Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Петрозаводск Говорит

Сотрудники МЧС сняли в Петрозаводске ребенка с окна четвертого этажа

Спасатели пришли на помощь 5-летнему ребенку, который кричал в окне на 4 этаже пятиэтажки на Ключевой.

Как рассказали в МЧС Карелии "Столице на Онего", сегодня утром в 7.35 в 5-этажке на улице Сегежской прохожие увидели на окне четвертого этажа ребенка 5-6 лет, который звал на помощь.

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС и парамедики не смогли попасть в квартиру через дверь и приняли решение достать ребенка через окно.

"Когда спасатели сняли ребенка и передали медикам, пришли его родители", - сообщили в МЧС Карелии.

В полиции редакции сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются, родители будут привлечены к ответственности.

фото: © Следственный комитет Российской Федерации

Родственники пропавшего в Костомукше подростка пожаловались в Следком России на карельских следователей

Родные пропавшего 17-летнего подростка из Костомукши пожаловались главе Следственного комитета России на нерасторопность следователей в Карелии.

В Следственном комитете прошел очередной прием граждан председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Из-за ситуации в стране прием прошел в режиме видео-конференц-связи.

Как пишет "Российская газета", традиционно, кроме главы ведомства в нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела и материалы проверок, о которых решили пожаловаться главе СК граждане. На этот раз Александр Бастрыкин лично выслушал жителей Ставропольского края, Ярославской области и Республики Карелия.

Из Карелии к Бастрыкину обратились родственники пропавшего 17-летнего молодого человека в связи с расследованием уголовного дела о его безвестном исчезновении в Костомукше.

Граждане пожаловались, что региональные следователи упустили время на первоначальном этапе поисков и не приняли мер к розыску пропавшего.

Выслушав родственников, глава ведомства поручил следователям центрального аппарата принять уголовное дело к своему производству для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования, подключиться следователям-криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).

Напомним, 17-летний Игорь Г. Пропал в Костомукше в ночь на 7 мая. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра у бензозаправки.



В настоящий момент Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

На телеканале "Россия-1" Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

Во время эфира волонтеры рассказали, что у автозаправки спустя 4 дня после исчезновения Игоря был найден его телефон с разбитым экраном, но на нем не было ни одно отпечатка пальцев.

фото: © shutterstock.com/Zvone

Жители трех микрорайонов Петрозаводска на выходных останутся без тепла

В выходные временно приостановят теплоснабжение домов в районах Голиковка, Зарека и Каменный Бор, сообщили в администрации Петрозаводска.

Отключение произойдёт в связи с ремонтными работами на коммуникациях.

С 8 часов 26 сентября до 8 часов 27 сентября приостановят теплоснабжение домов в районах Голиковка, Зарека и Каменный Бор. Временные неудобства связаны с ремонтом трубопровода. Работы проводит АО "ПКС-Тепловые сети".

Отопление потребителям отключат по следующим адресам:

- пр. Александра Невского, 10, 20, 21, 22, 25, 28, 28а 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 41а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 57б, 59;

- ул. Варламова, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 28а, 32, 34, 36, 38, 40, 58, 62, 66, 68, 72;

- ул. Володарского, 1, 3, 5, 6, 10а, 12, 14, 17, 18, 24, 26, 40, 44;

- Волховская ул., 10, 12, 15, 15а;

- ул. Герцена, 1;

- наб. Гюллинга, 5а, 11, 13, 15, 15а;

- ул. Державина, 25, 27а, 31, 35, 37;

- Загородная ул., 15, 15а, 17, 19, 22, 24, 26, 42, 44;

- Казарменская ул., 25, 31;

- ул. Калинина, 1, 2, 4, 8, 24, 24в, 25, 26, 26а, 28, 29, 32а, 33, 34б, 34в, 35, 37, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46а, 48, 48а, 50а, 51а, 52, 52а, 52б, 54, 55, 55а, 55б, 57а, 57б, 59, 61, 69, 71, 73, 73а, 75;

- Ключевское ш., 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 17;

- ул. Коммунистов, 32а, 32б, 34, 42;

- ул. Кузьмина, 13а, 37, 39, 41, 62;

- ул. Льва Толстого, 1, 4, 5, 10, 10а, 13, 13а, 14, 16, 22, 23, 26, 31, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 47, 47а, 49;

- Лососинская наб., 7, 9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Луначарского, 2, 3, 5, 36;

- Машезерская ул., 3, 14, 24, 26, 28, 29, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 34, 35, 38а, 38б, 40, 46а, 48а, 48б;

- ул. Маршала Мерецкова, 3, 11, 19, 21, 23;

- ул. Правды, 1, 1а, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 25, 25а, 25б, 27б, 28а, 29, 31, 32, 34, 38а, 44, 46, 48, 48а;

- Промышленная ул., 1а, 3, 5, 7, 9, 10;

- ул. Чернышевского, 24, 26, 26а, 28.

фото: © Карты Google

Театр драмы Карелии "ТМ" отменил спектакли из-за болезни актеров

В театре "Творческая мастерская" превышен эпидпорог по простудным заболеваниям.

Об этом сообщили в паблике "ТМ".

"К сожалению, вынуждены сообщить, что в "ТМ" на сегодняшний день превышен эпидемический порог по простудным заболеваниям. В связи с этим спектакли до 5 октября включительно отменяются. По поводу билетов на приобретенные спектакли с каждым из вас свяжутся наши менеджеры. О дальнейшей работе театра мы сообщим дополнительно", - пишут в паблике театра.

Как рассказали "Столице на Онего" в "ТМ", театр на сегодняшний день не закрыт. В целях профилактики из-за роста случаев ОРВИ принят режим максимального размежевания коллектива.

Напомним, в августе в Музыкальном театре Карелии был выявлен очаг коронавируса. Инфекция проникла в оперную труппу, где заболели 16 человек. Из-за COVID-19 начало сезона и премьера оперетты были отложены.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска просит всех, кто видел, как ночью 23 сентября на проспекте Ленина в аварии погиб мотоциклист, позвонить в ведомство.

Госавтоинспекция Петрозаводска предоставила видео момента ДТП на проспекте Ленина, в котором погиб мотоциклист, и просит откликнуться свидетелей аварии.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Как стало известно, в аварии погиб инструктор Автошколы "АвтоАкадемия" Василий Луцышин.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.

фото: Столица на Онего

На место гибели инструктора автошколы в центре Петрозаводска несут цветы (ФОТОФАКТ)

На место гибели за рулем мотоцикла инструктора автошколы "АвтоАкадемия" Василия Луцышина несут цветы.

Живые цветы появились возле торгового центра "Макси" на проспекте Ленина, где ночью, 23 сентября в страшной аварии погиб 46-летний мотоциклист.

Как стало известно, за рулем мотоцикла находился инструктор по вождению автошколы "АвтоАкадемия" Василий Луцышин. Об этом сообщили в паблике автошколы.

https://www.drive2.ru/users/vasiliy-nord

Бывшие сослуживцы погибшего водителя по ВДВ собирают деньги на его похороны.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

фото: © drive2.ru/users/vasiliy-nord

"Страшная боль, которую не пережить": Жена погибшего мотоциклиста в Петрозаводске написала прощальные слова в соцсети

Родные, друзья и знакомые пишут в адрес погибшего мотоциклиста теплые слова.

"У меня не стало моего бесконечно любимого мужа, моего любимого Василечка, - написала жена погибшего. - Это не передать словами, какой был добрый, отзывчивый, заботливый... положительный со всех сторон человек! Таких людей, наверное, в жизни очень мало. Самый любимый дорогой для меня человек, мой любимый Вася, Васенька, Василек ушел из жизни. Страшная боль, которую не пережить. Я не могу поверить, что его больше нет. Вечная память".





Также в соцсети написал о погибшем в страшной аварии мотоциклисте и его друг.

"Вчера в нелепейшей катастрофе погиб мой товарищ Василий Луцышин! Вася - герой чеченской войны! Кавалер ордена мужества, десантник, участник боевых действий в Чечне! Когда мы с вами грели свои жопы у телевизора (смотря боевые сводки о штурме президентского дворца в Грозном) (включая и меня) он был там! Когда я слушал его нечастые воспоминания о войне, у меня волосы шевелились на голове! Да, он был замкнут, неразговорчив, хотя всегда улыбался и помогал всем чем мог! Василий, братан, пусть земля тебе будет пухом. Бывая в церкви хотя бы раз в месяц количество свечек за упокой у меня пополнится на одну".

Напомним, в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, ГИБДД просит связаться с дежурной группой по телефону 715-900, 78-44-44.

фото: © pxhere

В Карелии будут судить 22-летнего юношу за регулярный секс с 15-летней

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 22-летний юноша, проживая в Сегеже, познакомился с 15-летней девушкой, и заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, совершал с ней половые сношения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

фото: Столица на Онего

В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша (ФОТОФАКТ)

Открытая после реконструкции менее года назад Галерея городов-побратимов в Петрозаводске снова нуждается в ремонте.

В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, которую открыли после реконструкции в декабре 2019 года, разваливается крыша. Это хорошо видно на фото, которые сделал корреспондент "Столицы на Онего".

По всей видимости, ремонт объекта, на который ушло 6,5 млн рублей, был выполнен некачественно.

Напомним, проект реконструкции Галереи городов-побратимов был разработан известным архитектором Евгением Таевым. Объект был отремонтирован в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

Работы по благоустройству выполнила компания "Свой дом", световой короб изготовило ООО "Визард". На панели размещены 17 изображений побратимов и российских партнёров, а также карта, где световыми диодами указаны города. Входная зона выполнена в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника, композиция дополнена газонами и скамьёй из бруса.

Власти Петрозаводска, открывая Галерею после реконструкции, выразили надежду, что интересный, яркий объект войдет в новые туристические маршруты гостей города.

фото: © УФССП Карелии

Главе поселковой администрации в районе Карелии грозит лишение свободы за отказ ремонтировать канализацию

В отношении главы администрации одного из муниципальных образований района возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Беломорскому району находится исполнительное производство в отношении администрации одного из муниципальных образований района. По решению суда администрация обязана за счет муниципальной казны в срок, установленный судом, произвести ремонт канализационных очистных сооружений.

В связи с неисполнением требований администрация муниципального образования неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, глава администрации неоднократно письменно предупреждалась об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда.

Несмотря на все предупреждения, решение суда длительное время должником не исполнялось, в связи с чем была проведена доследственная проверка.

И 9 сентября по результатам проверки дознавателем отделения судебных приставов в отношении главы администрации муниципального образования возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения решения суда.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

фото: pixabay.com / myrfa

Администрация главы Карелии ищет того, кто за сто тысяч рублей подошьет их скопившиеся пачки бумаг

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, готового оказать услуги по переплету документов, находящихся на постоянном хранении в администрации главы республики.

Как сообщается на сайте госзакупок, максимальная цена контракта за предоставление услуг по переплету бумаг карельских чиновников составляет 100 тыс. рублей. Источником финансирования служит бюджет республики. Заказчиком аукциона выступает администрация губернатора.

В техническом задании указано, что целью услуги является переплет документов для последующего хранения в архиве администрации главы республики и дальнейшей передачи их на постоянное хранение в Нацархив.

Заказчик намерен предоставить исполнителю "сформированные из документов книжные блоки", которые подготовлены для переплета.

Сообщается, что всего исполнитель получит 350 дел, объем каждого из них - до 250 листов формата А4. Переплет дел должен осуществляться с использованием материалов исполнителя.

Дела следует успеть переплести в течение 25 дней с момента их получения от чиновников, говорится в техзадании.

Ранее сообщалось, что чиновникам не будут повышать зарплаты в следующем году.

фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

За сутки около 40 человек заболели коронавирусом в Карелии

Число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 3826, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки 36 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 24 человека, в Лоухи – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (деревня Машезеро), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Красноборский), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Пряже – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Кондопоге – 3 человека.

Выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 25, в Кондопожском районе – 1, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Лахденпохском районе – 3.

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 35 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 623,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 769,3 случая, по Северо-Западу – 784,8.

Ранее глава Карелии рассказал о туристах, замечающих, что жители республики с ответственностью носят маски.

фото: 2gis.ru

Мост в центре Петрозаводска перекроют в выходные

В выходные в Петрозаводске перекроют Лобановский мост на улице Маршала Мерецкова, сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

С 8 часов 26 сентября до 8 часов 27 сентября закроют проезд по Лобановскому мосту. На улице Маршала Мерецкова коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях теплоснабжения. Движение будет перекрыто в районе пересечения с набережными Лососинской и Ла-Рошель.

Через мост пролегает один из маршрутов общественного транспорта. На время перекрытия автобус № 29 будет следовать в объезд улицы Маршала Мерецкова, заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска возмущены ремонтом Советского моста.

фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Еще три класса в Карелии отправлены на "дистанционку" из-за COVID-19

Около 80 школьников за сутки переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случае коронавирусной инфекции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в "ВКонтакте" о карантине в образовательных учреждениях из-за коронавируса.

"Из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведен один класс в Кемской школе №1 (29 человек), один класс в Кондопожской школе №3 (25 человек) и один класс в Петрозаводской гимназии №17 (23 человека)", - пишет Парфенчиков.

По его словам, после окончания двухнедельного карантина по коронавирусу к обычной учебе вернулись три класса в Петрозаводске. Кроме того, еще 6 классов вышли с карантина по ОРВИ.

Ранее сообщалось, что школьники не смогут из-за коронавируса принять участие в Чемпионате по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс".

фото: pixabay.com

За смерть рабочего при строительстве моста в Карелии ответит директор фирмы-подрядчика

В Карелии перед судом предстанет директор строительной организации по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ.

В Олонецком районе Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 19 февраля 2020 года директор строительной компании, осуществляя непосредственное руководство и организацию труда при строительстве пешеходного моста через реку в селе Видлица Олонецкого района, не обеспечил средствами индивидуальной защиты для производства строительных работ на высоте и надлежащим образом не проинструктировал о безопасности производства вышеуказанных работ на объекте работника предприятия.

В результате рабочий сорвался со строительной конструкции и упал на лед реки с высоты. При падении мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"

Разваливающиеся балконы в центре Петрозаводска угрожают жизни пешеходов (ФОТО)

Горожане обратили внимание на аварийное состояние домов на улице Герцена.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото балконов дома №11 по улице Герцена.

"Будьте аккуратнее, по адресу Герцена 11, куски бетона болтаются на соплях и свисают с балкона. Растут деревья, разрушая этот самый бетон. Надеюсь, соответствующие службы обратят внимание и примут меры", – комментируют фото в паблике.





Ранее жильцы дома №1 по улице Пушкинская (второй адрес пр. Карла Маркса, д. 6) жаловались на аварийные балконы, которые могут обрушиться в любой момент. Дом построен в 1948 году и является неотъемлемой частью главной исторической площади Петрозаводска – площади Кирова. Они направили обращение на имя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и главы Карелии Артура Парфенчикова. В настоящее время здесь начался ремонт в рамках 100-летия республики.







© Столица на Онего

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Медработники в Карелии первыми пройдут вакцинацию против коронавируса

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Карелию, сообщили в правительстве республики.

Ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, оснащением медучреждений для борьбы с ней, а также вакцинацией обсудили на заседании правительства Карелии, которое провел глава республики Артур Парфенчиков.

Первая партия вакцины против коронавируса Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") – пока в количестве 42 доз. По заключенному с Минздравом РФ соглашению до конца года в Карелию должно поступить 532 дозы вакцины. При этом республиканские власти продолжают работать с федеральным центром, чтобы увеличить объем поставок.

На первом этапе привиться предложат медработникам – вакцинация будет исключительно добровольной.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

За сутки число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 7212 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 7 212 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за время пандемии составило 1 136 048 человек.

Выздоровели 934 146 человек, за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 4 317 пациентов.

Зарегистрировано 20 056 летальных случаев за все время, за минувшие сутки - 108 человек скончались от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 44,3 млн тестов на коронавирус, за сутки - 374 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 сентября остается 222 601 человек.

В минувший четверг, 24 сентября, в России выявлено 6 595 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

фото: ТАСС/Станислав Красильников

Причины роста цен на ж/д билеты в Карелии объяснили в Нацбанке по РК

Причиной роста цен на железнодорожные билеты в Карелии в августе стало динамическое ценообразование, при котором стоимость растет вместе со спросом.

Такие разъяснения даны в материале регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия – об инфляции в регионе.

"В связи с повышением спроса на железнодорожные перевозки на фоне снятия ограничений на поездки по стране подорожал проезд в купейных вагонах. Дополнительное влияние на цены оказала действующая на железной дороге система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов повышается при росте спроса на них и сокращении количества свободных мест", - пояснили в Нацбанке по РК. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Михаил Охлопков / ВК

Аппарат для спасения пациентов с COVID-19 поступил в Карелию

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о поступлении в республику второго аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как заявил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) необходим для помощи пациентам в случаях тяжелой внебольничной пневмонии, включая ковидную.

Ранее такой аппарат был приобретен для Республиканской больницы имени В.А. Баранова, но одной единицы такой медтехники было недостаточно, пояснил министр.

"Мы понимали, что единственного аппарата недостаточно. Ведь "искусственные легкие" необходимы не только при инфекционных заболеваниях, но и при терминальных стадиях сердечной недостаточности всем больным, включая беременных женщин с потенциально обратимой жизнеугрожающей дыхательной и сердечной недостаточностью на фоне преэклампсии и эклампсии", - пояснил Михаил Охлопков.

На данный момент Минздрав республики закупил еще один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

"В связи с эпидемией ковидной инфекции и предстоящей второй волной, которая будет утяжелена смешением ковид с гриппозной и пневмококковой инфекциями, Минздравом Карелии закуплен еще один аппарат ЭКМО для Республиканской инфекционной больницы. Сегодня он смонтирован инженерами из Санкт-Петербурга – представителями поставщика", - рассказал Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

фото: pixabay

Рост курса доллара и евро привел к увеличению цен на иномарки в Карелии

Стоимость новых легковых автомобилей иностранных марок в Карелии выросла из-за ослабления рубля по отношению к доллару и евро.

Об этом говорится в материале регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия – об инфляции в регионе.

"Возросшие издержки автопроизводителей, связанные с ослаблением рубля, обусловили увеличение темпов прироста цен на легковые автомобили", - пояснили в Нацбанке по РК. На сколько выросла стоимость иномарок в Карелии за последний год, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Власти Петрозаводска нашли подрядчика, который отремонтирует крышу над Галереей городов-побратимов

После публикации в СМИ о сломанной крыше в Галерее городов-побратимов власти Петрозаводска сообщили, что ремонт объекта продолжится.

Состоялся аукцион на второй этап обновления объекта на проспекте Ленина, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска.

Сегодня стал известен подрядчик, который в этом году отремонтирует кровлю Галереи городов-побратимов в карельской столице. Аукцион на обновление объектов в разных районах Петрозаводска выиграло ООО "Онего-строй".

В перечень работ входит и второй этап ремонта достопримечательности на проспекте Ленина. В ходе первого этапа работ, который состоялся в прошлом году, у галереи появилась декоративная конструкция с 17 изображениями побратимов и российских партнёров, а также карта, где световыми диодами указаны точки расположения городов.

Входную зону выполнили в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника. Композицию дополнили газонами и скамьёй из бруса.

Завершить комплексную реставрацию галереи планируется в этом году. На объекте в соответствии с проектом карельского архитектора Евгения Таева будет благоустроена черепичная крыша.

Отметим, что ранее "Столица на Онего" сообщала, что в Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша.

фото: © Виталий Невар/ТАСС

Новое оборудование установят сразу на нескольких детских площадках в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска опубликовала адреса детских площадок, которые будут отремонтированы в этом году, на нескольких из них полностью заменят оборудование.

Планируется ремонт детской площадки на Берёзовой аллее. Новое оборудование детских площадок приобретут для районов Соломенное и Сулажгорский Кирпичный Завод, для Каменоборской аллеи и бульвара Победы.

Что еще обсустроят в зонах отдыха, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

Пневмония унесла жизнь еще одной пожилой жительницы Карелии

В минувшие сутки от внебольничной пневмонии скончалась 79-летняя женщина, сообщили оперштабе Карелии.

За сутки 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1328 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 79-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Администрация Петрозаводска

Капсулу с землей из Петрозаводска заложили в мемориал в Питкярантском районе Карелии (ФОТО)

Земля была собрана на мемориале "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" в столице республики, сообщили в администрации Петрозаводска.

В "Долине героев" в Питкярантском районе прошла торжественно-траурная церемония по закладке капсул с землей из братских могил с территории всех муниципальных районов и городских округов республики. Земля Петрозаводска была собрана на мемориальном комплексе "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы" в августе.





Мероприятие проводилось в рамках всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны" при поддержке Федеральной службы безопасности и Министерства обороны Российской Федерации.





Новый военный мемориал в Питкярантском районе состоит из мемориальной Часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, в память о воинах, павших в боях за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны, и мемориального комплекса "Неизвестному солдату".

фото: ТАСС/Антон Вергун

Переход с ЕНВД на УСН предлагают сделать "бесшовным": разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Предпринимателям предложат "мягкий" вариант перехода с ЕНВД на УСН на фоне протестов бизнеса, в том числе, в Карелии против прекращения действия ЕНВД.

Согласно изменениям в федеральном законодательстве, с 1 января организации, применяющие ЕНВД, обязаны перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Для индивидуальных предпринимателей выбор шире – кроме УСН они могут выбрать патентную систему налогообложения (ПСН) или налог на профессиональный доход (НПД) в качестве самозанятых.

Ранее против отмены ЕНВД выступили руководители пяти объединений предпринимателей Карелии - Торгово-промышленная палата, КРОО «Союз предпринимателей», КРОО «Лига предпринимателей РК», Ассоциация предприятий общественного питания РК, Петрозаводское городское потребительское общество. По их мнению, переход на УСН увеличит налоговую нагрузку на бизнес в 7 раз. Они обратились к властям Карелии с просьбой инициировать на федеральном уровне продление действия ЕНВД до 1 января 2024 года. На совещании региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым предлагались варианты смягчения УСН. "Бизнес-омбудсмены поддерживают перенос отмены ЕНВД, а также предлагают условия по бесшовному переходу на иные системы налогообложения...", - пояснила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте пожарно-спасательного отряда Костомукши

Спасатели на севере Карелии достали "четверку" из кювета (ФОТО)

В Калевальском районе автомобиль "ВАЗ-2104" упал в кювет, потребовалась помощь спасателей.

В паблике пожарно-спасательного отряда Костомукши сообщается, что 20 сентября в 19.02 спасатели привлекались для ликвидации ДТП.





В Калевальском районе автомобиль "ВАЗ-2104" съехал в кювет, получил механические повреждения.





Из кювета доставали спасатели.

Водитель не пострадал.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Замедление роста цен на продукты в Карелии объяснили увеличением производства

Инфляция на продовольственные товары в Карелии в августе замедлилась до 4,6% после 5% в июле, в том числе, благодаря росту производства мясных продуктов.

Об этом говорится в материале регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия – об инфляции в регионе.

"Увеличение производства мясных продуктов определило снижение цен на куриное мясо и замедление роста цен на мясные полуфабрикаты (в т.ч. фарш, сосиски и сардельки)", - пояснили в Нацбанке по РК. Что повлияло на стоимость фруктов и овощей читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Планы продления ипотеки под 6,5% подтвердили в правительстве

Власти планируют продлить программу льготной ипотеки под 6,5%.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Мы намерены это продлевать (программу льготной ипотеки)", – сказал Хуснуллин. Вице-премьер отметил, что программа стала очень успешной и помогла привлечь в отрасль 500 млрд руб. Хуснуллин пояснил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю 2020 года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Лев Федосеев/ТАСС

Пищевая промышленность в Карелии увеличила производство

Производство пищевых продуктов в Карелии за январь-август 2020 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Больше всего увеличились переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – на 59,9%.

Переработка и консервирование рыбы увеличились на 32,9%, молочной продукции – на 5,4%. Производство напитков выросло на 89%. Вместе с тем сократился выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 2,3% по сравнению с январем-августом 2019 года. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".