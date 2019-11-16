Чем запомнился этот день

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Следователи начали проверку в Сегеже после массовой гибели птиц

В Карелии Следственный комитет проводит проверку по факту неблагоприятной экологической обстановки в моногороде Сегежа, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что жители сообщили об ухудшении экологической обстановки в городе Сегежа, признаками чего стала гибель птиц и изменение цвета снежного покрова", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о сроках, которые установлены для организаций, взявших под контроль ситуацию в Сегеже.

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Сегежский ЦБК прокомментировал ситуацию с желтым снегом и массовой гибелью птиц в Карелии

По предварительным данным, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, сообщили на Сегежском ЦБК.

"Предприятие работает в плановом режиме. Совместно с надзорными и природоохранными органами выясняются обстоятельства возникновения ситуации, о чем жители будут своевременно проинформированы. Службой экологического контроля Сегежского ЦБК проведена проверка анализов атмосферного воздуха в зоне влияния производства. По предварительным данным, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено", - сказал управляющий директор по производству бумаги АО "Сегежский ЦБК" Сергей Торопов.

По его данным, по диоксиду серы показатель 0,001 мг/м3, по диоксиду азота 0,01 мг/м3, по сероводороду – 0,001 мг/м3.

"Усилен контроль за соблюдением технологического регламента. Аварийных и экстренных происшествий не зафиксировано. Готовится заключение независимой экспертизы", - уточнил представитель компании.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты экстренные меры для нормализации ситуации.

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В поезде Тамбов-Москва умер политик и экономист Никита Исаев

Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву.

"Да, [умер] сегодня, возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В поезде стало плохо, его сопровождала помощница", - сказала ТАСС его пресс-секретарь Александр Макаренко.

Последнюю публикацию в Facebook Исаев сделал вечером 15 ноября. Он разместил свое фото в поезде и написал, что возвращается в Москву.

Исаев родился 12 ноября 1978 года в Москве. Окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, получил степень кандидата юридических наук. Известность получил, когда работал генеральным продюсером телепроекта "Футбольная академия". Работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития, был гостем политических шоу на федеральных телеканалах.

Странное поведение голубей сняли в Сегеже, где снег стал желтым (ВИДЕО)

На YouTube появился ролик, на котором зафиксировано странное поведение голубей в городе Сегежа Республики Карелия.

Видео опубликовано на канале Segezha days. Авторы утверждают, что снятые 15 ноября голуби в Сегеже ведут себя странно.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты экстренные меры для нормализации ситуации.

фото: www.youtube.com

Мэр Медвежьегорска получила новую должность после ликвидации администрации

Врио Главы Медвежьегорского городского поселения Карелии Наталья Смоленцева возглавила местную территориальную избирательную комиссию.

"Назначить председателем Территориальной избирательной комиссии Медвежьегорского района Смоленцеву Наталью Владимировну", - отмечается в постановлении избиркома Карелии.

Ее предшественник Евгений Михайлов освобожден от должности председателя ТИК.

Напомним, в сентябре депутаты приняли решение о ликвидации в Медвежьегорске городской администрации.

Ранее жители Медвежьегорская заявили, что коммунальные службы отказываются посыпать песком опасные ледяные тротуары

"Вопрос об отставке Сергея Прокопьева будет решаться в ближайшие дни"

Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев, попавший в скандальную историю, может потерять свой пост.

Ранее Сергей Прокопьев написал исковое заявление в мировой суд и потребовал в рамках частного обвинения возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете. Таким образом, Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Пикантность ситуации в том, что Сергей Прокопьев и Нина Щербакова – члены одной партии, оба из "Единой России". Их конфликт – это не борьба власти и оппозиции, а внутрипартийное противостояние. Не случайно, именно на партийной площадке "Единой России" сейчас ведется дискуссия о том, а что делать дальше. И если в администрации главы республики взяли курс на защиту Прокопьева, то внутри "Единой России" многие уверены, что его необходимо отправить в отставку. И это несмотря на то, что Сергея Прокопьева республиканские власти считают одним из самых эффективных районных глав, а Олонецкое районное отделение "Единой России", которым он руководит, - лучшим в Карелии. Просто ситуация, которая, без сомнения, дискредитирует республику на федеральном уровне, уже зашла так далеко, что для выхода необходимы кардинальные меры. Как бы там ни было, но за языком нужно следить, считают сторонники отставки.

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Петиция "Сегежский мор" появилась на change.org после массовой гибели птиц в Карелии

Петиция "Сегежский мор", адресованная Президенту РФ Владимиру Путину, появилась на сайте на change.org после массовой гибели птиц.

"В нашем городе происходит постоянный выброс химикатов в воздух ,который в последствии образует туманы с едким, мягко сказать, неприятным запахом, порой невозможно открыть окна, вонь ужасная. Так же постоянные загрязнения воды. Желтый, порой коричневый цвет, осадки, запах. Все это достаточно серьёзно, город травят, говоря что показатели в норме. Но мы видим совершенно обратное. У нас умирают птицы,осадки идут с жёлтыми химическими отходами, это эпидемия. Здесь нет ничего в пределах норм", - утверждают авторы петиции.

"Мы должны это остановить ,не дать экологии окончательно погибнуть. Люди должны дышать, а не задыхаться. Нет ничего ценнее нашего здоровья, жизни живых людей! Не останемся равнодушными к нашей общей проблеме! Установите на комбинат фильтры ! И проблема с желтым снегом будет решена ! И все жители будут здоровые и счастливые" - требуют авторы обращения.

К настоящему моменту петицию подписали 120 человек.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты экстренные меры для нормализации ситуации.

фото: vk.com

В Карелии исследуют трупы птиц, которые массово погибли в Сегеже

Специалисты государственного бюджетного учреждения Карелии "Центр ветеринарии и консультирования" проведут исследования птиц, которые массово погибли в городе Сегежа.

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сегежского муниципального района рекомендовала Центру ветеринарии и консультирования провести исследование патологического материала погибших птиц. Предварительные результаты исследования будут готовы к понедельнику (25.11.2019). На более обстоятельные исследования понадобится более продолжительное время - около 10 суток, сообщается на сайте местной администрации.

Управляющим компаниям и ТСЖ Сегежи поставлена задача: предоставить информацию о проводимых мероприятиях по дератизации придомовой территории с октября по ноябрь 2019 года. При выявлении погибших птиц на обслуживаемой территории организациям предписано предоставлять такую информацию в Сегежскую ветеринарную станцию и в адрес районной администрации.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты меры для нормализации ситуации. Роспотребнадзор, прокуратура, Следственный комитет начали проверки.

фото: ИА "Республика",

Парфенчиков наградил чиновницу из Представительства Карелии в Москве

Заместитель постоянного представителя Карелии при президенте Марина Кузьмина, которая ранее работала в Минсельхозе России, получила государственную награду республики.

В тексте указа главы республики Артура Парфенчикова говорится, что Марина Кузьмина награждена медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" за высокий профессионализм и за заслуги перед республикой и ее жителями.

До перехода на работу в Постпредство Карелии Кузьмина занимала должность заместителя директора административного департамента Минсельхоза России.

В мае 2017 года врио главы Карелии назначил своим заместителем по вопросам стратегического развития Владимира Тимофеева. Он перешел на работу в правительства Карелии с должности директора Департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В настоящее время Тимофеев является постоянным представителем Карелии в Москве.

фото: YouTube.com

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманская.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", легковые автомобили двигались 15 ноября в 06.41 по Первомайскому проспекту во встречных направлениях.

ДТП произошло, когда один участник совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй - двигался в прямом направлении. От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка и тротуар.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети "Сампо.ру" запечатлели момент ДТП.

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