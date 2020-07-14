Что случилось в Петрозаводске и Карелии 14 июля

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Дебоширку, из-за которой пришлось посадить в Петрозаводске самолет, ждет уголовное наказание

Подробности инцидента в аэропорту "Петрозаводск", где из-за курившей пассажирки сделал вынужденную посадку самолет, рассказали в транспортной полиции Северо-Запада.

Ранее сообщалось, что 13 июля в 21.10 в аэропорту Петрозаводска из-за курившей пассажирки совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту "Мурманск – Москва".

Для урегулирования ситуации потребовалась помощь транспортной полиции.

Так, в 21.30 13 июля воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту "Петрозаводск", на борту которого находилось 174 пассажиров.

Полицейские установили, что 35-летняя пассажирка, жительница Мурманска, во время полета, находясь в туалетной кабине, дважды курила сигарету с табаком. На замечания членов экипажа не реагировала.

Правонарушительница была доставлена в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте, где она обматерила стражей правопорядка и пыталась нанести удар сотруднику полиции.

В отношении дебоширки составлены административные протоколы за курение на борту самолета и за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Вместе с тем сотрудники транспортной полиции направили в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленницы за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбления.

Кроме того, выяснено, что фигурантка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное противоправное деяние и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах.

После дозаправки самолет сообщением "Мурманск – Москва" в 22.52 вылетел из аэропорта Петрозаводск" к месту назначения.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции направлены запросы в авиакомпанию для предоставления информации об ущербе.

Видео задержания дебоширки здесь.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 45 человек

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Карелии составило 1742, сообщили в оперштабе.

Только за минувшие сутки в Карелии подтверждено 45 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 24 человека, в Прионежском районе – 4 человека (село Заозерье, деревни Ялгуба, Верховье, поселок Шуя), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Хийденсельга), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Костомукше – 4 человека, в Лахденпохье – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Лоухском районе – 2 человека (поселок Чупа), в Медвежьегорском районе – 4 человека (поселок Пиндуши – 2 ,село Толвуя – 1,Медвежьегорск – 1), в Кондопожском районе – 3 человека (деревня Юркостров, Кондопога, Лучевое-1).

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Карелии составило 1742.

Всего за время пандемии выздоровели 1018, за последние 24 часа выписались по выздоровлению 48 человек: в Петрозаводске - 19, в Олонецком районе - 18, в Лахденпохском районе - 5, в Суоярвском районе – 1, в Кемском районе – 5 (в том числе 3 строителя Белопорожской ГЭС).

Умерло за время пандемии в Карелии 11 человек.

В Карелии всего проведено 93543 исследования (911 за сутки).

На самокарантине находятся 916 человек (+33 за сутки).

В обсервации пребывают 15 человек.

фото: © кадр из видео

Дебоширка, снятая с самолета в Петрозаводске, устроила скандал в полиции (ВИДЕО)

Дебоширка, из-за которой пришлось посадить в Петрозаводске самолет, обматерила полицейских и оказала сопротивление - пришлось надеть наручники.

Транспортная полиция Северо-Запада опубликовала видео, как проходило задержание 35-летней пассажирки, устроившей дебош на борту самолета.

Ранее сообщалось, что 13 июля в 21.10 в аэропорту Петрозаводска из-за курившей пассажирки совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту "Мурманск – Москва".

Для урегулирования ситуации потребовалась помощь транспортной полиции.

Так, в 21.30 13 июля воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту "Петрозаводск", на борту которого находилось 174 пассажиров.

Полицейские установили, что 35-летняя пассажирка, жительница Мурманска, во время полета, находясь в туалетной кабине, дважды курила сигарету с табаком. На замечания членов экипажа не реагировала.

Правонарушительница была доставлена в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте, где она обматерила стражей правопорядка и пыталась нанести удар сотруднику полиции.

В отношении дебоширки составлены административные протоколы за курение на борту самолета и за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Вместе с тем сотрудники транспортной полиции направили в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленницы за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбления.

Кроме того, выяснено, что фигурантка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное противоправное деяние и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах.

После дозаправки самолет сообщением "Мурманск – Москва" в 22.52 вылетел из аэропорта "Петрозаводск" к месту назначения.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции направлены запросы в авиакомпанию для предоставления информации об ущербе.

фото: © ГИБДД Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности гибели 1,5-годовалой девочки в ДТП

Трагедия произошла на территории частного дома в Кондопожском районе, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, что в минувший понедельник поступило срочное сообщение, что в деревне Кулмукса Кондопожского района мужчина не заметил 1,5-годовалого ребенка и совершил на него наезд. В результате девочка получила смертельные травмы и скончалась в машине скорой помощи.

Сегодня в ГИБДД сообщили, что трагедия произошла в 9 утра 13 июля.

Так, 42-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle не убедился в безопасности при движении задним ходом и совершил наезд на 1,5-годовалую девочку.

От полученных ранений ребенок скончался. Водитель и погибшая девочка - жители Мурманска.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

фото: Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии признался, что его тревожит в ситуации с COVID-19

В ситуации с ковидной инфекцией особенно тревожит то, что много стало больных пожилого возраста, в том числе тяжёлых, сообщил глава Минздраав Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что с 13 апреля по 30 июня в Госпитале для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больнице пролечено 574 пациента, из них 16,7% - в возрасте 60-69 лет, 8,1% - в возрасте 70-79 лет, 5% пациентов - старше 80 лет.

По словам Охлопкова, если в апреле-июне среди ковид-положительных граждан было 16-18% лиц старше 60 лет, то в июле – 25%.

"Пожилые люди – в группе особого риска: с возрастом у многих их них снижается иммунитет, появляются хронические заболевания, осложняющие течение ковидной инфекции", - отмечает глава Минздрава Карелии.

Михаил Охлопков отмечает, что пути распространения COVID-19 изменялись с начала эпидемии коронавирусной инфекции.

"Первые случаи заражения, зарегистрированные в апреле, были связаны с возвращением из-за границы России и других регионов Российской Федерации, в мае распространение вируса активно пошло в семейных очагах, в июне присоединились случаи заражения среди работающих вахтовым методом, - написал Михаил Охлопков. - В настоящее время распространение вируса идет преимущественно за счет семейных, рабочих и дружеских контактов. Заражение пожилых происходит, как правило, именно за счёт контактов в семье. Поэтому родственникам очень важно исключить любую возможность заразить пожилого человека. Соблюдение элементарных санитарно-противоэпидемических правил, внимательное отношение к здоровью близких и забота о них помогут избежать печальных последствий".

фото: © кадр из видео

Утка организованно перевела утят через проспект Невского в Петрозаводске (ВИДЕО)

Петрозаводчане перекрыли движение по проспекту, чтобы утиное семейство смогло беспрепятственно перейти дорогу.

В соцсети появилась видеозапись, как 10 июля на проспекте А.Невского горожане помогли утке с утятами перейти дорогу, остановив движение машин.

"Сегодня днем утка с утятами переходила пр.А.Невского от почты (дом №51) к дому №44, - написала автор видео. - Скорей всего, шла к Лососинке. Добросердечные граждане перекрыли движение".

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, как бобр наломал дров на берегу озера.

фото: паблик Валаамского монастыря

Молоко 80-летней давности нашли дайверы на затонувшем судне Валаамского монастыря

На затонувшем в 1940 году монастырском судне члены Санкт-Петербургского клуба "Северный дайвер" обнаружили 4 бутылки молока.

Как сообщается в паблике Валаамского монастыря, 12 июля в ходе исследования затонувшего в Никоновской бухте в 1940 году монастырского судна "Valamo Luostari" члены Санкт-Петербургского клуба "Северный дайвер" обнаружили 4 бутылки молока.

Бутылки были плотно закупорены и находились в холодной Ладожской воде более 80 лет. Сейчас они переданы монастырской ферме и будут храниться в холодильнике в качестве экспоната для гостей монастыря.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве

Полиция Петрозаводска просит оказать помощь в розыске молодой женщины, которую подозревают в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение молодой женщины. Она может быть причастна к совершению преступления – "мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину".

Всех, обладающих информацией о её местонахождении, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-018-09-05.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © паблик вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

В Карелии прошел град (ФОТО)

Под Сегежей град засыпал трассу.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автомобилист разместил фото, на которых запечатлел дорогу, усыпанную градом.

"Под Сегежей сегодня в 13.00", - написал автор фото в комментарии.

фото: © кадр из видео/камера Сампо

Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчине, попавшему под колеса иномарки в Петрозаводске, потребовалась медицинская помощь, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 14 июля в 15.33, в Петрозаводске на пересечении ул. Луначарского – ул. Промышленная водитель автомобиля Opel совершил наезд на 44-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Пожилая женщина, заболевшая пневмонией, умерла в Петрозаводске

В Петрозаводске зарегистрирована еще одна смерть пациента с диагнозом внебольничная пневмония, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие 24 часа в Карелии зарегистрирован 1 летальный исход пациента с диагнозом внебольничная пневмония: умерла 90-летняя женщина, у которой были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 у умершей был отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 881 пациент, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 10 человек.

Оперштаб напоминает, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © pixabay.com

Финны незаконно заехали в акваторию России на гидроцикле

Пограничники Финляндии уведомили российскую сторону о нарушении границы в Карелии.

Два жителя соседней Финляндии незаконно заехали в акваторию России на гидроцикле. Как сообщили финские пограничники, инцидент произошел в минувшую субботу, 11 июля, на озере Пюхяярви. Водитель гидроцикла и его пассажир пересекли линию границы и находились на российской территории, в Сортавальском районе Карелии около десяти минут, после чего вернулись в Финляндию.

Финские пограничники уведомили о произошедшем российскую сторону. По факту незаконного пересечения границы начато расследование.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти

За последние сутки в России выявлено 6 248 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 739 947 человек.

Число выписанных пациентов выросло до 512 825. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 804 человека.

За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 11 614.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 23,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 203 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 июля остаются 273 905 человек.

фото: © Администрация Петрозаводска

Велопешеходную дорожку в Петрозаводске подсветят за 12 млн рублей

Зеленая тропа, связывающая парк Победы и трассу "Фонтаны", станет более комфортной для прогулок в вечернее время, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске продолжается благоустройство парков, скверов и других территорий, предназначенных для отдыха и прогулок.

На одной из протяженных велопешеходных дорожек – Зеленой тропе сейчас ведутся работы по оборудованию наружного освещения. Установкой опор на линии, связывающей парк Победы и трассу "Фонтаны" (через улицу Мерецкова, вдоль Лососинки), занимается компания "Телекомстрой". Работу подрядчика контролируют специалисты администрации и Петрозаводские энергетические системы. Всего вдоль Зеленой тропы появится более 200 опор освещения.

Велопешеходная дорожка станет более комфортной для прогулок в вечернее время. Стоимость работ составит около 12 млн рублей.

В мэрии напомнили, сейчас в карельской столице ведется благоустройство 33 объектов. В их числе: Онежская набережная, парк Победы, Гиперборейский сквер, Голиковский парк, парк Ивана Царевича, сквер Горсовета и другие территории. Помимо этого, в Петрозаводске обновляют элементы пешеходной инфраструктуры. Так, с учетом обращений горожан, в разных районах карельской столицы сейчас ремонтируют девять лестничных спусков.

фото: © Столица на Онего

Популярные места отдыха на Сямозеро в Карелии проверку Роспотребнадзора не прошли

Роспотребнадзор оценил качество качества воды и почвы на пляжах в Пряжинском районе.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, , пробы воды были отобраны 30 июня в местах отдыха у воды на территории поселка Пряжа (улица Советская, 5) и в районе "Большого пляжа" в 4 км от поселка Эссойла.

По санитарно-химическим показателям проба воды в месте отдыха в Пряже не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов республики, отметили в ведомстве.

Не прошла проверку вода на пляже в Пряже и по микробиологическим показателям.

На "Большом пляже" рядом с Эссойлой (4 км от поселка в сторону Петрозаводска) вода также не соответствовала требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: концентрация бактерий в два раза превысила норму.

Ранее пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды озера Лососинное в Прионежском районе.

фото: МЧС Карелии

Стало известно состояние пожилой жительницы Карелии, которую спасатели нашли спящей в лесу

Спасателям Карелии пришло благодарственное письмо от сына за спасение матери, которую недавно выписали из больницы, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, 21 июня в поисково-спасательную службу Карелии поступило сообщение от МВД по Суоярвскому району.

Правоохранители заявили, что 18 числа жительница Суоярви вышла из дома в неизвестном направлении, и её местонахождение до настоящего времени не установлено.

В ходе мероприятий горожане сообщили, что видели похожую женщину, заходящую в лесной массив в районе вокзала в Суоярви. К месту были направлены сотрудники МВД с кинологической службой, родственники пропавшей и местные жители. Однако поиск результатов не дал.

В воскресенье, 21 июня, было решено привлечь к поиску спасателей Петрозаводска. В поисковой работе принимали участие 9 сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части г. Петрозаводск.

Пропавшая 80-летняя женщина была обнаружена 22 июня в удовлетворительном состоянии, спящей на земле в лесу на болоте. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи и доставили в Суоярвскую ЦРБ.

Для спасателей это была обыденная работа, на их счету сотни подобных операций и многолетний опыт в деле спасения людей. Однако в своем письме сын спасенной пенсионерки не только выражает благодарность в адрес личного состава за спасение матери, но также рассказывает, как отзывчиво спасатели пришли на помощь.

"В результате слаженных действий, грамотной координации и руководства поисковыми работами моя мать была обнаружена в лесном массиве живой, - написал сын спасенной женщины. - В настоящий момент выписана из больницы и находится в удовлетворительном состоянии под нашим наблюдением. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Хочется выразить слова благодарности Специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска, всем, кто принял участие в поисковых работах.

Благодаря нелегкому труду, самоотверженности и слаженности в работе Ваших сотрудников, удалось найти человека живым.

Отдельно хочется отметить руководителя поисковой группы Специализированной части Кириллова Павла Андреевича за то, что поисковые работы были организованы на самом высоком профессиональном, качественном уровне и выразить ему огромную признательность за оказанную моральную поддержку.

От себя лично хочу добавить, что мы благодарны судьбе, что на нашем жизненном пути, в такую трудную минуту, встретились такие замечательные, отзывчивые с доброй душой люди, которые протянули нам руку помощи".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Ничего подобного в истории отечественной реставрации никто никогда не делал"

Реставратор Виталий Скопин высказался за продление сроков реставрационных работ на Варваринской церкви XVII века в Карелии.

По условиям контракта архитектурно-реставрационный центр "Заонежье" должен завершить работы до конца ноября, но Виталий Скопин считает, что установленные сроки необходимо продлить до мая следующего года.

"Мы оказались в ситуации, когда огромную церковь с колокольней нужно отреставрировать в течение года и одного-двух месяцев. Ничего подобного в истории отечественной реставрации никто никогда не делал. В такие сроки не реставрируют такие сложные объекты, и сейчас как раз идет дискуссия о том, чтобы по объективным причинам реставрация Варваринской церкви была продлена до весны. В противном случае гонка до добра не доведет. Спешить на таких объектах нельзя, тем более – ставить мировые рекорды по скорости реставрации!" – пояснил Скопин.



Реставратор Виталий Скопин. Фото: Валерий Поташов

Напомним, в 2015 году по решению министерства культуры России деревянная Варваринская церковь XVII века была разобрана и вывезена на реставрацию из нежилой деревни Яндомозеро. Однако еще прошлым летом уникальный памятник выглядел грудами бревен, гниющих под дождем в заонежских деревнях Типиницы и Великая Губа. До того, как шедевр деревянной архитектуры не попал в руки специалистов из архитектурно-реставрационного центра "Заонежье", который возглавляет Виталий Скопин, у объекта культурного наследия федерального значения сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", однако за несколько лет они не только не смогли вернуть ему прежний облик, но даже были отстранены от работ, а брошенный исторический материал храма, по словам местных жителей, стал превращаться в дрова.

В августе 2019 года Варваринской церкви нашли третьего подрядчика. Организованный подведомственным учреждением Минкультуры России – Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – конкурс на продолжение работ выиграла компания "Анфилада" из Санкт-Петербурга. Но непосредственно реставрацией памятника занялся АРЦ "Заонежье", который помогла привлечь к спасению шедевра деревянной архитектуры руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

О том, как сейчас идут реставрационные работы читайте в материале "Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил".

фото: © shutterstock.com

Мошенники могут добраться до каждого четвертого держателя банковской карты в стране

Эксперты выяснили, какое число россиян, владеющих банковскими картами, может столкнуться с мошенниками.

Каждый четвертый россиянин, у которого есть банковская карта, может стать жертвой мошенников. Исследование проведено в июле 2020 года путем опроса 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах РФ.

Авторы исследования указывают, что многие держатели банковских карт в России (31%) сталкивались с "карточным" мошенничеством.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Минсельхоз Карелии

В Карелии появится ферма по выращиванию садовых ягод

В Муезерском районе будут расти жимолость, чёрная и красная смородина, облепиха, ирга, черноплодная рябина.

Производственная площадка принадлежит костомукшскому предпринимателю Ивану Самохвалову. В 2019 году правительство региона подписало с бизнесменом соглашение о создании фермы по выращиванию ягод.



Сумма инвестиций в модернизацию холодильного комплекса, создание инфраструктуры для закупки, хранения и первичной переработки дикоросов составляет более 30 миллионов рублей. Предполагается, что предприятие даст более 400 рабочих мест.



Подробности – на сайте "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Анастасия Осипова

В Карелии создадут сайт про туризм за пять миллионов рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о поиске разработчиков сайта для Информационного туристского центра Карелии: максимальная цена контракта превышает пять миллионов рублей.

Сайт для Информационного туристского центра Карелии должен быть создан до конца текущего года. Заявка о поиске разработчиков размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 300 тыс. рублей. В качестве источника финансирования указаны средства бюджетных учреждений. Заявку на сайте разместил Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики. Заказчиком выступает Информационный туристский центр Карелии.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © паблик вконтакте "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Бытовка сгорела на берегу озера в Карелии (ФОТО)

В деревне Интерпоселок Олонецкого района ночью сгорела бытовка лесозаготовителей, сообщили отделении пожарных спасателей по Олонецкому району.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей по Олонецкому району, 14 июля в 00.02 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Интерпоселок в бытовке на берегу озера Важозеро произошел пожар.

Для ликвидации пожара привлекались одна автоцистерна и два человека личного состава пожарной части по охране села Коткозеро, добровольная пожарная дружина Интерпоселка. В 00.21 минуту пожар был ликвидирован. Строение спасти не удалось.

Причины возгорания выясняются. Погибших и пострадавших нет.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Валаам начинает принимать туристов

Для посещения открывается сердце Валаамского монастыря – Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба.

Валаам, ладожская жемчужина, готов распахнуть свои объятия постоянным и новым посетителям, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря – Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба.

Валаам не остался в стороне от потрясений 2020 года, связанных с распространением вируса. Традиционно длительность сезона составляет около пяти месяцев – с мая по октябрь, так как природное расположение не позволяет безопасно привозить гостей в зимнее время. Масштабная эпидемия внесла свои коррективы. Прекрасный остров, увенчанный древней монашеской обителью, начал прием посетителей только в конце июня. Большие круизные теплоходы и скоростные "метеоры" высаживали гостей в западной части архипелага, давая возможность увидеть скиты "Нового Иерусалима", укромные внутренние озера, прогуляться лесными тропинками.

Однако многочисленные ограничения, введенные для безопасности посетителей, все же постепенно смягчаются.

С середины июля возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. Теперь гости острова не только с борта судна смогут полюбоваться на монастырские постройки. Высадившись на берег, прибывшие смогут познакомиться с памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, монастырскими садами и, главное, посетить Спасо-Преображенский собор – "красу и гордость Валаама", поклониться святыням обители.

Конечно, посетителям по-прежнему следует соблюдать осторожность: сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора.

Но все временные неудобства, безусловно, перевешивает возможность воочию полюбоваться местными красотами и прикоснуться к святыне.

Ранее глва Карелии Артур Парфенчиков разрешил С 20 июня по 15 июля посещение части парка "Валаамский архипелаг" организованным туристским группам.

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия

Элиссан Шандалович поддержал жителей, выступающих против строительства форелеводческого хозяйства в Кефтень-губе

В Законодательное Собрание поступило обращение жителей нескольких деревень и дачных кооперативов Медвежьегорского района, которые обеспокоены возможным появлением на берегах Кефтень-губы Онежского озера нового форелеводческого хозяйства.

Как отмечается в обращении, для жителей Федотово, Сигово, Кефтенцы, Есино и многочисленных дачных участков Кефтень-губа является единственным источником питьевой воды. Ширина на различных участках залива составляет всего 500 - 800 метров, что не позволит расположить форелеводческое хозяйство на безопасном расстоянии. В связи с этим жители просят не допустить выделения участков для нового форелеводческого хозяйства в районе Кефтень-губы, тем самым не допустить ухудшения условий жизни и нарушений санитарных норм РФ.







Ситуацию прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович:

- Полностью разделяю позицию жителей, которые обеспокоены тем, что могут остаться без единственного источника питьевой воды. С одной стороны, производство товарной форели – это, безусловно, хорошо. Это и развитие экономики, и рабочие места, и качественные продукты питания. Но нужно понимать, что природные ресурсы не безграничны. Существует определенная расчетная нагрузка на каждый водоем в плане ведения хозяйственной деятельности. Она рассчитана и обоснована учеными. Но, даже учитывая этот фактор, в первую очередь, нужно помнить об интересах жителей Республики Карелия, у которых есть законное право на жизнь в экологически безопасном и благополучном с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий месте. Поэтому, прежде всего, мы должны думать о здоровье наших граждан. И уж если в этом месте много лет существуют садоводческие кооперативы, живут люди, то не стоит в угоду получения прибыли отдавать водоемы для разведения форели. Тем более что в районе Есино уже есть одно форелеводческое хозяйство. Таким образом, мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить разумный баланс между развитием экономики, в частности, аквакультуры в Республике Карелия и интересами жителей, которые обеспокоены нанесением ущерба экологии.

Вопрос размещения рыбоводного участка в акватории Кефтень-губы Минсельхоз Карелии планирует рассмотреть 15 июля 2020 года на заседании Комиссии по определению границ рыбоводных участков. В связи с этим спикер парламента Элиссан Шандалович обратился к министру Владимиру Лабинову с просьбой внимательно рассмотреть обращение жителей Медвежьегорского района о недопущении размещения нового форелеводческого хозяйства в Кефтень-губе Онежского озера. По мнению спикера парламента, подобные вопросы должны решаться при строгом соблюдении природоохранного законодательства и только по результатам общественных слушаний.

фото: © istockphoto.com

За неделю клещи покусали более 120 жителей Карелии

Число пострадавших от укусов клещей в этом сезоне увеличилось до 2463, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За прошедшую неделю в лечебные учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 122 человека, из них - 21 ребенок. В 2019 году на эту дату было 99 обращений, включая 25 детей. В Петрозаводске зарегистрировано 36 жалоб, среди пострадавших двое детей. (2019 году - 32 и 3 соответственно).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 9-ти районах республики и двух городских округах: Петрозаводске, Костомукше, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Сегежском, Суоярвском, Беломорском районах.

В Роспотребнадзоре напомнили, первая жалоба по поводу присасывания клеща поступила 29 марта от жительницы поселка Харлово Пудожского района.

С начала эпидсезона жертвами клещей стали 2463 человека, из них 672 ребенка. (2019 год - 3348 и 690 соответственно).

В вирусологической лаборатории "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" проведены исследования 2474 клещей. С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтвержден 3 случая клещевого энцефалита. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на клещевой энцефалит (Медвежьегорский район) и 1 случай подозрения на клещевой боррелиоз (Кондопожский район).

Ранее жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща.

фото: © Столица на Онего

Разбитую спортивную площадку на Ключевой планируют восстановить за счет программы местных инициатив

Власти Петрозаводска подсказали горожанам, как реконструировать заброшенную спортплощадку на улице Антонова.

По инициативе депутата Петросовета Александра Антипова сегодня состоялось выездное совещание во дворах домов 6 и 8 А по улице Антонова. Представители администрации города вместе с активными жителями Ключевой обсудили судьбу заброшенной спортивной площадки, которая не пустует. Детям больше негде играть в футбол и волейбол. Они вынуждены пользоваться старой площадкой, где нет уже ни ворот, ни баскетбольных колец, а ограждение частично отсутствует. Разросшиеся на площадке деревья также могут быть небезопасны для детей.

"Уже второй год работаем с администрацией города по вопросу возможного ремонта или реконструкции спортивной площадки, которая была построена вместе с микрорайоном в 70-х годах прошлого века. Раньше здесь ребята играли и зимой, и летом. Сам проживал в соседнем дворе и постоянно пропадал на площадке. И сегодня есть огромное желание восстановить спортобъект. Дети должны иметь возможность играть, чтобы мячи не вылетали сквозь дыры в ограждении. Здесь необходимо установить освещение и сделать менее травматичное покрытие", – считает депутат Александр Антипов.

Представители администрации поддержали парламентария и инициативных жителей Ключевой. По словам руководителя управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, в настоящее время в микрорайоне есть только одна спортивная площадка в парке "Петровский родник". Универсальная площадка для игровых видов спорта на улице Антонова будет востребована жителями Ключевой. А чтобы реализовать этот проект, горожанам необходимо принять участие в программе местных инициатив.

"Отбор проектов, участвующих в заявочной кампании 2021 года, пройдет в ноябре. У жителей Ключевой есть все шансы победить. Проект спортивной площадки действительно актуален и, думаю, что он найдет поддержку у горожан. А помощь при подготовке документов мы окажем", – отметила Анна Дудырина.

По мнению председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева, самое главное начать подготовку территории: снести аварийные деревья, сделать ограждение, уложить покрытие. 1 млн 600 тыс. рублей, которые смогут получить жители Ключевой под проект в случае победы в конкурсном отборе по ПМИ, для этого достаточно.

"Начинку площадки можно модернизировать с помощью других программ. Это может быть и второй этап ПМИ, и другие программы по благоустройству и развитию спортивной инфраструктуры", – уверен Андрей Бекелев.

Инициативные горожане согласились с доводами представителей администрации города и Петросовета. Они намерены подать заявку на участие в программе, которая предусматривает софинасирование со стороны граждан – 10 процентов.

"Можно попробовать. Это реально. Свой двор мы уже привели в порядок по программе "Комфортная городская среда". Теперь займемся спортивной площадкой", – сказала старшая уполномоченная по дома 8 А по улице Антонова Любовь Калинина.

фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Заключенные в Карелии вырастили 200 кг огурцов (ФОТО)

В больнице УФСИН Карелии осужденные на подсобном участке собрали более 200 кг огурцов.

Выращенные овощи появились в меню столовой Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске с середины мая, когда был собран первый урожай. В теплицах, за которыми ухаживают заключенные из отряда хозяйственного обслуживания, помимо огурцов выращивают помидоры, болгарский перец, морковь, свеклу, картофель, капусту и зелень.

По сообщению УФСИН Карелии, развитие сельского хозяйства в исправительном учреждении решает сразу несколько задач: трудоустройство осужденных (в первую очередь тех, кто выплачивает иски), привитие им трудовых навыков, а также позволяет разнообразить рацион питания свежими экологически чистыми и полезными овощами.

Ранее сообщалось, около 570 заключенных в Карелии получили профессию в училищах при колониях.

"Столица на Онего" возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ Карелии

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Республики Карелия за I квартал 2020 года.

ТОП-10 самых цитируемых СМИ Республики Карелия в I квартал 2020 возглавила "Столица на Онего", на втором месте интернет-издание "Карелинформ" и замыкает тройку лидеров по цитируемости "Петрозаводск говорит".

"Столица на Онего" заняла первое место с индексом цитируемости в 40,28 пункта.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 54 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

фото: © depositphotos.com

Жители Карелии "подарили" дистанционным мошенникам более 35 млн рублей

С начала 2020 года жители Карелии перевели на счета дистанционных мошенников свыше 35 миллионов рублей, сообщают в МВД.

"Суммы ущерба исчисляются миллионами, заявления в полицию продолжают поступать ежедневно. Самой распространенной схемой обмана по-прежнему остается звонок из банка. Лже-сотрудник службы безопасности сообщает клиенту, что на его счете замечена подозрительная активность, и предлагает спасти сбережения", - сообщают правоохранительные органы.

фото: © Столица на Онего

Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к жителям России с просьбой помочь спасти совхоз им. Ленина, который пытаются захватить "провластные рейдеры".

"Мои товарищи! Друзья! – обратился к жителям России Геннадий Зюганов. – Совхоз им. Ленина – наша Брестская крепость. 20 лет мы создавали оазис справедливости и социализма. Но сегодня провластные рейдеры нацелили свои хищные зубы на это хозяйство, чтобы распродать его и уничтожить.

К нам обратились работники совхоза им Ленина – помочь собрать необходимые средства #народныймиллиард и спасти хозяйство.

Каждый должен быть готов защищать это хозяйство. Так же, как наши отцы и деды Родину защищали. Давайте вместе бороться! Мы обязательно победим!".

Напомним, что совхоз им. Ленина возглавляет бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.

Вот как работники предприятия описали создавшуюся ситуацию:

"Эта история берет свое начало в 2018 году. На директора совхоза подали в суд с требованием возместить убытки, якобы нанесенные предприятию. Три раза суды признавали, что никаких нарушений в работе предприятия не было.

Однако после того наш народный директор баллотировался в Президенты РФ и получил реальную и широкую народную поддержку, вдруг тот же самый суд, вернув дело практически из архива, признал Павла Николаевича виновным и изменил свое решение.

Недавно суд принял несправедливый, беспрецедентный судебный акт. И теперь П.Н.Грудинин должен возместить своему же предприятию "убытки" в размере 1 миллиарда 66 миллионов рублей. У работников Совхоза и у его руководителя таких денег нет. А значит, акции нашего родного предприятия могут перейти к рейдерам.

Рейдеры 2020 действуют именно так. С помощью несправедливых судов, нечестных депутатов и руководителей пытаются захватить земли и активы Совхоза. Это у них уже много раз получалось, только рядом с нашим поселением два разоренных, заросших бурьяном и застроенных многоэтажками бывших сельскохозяйственных предприятия. Мы не можем допустить, чтобы это случилось с нашим домом! Помогите спасти наш Совхоз и не дать построить на месте Совхоза очередной многоэтажный комплекс!".

Как помочь совхозу имени Ленина, узнайте здесь:

https://sovhozlenina.ru/help-us/

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Власти выдали 71 млн рублей районам Карелии на поддержку бизнеса

Министерство экономического развития и промышленности республики предоставило субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ.

Общий размер субсидий, предоставленных районам из регионального бюджета, составил 71 млн 390 тыс. рублей. Как сообщают в Минэке, эта сумма увеличилась в 3,5 раза по сравнению с прошлогодней. В 2019 году на эти цели было выделено 20 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".