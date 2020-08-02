Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Елена Афонина/ТАСС

В Карелии продолжают умирать пациенты с COVID-19 – новая жертва вируса

В республике скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Умер 72-летний петрозаводчанин. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, течение болезни осложнилось хроническими заболеваниями. Это 17 летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено 18 новых случаев: в Петрозаводске – 8, в Пудоже – 1, в Пряжинском районе – 2 (Пряжа и поселок Чална), в Прионежском районе – 1 (село Деревянное), в Костомукше – 2, в Лоухском районе – 4 (Лоухи – 3, поселок Чупа – 1).

Общее число инфицированных на сегодняшний день составило 2375.

Выздоровели еще 20 человек: в Петрозаводске – 6, в Костомукше – 2, в Калевальском районе – 2, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 5.



Также выписаны еще 4 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1596 человек.

На самокарантине находятся 799 человек (-11 за сутки).

В обсерваторе пребывают 8 человек.

Проведено 117251 исследований (+1068 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 386,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 576,1 случая, по Северо-Западу – 567,1

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Непогода обрушится на Карелию

Ухудшение погодных условий ожидается уже ночью, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью и утром 3 августа по юго-западным районам Карелии ожидаются сильные дожди.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Сортавальский районы.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.



Общие рекомендации:



• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © Кадр из видео / Ситилинк

Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 1 августа на улице Антонова.

В субботу в 20.37 легковой автомобиль сбил выбежавшего на дорогу молодого человека.

Пешеход подошел к переходу, нервно ходил, хватался за голову, а после выбежал на дорогу, когда горел запрещающий сигнал светофора.

Водитель, совершивший ДТП, мгновенно выскочил из машины и попытался оказать пострадавшему помощь.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Информация о состоянии молодого человека выясняется.

фото: © Паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" / Дима Дима

Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток

Появились подробности ДТП на улице Антонова, где пешеход бросился под колеса автомобиля.

Напомним, в субботу в 20.37 легковой автомобиль сбил выбежавшего на дорогу молодого человека.

Пешеход подошел к переходу, нервно ходил, хватался за голову, а после выбежал на дорогу, когда горел запрещающий сигнал светофора.

В ГИБДД Карелии сообщили, что сбитым пешеходом оказался 14-летний мальчик. Ребенок пострадал.

Марка автомобиля – Ford Focus.

Подробности выясняются.

фото: © Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске установили памятный знак в честь десантника, погибшего в Чечне (ФОТО)

На пересечении улиц Энтузиастов и Дениса Тимашова открыт памятный знак жителю Карелии, погибшему 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чечни, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Из того боя не вернулись 84 десантника, представители 47 субъектов Российской Федерации и соседних государств. Среди них был и гвардии младший сержант Денис Тимашов.





"Сегодня особенные день – всех воинов воздушно-десантных войск и членов их семей я поздравляю с праздником. Эта служба остается на всю жизнь. В этот день мы вспоминаем тех ребят, которые не вернулись, и чтим их память за то, что они отдали свои молодые жизни, полные надежд и перспектив, защите Родины, – сказала Ирина Мирошник. – Открытие бюста в новом районе Петрозаводска, на улице Дениса Тимашова – это тоже очень важно. В этом районе живут молодые семьи, очень много детей, которые будут воспитываться на памяти и будут чтить героя".





Денис Тимашов родился 2 июля 1980 года в Калужской области. Затем семья переехала в в Питкярантский район Карелии. Денис окончил Рауталахтинскую школу и поступил учиться в Сортавальский техникум. Работал в зверосовхозе "Ладожский". В ноябре 1998 года был призван в армию и служил в Пскове, в 76-й гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной Черниговской дивизии. 26 января в составе 104-го парашютно-десантного полка был откомандирован в Дагестан, а затем в Чечню.





Денис Тимашов был награжден орденом Мужества посмертно.

фото: © Паблик "2 пожарно-спасательный отряд ФСП по РК"

Опубликованы снимки с места ДТП в Карелии, где пострадал водитель лесовоза (ФОТО)

Авария произошла днем 1 августа около Костомукши.

Напомним, на 148 км федеральной автомобильной дороги А-137 "Автомобильная дорога Р-21 "Кола" – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница с Республикой Финляндия" 37-летний водитель лесовоза Scania не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

Как сообщили в паблике "2 пожарно-спасательный отряд ФСП по РК", водитель застрял в кабине. Проводились работы по деблокированию. Мужчину госпитализировали.

фото: © pixabay.com

Годовалого ребенка из Карелии передали в приемную семью без документов на отказ

Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.

В Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

"Богдана забрали с 7 на 8 января 2020 года, в Рождество, когда Лена пьяная возвращалась ночью от подружки с грудным ребенком на руках. Богдану на тот момент было уже 8 месяцев," – рассказала бабушка мальчика.

После этого инцидента малыша передали в приемную семью.



"Передача Богдана под опеку жительницы Волгограда произошла в нарушение действующего законодательства. Были нарушены права ребенка на воспитание в своей кровной семье. Он же был еще разлучен со своим родным братом, старшим, – говорит адвокат. – Поэтому в настоящее время в суд инициирован иск о том, чтобы данные действия администрации были признаны незаконными, и конечная цель – это возвращение Богдана в семью. Унего есть бабушка, папа, тетя. Они все его любят, они все хотят его вернуть".

Подробнее читайте в материале "Кому нужен Богдан".

фото: © shutterstock.com

В центре Петрозаводска на несколько часов перекрыто движение

Для безопасности участников забега с 9.00 до 12.00 будет ограничено движение автотранспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Запрещающие знаки поставили в районе улиц Конюшенная и Спортивная 2 августа из-за проведения фестиваля "Полумарафон ЗаБег. RunKarjala 2020".



Водителей просят заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в забеге примут участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также депутат Госдумы Евгений Ревенко и члены правительства Карелии.

фото: © Google Карты

Транспортная прокуратура Карелии выявила нарушения в деятельности Госинспекции труда

Трудовая инспекция не вносила в реестр информацию о внеплановых проверках, а если и вносила, то ложную.

Как сообщается на сайте гепрокуратуры РФ, сотрудники Государственной инспекции труда по Карелии провели внеплановые проверки фирмы, специализирующейся на перевозке грузов водным транспортом. Но при этом информация о проверках в единый реестр не вносилась или содержала недостоверные сведения.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

Начальника трудовой инспекции обязали устранить нарушения.

Виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

фото: © Паблик "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

Иномарка сгорела на трассе в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 1 августа в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу в 11.28 на 99 км автодороги "Лоухи-Суоперя" пожарно-спасательные подразделения в составе пяти человек привлекались для ликвидации пожара в Chevrolet Lacetti.

В 12.05 пожар ликвидирован.

Никто не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее иномарка с гаражом сгорели в Карелии из-за неудачной сварки.

фото: © pixabay.com

В России более 76% ранее зараженных коронавирусом уже выздоровели

Общее число заболевших коронавирусом составило 850870 человек, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5427.

За время пандемии в России выздоровели 650173 пациентов (более 76% от числа инфицированных), за сутки выписаны по выздоровлению 3649 человек.



Летальных случаев за все время – 14128, за минувшие сутки – 70.

Больше всего новых случаев в Москве – 664, еще 199 зафиксировали в Свердловской области, 168 – в Ханты-Мансийском автономном округе, 163 – в Санкт-Петербурге, 157 – в Подмосковье.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии зарегистрировано 2375 случаев коронавируса. 17 пациентов умерли.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии и мэр Петрозаводска поздравили железнодорожников с праздником

Сегодня, 2 августа, работники железной дороги отмечают профессиональный праздник.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" поздравил железнодорожников.

"Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов железнодорожной отрасли! Для Карелии, учитывая ее территорию и приграничное положение, этот вид транспорта играет особую роль, связывая нашу республику с самыми отдаленными регионами России и зарубежными странами. От бесперебойной и слаженной работы железной дороги зависят надежная доставка пассажиров и грузов, успехи экономики региона... Профессия железнодорожника всегда была одной из самых уважаемых. Благодарю всех работников железнодорожного транспорта за добросовестный труд и преданность своему делу! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего наилучшего", – написал Артур Парфенчиков.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник также присоединилась к поздравлениям.

"Уважаемые работники железной дороги, ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Огромный вклад в социальное и экономическое развитие Петрозаводска внесло строительство железной дороги, которая связала наш город со многими крупными городами нашей страны. Новые пути сообщения дали толчок предпринимательской деятельности, стимулировали развитие промышленности и помогли освоению новых территорий. Приоритетами в работе железнодорожников всегда были обеспечение бесперебойной перевозки грузов, безопасность и комфорт каждого пассажира, как в пути, так и на станции. Железнодорожная отрасль и сегодня продолжает развиваться. За всеми достижениями стоит слаженная работа тысячи людей. Сотрудники железной дороги обеспечивают круглосуточную работу станций, дарят комфорт и заботу путникам, следят за логистикой, принимают и отправляют составы. На железной дороге сложились целые династии истинных профессионалов своего дела. Ваша работа требует большой ответственности, знаний, внимательности, выдержки и выносливости. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и новых личных и профессиональных достижений", – написала Ирина Мирошник.

фото: © pixabay.com

В Карелии госпитализировали инвалида с COVID-19

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 63-летнего инвалида I группы из Костомукши.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы, сегодня было выявлено два случая коронавирусной инфекции у жителей Костомукши.



В тяжелом состоянии в инфекционное отделение госпитализировали 63-летнего мужчину. По данным компьютерной томографии, у пенсионера ковидная пневмония.



Также COVID-19 обнаружили у 54-летнего мужчины.



"Обследован по поводу ОРВИ, в мазке выявлена РНК коронавируса. Течение заболевания легкое. Лечение амбулаторное", – отметили в паблике.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии зарегистрировано 2375 случаев коронавируса. 17 пациентов умерли.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии "летчик" на BMW во время обгона столкнулся с попутным авто (ФОТО)

Столкновение произошло 1 августа на автодороге Р-21 "Кола" - Тикша - Ледмозеро - Костомукша, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 12.50 35-летний водитель BMW-525 при выполнении обгона столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Lada Kalina, который выполнял поворот налево (под управлением 32-летнего водителя).





После столкновения автомобили съехали в кювет.



В результате ДТП пострадали оба водителя.

фото: © Личный архив Надежды Мелеховой

"Старший врач и диспетчер искали среди погибших живых людей"

Одна из важнейших служб Петрозаводска – станция скорой помощи отметила 90-летний юбилей. Врач Надежда Мелехова, отдавшая работе старшей смены 38 лет, поделилась своими воспоминаниями.

"Я выбрала неврологический профиль, а неврологические больные бывают очень сложными, – продолжает Надежда Мелехова. – Это и коматозные, и неадекватные пациенты. Бывает непросто дифференцировать острые, серьезные состояния. Но выезды к таким больным меня никогда не утомляли, потому что я знала, что меня всегда поблагодарят. …Помню автокатастрофу с участием пригородного автобуса и поезда. Тогда было безумно тяжело, было много пострадавших. Вспоминаю, как старший врач и диспетчер искали среди погибших живых людей. Это, пожалуй, был самый страшный случай в моей практике…", – рассказала Надежда Мелехова.

Надежде Анатольевне много раз предлагали должность старшего врача в другой бригаде, но она не могла расстаться со своим коллективом.

Подробнее читайте в нашем материале к юбилею службы.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Еще семь пациентов с внебольничной пневмонией доставили в больницы Карелии

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки семь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1029 пациентов, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии зарегистрировано 2375 случаев коронавируса. 17 пациентов умерли.

Ранняя диагностика – путь к выздоровлению практически при любых недугах

В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.

"Ничего не болит – значит здоров", – так думают многие из нас, предпочитая избегать походы к врачу и игнорируя диспансеризацию. Но есть в Карелии специалисты, которые очень убедительно вам расскажут, что ранняя диагностика – путь к выздоровлению практически при любых недугах. Они знают, какие факторы риска хронических неинфекционных заболеваний существуют для взрослых и детей в разных районах республики, и как их избежать.

"С пандемией сложностей много. До сих пор нет четких научных данных о коронавирусной инфекции. Мы пытаемся следить за всеми изменениями и доносить достоверную информацию до населения. То, что предпринималось в Карелии, я считаю, было своевременным и правильным. Нам нужно было защитить население. А "закрыть" людей, достучаться до каждого не так-то просто. Но в Карелии на короткий период нам удалось это сделать благодаря всем информационным кампаниям. Сейчас все стало сложнее – люди устали, мы, медики, которые не прекращали работать, тоже устали. Но расслабляться нельзя. Будем вновь повышать бдительность граждан, чтобы не допустить вспышек коронавирусной инфекции. Мы знаем, как научить людей быть здоровыми", – сказала руководитель Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Прищепа.

Подробнее читайте в материале "Где научат быть здоровыми".

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяная девушка без прав устроила в Карелии ДТП с пострадавшими

Авария произошла на 125 кмавтодороги Р-21 "Кола" - Калевала - Лонка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 1 августа, в 2.35 21-летняя девушка, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "ВАЗ-2108", съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали двапассажира – 17 и 19 лет.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В СОРТАВАЛЕ, ОТМЕНА ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ПОЛИЦЕЙСКИМ ПО ДЕЛУ ИПАТОВА И "УГОЛОВКА" СОРТЛАНДА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Участники митинга в Сортавале потребовали от властей Карелии не вмешиваться в вопросы местного самоуправления

В Сортавале прошел санкционированный митинг, на котором участники отстаивали свое право избирать главу города.

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Судебная коллегия Верховного суда Карелии отменила оправдательный приговор, вынесенный 28 мая судьей петрозаводского городского суда Александром Смирновым троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении участника смертельного ДТП в Петрозаводске

Возбуждено уголовное дело в отношении участника ДТП, в котором 14 июня погиб 23-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Вся жизнь в судах

Верховный суд Карелии оставил за решеткой спикера Петросовета Боднарчука, обвиняемого в получении взятки

Верховный суд Карелии оставил в силе решение первой инстанции, арестовавшей до 16 сентября обвиняемого в получении взятки более 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Адвокат приемной дочери Дмитриева, осужденного за педофилию, подаст апелляцию на решение горсуда Петрозаводска

Правозащитник Игорь Перов подаст апелляционное представление на приговор городского суда Петрозаводска, который был ранее вынесен Дмитриеву, обвиняемому в педофилии.

Дебоширку, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, будут судить за оскорбление полицейских

Следственные органы Северо-Запада завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая устроила скандал в самолете и в аэропорту Петрозаводска.

Коронавирус не отступает

Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса

Вспышка COVID-19 зарегистрирована петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина".

Всего в Карелии за время пандемии, по данным на 31 июля, умерли 16 пациентов с COVID-19. Общее число зараженных – 2312. Всего выздоровели 1540 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в больницы Карелии попали 1014 пациентов, 68 человек умерли.

Судно "Карелия" прекращает рыбный промысел из-за вспышки COVID-19

Капитан судна "Карелия", на борту которого выявлены случаи заболевания COVID-19 среди членов экипажа, принял решение прекратить промысел и вернуться в ближайший порт, сообщили в Росрыболовстве

Добро пожаловать в Карелию

Глава Карелии приготовил рыбу для Михаила Ширвиндта (ФОТО)

Артур Парфенчиков принял участие в съемках шоу "Съедобное Несъедобное".

Юлия Меньшова отпраздновала день рождения в горном парке Карелии (ФОТО)

Актриса и телеведущая посетила Карелию.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Турция пообещала не повышать цены на отдых

После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года.

Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, пишет издание "РИА Новости".



"Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов", – сказал он.

Чорабатыр отметил, что власти оказывают поддержку секторам экономики, пострадавшим из-за пандемии, в том числе туристической отрасли. Но от прогнозов по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция, он отказался.



"Не только Турция, но и другие страны лишь начали открываться для туризма, но мы думаем, что наша страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе", – добавил собеседник агентства.



Чорабатыр также рассказал об изменениях стандартов питания в соответствии с противоэпидемическими требованиями. В отелях, в том числе работающих по системе "все включено", правила остались прежними, но на шведском столе еду в тарелки клиентов теперь накладывает персонал. Применяются маски, дезинфекция, разметка для соблюдения социальной дистанции.



По словам собеседника агентства, отели продолжат работать, даже если среди гостей выявят больных COVID-19. Персонал учреждений проинструктирован, как действовать в подобной ситуации.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +11 ° …+16 ° 1 м/с С 747 мм.рт.ст. 78% день Пасмурно, +16 ° …+17 ° 1 м/с С 747 мм.рт.ст. 55% вечер Небольшой дождь, +13 ° …+17 ° 0 м/с Ю 747 мм.рт.ст. 74% ночь Небольшой дождь, +12 ° 1 м/с ЮЗ 746 мм.рт.ст. 93%

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Центр культуры и досуга в Карелии оштрафовали

Руководство учреждения в Сегеже проигнорировало санитарно-эпидемиологические правила, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Сегежский районный центр культуры и досуга не выполнил в установленный срок предписания, а именно не обеспечил:



– прохождение периодического медицинского осмотра работниками центра;

– прохождение периодического флюорографического обследования.

Руководство центра обвинили в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее в Карелии оштрафовали детсад, не отслеживающий численность крыс и тараканов.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

"Охранник" в Карелии незаконно предоставлял свои услуги

Были выявлены правонарушения в сфере оказания частных охранных услуг, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Питкяранте работник одного из охранных предприятий осуществлял свою деятельность без удостоверения и личной карточки охранника.



Мужчину оштрафовали на две тысячи рублей.

Также нарушения обнаружили и в деятельности частного охранного предприятия Петрозаводска. Материалы дела направлены в Арбитражный суд республики.

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Жилой дом вспыхнул на севере Карелии

Пожар произошел 31 июля в Кемском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.29 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в поселке Кривой Порог. В 9.10 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 35 кв м.

Никто не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в Карелии сгорело старинное здание бывшей музыкальной школы.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии любительница выпить за рулем распрощается с правами

Нарушителей остановили 2 августа в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом трёх водителей в состоянии опьянения.



В числе нарушителей оказалась 49-летняя женщина.



На ближайшие полтора-два года все трое лишатся водительских прав.

Ранее "пьяное такси" остановили в поселке Карелии.

фото: © shutterstock.com

Пенсионерка из Карелии дважды пострадала от действий мошенников

О мошенничестве заявила 66-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Ей позвонил неизвестный с короткого номера одного из известных банков. Горожанка знала о мошенниках, но телефонный номер учреждения заставил ее поверить, что она общается с настоящим сотрудником банка. Он пояснил пенсионерке, что якобы на ее имя пытаются оформить кредит, поэтому ее карта уже заблокирована.

Женщине пообещали выпустить новую карту. Мошенник убедил горожанку снять деньги через банкомат, перевести на сторонние счета и сообщить данные карты.



Петрозаводчанка лишилась 194 тысяч рублей собственных накоплений.



В декабре прошлого года она уже становилась жертвой дистанционных мошенников, но и в этот раз без сомнений доверилась звонившим.



Проводится проверка.

Ранее мошенники обманули жительниц Петрозаводска через объявления в Интернете.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

"Продуктовый рай" в Карелии оштрафовали за многочисленные нарушения

Нарушения были выявлены в одном из магазинов Сегежи, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

ООО "Продуктовый рай" при осуществлении деятельности по розничной торговле в магазине на улице Антикайнена, 2 не обеспечило:

– наличие в хозяйственной зоне навесов для хранения тары и площадки для сбора мусора и пищевых отходов;

– проведение инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов;

– организацию производственного контроля;

Фирму оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, в Сегеже также оштрафовали руководство Центра культуры и досуга.

фото: © Столица на Онего

Дождливо и прохладно будет в понедельник в Карелии

О погоде на 3 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди.



Ветер ночью южный, юго-восточный слабый, днем – южный, юго-западный умеренный.



Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +18.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов ожидаются дожди. В отдельных районах грозы.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем – южный, юго-западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +7, +12. Может похолодать до +4 градусов. Днем потеплеет до +21.

фото: © Паблик "Сбормобиль ПТЗ"

Сегодня по улицам Петрозаводска проедет "Сбормобиль"

В расписании 23 остановки передвижного пункта приёма вторсырья в разных районах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В воскресенье, 2 августа, "Сбормобиль" вновь проедет по карельской столице по своему обновлённому маршруту. Горожанам следует ознакомиться с ним заранее, чтобы выбрать удобное место и время для участия в экологической акции.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать правила социального дистанцирования и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру и имеют при себе средства индивидуальной защиты.

С полным списком того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также с правилами сдачи вторсырья можно познакомиться на странице "Сбормобиль ПТЗ". Там же появляется актуальная информация обо всех изменениях в проведении акции и о других инициативах экозащитников.

Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтёры больше не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных напрямую. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города.

фото: © ИТАР-ТАСС

Упрощены правила оформления пособия на детей

Правительство РФ упростило оформление пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С ноября теперь не придется предоставлять документы об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения, пишет издание "РИА Новости".



Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента РФ с января этого года, выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.



"С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.



Уточняется, что госорганы сами будут получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.