Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Следком Карелии

Приятель "петрозаводского маньяка" рассказал о его характере

В Петрозаводске суд допросил знакомого Антона Ипатова, который дал характеристику подсудимому.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение дела Антона Ипатова.

В суде выступил мужчина, который прежде в течение нескольких месяцев имел приятельские отношения с Ипатовым. Они жили по соседству и проводили совместно досуг.

"Что произошло с ним, я не могу сказать", - заявил свидетель.

Однако затем он пояснил, что поведение Ипатова серьезно менялось после употребления спиртного.

"Пока не пил, был адекватным человеком. Начал усугублять с алкоголем, начались у него проблемы", - сказал свидетель.

Напомним, Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек. По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.



Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.

Ранее возлюбленная Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске, рассказала о доверительных отношениях с подсудимым

фото: pixabay.com / Meli1670

Жительница Петрозаводска рассказала о нападении агрессивной собаки на Кукковке (ФОТО)

Пес без поводка напал на человека, который гулял с собакой: травмированы хозяин и питомец.

Жительница Петрозаводска рассказала в Сети, как на ее близких напала собака. Автор поста сообщила, что ЧП произошло на Кукковке, на улице Ровио. Мужчина гулял с собакой, когда на них набросился пес без поводка.

"Вдруг по неизвестным причинам из-за кустов выскакивает крупная, черная, остроносая собака, не на поводке, набрасывается на нашу собаку, грызёт её", - сообщила автор публикации. По ее словам, далее пес набросился на человека.

"Заявление подано. У Саши раздроблена кость. Фёдор лежит в ветклинике. Ему делали 3 операции. Вчера делали переливание крови. Он не ест, лежит под капельницей. У него 2 глубокие раны, обширный некроз. На это все очень страшно смотреть", - написала жительница Петрозаводска.

Автор поста заявила, что на хозяина агрессивной собаки подано заявление в правоохранительные органы. Пострадавшие ищут очевидцев ЧП. "Собака чёрная, остроносая. Гуляет без поводка. Хозяин-мужчина лет 50-ти", - написала автор.

К посту прикреплено фото пострадавшей собаки.

Летом текущего года в Карелии суд оштрафовал хозяина собаки, покусавшей мальчика

фото: Первый канал

Калитки и соус из Карелии собрали очередь на празднике в Москве (ВИДЕО)

Блюда карельской кухни пользовались большой популярностью на праздновании Дня народного единства в российской столице.

Первый канал выпустил сюжет о праздновании Дня народного единства в Москве. В частности, корреспондент рассказала о блюдах разных народов, которые там можно попробовать.

По словам телевизионщиков, карельская кухня пользовалась особым спросом.

"Желающие попробовать Россию на вкус выстраиваются в очереди. Одна из самых из самых больших у карельской кухни. Нарасхват калитки - так называют эти пирожки из пресного теста - и брусничный соус", - сказала автор сюжета.

Представитель Карелии пояснил, что секрет местного соуса в том, что в него добавляется перец, который дает особый аромат.

Ранее координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала про объединяющую роль калитки.

фото: администрация Петрозаводска

Народное гулянье "Марьяне" прошло в Петрозаводске (ФОТО)

Тысячи горожан и гостей Петрозаводска собрались сегодня на празднике «Марьяне», приуроченном ко Дню народного единства.

Как сообщает сайт мэрии Петрозаводска, гости праздника кружили хороводы, дегустировали пироги и варенья, демонстрировали ягодные наряды и веселились. А хозяйка праздника красавица Марьяне передала корзину снежной клюквы богу северного ветра Борею.

Собравшихся на торжестве поздравила мэр карельской столицы Ирина Мирошник.

"Я всех вас от всей души поздравляю с государственным праздником Российской Федерации – Днем народного единства. Очень много народов и национальностей живет на территории города, но всех объединяет одно – любовь к нашей Отчизне, к великой России, любовь к Карелии и любовь к малой родине – городу Петрозаводску", - сказала Мирошник.

Праздник "Марьяне" ранее был объявлен новым брендом Карелии.

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладостей: от каких лакомств следует отказаться

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать кондитерские изделия и каких консервантов следует опасаться при выборе сладостей.

В рекомендациях ведомства отмечается, что при выборе тортов и пирожных предпочтение следует отдавать продукции, которая изготовлена на местных фабриках. Эти кондитерские изделия будут свежее импортных, которые долго транспортируются.

Кроме того, ради продления срока годности в такие сладости нередко добавляют консерванты.

Например, не стоит покупать продукцию, в составе которой указаны растительные сливки, загустители, эмульгаторы и меланж. Это означает замену натуральных компонентов на искусственные, которые могут быть вредны для здоровья.

Читать этикетку в ведомстве советуют и для того, чтобы понять условия хранения товара. Например, торты и пирожные следует хранить при температуре от +2 до +6 градусов до 72 часов в случае отсутствия кремов. При наличии взбитых сливок сроки сокращаются до шести часов.

"Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции", — указали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты посоветовали россиянам покупать сладости только в стационарных предприятиях, где созданы условия для хранения такой продукции (холодильники, залы с кондиционированием воздуха).

Ранее Роспотребнадзор советовал не покупать домашние продукты.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

В Петрозаводске подростки забрались на башенный кран (ФОТО)

Жители карельской столицы вызвали полицию, чтобы та задержала играющих на стройке подростков.

Дети забрались на кран, который установлен на стройке, ведущейся на Финском проезде, за домом №15. Инцидент произошел второго ноября.

Об этом сообщает паблик "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

"Уважаемые родители! Поговорите с детьми о том, что игры и прогулки на стройках запрещены, опасны! Вызвали полицию, но к приезду ребята уже убежали".

фото: Столица на Онего

"Мне задают очень много вопросов на эту тему, люди подходят в общественных местах"

Гендиректор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев объяснил в суде, почему его нравственные страдания стоят два миллиона рублей.

В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации гендиректора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева, который потребовал миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и столько же с делового издания "Вести Карелии" в качестве морального вреда за статью о многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Напомним, Светлана Лысенко в серии публикаций первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю "Кареллеспрома" (на тот момент – государственного предприятия). В иске речь идет о статье от 11 июля нынешнего года "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

В ходе первого заседания стороны озвучили свою позицию. В частности, представитель издания "Вести Карелии" заявила, что считает иск не подлежащим удовлетворению, поскольку в статье использованы оценочные суждения экспертов, которые являются их мнением и не могут быть опровергнуты. К тому же, часть оспариваемых фраз не относится к гендиректору Павлу Дегтяреву, поскольку, по Уставу лесопромышленного холдинга стратегические и тактические задачи решаются советом директоров.

Судья попросила Павла Дегтярева пояснить, почему он указал в иске такой размер компенсации морального вреда, и в чем конкретно выражались его нравственные страдания.

"Мне очень тяжело стало передвигаться по городу, - заявил Дегтярев, который на суде присутствовал лично. - Мне задают очень много вопросов на эту тему. Люди дезинформированы, они подходят ко мне и задают какие-то вопросы в негативном ключе. В общественных местах подходят… Потому что каждая публикация сопровождалась моими фотографиями, и я стал достаточно медийным персонажем в городе".

Также Дегтярев сказал, что его "эти деньги не интересуют".

"Меня интересует вопрос восстановления моей деловой репутации. Сумма была обозначена, чтобы придать значимость этому вопросу. Я готов эту сумму отправить на благотворительность – без проблем. Если она будет выиграна".

"Категорически не согласна с предъявленным иском, – заявила журналист Светлана Лысенко. – Мне кажется, вред деловой репутации руководителю компании причинили не оценки экспертов, а многомиллионная премия, которую он получил на фоне непростой социально-экономической обстановки в республике".

Следующее заседание по делу состоится 12 ноября. Подробнее об иске читайте здесь.

фото: https://vk.com/luusalmi

Глава Карелии отправится в поселок Луусалми, где сгорела школа

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что отправится в командировку на север республики, в ходе которой посетит поселок Луусалми.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков заявил о планах отправиться в северные районы республики в начале рабочей недели.

В ходе поездки планируется визит главы в поселок Луусалми.

"6 ноября еду в Калевальский район. Начну, конечно, с поселка Луусалми. С жителями обсудим самый важный сейчас вопрос - организацию образовательного процесса после пожара в школе", - написал Парфенчиков.

Пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы. Здание школы уничтожено полностью.

фото: Столица на Онего

На дорогах Карелии во вторник будет очень скользко

О погоде на 5 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии во вторник, пятого ноября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, днем на юге республики небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный слабый, на юге днем умеренный.

Температура воздуха ночью: -5,-10 градусов, по северным районам местами -14,-19 градусов. Днем: -2, -7 градуса, по северным районам до -12 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо- восточный ночью слабый, утром и днем умеренный.

Температура воздуха ночью: -5, -7 градусов. Днем: -2, -4 градуса.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель без прав протаранил иномарку и налетел на бетонный блок

Водитель получил травмы после аварии в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в Петрозаводске на улице Калевалы, в районе дома № 6.

В 19:00 28-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104", не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на стоящую автомашину "Hyundai Solaris" с последующим наездом на бетонный блок.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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