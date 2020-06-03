Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Михаил Охлопков, vk.com/mihailohlopkov

Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

За минувшие сутки зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, есть два заразившихся в Лоухи, некогда "чистом" районе Карелии, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии подтверждено 24 новых случая коронавируса: Петрозаводск - 17 человек, Лоухи - 2 человека, Лахденпохский район- 4 человека (Лахденпохья - 2, поселок Куркиеки - 2), Сегежа - 1 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 520 человек.

Выздоровел 201 человек, 13 - за последние сутки: 6 в Петрозаводске, 2 в Медвежьегорске, 2 в Лахденпохье, один в Питкяранте, один в Олонце и один в Сортавале.

Всего проведено 43914 исследований (+1071 за сутки).

На самокарантине находятся 4106 человек (-192 за сутки).

В местах обсервации пребывают 24 человека (-5 за сутки).

Напомним, к "чистым" районам Карелии относятся территории, где не было зафиксировано заболевания коронавирусом.

Согласно распоряжению главы республики к "чистым" относились Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Кемский районы, Медвежьегорский район, Костомукшский городской округ и поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

Теперь выбыли из списка "чистых" - Муезерский, Медвежьегорский, Кемский, Прионежский, Лоухский, Беломорский.

фото: © Правительство Карелии

Артур Парфенчиков назвал смерть Александра Грищенкова потерей для правительства Карелии

Глава республики принес соболезнования родным и коллегам скоропостижно скончавшегося первого замминистра финансов.

Руководитель республики Артур Парфенчиков написал на своей странице в "ВКонтакте" о скоропостижной смерти первого заместителя министра финансов Александре Грищенкове.

"31 мая ему исполнилось 56 лет, а вчера его не стало. Это невосполнимая утрата для семьи, родных и близких. Потеря и для карельского правительства – Александр Владимирович был профессионалом высокого класса. Всю жизнь он посвятил работе в финансово-экономической сфере республики. В разные годы руководил Министерством экономического развития РК, был Советником Главы РК по экономическим вопросам, 10 лет возглавлял налоговую службу Карелии. С 2006 по 2020 годы трудился в должности заместителя министра, а затем первого заместителя финансов Республики Карелия", - пишет Парфенчиков.

По словам главы Карелии, Александра Владимировича отличали не только чувство долга и глубокие знания в сфере финансов, но и уважительное отношение к коллегам. Заслуги Грищенкова перед республикой, многолетний, добросовестный труд отмечены Почетной грамотой Республики Карелия, ведомственными наградами Министерства финансов Республики Карелия, Государственной налоговой инспекции, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

"Приношу искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Владимировича", - пишет руководитель региона.

фото: © Правительство Карелии

Скоропостижно скончался первый замминистра финансов Карелии Александр Грищенков

Умер Александр Владимирович Грищенков, 31 мая ему исполнилось 56 лет.

Как стало известно "Столице на Онего" в минувший вторник, 2 июня, на 57-ом году жизни скоропостижно скончался Александр Грищенков.

В 1987 Александр Владимирович окончил Петрозаводский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист".

С 1987-1992 работал старшим ревизором-инспектором, старшим налоговым ревизором-инспектором Министерства финансов КАССР, заместителем начальника отдела, начальником отдела - заместителем начальника Государственной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Карелия.

1992 - 1999 - заместитель начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия - начальник отдела, г.Петрозаводск, Республика Карелия; начальник Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия, руководитель Государственной налоговой инспекции по Республике Карелия.

1999-2002 - руководитель Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Карелия.

2002-2003 - советник Главы Республики Карелия по экономическим вопросам.

2003-2006 - Министр экономического развития Республики Карелия.

С 2006 и по настоящее время был заместителем Министра финансов Республики Карелия.

фото: © Столица на Онего"

Торговцы из Москвы развернули палатки на улицах Петрозаводска, несмотря на коронавирус

Привозная торговля вернулась в Петрозаводск - режим самоизоляции никто не соблюдает.

Сегодня утром на Древлянке журналист "Столицы на Онего" увидела, как торговцы устанавливают палатки, окрашенные в цвета белорусского флага, рядом с магазином на бульваре Интернационалистов.

Торговцы – кто в масках, кто без - не спеша раскладывали товар. Корреспондент узнала, что сами они из Белоруссии, но во время коронавируса домой не возвращались, а пережидали эпидемию в Москве.

И сейчас, как только глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о послаблении режима, введенного в связи с коронавирусом, и разрешил возобновить торговлю непродовольственными товарами не первой необходимости, московские продавцы приехали в Петрозаводск.

Торговцы сообщили, что приехали они на микроавтобусах из Москвы, на въезде в Карелию их никто не останавливал, на самоизоляцию они тоже не уходили.

Напомним, что в Карелии за последнее недели выявлено два очага вспышки коронавируса – В Олонецком районе, где в поселке Ильинский заболели сразу 37 человек, и в Кемском районе, на стройплощадке Белопорожских ГЭС – 43 зараженных.

В обоих случаях источником заболевания стали люди, прибывшие в Карелию из других регионов.

"Очевидно, что случаи коронавируса, "привезенного" из-за пределов республики, продолжают оставаться одной из причин роста заболеваемости", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков на свой странице в соцсети.

На сегодняшний день общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составляет 520 человек. Умерло за время эпидемии 3 человека.

фото: © pixabay.com

Ученый из Петрозаводска рассказал, куда движутся клещи из Карелии

Вырубки лесов и глобальное потепление способствуют расширению ареала таежных клещей.

Об этом заявил в интервью "Столице на Онего" заведующий лабораторией паразитологии растений и животных Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Бугмырин.

"Вырубки, как локальный фактор, влияют на численность клеща, - пояснил ученый. - Дело в том, что на определенном этапе сукцессии леса формируются благоприятные условия для таежного клеща. В частности, после масштабных вырубок тайги происходит замещение хвойных лесов лиственными и смешанными лиственно-хвойными, формируется довольно толстый слой подстилки из листвы, а вместе с потеплением это способствует расширению ареала клещей".



Сергей Бугмырин. Фото: Валерий Поташов

Как отметил Бугмырин, таежный клещ движется не только на север, но и на запад. "Если в 50-е годы прошлого столетия считалось, что западная граница обитания таежного клеща проходит по центральной Карелии, то сейчас он регистрируется уже в Финляндии и Швеции. Изменения климата, действительно, происходят, и увеличение теплого периода, необходимого для завершения всех этапов метаморфоза клеща, способствуют расширению территории его обитания", - рассказал ученый.

Какие территории Карелии представляют наибольшую угрозу с точки зрения нападения клещей на человека, читайте в статье "Таежный клещ идет на запад".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Сильная жара может прийти в Карелию на следующей неделе

Циклон потянет теплый воздух с юга.

В четверг город пересечет атмосферный фронт южного циклона "Изольда", сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии".



"День будет прохладным. Перед приходом дождя воздух успеет прогреться до +14, но затем похолодает до +11. Усилится восточный ветер до 13 м/с в порывах", – написали в соцсети.



В пятницу в Петрозаводске возможна гроза. Воздух прогреется до +19. В субботу и воскресенье потеплеет до +20, +23 градусов.



"На следующей неделе есть вероятность прихода сильной и очень влажной жары", – заключили авторы поста.

фото: © скриншот трансляции / ВКонтакте

Глава Карелии рассказал о ситуации с короновирусом в районах республики

Артур Парфенчиков назвал самые проблемные районы с начала пандемии.

По словам руководителя региона, наибольшее количество заболевших с начала пандемии зарегистрировано в Петрозаводске (271 человек), на втором месте - Олонецкий район (48 человек), причем 30 из них – это жители Ильинского, которые заболели в результате межсемейных контактов, нарушив элементарные правила безопасности. На третьем месте - Сегежский район, там зарегистрировано 42 случая. И со вчерашнего дня «горячей точкой» на карте республики стал Кемский район – 41 заболевший в результате вспышки инфекции на стройке Белопорожской ГЭС, сообщил глава республики на своей странице "ВКонтакте".

Артур Парфенчиков отметил, что пока наиболее спокойная ситуация в Муезерском (1 случай) и Лоухском (2 случая) районах.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, есть два заразившихся в Лоухи, некогда "чистом" районе Карелии. Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии - 520 человек.

Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

Полиция разыскивает 14-летнюю Марику Л., которая 2 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Марика Л., 2005 года рождения.

Несовершеннолетняя 2 июня в период с 16 до 19 часов ушла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно.

Была одета: чёрная куртка-косуха, чёрные штаны, белые кроссовки, чёрный кожаный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: +7911-415-25-87, 8911-409-26-96.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске женщина зарезала мать возлюбленного и сожгла квартиру c телом убитой

Инцидент произошел в конце мая, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, пьяная 26-летняя женщина, находясь в квартире своего сожителя в Петрозаводске, поссорилась с матерью возлюбленного и напала на нее с ножом.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Злоумышленница, желая скрыть следы преступления, подожгла квартиру.

Обвиняемую заключили под стражу.

Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее убивший отца житель Карелии вышел из тюрьмы и зарезал брата.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Доход главы Петрозаводска вырос в прошлом году на 376 тысяч рублей

Имущественное положение мэра за это время не изменилось.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник задекларировала свой прошлогодний денежный доход в размере 2 миллионов 114 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом он вырос на 376 тысяч. Имущественное положение мэра за минувший год не изменилось: Мирошник по-прежнему владеет только квартирой площадью 50,1 квадратных метра и кладовой площадью 4,1 метра.

Супруг главы Петрозаводска оказался богаче. Его денежных доход за 2019 год с учетом продажи имущества составил 4 миллиона 587 тысяч рублей. Мужу Мирошник принадлежит также квартира площадью 53,4 квадратных метра, треть квартиры площадью 65,5 квадратных метра, садовый участок площадью 1500 квадратных метров и автомобиль Skoda Kodiak. Кроме того, в пользовании супруга градоначальницы находится квартира площадью 48 квадратных метров.

фото: © Паблик "Ладва: объявления, новости и прочее" / Виктория Савенкова

Появились подробности пожара, уничтожившего 12 хозпостроек в Карелии

Крупный пожар произошел днем 2 июня в поселке Ладва.

Напомним, как сообщили в МЧС Карелии, в 14.40 пожарно-спасательные подразделения в составе 18 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках на переулке Новый у д.ома №11. Огонь уничтожил 12 строений на площади 700 кв м.

По информации Госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, огонь распространялся по стоящим впритык друг к другу строениям и угрожал соседним жилым домам.

"На помощь Ладвинским пожарным к месту происшествия выехали брандмейстеры из поселка Пай, села Деревянное и Петрозаводска. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные протянули магистральную линию с реки Ивенка, расположенную в 140 метрах от места огненного ЧП", – отметили в Госкомитете.

На помощь специалистам пришли жители поселка.

От огня спасено три жилых дома.

Проводится проверка.

фото: © Паблик "Ладва: объявления, новости и прочее" / Виктория Савенкова

В Карелии произошел крупный пожар – сгорело 12 хозпостроек (ФОТО)

Пожар произошел 2 июня в поселке Ладва, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.40 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 18 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках на переулке Новый у д.ома №11. В 17.45 пожар ликвидирован.

Огонь уничтожил 12 строений на площади 700 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее пожарные в Карелии спасли деревню от огня.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Какой "подарок" вы считаете наиболее значимым к 100-летию Карелии? (ОПРОС)

Через несколько дней - 8 июня Карелия отпразднует 100-летие.

В этом году 8 июня Карелии исполняется 100 лет. Несмотря на коронавирус, подготовка к юбилею Карелии продолжается.

Возглавляет Госкомиссию по подготовке к 100-летию Республики Карелия секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В работе Госкомиссии задействованы органы государственной власти республики, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных корпораций и организаций разных форм собственности.

В феврале был утвержден план работы Госкомиссии по подготовке к юбилею республики на 2020 год. Согласно плану, проведение торжественных мероприятий по случаю празднования юбилея республики состоятся 5 сентября в Петрозаводске.

В марте федеральные власти продлили на год действие федеральной целевой программы развития Карелии и внесли в нее ряд изменений, согласно которым ввод некоторых объектов перенесен на более поздний срок, а часть проектов была закрыта.

Из тех объектов, что уже сданы в рамках подготовки к 100-летию республики или находятся в конечной стадии подготовки к открытию, - это Гоголевский мост, аэропорт Петрозаводск, Белопорожские ГЭС, Музей Карельского фронта, отремонтированные дороги и мосты республики.

"Столица на Онего" интересуется у читателей: Какой "подарок" вы считаете наиболее значимым к 100-летию Карелии?

Проголосовать можно здесь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Птенцы родились у чаек, свивших гнездо в цветочной клумбе Петрозаводска (ФОТО И ВИДЕО)

Птицы высиживали яйца в цветочной клумбе около магазина "Магнит" в "Петровской слободе".

Ранее мы писали, что птицы построили гнездо в цветочной клумбе.

Как сообщил наш фотокорреспондент Николай Смирнов, у чаек вылупились птенцы.

"Одна из чаек сидит с птенцами, вторая где-то летает, возможно, добывает еду. Потом меняются", – рассказал Николай.

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

Водитель легковушки в Карелии не вписался в поворот (ВИДЕО)

ДТП произошло 2 июня в Кондопоге.

Водитель легкового автомобиля в 22.34 на пересечении улиц Бумажников и Пролетарской не справился с управлением и снес ограждение.

В сводке ГИБДД за 2 июня информации о данном происшествии нет.

Ранее пьяный пенсионер на мопеде попал в ДТП и был госпитализирован.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска преобразят 30 дворов города (ФОТО)

В Петрозаводске благоустраиваются более 30 дворовых территорий, сообщили в администрации города.

Специалисты комитета ЖКХ на всех этапах следят за тем, чтобы выполняемые работы соответствовали решению, принятому на общем собрании собственников помещений.

На территории Петрозаводска продолжается благоустройство дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Подрядные организации работают на 33 объектах.

Так, во дворе многоквартирного дома № 6А по улице Антонова ремонтируется проезд, идет устройство автостоянки. Ранее был уложен асфальт у входов в подъезды и снесены деревья.

Благоустройство двора ведется в строгом соответствии с решением общего собрания собственников помещений.

В мэрии отметили, что до середины августа планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия, устройство автомобильной парковки, установку урн и скамеек, освещение дворовой территории и удаление деревьев.

Общая стоимость работ составит 1 601 092 рубля. Из бюджета на благоустройство дворовой территории указанного дома выделено 1 519 902 рубля.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Военный памятник известного российского скульптора откроют в Петрозаводске раньше срока

Памятник в Петрозаводске, посвященный женщинам-матерям времен Великой Отечественной войны и подвигу всего народа, откроют 24 июня, в день парада Победы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске появится монументальная композиция, представляющая собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. Открытие памятника было запланировано на 2 августа 2020 года в День Воздушно-десантных войск.

Но замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, возглавляющий одну из рабочих групп госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, сообщил об изменении сроков, пишет ТАСС.

"В настоящее время к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне завершается строительство памятного монумента, посвященного подвигу советского народа, открытие которого запланировано 24 июня 2020 года, в день парада Победы... Скульптура олицетворяет память о трудной военной судьбе женщин-матерей и всего нашего народа и призывает молодое поколение, не знавшее тягот войны, всегда помнить об этом", – сказал Нургалиев.

Автор творения – известный скульптор Салават Щербаков.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 430 тысяч

На 3 июня в России зарегистрировано 432277 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8536, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 178 человек. Всего умерли 5215 зараженных.

Выздоровели –195957 человек (+8972 за сутки).

Напомним, общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 520 человек.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Символ 100-летия Карелии в камне появился на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Автор арт-объектов к 100-летию Карелии Владимир Зорин рассказал об их создании.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, к 100-летию республики на Онежской набережной появятся восемь арт-объектов. Автором пяти из них стал художник Владимир Зорин.

Художник создал арт-объекты: "Ряпушка", "Мишка", "Формула карельского леса", "Карельская буква А" и символ 100-летия с лучевой звездой.











© Администрация Петрозаводска

Автор рассказал, что обратился в администрацию с предложением сделать какие-то необычные аутентичные объекты, непохожие ни на что другое, связанные с карельской символикой, с нашей республикой.

"У нас никогда не фиксировались какие-то юбилейные даты, связанные с республикой, - отметил Владимир Зорин. - Поэтому я решил, что 100 лет должно быть цифрой обязательно. Также использовал лучевую звезду – карельскую символику, которая присутствует и на гербе республики".

По информации мэрии, набережная была выбрана для установки арт-объектов, так как это самое проходное место в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что "Ряпушка" и "Мишка" поселятся в Петрозаводске.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Спасение от бедности: как Москва планирует помогать Карелии

Карелия на правах одного из отстающих регионов страны получила собственную программу развития с 2020 по 2024 год: как федеральные власти планируют спасать республику.

Правительство России в апреле утвердило индивидуальную программу развития Карелии на 2020-2024 годы, которая должна помочь субъекту выправить свое непростое экономическое положение. Соответствующее распоряжение подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральные власти планировали в период с 2020 по 2024 г.г. выделять ежегодно по пять миллиардов рублей самым неблагополучным регионам страны, куда вошла и Карелия.

Документ, копия которого имеется в распоряжении редакции, крайне негативно характеризует уровень социально-экономического развития региона и предлагает ряд мер для возможного исправления ситуации.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии"

фото: © Официальная страница главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова "ВКонаткте"

Восемь человек за 24 часа госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 524 пациента, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Столица на Онего

Участники опроса рассказали, как проведут лето, если закончится карантин

Так, 569 человек признались, куда поедут, как только закончится карантин.

Вот и наступило лето. Правда, ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией в Карелии, еще остаются, но те послаблени, которые сделаны, вселяют надежду, что все скоро закончится.

"Столица на Онего" интересовалась, если закончится карантин, как люди проведут лето.

В результате в опросе приняли участие 569 человек, большинство из которых – 192 (33%) признались, что проведут время на даче.

Чуть меньшее количество – 177 (31%) сказали, что уедут в отпуск.

А 104 респондента (18%) просто выйдут на работу.

И лишь 95 участников опроса признались (16%), что даже после окончания карантина продолжат самоизоляцию и останутся лежать дома на диване.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается строительство двух детских садов (ФОТО)

Новые дошкольные учреждения в микрорайоне Кукковка планируют открыть в срок – к концу 2020 года.

Заместитель главы администрации, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов проинспектировал работу подрядчика, занимающегося возведением двух детских садов на Кукковке.

"Одно из зданий уже подведено под крышу, прокладка коммуникаций здесь близится к завершению. На следующей неделе подрядчик приступит к отделке 1 этажа. Обе стройки идут в срок, в соответствии с муниципальным контрактом", - цитируют в мэрии Евгения Перова.

Напомним, строительство сразу двух садиков на 150 мест каждый началось в Петрозаводске в начале года. Они будут располагаться в 100 метрах друг от друга на улицах Генерала Судакова и Энтузиастов в микрорайоне Кукковка-3 и являться одним дошкольным учреждением. Согласно проектам в районе новостроек возведут два трехэтажных здания, рассчитанных на 6 групповых ячеек со спальными и игровыми комнатами по 25 мест каждая. В учреждениях будут залы для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет, кабинет для занятий с детьми, пищеблок, медицинский блок, постирочная, хозяйственные и технические помещения. Детские сады будут оснащены системой видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Помещения садиков будут полностью доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в рамках нацпроекта "Демография" в Петрозаводске появятся четыре социальных объекта. В этом году на Древлянке приступят к возведению дошкольного учреждения на 300 мест. Также, помимо уже строящихся, на Кукковке (в районе улицы Чехова) в следующем году появится новый детский сад для 300 воспитанников.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Деньги вместо квартир: глава Карелии рассказал о выгоде получения компенсаций для хозяев "аварийки"

Глава Республики Артур Парфенчиков заявил, что власти региона увеличили размер денежных компенсаций за квадратные метры аварийного жилья, что сделало такой способ расселения более выгодным.

Артур Парфенчиков заявил, что выплата компенсаций владельцам аварийных жилищ - это "самый быстрый способ переехать в нормальное жилье".

По словам губернатора, хозяева непригодных для жизни квартир могут обратиться в районные администрации, после чего их жилища будут оценены представителями экспертной комиссии. Парфенчиков считает, что методика расселения по принципу "деньги вместо квартир" является выгодной.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: pixabay

Смягчены требования к работе турбаз и отелей в Карелии

Турбазы, отели и другие коллективные средства размещения в Карелии получили возможность вернуться к нормальной работе с 1 июня при условии, что они смогут обеспечить постояльцам отдельный вход с улицы.

Это следует из разъяснений на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

Разрешается заселять туристов в отдельных гостевых домиках или в отелях, конструкция которых предусматривает вход с улицы в каждый из номеров. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ДТП ПТЗ

Мотоциклист влетел в иномарку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля Chevrolet Lanos произошло на Комсомольском проспекте.

По сообщению ДТП ПТЗ, столкновение мотоцикла с иномаркой произошло сегодня в 14:44 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с набережной Ла-Рошель. Мотоцикл двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра, в это же время легковой автомобиль совершал левый поворот на набережную Ла-Рошель.

Судя по видео, водитель мотоцикла предпринял экстренное торможение и, возможно, пытался "положить мотоцикл на бок". Но столкновения избежать не удалось.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель мотоцикла, 1998 года рождения. Он попал в больницу. Пассажиру легкового автомобиля назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: © Столица на Онего

Трассу "Кола" в Карелии будут перекрывать из-за буровзрывных работ

Будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в Сегежском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

На трассе "Кола" в Сегежском районе будет временно закрыто движение для всех видов транспорта, в связи с проведением буровзрывных работ.

Работы будут проводиться 8, 9 и 10 июня с 14.00 до 17.00.

Водителей просят учесть эту информацию, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

Ранее сообщалось, что 4 июня федеральную трассу Р-21 "Кола" полностью перекроют на три часа из-за разводки Ладожского моста.

фото: pixabay

Официальная статистика показала разрыв в доходах населения Карелии и регионов СЗФО

Среднемесячный денежный доход в расчёте на одного жителя Карелии в I квартале 2020 года составил 28145 рублей.

По этому показателю Карелия заняла 6 место среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщает Карелиястат.

Самый высокий денежный доход в расчёте на душу населения в месяц имели жители Мурманской области (42785 рублей в месяц), самый низкий – Псковской области (22847 рублей). На сколько вырос размер среднедушевого дохода в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: «Республика» / Любовь Козлова

Стало известно, когда будет новоселье у жильцов первого дома для расселения "аварийки" в Петрозаводске

Строительство первого многоквартирного дома по новой программе расселения аварийного жилья в Петрозаводске планируется завершить в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов в эфире телеканала "Россия 24. Карелия".

"При благополучном течении событий мы ожидаем завершение строительства в первом квартале следующего года", - сказал Россыпнов. По его словам, строительство запроектировано на улице Белинского, где планируется возведение трех домов для расселения аварийного жилья. Сколько жителей Петрозаводска планируется расселить по новой программе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Выплаты на детей от 16 до 18 лет инициировали депутаты парламента Карелии

Депутаты парламента Карелии инициировали обращение к российским властям с просьбой назначить единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Текст проекта обращения поступил в Законодательное собрание.

"В настоящее время в адрес депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия стали поступать обращения граждан, проживающих в республике, имеющих детей в возрасте от 16 до 18 лет, как правило являющихся учащимися образовательных организаций и находящихся в силу этого на полном иждивении родителей, по вопросу расширения возрастного диапазона для выплаты указанной единовременной помощи", - говорится в проект обращения. О размере выплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".