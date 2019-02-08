Все, что случилось сегодня

Худилайнен допрошен по делу о миллионных взятках при ремонте дорог в Карелии

Следователи допросили экс-главу Карелии Александра Худилайнена по делу о взятках от коммерческих организаций, пока – в качестве свидетеля.

"Речь идет о предоставлении преференций при заключении госконтрактов в республике в период, когда ею руководил Худилайнен, сообщает ТАСС.

Худилайнен отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув данный факт.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 33 млн рублей.

Согласно материалам Верховного суда Карелии, петербургский бизнесмен Чичин был задержан в апреле 2018 года по подозрению в получении и даче взятки, позднее суд принял решение о его аресте. Уголовное дело Чичина находится на стадии расследования.

Ранее представитель карельской прокуратуры Алексей Борисов сообщил, что в 2015 году Чичин, используя личные отношения с Худилайненом, организовал встречу губернатора с Алексеем Никитиным в Санкт-Петербурге для назначения его на должность начальника Управления автомобильных дорог Карелии. Представленная кандидатура была одобрена главой региона, о чем Худилайнен лично сообщил Никитину в ходе телефонного разговора 15 мая 2015 года. Позднее Никитина и Чичина обвинили во взяточничестве при ремонте дорог.

фото: "Столицы на Онего"

Священника Петунова за злостные нарушения хотят перевести из поселения в колонию общего режима

Руководство колонии-поселения в Петрозаводске, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК №9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО. Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко "Священник Петунов не вылезает из ШИЗО".

фото: "Столицы на Онего"

ВИДЕО: Посмотрите, что сказал глава Карелии об изъятии пятерых детей из семьи костомукшан

Артур Парфенчиков обсудил с детским омбудсменом Карелии Геннадием Сараевым ситуацию с семьей костомукшан, у которых по решению суда изъяли пятерых несовершеннолетних детей.

В минувший четверг 7 февраля состоялась рабочая встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с уполномоченным по правам ребенка в республике Геннадием Сараевым, сообщили в пресс-службы правительства. Предметом обсуждения стала ситуация с семьей Киселевых, которых по решению Верховного суда Республики Карелия ограничили в родительских правах в отношении пятерых несовершеннолетних детей.

В диалоге с Сараевым глава Карелии отметил, что дети должны быть возвращены в семью в течение полугода, а власти всех уровней должны в этом помочь.

"Сейчас ваша главная задача вместе с родителями найти те решения, которые должны устранить обстоятельства, ставшие причиной такого судебного решения, - сказал Парфенчиков, - совместными усилиями мы должны сделать все, чтобы это ограничение Киселевых в родительских правах, которое сегодня определено судом по абсолютно объективным причинам, было исключено в течение полугода - и дети могли вернуться в семью".

Напомним, ранее член Общественной палаты России Элина Жгутова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова вмешаться в ситуацию с изъятием детей у родителей из Костомукши.

фото: МВД РК

Полиция Петрозаводска разыскивает ребенка

На Первомайском проспекте 12-летний ребенок ушел из школы и пропал, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает несовершеннолетнего Никиту М., 2006 года рождения.

Вчера, 7 февраля, около 12.00 он ушел из школы на Первомайском проспекте, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

На вид мальчику 11-12 лет, худощавого телосложения. Был одет во все черное: пуховик, классические брюки, вязаную шапку, кроссовки. При себе имеет рюкзак черного цвета.

Всех граждан, располагающих какой-либо информацией, полиция просит сообщать по телефонам: (8142) 715-420, 739-154 или 02, +7-911-415-25-87.

фото: "Столица на Онего"

Имущество бизнесмена Дмитрия Макеева будет пущено с молотка по требованию кредиторов

Арбитражный суд Карелии отказался назначить процедуру реструктуризации долгов известного бизнесмена Дмитрия Макеева.

Об этом говорится в тексте решения суда о признании Макеева банкротом.

Его представитель в судебном заседании просил продлить процедуру реструктуризации. Против выступила представитель одного из основных кредиторов – банка ВТБ.

"Финансовым управляющим сделаны запросы в регистрирующие права и имущество органы, из ответов на которые следует, что у должника не имеется недвижимого имущества, подлежащего реализации в целях расчетов с кредиторами. План реструктуризации задолженности собранием кредиторов не одобрен. По его мнению (финансового управляющего – прим. ред.), существует вероятность частичного погашения задолженности за счет продажи имущества, однако продлевать процедуру реструктуризации полагает нецелесообразным", - говорится в решении суда.

Подробнее о деле Макеева читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Священник Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК №9 Петрозаводска священник Иван Петунов, совершивший смертельное ДТП, уже четыре раза помещался в ШИЗО.

Как стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову.

Петунов постоянно игнорирует режим его отбывания, за что его признали злостным нарушителем.

Как рассказали в колонии, "раздражительный, невыдержанный и конфликтный по своему характеру Петунов жаргонными словами оскорбляет других осужденных, отказывается выполнять законные требования администрации". И, что особенно поражает, написал заявление на имя руководства колонии, в котором сообщает о своем отказе… отбывать наказание. То есть исполнять приговор суда и, тем самым, смиренно нести свой крест.

За эти и другие нарушения Петунов четыре раза на 15 суток помещался в одиночную камеру штрафного изолятора (ШИЗО). И там писал новые заявления, что он отказывается выходить из ШИЗО. Таким поведением Петунов вынудил руководство колонии обратиться в суд с просьбой ужесточить режим его содержания.

Как хотят ужесточить режим содержания Петунову, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: кадр из КФ "Любовь и голуби"

Умер актёр Сергей Юрский

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Актера не стало в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра Моссовета, пишет life.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала дочь артиста Интерфаксу.

Юрский известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых - "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину" и многие другие.

фото: Николай Смирнов / "Республика"

Суд освободил из-под стражи экс-главу Прионежья Алексея Лучина

Верховный суд Карелии в пятницу отменил решение об аресте экс-главы Прионежского района Карелии Алексея Лучина по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве.

Ранее Петрозаводский городской суд взял Лучина под стражу до 16 марта.

Верховный суд Карелии удовлетворил жалобу адвоката Лучина Александра Яковлева на решение суда первой инстанции. ВС постановил освободить Лучина из-под стражи, а вместо этого применить к нему ограничительные меры, в частности, Лучин не может покидать жилье в определенные часы, не должен общаться по делу со свидетелями и т.д.

Напомним, Лучин обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012–2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй" построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. Они были куплены властями для переселенцев из аварийного жилья. Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова – супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина. До этого времени ее возглавлял сам Лучин.

Во время эксплуатации жилья гражданами дома № 1 по Заречной улице были "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Карелии выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания".

Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета (госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ") составили без малого 19,5 миллиона рублей, республиканского – более 15 миллионов и местных бюджетов – около 2 миллионов рублей.

При этом, как утверждает Минстрой, нарушения не были устранены в полном объеме.

фото: Сайт администрации Петрозаводска

В одном из районов Петрозаводска будет запрещена остановка автомобилей

С 11 февраля будет запрещена остановка автомобилей на участке улицы Чапаева, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Остановка всех транспортных средств запрещается на отрезке от ул. Ватутина до пер. Софьи Ковалевской (по направлению движения в сторону района Древлянка).

Ограничения вводятся в целях обеспечения пропускной способности, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

фото: РИА Новости. Григорий Сысоев

Жителей Карелии толкают на преступления бедность и безработица - МВД

МВД Карелии подготовило отчет о деятельности органов внутренних дел республики в 2018 году и состоянии преступности в регионе.

Соответствующий документ поступил в Законодательное собрание Карелии (имеется в распоряжении редакции). Из отчета, который глава регионального МВД Дмитрий Сергеев намерен зачитать на грядущем заседании республиканского парламента, следует, что в 2018 году в Карелии было зарегистрировано 185,1 тысячи заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Было возбуждено 9,5 тысяч уголовных дел.

"Оперативная обстановка характеризуется увеличением на 5,9% количества зарегистрированных преступлений", - отмечается в документе.

В том числе, выросло число преступлений, совершенных в общественных местах. Рост зарегистрирован в Петрозаводске, Кемском, Кондопожском, Питкярантском, Прионежском и Суоярвском районах. Здесь больше всего совершено краж, мошенничеств, грабежей и причинения вреда здоровью.

"Состояние преступности непосредственно связано с уровнем доходов населения, безработицей и иными экономическими и социальными факторами. Доля лиц, не имеющих постоянного источника дохода на момент совершения преступления, составила 64,1%, ими совершено 3032 преступления", - сообщается в отчете МВД.

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