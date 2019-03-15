Самое важное за сегодня

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Глава МВД России прибыл в Петрозаводск с проверкой

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Петрозаводск, сообщает МВД РФ.

"Колокольцев ознакомится с ходом реконструкции административных зданий Экспертно-криминалистического центра и одного из районных отделов внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.

"Кроме того, запланировано совещание с руководящим составом региональной полиции по вопросам оперативно-служебной деятельности", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ВИДЕО: Водитель сбил девушку в центре Петрозаводска – страшные кадры

На проспекте Ленина 65-летний водитель сбил 34-летнюю девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В минувший четверг, 14 марта, в 13.58 на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова 65-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 34-летнюю девушку, которая пересекала дорогу.

В результате ДТП пешеход получила травмы, сообщил в ГИБДД сайту "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ГИБДД оштрафовала сбитую в центре Петрозаводска девушку

В Петрозаводске оштрафованы водитель, проехавший на запрещающий сигнал светофора и сбивший девушку, и сама пострадавшая, сообщили в ГИБДД Карелии.

На проспекте Ленина 65-летний водитель сбил 34-летнюю девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Девушка получила травмы.

По факту ДТП возбуждено административное производство. В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении за проезд перекрестка на запрещающий (красный) сигнал светофора. Водитель – житель Петрозаводска, пенсионер, стаж вождения более 30 лет.

В отношении пешехода возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил перехода проезжей части.

"На регулируемом перекрестке допускается переходить дорогу между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход и нанесенной в дополнение к разметке 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей пешеходный переход между смежными углами перекрестка".

ВИДЕО: Водитель автобуса чуть не сбил пешеходов при обгоне в центре Петрозаводска

Опасный обгон попал в объектив камеры наружного наблюдения.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещено видео с камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру", которая запечатлела, как 13 марта в 19.56 водитель пассажирского автобуса №26 на проспекте Ленина при совершении обгона выехал на пешеходный переход, где находились люди.

По счастливой случайности жертв удалось избежать.

ВИДЕО: Женщина на иномарке сбила пешехода в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина под колесами иномарки оказалась 52-летняя женщина, пытавшаяся перейти дорогу по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 15 марта в 12.12, в дежурную часть ГИБДД Карелии сообщили из травмпункта, что к ним поступила 52-летняя женщина, которая получила травмы в ДТП.

Как стало известно, в 12.00 на проспекте Ленина женщина, управляя автомобилем Ford Focus, при выезде с кольца не пропустила пешехода, которая пересекала проезжую часть по "зебре".

В результате наезда 52-летняя женщина получила травмы. В травмункт ее доставила сама виновница ДТП, которая самовольно оставила место происшествия и о случившемся в ГИБДД не сообщила.

фото: kremlin.ru

Карелия не смогла в 2018 году выполнить план по реализации президентского послания

Среди отстающих оказалась отрасль здравоохранения.

На реализацию в Карелии национальных проектов республике выделено из федерального бюджета 5,2 миллиарда рублей. Такие цифры привела 15 марта руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева на заседании рабочей группы по реализации президентского послания Федеральному собранию.

По словам Игнатьевой, республиканские власти уже заключили большую часть соглашений на предоставление субвенций и других межбюджетных трансфертов, которые предусматривают осуществление в 2019 году 44 региональных проекта по 10 стратегическим направлениям. Однако, как признала руководитель администрации главы Карелии, подписание некоторых документов до сих пор задерживается.

"Задерживается процесс подписания соглашений по направлениям "Цифровая экономика", "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", – сказала Татьяна Игнатьева. – Подписано 38 соглашений".

Кроме того, глава губернаторской администрации вынуждена была констатировать, что республика не смогла в прошлом году достичь всех показателей, предусмотренных региональным планом по реализации президентского послания.



Татьяна Игнатьева. Фото: Валерий Поташов

"В 2018 году удалось сохранить объем инвестиций в основной капитал практически на уровне 2017 года. Пока по предварительным данным он составил 41,2 миллиарда рублей. Инвестиции за счет федерального бюджета выросли в 1,8 раза. Однако плановое значение показателя по объему инвестиций в основной капитал не достигнуто, – сообщила Игнатьева участникам заседания. – Из-за отсутствия покупательского спроса на включенное в программу приватизации имущество по итогам 2018 года не достигнуто плановое значение показателя по продаже объектов государственного имущества. Мы не выполнили, хотя у нас динамика везде положительная, плановые показатели по снижению смертности от болезней кровообращения и от злокачественных образований, и эти заболевания у нас лидируют в перечне причин смертности, занимая первое и второе места. В полном объеме показатели выполнены где-то на 75-76% плана, предусмотренного на прошлый год. Четыре показателя не выполнены и приходятся на отрасль здравоохранения".

фото: Валерий Поташов

Министр Охлопков пообещал Карелии членство в клубе "80+"

Карельский чиновник рассказал о реализации в республике национального проекта "Здравоохранение".

К 2024 году в Карелии планируется расширение Регионального сосудистого центра Республиканской больницы имени В.А. Баранова и создание первичных сосудистых центров на базе Костомукшской и Сегежской центральных районных больниц. Об этом сообщил 15 марта глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, рассказывая в Законодательном собрании республики о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение". По словам республиканского чиновника, нацпроект позволит снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения с 710,9 до 570 на 100 тысяч жителей. Сейчас это главная причина ухода из жизни населения Карелии.

Другой серьезной причиной остаются онкологические заболевания, поэтому в рамках национального проекта "Здравоохранение" в республике намечено строительство центров амбулаторной онкологической помощи в Сегеже, Костомукше, Сортавале и Петрозаводске, а также нового онкологического диспансера.

"Многие ошибочно понимают, что цель национального проекта "Здравоохранение" – это снижение смертности. На самом деле, это не так. Глобальная цель национального проекта "Здравоохранение" – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2024 году. К 2030 году Российская Федерация, ну и Республика Карелия тоже, должны вступить уверенно в клуб стран, которые имеют показатель ожидаемой продолжительности жизни 80+", – сказал карельский министр.

В целом, на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Карелии планируется направить 12 миллиардов 962 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составят 2 миллиарда 973 миллиона, республиканского – 1 миллиард 521 миллион, поступления от обязательного медицинского страхования – 8 миллиардов 471 миллион, а от платных услуг – 57,6 миллиона.

Заметим, что по данным Росстата средняя продолжительность жизни в республике составляет сейчас около 71 года. Через шесть лет статисты прогнозируют рост этого показателя до 74 лет, а к 2030-му – только до 76-ти.

фото: Валерий Поташов

Глава Минздрава Карелии намерен "кастомизировать" медицинские кадры до уровня "Джекил и Хайд"

Министр Охлопков объявил о переходе к новой кадровой политике в карельском здравоохранении.

Министерство здравоохранения Карелии переходит от традиционного понятия подготовки медицинских кадров к их кастомизации. Об этом заявил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, выступая 15 марта на заседании рабочей группы по реализации президентского послания Федеральному собранию, которое состоялось в республиканском парламенте.

"Что такое "кастомизация кадров"? Это индивидуальная работа, и при этом кастомизация кадров подразумевает переход уже до уровня "Джекил и Хайд". Что такое "Джекил и Хайд"? Это когда медицинский работник готов ко всем последствиям медицинской деятельности" – как к негативным, так и позитивным", – попытался объяснить суть новой кадровой политики карельского Минздрава Михаил Охлопков.

В свою очередь, руководитель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец заметил, что переломить ситуацию по кадровому обеспечению медицинских учреждений республики пока не получается.

"Мы удерживаем то, что есть, – констатировал депутат. – Хотя усилия прилагаются большие, и мы надеемся, что это даст свой результат. В частности, еще в 2017 году вступил в силу закон Республики Карелия, благодаря которому молодые специалисты, в том числе от здравоохранения, могут безвозмездно получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Причем, речь идет не только о выпускниках вузов, то есть врачах, сюда же входят и специалисты со средним медицинским образованием. Продолжаются единовременные выплаты миллиона рублей врачам дефицитных специальностей – прежде всего, анестезиологам и реаниматологам. Это также инициатива наших коллег по Законодательному собранию. В 2019 году выделены дополнительные средства на обучение фельдшеров – 793 тысячи рублей. Десять человек готовят. Обращаю внимание, что это – "целевики", то есть соглашениями закреплены их обязательства вернуться в тот населенный пункт, от которого они направлены. Выделение средств на квартиры – конечно, это не даст нам результат буквально завтра, но мы ожидаем положительных сдвигов. Но я думаю, что тут нам все равно нужно еще обсуждать, думать и работать, потому что строительство и приобретение оборудования – это все прекрасно, однако если мы не получаем квалифицированных специалистов, то мы не получим и того результата, на который рассчитываем".

фото: сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Водитель снес ограждение, съезжая с кольца в Петрозаводске

ДТП произошло на Древлянке и попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня днем, 15 марта в 14.19, на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

ДТП произошло на перекрёстке с круговым движением, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль, двигаясь в левой полосе, совершал правый поворот для съезда на Лесной проспект. Проехав перед другим участником движения, двигавшимся в средней полосе , легковой автомобиль выехал на разделительный газон, проехал через островок безопасности на пешеходном переходе, задел стойку дорожного знака, выехал на проезжую часть, предназначенную для встречного движения, и остановился на разделительном газоне.

К счастью, в момент ДТП на пешеходном переходе не находились пешеходы. Удалось избежать столкновения со встречным транспортом.

Экскурсовод музея "Кижи" Марина Ноженко стала суперфиналистом конкурса "Лучший гид России"

Специалист музея "Кижи" Марина Ноженко приняла участие в съемках телепередачи "Лучший гид России". Второй сезон" в московской штаб-квартире Русского географического общества.

Передача на канале "Моя планета" станет суперфиналом конкурса "Лучший гид России" – это своеобразный "видео-баттл" лучших экскурсоводов страны.

Осенью 2018 года Марина Ноженко победила во всероссийском состязании в номинации "Гид-профессионал. Музей". Обязательным условием для победителей конкурса стало участие в съемках телепередачи, которая выйдет на экраны в июне.

Подготовка к съёмкам началась еще в 2018 году. Всем участникам проекта были сообщены темы будущих авторских роликов-экскурсий. За несколько месяцев съемочные группы федерального канала "Моя планета" побывали в Москве, Владимире, Суздале, Ростове-на-Дону, Сочи и на о. Кижи.

"У нас на острове съёмки проходили в январе – в экстремальных климатических условиях настоящей русской зимы. Это была невероятно напряжённая работа, мы были заняты с утра до вечера, да и по ночам новые идеи просто-напросто не давали спать. Что только я ни пережила тогда – для создания интересных видеороликов пришлось в прямом смысле побегать, попрыгать и даже слегка полетать. Фотографию, где я обливаюсь водой на улице, уже видели многие. Но лично моё самое яркое впечатление о съёмках – это опыт вождения винтажного гусеничного трактора 80-х годов. Для того, чтобы обучиться этому делу, мне выделили всего несколько минут. И тут я впервые в жизни пожалела, что у меня нет водительских прав! Сразу скажу – рычаг переключения скоростей я не победила, уж больно тяжело его было дёргать. На мой взгляд, кижские ролики удались – они получились красивыми, познавательными и немного задорными. Всё, как я люблю. Надеюсь, понравятся они и зрителям", – говорит Марина Ноженко.

На финальных съёмках в Москве участники проекта впервые увидели свои ролики в готовом виде. Затем конкурсанты выставляли оценки творениям коллег-конкурентов. Результаты этого голосования станут известны в июне, когда и будет названо имя абсолютного победителя конкурса "Лучший гид России".

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