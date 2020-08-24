Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © lyceum1.karelschool.ru

Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

В тройку вошли также директора Ломоносовской гимназии и Университетского лицея.

Администрация Петрозаводска обнародовала сведения о среднемесячной заработной плате руководителей городских образовательных учреждений за 2019 год. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте мэрии, самым высокооплачиваемым директором школы в карельской столице оказалась Анжелика Гуденко, возглавляющая лицей N1. Ее среднемесячная зарплата в прошлом году превысила 124 тысячи рублей.

Заметно меньше получает директор Ломоносовской гимназии Мария Кузнецова. В прошлом году ее среднемесячное жалованье составило около 101 тысячи рублей. А замыкает тройку самых высокооплачиваемых школьных директоров Петрозаводска руководитель Университетского лицея Надежда Пекарчик. Ее среднемесячная зарплата в 2019 году почти достигла 100 тысяч.

фото: © Министерство спорта Республики Карелия

Десять учащихся училища олимпийского резерва в Карелии заболели коронавирусом (СРОЧНО)

Вспышка коронавируса произошла в училище олимпийского резерва в Карелии, сообщили в Минздраве республики.

В Карелии на 24 августа зарегистрировано 2916 граждан, инфицированных Covid -19. Сегодня в республике выявлено 26 ковид-положительных, в том числе 10 – в общежитии училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Из очага ковидной инфекции в училище в Республиканскую инфекционную больницу доставлены 23 человека - воспитанники, тренеры и врач. У 10 из них подтвержден ковид (это отражено в ежедневной сводке), у остальных диагноз устанавливается.

В общежитии проводятся противоэпидемические мероприятия. Организована обсервация в общежитии 13 воспитанников, двое находятся в изоляторе.

Напомним, что в декабре прошлого года в училище олимпийского резерва в Кондопоге 14 человек обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок

В мэрии Петрозаводска сообщили, что подрядчик срывает срок укладки плитки в районе набережной Онего.

Рабочие не успевают вовремя замостить набережную в Петрозаводске плиткой на участке в створе проспекта Ленина. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"В соответствии с муниципальным контрактом объект необходимо сдать к концу августа, но подрядчик не успевает выполнить все работы в срок, объясняя это большим объемом, сложной укладкой брусчатки", - говорится в сообщении администрации Петрозаводска.

Работы по благоустройству Онежской набережной идут более чем на 30 участках. При этом самым сложным из них в администрации считают площадку в створе проспекта Ленина. "Здесь в технике треугольного мощения укладывают плитку трех видов из натурального камня. Новое покрытие очень прочное, что позволит, как и прежде, проводить на этом месте городские массовые мероприятия с монтажом сцены", - заявляют в мэрии Петрозаводска.

В ходе состоявшегося выездного совещания подрядчику было указано на необходимость исполнения контракта качественно и в срок. За срыв сроков сдачи объекта чиновники пообещали применить штрафные санкции.

Сообщается, что в этом году запланировано восстановление декоративного участка верхней части Онежской набережной от эспланады до пешеходного тротуара, обновление каменной облицовки Ротонды, замена покрытия входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Также рабочие частично устранят провалы в теле набережной, благоустроят дорожки и подход к галерее современного искусства, заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что площадки вокруг арт-объектов замостят на набережной Петрозаводска.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Республиканский оперштаб призывает жителей и гостей Карелии строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, показатель темпов прироста количества инфицированных COVID-19 в Карелии за последнюю календарную неделю и две календарных недели составил 0.9%, что не превышает норму.



Тем не менее, в среднем в республике ежедневно регистрируется около 30 случаев коронавируса. На достаточно высоком уровне сохраняется очаговость – то есть передача инфекции как посредством внутрисемейных контактов, так и в коллективах.

Кроме того, возникают дополнительные риски. Как отметил председатель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков, во-первых, жители республики начинают массово возвращаться из отпусков, в том числе с южных курортов страны. И уже сейчас среди них фиксируются случаи заражения коронавирусом.



Во-вторых, впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые будут циркулировать вместе с COVID-19. При этом особенностью эпидемического сезона 2020-2021 годов может стать микст-инфекция, когда человек одновременно заражается ОРВИ и/или гриппом и коронавирусом.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в училище олимпийского резерва в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы

Мэрия обнародовала данные о средних заработках руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Администрация Петрозаводского городского округа разместила на своем официальном сайте сведения о средней заработной плате заведующих детскими дошкольными учреждениями за 2019 год. Как оказалось, их жалованье отличается в разы.

Так, самая высокая зарплата – почти 102 тысячи рублей – в прошлом году оказалась у заведующей детским садом №22 Галины Чанжаловой. А самая низкая – у заведующей детским садом №103 Марины Францевой – около 49 тысяч.

фото: © ГИБДД Карелии

Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где погибли два человека

Страшная авария произошла в Кондопожском районе на 572 км автодороги " Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе "Кола": в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще трое госпитализированы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Предварительно известно, что в 12.20 38-летний водитель автомобиля Kia Optima (житель Санкт-Петербурга) выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП от полученных травм (до приезда скорой медицинской помощи) скончались два человека – 54-летний водитель и 35-летний пассажир Volkswagen.

Также в Volkswagen травмы различной степени тяжести получили две пассажирки – женщины 45 и 48 лет и 9-летний мальчик (все жители Карелии).

В автомобиле Kia травмированы водитель и его 57-летняя пассажирка (жительница Санкт-Петербург).

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель насмерть разбился в ДТП в Карелии

Смертельное ДТП произошло сегодня, 24 августа, в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 9.04 на 442 км федеральной автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск" 37-летний водитель автомобиля FAW потерял контроль над управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

Водитель получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.

Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательным за рулем, не отвлекаться от управления и постоянно контролировать дорожную обстановку.

Напомним, 23 августа, на 573 км федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.

фото: © kondopojkraj.ru

Руководство училища олимпийского резерва в Карелии прокомментировало ситуацию со вспышкой коронавируса среди учащихся

В общежитии училища олимпийского резерва в Кондопоге у десяти человек подтвержден коронавирус, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

По информации Минздрава Карелии, еще по 15 случаям специалисты ждут окончательного подтверждения диагноза.

Всего в Республиканскую инфекционную больницу доставлены 23 человека – тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов. У четырех человек наблюдается температура, состояние остальных бессимптомное.

На базе общежития организован обсерватор. Там остаются 13 человек из числа контактных случаев. В здании ледового дворца и в общежитии проводится дезинфекция, тренировочный процесс приостановлен. Администрация училища действует в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Ранее Минздрав Карелии сообщил о вспышке ковидной инфекции в училище олимпийского резерва в Кондопоге.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Лучшая многодетная семья России живет в Карелии

Многодетные родители Ложкины, воспитывающие 11 детей, стали победителями в одной из номинаций на Всероссийском конкурсе "Семья года 2020".

Александр и Светлана Ложкины воспитывают 11 детей: пятерых своих и шестерых приемных. Многодетная семья из Петрозаводска одержала победу на Всероссийском конкурсе. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас такие большие семьи – редкость. Многие считают, что уделять достаточно внимания каждому ребенку в такой ситуации невозможно. Но пример Ложкиных доказывает обратное. Различий на своих и чужих Светлана и Александр не делают, для всех находят время, помогли каждому подобрать занятие по душе. Ребята увлекаются спортом, танцами, музыкой, побеждают в соревнованиях и конкурсах. Старшие сыновья уже определились с выбором профессии: один учится в военном институте в Москве, второй поступает в кадетское училище. Поводов для гордости у родителей немало. Но самое главное, что в этой семье все уважают и поддерживают друг друга", - написал Парфенчиков.

По словам губернатора, жюри всероссийского конкурса отдало победу в номинации "Многодетная семья" Ложкиным, выбрав их из почти трех тысяч российских семей.

Артур Парфенчиков пообещал, что вскоре семья Ложкиных должна получить жилье.

"Конечно, такой большой семье нужно много места, они давно мечтали о своем доме. Решение жилищного вопроса нашлось в рамках республиканской программы адресной социальной помощи семьям с детьми. Отмечу, что с 2019 года по этой программе мы помогли 42 семьям. Александр и Светлана тоже обратились в центр соцработы, и в августе республиканская комиссия приняла решение о выделении Ложкиным 3,5 миллионов рублей. Скоро они отпразднуют новоселье", - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня число заболевших коронавирусом в Карелии достигло 2916 человек

За минувшие сутки в Карелии COVID-19 заразились 26 человек, сообщили в оперштабе РК.

Из подтвержденных 26 случаев: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 10 человек, в Беломорске – 2 человека, в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Ихала), в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 2916 человек.

Выздоровели за время пандемии в Карелии 2139 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 14 пациентов: в Петрозаводске – 12, в Кондопожском районе – 1, в Прионежском районе – 1.

Находится на самокарантине 821 человек (за сутки +9).

В местах обсервации пребывают 5 человек.

Всего в Карелии проведено 137407 исследований на коронавирус.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 474,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 652 случая, по Северо-Западу – 663,9.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Житель Карелии напомнил соотечественникам о переданной Норвегии акватории Баренцева моря

В Петрозаводске прошла акция протеста против ратификации Россией договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Житель Петрозаводска Евгений Шумилов провел утром 24 августа одиночный пикет на проспекте Ленина в знак протеста против ратификации Россией договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Напомним, этот договор был утвержден с российской стороны федеральным законом N57 от 5 апреля 2011 года и предусматривал закрепление за Норвегией более 80 тысяч квадратных метров акватории Баренцева моря, которые долгое время являлись предметом межгосударственных переговоров.

Евгений пришел в сквер на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса с плакатом, на котором было написано "Партия "Единая Россия" (311 депутатов) отдала 86 тысяч квадратных километров тер. РФ Норвегии". По словам пикетчика, он узнал о ратификации договора с Норвегией из YouTube и решил напомнить о принятом законе жителям Карелии.

"Дело в том, что этот закон никогда не был опубликован в "Российской газете", и когда депутат из КПРФ, если не ошибаюсь, предъявил претензию по этому закону, депутаты из "Единой России" крайне возмущались. Вячеслав Володин, если не ошибаюсь, пригрозил ответственностью за клевету, то есть они и стыдятся, и отрицают данный закон, что он был, данные действия, поэтому я считаю своим долгом его распространять", - пояснил Евгений Шумилов "Столице на Онего".

Заметим, что закон N57 от 5 апреля 2011 года размещен на официальном интернет-портале правовой информации и на официальном сайте президента РФ.

фото: © Паблик "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району"

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Пудожском районе (ФОТО)

Сегодня в Карелии насмерть разбился 37-летний водитель.

Напомним, по информации ГИБДД Карелии, на 442 км федеральной автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск" 37-летний водитель автомобиля FAW потерял контроль над управлением и съехал в кювет. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.

В паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району" появились фото с места трагедии.

фото: © Минсельхоз Карелии

Парфенчиков: "Мы привыкнем к большим овечьим стадам на карельских пастбищах"

Овцеводство способно стать серьезным направлением в развитии сельского хозяйства Карелии, и власти республики готовы оказать этой отрасли меры государственной поддержки.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на ферму компании "Кроноборг" в Лахденпохском районе. Там разводят овец мясной породы оксфорд-даун.

"Мы обсудили перспективы развития и хозяйства , и в целом овцеводства в Карелии. Пришли к однозначному заключению, что в условиях нашей республики овцеводство может быть прибыльным… Я уверен , что через несколько лет мы привыкнем к виду больших овечьих стад на карельских пастбищах", - написал глава республики.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сайт "Dtpptz.ru"

Внедорожник протаранил резко затормозивший автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В центре столицы Карелии водитель легковушки предпринял резкое торможение, после чего его "догнал" внедорожник.

Авария с участием машин "УАЗ Патриот" и "ВАЗ-2114" произошла на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького в понедельник, 24 августа, в 01-50. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины двигались по улице Красноармейская в сторону площади Гагарина. Затем водитель легкового автомобиля экстренно затормозил. Двигающийся следом внедорожник врезался в остановившийся автомобиль.

Транспортные средства получили механические повреждения. Через несколько минут водитель "УАЗа" покинул место ДТП.

Камеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру" зафиксировали момент ДТП.

фото: Столица на Онего

Дата оглашения приговора обвиняемому во взятках бывшему замглавы Госкомимущества Карелии перенесена

На середину сентября перенесена дата оглашения приговора бывшему замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых намерен огласить приговор Сергею Максимову 14 сентября. Об этом "Столице на Онего" сообщили в городском суде.

"Судья не вышел из совещательной комнаты", - так прокомментировали там решение о переносе даты вынесения приговора обвиняемому во взяточничестве чиновнику карельского правительства.

Изначально суд планировал огласить приговор бывшему замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову сегодня, 24 августа.

Как сообщалось ранее, гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков попросил суд признать Максимова виновным и приговорить к 13 годам колонии строгого режима. Сам фигурант дела заявлял о своей невиновности и просил его оправдать.

Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, находится под подпиской о невыезде. Такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминировалось присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

фото: правительство РК

Власти готовы потратить миллион рублей на туалетные принадлежности для аэропорта "Петрозаводск"

На сайте госзакупок появилась информация о поиске поставщика товаров для оборудования туалетов в новом терминале.

Аэропорт "Петрозаводск" выступил заказчиком товаров для туалетов в новом терминале. На сайте госзакупок размещена информация о двух аукционах. Максимальная цена контракта по одному из них равна 645 500 рублям, по второму - 319 800 рублям.

Первый аукцион предполагает приобретение 39 зеркал, 39 диспенсеров для туалетной бумаги, 39 диспенсеров для бумажных полотенец, трех держателей для одноразовых сидений на унитаз, 39 сушилок для рук, пяти поворотных зеркал над раковиной для инвалидов.

Согласно информации второго аукциона, планируется приобретение 39 диспенсеров для жидкого мыла, 39 урн для санузла из "нержавейки", 39 крючков для сумок, 39 "ершиков" и 39 хромированных урн для бумажных полотенец.

Кроме того, аэропорт намерен приобрести две аккумуляторных поломоечных машины. Информация об этом также размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта по этому аукциону превышает 622 тыс. рублей.

Источником финансирования во всех указанных закупках является бюджет Карелии.

Как выглядит новый вокзал в аэропорту "Петрозаводск", можно посмотреть здесь.

фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko

Пограничники задержали подозрительного мужчину, прибежавшего из Финляндии в Карелию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия пресекли незаконное пересечение государственной границы РФ из Финляндии в Россию, сообщили в ведомстве.

Пограничники задержали в Лоухском районе Карелии в пограничной зоне за рубежом инженерно-технических сооружений мужчину без документов, удостоверяющих личность.

Подозрительный мужчина был замечен местным жителем, работавшим недалеко от границы. Информация была передана пограничникам. В результате беглец был задержан пограничным нарядом.

Неравнодушное отношение к охране государственной границы всегда отличало жителей приграничья. Руководство Пограничного управления благодарит население региона за активную помощь в охране и защите государственной границы РФ.

В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело.

фото: © Столица на Онего

Старое здание аэровокзала Петрозаводска станет международным терминалом

Гендиректор аэропорта "Петрозаводск" Михаил Степанов рассказал о судьбе старого терминала.

Гендиректор аэропорта напомнил, что планируется открыть авиасообщение с Финляндией. Из-за пандемии пока пришлось отложить рейсы в Хельсинки, но в следующем году жителям Карелии представится возможность быстро попасть к соседям.

"Старое здание аэровокзала будет функционировать. Оно будет являться международным терминалом. Оно будет выполнять свою функцию, когда у нас начнутся регулярные полеты за рубеж. Там есть пограничный пункт пропуска таможни", – сказал Михаил Степанов.

Напомним, на прошло неделе первых пассажиров принял новый аэровокзал аэпопорта "Петрозаводск". Современный аэровокзальный комплекс – один из наиболее крупных объектов, возведенных к юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития Карелии. Он обошелся в 1 млрд рублей. А построили его военные строители всего за год.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко призвала не политизировать международную конференцию

Депутат Государственной Думы от Карелии Валентина Пивненко пресекла попытки иностранных участников обсудить ситуацию в Белоруссии в ходе международной конференции.

Валентина Пивненко предложила не поднимать тему массовых волнений в Белоруссии, которую планировали обсудить иностранные участники в процессе 29-й Парламентской Конференции Балтийского моря. Об этом сообщает сайт Госдумы страны.

Представители Литовской Республики подняли тему выборов в Беларуси, в ответ на что руководитель постоянной делегации Федерального Собрания РФ в ПКБМ Валентина Пивненко призвала не политизировать заседание. По оценке Пивненко, эта тема не соответствовала повестке заседания.

"Их приоритетом стали события в Беларуси. Делегация РФ четко, ясно и конкретно высказала свое мнение по данному вопросу, ссылаясь на те договоренности и на те переговоры, которые состоялись между министрами иностранных дел, а также между нашим Президентом Владимиром Путиным и Канцлером ФРГ Ангелой Меркель о том, что РФ поддерживает политику невмешательства во внутренние дела Беларуси", — сказала Валентина Пивненко.

"ПКБМ не политическая организация, а Беларусь не является ни членом, ни наблюдателем", — отметила она.

"Также я сослалась на заявление, которое недавно было сделано Председателем ГД, Председателем Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславом Володиным и его белорусским коллегой — Председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, о том, что недопустимо вмешательство извне в ситуацию в наших странах", — приводит сайт Думы слова Пивненко.

Помимо этого, Пивненко высказала свою оценку о событиях в Белоруссии.

"Беларусь является самостоятельной, демократической страной, в которой прошли выборы на основе Конституции и норм избирательного права", – сказала она.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Начали действовать новые правила ОСАГО - цены теперь зависят от нарушений ПДД

C 24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО - теперь страховщики могут снижать тариф для аккуратных автовладельцев и повышать его для водителей, которые нарушают правила.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что новые правила игры на рынке ОСАГО приведут к обострению конкуренции между страховыми компаниями за хороших клиентов, то есть за водителей, которые аккуратно ездят и не попадают в аварии, компании будут бороться за клиентов путем наиболее выгодного предложения стоимости полиса.

Если раньше при установки базовой ставки компания ориентировалась только на категорию и назначение автомобиля в привязке к территории, то теперь факторов, которые могут повлиять на тариф стало гораздо больше. Базовый тариф умножается на коэффициенты, а они теперь складываются из разнообразных факторов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Сотруднику МВД Чечни, обвиняемому в убийстве полицейского из Карелии, грозит до двух лет лишения свободы

Полицейского из Чечни обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему коллеге, карельскому сотруднику спецназа "Гром".

Нальчикский городской суд приступил к рассмотрению дела об убийстве сотрудника отряда спецназначения "Гром" из Карелии Александра Флегонтова. ЧП произошло 18 октября 2019 года. 34-летний лейтенант полиции погиб после конфликта со своим коллегой из Чечни на курсах повышения квалификации, которые проходили в Нальчикском филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

В убийстве жителя Карелии обвиняют Хизира Зубайраева, сотрудника полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По версии следствия, Зубайраев убил своего коллегу по неосторожности: он ударил Флегонтова в лицо, тот упал с лестницы, ударился головой и умер.

Полицейскому из Чечни за причинение смерти по неосторожности своему коллеге из Карелии может грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент он признал вину и продолжает трудиться в полиции.

Подробности читайте далее.

фото: © Петросовет

Депутат Петросовета Александр Анишин заявил о кадровом голоде среди врачей

Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин указывает на кадровый "голод" в городских поликлиниках и связывает это, в том числе с несовершенством принципов организации оказания медицинской помощи.

Руководитель профильной комиссии отмечает, что на сегодняшний день в некоторых городских поликлиниках наблюдается недоукомплектованность штатов участковых терапевтов, сообщили в Петросовете.

"Сейчас основной костяк любой поликлиники составляют либо врачи пенсионного возраста, либо вчерашние студенты, которые пришли отработать год после окончания вуза и в дальнейшем не связывают свою судьбу с работой терапевта в государственном медучреждении. Причин для этого несколько. Одной из них, конечно, является поведение пациентов, которые обращаются за медицинской помощью и, прождав в очереди на несколько минут дольше времени, указанного в номерке, начинают прямо в кабинете выражать свое недовольство врачу. Большое число жалоб ежедневно поступает и на то, что терапевты не дают направления к узким специалистам в короткие сроки. Многие хотят попасть на прием прямо на следующий день, но получают номерок, к примеру, только на следующей неделе. В результате – опять скандал. Работать в такой нездоровой атмосфере постоянной нервозности сможет далеко не каждый доктор", – рассказывает депутат Анишин.

При этом Александр Анишин отмечает, что зачастую в основе большинства подобных конфликтных ситуаций между пациентами и врачами лежит именно недостаточная информированность населения.

"Современная жизнь ставит много вопросов и задач, в том числе и перед системой отечественного здравоохранения. Считаю, недопустимым сталкивать сегодня интересы пациентов и врачей, т.к. недовольство существующей ситуацией накапливается с обеих сторон. Жалобы, которые направляют граждане в различные инстанции в результате возвращаются в поликлиники. Скоро, видимо, в медучреждениях придется открывать новую штатную единицу – специалист по подготовке ответов на обращения пациентов, –отмечает член Петросовета. – На мой взгляд, врачи все-таки должны заниматься лечением больных и спасением человеческих жизней, а не решением конфликтов с пациентами. Но пока работники здравоохранения на местах оказываются в роли без вины виноватых. Для создания нормальных условий работы медперсонала требуются решительные меры. Иначе в ближайшее время акцию #спасибоврачам можно будет сменить на #берегитеврачей. Поэтому хочется обратиться к Министерству здравоохранения, Росздравнадзору и Фонду ОМС с призывом не оставить без внимания данную проблему и предпринять шаги для того, чтобы преодолеть создавшуюся ситуацию. Убежден, что необходимо не только установить нормативы оказания медицинской помощи, но и создать все условия для их исполнения – и финансовые, и организационные".

фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Число зарегистрированных безработных в Карелии выросло почти втрое

Количество официально зарегистрированных безработных в Карелии к концу июля достигло 17,6 тыс. человек, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

"К концу июля 2020 г. в государственной службе занятости состояло на учёте 18847 человек незанятых трудовой деятельностью, из них 17578 имели статус безработного", - говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "Россия 24. Карелия"

Оборудование технопарка в Петрозаводске настолько редкое, что к нему не допустят кого попало

Работники предприятий в технопарке по камнеобработке в Петрозаводске получат возможность работать на уникальном и дорогостоящем оборудовании, если они умеют им пользоваться.

Об этом рассказал телеканалу "Россия 24. Карелия" директор управляющей компании технопарка "Южная промзона" ООО "Акцепт" Евгений Трифонов.

Основная часть оборудования технопарка – китайского производства, но есть и редкие станки из Италии. "В нашем промышленном технопарке будет современный распиловочный центр фирмы Donatoni. Данный станок представлен в России всего лишь четырьмя экземплярами. Стоимость данного оборудования составляет 43 млн рублей", - рассказал Трифонов. По его словам, допуск к такому оборудованию получат не все. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Опубликованы оперативные данные по COVID-19 в России

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 961493 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4744 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 773095человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2456 пациентов.

Летальных случаев за все время: 16448, за последние сутки подтверждено 65 летальных случаев с коронавирусом.

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

фото: "Столица на Онего"

Карелия попала в ТОП регионов с высокой привлекательностью агропромышленного комплекса

Глава республики Артур Пафренчиков прокомментировал включение Карелии в "пятерку" регионов с самой высокой инвестиционной привлекательностью агропромышленного комплекса.

Центр отраслевой экспертизы АО "Россельхозбанк" поставил Карелию на пятую строчку в рейтинге регионов России по инвестиционной привлекательности АПК.

"Каждый регион оценивался экспертами ЦОЭ с точки зрения объема вырученных средств от производства готовой сельскохозяйственной продукции на единицу посевных площадей, транспортной доступности региона до рынков сбыта, стоимостной доли отрасли в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, а также рентабельности отрасли и потенциала для дальнейшего роста. На основе этих показателей каждому региону было присвоено соответствующее место в рейтинге", - объяснили методику расчетов составители рейтинга.

Артур Парфенчико прокомментировал на своей странице в соцсети оценку экспертов.

"В рейтинге мы занимаем пятую позицию после центральных и южных регионов с более благоприятным климатом: Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской и Брянской областей. Эксперты отметили, что наша республика стала одним из лидеров благодаря увеличению экспорта продукции, в том числе дикоросов и аквакультуры, и это основной драйвер роста инвестиционной привлекательности. Также составители рейтинга высоко оценили доступность рынков сбыта продукции. Кроме того, из 78 регионов республика получила самую высокую оценку потенциала дальнейшего развития отрасли", - заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что овцеводство способно стать серьезным направлением в развитии сельского хозяйства Карелии, и власти республики готовы оказать этой отрасли меры государственной поддержки.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Михаил Мордасов

В Карелии за неделю пять человек заразились боррелиозом и энцефалитом

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 2957 человек, из них детей – 769, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 67 (из них – 14 детей). Если неделю назад было 2890 обращений, то на сейчас их уже 2957.

Новые случаи зарегистрированы в Петрозаводске, Костомукше, Беломорском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом (+1 за неделю) и 18 случаев заболевания клещевым боррелиозом (+4 за неделю).

фото: © личная страница А. Гезалова / ВК

Эксперт по сиротству из Карелии раскритиковал власть за неумение работать с брошенными детьми

Общественный деятель Александр Гезалов обратился к власти с заявлением о тяжелом положении, в котором находятся российские дети, оставшиеся без попечения родителей.

Александр Гезалов сообщил в соцсети, что российские сироты содержатся в условиях, которые травмируют их психику, и призвал чиновников обратить внимание на проблемы брошенных детей.

"Я получаю кадры из одной московской больницы, где штабелями в специальных боксах лежат отказные дети. Они лежат поодиночке. К ним никто не подходит, лишь иногда меняют памперсы (очень иногда), которых на них не хватает и дают "сбоку" бутылочку со смесью. Дети лежат одни. Мамочки которые находятся рядом, пытаются как-то помочь детям. Но персонал (иногда с матами) отгоняет их от этих странных "кроваток", - написал общественник, подчеркнув, что сам также является сиротой.

По мнению Гезалова, власть должна прикадывать усилия, чтобы оперативно устраивать брошенных детей в новые семьи.

"Система не умеет и не хочет по-человечески относится к детям без родителей. Они бесправны. Они ничьи. Собирать средства на памперсы и прочее не имеет смысла. Звать добровольцев, которые, конечно, походят, потискают, но не решат главной проблемы. Важно одно - чтобы дети сразу после отказа оказались в семье. Сразу. Сразу. Навсегда. Насылать туда проверку бесполезно, это страшный системный сбой, который будет стоить жизни этим детям. Их разбросают по другим больницам, рассеют, как просо. Система обращается с ними эксклюзивно, в закрытом режиме. Как хочет.. Я обращаюсь уже к самой власти, Минздраву, Минобру, самому Богу. Давайте уже остановим этот геноцид. Давайте уже сделаем так, чтобы не было отказов, а если он состоялся - немедленно передавать ребёнка в семью. Немедленно. Навсегда", - написал Александр Гезалов.

Ранее Александр Гезалов высказал личное мнение о возвращении смертной казни.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Поступления собственных доходов в бюджет Карелии упали на 14%

Республиканская казна недосчиталась налога на прибыль, но получила больше налога на доходы физических лиц.

По итогам семи месяцев нынешнего года в бюджет Карелии поступило около 14,5 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом их объем поступлений сократился на 14%.

Особенно заметно упали поступления налога на прибыль. По данным республиканского министерства финансов, они снизились наполовину и составили всего около 2,9 миллиарда рублей. Правда, при этом в Карелии выросли поступления налога на доходы физических лиц. Объем этих поступлений в январе-июле увеличился на 4% и достиг 5,2 миллиарда рублей.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Запасы донорской крови в Карелии практически иссякли

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.

На 24 августа существует повышенная потребность в донорах всех групп крови и резус-факторов, за исключением AB (IV) Rh+.

Прием доноров осуществляется с 8.00 до 13.00 ежедневно.

С 12 мая осуществляется прием доноров по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).