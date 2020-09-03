Самые читаемые новости за 3 сентября

фото: © Правительство Карелии

В Москве состоится итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 4 сентября проведет итоговое заседание Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

Запланированы выступления председателя Госкомиссии Николая Патрушева, полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, главы Карелии Артура Парфенчикова, а также руководителей рабочих групп Госкомиссии: руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, министра транспорта Евгения Дитриха, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, заместителя Секретаря СБ РФ Рашида Нургалиева, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, а также министра экономического развития Максима Решетникова.

На заседании будут подведены итоги работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии

Госкомиссия образована указом президента в 2013 году.

Приоритетом Госкомиссии являлась координация федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Карелии в проведении на территории региона эффективной социально-экономической, промышленной, научно-технологической и инновационной политики.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Синоптики РФ предупредили жителей Карелии о заморозках

Отрицательные температуры ожидаются в Карелии в ближайшие дни.

Ранее в МЧС Карелии передавали заморозки в Карелии на 2 и 3 сентября.

Но по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, отрицательные температуры ожидаются на территории республики и в ближайшие дни, сообщает издание "РИА Новости".

"Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (компенсировать – прим. ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается", – сказал он.

фото: © ФК "Зенит"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук отдыхает в Карелии (ФОТО)

Футболист выложил в Instagram фото из Лахденпохского района.

Украинский футболист, игравший на позиции опорного полузащитника национальной сборной, сейчас является ассистентом главного тренера в петербургском "Зените".

На своей странице в Instagram Анатолий Тимощук выложил фото из Карелии.

Тренер сфотографировался на фоне реки Иййоки в Лахденпохском районе.

Напомним, в Карелии также побывал биатлонист Матвей Елисеев вместе с отцом.

Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске водитель внедорожника сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции города.

Сегодня в 11.08 в районе дома №38 по улице Правды водитель автомобиля Mitsubishi не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил на него наезд.

В результате ДТП 44-летний мужчина получил травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии. На кадрах видно, как автомобиль проехал по ногам мужчины.

фото: © "Первый канал"

Иван Ургант побывал этим летом в Карелии

Об этом телеведущий рассказал в интервью ТАСС.

В честь выхода нового сезона "Вечерний Ургант" Иван дал большое интервью ТАСС.

Ургант рассказал, по какому принципу зовет гостей в студию, придет ли на программу Ширвиндт и когда выйдет проект "Страна, которую так и не открыли". Кроме того, телеведущий признался, что этим летом побывал в Карелии и остался под большим впечатлением.

"С семьей поехал путешествовать по ближайшему Подмосковью и Ленинградской, Ярославской, Владимирской областям. Далеко не забирался, на Алтай не ездили, на Камчатку не летали и по Енисею не сплавлялись. И тем не менее присоединюсь к общим восторженным восклицаниям. Скажу, что очень красиво, очень интересно, очень здорово мы провели это лето. Конечно, мне не хватило моря. Но Карелия меня потрясла, невероятная красота. Буду ставить эти маршруты в свои дальнейшие планы. Даже когда границы откроют", – рассказал Иван.

Напомним, летом этого года в Карелии побывало много звезд российского шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, фигуристка Татьяна Навка, актрисы Юлия Меньшова, Марина Александрова, Екатерина Копанова, биатлонист Матвей Елисеев и другие.

фото: © Училище олимпийского резерва в Кондопоге

Очаг коронавируса в училище олимпийского резерва в Карелии разрастается

О новом подтвержденном случае инфицирования COVID-19 сообщил глава Карелии.

Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" написал, что еще один случай подтвержден в Кондопоге – у воспитанника училища олимпийского резерва, где ранее был выявлен очаг инфекции. Заболевший госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что в училище коронавирус подтвержден у 21 человека. На базе общежития был организован обсерватор.

фото: © кадр из видео/паблик Вконтакте "Жемчужина России"

Скандальная чиновница из Карелии решила стать "жемчужиной" России (ФОТО, ВИДЕО)

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен участвует в конкурсе красоты.

Экс-чиновница, прославившаяся в прошлом году своими высказываниями в адрес неаккуратных петрозаводчан, принимает участие в фестивале туризма и красоты "Жемчужина России-2020", сообщается в паблике конкурса.

Анна Лесонен предпочла не расценивать свои шансы на победу.

Мечта экс-чиновницы – научиться быть счастливой в существующих обстоятельствах. А региону она желает выбраться из экономической ямы и вернуть былую славу одного из самых чистых регионов страны.

На конкурс красоты супруга министра культуры идет с девизом "От улыбки хмурый день светлей".

Напомним, начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен уволилась 23 декабря прошлого года после того, как просидела 4 недели на больничном. Прекратить трудовые отношения с чиновницей в мэрии решили из-за недопустимых высказываний Лесонен в адрес жителей города. Бывший начальник управления культуры убрала захламленную территорию рядом с контейнером и написала об этом пост в соцсети, назвав неаккуратных петрозаводчан "мразью". Сама Анна Лесонен считает, что "нет такой статьи, по которой ее можно было бы уволить".

В августе стало известно, что она покинула музей "Кижи", где была специалистом по продвижению сувенирной продукции учреждения, и стала начальником управления по организации концертной деятельности ансамбля "Кантеле".

фото: © Кадр из видео/ "Ситилинк"

Оперштаб Карелии раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Музтеатре

В связи с выявлением очага коронавируса в Музыкальном театре Карелии начало сезона отложено, в здании проводятся противоэпидемические мероприятия.

Как сообщил Оперштаб РК по борьбе с COVID-19 со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Карелии, по состоянию на 2 сентября в труппе театра зарегистрировано 16 случаев инфицирования коронавирусом.



Все инфицированные находятся на карантине под медицинским наблюдением. Поскольку заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, госпитализация пациентам не требуется.

Управление Роспотребнадзора организовало противоэпидемические мероприятия: определен круг лиц, контактировавших с инфицированными в семейных очагах и в театре.



Контактные лица отстранены от работы, часть переведена на дистанционную работу, проводится их лабораторное обследование, а также дезинфекция помещений.

Решение о начале театрального сезона будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в коллективе учреждения.

Ранее в Музтеатре сообщили, что премьерные показы новой работы режиссера Юрия Александрова, в версии которого оперетта будет называться "Мистер Икс", запланированы на 17 и 18 сентября.

"Пока премьера оперетты стоит на 17 и 18 сентября. Репетиции идут. Если будут еще заболевшие, то, возможно, перенесем дату премьеры", – отметили в Музыкальном театре Карелии.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Роспотребнадзор проверил пищеблок больницы Карелии, где пациентов пытались накормить рыбой с червями

Стали известны результаты проверки организации питания в Сортавальской ЦРБ, на пищеблоке которой были обнаружены фальсифицированные продукты.

Напомним, в июне руководство центральной районной больницы в Сортавале направило в Роспотребнадзор жалобу на качество питания. Компания, у которой у ЦРБ заключен контракт на оказание услуг по организации горячего питания для пациентов стационара, использовала при приготовлении блюд фальсифицированные продукты. Нарушения были подтверждены в результате лабораторных исследований сливочного масла и молока в Центре гигиены и эпидемиологии. Кроме того, выявлялись нарушения по нормативам вложения продуктов в блюда. Однажды пациентов пытались накормить рыбой с личинками червей.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Карелии провели согласованную с прокуратурой проверку в отношении ООО "Северпродукт".

"В ходе проверки нарушений требований к качеству используемого продовольственного сырья и пищевых продуктов не установлено", - говорится в ответе ведомства на запрос "Столицы на Онего".

Тем не менее, факты, изложенные в обращении руководства Сортавальской ЦРБ в части нарушений прохождения предварительных и периодических медосмотров работниками пищеблока, подтвердились. В ходе проверки выявлены проблемы и со сроками прохождения гигиенической аттестации этих сотрудников.

Роспотребнадзор выдал организации предписание об устранении нарушений. Компания была оштрафована на 500 рублей.

Что касается обнаруженных на пищеблоке Сортавальской ЦРБ фальсификатов, которые использовались при приготовлении блюд для пациентов, то Роспотребнадзор проинформировал Минздрав и Минсоцзащиты республики о существовании такой продукции. Масло сливочное "Крестьянское", изготовителем которого на упаковке значилась московская компания, не соответствовала параметрам по масложировым характеристикам – вместо молочного жира в продукции обнаружили жиры растительного происхождения. В Москве по указанному адресу данной фирмы не нашли.

"Управление предлагает учитывать данную информацию при закупке молочной продукции для питания пациентов", - сообщается в ответе Роспотребнадзора на обращение Сортавальской ЦРБ.

Ранее главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов заявил, что проверять пищеблоки нужно во всех этих организациях, где оказывает услуги "Северпродукт".

"Мы понимаем, что организация, которая кормит нашу больницу, работает и в других учреждениях, где находятся люди на стационаре. Поэтому проверять пищеблоки нужно во всех этих организациях. Надеемся на активную позицию Роспотребнадзора", - сказал Романов.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В Карелии на сегодняшний день более 700 человек еще не побороли COVID-19

Общее число заболевших в республике возросло до 3229, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 23 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 16, в Медвежьегорске – 2, в Кондопоге – 1, в Кемском районе – 1 (поселок Рабочеостровск), в Сортавальском районе – 3 (поселок Вяртсиля – 1, поселок Хелюля – 2).

Выздоровели еще 53 человека: в Петрозаводске – 35, в Лоухском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Костомукше – 4, в Кондопожском районе – 1, в Прионежском районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Суоярвском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Муезерском районе – 1.

Всего выздоровели 2457 человека.

772 человека еще болеют – они пока не смогли побороть инфекцию.

На самокарантине находятся 909 человек (+12 за сутки).

В обсерваторе пребывают 23 человека.

Проведено 147151 исследований (+1237 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 30 пациентов с ковидной инфекцией. О 30-ой жертве вируса стало известно 1 сентября.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 525,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 684,9 случая, по Северо-Западу – 687,4.

фото: © Столица на Онего

Участники опроса не спешат делать выводы по поводу масштабного ремонта в Петрозаводске

Более 600 человек ответили на вопрос: довольны ли вы масштабным ремонтом в Петрозаводске.

В связи с юбилеем Карелии в Петрозаводске проводится масштабный ремонт: благоустраиваются парковые зоны, набережная, асфальтируются пешеходные дорожки, ремонтируются тротуары и дороги, обновляются фасады зданий в центральной части города, проводится озеленение.

В рамках благоустройства подрядчик организовал проведение ремонтных работ одновременно на всей территории города, ограничив в некоторых местах проход и проезд. Начавшиеся ремонтные работы затягиваются, доставляя неудобства горожанам и гостям Петрозаводска.

В связи с чем интересовались у читателей: довольны ли они масштабным ремонтом Петрозаводска?

В опросе приняли участие 642 человека, большинство из которых – 238 (37%) считают, что делать какие-либо выводы пока рано: вот завершатся работы – и все станет видно.

Чуть меньшее количество респондентов – 217 (33%) признались, что им не нравится развернувшийся масштабный ремонт, так как перерыли весь город.

И 187 (29%) участников опроса довольны происходящим и считают, что, несмотря ни на что, ремонт делать надо.

Как отметили в мэрии, всем подрядчикам, нарушившим сроки выполнения контракта, выставлены претензии.

фото: © Администрация Петрозаводска

Антивандальные остановки появятся в Петрозаводске (ФОТО)

Двадцать антивандальных конструкций появятся в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице приступили к оборудованию остановок ожидания общественного транспорта новыми павильонами.





Четыре конструкции уже монтируют.

Павильоны смонтируют из антивандальных материалов. Стены выполнены в виде оцинкованной вытяжной сетки. Все металлические элементы, в том числе кровля и каркас, обработаны методом горячего цинкования и будут окрашены. Каждый павильон будет оборудован скамейкой и урной.

Всего в Петрозаводске установят 20 новых конструкций на следующих остановочных пунктах:

- "Хлебозавод" – в районе дома № 76 на Первомайском проспекте (нечётная сторона);

- "площадь Гагарина" – в районе дома № 37 на проспекте Ленина;

- "улица Ровио" – в районе дома № 2Б;

- "улица Гоголя" – в районе дома № 3 на улице Антикайнена;

- "ДК "Строитель" – в районе дома № 40 на улице Зайцева;

- "ДК "Строитель" – в районе дома № 47 на улице Зайцева;

- "улица Щербакова" – в районе пересечения с Ключевским шоссе (нечётная сторона);

- "Ключевское шоссе" – в районе дома № 25Б на улице Правды (нечётная сторона);

- "улица Луначарского" – в районе дома № 9;

- "Дом мод" – в районе пересечения Муезерской и Суоярвской улиц;

- "Республиканская больница" – в районе дома № 7 на Лососинском шоссе;

- "улица Еремеева" – в районе дома № 26 на улице Кирова;

- "Судостроительная улица" – в районе дома № 2 (нечётная сторона);

- "Сегежская улица" – в районе дома № 3 на улице Репникова (чётная сторона);

- "ДК "Машиностроитель" – в районе дома № 11 на набережной Варкауса;

- "набережная Варкауса" – в районе д. 15А по набережной Варкауса (чётная сторона);

- "Чистая улица" – в районе дома № 1;

- "АЗС" в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (чётная сторона);

- "АЗС" – в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (нечётная сторона);

- "ДК Железнодорожников" – в районе дома № 16 на Первомайском проспекте (нечётная сторона).

фото: © Пресс-служба Петросовета

Горсовет готовится выделить деньги на ремонт моста и запуск скейт-парка в Петрозаводске

На следующей сессии городского парламента депутаты Петросовета рассмотрят вопрос о внесении изменений в бюджет Петрозаводска, которые предусматривают обустройство новых объектов.

Изменения предполагают увеличение доходов и расходов бюджета на 2020 год в сумме 182 млн 708,1 тыс. рублей, на 2021 год – 238 млн 287,8 тыс. рублей, на 2022 год – 162 млн 300,9 тыс. рублей.

Так, часть средств предполагается направить на капремонт моста через Лососинку на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске, на приобретение квартир переселенцам из аварийного жилья, на устройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе, благоустройство территории средней школы № 43, устройство скейт-парка на территории стадиона "Юность".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Петросовет установит наказание депутатам и мэру Петрозаводска за недостоверные сведения о доходах

Городской совет рассмотрит законопроект, предусматривающий ответственность депутатов и главы города в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.

Проект закона предполагает применение мер ответственности к главе города и депутатам Петросовета в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе своем и семьи в том случае, если искажение этих сведений является несущественным. Текст законопроекта доступен на сайте горсовета.

К депутату, согласно законопроекту, могут быть применены следующие меры: предупреждение, освобождение от должности, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должность в Петросовете, запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

К главе Петрозаводска, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.

Основанием для применения к депутату или мэру указанных мер ответственности является заявление главы Карелии, направленное в горсовет. Затем решение о привлечении к ответственности принимается на заседании горсовета путем голосования.

Ранее сообщалось, что горсовет готовится выделить деньги на ремонт моста и запуск скейт-парка в Петрозаводске

фото: © Паблик "Поисковое движение Карелии"

Останки погибших моряков эксгумировали в Карелии (ФОТО)

В районе устья реки Тулоксы Олонецкого района прошла поисковая экспедиция "Мы встали за Карелию, мы встали за страну".

Как отметили в паблике "Поисковое движение Карелии", по сообщению Виталия Никифорова из поискового отряда "Олонецкая оперативная группа", 28 августа на месте экспедиции было обнаружено неучтенное воинское захоронение.

Погибших воинов эксгумировали.

Было установлено, что на данном участке захоронены семеро бойцов третей бригады моряков Балтийского флота. В июле-сентябре 1941 года в течение 42 дней бригада с другими частями Южной (Олонецкой) оперативной группы под командованием генерала В.Д. Цветаева держала оборону на рубеже реки Тулокса.

Ранее останки почти сотни бойцов обнаружили в районе сети озер Толвоярви Суоярвского района.

фото: © Столица на Онего

В выходные дорогу перекроют в одном из районов Карелии

Движение перекроют 6 сентября в Пряжинском районе.

В воскресенье на 17 км автодороги "Крошнозеро-Эссойла" будет временно закрываться движение для всех видов транспорта с 14.00 до 15.00, сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району".

Госавтоинспекция рекомендует водителям при планировании поездки в данном направлении учитывать возможные задержки в пути.

При проезде участка проведения дорожных работ необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков. Особое внимание следует соблюдать при движении в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.

фото: © Столица на Онего

Вам удалось отдохнуть этим летом в условиях коронавируса и закрытых границ? (ОПРОС)

Из-за эпидемии коронавируса в мае российское правительство закрыло границы.

С 27 марта Россия приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Также постепенно закрывались границы и внутри страны. Россияне оказались "запертыми" в своих регионах.

С наступлением сезона отпусков карантинные меры ослабили. Постепенно начали открываться границы. Было частично возобновлено железнодорожное и авиасообщение.

К примеру, звезды российского шоу-бизнеса предпочли заграничному отдыху поездки по России. Многие из них побывали в Карелии, где сейчас активно развивается туризм: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, Татьяна Навка, Юлия Меньшова,Иван Ургант и другие.

В связи с окончанием летнего сезона мы решили поинтересоваться у наших читателей: Вам удалось отдохнуть этим летом в условиях коронавируса и закрытых границ?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Министерство финансов Карелии

Рабочие группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии подвели итоги

На заседаниях рабочих групп Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелии подведены итоги деятельности федеральных министерств, ведомств, организаций, а также региональных органов власти в сфере социально-экономического развития Карелии в 2013-2020 годах.

В ходе заседаний было отмечено улучшение транспортной доступности региона. Речь шла о строительстве нового здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск", получившего современное радионавигационное оборудование, ремонте автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей. Всё это повысило инвестиционную и туристическую привлекательность Карелии.

Благодаря инвестициям возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, где уже построено и передано заказчикам 16 судов различного типа. Портфель заказов предприятия на ближайшие три года сформирован в объеме 4 млрд. рублей, ведется строительство шести судов. В ходе модернизации ОССЗ завода планируется построить первую в России "цифровую верфь".

Проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. "Segezha Group" (входит в АФК "Система") вложит еще свыше 1 млрд рублей в семилетнюю программу по поэтапному переходу на новые технологии.

Проводимая модернизация завода "Петрозаводскмаш" позволяет ему выполнять крупные проекты для развития атомной энергетики. До 2023 года на развитие предприятия планируется направить около 2 млрд рублей.

Работа Государственной комиссии помогла восстановить объем производства щебня в республике на докризисном уровне 2013 года. В 2019 году в Муезерском и Сегежском районе возобновили работу карьеры по добыче щебня. Вновь запущен карьер по добыче блочного камня в Кондопожском районе, а в Сортавальском и Лоухском районах начали функционировать два новых карьера.

За это время созданы новые производства на базе Надвоицкого алюминиевого завода. Прежде всего, речь идет о реализации проекта по производству алюминиевых радиаторов - ООО "Русский радиатор" компании РУСАЛ.

В этом году завершается строительство Белопорожских ГЭС. Это первая плотина в республике со времен Советского Союза, первый проект с привлечением средств суверенного фонда России и партнеров РФПИ из Китая и стран Ближнего Востока, первый проект в России для Нового банка развития, созданного странами БРИКС.

Для развития круизного судоходства с навигации 2020 года возобновлено круглосуточное движение судов по Беломорско-Балтийскому каналу. В ближайшее время будут построены пассажирские причалы вблизи города Сортавала, в населенных пунктах Лахденпохья и Хийденсельга.

Ситуацию в здравоохранении Карелии в последние годы также удалось изменить к лучшему, благодаря строительству новых объектов медицины здравоохранения в регионе практически побеждена детская смертность. Улучшилось не только качество оказания медпомощи, но и ее объемы и повышение мобильности посредством развития санитарной авиации, обновления автопарка скорой помощи, строительства новых медицинских организаций и модернизации оборудования.

Среди наиболее значимых результатов работы в сфере развития спорта: открытие регионального центра по спортивной гимнастике и нового горнолыжного комплекса, шести физкультурно-оздоровительных комплексов. Также была проведена масштабная реконструкция спортивных объектов, и приобретен инвентарь для спортивных школ.

За последние 4 года отреставрированы десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия. Кроме того, в Беломорском районе завершаются работы по капитальному ремонту защитного павильона над местом крупного скопления петроглифов "Бесовы следки".

Напомним, Госкомиссия по подготовке к 100-летию Республики Карелия создана Указом Президента России Владимир Путина в 2013 году. Её деятельность была нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства. Возглавляет Госкомиссию Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Итоговое заседание состоится завтра 4 сентября.

фото: кадр из м/ф "Малыш и Карлсон"

Россиянам разрешили навещать больных родственников за границей

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничение на пересечение границы гражданами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе.

До сих пор россияне могли выехать за границу для ухода за своими зарубежными родственниками лишь однократно. Но теперь это ограничение снято, причем, как отметили в правительстве РФ, послабления коснутся и иностранных граждан.

Подробнее читайте в деловом интернет-издании "Вести Карелии".

фото: Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии

Улицу Ленина в одном из городов Карелии преобразят за 50 млн рублей

Проект благоустройства улицы Ленина в Питкяранте стал победителем IV Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений.

Как информирует Минстрой Карелии, на улице Ленина в Питкяранте появятся павильоны, кафе, игровое и спортивное оборудование, освещение, дорожки для прогулок, малые архитектурные формы. Такую концепцию предложили сами жители города. Работы начнутся в следующем году.

Питкяранта вошла в число 160 победителей всероссийского конкурса и получит 50 млн рублей из федерального бюджета на воплощение своего проекта. Всего на конкурс поступило более 300 заявок из 76 регионов.

По информации министерства, карельские города уже дважды становились победителями этого всероссийского конкурса: в 2018 году поддержку получил проект благоустройства парка "Сувилахти" в Суоярви, а в 2019 – сквер на набережной в Сортавале.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о проектировании дороги к водопаду "Белые мосты" в Питкярантском районе.

Жилой дом горит на Перевалке (ФОТО)

В эти минуты в микрорайоне Перевалка в Петрозаводске сотрудники МЧС тушат пожар – загорелся жилой дом.

Очевидцы сообщают о пожаре на улице Перевалочная в Петрозаводске.

По информации наших читателей, горит жилой дом.

На месте работают сотрудники МЧС.

Фото предоставил Сергей Галацан.

фото: Р. Пименов / "Петербургский дневник"

Затраты на подготовку спортсменов для сборных команд намерены сократить в Петрозаводске

Депутаты Петросовета рассмотрят изменения в бюджет города предполагающие сокращение финансирования подготовки спортсменов для сборных команд.

В документе указано, что городские власти намерены сократить реализацию мероприятий по господдержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.

Сокращение предполагается в 2020 и 2021 годы в сумме 109,3 тыс. рублей ежегодно. В 2022 году – на 106,4 тыс. рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: сайт партии "Единая Россия"

Бюджет Петрозаводска пополнился на 241 млн рублей

Из бюджета Карелии дополнительно направлены в казну Петрозаводска более 241 млн рублей: деньги пойдут на школьное питание, спасение детей от заражения COVID-19 и на ремонт моста.

За счет межбюджетных трансфертов казну Петрозаводска в 2020 году предложено увеличить на 241 млн 545,2 тыс. рублей.

В частности, свыше 63,4 млн рублей из этой суммы будут направлены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в школах. Восемь миллионов рублей планируется направить на приобретение оборудования и материалов для соблюдения санитарного режима в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на бесконтактные цифровые инфракрасные термометры, дезинфицирующие средства для проведения влажной уборки, кожные антисептики, оборудование для обеззараживания воздуха. Также 170 млн рублей предусмотрены на проведение капитального ремонта моста через реку Лососинка по ул. Маршала Мерецкова.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России 16,4% заразившихся коронавирусом все еще болеют

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 3 сентября составило 1009995 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4995 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 826935 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5766 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17528, за последние сутки подтверждено 114 летальных исхода от коронавируса.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, снизилось на 0,5%, до 165532, пишет ТАСС. Таким образом, сейчас в России еще болеют 16,4% заразившихся коронавирусом.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСC

Больницы Карелии пополнились еще шестью новыми пациентами с пневмонией

За минувшие сутки никто не умер от внебольничной пневмонии, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Шесть человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1193 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Более 400 человек получили помощь в монопрофильном ковид-центре в Петрозаводске

В монопрофильном центре для лечения больных COVID-19, созданном на базе Госпиталя для ветеранов войн, получили специализированную медицинскую помощь 477 пациентов из разных районов республики, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Напомним, что полностью оснащенный ковид-центр был открыт для приема пациентов с 13 апреля текущего года. Для обеспечения биологической безопасности и защиты персонала от внутрибольничного инфицирования в учреждении в месте перехода из поликлиники в стационар сделан санпропускник (шлюз), работа в котором организована в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Подготовлены помещения для временного размещения (проживания) медицинских работников. Отделения и вспомогательные службы работают в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Организовано питание сотрудников, обеспечивающих круглосуточный режим работы учреждения.



Выбор учреждения здравоохранения для организации ковид-центра осуществлен Минздравом Карелии с учетом требований, установленных федеральным Минздравом. Размещение центра в зданиях госпиталя одобрено территориальным органом Роспотребнадзора. Госпиталь имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, переоформления лицензии в случае перепрофилирования под ковид-центр, согласно федеральным нормативным актам, не требуется.



В настоящее время в учреждении развернуты 102 койки для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 25 реанимационных.



Случаев заболеваний инфекцией, вызванной COVID-19, у сотрудников монопрофильного ковид-центра не зарегистрировано.

фото: © ТАСС/Владимир Смирнов

Власти решили многолетнюю проблему жителей поселка Карелии, которые могли остаться без тепла

В этом году решена многолетняя проблема с отоплением домов №№ 2, 4, 6 на ул. Ленинградской в поселке Ласанен Лахденпохского района.

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов, еще в 2007 году в этих домах были установлены, однако не приняты в состав общедомового имущества, автономные электрические котельные. Жителями домов оплачивалась стоимость электроэнергии, необходимой для работы котлов, а расходы на их ремонт и обслуживание не осуществлялись в необходимом объеме. В связи с этим котлы должным образом не ремонтировались, техническое обслуживание и необходимая подготовка не проводились. К этому отопительному сезону оборудование оказалось полностью изношено, имелись реальные опасения его выхода из эксплуатации, что оставило бы без тепла более 160 потребителей.

Ремонт 7 котлов планировался на три года, однако ГУП "КарелКомунЭнерго" удалось организовать его уже в этом году.



Были заменены электрические тены, насосы, баки и трансформаторы, установлены новые надежные диодные датчики. Проведены гидравлические испытания и пусконаладочные работы оборудования, отметил руководитель министерства.

"Считаю важным отметить, что в тариф на отопление указанных домов заложены расходы в сумме 5 902 700 рублей, из них более 75 % составляет стоимость электроэнергии, а остальное приходится на оплату сделанного ремонта, оплату труда, покупку материалов и иные расходы, возникшие при обновлении оборудования. Кроме того, по новым тарифам, оплата должна производиться не за киловатты, как раньше, а за единицы полученного тепла – гигакалории. Если бы оборудование было принято в общедомовую собственность, то потребители оплачивали бы электроэнергию. Но поскольку котельные переданы ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", жители домов оплачивают не электричество, необходимое для отопления, а полученную услугу – тепло, которое измеряется в гигакалориях", – написал министр.

Затраты на ремонт могут окупиться уже в 2022 году, после чего оборудование может быть передано в общедомовую собственность. Но для этого, а также для того, чтобы теплоснабжение было качественным и бесперебойным, необходимо, чтобы жильцы добросовестно и своевременно оплачивали полученные счета. Как показали минувшие два месяца, пока не все потребители это понимают, в настоящее время собираемость не превышает и 1%.

Напомним, еще в ноябре 2019 года управляющая компания предупредила власти Карелии о возможной разморозке системы отопления в домах в поселке Ласанен.

фото: Сергей Галацан

Пожар на Перевалке: дом полностью охвачен огнем, произошло обрушение крыши (ФОТО и ВИДЕО)

В МЧС Карелии рассказали подробности пожара, который в данный момент тушат на Перевалке.

В эти минуты на улице Перевалочная сотрудники МЧС борются с огнем, ликвидируя возгорание в 1-этажном 2-квартирном доме.

Как сообщили в дежурной части МЧС, на ликвидации пожара в жилом доме по улице Перевалочная, 17, работают 24 человека, задействованы 8 единиц техники.

Когда пожарные приехали на место ЧП, жилой дом, в котором всего 2 квартиры, и одна из них – нежилая, был полностью охвачен огнем. Произошло обрушение кровли. Сотрудники МЧС вынесли из здания два баллона с газом.

О пострадавших и погибших не сообщается.

фото: © AP Photo/Noah Berger

Два дачных дома и хозпостройки сгорели в Карелии за несколько часов

Пожары произошли в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 2 августа, в 20.00 пожарно-спасательные подразделения в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в СНТ "Намоево". В 22.20 пожар ликвидирован.

Сгорел дом и хозпостройка.

А спустя пять часов, сегодня ночью, 17 пожарных выезжали в деревню Ужесельга. На Центральной улице горел дом и хозпостройка. Спасти имущество не удалось.

На пожарах никто не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погода в Петрозаводске сегодня, 3 сентября



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