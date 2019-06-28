Самое важное за сегодня

фото: ТАСС / Антон Новодережкин

В троллейбусах Петрозаводска появится безналичный расчет

На днях в троллейбусах появится возможность оплатить проезд по безналичному расчёту, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Безналичный расчет в троллейбусах должен заработать до 1 июля.

Соответствующее оборудование уже закуплено. ПМУП "Городской транспорт" в партнёрстве со "Сбербанком" разместит контрольно-кассовые машины на борту каждого троллейбуса. В данный момент устанавливается необходимое программное обеспечение, проходят тестовые работы и обучение персонала.



Для удобства жителей купить билет можно будет любыми банковскими картами с технологией бесконтактной оплаты, а также поддерживающими её современными девайсами. Помимо этого, сохранится возможность расчёта наличными. Вместо билета, пассажиры теперь будут получать чек оплаты.

Нововведения связаны, помимо прочего, с изменениями в федеральном законодательстве, по которым предприятия должны установить онлайн-кассы для передачи данных в налоговую службу.



Стоимость проезда в троллейбусах при этом не повысится.

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске на перекрестке подрались велосипедист и пассажир автомобиля

Двое мужчин устроили разборки на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.

По сообщению ДТП ПТЗ, велосипедист двигался по улице Антикайнена в сторону Голиковки. Пешеход вышел с пассажирского места двигавшегося в попутном направлении автомобиля (предположительно УАЗа). На перекрестке, где стоял велосипедист, мужчина пнул молодого человека и ударил рукой по лицу. Парень не растерялся и ответил боксерской двойкой. Пешеход упал, но сумел подняться. Словесная перепалка продолжалась еще некоторое время.

"Суть конфликта не понятна. Возможно, произошло какое-то недопонимание во время движения транспортных средств", - комментируют происшествие в ДТП ПТЗ.

Велосипедист уехал, пешеход через несколько минут упал, потеряв сознание.

Драку на перекрестке запечатлела видеокамера компании "Ситилинк".

фото: ГИБДД Карелии

Появилось видео, как иномарка сбила 35-летнюю женщину на "зебре" в Петрозаводске

Пешеход после ДТП была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи.

Происшествие с участием пешехода и кроссовера Фольксваген (Volkswagen Tiguan) произошло 26 июня у дома №32 по улице Гоголя на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Анохина, пишет ДТП ПТЗ.

Кроссовер двигался по улице Гоголя в сторону улицы Красноармейская. Пешеход пересекала проезжую часть улицы Гоголя справа налево по ходу движения транспортного средства.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, за рулем автомобиля находилась 60-летняя женщина. Она сбила 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в БСМП.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

фото: Минприроды РФ

Глава Рослесхоза, выходец из Карелии, Иван Валентик подал в отставку

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя главы кабинета министров Дмитрия Медведева.

"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", - сказал он, передает ТАСС.

Иван Валентик родился 22 июля 1976 года в Петрозаводске. Окончил Петрозаводский государственный университет. В разные годы работал в министерстве сельского хозяйства РФ, Росприроднадзоре.

В 2011-2014 годах был начальником управления государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза.

С октября 2014 года занимает пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске суд отправил в колонию председателя ТСЖ за кражу миллионов у жильцов

Петрозаводский городской суд приговорил к 4 годам колонии председателя местного ТСЖ за хищения денег у жильцов в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, с сентября 2014 года по июнь 2016 года председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил из кассы товарищества 2,6 млн рублей, которые жильцы перевели в качестве оплаты ЖКУ.

Кроме того, с февраля 2015 года по июнь 2016 года обвиняемый присвоил 1,5 млн рублей, которые предназначались для ресурсоснабжающей организации, с которой у ТСЖ был заключен договор.

Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

фото: правительство Карелии

Стелу воинской славы в Петрозаводске установят на месте Дерева дружбы

Стела "Город воинской славы" будет установлена у площади Кирова на Аллее городов-побратимов, сообщает правительство Карелии.

"Городские и республиканские власти поддержали ветеранов, обратившихся с просьбой установить стелу "Город воинской славы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова на месте памятного знака Дерево дружбы». По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, с этим вариантом определились в ходе публичных слушаний, и этот выбор подтвердили горожане, которые приняли участие в сборе подписей за стелу на площади Кирова. Волонтеры фонда "Эстафета поколений" всего за несколько дней собрали более шести тысяч подписей", - говорится в сообщении.

"Заручившись такой общественной поддержкой, мы предпримем все меры, чтобы стела появилась на площади Кирова к 75-летию Великой Победы и к 100-летию образования республики", - сказала в пятницу Мирошник после возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь".

Решение петрозаводской администрации об установке стелы поддержал глава республики Артур Парфенчиков. По его мнению, этот памятник - главная реликвия города, на долю которого выпало немало горя во время войны.

"Для меня главное – позиция старших, которые на своих плечах вынесли Победу. Мы должны научиться слушать и слышать ветеранов. И горожане, поставившие свои подписи за установку стелы на площади Кирова, с этим согласны. Центральная площадь – достойное место для памятника. Стела "Город воинской славы" должна находиться там, где есть возможность отдать воинские почести и провести военные парады. Поэтому сегодня нужно сделать все, чтобы сплотиться и реализовать проект, привлечь к работе архитекторов и общественность. Мне кажется, если мы сделаем двухсторонний подход к стеле со стороны поймы реки Лососинки, которая будет благоустраиваться, и со стороны площади Кирова, получится очень интересное решение", - отметил Артур Парфенчиков.

"Мы благодарны за то, что мы победили. Эта победа хорошего, здравого смысла. Нам не нужны раздоры, мы должны сплотиться и навести красоту на площади. Наши архитекторы, скульпторы, дизайнеры должны приложить все силы, знания, чтобы площадь Кирова стала украшением не только Петрозаводска, но и всего Северо-западного региона", - сказал председатель карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов" Александр Цыба.

Памятный знак "Дерево дружбы" ждет реставрация и перенос на набережную Петрозаводска.

фото: ТАСС / Владимир Смирнов

В Петрозаводске слесарь разбился после падения с высоты

Несчастный случай произошел на ООО ДОК "Калевала", сообщили в трудовой инспекции Карелии.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с работником ООО ДОК "Калевала".



29 апреля в 18.55 слесарь-монтажник упал с высоты. Мужчина получил множественные ушибы и переломы.



Основной причиной падения стала неудовлетворительная организация производства работ в ООО ДОК "Калевала", выразившееся в следующем:



- мастер участка не проконтролировал соблюдение подчиненным персоналом правил, норм и инструкций по охране труда;



- cлесарь-монтажник выполнял работу, которая не была ему поручена непосредственным руководителем.



Материалы расследования направлены в прокуратуру Петрозаводска для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.



Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.



Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В Упрдор "Кола" подтвердили, что ликвидируют незаконные проезды к дачным поселкам в Карелии

В Управлении автомобильной дороги "Кола" объяснили, что ждет дачников, чьи участки располагаются вдоль дороги Петрозаводск-Ошта.

В подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" дали разъяснения по ситуации с проездами к дачным поселкам на дороге Петрозаводск-Ошта. Ранее начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов заявил, что большинство съездов с трассы, которую передают в федеральную собственность, признано незаконными, их ждет ликвидация.

По информации Упрдор "Кола", ведомство планирует принять трассу в оперативное управление уже с 1 августа 2019 года. Специалисты изучили предоставленный Управлением автодорог Карелии Паспорт дороги Петрозаводск - Ошта, куда входят все существующие элементы магистрали, в том числе примыкания — съезды с автодороги. После обследования трассы выяснилось, что часть существующих съездов не оформлена в соответствии с действующим законодательством и не отражена в Паспорте, отметили в Упрдор "Кола".

"Автодорога принимается в федеральную собственность в строгом соответствии с Паспортом. С 1 августа все примыкания к автодороге, не вошедшие в Паспорт, необходимо будет узаконить уже согласно Порядка выдачи согласия владельцем автодороги федерального значения в целях строительства примыкания автомобильной дороги федерального значения к другой автомобильной дороге, что влечет за собой рассмотрение документов в Федеральном дорожном агентстве в Москве, выдаче технический условий и их исполнения. В противном случае съезд считается незаконным и подлежит ликвидации", - разъяснили в управлении.

В Упрдор "Кола" рекомендуют владельцам земельных участков совместно с администрацией Прионежского района обратиться в ведомство Виктора Россыпнова за информацией по своему съезду. В Управлении автодорог Карелии необходимо проработать вопрос о возможности включения съезда в Паспорт объекта до передачи дороги в федеральную собственность.

Ознакомиться с порядком и перечнем документов, необходимых для согласования примыканий, можно на сайте ФКУ Упрдор "Кола".

фото: Столица на Онего

Реставраторы отказываются от работы на объектах деревянного зодчества в Карелии

Памятникам деревянного зодчества Карелии грозит разрушение из-за отказов фирм по реставрации браться за их восстановление – это вызвано низкой стоимостью предлагаемых контрактов.

О проблемах, которые возникли в Карелии из-за порядка финансирования реставрационных работ, говорится в проекте обращения парламента республики к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, пишут "Вести Карелии".

В документе сообщается, что последние 3-4 года реставраторы-деревянщики на всех семинарах, конференциях акцентируют особое внимание на невозможности вести научную реставрацию памятников деревянного зодчества по существующим расценкам. В этом году по Республике Карелия стала характерной ситуация, когда полностью отсутствуют желающие выходить на торги, проводимые государственными учреждениями.

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Закон о монетизации льгот: в правительстве Карелии решили экономить на бедных

За витриной законопроекта о монетизации льгот скрывается цель – сделать так, чтобы на социальные выплаты в республике тратилось меньше средств.

Правительство Артура Парфенчикова решило принять в Карелии новый закон о монетизации льгот. Документ уже внес в Законодательное собрание премьер-министр Александр Чепик. Для "реформы" специально выбрали летний период – отпуска, дачи, - видимо, надеясь, что законопроект в этом случае не создаст много шума. Однако, сама суть его такова, что коснется тысяч жителей республики, которым станет гораздо тяжелее выживать в наше непростое время.

Если закон будет принят, ветераны труда лишатся 50%-й льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц. Хотя сейчас в денежном выражении у многих пенсионеров ежемесячная льгота составляет 1500-2500 рублей. Это значит, ветеранов сделают совсем нищими. Мы прекрасно знаем, что эти выплаты, которые даже сейчас не перекрывают льготу, потом еще годами никто не будет индексировать. То есть, эти 969 рублей останутся и через год, и через два. И это не единственная норма в законопроекте, которая, даже на первый взгляд, ухудшает положение ветеранов.

Получается, этим законом наши чиновники цинично решили сэкономить на стариках. За витриной законопроекта скрывается вполне обозримая цель – сделать так, чтобы на социальные выплаты в республике тратилось меньше средств.

Что любопытно, в правительстве даже не скрывают, что уменьшение социальной помощи государства организуется в целях оптимизации финансов и экономии бюджетных средств. Но ведь раньше они говорили, что денег в Карелии полно, и депутаты от "Единой России" даже утвердили профицитный бюджет на 2019 год! Выходит, что все-таки не хватает, но экономить чиновники решили не на себе любимых, а на тех, кто и так бедны, а станут, по сути, нищими.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года. Новые правила будут распространяться на жителей республики, которые получат право на льготы после этой даты. Для тех, кто уже сейчас пользуется льготами, условия не изменятся. Но все равно это тысячи жителей республики, которые не получат от государства реальной социальной помощи.

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