Самые читаемые новости за 20 октября

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Целая школа и девять классов в Карелии закрыты на карантин из-за коронавируса

Школьников и студентов продолжают переводить на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике регионального правительства "Республика Карелия", за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены все классы в школе в поселка Ряймяля, один класс в школе поселка Боровой, два класса в кемской школе № 3, один класс в кондопожской школе № 6, два класса в кондопожской школе № 8, один класс в школе села Толвуя, один класс в школе поселка Чална-1, один класс в школе поселка Пряжа.

Новые случаи COVID-19 в СУЗах. Так, одна группа в Колледже технологии и предпринимательства, две группы в Петрозаводском медколледже и три группы в Петрозаводском колледже железнодорожного транспорта переведены на дистант.

Кроме того, на карантин из-за коронавируса перешли две группы детского сада № 1 в Пудоже, две группы в детском саду поселка Куркиеки и одна группа дошкольников в селе Паданы.

За сутки одна группа в детсаду поселка Куркиеки и одна группа дошкольников в поселке Ильинский Олонецкого района отправлены на карантин из-за ОРВИ.

К очной учебе вернулись ученики сортавальской школы № 4, 1 группа техникума городского хозяйства, две группы медколледжа и одна группа колледжа железнодорожного транспорта.

Ранее глава Карелии высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новая сельхозярмарка открывается в Петрозаводске

Сельскохозяйственная ярмарка карельских производителей откроется в Петрозаводске на улице Инженерной, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Ярмарка местных сельхозпроизводителй откроется 23 октября и будет работать до 1 ноября в Петрозаводске на ул. Инженерной. Каждый день с 9.00 до 17.00 фермеры Карелии будут ждать покупателей.

Карельские товаропроизводители представят жителям и гостям города качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства, пищевой промышленности республики, в том числе капусту, картофель, морковь, свёклу, мясо, рыбу, молочную продукцию, мёд, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

В работе ярмарки примут участие более 40 хозяйствующих субъектов: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, форелевые хозяйства, пчеловоды.

Для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия организаторы ярмарки уделят особое внимание соблюдению санитарных норм и требований Роспотребнадзора, а также ограничений в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с учетом распоряжения Главы Республики Карелия от 12.03.2020 года №127-р.

При посещении ярмарки жителей просят обратить внимание на необходимость наличия средств индивидуальной защиты.

Напомним, в этом году сельхозярмарка проводилась у ТРК "Лотос Плаза", но из-за нарушения санитарных требований глава Карелии ее закрыл и лишь спустя несколько дней, после устранения всех нарушений, торговлю разрешили возобновить.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Нарушителей санитарного режима в период пандемии коронавируса в Карелии оштрафовали на 3,6 млн рублей

Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усиливается во всех сферах, предупредил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник на заседании оперативного штаба обсудили ситуацию с распространением коронавируса в республике.

"Сейчас она контролируемая, - написал Парфенчиков. - Однако тревожит не только ежесуточный прирост инфицированных, но и увеличение количество пациентов, которым требуется госпитализация – с симптомами средней тяжести и тяжелых больных. Конечно, можно ввести более жесткие ограничения, снова все закрыть. Но все мы понимаем, что это будет серьезный удар и по экономике в целом, и по каждому жителю республики".

По словам руководителя республики, единственная возможность избежать всеобщей изоляции – строгое соблюдение противоэпидемических мер. Нахождение в общественных местах в защитной маске обязательно. Персонал в магазинах, других предприятиях обслуживания помимо маски должен быть в перчатках, очках или отделен от посетителей стационарным экраном.

Глава предупредил, что контроль за соблюдением противоэпидемических мер будет усилен во всех сферах: от магазинов до парикмахерских. Совместные проверки по согласованию с прокуратурой проводят сотрудники Роспотребнадзора, органы исполнительной власти и местного самоуправления.

"Результаты уже есть, - заявил Парфенчиков. - Так, например, во время рейда в минувшие выходные нарушения были выявлены магазине "Товары для вас" на Октябрьском проспекте и магазине "Дикси" на улице Мелентьевой в Петрозаводске. Продавцы обслуживали покупателей без перчаток и защитных очков. Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях. Теперь торговым точкам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Всего же на сегодняшний день нарушители оштрафованы на 3,6 миллиона рублей, еще целый ряд протоколов находится на рассмотрении в судах".

Артур Парфенчиков рассказал, что внеплановые проверки проходят в том числе и по обращениям граждан. Сообщить о нарушениях можно в группе Министерства экономического развития.

"Призываю всех: и предпринимателей, и покупателей ответственно подходить к соблюдению элементарных санитарных правил. Только так мы сможем избежать тяжелых последствий пандемии для Карелии", - написал глава Карелии на своей официальной странице.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Площадку на набережной Онежского озера в Петрозаводске вымостили цветным камнем (ФОТО)

Новый узор площадки вызвал споры в социальных сетях.

На городской набережной Онежского озера завершены работы по благоустройству площадки, расположенной в створе проспекта Ленина. Она была вымощена разноцветным натуральным камнем, и необычный для набережной узор уже вызвал споры в социальных сетях. Кто-то увидел в узоре льдинки Онежского озера, а кто-то счел площадку "лоскутной заплатой" на променаде, которая выглядит чужеродно на фоне уложенной ранее брусчатки из малинового кварцита.



Мнения горожан о новом узоре площадки разошлись. Фото: Валерий Поташов



Часть набережной, вымощенная брусчаткой из малинового кварцита. Фото: Валерий Поташов

Сам автор проекта – архитектор Александр Савельев – остался доволен выполненной работой.

"Объект, хоть и небольшой, но в знаковом месте. И очень приятно видеть достойное качество работы. Респект ТК "Карелия-Гранит"!", – написал архитектор на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".

Напомним, Александр Савельев также является автором эскизного проекта мемориального комплекса "Город воинской славы" в Петрозаводске. Комплекс был возведен в нынешнем году на месте памятного знака "Дерево Дружбы", против сноса которого выступил Союз архитекторов Карелии.

фото: © shutterstock.com/Hrecheniuk Oleksii

У больного ОРВИ в Карелии выявили сезонный коронавирус

О заболеваемости ОРВИ в Карелии рассказали в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4043 случая заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже уровня эпидемического порога на 24,3%, среди взрослых 15 лет и старше – на 2,9%; среди детского населения в возрасте 0-2 года – на 43,6%, 3-6 лет – на 47,7%, 7-14 лет – на 47,1%.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,1% (-84 случая).

Превышение среднемногонедельного уровня не зарегистрировано ни на одной административной территории.

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 17 прочих респираторных вирусов (риновирус – 16 случаев, сезонный коронавирус - 1случай).

В республике продолжается прививочная кампания против гриппа.

фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Стали известны печальные последствия кадастровой оценки недвижимости в Карелии

Стоимость недвижимости в Карелии выросла от 30 до 80% в результате кадастровой оценки, что повлияло на размер налога.

Такую оценку последствий кадастровой оценки дала уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова. Она прокомментировала законопроект, регулирующий налогообложение объектов коммерческой недвижимости исходя из кадастровой стоимости.

"Во исполнение Федерального закона о государственной кадастровой оценке, на территории Республики Карелия была проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, по результату которой стоимость объектов увеличилась от 30 до 80%", - говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена. Увеличение стоимости объектов привело к росту размера налога на недвижимость, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Горный парк "Рускеала"/vk.com/ruskealapark

В Карелии попрощаются с создателем горного парка "Рускеала"

В Сортавале пройдет траурная церемония в память о предпринимателе Александре Артемьеве, жизнь которого оборвал коронавирус.

Как сообщается в паблике "Горный парк Рускеала", траурная церемония состоится 23 октября с 11 до 14 часов в Паркетном зале Социально-культурного молодежного центра (Сортавала, ул. Карельская, 22).

"Многие знали Александра Борисовича простым и жизнерадостным человеком. Многие были знакомы с ним лично. Для многих он был руководителем, коллегой, партнером, наставником и другом. Желающие почтить память Александра Борисовича смогут сделать это на траурной церемонии", - говорится в сообщении.

Напомним, основатель и бессменный руководитель Горного парка "Рускеала" Александр Артемьев умер от коронавируса 12 октября. Он проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

"Искренне соболезную родным и близким Александра Борисовича. Жизнь молодого, полного сил и энергии мужчины оборвала коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь", – написал на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус унес еще одну жизнь в Карелии

За минувшие 24 часа в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавируса скончалась 85-летняя женщина, сообщили в оперштабе Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 70 человек. Из этого числа заболевших – 55 человек, из них 3 имеют симптомы средней тяжести.

Подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: умерла 85-летняя жительница Петрозаводска, имевшая хронические сопутствующие заболевания, скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 38 человек, в Пудоже – 2 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Костомукше – 3 человека, в Калевальском районе – 4 человека (Калевала – 3, поселок Боровой - 1), в Кемском районе – 3 человека (Кемь – 2, поселок Рабочеостровск – 1), в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Алатту), в Олонецком районе – 3 человека (Олонец, деревни Тукса и Верховье), в Беломорске – 1 человек, в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Ласанен и Куркиеки), в Пряжинском районе – 4 человека (поселок Пряжа – 3, деревня Киндасово – 1), в Прионежском районе – 2 человека (село Заозерье, поселок Деревянка), в Сегеже – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро).

Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 26, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 1, в Калевальском районе - 1, в Беломорском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 875,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 964,5 случая, по Северо-Западу – 1213,4.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии четверо больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ

По данным на 20 октября в стационарах находятся 299 человек, заболевших COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как сообщает на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, на сегодняшний день в стационарах находятся 299 человек, заболевших COVID-19. Из них 286 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии увеличилась с 25,6% до 30%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.

фото: © pixabay.com

Избитый отцом до полусмерти младенец находится в тяжелом состоянии в больнице в Петрозаводске

Врачи в ИТАРе Детской республиканской больницы до сих пор борются за жизнь малыша, которого жестокого избил отец.

"Четырехмесячный ребенок находится в реанимации, очень тяжелый", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Младенец уже третью неделю находится в ИТАРе Детской Республиканской больницы.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Очаг коронавирусной инфекции выявлен в школе на севере Карелии

Учителя в Ледмозерской школе Муезерского района заболели коронавирусом.

В Муезерском районе обнаружен очаг новой коронавирусной инфекции в школе в посёлке Ледмозеро, заболели два учителя. Оба преподавателя с пневмонией находятся в инфекционном отделении костомукшской больницы, пишут "Новости Костомукши".

О ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Костомукше и Муезерском районе рассказал на планерном совещании в мэрии главный врач Межрайонной больницы № 1 Евгений Шубин.

На данный момент в городе горняков 20 больных COVID, из них пять человек госпитализированы, один – в Центральную районную больницу Беломорска, четырёх лечат врачи нашего инфекционного отделения. На амбулаторном наблюдении находятся 15 пациентов, все они в удовлетворительном состоянии, в том числе трое детей.

В минувший понедельник, 19 октября, на базе Межрайонной больницы заработала ПЦР-лаборатория. Там уже сделаны 22 анализа, и все они оказались отрицательными. Она пока работает в тестовом режиме, но на полную мощность: 24 исследования в день, из них два контрольных. Это покрывает потребности Костомукши.

Ранее сообщалось, что целая школа и девять классов в Карелии закрыты на карантин из-за коронавируса.

Мужчину, подозреваемого в преступлении, ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)

Всех, кто узнал мужчину на видео, просят звонить в полицию.

Как сообщает МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 по Петрозаводску устанавливают личность и местонахождение мужчины, запечатлённого на видеозаписи, который подозревается в имущественном преступлении, совершенном 15 октября в районе улицы Мичуринской.

Значимую информацию полицейские просят сообщать по номеру телефона: +7-921-018-09-05.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Столица на Онего

Предприниматель заявил, что власти Петрозаводска мешают развитию его рекламного бизнеса, подыгрывая конкурентам

В Петрозаводске разгорелся конфликт на рынке размещения наружной городской рекламы.

Представители компании "Трой", которая занимается установкой экранов, транслирующих проморолики, заявляют, что мэрия карельской столицы блокирует развитие их бизнеса, отказывая в выдаче разрешений на установку электронных панелей для размещения рекламы. В своих злоключениях предприниматели винят конкурентов с большими связями в чиновничьих кабинетах.

Менеджмент компании "Трой" утверждает, что им не позволяют устанавливать рекламные конструкции в Петрозаводске, выдавливая их с рынка, давно поделенного старожилами. А в мэрии столицы Карелии заявляют, что фирма "Трой" выслушивает отказы, потому что ее проекты нарушают архитектурный облик города.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В России установлен новый антирекорд по числу заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 20 октября составило 1 431 635 случаев.



Выздоровело за время пандемии 1 085 608 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 9 704 пациента.



Летальных случаев за все время: 24 635, за последние сутки - 269 летальных исходов.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 54,6 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 374 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 октября остается 316 569 человек.

фото: gov.karelia.ru

Авиарейсы между Петрозаводском и Москвой станут ежедневными

Дополнительные полеты с 26 декабря будут выполнять лайнеры авиакомпании "S7 Airlines", сообщили в Минтрансе Карелии.

Рейсы, которые выполнят самолеты "Embraer-170", рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут осуществляться четырежды в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в аэропорт Петрозаводска в 14:05. Обратный рейс вылетает в 14:50 и приземляется в Москве в 16:35. Авиабилеты на рейсы "S7 Airlines" можно приобрести на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, и во всех офисах продаж.

При этом авиакомпания "Победа" также продолжит перевозки пассажиров по авиамаршруту "Москва – Петрозаводск" на воздушных судах "Boing – 737" четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По воскресеньям вылет из Внуково в 10:00, прилет в аэропорт Петрозаводска в 11:45. Обратный рейс вылетает в 12:15 и приземляется в Москве в 13:50.

Таким образом, с 26 декабря столицы России и Карелии будут связаны ежедневными авиарейсами.

На сайте правительства Карелии проводят опрос по авиарейсам, которые интересны жителям республики. Так, в следующем году рассматривается возможность организации новых авиарейсов: в Казань, Минеральные Воды, Минск и Хельсинки. Проголосовать можно здесь.

фото: Столица на Онего

Жителей Карелии назвали чемпионами по производству мусора

Эксперты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах, Карелия оказалась в числе "чемпионов".

Самый большой объем твердых коммунальных отходов образуется в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ростовской области и Татарстане, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Так, в Москве в прошлом году на полигоны вывезли 26,8 миллиона кубометров мусора, в Подмосковье — 20,4 миллиона.

"В совокупности на Московский регион приходится 14 процентов всего бытового мусора в стране", — отмечают эксперты.

На третьем месте — Краснодарский край (15 миллионов кубометров), за ним следуют Ростовская область (12,4) и Татарстан (12,2).

Как уточняют эксперты, всего за прошлый год в стране образовалось 346 миллионов кубометров мусора, то есть на пятерку лидеров приходится около четверти всех отходов.

Меньше всего мусора производит Чукотка — 102,7 тысячи кубометров. В Ненецком автономном округе на полигоны вывезли 128 тысяч кубометров, в Еврейской автономной области — 216, на Алтае — 245,6, в Туве — 332,3, Ингушетии — 356,4, Калмыкии — 433,6, Магаданской области — 533,4, Чечне — 716,4 тысячи кубометров мусора. Замыкает десятку наименее "мусорящих" регионов Карачаево-Черкесия — 850,9 тысячи кубометров.

Кроме того, эксперты подсчитали, сколько мусора приходится на человека в разных регионах. В среднем по стране этот показатель равен 2,4 кубометра.

"Чемпионами" в прошлом году стали жители Бурятии — порядка восьми кубометров на человека. Далее следуют Севастополь (5,6), Тульская (4,4), Магаданская (3,8), Вологодская (3,6) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (3,5), Иркутская (3,3) и Сахалинская (3,27) области, Карелия (3,2) и Новосибирская область (3,19).

"По нашим расчетам, чем выше в регионе оборот розничной торговли на душу населения, доходы и расходы жителей, тем, как правило, больше производится ТКО. Другой любопытный вывод, к которому мы пришли: чем выше в регионе уровень безработицы, тем меньше мусора генерирует его средний житель. Из этого следует, что больше мусора производится в благополучных регионах", — приводятся в документе слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Меньше всего мусора оставляют после себя жители Чечни — в год там образуется всего 0,49 кубометра на человека. В Ингушетии этот показатель равен 0,71, Туве — 1,02, Дагестане — 1,09, Чувашии — 1,1, на Алтае — 1,12, в Забайкальском крае — 1,27, в Оренбургской области — 1,3, Орловской — 1,33, а в Еврейской автономной области — 1,36 кубометра.

Аналитики также отмечают, что из 346 миллионов кубометров отходов за прошлый год (учитывается мусор, вывезенный спецтехникой) около трети оставили после себя предприятия, остальное вывезли из жилых кварталов. Основную массу мусора создают города, на сельские территории приходится только около 16 процентов.

фото: Заповедник "Костомукшский"/vk.com/kostzap

Лесной олень устроил гарем в национальном парке Карелии (ФОТО)

Сотрудники заповедника опубликовали фото лесных северных оленей, образующих осенью в нацпарке "Калевальский" гаремы.

"У лесных северных оленей сейчас идёт гон – период спаривания. В это время они образуют настоящие гаремы, когда вокруг одного самца собирается несколько самок с детёнышами и без них. На прошлой неделе Юрий Красовский, старший научный сотрудник заповедника, наблюдал за таким гаремом в национальном парке "Калевальский"", - пишут в паблике заповедника "Костомукшский", где опубликовали фото оленей.

Как отмечают специалисты, олень, как глава семейства, следит за своим гаремом и не даёт ему разбежаться.

"Его можно понять – рядом бродят другие самцы (их ещё называют быками), которые не прочь переманить самок к себе. Да и некоторые легкомысленные самочки могут сбежать к сопернику. Поэтому глава гаремной группы всё время настороже", - поясняют эксперты заповедника "Костомукшский".

Научные сотрудники заповедника во время гона оленей собирают информацию, сколько самок и самцов на территории, какого они возраста и как много телят выжило за год.

фото: газета "МЕТАЛЛУРГ-ВЯРТСИЛЯ", АО "ВМЗ" Вконтакте

Один из градообразующих заводов в Карелии может быть выставлен на продажу

ПАО "Мечел", в состав которого входит Вяртсильский метизный завод в Карелии, готово продать предприятие.

Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил гендиректор "Мечела" Олег Коржов.

"Готовы отказаться от Вяртсильского метизного завода в Карелии", - сказал он. По словам гендиректора "Мечела", Вяртсильский завод входит в число активов, которые "находятся потенциально близко к реализации". "Их продажа большого ущерба не принесет, но и существенного снижения долговой нагрузки — тоже…", - сказал Корожов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Карелии

Кроссовер врезался в дерево на трассе в Карелии

В Кондопожском районе 30-летний водитель не справился с управлением и оказался в кювете, сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

По информации ГИБДД республики, 19 октября в 20:15 на 19 км (+830 м) автодороги станция Шуйская – Гирвас водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пострадал 30-летний водитель.

Ранее грузовик врезался в дерево на севере Карелии.

фото: Столица на Онего

На Новый год в Карелию пойдут дополнительные "Ласточки"

ОАО "РЖД" назначает дополнительные "Ласточки" в горный парк "Рускеала" на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" по маршруту "Санкт-Петербург – Рускеала" на новогодние праздники. Дополнительные "Ласточки" №827/828 будут курсировать в исполнении "Премиум" (с улучшенной компоновкой мест) по следующему расписанию:

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – горный парк "Рускеала". Также пассажирам напоминают, что они могут воспользоваться услугами ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 921/922, курсирующего по маршруту "Сортавала – Рускеала" (отправлением из Сортавалы в 10:40, из Рускеалы – в 17:30).

Приобрести билеты на дополнительные поезда "Ласточка" сообщением "Санкт-Петербург – Рускеала" можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". На данном маршруте действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу "Туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.

фото: Губернiя Daily

Автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии

ДТП произошло на 2 км автодороги "Пушной - Беломорск" в Беломорском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла 19 октября. Водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz при выполнении обгона не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В момент ДТП в салоне автобуса находились пять пассажиров.

На место аварии сотрудники скорой медицинской помощи не вызывались.

По факту ДТП с пассажирским автобусом проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

Как рассказали в ГИБДД Карелии "Столице на Онего", дорога "Пушной - Беломорск" в момент ДТП была очищена от снега, при этом трасса была скользкой.

фото: © Василий Богданов/Олонецкий район

Пожарный с товарищем помогли достроить дом многодетной жительнице района Карелии

В Олонце звучат слова благодарности в адрес двух местных жителей, которые пришли на помощь женщине с пятью детьми и достроили ей дом.

"Выражаем слова огромной благодарности людям, которые не прошли мимо проблем многодетной семьи, - сообщается в паблике центр помощи детям в Олонце. - Мама одна занимается воспитанием пятерых детей. Семья живёт в частном недостроенном доме уже 7 лет. Казалось бы, долгострою нет конца, ведь возможности завершить строительство своими силами у неполной семьи нет. Но нашлись люди, которые откликнулись на наш призыв и, не считаясь со своим личным временем, провели большие ремонтные работы".

Слова благодарности сказали Потапову Владимиру Валерьевичу и Иванову Алексею Владимировичу.

Помощники-добровольцы за короткий промежуток времени в доме застелили пол на веранде, произвели электроработы по дому, перебрали стену в ванной комнате и установили бойлер, положили на пол кафельную плитку, сделали в большом объеме сантехнические работы.

"Сказать, что ребята помогли семье – это ничего не сказать. Вы большие молодцы! Вы подарили семье надежду на то, что мечты сбываются. Пусть Ваша бескорыстная помощь вернётся к вам добром. Желаем вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья и успехов", - написано в паблике.

Один из добровольцев – Владимир Потапов - работает в пожарной части Олонецкого района, о чем сообщается в паблике пожарных спасателей района.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Водитель получил травмы, улетев в кювет на трассе в Карелии

ДТП с пострадавшим произошло на трассе "Сортавала" в Пряжинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 19.50 на 465 км (+500 м) автодороги "Сортавала" водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет. Его машина перевернулась.

В результате ДТП 53-летний водитель был травмирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее автомобиль перевернулся в результате ДТП под Петрозаводском.

фото: pixabay

Рост форелеводства в Карелии подтвердил прогнозы Минсельхоза

Форелеводческие компании Карелии по итогам 3 квартала 2020 года реализовали 12,3 тыс. тонн выращенной рыбы, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Объем выращенной рыбы увеличился на 10%, собственная переработка выросла более чем 2 раза. Показатели форлеводства фактически достигли той планки, которая была поставлена министерством сельского и рыбного хозяйства Карелии три года назад. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В ближайшие 8 лет доходы от использования лесов Карелии достигнут 26,8 миллиарда рублей

Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

В конце сентября министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило о внесении изменений в Лесной план республики, обусловленных внедрением в регионе интенсивной модели использования и воспроизводства лесов. Проект этих изменений был подготовлен федеральным государственным бюджетным учреждением "Рослесинфорг" и размещен на официальном сайте республиканского Минприроды.

Согласно опубликованному проекту, доходы от использования карельских лесов в ближайшие восемь лет составят почти 26,8 миллиарда рублей, и 88% этой суммы, или около 23,6 миллиарда предполагается получить от заготовки древесины, которая увеличится до 8 миллионов кубометров. Однако карельские экологи, ознакомившись с предлагаемыми изменениями Лесного плана, обратили внимание на весьма невысокий объем рубок ухода, заложенный в проекте. По мнению защитников природы, этот объем не отвечает заявленным республиканскими властями целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

Читайте подробнее в статье "Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали".

фото: "Нетипичная Питкяранта"/"ВКонтакте"

РЖД продлит маршрут поезда Москва–Рускеала до Питкяранты в Карелии

РЖД организует прямое железнодорожное сообщение Москва – Питкяранта на новогодние каникулы.

По сообщению службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, беспересадочные вагоны до Питкяранты будут курсировать в составе поездов дальнего следования со 2 по 11 января 2021 года. Из Москвы до станции Сортавала и в обратном направлении беспересадочная группа вагонов отправится в составе поезда №160/159 Петрозаводск – Москва. А на участке Сортавала – Питкяранта будет использована комбинированная схема движения: от станции Сортавала до Рускеалы и от Рускеалы до станции Маткаселькя поезд будет следовать на паровозной тяге, далее – от станции Маткаселькя до станции Питкяранта и обратно – с использованием тепловозной тяги.

От станции Сортавала беспересадочные вагоны будут отправляться в составе поезда № 925/926 в 7:30 и прибывать в Питкяранту в 12:00. В обратном направлении они будут отправляться в 15:54 и прибывать в Сортавалу в 19:35. В пути также предусмотрены остановки на станциях Янисъярви, Ляскеля, Леппясилта.

Сообщение будет организовано в пилотном режиме. В дальнейшем, если маршрут будет востребован у пассажиров, его планируется сделать регулярным.

Напомним, в прошлом году жители Питкяранты требовали возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, которое отменили более 10 лет назад. В сентябре 2019 года на вокзале они провели флешмоб.

Ранее сообщалось, на Новый год в Карелию пойдут дополнительные "Ласточки".

фото: pixabay

Зарплаты в Карелии за год сократились в отдельных отраслях

Средний размер номинальной начисленной заработной платы в Карелии за год сократился в строительстве и частично в сфере ЖКХ.

Об этом говорят сравнительные данные Карелиястата об уровне зарплаты в августе 2020 года и аналогичном месяце 2019 года.

В строительстве зарплата сократилась почти на 10% - до 34,9 тыс. рублей. В сфере водоснабжения; водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снижение составило 7,6%. Там средний уровень зарплат составил 30,6 тыс. рублей. В целом по всем отраслям размер зарплаты вырос на 8,2% и в августе 2020 года превысил 42 тыс. рублей. Где зарплаты выросли больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот

Глава Карелии предложил предпринимателям утеплить квартиры малоимущих жителей республики

Артур Парфенчиков предложил меценатам обратить внимание на замерзающие в квартирах семьи, которые не в состоянии заменить окна и полы в своем жилье.

Как пишет руководитель региона на своей странице "ВКонтакте", к нему часто обращаются семьи, которые испытывают серьезные проблемы с отоплением в своих квартирах, но решить их самостоятельно они по объективным причинам не могут.

"Для некоторых установка пластиковых окон, теплых полов - неподъемные траты. Это, например, многодетные семьи, семьи, где растут дети с инвалидностью, или одинокие пожилые граждане. Они нуждаются в помощи. Поэтому родилась инициатива - разработать программу, по которой мы могли бы оказать финансовую поддержку таким семьям. А пока идет работа над ее формированием (нужно определить источники финансирования, заложить средства в бюджет), предложил нашим меценатам, предпринимателям обратить внимание на эти семьи и помочь им. Пусть таким образом наша акция #ПодариТепло будет не только продолжена, но и получит развитие", - пишет Артур Парфенчиков.

Инициативу главы Карелии уже поддержали первые предпиниматели. По словам Парфенчикова, Александр Зайцев, один из учредителей компании "Мама Карелия", оплатил установку теплого пола в квартире жительницы Суоярви Оксаны Тимофеевой. В этом году ее семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, получила сертификат на покупку квартиры.

"Такую поддержку мы оказываем семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И теперь родители с тремя сыновьями переехали со старой крохотной квартирки площадью всего 34 кв метра в светлую и просторную. Поскольку у младшего сына есть серьезные проблемы со здоровьем, квартиру купили на 1 этаже – мальчик растет, и выносить его на прогулку становится все тяжелее. Но новое жилье оказалось холодным, несмотря на установку пластиковых окон. Поэтому Оксана с супругом с благодарностью приняли предложение Александра Зайцева сделать в детской комнате теплый пол", - сообщил руководитель республики.

Ранее глава Карелии предложил по-особому кормить младших школьников из Арктических районов.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 20 октября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, 0 ° …+1 ° 3 м/с СЗ 744 мм.рт.ст. 88% день Пасмурно, +1 ° …+2 ° 4 м/с СЗ 748 мм.рт.ст. 74% вечер Облачно с прояснениями, -1 ° …+1 ° 3 м/с СЗ 752 мм.рт.ст. 80% ночь Ясно, -2 ° …-1 ° 3 м/с З 753 мм.рт.ст. 84%

фото: Администрация Петрозаводска

Мэрия предупредила, что снесет в Петрозаводске еще 8 гаражей (ФОТО)

Демонтаж незаконно установленных построек произойдет у проезда Паровозников, сообщили в администрации Петрозаводска.

В соответствии законом владельцев гаражей в районе проезда Паровозников информируют об их сносе.

Земельные участки освободят до 4 ноября. Под снос пойдут восемь гаражей, расположенных на территории у проезда Паровозников, который соединяет Железнодорожный район и Перевалку.

Ранее сообщалось, что власти демонтируют 14 гаражей и одну торговую палатку.