Что случилось в Петрозаводске и Карелии 18 мая

фото: © Столица на Онего

Суды в Карелии наказали нарушителей самоизоляции

С апреля в суды Карелии поступило более 440 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия", на 17 мая в районных и городских судах зарегистрировано 443 административных материала за нарушение режима самоизоляции в связи с распространением Covid-19.



По 136 материалам вынесены постановления о назначении административного наказания. Всего рассмотрено – 148.

Административные материалы зарегистрированы в 16 судах республики. Больше всего нарушителей выявлено в Петрозаводске, Кондопоге и Прионежье.

Данное нарушение влечет предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей.

фото: © tetris-ptz.ru

Торговые центры Петрозаводска могут открыться уже на следующей неделе

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил, при каких условиях власти готовы будут открыть торговые центры.

Сегодня в ходе онлайн-совещания главы Карелии Артура Парфенчикова с предпринимателями Илья Раковский как представитель ТРЦ "Тетрис" выступил от лица владельцев торгово-развлекательных центров с предложением разрешить открыть центры с соблюдением всех эпидемиологических требований.

На что Артур Парфенчиков в ответ перечислил обязательные требования, которые необходимо научиться выполнять как гражданам, так и предпринимателям. Во-первых, это, конечно, обязательное ношение защитной маски в закрытых общественных помещениях, использование перчаток, во-вторых, соблюдение дистанции между людьми.

Со своей стороны, вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов отметил, что больших торговых центров не так уж и много.

"На этой неделе провел бы все проверки, и со следующей недели те торговые центры, которые соответствуют всем требованиям, которые мы сегодня обозначили, мы бы разрешили открыть", - заявил Родионов.

"Но, несмотря на все предупреждения и предпринятые меры санитарной безопасности при входе в торговый центр, на каждом бутике также должно быть написано, что можно заходить только в маске, - уточнил Артур Парфенчиков. - Должно быть указано количество лиц, которые могут одновременно находиться на данных торговых площадях".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Полупустые троллейбусы ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ)

С 18 мая в Петрозаводске возобновлена работа троллейбусов на определенных условиях.

Количество пассажиров в троллейбусе ограничили количеством мест в салоне – более того, рассадка осуществляется с соблюдением социальной дистанции. Все транспортные средства оснастили дозаторами с антисептическими средствами для пассажиров.

Водителей, кондукторов и пассажиров обязали использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов сообщил, что, на первый взгляд, троллейбусов в городе стало больше, чем раньше. Выглядят они полупустыми.



"Опыт показал, что платить телефоном за проезд неудобно –нужно снять перчатки, чтобы разблокировать оплату, а потом дойти до санитайзера и обработать руки... Одна из кондукторов была в самодельном защитном щитке. Вторая – без перчаток. Сказала, что очень в них неудобно, она предпочитает руки дезинфицировать", – рассказал Николай Смирнов после поездки в общественном транспорте.

Как работают троллейбусы в условиях пандемии коронавируса, смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, общественный транспорт прекратил свою работу с 29 марта.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Восемь новых случаев коронавируса выявили в Карелии

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 233 человека.

В республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 8 человек: шесть человек – в Петрозаводске, по одному – в Сегеже и в селе Видлица Олонецкого района.

Проведено 27780 исследований (+ 1129 за сутки).

На самокарантине находятся 5603 человека (-109 за сутки).

В местах обсервации по-прежнему – 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 37,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 192 случая, по Северо-Западу – 142,1.

фото: © скриншот из трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии назвал хамством поведение зараженного COVID-19 соцработника из Видлицы

Артур Парфенчиков рассказал о выявленном случае заболевания коронавирусом в селе Видлица Олонецкого района.

В ходе круглого стола с предпринимателями глава Карелии сегодня рассказал о ситуации в социальном учреждении в селе Видлица, где был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

"Мы сегодня обсуждали одну из ситуаций в социальном учреждении. Но если ты работаешь в социальном учреждении, обслуживаешь больных людей, у которых и так здоровье на нуле, ты общаешься с родственницей, которая приехала к тебе из Сортавалы вместе со знакомым из Петербурга и после этого спокойно, не ставя в известность руководителя учреждения, идешь на работу, это что? Это культура? Это ответственность перед теми десятками больных людей, за которыми ты будешь сутки ухаживать и создавать угрозу их жизни? Это в высшей степени бескультурье! Это хамство, по большому счету, по отношению к своей профессии, по отношению к этим людям", - заявил глава Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", соцработник, заболевший COVID-19, трудится в "Видлицком доме-интернате для престарелых и инвалидов". В связи с выявленным случаем министр соцзащиты Татьяна Соколова рекомендовала всем сотрудникам подведомственных учреждений придерживаться режима самоизоляции.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 233 человека.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Закрытый гроб: как в Карелии хоронят умерших от пневмонии и коронавируса

В Минздраве Карелии рассказали, как правильно совершать обряд погребения человека, который умер от вирусной пневмонии или коронавируса.

Как стало известно "Столице на Онего", существует Приказ Минздрава Карелии, изданный на основании постановления главного санитарного врача РФ, согласно которому тело умершего от вирусной инфекции обрабатывается дезинфицирующим раствором.

Так же дезинфицируют мешки для умерших. Тело кладется в два мешка, а после в гроб. Гроб, как выяснилось, родственникам открывать нельзя.

Хоронить умершего от пневмонии можно в общем захоронении, но в присутствии сотрудника Роспотребнадзора. Могила должна быть обработана дезинфицирующими средствами, рассказали родные умершего от пневмонии.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии на 17 мая составляет 225 человек, умер за период пандемии один человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 384 пациента, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

фото: © Валерий Поташов/слева – митрополит Константин, справа –архиерей Игнатий

Священник из Карелии, изувечивший женщину в ДТП, отстранен от управления епархией

Патриарх Кирилл отстранил архиерея Костомукшской епархии Игнатия (Алексея Тарасова) от управления.

Карельского епископа обвиняют в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархией. Данные обвинения будут рассмотрены в Высшем общецерковном суде, сообщается на сайте РПЦ.

До рассмотрения дела священник будет жить в Петрозаводске под наблюдением митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.

Временное управление Костомукшской епархией поручено митрополиту Константину.

Напомним, в 2015 году Игнатий, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил ДТП в Мордовии, в котором пострадала пассажирка – оказалась парализована из-за перелома позвоночника. Эта история получила большой резонанс.

Интересно, что 2000 году, когда Тарасова рукополагали в сан священника, на традиционный вопрос к присутствующим "Аксиос?" ( достоин – прим. ред.) раздалось многоголосое "Анаксиос!" ( не достоин– прим. ред.) В российской церковной истории это был первый зафиксированный случай.

фото: © shutterstock.com

Названы даты отключения горячей воды в Петрозаводске

Утвержден график отключения микрорайонов города от горячего водоснабжения, сообщили в "РКС-Петрозаводск".

С 24 июня по 8 июля горячей воды не будет в Центре, Привокзальном районе, Сулажгоре, на Октябрьском и Первомайском проспектах, в микрорайонах Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок и в районе Радиозавода.

Также с 24 июня по 8 июля будут проводить работы по испытанию тепловых сетей в микрорайонах Соломенное, Птицефабрика и Пески.

С 27 июля по 6 августа горячей воды не будет в микрорайоне Ключевая.

Напомним, изменение сроков профилактических отключений связаны с эпидемиологической ситуацией из–за коронавируса и нахождением людей в режиме самоизоляции.

"Чтобы не вносить в жизнь граждан дополнительных неудобств, принято решение сдвинуть сроки отключения горячей воды в Петрозаводске", – пояснила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова.

фото: © shutterstock.com

Мертвого инвалида обнаружили в одной из квартир Петрозаводска

Тело было обнаружено 16 мая после вскрытия двери, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.31 в службу спасения поступил звонок от полиции с просьбой помочь вскрыть дверь в квартире на улице Лизы Чайкиной. Хозяин, инвалид, не выходил на связь.

Пожарные попали внутрь через окно.

В квартире было обнаружено тело.

В Следственный комитет Карелии не поступало информации о произошедшем.

Ранее мертвый инвалид-колясочник был обнаружен ночью в Петрозаводске.

фото: https://suomenkuvalehti.fi/

Suomen kuvalehti: "Мы не слышали о газовых камерах"

Крупнейший журнал Финляндии привел свидетельства бывших узников финских лагерей в Карелии, которые опровергают утверждения Следственного комитета России.

"Узница времен финской оккупации удивлена утверждениями России о тысячах убитых: "Мы не слышали о газовых камерах". Статья под таким заголовком вышла в крупнейшем финском журнале Suomen kuvalehti. Ее автор – журналист Эса Туоминен – поговорил с жительницей Петрозаводска Клавдией Нюппиевой, которая в годы Великой Отечественной войны находилась в финском лагере в оккупированной карельской столице.

Туоминена заинтересовало, что думает бывшая узница об утверждениях Следственного комитета России, который в конце апреля возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Напомним, поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия. Как заявили в Следкоме, свыше семи тысяч советских военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.

"Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил о газовых камерах. Впервые слышу об этом", – цитирует Эса Туоминен Клавдию Нюппиеву.

Жительница Петрозаводска высказала предположение, что кто-то из бывших узников финских лагерей мог принять за газовые камеры передвижные фургоны, в которых финны подвергали паровой обработке одежду заключенных, чтобы уничтожить паразитов. Кроме того, Нюппиева вспомнила один случай захоронения финнами живого человека, который упомянут в советском буклете о зверствах финских оккупантов, опубликованном сразу после войны. Однако речь в буклете шла о тяжело раненном мирном жителе, который по ошибке сочли мертвым.

Финский журналист пообщался также со своей карельской коллегой Татьяной Смирновой, мама и бабушка которой в годы Великой Отечественной войны проживали на оккупированной финнами территории Заонежья. По словам Смирновой, они никогда не говорили ни о каких газовых камерах.

"Не знаю, вероятно, произошло какое-то недоразумение, – предположила карельская журналистка. – Финны устраивали дезинфекционные сауны для местных жителей, чтобы при высокой температуре уничтожить вшей. Возможно, эти сауны были ошибочно приняты за газовую камеру".

Журналист Эса Туоминен обратил внимание на то обстоятельство, что число уничтоженных советских военнопленных в заявлении Следкома совпадает с общим количеством жертв сталинских репрессий, захороненных в печально известном урочище Сандармох в Карелии. Автор статьи в Suomen kuvalehti полагает, что теперь начнут утверждать, что в Сандармохе покоятся вовсе не репрессированные сталинским режимом, а убитые финнами военнопленными. Однако Татьяна Смирнова считает, что эту тему нельзя политизировать.

"Нужно сформировать совместную рабочую группу из российских и финских исследователей, чтобы он спокойно изучили документы и выяснили, что действительно происходило на оккупированной финнами территории в Карелии", – предложила Смирнова.

фото: © Столица на Онего

Парфенчиков призвал отказаться от регулярных прогулок по магазинам

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что в период распространения новой коронавирусной инфекции следует прекратить ежедневный шопинг.

Парфенчиков заявил, что во время пандемии коронавируса должна быть изменена культура покупателей. По мнению губернатора, жители региона должны отказаться от частых посещений торговых точек.

"Мы сегодня должны прекратить ходить в магазины, как на прогулку, каждый день", - заявил Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети "Вконтакте".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова

В Карелии бутики будут обслуживать покупателей по одному

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил об ограничениях, которые могут ввести в маленьких магазинах в торговых центрах.

В ходе круглого стола, который руководитель республики проводит сегодня в режиме онлайн-конференции, предприниматели высказали обеспокоенность тем, как смогут работать небольшие магазины при нынешних нормах количества посетителей из-за коронавируса.

"Сейчас 50 квадратных метров - один посетитель. Если мы берем в расчет огромный торговый центр, да, наверное, это оправданно. Но торговые центры распределены на маленькие бутики. Есть магазины площадью 25 квадратных метров. Значит, туда никто зайти не сможет?" – поинтересовалась предприниматель Анна Окулова.

По словам главы республики, к бутикам будет особый подход. В них смогут обсуживать одного покупателя.

"Один выходит, другой заходит, - сказал Артур Парфенчиков. Но эта шкала (с нормативами количества посетителей на квадратные метры торговой площади – Прим. ред) должна быть отработана, она должна обсуждаться и меняться. И она должна быть разной для Петрозаводска и, например, Муезерки. Я считаю, в принципе в каких-то поселках можно и уйти от необходимости установления каких-то ограничений. Эти решения мы принимаем, обязательно советуясь с главами поселений, главами администраций районов".

Ранее сообщалось, что торговые центры Петрозаводска могут открыться уже на следующей неделе.

фото: © кадр из видео

Курсант из Карелии стал победителем всероссийского состязания чтецов (ВИДЕО)

Петрозаводчанин Андрей Захаров занял первое место в видеоконкурсе "История Победы в стихах".

В творческом состязании, которое проводилось под эгидой Российского исторического общества и фонда "История Отечества", приняли участие почти полторы тысячи претендентов из 78 регионов России и зарубежья. Видеоконкурс поэтической декламации, с условием, что стихи читаются наизусть, проводился с 1 апреля по 10 мая. Участники должны были представить на оценку жюри видеоролики с записью чтения поэтических произведений российских авторов о Великой Отечественной войне.

Курсант Петрозаводского президентского кадетского училища победил в номинации "Учащиеся 5–8 классов", заняв первое место. Примечательно, что Андрей прочитал произведение карельского автора – стихотворение Павла Сысоева "Мальчик".

Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и возможность прочитать стихи на площадках VI Книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.

Ранее сообщалось, что творческие коллективы Карелии поборются за грант в 2 млн рублей.

фото: скриншот трансляции / ВК

Провокаторы и "неумные люди": Парфенчиков высказался о противниках ношения масок

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что действия людей, призывающих не носить медицинские маски в период пандемии COVID-19, сравнимы с провокацией.

Артур Парфенчиков заявил о необходимости использования медицинских масок во время очередной прямой линии в соцсети "Вконтакте". Губернатор назвал противников использования масок провокаторами и "неумными людьми".

"Маски нужно носить. И те, кто сегодня кричит в социальных сетях, что маски носить не надо, ну это провокаторы... Если это делается по глупости, - это одна ситуация", - заявил губернатор.

Парфенчиков пояснил, что к выводам о необходимости ношения медицинских масок он пришел после бесед со столичными медиками.

"И люди, которые пишут обратное, уж извините, это... неумные люди, в лучшем случае", - заключил глава региона.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © dtpptz.ru

Иномарка сбила второй автомобиль, выезжавший с заправки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей произошла на Древлянке.

Сегодня в 12.34 на Лососинском шоссе, в районе автозаправки на пересечении с Ярославской улицей (Скандинавский проезд), Toyota Corolla столкнулась с автомобилем Renault Fluence, пытавшемся выехать со второстепенной дороги, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате ДТП автомобили раскидало по проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения, обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © pixabay.com

Врач-эпидемиолог: "Эпидемия в Карелии будет вялотекущей"

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов считает, что осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.

В конце марта "Столица на Онего" попросила известного карельского эпидемиолога Александра Гаврилова поделиться своим прогнозом ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, у республики будет собственный, "карельский сценарий" эпидемии. О том, как выглядит "карельский сценарий", и что регион ждет дальше, заслуженный врач Карелии рассказал нам в новом интервью.



Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов. Фото из личного архива

"Любой прогноз, на мой взгляд, точным не может быть, слишком много факторов остаются неизвестными, а число наблюдений и уровень скрининга в регионе – слишком незначительны, – отметил Александр Гаврилов. – Судя по всему, региональная эпидемия будет вялотекущей с формированием и завозных случаев, и собственных очагов, прежде всего, в лечебных учреждениях за счет медицинского персонала. Весьма вероятен спад заболеваний в летний период и возобновление вспышек в осенне-зимний период. Особенности COVID-19 требуют обязательного продолжения работы амбулаторно-поликлинических учреждений на принципе оказания помощи "от себя", только на дому. Никаких "Обращайтесь к врачу!", только "Вызывайте врача!".

Читайте интервью полностью в рубрике "Тема недели".

фото: Официальный сайт Следкома РФ

С сайта Следкома России исчезла новость о возбуждении дела о геноциде в Карелии

В Интернете сохранилось видео руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светланы Петренко, в котором она зачитывает сообщение о возбуждении уголовного дела по фактам массовых убийств мирных граждан во время финской оккупации Советской Карелии.

23 апреля 2020 года Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте сообщение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Как пояснили в Следкоме, поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия. По утверждению руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светланы Петренко, свыше семи тысяч советских военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.

Заявление Следкома России вызвало удивление в Финляндии. В частности, директор Национального архива соседней страны Юсси Нуортева заметил в интервью финской телекомпании Yle, что российская сторона приводит факты, не подтвержденные документально. Особенно финских исследователей поразили утверждения Следкома об умерщвлении советских военнопленных в газовых камерах.

Однако в настоящее время это сообщение на официальном сайте Следственного комитета России недоступно.

Более того, по запросу новостей о Карелии за 23 апреля 2020 года на сайте невозможно найти ни одного пресс-релиза или заявления.

В Интернете сохранилось лишь видео руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светланы Петренко, в котором она зачитывает сообщение о возбуждении уголовного дела по фактам массовых убийств мирных граждан во время финской оккупации Советской Карелии.

фото: Администрация Петрозаводска

"Не у всех куча денег, чтобы ездить на такси каждый день"

Транспортный профсоюз одобрил идею запуска троллейбусов в Петрозаводске в период пандемии коронавируса.

Председатель республиканского комитета профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев считает открытие троллейбусных маршрутов в столице Карелии верным решением.

"Что касается троллейбуса, я считаю, что правильное решение. И люди будут просто-напросто довольны. Почему? Потому что не у всех куча денег, чтобы ездить на такси каждый день. Поэтому это решение, я считаю, своевременное. И я думаю, что коллектив троллейбусного управления сделает все возможное, чтобы обезопасить людей", - заявил Сергей Соловьев.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Чурикова попросила суд в Карелии изменить меру пресечения Юрию Дмитриеву из-за коронавируса в СИЗО

Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова передала в Верховный суд Карелии личное поручительство за находящегося в СИЗО главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Напомним, свыше 150 деятелей российской науки и культуры, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, направили обращение председателю Верховного суда республики с просьбой выпустить Юрия Дмитриева из-под стражи.

©Валерий Поташов/Столица на Онего

Отдельно к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу обратилась Инна Чурикова. Письмо опубликовала "Новая газета".

"Прошу Вас о милосердии к нашему соотечественнику Юрию Алексеевичу Дмитриеву, руководителю карельского отделения общества "Мемориал", краеведу и историку-поисковику, известному не только Карелии, но теперь уже всей России и всему цивилизованному миру. Я прошу Вас, очень прошу, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на другую меру пресечения именно сейчас, когда этот чудовищный коронавирус пожирает и истребляет людей и проник уже в СИЗО Петрозаводска, а здоровье Юрия Алексеевича и без того слабое, он в зоне риска", – написала артистка в письме.

Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска более года.

фото: © Пресс-служба МВД России по Республике Карелия

Правоохранители задержали в Карелии друзей детства с оружием и наркотиками (ВИДЕО)

Полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, действовавшей в Медвежьегорском районе, сообщили в МВД Карелии.

Злоумышленники совершали кражи на территории района.

Так, у жителя деревни Сельга похитили мотор за 40 тысяч рублей.



Еще одна кража была совершена в Медвежьегорске. На улице Артемьева неизвестные сломали стену гаражного бокса и украли оттуда инструмент за 50 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемых. Все трое – ровесники, жители Медвежьегорска, друзья детства. К своим 28 годам двое из них уже судимы.

Задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии.



При обыске у подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие, патроны и наркотики.

Мужчины оказались причастны еще к четырем преступлениям.



Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.



Ведется следствие.

Ранее банду наркодилеров задержали в Петрозаводске.

фото: © dtpptz.ru

Трактор развалился на ходу на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

У трактора на ходу отвалилось колесо на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Сегодня в 14.59 на Лесном проспекте, в районе пешеходного перехода у дома №51, у экскаватора-погрузчика во время движения произошло отсоединение заднего левого колесо, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Колесо, вес которого в сборе составляет около 100 кг, выкатилось на проезжую часть, где столкнулось с двигающимся в попутном направлении кроссовером BMW.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © depositphotos.com

Еще шесть человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Число госпитализированных с пневмонией в республике увеличилось с 1 апреля до 390 пациентов.

По данным оперштаба Карелии, шесть человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. Летальных исходов не зарегистрировано.

С 1 апреля в больницы с пневмонией попали уже 390 пациентов, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее в Минздраве Карелии рассказали, как в республике хоронят умерших от пневмонии и коронавируса.

фото: © Администрация Петрозаводска

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта при пандемии коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщается на сайте федеральной службы.

Общими для всех видов транспорта являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.

Так, например, при постепенном возобновлении воздушного сообщения между регионами, Роспотребнадзор рекомендует учитывать существующие ограничения по режиму изоляции в регионе прибытия в отношении въезжающих граждан из других регионов.

При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 % от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, с 18 мая в Петрозаводске возобновлена работа троллейбусов на определенных условиях.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Детей и персонал оздоровительных лагерей в Карелии будут проверять на коронавирус

Стало известно, при каких условиях в республике стартует летняя оздоровительная кампания.

В детские лагеря Карелии допустят только после отрицательных тестов на коронавирус. При этом оздоровительная кампания 2020 года начнется не ранее 1 июля, сообщили ТАСС в республиканском министерстве образования.

"Весь персонал, который будет работать с детьми, в том числе работников пищеблока и детей непосредственно, перед началом смены будут проверять на коронавирус и принимать в лагерь только при отрицательном результате. Это дополнительные меры к имеющимся обследованиям", - рассказали ТАСС в региональном ведомстве.

Летнюю оздоровительную кампанию в регионе намерены начать не ранее 1 июля с учетом эпидемической обстановки и отсутствия рисков появления новых очагов инфекции. При отсутствии запретов, благополучной эпидобстановке и соблюдении санитарных требований при перевозке организованных групп, для детей закупят не менее 870 путевок в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края. Из них 110 получат сироты и те, кто остался без попечения родителей.

"Решение о выезде организованных групп детей за пределы республики будет принято с учетом указов президента РФ, распоряжений правительства России, санитарно-эпидемиологической обстановки субъекта, принимающего детей на отдых, а также обеспечения и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при перевозке организованных групп детей и отсутствия рисков распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в республиканском минобразования.

В Карелии уже сформирован реестр организаций, которые будут заниматься отдыхом почти 8 тыс. детей этим летом на территории региона: в него вошел 121 лагерь - один загородный, 118 лагерей дневного пребывания, а также два палаточных.

Ранее администрация Петрозаводска установила размер родительской платы за содержание детей в летних лагерях на 2020 год.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

"Вся реальность предстает в качестве костюмированного маскарада"

Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов прокомментировал введенный в Карелии "масочный режим".

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает "масочный режим" хорошим дополнением к противоэпидемическим мероприятиям. Однако известный карельский эпидемиолог обратил внимание на общественный резонанс, который получает это мероприятие.

"Это особенность нашего бытия – замена адекватности принципами притворства, симуляции. Вся реальность, на мой взгляд, предстает в качестве костюмированного маскарада, в котором за масками-знаками кроется непознаваемая реальность. Это удобно и понятно для бюрократии. Вопрос многократно обсуждается, принимаются решения, вводится административная ответственность, подключается прикормленный властями бизнес и т.д. Всем есть дело, все несут свой помол на мельницу пандемии – все смелет! И можно не обсуждать, кто ликвидировал медицинские учреждения, оставил без медицинской помощи наши села и деревни, и кто несет за это ответственность", – заявил Гаврилов в интервью "Столице на Онего".

Читайте полностью в статье "Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно".

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976

Глава Карелии встретится с предпринимателями в Сети

Руководитель республики Артур Парфенчиков проведет сегодня круглый стол, где обсудит с предпринимателями их деятельность в условиях пандемии коронавируса.

Глава республики напомнил о том, что 18 мая в 15.00 состоится круглый стол с предпринимателями.

"В режиме видеоконференцсвязи вместе обсудим предложения, о том, как можно организовать безопасную работу наших предприятий в условиях пандемии, в том числе и тех ОКВЭД, с которых ограничительные меры пока не сняты, а также меры поддержки для нашего бизнеса", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

фото: © кадр из трансляции заседания

Следующее заседание Заксобрания Карелии пройдет в обычном режиме - связь дала сбой

При проведении заседаний парламента Карелии в дистанционном режиме связь дала сбой.

Сегодня утром состоялось дистанционное заседание совета Заксобрания Карелии, на котором парламентарии приняли решение провести следующее заседание в обычном режиме.

По информации пресс-службы парламента, такое решение было принято в связи с тем, что, несмотря на техвозможности, нет гарантий хорошей связи с депутатами на местах.

"Следующее заседания парламента состоится в четверг, 21 мая, - сказала руководитель пресс-службы Заксобрания Карелии Жанна Андросова. – Оно пройдет в обычном режиме, но при соблюдении всех эпидемиологических требованиях – все депутаты будут в защитных масках, а также займут места на безопасном расстоянии друг от друга".

фото: © Столица на Онего

Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Карелии

Погода ухудшится преимущественно по северным и центральным районам республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

Синоптики 18-20 мая обещают прохладную погоду: заморозки до -6 градусов, порывы ветра до 15 м/с, мокрый снег.

Такие погодные условия могут стать причиной ухудшения дорожной обстановки.



Водителям важно помнить, выезд на открытые участки, а также выполнение поворотов и других маневров при штормовом ветре (внезапных порывах) на влажной дороге может создать серьезную опасность даже для многотонных автомобилей.



Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, не выполнять резких маневров, быть предельно осторожными при встречном разъезде, сохранять устойчивость транспортного средства и не создать своими действиями аварийно опасных ситуаций.

фото: © Пресс-служба Минздрава Карелии

Глава Минздрава Карелии обсудил с работниками станции скорой помощи предоставление выплат

Михаил Охлопков провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с коллективом петрозаводской станции скорой помощи по вопросам предоставления выплат стимулирующего характера за работу с пациентами с ковидной инфекцией и гражданами из групп риска.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии, в совещании приняли участие специалисты финансово-экономического и кадрового блоков министерства здравоохранения, руководители Больницы скорой медицинской помощи.



Работникам станции даны исчерпывающие разъяснения о порядке выплат, регламентированных федеральными постановлениями и региональными нормативными актами.



По постановлению правительства РФ № 415, медицинский работник стационара, поликлиники и скорой помощи, который оказал медицинскую помощь пациенту с подтвержденным диагнозом ковид, получает выплату за фактически отработанное время за весь месяц, то есть исключая период временной нетрудоспособности и отпуска.



По федеральному постановлению № 484 выплата положена в твердой величине независимо от отработанного за месяц времени медицинским работникам стационаров, перепрофилированных для лечения больных ковидной инфекцией, медицинским работникам и водителям скорой помощи. Это положение включено в постановление в качестве дополнения только 15 мая. Из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам Республики Карелия за апрель направлено 38,3 млн рублей.



Что касается региональных выплат, то они предоставляются медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи или обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи больным ковид и лицам из групп риска. Выплаты осуществляются за фактически отработанное время.



Михаил Охлопков отметил, что с 18 мая начнется проверка правильности начисления апрельских выплат, проведенных работникам станции скорой помощи БСМП. В комиссию, кроме специалистов Минздрава Карелии, войдут независимые эксперты, в том числе члены общественного совета при министерстве. При выявлении нарушений будет выполнен перерасчет заработной платы.



Министр поблагодарил медиков скорой помощи за ответственное отношение к работе в непростой для республики период противодействия новой коронавирусной инфекции.

фото: © кадр из видео

Финский "поющий полицейский" хотел бы приехать после снятия карантинных мер в Россию

Петрус Шредерус собирается спеть россиянам по-русски.

Финский полицейский Петрус Шредерус, полюбившийся многим россиянам за исполнение советского хита "Я люблю тебя, жизнь!" во время прогулки по опустевшим улицам городам Оулу, собирается приехать в Россию после снятия карантинных мер. Об этом "поющий полицейский" рассказал в интервью финской телекомпании Yle.

По словам Шредеруса, он изучал русский в школе и хотел бы выступить перед россиянами на их родном языке.

"Я бы с удовольствием поехал туда петь, - признался полицейский из Оулу. – Я пел русскую оперу и хотел бы исполнить также русские народные песни".

Россию Петрус Шредерус назвал большой и интересной страной со старыми культурными традициями.