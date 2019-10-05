Главные новости сегодняшнего дня

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Как проходит осенняя ярмарка в Петрозаводске: товары и цены (ФОТО)

В столице Карелии начала работу юбилейная 25-ая ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.

Ярмарка проходит в Петрозаводске с 4 по 15 октября на площадке на улице Инженерная.

Как сообщили в мэрии города, в мероприятии принимают участие продавцы из Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Ленинградской областей, республики Марий Эл, Башкортостана, Беларуси и Карелии.

На ярмарке можно приобрести овощи и зелень из разных регионов, подсолнечное масло, мясо и субпродукты, колбасные изделия, мёд, керамическую посуду, корзины, сувениры и сельскохозяйственный инвентарь. В мэрии сообщили, что в этом году на ярмарке больше ассортимент рыбы.

Большой фоторепортаж, подготовленный на ярмарке, смотрите здесь.

фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Он слышал звук: что-то упало. И она закричала"

В Карелии свидетели по делу "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова дали показания суду.

В Верховном суде Карелии состоялось заседание, на котором были заслушаны показания нескольких свидетелей по делу об убийствах девушек, произошедших год назад в Петрозаводске. Обвинения в преступлениях предъявлены 29-летнему Антону Ипатову. По версии следствия, он нанес многочисленный ножевые ранения незнакомым девушкам, после которых те скончались.

"Она вышла покурить. Она разговаривала в этот момент по телефону. Я только видела, когда она уже надевала куртку, тапочки и выходила. Меня она с собой не позвала. Далее через какое-то время человек, с которым она разговаривала по телефону, написал мне в соцсети "Вконтакте" о том, что что-то произошло. Он слышал звук: что-то упало. И она закричала. Я подумала, что это розыгрыш, – они хотят меня разыграть. Изначально не поверила", - рассказала в суде Яна П. Девушка жила в одной комнате общежития вместе с первой жертвой "петрозаводского маньяка".

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фото: pixabay.com / moritz320

Прохожие спасли девушку от преступника с ножом в Петрозаводске

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство.

Следователи карельской столицы закончили расследование уголовного дело в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении покушения на убийство. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый, находясь на улице в Петрозаводске, напал на знакомую девушку с ножом и причинил ей множественные ранения.

В момент нападения на помощь девушке пришли двое молодых людей, которые не позволили обвиняемому ее убить. В результате потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, и она осталась жива.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В Карелии пенсионерка пострадала в лобовом столкновении на трассе

Сложные погодные условия могли стать причиной дорожного происшествия, в котором пострадала пассажирка.

Как поясняют госавтоинспекторы Сегежи, в пятницу, 4 октября, на дорогах района из-за сильного снегопада и метели была плохая видимость.

В 20.25, на автодороге "Тикша-Ледмозеро-Костомукша" 29-летний водитель автомобиля Toyota Hiace не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Scania.

В результате ДТП травмирована 65 - летняя пассажирка автомобиля Toyota Hiace, жительница Костомукши. Женщина с переломом ноги была доставлена в ЦРБ Костомукши попутным транспортом, где ей была оказана медицинская помощь и назначено стационарное лечение. Водители не пострадали.

фото: Столица на Онего

Снег и гололед ожидают Карелию в воскресенье

О погоде на 6 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный. Ночью - умеренный, днем - слабый.

Температура воздуха ночью: 0, -5 градусов. Днем: 0, +5 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный. Ночью - умеренный, днем - слабый.

Температура воздуха ночью: -1, -3 градуса. Днем: +2, +4 градуса.

фото: Борис Семенов

Опубликованы уникальные кадры закладки аллеи, где собираются демонтировать Дерево Дружбы

На архивных фото Бориса Семенова запечатлены исторические моменты посадки деревьев на Аллее Дружбы в Петрозаводске, которую организовали главы городов СССР и Швеции.

Исторические снимки процесса посадки берез на аллее рядом с Деревом Дружбы размещены в паблике "Архив фотографий Бориса Семенова".

На архивных кадрах запечатлена совместная работа мэров городов СССР и Швеции, которые общими усилиями посадили деревья в центре Петрозаводска.

Небольшая березовая роща была разбита в карельской столице в знак укрепления мира. Аллея и спроектированный архитектором Николаем Овчинниковым объект "Дерево Дружбы" символизировали укрепление добрых отношений между Петрозаводском и европейскими городами-побратимами.

В 2019 году республиканские и городские власти приняли решение демонтировать Дерево Дружбы, чтобы на его месте поставить стелу "Город воинской славы".

фото: ГТРК "Карелия"

"Так как у меня много кредитов, надо эти деньги забрать"

Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.

Подсудимая ходила к жертвам три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, с 2014 года. После того, как Юлия вышла осенью из отпуска, Елена сообщила ей, что им с братом досталась в наследство от матери, которая умерла 19 сентября 2018 года, крупная сумма денег.

"В начале октября я узнала, что у них дома есть какая-то сумма денег. После этого я решила – так как у меня много кредитов, надо эти деньги забрать. Так как они всегда дома были, я не знала, где эти деньги хранятся. Я в интернете смотрела, как убить человека. И ножом в шею, так как будет большая потеря крови, показалось вариантом...", - сказала Семенова.

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фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии женщина и подросток попали под колеса на пешеходных переходах

В пятницу, 4 октября, водители совершили два наезда на пешеходов в вечернее время.

Происшествия случились в одно и то же время в разных точках Карелии. Один из водителей скрылся.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, в 20-30 в Петрозаводске на улице Промышленная 8, 42-летняя водитель автомобиля Ford Focus совершила наезд на 59 летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирована.

В 20-30 в поселке Надвоицы Сегежского района на улице Ленина 10, неустановленный водитель совершил наезд на 16-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места аварии скрылся. В результате ДТП пешеход получила ушибы. Подросток был доставлен бригадой скорой помощи в Сегежскую больницу. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

фото: страница А. Парфенчикова / ВК

Парфенчиков поздравил Кадырова с днем рождения

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Поздравляю Рамзана Кадырова с Днём рождения! Молодой, смелый, умный, спортивный, верный слову Глава Чеченской Республики – мой друг, который всегда готов придти на помощь и поддержать делом!", - написал глава Карелии.

"Он одним из первых откликнулся на нашу трагедию, перечислив средства на восстановление Успенской церкви. И сегодня я желаю мира и согласия нам и нашей многонациональной стране! Искренне желаю Рамзану Ахматовичу здоровья, счастья, внимания близких и новых достижений!", - заявил Парфенчиков.

Рамзану Кадырову пятого октября исполнилось 42 года.

фото: правительство Карелии

"Деньги вкладываются, а роста нет"

Политолог Олег Реут рассуждает о неравномерности экономической модернизации Карелии.

При первом же приближении внимательному обозревателю становится очевидным, что на нет сведены какие-либо споры о том, что тормозит рост экономики Карелии, не даёт развернуться бизнесу, отпугивает инвестиции до такой степени, что они стали исчезающе малыми. "Приведение в нормативное состояние" автомобильных дорог, открытие ФАПов, подарочные наборы для новорождённых… И здесь же срыв в реализации самых значимых для экономики региона мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", постоянные сообщения о значительном удорожании проектно-сметной документации.

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