Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Столица на Онего

Священник, осужденный за пьяное смертельное ДТП в столице Карелии, вышел на свободу

Иван Петунов, убивший в пьяном ДТП женщину, отбыл наказание и вышел на свободу.

Как стало известно "Столице на Онего", 3 июля из колонии общего режима №7 освободился священник Иван Петунов, осужденный в 2016 году за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что священник храма Пантелеимона, расположенного в микрорайоне Древлянка, Иван Петунов в декабре 2015 года пьяным насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова лишили водительских прав на два года и три месяца.

В 2016 году его приговорили к 4 годам колонии-поселения - с 06.07.2016 по 05.07.2020 года. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, снизив размер каждого с 1 млн до 500 тысяч рублей. Петунов отбывал срок в колонии-поселении в "девятке" на Птицефрабрике, где систематически нарушал порядок.

В результате администрация колонии вышла в суд с ходатайством об ужесточении священнику режима наказания, попросив перевести его в колонию общего режима. В марет 2019 года Петунов был переведен в ИК-7 в Сегежу, где отбыл остаток назначенного срока наказания.

На сегодняшний день, как пояснили в надзорных органах, Петунов – свободный человек.

фото: © Столица на Онего

В Карелию идут дожди и похолодание

Температура пойдет на понижение уже завтра, 21 июля, сообщили в карельском Гидрометцентре.

"Во вторник, 21 июля, температура снизится на 2-3 градуса и составит 21-23 градуса, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра. - Днем будет облачно, есть вероятность, что завтра уже пройдет небольшой дождик".

Значительное похолодание, по информации Гидрометцентра, жители Карелии ощутят в среду, 22 июля, когда столбик термометра опустится до отметки 17 градусов.

"В среду в большинстве районов Карелии пройдет дождь, температура воздуха с 22-27 градусов опустится до 17-21 градусов", - сообщила синоптик.

Прохладная погода, по словам синоптика, продержится не меньше недели.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 13 человек

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 1953 человека, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске – 8 человек, в Пряже – 2 человека, в Суоярви – 2 человека, в Костомукше – 1 человек.

Умерло за время пандемии в Карелии 12 человек.

Выздоровели – 1224 человека. Выписаны по выздоровлению за сутки 15 человек: в Петрозаводске – 8, в Беломорском районе – 5, в Суоярвском районе – 1, в Муезерском районе – 1.

На самокарантине находятся 914 человек (-39 за сутки).

В обсервации пребывают 13 человек (+1 за сутки).

Всего в Карелии проведено 102323 исследования на коронвирус.

фото: со страницы Артура Парфенчикова ВКонтакте

Вылет самолета из Петрозаводска в Москву задержали из-за сообщения о бомбе (СРОЧНО)

Вылет из Петрозаводска в Москву самолета авиакомпании "Победа" задержали из-за сообщения о взрывном устройстве.

Самолет авиакомпании "Победа", который должен был вылететь из Петрозаводска в Москву, задержали в аэропорту столицы Карелии.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС, в понедельник, 20 июля в 17.30 на пульт дежурного позвонил диспетчер аэропорта и сообщил о возможном минировании воздушного судна.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в оперативных службах, перед этим анонимная информация о заминировании самолета пришла на электронную почту УФСБ по Карелии.

На место выехали 31 человек и 8 единиц техники – это были сотрудники МЧС Карелии, линейного отдела полиции на транспорте, а также представители кинологической службы.

Самолет был обследован. Информация о минировании не подтвердилась.

В 18.25 самолет вылетел в Москву.

Похожая ситуация сегодня наблюдается в Санкт-Петербурге, где поиски бомбы задержали девять самолётов. Как сообщает Фонтанка.ру, девять самолётов с опозданием вылетели из Пулково 20 июля из-за усиленного досмотра в петербургском аэропорту, который на протяжении недели провоцируют анонимные сообщения о заминировании.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Следком начал проверку по факту гибели подростка, который утонул на Ключевском карьере в Петрозаводске

Следственным отделом по Петрозаводску проводится доследственная проверка по факту утопления несовершеннолетнего, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 19 июля 15-летний мальчик находился вместе со своими знакомыми сверстниками на берегу обводненного карьера близ улицы Ригачина в городе Петрозаводске. В какой-то момент подросток оказался в воде карьера для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смог. В ходе поисковых мероприятий тело погибшего обнаружено в акватории водоема.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее сообщалось, что 19 июля около 13.00 на Ключевском карьере утонул подросток, который пришел купаться с друзьями.

фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Перебежчик из Карелии незаконно ушел в Финляндию

Инцидент произошел в районе Париккала.

Финские пограничники выясняют обстоятельства очередного незаконного пересечения российско-финляндской границы. Как рассказала Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел в минувшую пятницу, 17 июля, в районе Париккала, на карельском участке границы. Перебежчик был задержан финским патрулем в местечке Ниуккала, о гражданстве задержанного ничего не сообщается.

Напомним, неделей раньше на карельском участке границе двое финнов заехали на российскую территорию на гидроцикле. Нарушители не были задержаны и вернулись в Финляндию.

фото: http://dtpptz.ru

Минтранс раскрыл детали ремонта автодороги "Петрозаводск-Суоярви"

Капитальный ремонт автодороги "Петрозаводск – Суоярви" на участках общей протяженностью 30 км будет проведен в текущем году.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" сообщил первый заместитель министра транспорта республики Дмитрий Кондрашин.

"Ремонт асфальтобетонного покрытия, начиная от 33 километра до 93. Это фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство основного слоя покрытия и обочин", - сказал Кондрашин. Какова общая ситуация с ремонтом этой дороги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Воспитатель детского сада в поселке Карелии заболела коронавирусом

У одного из воспитателей детского сада в поселке Шуя Прионежского района выявлен COVID-19, дошкольное учреждение закрывать не будут.

О заболевшей сотруднице садика стало известно вечером 17 июля, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев.

"Закрывать образовательную организацию полностью нет необходимости - 1 повар и 3 воспитателя не контактировали с заболевшей. Сейчас важно соблюдать все меры предосторожности, поэтому с 20 июля в детском саду останется только 1 дежурная группа для тех, кто особо в ней нуждается. Все, кто находился в контакте с заболевшим сотрудником детского сада, пройдут тестирование на Covid-19, в том числе и дети. После чего, в зависимости от результатов тестирования, остальные группы будут вновь открыты. Это решение уже согласовано с Роспотребнадзором", - пишет министр.

По словам Голубева, воспитатель сейчас находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

Ранее у сотрудницы петрозаводского детского сада № 93 подтвержден COVID-19.

фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

Уголовное дело против полицейских, в машине которых зарезали человека, прекращено в Карелии

Следком Карелии прекратил уголовное дело, возбужденное ранее по факту халатности сотрудников ППС, в чьей машине был убит задержанный.

Карельские следователи прекратили уголовное дело, возбужденное весной этого года по факту халатности сотрудников полиции, повлекшей по неосторожности смерть человека. Напомним, в Петрозаводске 28 февраля в служебном автомобиле сотрудников ППС произошло убийство. Жертвой преступления стал 23-летний житель Соломенного Михаил А. По версии следствия, смертельное ножевое ранение ему нанес задержанный мужчина, с которым Михаил оказался в одном спецотсеке патрульной машины.

Следком прекратил уголовное дело в связи с отсуствием состава преступления. Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщил адвокат Роман Масалев, сотрудничающий с "Зоной права". Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, получил постановление Следкома о прекращении дела.

По словам Масалева, следствие посчитало, что сотрудники ППС, в чьей машине произошло убийство, в достаточной мере исполнили свои обязанности: они провели наружный осмотр одежды мужчины, при этом по независящим от них причинам не заметили у него нож. В дальнейшем именно этот задержанный нанесет смертельное ножевое ранение своему соседу по спецотсеку патрульной машины, выяснят следователи.

Как сообщил адвокат, два сотрудника полиции, в машине которых был зарезан задержанный, были допрошены в качестве свидетелей. Статуса подозреваемых они не имели.

Адвокат Роман Масалев заявил, что будет обжаловать постановление Следкома о прекращении уголовного дела.

Супруга погибшего Яна Ерошевич заявила корреспонденту "Столицы на Онего", что также готова обжаловать постановление следователей, поскольку считает полицейских виновными в гибели ее мужа.

"Мы плохо относимся к решению следствия и полностью не согласны с этим, так как по вине полицейских, по их халатности, что они не досмотрели, у меня ребенок остался без отца, и человек сидит в тюрьме. Хотя если бы они все правильно сделали и не допустили такой халатности, все было бы по-другому! Ну и так мы это не оставим, мы будем жаловаться в вышестоящие инстанции!", - заявила Яна Ерошевич.

Ранее "Столица на Онего" подготовила текст, в котором подробно описаны обстоятельства убийства в машине полиции, произошедшего в конце февраля 2020 года.

фото: © паблик "Беломорская трибуна"

В Беломорске прошла панихида по отцу Сергию, на похороны которого в городе скупили все живые цветы

Сегодня в Карелии в Беломорске у храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких Чудротворцев состоялась соборная панихида, посвященная полугодию со дня кончины отца Сергия.

Как сообщает газета "Беломорская трибуна", сегодня прошло полгода со дня смерти отца Сергия. В связи с этой датой у храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких Чудротворцев состоялась соборная панихида.

Напомним, 22 января Беломорск простился с человеком, которого, без преувеличения, любили все жители города. Это был настоятель Никольского храма, протоиерей отец Сергий (в миру – Сергей Михайлов).

"Он был удивительным, всегда доброжелательным, честным человеком, - рассказал нашему изданию уроженец Беломорска, известный карельский писатель и журналист Константин Гнетнев. – Ранее житель Ленинграда отец Сергий, можно сказать, привел православие в Беломорский район. И если до этого времени здесь не было даже ни одного прихода, то сейчас во всех поморских селах есть церкви, часовни, много приходов".

По словам заслуженного работника культуры России Константина Гнетнева, огромная заслуга отца Сергия и в том, что именно он вскоре после своего приезда в Беломорск, организовал здесь открытие небольшого, очень уютного храма в здании, в котором ранее размещалась сберкасса. А после этого, отметил Константин Васильевич, "отец Сергий шесть лет по крупицам собирал деньги на новую церковь и столько же лет занимался ее строительством". При этом физически очень сильный, высокого роста отец Сергий многое делал своими руками. Участвовал в плотницких работах, красил, наводил в божьем храме порядок. Кстати, у этой новой церкви и похоронили, как выразился Константин Гнетнев, "этого святого человека".

"Добрейший души человеком" назвала скончавшегося после тяжелой болезни 67-летнего отца Сергия и жительница Беломорска, педагог-ветеран Мария Подлесская.

"Его смерть для города большая потеря, - сказал Мария Разумовна. – Отец Сергий искренне любил прихожан, знал всех по имени, всегда напутствовал нас добрыми словами, крестил детишек. В последний путь его провожали буквально все беломорчане. Помня о том, что перед смертью отец Сергий высказал пожелание, чтобы при прощании с ним приносили только живые цветы, мы оббегали буквально весь город в поисках живых цветов, которые все были раскуплены, и нам долго пришлось ждать нового привоза".

Замечательный фильм о жизни отца Сергия из Беломорска сняла журналист Анна Токарева .

фото: Столица на Онего

Путепровод на выезде из Петрозаводска построят над ж/д переездом для борьбы с "пробками"

Проектная документация для строительства путепровода через железнодорожный переезд на участке автодороги возле поселка Мелиоративный будет готова в начале следующего года - это позволит избавиться от "пробок" на выезде из Петрозаводска.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" сообщил первый заместитель министра транспорта республики Дмитрий Кондрашин.

"Управление автомобильных дорог заказало проектную документацию. Как только будет готова проектная документация, я думаю, мы получим финансирование из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы". Он туда заявлен, он предварительно, по нашим данным, туда входит. Остается дождаться проектной документации… В начале следующего года мы ожидаем, что она уже будет", - сказал Кондрашин. Чем это отличается от прежде объявленных сроков строительства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте "Мото-Карелия"

"Ночные волки" откроют фестиваль на "Горе Филина" в Карелии

На военно-патриотический фестиваль "Забытый урок истории" в музей "Гора Филина" в Лахденпохье приедут поисковики, байкеры, реконструкторы и артисты.

25 июля военно-исторический музей "Гора Филина" приглашает гостей на 4-й ежегодный военно-патриотический Фестиваль "Забытый урок истории", сообщается в паблике "Мото-Карелия".

Откроют фестиваль мотопробегом Сортавала - Лахденпохья байкеры из Карелии и Санкт-Петербурга, возглавят колонну "Ночные Волки". На территории музея, в парке военной техники пройдут выступления творческих хореографических и певческих коллективов из Карелии, Ленинградской области и Северной столицы.

Гости смогут побывать на выставке поискового отряда "Ладога" из Сортавалаы, а также стать свидетелями "сражения" при участии реконструкторов клуба "Стражник". С шоу-программой выступит стрелковый клуб "Белая Клюква", а также будет проведен конкурс "Ворошиловский стрелок".

Для гостей на открытом воздухе будут устроены конкурсы и развлечения военно-патриотической тематики, в частности, конкурс поваров по приготовлению блюд армейской кухни с дегустацией. Будет работать полевой тир с различными видами стрелкового оружия, пешеходные тематические тропы со смотровыми площадками.

Для посетителей будет открыта главная подземная экспозиция музея в бывшем финском подземном бункере площадью более 750 кв. м, построенном по приказу К.Г.Маннгергейма в 1943-1944 годах. Это самый крупный сохранившийся финский бункер на территории России.

Военно-исторический музейный комплекс "Гора Филина" принимает посетителей с мая 2016 года. Фестиваль подготовлен совместно с клубами мотоциклистов "Ночные волки" Карелии и Севера-запада. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее стало известно, кто выступит на фестивале "Ruskeala Symphony" в Карелии.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Число заболевших пневмонией в Карелии продолжает расти

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба за сутки в больницы с пневмонией попали 2 человека.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 919 пациентов, 65 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Накануне пенсионерка, заболевшая внебольничной пневмонией, скончалась в Карелии. Умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

фото: © ГИБДД Карелии

Минивэн в Карелии сбил 8-летнего велосипедиста, выехавшего на дорогу

В Костомукше в ДТП пострадал 8-летний ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 19 июля, в 19.30 в Костомукше водитель автомобиля Toyota Picnic совершил наезд на велосипедиста - 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда.

В результате происшествия ребенок получил травмы, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Велосипедисты, как взрослые, так и дети, чаще всего нарушают правила на пешеходном переходе, где не спешиваясь и проезжают по "пешеходнику", создавая аварийную ситуацию.

фото: © Администрация Петрозаводска

Депутаты поддержали изменения в бюджет Петрозаводска

Сегодня состоялась внеочередная сессия Петросовета, где обсудили вопрос о внесении изменений в бюджет Петрозаводска, сообщили в администрации города.

На внеочередной сессии депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в бюджет Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В частности, перераспределены средства субсидии из республиканского бюджета на подготовку к празднованию 100-летия Карелии из-за отказа от праздничных мероприятий и наличия экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Средства будут направлены на укладку искусственного покрытия и покрытия легкоатлетических дорожек, установку ограждения на стадионе "Юность" (14 940,0 тыс.руб.), на ликвидацию несанкционированных свалок (4 000,0 тыс.руб.), установление санитарно-защитной зоны кладбища Пески, проведение экологических изысканий в районе Савин Наволок (2 700,0 тыс.руб.), благоустройство территории вокруг памятного знака "Дерево Дружбы" (16 600,0 тыс.руб.), благоустройство территории Паровозного сквера (6 000,0 тыс.руб.), установку туалетных модулей-павильонов (6 000,0 тыс.руб.), ремонт тротуаров с восстановлением газонов вдоль ул. Московской (16 800,0 тыс.руб.), ремонт семи выпусков ливневых вод в реку Неглинка (2 000,0 тыс.руб.), ремонт, модернизацию, реконструкцию объектов наружного освещения (14 255,0 тыс.руб.) и другие мероприятия.

"При распределении средств на освещение мы руководствовались следующими принципами: в первую очередь необходима модернизация и установка освещения там, где его в принципе никогда не было. У нас не было приоритетов – центра города или отдаленных районов – это касается самых плохо освещенных точек города Петрозаводска", - подчеркнула Ирина Мирошник.

В частности, освещение появится на Пряжинском шоссе, работы уже идут на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и Гвардейской улице. В случае возникновения экономии, работы продолжатся на Лососинском шоссе и набережной Гюлинга.

Большинством голосов депутаты поддержали предложенные изменения в бюджет города.

Отметим, что сегодняшняя внеочередная сессия прошла без спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, которого арестовали по обвинению в получении взятки более 1,5 млн рублей.

фото: © photokarelia.ru/Julia Bernstein

Жителей поселка в Карелии спасут за 23 млн рублей от угрозы затопления

Росводрересурсами одобрен проект по расчистке реки Ивина, которая во время половодья подтапливает дома в поселке Ладва Прионежского района.

Федеральном агентством водных ресурсов прията к финансированию проектно-сметная документация по расчистке и углублению русла реки Ивина в поселка Ладва.

В настоящее время заказчиком работ - ФГБВУ "Центррегионводхоз" - проведены торги, по результатам которых заключены договоры на выполнение работ, строительный контроль и авторский надзор. Выполнять работы будет ООО "ЭкоГидроТехнологии".

Для обоснования необходимости проведения работ по расчистке реки Минприроды республики определены границы зон затопления на территории Ладвы внесены в ЕГРН. Средства были выделены из регионального бюджета.

Работы будут проводиться в полном объеме за счет средств федерального бюджета в 2 этапа и завершатся в 2021 году. Всего на данный проект выделено более 23 млн. руб.

В министерстве напомнили, река Ивина протекает по Ленинградской области и Карелии и впадает в Верхнесвирское водохранилище. На территории нашей республики река, выходя из берегов во время весеннего половодья и затопляя прибрежные районы, уже не раз причиняла беспокойство жителям поселка Ладва, в котором проживает более 2,5 тыс. человек.

Поскольку река расположена на территориях двух субъектов РФ, то мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод данного природного объекта, в соответствии с федеральным законодательством, отнесены к федеральным полномочиям.

Ранее около 200 кг технического масла попало в реку в Карелии из-за аварии на ГЭС.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

Совет уполномоченных IX съезда карелов выступил в защиту озер Карелии от экспансии форелеводов

Члены совета призвали республиканские власти приостановить формирование новых рыбоводных участков для открытия форелевых хозяйств.

Совет уполномоченных IX съезда карелов Республики Карелия направил обращение главе региона Артуру Парфенчикову, спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу и республиканскому министру сельского и рыбного хозяйства Владимиру Лабинову с предложением инициировать поправки к действующему законодательству по развитию товарного рыбоводства. Как отмечается в обращении, в настоящее время процедура формирования форелевого садкового хозяйства делится на два этапа: выделение рыбоводного участка и утверждение проекта хозяйства, в котором должны учитываться экологические вопросы. При этом на втором этапе минимальный объем производства форелевого садкового хозяйства определяется согласно приказу министерства сельского хозяйства РФ от 15 марта 2017 № 124. Этот объем в 100-200 раз превышает принятые в мире научно-обоснованные значения и рассчитывается для всех озер Карелии по примитивной арифметической формуле без учета индивидуальных гидрологических характеристик водных объектов.

"Такой "приказной" подход к определению мощности производства означает, что на этапе проектирования форелевого садкового хозяйства экологическая сторона деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические объекты и среду их обитания, фактически не рассматривается. В таких условиях формирование новых рыбоводных участков означает неминуемую гибель озер, на которых они организуются, что является особо актуальным для небольших озер Карелии", – говорится в обращении.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".

фото: pixabay

Минэк объяснил, почему малый бизнес в Карелии пошел в рост во время коронавируса

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карелии выросло на 1,1% с начала марта, когда были введены ограничения для экономики из-за коронавируса.

Об этом заявил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на заседании оперативного штаба по экономике, где обсуждаются меры по минимизации негативного влияния эпидемии на бизнес.

"Основные меры поддержки в создавшихся условиях оказывались малому бизнесу, это позволило не только предотвратить массовое закрытие организаций в данном секторе экономики, но и увеличить численность МСП. Так, в едином реестре малого и среднего предпринимательства общее число субъектов МСП в республике по состоянию на 10 июля текущего года выросло на 1,1% по сравнению с 10 мартам, что соответствует общероссийской динамике (101,2%)", - приводит слова Ермолаева пресс-служба министерства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 777486 человек

За последние сутки в России выявлено 5 940 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Число выздоровевших в России пациентов выросло до 553 602. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 258 человек.

Летальных случаев за все время: 12 427. За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 259 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 июля остаётся 272 681 человек.

фото: © паблик "Субботники. Петрозаводск"

Активисты очистили Неглинку от мусора (ФОТО)

Состоялся очередной субботник по очистке реки Неглинки.

В паблике "Субботники. Петрозаводск" сообщается, что в воскресенье 19 июля активисты провели очередную акцию по очистке реки Неглинки от мусора.

"Мы вытащили много веток-палок из реки, отпилили ветки ивы, которые благоприятствовали заторам, убрали мелкий мусор, выпололи траву в реке и решили, что было бы круто, если бы администрация сделала парк в этом месте", - написала команда энтузиастов после завершения работ.

Так как река протекает недалеко от Екатерининской церкви, то приход не отказал в помощи ребятам. По словам активистов, им дали тележку для вывоза мусора, а после субботника пригласили всех на чай с пиццей.

Активисты поблагодарили всех участников субботника и пригласили желающих принять участие в следующих мероприятиях.

"Смотрите анонсы в паблике "Субботники. Петрозаводск", - напитсалаи активисты. - Каждое воскресенье всего 2 часа с 11.00 до 13.00 Присоединиться можно на любом этапе".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Программа формирования комфортной городской среды в Карелии профинансирована в первом полугодии всего на 7%

Расходы республиканского бюджета на эти цели составили немногим более 16 миллионов рублей.

Министерство финансов Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о расходах регионального бюджета на реализацию государственных программ в первой половине нынешнего года. Согласно этих данным, наименьшую долю финансирования карельской казны в первом полугодии получила программа формирования в республике комфортной городской среды. При общем объеме запланированных ассигнований на указанный период в 237 миллионов рублей, расходы регионального бюджета на реализацию программы составили немногим более 16 миллионов, или около 7% от плана.

Не лучше обстоят дела и с финансированием программы этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов. В первом полугодии на ее реализацию было направлено всего 936 тысяч рублей, что составляет чуть более 7% запланированных средств.

В целом, доля финансирования государственных программ Карелии в первой половине нынешнего года оценивается в 37% от плана.

фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Транспортный налог предлагают отменить для тех, кто не ездит больше полугода

В Госдуме предложили освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.

Об этом говорится в письме члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Фёдорова на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Речь идет о приостановлении регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД с освобождением от уплаты транспортного налога за данный период. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Дополнительные меры поддержки репетиторов намерены оказывать власти Карелии

Депутаты парламента Карелии инициировали изменения в федеральном законодательстве, согласно которым региональные власти должны получить право помогать репетирам, имеющим статус самозанятых.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в федеральный закон "Об образовании".

Инициаторы считают, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны иметь право на предоставление государственной поддержки физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, являющимся участниками отношений в сфере образования и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Pixabay

Рост промышленности зафиксирован в Карелии

Промышленное производство в Карелии в первом полугодии 2020 года выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из отчета Карелиястата "Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности и полному кругу организаций производителей".

Обрабатывающие производства продемонстрировали самый низкий показатель - 2,1% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

АО "ПСК" продолжит подготовку энергообъектов к предстоящей зиме

Неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности АО "Прионежская сетевая компания" проводятся для повышения надежности энергоснабжения потребителей.

Прионежская сетевая компания с 20 по 26 июля проведет очередной этап ремонтных работ в районах Карелии. Ремонты на энергообъектах могут быть связаны с кратковременными отключениями потребителей.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 20 по 26 июля возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- 20 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Пролетарская, Подгорная, Октябрьская, переулок Зеленый; поселок Повенец: вышки "Теле-2", "МТС", "Мегафон".

- с 20 по 26 июля с 8.30 до 17.00. Поселки Волозеро, Возрицы, Тихвин Бор.

- 21 июля с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Чкалова, Омелина, Озерная, Повенецкая, Калинина, Мира, переулок Озерный.

- 22 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Советская (частично).

Сортавальский муниципальный район:

- С 20 по 24 июля с 9.00 до 18.00. Город Сортавала: улица Бондарева (дома 3, 5, 3-А), здание школы.

- 23 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Красная Горка.

- 25 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Нукутталахти (частично).

Муезерский муниципальный район:

- 21 июля с 9.00 до 14.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, 8 Марта, Северная, здание насосной станции.

- 21 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Суккозеро, улица Терешкова, здание пожарной части.

- 22 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина (частично).

- 22 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы 8 Марта, Правды, Строителей.

- 23 марта с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Антикайнена.

Олонецкий национальный район:

- 20 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Украинская (дома 24 – 37-А), Октябрьская (дома 11-21), Первомайская (дома 12, 13).

- с 20 по 31 июля с 10.00 до 17.00. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка. Потребителей планируется обеспечить электроэнергией резервной мобильной дизельэлектростанцией.

- 21 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12, 13).

- 22 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-56), переулки Кирпичный, Больничный.

- 22 июля с 14.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Луговая, Садовая, Лесная, переулок Лесной.

- 23 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Украинская (дома 24 – 37-А), Октябрьская (дома 11 – 21), Первомайская (дома 12, 13).

- 24 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Нурмойла: улица Озерная.

- 24 июля с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 37 – 49), Сосновый бор (дома 1-14, 24-28), Старозаводская, здание ФАПа.

Лоухский муниципальный район:

- 20 июля с 12.00 до 13.00. Поселок Тэдино: улицы Слюдяная, Полярные Зори, Пряничкова, Гористая, Шахтерская, Пионерская (все частично), здания местной администрации, Ростелекома, магазина.

- 21 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Малиновая Варакка: улицы Слюдяная, Лесная, Советская (все частично), здания водозабора, магазина, Ростелекома.

- С 21 по 23 июля с 11.00 до 17.00. Поселок Хетоламбино: улицы Шахтерская (дома 1, 2, 3, 12, 14, 16, 21, 24, 27, 25), Школьная (дома 27, 36, 37, 43, 44, 45, 51, 52, 52-А), Заречная (дома 42, 63, 64), здания почты, насосной станции, магазина, Ростелекома.

- 22 июля с 11.00 до 12.00. Поселок Сосновый: улицы Набережная, Дорожная, Восточная, Советская.

- 22 июля с 9.00 до 10.00. Поселок Чупа: улица Железнодорожная (дома 1, 2, 3, 3-А, 9, 10, 11, 13, 16), здания котельной, очистных сооружений.

- 22 июля с 17.30 по 23 июля до 0.30. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 1-5), здания местной администрации, больницы, водозабора, дома культуры, дома быта.

- 23 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Пяозерский: улицы Молодежная, Мира, Зеленая, Озерная, Капитана Киреева, Сержанта Гридина, Дачная, Сосновая, переулок Новый, здания котельной, мастерских "Карелкоммунэнерго", офиса ООО "Вектор", церкви, лесхоза, детского сада, школы, аптеки, гостиницы "Соло", офиса национального парка "Паанаярви", магазина "Магнит", ООО "Теплоэнергия".

- 23 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная, переулок Железнодорожный.

- 24 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Плотина: улица Клубная (дома 7, 9, 11, 13), переулок Строительный (дом 9).

Кемский муниципальный район:

- 20 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Коргоручьевая, Старая Ташкатурка.

- 20 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Кривой Порог: здания бани, пожарного депо, котельной.

- 21 июля с 14.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 6,8, 13, 14), улицы Каменева (дом 6-А), Ленина (дом 3), Карельская (дома 4-24), Северная, Пуэтная, здания ЗАГСа, РОНО.

- 21 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Панозеро: улицы Ленина, Молодежная, Набережная.

- 22 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Пуэтная, Свердлова, здание водонапорной башни.

- 22 июля с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51, 53), вышка цифрового телевидения.

- 22 июля с 14.00 до 17.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (17, 18, 20).

- 23 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Калинина, Кирова (дома 2, 4, 6, 10); поселок Кривой Порог: улица Индустриальная, здания местной администрации, почты, школы, котельной, водозабора, фильтровальной станции, вышка цифрового телевидения.

- 24 июля с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10, 16, 24).

- 24 июля с 13.00 до 15.00. Город Кемь: улица Полярная (дома 14, 15).

Кондопожский муниципальный район:

- 22 июля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 36-А, 38-А), переулок Коммунальный (дома 4, 6).

- 23 июля с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: Сандальская набережная (дома 79 – 89).

Прионежский муниципальный район:

- 20 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 1-67), Комсомольская (дома 8-38); деревня Виданы: улица Школьная; станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

- 21 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: здание школы; поселок Чална: улица Железнодорожная.

- 22 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник; деревня Бесовец (частично); село Деревянное: улица Пионерская.

- 23 и 24 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва (3 дома); станция Деревянка улицы Посадочная, Почтовая, Молодежная, Советская, Нагорная, Гористая, Деповская, Ключевая, Свободы, переулок Ручейный.

- 24 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Пяжиева Сельга: улицы Пяжиева, Поселковая, Почтовая, Железнодорожная.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 20 по 23 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Сорола.

Сегежский муниципальный район:

- 20 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Пертозеро.

- 21 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Каменный Бор: улицы Поселок Постоянный, Пионерская (обе частично), ЖСК "Семья".

- 24 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Идель: улицы Советская, Школьная, Заречная, здания котельной, водозабора, школы, магазина "Феникс".

Питкярантский муниципальный район:

- С 20 по 24 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга (частично), здания пожарной части.

- 23 и 24 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Станционная, Комсомольская, Лесозаводская, здания РЖД, АЗС.

фото: © Министерство культуры Республики Карелия

Умер экс-министр культуры Карелии

Ушел из жизни Виктор Шарапов, занимавший с 1988 по 1991 год пост министра культуры Карельской АССР.

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Виктор Петрович Шарапов – комсомольский и партийный деятель бывший министр культуры Карельской АССР, сообщается на сайте правительства.

Виктор Шарапов родом из Вологодской области, из деревни Кабицево. Окончив Петрозаводский госуниверситет и получив диплом историка, он поступил на комсомольскую, а после и на партийную работу. Виктор Петрович занимал должности инструктора, заведующего отделом пропаганды и агитации, второго и первого секретаря Петрозаводского горкома ВЛКСМ, Карельского обкома ВЛКСМ, работал завотделом пропаганды и агитации Карельского обкома КПСС, начальником Управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров КАССР, был председателем Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, министром культуры КАССР. Избирался депутатом Петрозаводского городского совета, Верховного Совета КАССР. В девяностые годы до выхода на пенсию в 1998 году Виктор Петрович продолжал работу на госслужбе.

Виктор Шарапов – ветеран спорта, ВЛКСМ, КПСС-КПРФ, труда, государственной службы. Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда". Заслуженный работник культуры Карельской АССР. Отмечен многочисленными комсомольскими наградами, орденами "Партийная доблесть" и "За заслуги перед партией" и 14 памятными медалями ЦК КПРФ.

Виктора Петровича можно назвать хранителем истории комсомола Карелии – он автор ряда статей, воспоминаний и материалов по истории комсомола Карелии.

Прощание состоится в Петрозаводске 20 июля с 12 до 13 (траурный зал на ул. с Вольной, 2).

фото: © ТГК-1

С 20 по 24 июля пройдут работы на теплосетях Петрозаводска

Приборы контроля Петрозаводской ТЭЦ фиксируют признаки повреждений на распределительных теплотрассах города.

В зоне ответственности Петрозаводской ТЭЦ дефекты магистральных тепловых сетей не обнаружены.

В связи с необходимостью определения места повреждения на распределительных тепловых сетях города и их устранения будет поочередно ограничена подача горячей воды в районы Петрозаводска, начиная с Голиковки и Кукковки, с 20.00 20 июля до 8.00 21 июля.

Далее по результатам проверки может быть ограничена подача горячей воды в других районах:

с 20.00 21 июля до 8.00 22 июля – Перевалка и Рыбка

с 20.00 22 июля до 8.00 23 июля – Октябрьский проспект

с 20.00 23 июля до 8.00 24 июля – Древлянка

с 20.00 24 июля до 8.00 25 июля – Центральная часть города.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

В Карелии приятели "сожгли" заживо избитого собутыльника

Двое жителей Кондопожского района осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и уничтожение чужого имущества, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2019 года подсудимые, жители поселка Гирвас, распивали спиртное в гостях у своего знакомого. В ходе ссоры они избили хозяина застолья ногами и нанесли мужчине не менее 7 ударов деревянной палкой.

Затем один из подсудимых, являвшийся на тот момент несовершеннолетним, предполагая, что потерпевший скончался, решил замести "следы преступления": поджег дом. В результате жилой дом сгорел вместе с находившимся в нем имуществом. Потерпевший сумел выбраться из огня, но получил термические ожоги. Впоследствии он скончался в больнице.

Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые согласились с доводами государственного обвинения и на основании вердикта признали обоих мужчин виновными в совершении преступлений.

При назначении наказания суд в полной мере учел предложения стороны обвинения и назначил наказание 35-летнему осужденному в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режим. Его 19-летнему приятелю суд назначил наказание по совокупности преступлений – 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом суд учел мнение присяжных заседателей о том, что юноша вследствие совершения преступлений в несовершеннолетнем возрасте заслуживает снисхождения.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее убийца в Карелии спрятал тело жертвы в лесу.

Погода в Петрозаводске сегодня, 20 июля



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фото: Совет Федерации

Глава Карелии поздравил сенатора-рыбопромышленника с днем рождения

Артур Парфенчиков считает, что личный вклад Игоря Зубарева в развитие рыбной отрасли сложно переоценить.

Сегодня отмечает день рождения Член Совета Федерации от Карелии и рыбопромышленник Игорь Зубарев.

"Игорь Дмитриевич в рыбной отрасли с 2000 года. До избрания в Совет Федерации на протяжении многих лет возглавлял Союз рыбопромышленников Карелии, куда входят крупнейшие предприятия. Личный вклад Игоря Зубарева в развитие этой отрасли сложно переоценить", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Так, под его руководством был реализован инвестиционный проект по приобретению и модернизации рыболовецкого траулера «Янтарный». Судно добывает и морозит 250 тонн рыбы в день. Таких показателей нет и не было ни у одного карельского промыслового траулера.

С 2003 года Игорь Зубарев избирался депутатом Законодательного собрания Республики Карелия III, IV и V созывов. В последние годы защищает интересы республики на федеральном уровне.

Глава Карелии пожелал сенатору здоровья и успехов в работе на благо региона.