерти

Каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса в Петрозаводске собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил,  что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть и затем снести.

По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы,  -  закрыть. 

Директор ДЮСШ-6 Тамара Трубановская подтвердила, что "проблема такая есть".  

"Здание, принадлежащее ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а, к 1 апреля собираются закрыть, - сказала Тамара Трубановская. - Оно прошло экспертизу, которая сделала выводы, что заниматься там нельзя". 

Подробности- в материале "Столицы на Онего"

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 6

фото: скриншот: видеорегистратор очевидца
ВИДЕО: Регистратор автомобилиста снял групповое ДТП в Петрозаводске

В Интернете опубликовано видео очевидца, чей регистратор заснял аварию на Комсомольском проспекте.

Днем второго февраля в Петрозаводске произошло ДТП с участием трех автомобилей. 

Кроссоверы Audi и  Volkswagen Touareg устроили гонку на Комсомольском проспекте. В итоге один из кроссоверов занесло, после чего он врезался в автомобиль Mitsubishi Lancer, совершавший поворот и находившийся в разрыве разделительной полосы. Затем произошло столкновение со вторым кроссовером. Машины разбросало по обочинам.

Очевидец происшествия выложил в Сеть запись, сделанную видеорегистратором автомобиля, двигавшегося следом за участниками аварии. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".

Смотреть подробнее
фото: скрин видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"
ФОТО и ВИДЕО: Гонщики в Петрозаводске устроили групповое ДТП

Участники уличной гонки спровоцировали аварию на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Второго февраля в Петрозаводске в 12-57 на Комсомольском проспекте, у дома №9 произошло столкновение трех автомобилей, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины ехали по Комсомольскому проспекту со стороны центра.

Кроссоверы Audi и  Volkswagen Touareg двигались по проспекту практически параллельно друг другу в средней и левой полосах движения. Mitsubishi Lancer заезжал в разрыв в разделительной полосе, предназначенный для выезда в межквартальный проезд.

В районе изгиба проезжей части один из кроссоверов занесло влево, после чего он врезался в Mitsubishi. Затем произошло столкновение со вторым кроссовером.

От удара Mitsubishi отбросило влево на снежный бруствер и разделительный газон. Кроссоверы - вправо. Транспортные средства получили повреждения.

"Ключ на старт, гонка будет вот-вот... Со светофора Туарег с Ауди "зацепились", а уходящему на разворот Лансеру досталось просто так...", - прокомментировал ДТП очевидец происшествия.

Видеокамера компании "Ситилинк" зафиксировала момент аварии.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

ВИДЕО: Водитель кроссовера налетел на ограждение в Петрозаводске

В столице Карелии водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину при совершении поворота.

ЧП произошло второго февраля в 14-49 на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Железнодорожная, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Opel Antara выезжал с улицы Железнодорожная, совершая левый поворот на улицу Шотмана. Автомобиль выехал вправо за переделы проезжей части на снежный бруствер и наехал на дорожный знак. Возможно, водителя ослепило солнце.

Момент ДТП зафиксировала камера компании "Ситилинк".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

фото: паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"
ФОТО: В Петрозаводске перевернулся автомобиль

Рядом с троллейбусным управлением карельской столицы в сугробе лежит автомобиль.

Авария произошла на ул. Московская вблизи корпуса троллейбусного управления Петрозаводска. На обочине в снегу лежит автомобиль. Снимки с места ЧП выложены в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Как поясняет автолюбитель в комментариях к фото, машина оказалась в сугробе после столкновения с другим транспортным средством.

"Белая "Нива" поворотник поздно показала (налево во двор), а этот снизу уже на обгон пошел. Развернуло от удара и на бок", - сообщил предполагаемый очевидец происшествия.

Смотреть подробнее
фото: Столица на Онего
ФОТО и ВИДЕО: Каким было выступление рэпера Децла в Петрозаводске пять лет назад

Кирилл Толмацкий, известный на рэп-сцене под псевдонимом Децл, выступал в Петрозаводске зимой 2013 года.

Выступление музыканта состоялось 30 ноября 2013 года в одном из петрозаводских клубов. Сет продолжался чуть более часа.

В Сети сохранились фото и видео концерта Кирилла Толмацкого.

Российский рэпер Децл умер после концерта в Ижевске, артисту было 35 лет. По имеющеся информации, музыканту стало плохо в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе "Пош". Он потерял сознание в гримерке, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

фото: "Столица на Онего"
Метель и снежные заносы на дорогах ждут Карелию в понедельник

О погоде на 4 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

Как сообщает сайт Карельского гидрометцентра, в понедельник в республике ожидается облачная погода. Снег, днем на юге мокрый снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, днем на юге отложение мокрого снега.

Ветер юго-восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью: -10, -15 градусов, по северным районам  до -23 градусов, на юге  -3, -8 градусов. Температура днем:  -6, -11 градусов, на севере до -16 градусов, на юге 0, -5 градусов.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода. Снег, временами сильный, метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью:   -10,-12 градусов. Днем: -3, -5 градусов.

 
 
Смотреть подробнее
фото: "Столицы на Онего"
В Петрозаводске спортсмены играют в большой теннис через скамейки вместо сетки

Во Дворце творчества теннисисты готовятся к соревнованиям в Карелии, играя через скамейки, потому что после ремонта в зале забыли сделать в полу отверстия для стоек.

Как стало известно "Столице на Онего", во Дворце творчества детей и юношества в Петрозаводске в спортивном зале дети, занимающиеся большим теннисом, вынуждены играть через скамейки, установленные в два яруса и имитирующие сетку.

Такая ситуация сложилась после ремонта спортзала, который был проведен год назад. Тогда из фонда 100-летия Карелии было выделено 15 миллионов рублей на ремонт кровли и спортивного зала. Общая сумма средств, которые помог найти на ремонт Дворца творчества заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, составила 21 миллион рублей.

В рамках контракта была отремонтирована кровля, в спортивном и тренажерном зале установлены современные оконные блоки и защитная сетка, заменена электрическая проводка, модернизирована система освещения, полностью выполнена отделка помещений.

Планировалось сделать спортзал, соответствующий всем современным требованиям, но в результате в новом зале после ремонта невозможно установить сетки ни для волейбола, ни для большого тенниса. Все дело в том, что в полу отсутствуют отверстия для стоек, а также, по словам одного из тренеров, строители выкинули железные крюки-крепежи для стоек, которые были сделаны еще в СССР, но находились в хорошем состоянии.

Уже год дети играют в большой теннис через скамейки, а раньше каждую зиму в зале Дворца творчества проходил детский Кубок Карелии по большому теннису, куда приезжали ребята из Медвежьегорска, Олонца, Суоярви.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 1

фото: pixabay.com
ГИБДД Петрозаводска просит водителей убрать машины из центра города

Госавтоинспекция столицы Карелии сообщает о том, что на центральных улицах города будет производиться уборка снега, проведению которой может помещать припаркованный транспорт.

"Госавтоиспекция Петрозаводска информирует: на улице Горького работает снегоуборочная техника, осуществляется вывоз снега. 
С 16 часов будет осуществляться вывоз снега на участке от ул. Антикайнена до ул. Анохина", - сообщает ГИБДД Петрозаводска.

Инспекторы просят автовладельцев учесть временные неудобства, связанные с работой по уборке городских трасс.

"Просим, по возможности, максимально освободить проезжую часть и не парковать свои транспортные средства на данном участке улицы. Движение транспортных средств ограничено, выбирайте пути объезда!", - информирует инспекция.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

Газопровод угрожает национальному парку "Ладожские шхеры" в Карелии

Карельские и российские чиновники обсуждают создание в парке зон, где "разрешено строительство газопроводов", хотя такое строительство запрещено законом. Подробнее

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 февраля. Подробнее

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ:  "ЗАМИНИРОВАННЫЙ" ПЕТРОЗАВОДСК, СНОС "БИГ БЕНА", ГИБЕЛЬ ПРОФЕССОРА ПЕТРГУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

В Карелии проходят довыборы депутатов в трех поселениях Олонецкого района

В республике проводятся дополнительные выборы депутатов сельских поселений по причине недавней досрочной отставки районных парламентариев. Подробнее

Комментарии: 1
Куда пойти в Петрозаводске 3 февраля: Авторский балет, социальные танцы и Сурганова с оркестром

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Как кино может помочь Карелии выйти из кризиса?

Председатель Союза кинематографистов республики Алексей Бабенко верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис. Подробнее

За сутки в Карелии сгорели две бани

Спасатели в течение одного вечера потушили возгорания в двух банях в районах Карелии Подробнее

Куда увозят снег с дорог столицы Карелии?

"Столица на Онего" поинтересовалась у директора компании "ТехРент" Бориса Сидорова, как много снега вывезено с дорог Петрозаводска и где его складируют? Подробнее

Жители Петрозаводска должны участвовать в выборах мэра, считает политолог

Городская власть – самая близкая к населению; однако, когда она не выбираема и не подотчётна, то она становится незамечаемой, считает политолог Олег Реут. Подробнее

Комментарии: 5
Прогноз погоды на воскресенье

Подробнее

Исследователь из Карелии встала на защиту литературного эпоса "Калевала"

Научный сотрудник Национального музея Карелии Татьяна Бердашева выступила с жесткой рецензией на вышедшую в Санкт-Петербурге книгу братьев Бакулиных "Сампо. Руны Похьёлы". Подробнее

Комментарии: 2
Горожане вносят свои идеи в программу "Безопасный Петрозаводск"

Программу "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей, утверждают власти города. Подробнее

Комментарии: 2
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради выпуска вина

Актеры пришли к компромиссу ради ведения общего бизнеса. Подробнее

Звезда "Дома-2" рассказала об ужасной боли после пластики ягодиц

Участница "Дома-2" Дарья Лымарь решилась на пластическую операцию: в погоне за идеальной внешностью девушка сделала пластику ягодиц. Подробнее

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 4 февраля. Подробнее

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища

Аналитика

31.01.2019 15:22
Обществоведение
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 5
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 17
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 2
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2019 17:12
Без политики
Большой проект Ковригина
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок" 2
29.01.2019 15:43
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»