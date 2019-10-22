Самые значимые события вторника

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Новости. Хроника дня
22:20, 22 Октября 2019

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Храм построят на набережной Петрозаводска (фото)

На Онежской набережной в Петрозаводске планируют построить храм в честь всех карельских святых.

Петрозаводская и Карельская епархия начала проектирование храма "Всех святых в земле Карельской просиявших", сообщается на сайте религиозной организации. Он будет построен рядом с епархиальным управлением.

"Этот храм, расположенный на набережной Онежского озера, будет достойным подарком к 100-летию Республики Карелия для жителей города. Внутри храма планируется поместить мраморные доски (как в Храме Христа Спасителя в Москве) с именами выдающихся деятелей Карелии", - отметили в пресс-службе епархии.

Также планируется возвести рядом православный культурно-просветительский центр.

С учётом замечаний Градостроительного совета и Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Республики Карелия при Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия в сентябре 2019 года начаты работы по проектированию храма. С октября проводятся земельные изыскания.

Куратором строительства назначен священник Константин Павлюченко.

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фото: МЧС Карелии
Сотрудница Музыкального театра Карелии погибла на пожаре

Стало известно, кто погиб в ночь на 20 октября на пожаре на станции Деревянка Прионежского района.

По информации "Столицы на Онего", жертвой ЧП в Деревянке стала художник-декоратор Музыкального театра Карелии. 26-летняя девушка, жительница Петрозаводска, поехала на выходные к маме. Женщина проживала в одной из квартир в одноэтажном деревянном доме на станции. В ночь с 19 на 20 октября в этом многоквартирном доме в Деревянке произошел пожар.

Как сообщали ранее, при тушении пожара в одной из квартир было обнаружено тело погибшей женщины. По данным Следкома Карелии, в больницу с ожогами различной степени тяжести были доставлены 4-летний ребенок и его 46-летняя бабушка. Как выясняла "Столица на Онего", 46-летняя пострадавшая – мама погибшей сотрудницы Музыкального театра.

Следком Карелии в настоящее время проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Причиной возгорания, по предварительным данным, является аварийный режим работы электропроводки бытовой техники. Следствием отрабатываются и иные версии.

Напомним, пожар в Деревянке, который тушили более 40 пожарных, уничтожил деревянный дом дотла. Погорельцы сегодня просят о помощи.

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фото: © Рixabay/raincarnation40
Волки в Карелии едят свою добычу прямо в поселке

Охотовед из Беломорского района заявил, что люди сами виноваты в том, что дикие звери идут в поселки.

В паблике газеты "Беломорская трибуна" опубликовано письмо жителей Беломорского района о том, что волки заходят в населенные пункты, таскают с привязи собак.

"Здравствуйте, - написали жители. – Опубликуйте, пожалуйста, статью о нашествии волков на поселок Сумский Посад. Они свою добычу уже не уносят в лес, а едят ее посредине поселка, под фонарем. Нужно чтобы охотоведы обратили на это внимание и приняли соответствующие меры".

Редакция местной газеты попросила охотоведа Льва Шишина дать комментарий.

"Популяция волков в районе не увеличилась, - сообщил Лев Викторович. - Они выходили и будут выходить в населенные пункты (например, на днях они задрали кавказскую овчарку в Пушном), люди сами виноваты - развели столько собак, что зверь идет туда, где легкая добыча. Разрешений на отстрел в этом году в Беломорском районе выдано 123 штуки. Такого ажиотажа не было никогда, так как за одного добытого волка платят 10 тысяч, за волчонка - 5 тысяч".

Про медведей охотовед добавил, что люди также сами приучили их своими свалками, форелеводческими хозяйствами, и сделали их практически не дополнительным, а основным источником питания.

В рамках закона, сказал охотовед, они делают регулирование численности волков, держат ситуацию на контроле.

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фото: Столица на Онего
Вандалы разгромили благоустроенный жильцами двор в центре Петрозаводска (ФОТО)

Жители дома №11 по улице Энгельса остались без клумб и цветников после визита ночных гостей.

Двор на улице Энгельса, благоустроенный по программе "Комфортная городская среда" два года назад, пострадал в минувшие выходные от вандалов. В ночь с 19 на 20 октября неизвестные молодые люди разгромили четыре клумбы, вырвав цветы и вывернув используемые для декора покрышки и камни. Они разбросали растения, кашпо, покрышки по проезжей части и на территории самого двора.

"Было красиво, петрозаводчане и гости города фотографировались на фоне клумб, за которыми мы ухаживаем с 2014 года. Администрация города разрешает нам сажать цветы на своей территории. Это междворовой проезд и газоны. Представители администрации не раз здесь участвовали в субботниках вместе с нами. Мы украшали центр города. А тут пришли четверо молодых людей и пытались все уничтожить", - рассказала "Столице на Онего" жительница дома №11, старшая по подъезду №4 Тамара Ольхина.

То, что хулиганов было четверо, жильцы определили, посмотрев запись с видео камер. Молодые люди пришли во двор с Закаменского переулка, распивали спиртные напитки у четвертого подъезда, где они разбили стоявшие на подоконниках горшки с цветами.

"Все содержимое цветочных горшков я обнаружила утром в воскресенье у себя под дверью. Кто и зачем это сделал, не знаю. Видимо, кому-то не нравится, что мы активно занимаемся благоустройством своего двора. Два года назад с помощью программы "Комфортная городская среда" заасфальтировали территорию, обустроили парковку, установили шлагбаумы. Теперь у нас во дворе чужим не припарковаться. А клумбы я привожу в порядок на свои собственные средства. Обидно, столько трудов в цветник вложено… Сейчас будем разбираться, кому понадобилось все уничтожить. В полицию уже звонила, сегодня иду к участковому", - поделилась Тамара Владимировна.

В администрации Петрозаводска отмечают, что с фактами вандализма в городе встречаются постоянно. Так, разбили светильники и сломали ограждение в парке Петровский родник, который торжественно открыли в прошлом году. Территория в районе пересечения улиц Петрова и Кемской была благоустроена по программе поддержки местных инициатив за счет средств республиканского и городского бюджетов, средств спонсоров и горожан.

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фото: Кадр из видео
Бордюр прервал "полет" пьяного автомобилиста в Онежское озеро (ВИДЕО)

ДТП произошло 21 октября на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 4.46 в начале проспекта Ленина, в районе пересечения с Онежской набережной, пьяный 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz проехал по полосе встречного движения и врезался в бордюрный камень около Онежского озера. 

Мужчину привлекли к административной ответственности. Автомобиль отправили на штрафстоянку. 

Камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" и "Сампо" запечатлели момент произошедшего. Видео опубликовано на сайте DtpPtz.ru.

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Водитель протаранил авто нарушителя в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На площади Гагарина водитель выехал на "красный" и попал в ДТП.

Во вторник, 22 октября, в 8.30 на площади Гагарина водитель автомобиля совершил левый поворот под запрещающий сигнал светофора и попал в ДТП.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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фото: Naval-officer/drive2.com
Стало известно, когда построят и как будет выглядеть автодорога до Кижей за 1 млрд рублей

Управление капитального строительства Карелии объявило аукцион для выбора компании, которая построит в Заонежье автодорогу до причала напротив острова Кижи.

Начальная цена контракта составляет более 1 млрд  рублей.

Согласно конкурсной документации планируется не просто асфальтирование существующей грунтовой дороги (на фото), а строительство новой трассы с асфальтобетонным покрытием, искусственным освещением, дорожными знаками, разметкой, ограждениями и светофорами.

Когда закончится строительство, и что построят на берегу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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ГИБДД ищет водителя, сбившего подростка в Петрозаводске (ВИДЕО)

В районе перекрестка улицы Станционная и проспекта А. Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В понедельник, 21 октября, в 7.26 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе перекрестка улицы Станционная и проспекта А. Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода.

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, которая запечатлела, как водитель сбил подростка.

На ролике видно, что пешеход упал от удара, после поднялся и пошел на тротуар. Водитель остановился, вышел из машины и подошел к подростку. После короткого диалога водитель и пешеход разошлись.

После в соцсети появилась публикация мамы сбитого подростка, которая была возмущена произошедшим.

"Сегодня утром сбил моего сына и уехал. Что за люди у нас такие. Я в шоке!" – написала женщина.

Сегодня по факту публикации видео в соцсетях ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя, совершившего наезд на пешехода для установления факта происшествия.

"Заявления в ГИБДД по факту ДТП не поступало, - сказали в Госавтоинспекции. – Если выяснится, что ни пешеход, ни машина не пострадали, то это будет означать, что ДТП не было. Но если обнаружится, что есть повреждения на авто или пешеход пострадал, то данный инцидент будет читаться ДТП, а водитель – покинувшим место аварии. И тогда ему грозит наказание".

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП.  Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

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фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Шквалистый ветер обрушится на Петрозаводск

Сильный ветер ожидается в республике 23 октября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

По информации синоптиков в среду в большинстве районов  Карелии ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.       

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фото: аэропорт Петрозаводск
"Северсталь" будет летать из Петрозаводска в Хельсинки два раза в неделю

Авиасообщение между Петрозаводском и Хельсинки планируют возобновить весной следующего года.

Глава Карелии Артур Парпфенчиков сообщил на своей странице "ВКонтакте", что полеты по маршруту "Петрозаводск – Хельсинки" будет осуществлять компания "Северсталь". Она уже получила допуск Федерального агентство воздушного транспорта России на осуществление этого международного рейса. Планируется, что самолет будет летать в столицу Финляндии два рейса в неделю.

"Сейчас сотрудникам аэропорта «Петрозаводск» предстоит отладить взаимодействие с таможенным управлением, определить время вылета международного рейса, рассчитать стоимость билетов и решить ряд других технических и организационных вопросов", - пишет Артур Парфенчиков.

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Бабушка с ребенком пострадали на пожаре под Петрозаводском, где погибла женщина

Следком Карелии раскрыл подробности пожара на станции Деревянка, где на месте сгоревшего дома был обнаружен труп женщины. Подробнее

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Прокуратуру Карелии заинтересовала новость о свалках мусора в Лососинном

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикации информации о свалках мусора в лесу в Лососинном. Подробнее

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Рейд пройдет утром 23 октября, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

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