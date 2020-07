Самое важное за сегодня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии зафиксирован восьмой летальный случай пациента с ковидной инфекцией

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 6 июля составило 1531, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

В Карелии скончался еще один пациент с положительным тестом на коронавирус – умер 66-летний петрозаводчанин, у него была диагностирована пневмония, которая развилась как проявление коронавирусной инфекции. Кроме того, пациент имел хроническое заболевание обмена веществ. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждено 17 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 10, в Беломорске – 2, в Пряжинском районе (село Крошнозеро) – 4, в Суоярви – 1.

Выздоровели еще 24 человека: в Беломорском районе – 14, в Петрозаводске – 6, в Сегежском районе – 1.Также выписаны еще 2 работника АО "ВАД" и один строитель Белопорожской ГЭС.

Всего выздоровели – 765.

Проведено 84838 исследований (+849 за сутки).

На самокарантине находятся 871 человек (–124 за сутки).

В местах обсервации пребывает 254человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 249,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 464,2 случая, по Северо-Западу – 424,7.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Туристам, прибывающим в Петрозаводск, выделили всего два часа на посещение магазинов

В сложившейся эпидемиологической обстановке организованные группы приезжающих могут находиться в торговых точках в определенные часы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В соответствии с распоряжением главы Карелии администрация Петрозаводска установила время посещения организованным группам туристов объектов розничной продажи продовольственных товаров, товаров первой необходимости, сувенирной продукции.

Соответствующее постановление подписано 3 июля.

Так, посещение объектов розничной продажи продовольственных товаров и товаров первой необходимости возможно с 20.00 до 22.00.



Магазины розничной продажи сувенирной продукции могут принимать туристов в период режима работы таких объектов.

фото: © Столица на Онего

Дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию

ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" №827/828 по маршруту Санкт-Петербург–Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать в исполнении "Премиум" (с улучшенной компоновкой мест) по следующему расписанию:



- отправление из Санкт-Петербурга (Финляндский вокзал) в 10.05;

- отправление из Сортавалы в 14.40.



Для удобства пассажиров график движения поездов "Ласточка" Санкт-Петербург – Сортавала состыкован с графиком движения ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 923 курсирующего по маршруту Сортавала – Рускеала по субботам (отправлением из Сортавалы в 15.00).



Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения. Стоимость билетов фиксированная – от 450 рублей (в зависимости от класса обслуживания).



Напомним, добраться из Петрозаводска в Санкт-Петербург на автобусе можно за 500 рублей.

фото: Александра Сухова/vk.com/suhovapro

Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

В минувшее воскресенье в центре столицы Карелии прошел шестой субботник по очистке реки Неглинка.

Известная петрозаводская ведущая Александра Сухова рассказала на своей странице в "Вконтакте" об экологической акции, которая прошла вчера у 17-ой гимназии и Екатерининской церкви. Ее инициатор - Анастасия Валовая. Вместе с друзьями она с мая по июль провела шесть субботников на реке Неглинка: за два убрали часть реки в Парке 50-летия Пионерской организации у Центрального рынка, за четыре - возле 17-ой гимназии и Екатерининской церкви.

"Настя рассказывает, что самое неприятное - находить в процессе уборки мертвых птиц. Наташа вспоминает десятки выловленных курток: "тянешь за рукав, страшно, вдруг там в куртке кто-то". Оля с юмором говорит про окупаемость проекта, недавно в реке нашли 7-ой I-Phone. Кстати, мешки и перчатки ребята покупают за свои деньги. В течение двух месяцев было обнаружено много антисанитарных точек обитания людей без постоянного дома, девчата вычистили все", - пишет Александра Сухова.

По словам ведущей, Анастасия Валова с друзьями вытащили мусор из реки в Парке 50-летия Пионерской организации, отнесли его сами в мусорные контейнеры. Крупногабаритный мусор оставили и сообщили в администрацию Петрозаводска по номеру телефона 051, сообщение передали в отдел экологии. Но с 12 июня мусор так и не вывезли.

"Всем интересно про I-Phone, наверное. Он на просушке, пока не включается. Спасибо огромное всем, кто начал это движение "чистая Неглинка", кто сегодня в дождь помог, подбодрил, сделал наш с вами город чище и лучше", - пишет Александра.

Ранее петрозаводчане очистили набережную Варкауса от мусора.

фото: © Кадр из видео / ИА "Республика"

Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Невменяемый мужчина заскочил за стойку бара, схватил бутылку спиртного и убежал.

Как сообщает ИА "Республика", неадекватный голый мужчина 3 июля выбежал со стороны улицы Краснофлотской на Октябрьский проспект в шесть утра. Он забежал в бар, заскочил за стойку, схватил бутылку и убежал.

Нарушитель повторял, что очень хочет пить. Он – постоянный посетитель заведения.

Голого мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны и отправили в на осмотр к медикам в больницу поселка Матросы.

Огромный медведь напугал автомобилистов на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Жительница Мурманска во время путешествия в Карелии сняла на видео большого медведя, который вышел на трассу.

Ольга Быстрова из Ревды поделилась с ТВ-21 видеороликом, снятым в Карелии.

Встреча произошла на дороге в районе Кондопоги. На кадрах видно, как дикое животное внушительного размера прогуливается рядом с обочиной, встает на задние лапы, выпрашивая еду у остановившихся водителей.

фото: © кадр из видео ГТРК "Карелия"

Стало известно, почему травмпункт в Петрозаводске приостановил круглосуточную работу

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, почему травмпункт в Петрозаводске приостановил круглосуточную работу и назвал медучреждение, куда обращаться с травмами.

В ходе прямой линии с главой Карелии Артуром Парфенчиковым был задан вопрос о причинах приостановки круглосуточной работы травмпункта в Петрозаводске.

На заданный вопрос ответил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который также принял участие в прямой линии.

Охлопков подтвердил, что травмпункт, который ранее принимал пациентов круглосуточно, сократил часы работы до 15.00. Связано это с ремонтом помещений медучреждения.

"Я неоднократно посещал травмпункт, - сказал Михаил Охлопков. – Отмечу, что первый этаж там в совершенно безобразном состоянии, второй этаж еще более менее. Все требует ремонта. Мы выделили деньги на проведение ремонтных работ. Приведем помещения в порядок, а обещанное оборудование уже передали. Ремонт планируется завершить в августе".

На данный момент, по словам главы Минздрава Карелии, травмпункт принимает пациентов до 15.00 в бесплатном режиме, а с 15.00 до 19.00 ведет платный прием в рамках профосмотра, которые были приостановлены в поликлиниках из-за пандемии коронавируса.

"После 15.00 с травмами надо обращаться в БСМП, - сказал Охлопков. - Когда сделаем ремонт, травмпункт будет работать, как раньше, в круглосуточном режиме".

фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии

Парфенчиков: Лучше повременить с семейными встречами

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Карелии.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что, к сожалению, в Карелии увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции.

"В республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 1954 года рождения, - написал Парфенчиколв. - Течение болезни у него было осложнено хроническим нарушением эндокринной системы. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в Карелии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким!"

Как отмечалось в сводке, в числе новых подтвержденных случаев коронавируса 10 выявлены в Петрозаводске, 2 – в Беломорске, 4 – в селе Крошнозеро Пряжинского района и 1 - в Суоярви.

Руководитель республики уточнил, что большинство случаев выявлены у лиц, контактировавших с ранее заболевшими, а в селе Крошнозеро все контакты – семейные.

"Пока, наверное, все же лучше повременить с семейными встречами и поездками к родственникам: коронавирусная инфекция "гуляет" по республике, - сказал Артур Парфенчиков. - И не забываем использовать защитные маски в местах скопления людей, соблюдать безопасную дистанцию. Берегите себя и своих близких".

Напомним, на сегодняшний в Карелии число заболевших COVID-19 составляет 1531 человек, выздоровели 765 человек.

фото: © ГИБДД Карелии

Житель Ленобласти насмерть разбился в Карелии

Смертельное ДТП произошло 5 июля в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.00 водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.



В результате происшествия 55-летний водитель от смертельных ранений скончался на месте ДТП, двое пассажиров (59-летняя женщина и 62-летний мужчина) получили травмы и были госпитализированы.



Все участники ДТП жители Ленинградской области.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее смертельное ДТП произошло 4 июня на региональной дороге "Надвоицы – Вожмозеро" в Сегежском районе.

фото: © instagram.com/tatiana_navka

Жена пресс-секретаря Путина побывала в Карелии (ФОТО)

Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России и побывала в музее-заповеднике "Кижи".

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, побывала в Карелии в музее-заповеднике "Кижи".

"Приезжая в Кижи, складывается впечатление, что ты проваливаешься на пару-тройку веков назад... Карельская природа, тишина, свежий воздух, словно игрушечные деревянные домики и храмы, своя особая атмосфера – складывают картину восхитительной колоритной красоты! Иногда, так и кажется, что ещё чуть-чуть и из-за соседнего домика выйдет за водой девица с коромыслом, вдалеке на коне скачет русский богатырь, возвращаясь с ратных подвигов, птички насвистывая свою мелодию приветствуют новый день, а ладья с купеческим товаром уже причалила к берегу! Эх... Красота!", – написала 5 июля в Instagram Татьяна.

фото: © pixabay.com

Бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей

Mercedes за 5,2 млн угнали у жителя Карелии на улице Адмирала Черокова в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга выясняют обстоятельства угона дорогостоящей иномарки, пишут "Известия.78".

По информации источника в правоохранительных органах, 5 июля на телефон "02" позвонил работающий индивидуальным предпринимателем 45-летний житель Карелии, который сообщил, что от дома № 20 по улице Адмирала Черокова неизвестный похитил его автомобиль. Mercedes S500 2016 года выпуска он оценил в 5,2 млн рублей. Машина была застрахована.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее юного жителя Карелии отправили в колонию за угон и кражи.

фото: Группа помощи бездомным животным "Надежда"

В Петрозаводске зоозащитники просят помочь накормить собак из приюта

Собакам, находящимся в отлове, необходимо срочно закупить партию корма.

В группе помощи бездомным животным "Надежда" объявлен срочный сбор средств на приобретение сухого корма для собак в отлове.

"Друзья, снова обращаемся к вам за помощью. Собачкам, находящимся в отлове, необходимо закупить партию сухого корма. Варить кашу не представляется возможным: в теплую погоду ее не сохранить. Кормить только сырыми мясными продуктами слишком дорого, и также не всегда есть возможность закупить мяска впрок. Самый оптимальный вариант – сухой корм", - пишут в паблике.

Для животных необходимо купить десять мешков корма. Для этого необходимо собрать 17,5 тысяч рублей.

Помощь требуется также и тем собакам, которые уже находятся на попечении "Надежды". Им необходим сухой корм, влажные консервы, крупы, макаронные и мясные изделия.

"Нам не прокормить без вашей помощи всех животных, а их на данный момент очень много!" - пишут в группе.

О том, как помочь бездомным животным, можно узнать здесь.

фото: © Паблик администрации Олонецкого района

В Карелии открылся детсад, сотрудники которого заразились COVID-19

С 6 июля дежурные группы детского сада "Радуга" в Олонце открылись.

В учреждении проведена полная дезинфекция помещений, сотрудниками сданы тесты на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном паблике Олонецкого национального муниципального района.

Напомним, дежурные группы детского сада "Радуга" на улице Володарского в Олонце с 19 июня приостанавливили работу.

"Там заболели две его сотрудницы. На момент открытия дежурных групп они в саду не работали: одна находилась на больничном, другая – в отпуске. С детьми они не контактировали, однако, не исключено, что у женщин могли быть контакты с другими сотрудниками дошкольного учреждения вне работы", – написал ранее Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В суде по "делу Дмитриева" намерен выступить историк из Санкт-Петербурга Анатолий Разумов

Руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке приехал на судебный процесс по делу известного исследователя сталинских репрессий из Карелии.

В городском суде Петрозаводска утром 6 июля началось очередное заседание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Более того, карельские приставы по-прежнему пропускают в здание суда только участников процесса, поэтому многие друзья и знакомые, которые пришли поддержать подсудимого, остались ждать известий на улице в футболках и защитных масках, на которых написано "Свободу Юрию Дмитриеву!".

Как ожидается, на этом заседании в защиту Дмитриева выступит его друг, историк Анатолий Разумов, который возглавляет центр "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке. Разумов приехал на судебный процесс из Санкт-Петербурга.



У здания суда.Фото: Валерий Поташов

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

фото: © Петросовет

Депутат Петросовета попросил ужесточить контроль за больными с легкой формой COVID-19, нарушающими самоизоляцию

Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин направил депутатский запрос.

Как сообщили в Петросовете, запрос был направлен в профильные министерства и ведомства с просьбой предоставить информацию о том, как на сегодняшний день осуществляется контроль за соблюдением требований изоляции гражданами, болеющими коронавирусом в лёгкой форме.

Поводом для обращения послужила информация о том, что некоторые петрозаводчане с подтвержденным диагнозом СOVID-19, которые переносят инфекцию в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении или на самоизоляции дома, не выполняют предписания Роспотребнадзора.

"Есть многочисленные факты, что выездные бригады не застают таких больных дома. Это подтверждаю и соседи, которые проживают с инфицированными в одном подъезде. По словам граждан, больные выходят в подъезд или на улицу, при этом не используют никаких средств индивидуальной защиты, – рассказал депутат Александр Анишин. – Как председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию считаю необходимым разобраться в ситуации. Человек, который является носителем COVID-19 даже в легкой форме, –потенциально опасен для окружающих и является прямым распространителем коронавирусной инфекции. Нарушение режима самоизоляции в данном случае недопустимо. Считаю, что в период пандемии к нарушителям, грубо пренебрегающим медицинскими предписаниями об изоляции, необходимо применять самые серьезные меры правового воздействия. Контроль за такими больными должен быть ужесточен".

В настоящее время от имени председателя постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному направлен депутатский запрос в Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и правоохранительные органы с просьбой предоставить информацию о том, как осуществляется контроль за самоизолированными и амбулаторными больными, а также какие меры наказания предусмотрены за несоблюдение режима изоляции и куда горожане могут обращаться, когда видят, что их соседи с COVID-19 нарушают установленные предписания.

Напомним, что ранее Александр Анишин обратился к петрозаводчанам, имевшим контакт с заболевшими, с призывом выполнять все требования самоизоляции и профилактики коронавирусной инфекции.

фото: © Столица на Онего

Жительницу Карелии, оставившую ребенка без отца, отправили в колонию

В Суоярвском районе женщина осуждена за совершение ДТП, в результате которого погиб человек, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2018 года в вечернее время 47-летний водитель Skoda, двигавшаяся в направлении Петрозаводска, совершила ДТП – съехала в кювет. В машине находились двое ее знакомых, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате аварии пассажир 1962 года рождения погиб. Другому пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил водительских прав на два года.

Женщину обязали выплатить сыну погибшего 535 тысяч рублей, еще 165 тысяч рублей она выплатила ему в ходе судебного процесса.



Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, вчера житель Ленобласти насмерть разбился в Карелии.

фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот

Глава Карелии рассказал о жалобах населения на недоступную медицину

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что жители региона жалуются губернатору на отсутствие возможностей своевременно получить медицинскую помощь.

Артур Парфенчиков заявил в ходе прямой линии в соцсети о жалобах населения на нехватку доступной медицинской помощи.

"Жалуются, конечно, на доступность. И то, что сегодня в Конституции появился этот принцип доступности медицины, - его значимость мы поймем, может быть, еще через два, три, пять (лет). Может, через десять лет окончательно мы поймем, как это важно. Потому что за Конституцией пойдут федеральные законы, пойдут обязательства государства по финансированию", - заявил глава республики.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: правительство Карелии

Первых лиц Карелии наградят за существенный вклад в социально-экономическое развитие республики

В повестку заседания комитета по законности и правопорядку Заксобрания внесено предложение о награждении Почетными грамотами первых лиц Карелии, а также кураторов республики.

Депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Тимур Зорняков, Валерий Шоттуев и Анна Лопаткина внесли в повестку предстоящего заседания комитета по законности и правопорядку предложение о награждении Почетными грамотами Заксобрания республики секретаря Совбеза Николая Патрушева, заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, главы Карелии Артура Парфенчикова, депутата Госдумы Валентины Пивненко, а также премьер-министра РК Александра Чепика и заместителя главы Карелии Татьяны Игнатьевой.

Авторы законодательной инициативы предлагают наградить Почетной грамотой РК за существенный вклад в социально-экономическое развитие республики, активное участие в работе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Рашида Нургалиева, Веронику Скворцову, Артура Парфенчикова и Валентину Пивненко.

За существенный вклад в развитие Карелии, эффективное личное руководство Госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии предложено вручить Почетную грамоту Николаю Патрушеву.

Кандидатуры Александра Чепика и Татьяны Игнатьевой внесены для награждения Почетными грамотами ЗС РК за существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, активное участие в организации и выполнении мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Заседание комитета по законости и правопорядку, на котором будет обсуждаться вопрос о награждении, состоится во вторник, 7 июля.

Отметим, что официальная статистка за первые 5 месяцев 2020 года показала ухудшение всех основных экономических показателей Карелии.

А рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2019 год показал, что, несмотря на рост позиции Карелии, республика остается среди аутсайдеров.

фото: Баренц Групп

фото: Вконтакте / личные страницы И. Степанова и А. Макарова

Парфенчиков наградил начальника своей пресс-службы и директора правительственного телеканала Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков принял решение поощрить почетными знаками начальника управления губернаторской пресс-службы Ивана Степанова и директора телеканала "Сампо" Алексея Макарова.

Начальник правительственной пресс-службы Иван Степанов и гендиректор сетевого издания "Сампо ТВ 360°" награждены почетным знаком губернатора "За вклад в развитие республики Карелия". Текст соответствующего распоряжения Артура Парфенчикова опубликован на сайте карельского правительства.

За что Степанов и Макаров стали обладателями наград, читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © Алексей Владимиров

Экс-глава Сортавалы намерен инициировать референдум о прямых выборах руководителя муниципалитета

Сергей Крупин готов баллотироваться на пост главы и в депутаты нового городского совета.

Избранный глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин, который на прошлой неделе был "удален в отставку" депутатами горсовета, распространил 6 июля политическое заявление, касающееся последних событий в Северном Приладожье. По его оценке, город Сортавала оказался сегодня во "внешнем управлении".

Сергей Крупин высказался против отмены прямых выборов главы городского поселения и предложил провести в Сортавале референдум по этому вопросу.

"Организаторы последних событий полагают, что, удалив меня в отставку и назначив "ручного" главу города, они лишили жителей права выбирать главу поселения. Думают, что они победили. Но, это не так. У нас еще есть шанс вернуть себе прямые выборы главы города, – говорится в заявлении Сергея Крупина. – В ближайшее время при поддержке партийных структур и широкой общественности мы выступим с инициативой о проведении местного референдума, где жители города самостоятельно решат "выбирать" или " назначать". Нам нужна поддержка каждого. Уверен, что в абсолютном большинстве сортавальцы – грамотные, самостоятельно мыслящие, ответственные люди, которые достойны того, чтобы управлять своим городом и выбирать себе градоначальника, а не получить назначенца " сверху". И никто не убедит меня в обратном. Угрозами и отставкой меня не напугать и не сломить".

"Удаленный в отставку" глава Сортавалы пообещал выставить свою кандидатуру на выборы депутатов объединенных территорий Сортавальского и Хелюльского поселений.

"Я также уверен, что жители поддержат на референдуме идею о проведении прямых выборов главы Сортавала. Когда это случится – непременно приму в них участие", – подчеркнул Крупин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Как считают в горсовете, бывший руководитель муниципалитета Сергей Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

фото: © pixabay.com

Более 60% россиян побороли коронавирусную инфекцию

Всего в России на 6 июля зарегистрировано 687862 случая COVID-19, за сутки – 6611, сообщает оперштаб РФ.

Уже неделю суточный рост этого показателя не превышает 1%.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 454329 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 3579. Всего вылечились более 60% инфицированных.

За весь период в России умерли 10296 человек. За последние сутки подтверждено 135 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 6 июля составило 1531. Скончался еще один пациент с положительным тестом на коронавирус. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: © Российские железные дороги

Ретропоезд "Рускеальский экспресс" сделает дополнительные рейсы до Карелии

Для удовлетворения высокого спроса на поездки между Сортавалой и горным парком "Рускеала" ОАО "РЖД" назначает вторую пару ретропоезда "Рускеальский экспресс", который будет курсировать по субботам в летний период, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дополнительный ретропоезд №924 будет отправляться из Рускеалы в 12.30 и прибывать в Сортавалу в 13.35. Из Рускеалы ретропоезд №923 будет отправляться в 15.00, прибывая в горный парк "Рускеала" в 16.10.



Ретропоезд "Рускеальский экспресс" сформирован из купейных вагонов с местами для сидения и вагона-ресторана, также во втором вагоне размещено тематическое фото-купе, интерьер которого выполнен в стиле конца XIX – начала XX веков с использованием ретро-светильников, винтажных атрибутов и мебели.



Напомним, что ежедневно между Сортавалой и горным парком "Рускеала" курсирует ретропоезд "Рускеальский экспресс" № 921/922, отправляясь от станции Сортавала в 10.40 и прибывая в горный парк "Рускеала" в 11.50. Из Рускеалы поезд отправляется в 17.30, прибывая на станцию Сортавала в 18.35.



Приобрести билеты в ретропоезд "Рускеальский экспресс" можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения.

Напомним, дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию.

фото: © pixabay.com

В Карелии возобновлена плановая госпитализация по всем профилям

Для плановой госпитализации необходимо сделать тест на коронавирус и сдать кровь на наличие антител.

Об открытии плановой медицинской помощи во время "прямой линии" главы Карелии 6 июля сообщил Тамази Карапетян, главный врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

"Со 2 июля мы возобновили в полном объеме оказание по всем профилям плановой медицинской помощи. Но сразу скажу, что полностью она и не останавливалась", – отметил Карапетян.

Напомним, в республике не прекращалось оказание помощи пациентам, отсрочка для которых могла повлечь за собой ухудшение состояния и угрозу жизни: онкологическим больным, пациентам, нуждающимся в гемодиализе, больным ревматологического профиля с применением генно-инженерных препаратов.

По словам главврача Республиканской больницы, где-то с середины июня была возобновлена плановая медицинская помощь для пациентов по профилям: кардиохирургия, коронарография, эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Также была возобновлена госпитализация пациентов с грыжей диска и мочекаменной болезнью.

Ранее условия для плановой госпитализации были более жесткими – к примеру, двухнедельное нахождение в обсервации.

Сейчас процедура немного изменилась, отметил Тамази Карапетян. Достаточно записи лечащего врача из центральной районной больницы; в срок до 7 дней необходимо сделать мазок из полости носа и рта на новую ковид-инфекцию и исследование крови на антитела (иммуноглобулины) класса IgM; тщательный осмотр терапевта.

"Единственное, на что хотелось бы обратить внимание – не будет массового восстановления всего объема госпитализации. Пока на отделение – две госпитализации в сутки. Через две недели будет решаться вопрос о полноценном восстановлении госпитализации", – заключил врач.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Городской суд Петрозаводска повторно рассмотрит дело о законности разрешения на снос деревьев в парке "Каменный бор"

Защитники парка одержали новую судебную победу.

Верховный суд Карелии отменил сегодня решение городского суда Петрозаводска, который несколько месяцев назад отказал защитникам парка в удовлетворении их иска о признании незаконным разрешения на снос зеленых насаждений в "Каменном бору" под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Истцы обжаловали этот вердикт, и Верховный суд Карелии направил дело на новое рассмотрение в городской суд.

"Мы ставим перед собой задачу доказать, что администрация Петрозаводского городского округа нарушила закон, разрешив ООО "ТехЭксперт" осуществить вырубку деревьев на участке для строительства детского сада", - заявили защитники парка.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку, но карельские чиновники заявили в ответ, что работы в районе Ключевского карьера будут продолжены, несмотря на протесты. В настоящее время горожане восстановили памятник на месте гибели Якова Степанова.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП. Однако пока это решение не вступило в законную силу.

фото: © AP Photo/Vincent Yu

Уже более 800 человек в Карелии госпитализированы с диагнозом "внебольничная пневмония"

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 811 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Двенадцать человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 6 июля составило 1531. Скончался еще один пациент с положительным тестом на коронавирус. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Ушел из жизни один из самых выдающихся мировых композиторов Эннио Морриконе

Композитор ушел из жизни в возрасте 91 года.

Композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Композитор ушел из жизни в больнице в Риме. Он ранее был госпитализирован после падения. В последние годы Морриконе испытывал серьезные проблемы со спиной, в связи с чем проходил лечение.

Морриконе является автором музыки к более чем 500 фильмам и сериалам. Среди них – "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984) Серджио Леоне, "Неприкасаемые" (The Untouchables, 1987) Брайана Де Пальмы, "Новый кинотеатр "Парадизо" (Nuovo Cinema Paradiso) Джузеппе Торнаторе, "Профессионал" (Le professionnel, 1981) Жоржа Лотнера. Композитор был удостоен множества престижных наград и шести номинаций на премию "Оскар". Первую награду от Американской киноакадемии он получил лишь в 2007 году по совокупности заслуг - за вклад в кинематограф. Второго "Оскара" ему принесла в 2016 году работа над фильмом "Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight) Квентина Тарантино.

фото: ©Андрей Туоми

Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных

Ранее эти угодья были закреплены за Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов.

Арбитражный суд Карелии рассмотрел иск Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов к республиканскому министерству природных ресурсов и экологии, которое занимается распределением охотничьих угодий в регионе. Иск КРОООиР и касался охотничьих угодий, которыми до недавнего времени распоряжалась эта общественная организация в Калевальском национальном районе.

В начале нынешнего года у нее закончилась долгосрочная лицензия на закрепление угодий площадью более 170 тысяч гектаров в окрестностях поселков Калевала и Кепа. КРОООиР обратилось в карельской Минприроды с заявлением о заключении охотхозяйственного соглашения, которое позволило бы ей и дальше пользоваться этими угодьями. Однако в своем заявлении организация указала их новые границы, и это стало формальным поводом республиканским властям отказать КРОООиР в закреплении за ней охотничьих угодий в Калевальском районе.

Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов не захотела терять свои позиции и обратилась с иском в Арбитражный суд республики, в котором оспорила отказ министерства заключить с КРОООиР охотхозяйственное соглашение. Однако суд в удовлетворении этого иска отказал, и, таким образом, огромная территория на севере Карелии осталась общедоступными охотничьими угодьями.

Читайте подробнее в статье "Угодья "открепились".

фото: © pixabay.com

В Карелии оштрафовали работников интерната, которые вовремя не помогли девочке, сломавшей руку

В Карелии воспитателям школы-интерната назначен судебный штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в республиканском Следкоме.

В ноябре 2019 года сотрудники школы-интерната в Надвоицах оставили без присмотра воспитанников учреждения, в результате чего 9-летняя девочка во время игры упала с дивана и получила закрытый перелом руки.

Работники, обнаружив, что ребенок получил травму, своевременно не проинформировали об этом руководство учреждения и не приняли мер к оказанию медицинской помощи.

Виновным назначили штрафы в размере 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей.

Уголовное дело прекращено.

Напомним, 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского, 5 из окна выпал годовалый мальчик. Следком Карелии возбудил уголовное дело.

фото: Прямая линия главы Карелии / скриншот

"У вас есть трансплантология – это значит, у вас есть ядерная бомба"

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сравнил развитие трансплантологии с изобретением ядерной бомбы.

Михаил Охлопков в ходе прямой линии главы региона заявил о необходимости развития в Карелии трансплантологии. Министр подчеркнул, что это позволит оказать помощь массе нуждающихся пациентов, а также поднимет медицинский престиж региона.

"Дело в том, что трансплантология – это такой вот паровоз, который двигает медицину. Это вот как наличие ядерной бомбы среди стран. У вас есть трансплантология – это значит, у вас есть практически ядерная бомба", - заявил Охлопков.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".