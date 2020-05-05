Что случилось в Петрозаводске и Карелии 5 мая

фото: © pixabay.com

В Карелии выявлено 12 новых случаев Covid-19, среди них - вахтовики

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за минувшие сутки увеличилось на 12 и составило 103.

Подтверждено еще 12 новых случаев заражения Covid-19 на территории республики, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Заболевшие – жители Петрозаводска (5 человек), Сегежи, Кондопоги, поселка Кааламо в Сортавальском районе, Ууксу в Питкярантском районе, поселка Кварцитный в Прионежском районе – по одному случаю.

Кроме того, коронавирус подтвержден у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, работавших в строительной бригаде в Олонце. Они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Контактировавшие с ними находятся в обсерваторе.

Общая заболеваемость в Карелии – 16,8 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,9 раз выше и составляет 99 случаев, по Северо-Западу – 81,6.

Общее число выздоровевших в Карелии достигло 17 человек.

Всего проведено 18490 исследований на коронавирус (+932 за сутки).

В местах обсервации находятся по-прежнему 23 человека. На самокарантине – 5204 человека, их число за сутки выросло на 968 человек.

Напомним, власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом.

фото: © Столица на Онего

Жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах

Глава Карелии 5 мая подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски.

Согласно распоряжению, жители Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска, Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и Олонца должны надевать защитные маски при посещении общественных мест – торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления



"Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим. В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

фото: © Илья Тимин

В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)

Карельский фотограф Илья Тимин выложил фотографии глухаря на токовище.

Глухарь попал в объектив фотоловушки.

"Майское утро начинается не с кофе. Накануне проверил камеры на токовище, что-то снял, что-то перенес, где-то поменял ракурсы. В результате одна камера принесла свои плоды – в почте подборка "утреннего глухаря", – написал Илья Тимин на своей странице "ВКонтатке".

фото: © covidmap10.ru

Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше

Онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии расширилась.

Напомним, адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

30 апреля, в день запуска онлайн-карты, было отмечено 26 очагов в Петрозаводске. Больше всего заболевших было на Голиковке и Перевалке.

На сегодняшний день отмечен 31 дом, в которых проживают зараженные коронавирусной инфекцией. Адреса отмечены красным значком.

Ранее Артур Парфенчиков объяснил, что по мере снятия объекта с наблюдения значок будет меняться с красного на зеленый. Домов с зеленым значком уже шесть.

При наведение курсора на адрес помеченного дома можно узнать дату обнаружения Covid-19 и проводилась ли дезинфекция подъезда.

фото: © Валерий Поташов

Сотрудник УФСИН и трое медработников заразились коронавирусом в Карелии

Глава Карелии рассказал, у кого за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии на 5 мая увеличилось на 12 и составило 103.

Пять случаев зарегистрировано в Петрозаводске. Как сообщил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", среди них: сотрудник фельдьегерской службы (контактировал с ранее заболевшим), работник строительной компании (путь инфицирования устанавливается) и сотрудник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Карелии (контактировал с заражёнными арестованными, прибывшими этапом из Ленинградской области).

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у заключенных СИЗО Петрозаводска.

Два случая подтверждены при проведении плановых обследований у медработников в Петрозаводске и один - у медсестры в Сегеже.

В Кондопоге коронавирус выявлен у молодого мужчины, он две недели назад вернулся из другого региона.

В поселке Кааламо Сортавальского района заболел мужчина, прибывший из Московской области на работу и находившийся на карантине, а в поселке Ууксу Питкярантского района - местный житель, который выезжал за пределы республики в командировку, он госпитализирован в ЦРБ.

В Прионежском районе в поселке Кварцитный заболела женщина 1967 года рождения, путь инфицирования выясняется.

В Олонце новая коронавирусная инфекция подтверждена у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, привлеченных к ремонту дороги.

"Анализ всех случаев показывает, что значительная их часть связана с командировками за пределы Республики, в связи с чем принято решение об ужесточении контроля Роспотребнадзора за учреждениями и организациями, продолжающими отправлять сотрудников в служебные поездки", – заключил глава Карелии.

фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

Число умерших от пневмонии жителей Карелии продолжает расти

За последние сутки число заболевших внебольничной пневмонией выросло на четыре.

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 299 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала апреля 39 жителей Карелии умерли от внебольничной пневмонии.



За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – мужчина 1936 года рождения, тест на Covid-19 отрицательный.



Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии на 5 мая увеличилось на 12 и составило 103.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции в Петрозаводске показал, что на улице много людей

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 14.20 5 мая составил 2.9 – на улице много людей.

Ранее сообщалось, что власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков призвал жителей Карелии спеть на балконах в День Победы

Глава Карелии рассказал, как в Карелии будут праздновать День Победы.

Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что День Победы мы будем праздновать удаленно.



"И как бы нам не хотелось возложить цветы к Вечному огню, преклонить колено перед могилой неизвестного солдата, пройти в строю Бессмертного полка, в этом году мы не можем этого сделать. Во имя ветеранов, во имя наших детей, во имя мирной безопасной жизни мы должны остаться дома", – написал глава Карелии.

Несколько акций пройдет в интерактивном формате, отметил губернатор.

Бессмертный полк. Условия участия очень просты – разместите в соцсетях с хештегом #БессмертныйПолкКарелия фотографию своего родственника – ветерана войны, и расскажите немного о нем: где воевал, какие имеет награды. Мы соберем фото всех участников для нашей онлайн-энциклопедия "Wiki-Карелия" и сделаем галерею памяти.

Георгиевская ленточка. Если раньше ленточки можно было получить у волонтеров прямо на улице, то сейчас их передали в крупные продуктовые магазины и аптеки. В районах республики их можно найти в сетевых магазинах. В Петрозаводске это:



- Гипермаркет "Сигма" (пр. Лесной, 47);

- Гипермаркет "Магнит Семейный" (ул. Ровио, 15);

- Гипермаркет "Магнит Семейный" (ул. Казарменская, 2);

- Аптека "Карелфарм" (ул. Володарского, 3);

- Аптека "Карелфарм" (ул. Краснофлотская, 29).

"Давайте 9 мая, ровно в 19.00, все вместе споем знаменитую песню "День Победы" – ее слова и мелодию знает каждый из нас. Для этого нужно выйти на балкон или просто встать у окна. Акция пройдет по всей стране. А перед ее началом мы почтим память погибших героев минутой молчания. Вы можете записать видео как вы поете и выложить в сеть с хештегом #КарелияПоетДеньПобеды. Затем все эти ролики соединятся в один большой хор", – заключил Парфенчиков.

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин проведет совещание о возвращении к "нормальной жизни"

Президент 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений.

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.



Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", – сказал представитель Кремля.

28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

фото: © Кадр из репортажа ГТРК Карелия

Реаниматолог центра по лечению коронавируса в Карелии посоветовал жить сегодняшним днем

Заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков дал интервью нашему изданию и рассказал о ситуации с коронавирусом в республике.

Алексей Жидков работает реаниматологом уже тридцать лет, и примерно четверть века – в инфекционной реаниматологии.

Он отметил, что ничего похожего на то, что сейчас происходит в мире в связи с коронавирусом, не наблюдал.

"Ситуация в Карелии относительно благополучная, и это заслуга всех жителей республики, которые, как я считаю, достойно переживают эти сложные для всех нас времена. Мы – молодцы! Наши власти – Минздрав, правительство, глава республики, наши медики, наши жители – все молодцы! Потому что мы сейчас действуем, как одна команда. И пока мы в одной команде, у нас получается выстоять.

А те, кто не понимают, ну, пусть это останется на их совести… И если они не верят в то, что происходит, то это уже их проблемы. Их не переубедить. Да и смысла в этом не вижу.

Есть такой анекдот, который заканчивается словами: "Ну, да! Ну, ужас! Но не "ужас-ужас-ужас". Вот примерно так я бы охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию.

Да, не все обычно. Да, страшно. Но бегать и кричать "Все пропало!", нет никаких причин!

Сегодня в Карелии делается все, чтобы с этой ситуацией справиться. Просто надо трезво, грамотно, спокойно и поэтапно делать свою работу.

Я бы посоветовал, в хорошем смысле, жить сегодняшним днем. И поступать, как должно", – рассказал Алексей Жидков.

Подробнее о работе в центре читайте в материале "Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка".

фото: © ПетрГУ

"Он был и будет легендой": В Карелии простились с профессором ПетрГУ Юрием Лупандиным

Доктор медицинских наук Юрий Васильевич Лупаднин скончался на 82 году жизни, 4 мая его похоронили.

"Петрозаводск простился с Юрием Васильевичем Лупандиным, доктором медицинских наук, профессором Петрозаводского государственного университета. В течение 20 лет он был деканом медицинского факультета, до 2018 года заведовал кафедрой физиологии человека и животных. Приношу искренние соболезнования Ларисе Дмитриевне Лупандиной, родным и близким Юрия Васильевича", – написал на своей странице "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Юрий Лупандин – автор многочисленных статей, нескольких монографий. Через его жизнь прошло множество студентов, о которых он рассказывал с вдохновением, отмечается на сайте ПетрГУ.

"Многие скажут, что Юрий Васильевич был легендой нашего университета. Да, это верно, он был и будет легендой. Для нас же это был и до сих пор есть совершенно реальный человек, с которым мы прошли последние сорок лет жизни кафедры. Легендой для нас он станет позже.аверное, главное, что передал Юрий Васильевич Лупандин мне и нам всем на кафедре – желание работать и добиваться успеха, делать все самим, смело идти на контакт и переговоры с людьми, искать компромисс для пользы дела, искать новые горизонты. Таким он и останется в нашей памяти – активный, парадоксальный, с непередаваемым юмором", – поделился своими воспоминаниями заведующий кафедрой физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии профессор А.Ю. Мейгал.

фото: © Правительство Карелии

Еще один населенный пункт в Карелии закрыли на въезд

Глава Карелии Артур Парфенчиков 5 мая ввел режим изоляции в поселке Чална-1.

"Сегодня подписал Указ о введении ограничительных мероприятий на территории поселка Чална-1. Въезд в этот населенный пункт будет разрешен только тем, кто там проживает, работает или имеет в собственности объекты недвижимости – квартиру, комнату, дом, дачу. На въезде в поселок организуем контрольно-пропускной пункт, где будут проверять документы. Проезд спецтранспорта – скорой, полиции, пожарных – будет осуществляться без остановок", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

При въезде на территорию поселка Чална-1 на пропускном пункте граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии температуры тела 37 градусов и выше и (или) при наличии иных респираторных симптомов граждане обязаны соблюдать правила поведения для физических лиц.

Ранее въезд ограничили в Кондопогу, Костомукшу, Питкяранту и Сегежу.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Джапаридзе

В России могут отменить экзамены для девятиклассников

В России могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов в этом году из-за пандемии COVID-19.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24", пишет издание "РИА Новости".



"В отношении девятых классов принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам – русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам", – сказал глава ведомства.



Ранее министерство рекомендовало завершить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых – до 30 мая.



Совместно с Рособрнадзором ведомство подготовило расписание ОГЭ, предусматривающее проведение экзаменов с 1 июня по 31 июля. Регионы могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в течение обозначенного периода. ОГЭ по предметам по выбору в этом году не состоится.

фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса

В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у двух тысяч человек

За последние сутки в соседнем с Карелией регионе выявлено 127 новых случаев заболевания Covid-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2101, сообщили в оперштабе Мурманской области.

Из них 1801 заболевших выявлены на стройплощадке в Белокаменке – в вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк".

В Апатитах – 86 зараженных, в Кировске – 52, в Мурманске – 41, остальные случаи – в других населенных пунктах.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии на 5 мая увеличилось на 12 и составило 103.

фото: © Лев Федосеев/ТАСС

В Карелии бывший военный летчик незаконно застрелил лося

Браконьеров задержали 24 апреля в районе озера Тикша.

По словам старшего госинспектора по Лоухскому району отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Карелии Василия Мелентьева, на служебном снегоходе он догнал два снегохода, за которыми оставался кровавый след. Поинтересовался у троих мужчин, что находится в мешках, которые они транспортируют. В ответ услышал, что они якобы возвращаются с рыбалки.

Задержанными оказались бывший сотрудник местной госавтоинспекции, бывший военный летчик из Бесовецкого авиаполка, уволившийся из армии в звании майора, и также 63-летний петрозаводчанин Александр Забродин, который 12 октября 2016 года на охоте случайно застрелил своего 26-летнего помощника, издали приняв его за медведя. За причинение смерти по неосторожности суд приговорил Забродина к году исправительных работ, с удержанием 10-ти процентов средств в доход государства.

По информации Василия Мелентьева, вину за браконьерское убийство лося взял на себя военный пенсионер из Бесовца. С его слов полицейским, он взял только филе лося, а шкуру, копыта и голову утопил в озере.

Подробнее читайте в материале "Кровавая охота браконьеров".

фото: © Мойка78

Прошедшие выборы в горсовет Сортавалы могут оказаться началом серьезных политических потрясений в Карелии

Суд в Санкт-Петербурге поставил руководство Карелии в неудобное положение.

Казалось бы, партии власти удалось в марте взять под контроль горсовет, который никак не соглашался на объединение двух соседних приладожских поселений – Сортавальского и Хелюльского, чего добивалось республиканское руководство. Однако уже после того, как новый состав горсовета проголосовал за это объединение, судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции вынесла определение, которое поставило под сомнение законность мартовских выборов в карельском Приладожье.

Суд в Санкт-Петербурге отменил решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в – цитирую – "непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд". Собственно, эти решения карельских судов и послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске прежнего состава Сортавальского горсовета, после чего в районном центре были назначены досрочные выборы в представительный орган местного самоуправления.

Как говорится в определении судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, допущенные карельскими судами нарушения являются существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть исправлены только посредством отмены судебных постановлений.

Подробнее читайте в материале "Получили два совета".

фото: © pixabay

Двое петербуржцев едва не погибли, провалившись под лед на озере в Карелии

Инцидент произошел на озере Кочозеро Сегежского района, сообщили в МЧС Карелии.

Двое жителей Санкт-Петербурга, которые имели на руках письменные постановления о нахождении на самоизоляции на территории Карелии, 3 мая поехали кататься на квадроцикле по льду озера Кочозера.

Мужчины оставили без внимания предупреждения местных жителей о том, что лед на озере тонкий и некрепкий. В районе острова Амбарный в результате попадания в полынью петербуржцы утопили квадроцикл и оказались в воде. Из воды они выбрались самостоятельно и пешком по льду отправились на остров, откуда позже позвонили по номеру 112.

Из разговора с пострадавшими удалось уточнить, что они полностью мокрые, вокруг них большое количество снега, а предметы розжига (зажигалки) вышли из строя по причине промокания. Световых приборов с собой они не имели, телефон один и заряд батареи находится на минимальном уровне. В результате опрокидывания в полынью травм не получили, жалуются на сильный холод и просят о помощи.

В 1.30 4 мая спасатели выдвинулись на поиски мужчин.

В 4.30 пострадавшие были обнаружены на острове. Их доставили в поселок Олений, где они останавливались на временное пребывание.

С 1 апреля постановлением администрации Сегежского муниципального района запрещён выход граждан на лед водоёмов.

Ранее в Карелии школьник едва не погиб, оказавшись на льдине посреди реки.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

Петрозаводск попал в топ городов, куда бы туристы хотели поехать на "майские", если бы не коронавирус

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил города, в которые бы они поехали на майские праздники, если бы не пандемия коронавируса.

Большинство туристов поехали бы на майские праздники в Санкт-Петербург (23%), Сочи (22,54%) и Севастополь (19,72%), сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

По данным опроса, туристы также планировали поездки в начале мая в Казань (14,55%), Калининград (7,04%), Ярославль и Ростов-на-Дону (по 3,76%), Кисловодск (2,82%), Петрозаводск и Владивосток (по 1,41%).

Ранее Петрозаводск вошел в топ городов для летних путешествий.

фото: © Мэрия Петрозаводска

В центре Петрозаводска начался ремонт фасадов многоквартирных домов (ФОТО)

В праздничные дни начался ремонт фасада дома №1 по улице Свердлова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По итогам аукциона работы выполняет ООО "Люмакс". Сейчас вокруг здания выставляются строительные леса.

Контрактом предусмотрено оштукатуривание, очистка плитки, ремонт балконных плит, карниза, водосточной системы, окраска нижней части фасада.

Администрация обращает внимание, что владельцы вывесок, размещенных на фасадах многоквартирных домов, обязаны демонтировать их на время проведения работ по покраске и ремонту.

Ранее сообщалось, в какие цвета окрасят фасады домов в центре Петрозаводска.

фото: © pixabay.com

В России число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч случаев

На сегодняшний день в России зарегистрировано 155370 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 10102, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 10581 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 95 человек. Всего умерли 1451 зараженных.

Всего выздоровели – 19865 человек (+1770 за сутки).

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии на 5 мая увеличилось на 12 и составило 103.

фото: ©Столица на Онего

Глава Карелии разрешил загородные прогулки

Артур Парфенчиков подписал распоряжение о разрешении загородных прогулок с 7 мая.

"Знаю, с каким нетерпением жители Карелии ждут возможность выйти из дома не только в магазин или аптеку, а чтобы подышать свежим воздухом, погулять с детьми. Учитывая длительность режима повышенной готовности и то, что большинство соблюдает предписанные ограничительные меры, подписал распоряжение о разрешении в Карелии с 7 мая загородных прогулок, в том числе с использованием личного транспорта", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".



Пока это могут быть только одиночные прогулки либо с членами семьи, с которыми жители Карелии вместе живут. По словам Артура Парфенчикова, также прогуливаться можно в небольших населенных пунктах численностью до 1000 человек, на территориях дачных кооперативов, садоводческих товариществ и т.д. – естественно, при условии социального дистанцирования.

фото: © Администрация Петрозаводска

Петрозаводск продолжают украшать к Дню Победы (ФОТО)

Подрядчик продолжает украшать карельскую столицу к 9 мая.

На улицах и общественных территориях устанавливаются консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, развешиваются гирлянды.

Монтаж украшений идет в разных районах города. Всего на улицах Петрозаводска появится более 150 декоративных консолей, более сотни флагов, флажковые гирлянды и прочие конструкции.

Ранее фотокорреспондент "Столицы на Онего" запечатлел на видео и фото, как столицу Карелии украшают к 75-й годовщине Победы.



фото: © МЧС Карелии

Больницы и поликлиники продезинфицировали в одном из городов Карелии (ФОТО)

Пожарно-спасательная часть Костомукши провела ряд профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций, сообщили в МЧС Карелии.

Произведена обработка остановочных павильонов общественного транспорта, зданий объектов здравоохранения (больниц, поликлиник). Обработка производилась при помощи распылителей, путём нанесения химического реагента на все конструкции павильона. По истечении установленного срока реагент был смыт проточной водой из пожарной цистерны.

Специалисты МЧС России по Карелии продолжают оказывать помощь органам местного самоуправления в проведении дезинфекции наиболее сложных в санитарно-эпидемиологическом отношении объектов с массовым пребыванием людей.

Для дезинфекции используется мобильный комплекс специальной обработки. Он предназначен для транспортных средств, местности и помещений. Обработка хлоросодержащими веществами абсолютно безопасна как для взрослого населения, так и для детей.

Ранее ж/д вокзал Петрозаводска продезинфицировали с помощью "Иглы".

фото: © Паблик "Пожарная часть – 75 Соломенное"

Пожарные за 48 минут потушили горящую под Петрозаводском траву (ФОТО)

Пожар произошел 4 мая за селом Заозерье по Ялгубскому шоссе.

В 14.00 пять человек личного состава были отправлены для ликвидации возгорания, сообщается в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное".

На открытой территории в поле горела трава и частично кустарник. Площадь возгорания составила 200 кв м.

Пожар удалось полностью ликвидировать через 48 минут.

Ранее сухая трава и мусор загорелись в полях Олонецкого района.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет издание "РИА Новости".

Как уточняется в документе в 2021-2024 годах субъекты ежегодно должны будут выплачивать по пять процентов долга, а в 2025-2029-х – оставшуюся сумму равными частями. При этом у них есть возможность досрочно погасить задолженность.

Вырученные средства главы регионов смогут направить на борьбу с Covid-19, а также на компенсацию сокращения доходов. Таким образом можно будет обеспечить устойчивость экономики в непростой социально-экономической ситуации.

фото: © Личный архив Савелия Хенкина

Савелий Хенкин рассказал о создании урологической службы в Карелии

Заслуженный врач России, ветеран войны Савелий Хенкин рассказал о жизни и работе в Карелии в послевоенные годы.

Он не любит вспоминать о войне, но, когда позволяло здоровье, каждый год в мае приходил к стеле, установленной на территории Республиканской больницы. Вместе с врачами, медсестрами и ветеранами он чтил память медиков, погибших на полях сражений. 9 мая для него не просто дата. Он сам был среди тех, кто спасал жизни бойцов, воевавших на передовой. Был сильно контужен, но снова вернулся на фронт и закончил войну в 1945 году на 1-м Прибалтийском в Кенигсберге.

Савелий Хонанович Хенкин, заслуженный врач России, основатель урологической службы в Карелии, – герой нашей новой рубрики "Спасибо за жизнь". В ней "Столица на Онего" расскажет о медицинских работниках, выполнявших свой долг в годы Великой Отечественной войны.

Урологией Савелий Хенкин увлекся еще в институте, и когда появилась необходимость открыть в Республиканской больнице урологическое отделение, он был среди тех, кто его создавал. Около 30 лет Савелий Хонанович руководил этим подразделением. Благодаря его усилиям постепенно увеличивался коечный фонд отделения и количество врачей-урологов, совершенствовалось оперативное мастерство. Доктор Хенкин не боялся внедрять современные технологии, которые помогали возвращать здоровье жителям Карелии, страдающим заболеваниями органов мочевой и половой системы. Сегодня отделению уже 61 год, и оно по-прежнему одно из лучших в больнице во многом благодаря Савелию Хонановичу.

"Сколько себя помню, все праздники, выходные папа всегда был на работе. Кого-то привезли из района, нужно срочно оперировать – папа мчится в отделение. Телефон звонил, не переставая. Как во всех семьях готовились к Новому году, мы знали, что папа с нами за столом сидеть не будет. Его обязательно вызовут в больницу", – рассказала дочь доктора Анна, которая вместе с сестрой Еленой пошли по стопам отца, посвятив свою жизнь медицине.

Подробнее читайте в материале "Война и мир Савелия Хенкина".

Прогноз погоды на вторник



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +4 ° …+12 ° 1 м/с З 758 мм.рт.ст. 74% день Пасмурно, +12 ° …+14 ° 2 м/с СВ 758 мм.рт.ст. 45% вечер Облачно с прояснениями, +7 ° …+14 ° 2 м/с СВ 757 мм.рт.ст. 51% ночь Пасмурно, +4 ° …+6 ° 1 м/с С 756 мм.рт.ст. 69%

фото: © Столица на Онего

В среду в Карелии воздух прогреется до +16

О погоде на 6 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.



Ветер северный, северо-восточный слабый.



Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +15.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди.



По северным районам на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, на севере – юго-западный, западный слабый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, +6 градусов, возможны заморозки до -2. Днем потеплеет до +16 градусов, у водоемов и на севере будет +5, +10.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии пьяный водитель управлял "Жуком"

Нарушителя остановили 4 мая в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 634 км автодороги А-119 автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Nissan Juke 47-летнего водителя, который находился в состоянии опьянения.



Нарушитель ожидает судебного решения. Ему грозит штраф и лишение водительских прав.

Ранее сообщалось, что пьяного водителя на УАЗе остановили при въезде в поселок Карелии.

фото: © ГИБДД Кондопоги

Мужчине грозит штраф за езду без прав по Карелии

Нарушителя остановили 4 мая в Кондопоге.

В 19.30 сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 30-летнего водителя, не имеющего права на управление транспортными средствами, сообщили в ГИБДД Кондопоги.



Ранее водитель был лишён права на управление автомобилем, по окончании срока лишения водительское удостоверение не получил.



Мужчина привлечен к административной ответственности.



За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее нетрезвый водитель без прав пойман в районе Карелии.