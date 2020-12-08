Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Туристы массово меняют новогодние туры с Санкт-Петербурга на Карелию

Ограничения на новогодние праздники, введенные в Санкт-Петербурге в связи с пандемией, привели к массовым аннуляциям туров в город.

Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, пишет ТАСС в среду.

"Ограничения привели к массовым аннуляциям туров в Санкт-Петербург. Для турбизнеса это серьезный удар. Многие туристы планировали посетить этот город", - сказал он.

Игнатьев отметил, что туристы сейчас перебронируют туры на Карелию, Ленинградскую область и Калининград. "Большинство турфирм возвращает стоимость поездки или делает перебронирование", - добавил он.

В Санкт-Петербурге введены ограничения, согласно которым с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит будет принимать посетителей с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос. С 30 декабря по 10 января закрыт доступ посетителей в музеи, на выставки и концерты, приостанавливается перевозка пассажиров автобусами по турмаршрутам.

Ранее власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год.

Напомним, еще в ноябре туристы забронировали почти все места на турбазах Карелии на новогодние праздники.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии коронавирус обнаружен еще у 433 человек: общее число инфицированных приближается к 20 тысячам

Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщает, что за минувшие сутки в Карелии выявлено 433 инфицированных пациента.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 433 человек. Из этого числа заболевших – 389 человек, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом состоянии.

Подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции

Выздоровел еще 341 человек.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3064,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1713,8 случая, по Северо-Западу – 2416,1, сообщили в оперштабе.

фото: Сергей Мятухин

Мизинкова рассказала, каким станет автовокзал в Петрозаводске после реконструкции

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске предусматривает возведение надстройки над основным зданием и строительство дополнительного корпуса.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" заместитель министра транспорта республики Юлия Мизинкова.

"Основное здание, которое сейчас функционирует как автовокзал, будет реконструировано, появится надстройка второго этажа…появится большая просторная зона кафе, будет больше посадочных мест для ожидания, появится комната матери и ребенка, будет камера хранения, будут современные санузлы", - сообщила Мизинкова. Как будет выглядеть здание автовокзала после реконструкции, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

На дом-памятник в центре Петрозаводска вернули исчезнувшие при ремонте капители (ФОТОФАКТ)

Декоративные элементы возвращены на фасад административного здания в центре столицы Карелии.

Корреспондент "Столицы на Онего" накануне запечатлел, как рабочие монтировали капители, исчезнувшие после ремонта административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова.

Напомним, этот дом включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города. Власти Карелии выделили на проведение ремонтных работ более 60 миллионов рублей. По условиям контракта, который был заключен с ООО СП "Строймонтаж", генеральному подрядчику необходимо было провести реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора здания-памятника.

После того, как с его фасада, выходящего на проспект Карла Маркса, были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей.

Причем, следы исчезнувших декоративных элементов оказались заметны даже под свежей краской. К началу зимы, когда генподрядчик должен был сдать работы, капители так и не появились.

Их возвращение состоялось с опозданием на неделю – корреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов во вторник, 8 декабря запечатлел этот исторический момент.

фото: © Илья Питалев / РИА Новости

В Карелии мужчина умер от коронавируса в 41 год

Оперштаб правительства республики по борьбе с COVID-19 сообщил об очередной смерти пациента с коронавирусом.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Питкяранты 1979 года рождения, мужчина имел сопутствующие хронические заболевания.

Общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 118 человек.

По данным на девятое декабря, за сутки коронавирус обнаружен еще у 433 человек: общее число инфицированных приближается к 20 тысячам

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

За сутки в Карелии коронавирусом заразились рекордное количество детей

За минувшие 24 часа в Карелии COVID-19 заразились 72 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 8 декабря по статистике в Карелии было 19208 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1974 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 9 декабря, – уже 19641 ковидный больной, из которых 2046 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 72 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 1 человек скончался от коронавируса и 433 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 19641 человек. Выздоровели – 11963. Умерли 118 пациентов.

фото: Столица на Онего

В России запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 января 2021 года.

Также нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам и объектам недвижимого имущества, пишет ТАСС.

"На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия", - говорится в документе, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с ныне действующим правилами противопожарного режима разводить костры, а также сжигать мусор и траву запрещается только на землях общего пользования населенных пунктов.

Кроме того, со следующего года также нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. Ранее данная норма вовсе отсутствовала в требованиях противопожарного режима.

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках "регуляторной гильотины". Они будут действовать до 2026 года, после чего будут подлежать пересмотру в соответствии с требованиями времени. За их нарушение предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), она предусматривает для граждан штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения - до 5 тыс. рублей.

фото: МЧС Карелии

В МЧС Карелии показали кадры с места пожара на Старой Кукковке (ФОТО)

За 9 дней в частном секторе на Старой Кукковке в Петрозаводске произошло два пожара.

В минувший вторник, 8 декабря, на улице Сосновая сгорела частная баня, а 28 ноября на улице Котовского горел частный дом, где при пожаре пострадал мужчина – его госпитализировали с ожогами.

Дмитрий Беленихин снял оба пожара на видео.

Сегодня МЧС Карелии опубликовало фото, на котором запечатлено, как горела баня.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек.

фото: скриншот клипа исполнителя Оndrei

Рэпер исполнил "Долго будет Карелия сниться" в хип-хоп обработке

Рэп-исполнитель Оndrei записал трек со своей интерпретацией популярной песни "Долго будет Карелия сниться".

Рэпер Оndrei представил клип, в котором по-своему интерпретировал песню "Долго будет Карелия сниться" Кима Рыжова и Александра Колкера, которая является неофициальным гимном республики. Ролик представлен в паблике "Центр народного творчества Республики Карелия".

Под псевдонимом Оndrei выступает актер Национального театра республики Андрей Горшков. Сообщается, что рэпер - карел-ливвик из Олонца.

Оndrei - единственный исполнитель, кто читает рэп на карельском языке, утверждают в "Центре народного творчества Республики Карелия".

Эстрадная песня "Карелия" ("Долго будет Карелия сниться") написана композитором Александром Колкером и поэтом Кимом Рыжовым. Премьера песни состоялась летом 1963 года.

фото: pixabay

Как будете отмечать Новый год в условиях коронавируса? (ОПРОС)

Сегодня, в условиях запретов и ограничений из-за коронавируса, интересно узнать: как будете отмечать Новый год.

Каждый день цифры статистики по заражению коронавирусом бьют рекорды. Власти Карелии вводят все новые и новые ограничения. Но один из самых долгожданных праздников в году стремительно приближается – через 22 дня Новый год.

Как вы будете отмечать Новый год в условиях коронавируса?

Ответить можно здесь.

фото: Мужской хор

Концерт Мужского хора Карелии транслировался на всю страну (ВИДЕО)

В большом зале Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 8 декабря в 19.00 была проведена онлайн-трансляция концерта Мужского хора Карелии. Это стало возможно благодаря национальному проекту "Культура".

В этом году коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 2020 года и выиграл грант в размере двух миллионов рублей. Из 255 участников такой чести удостоились только 20 коллективов. По условиям конкурса каждый из них проводит онлайн-мастер-класс по театральному, хореографическому, вокально-хоровому, цирковому, либо оркестровому жанру народного творчества.

Руководитель и дирижер хора Алексей Умнов начал со знакомства со своим коллективом, рассказал о его последних заслугах и полученном опыте, а также о том, каково это было победить во Всероссийском конкурсе и участвовать в гала-концерте в Москве.

Зрители увидели документальный ролик, где участники Мужского хора Карелии делились впечатлениями о поездке. После их выступления на сцене театра "Русская песня" московский зал аплодировал стоя, со слезами на глазах.

Хористам и самим было сложно сдержать эмоции, до них выступал театр из Карачаево-Черкесии со стихотворением, в котором мать из-за войны теряет двух сыновей, а после сразу же следовал их выход, где они должны были петь "Черный ворон".

В творческой программе участники хора исполнили 16 произведений. Для самих исполнителей и для всех присутствующих – это было несравненное удовольствие – наконец-то послушать отличную музыку в концертном зале. Были исполнены классические произведения, духовные и русские народные песни. Была, конечно же, среди них и та самая – "Черный ворон".

Мероприятие прошло под патронажем министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. Организатором выступил ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелии".

"Для Карелии – это очень значимая победа. Мы безмерно гордимся таким коллективом! Мужской хор – это то, как звучит мужчина. При чем не какой-то конкретный, а его архетип – это и отец, и брат, и сын. И каждый этот голос идет откуда-то из глубины, и все это переплетается в один литой. Мужской голос Карелии поет о свободе, о выходе за рамки, о подъеме на уровень выше. Мужской голос Карелии поет сильно!" - прокомментировал директор ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия" Андрей Редькин.

фото: "Столица на Онего" / коллаж

Парламент Карелии намерен заказать розы, гвоздики и хризантемы почти на 100 тыс. рублей

На сайте госзакупок появилась информация о намерении Заксобрания Карелии в 2021 году приобрести цветочную продукцию почти на 100 тыс. рублей.

Карельский парламент намерен приобрести живые цветы и составленные из них букеты. Информация о соответствующем электронном аукционе опубликована на сайте госзакупкок.

В спецификации поставки указано, что победитель аукциона обязан предоставить Заксобранию 64 гвоздики, 56 роз, 40 альстромерий, а также 15 букетов. В состав букетов должны быть включены розы, хризантемы, альстромерии и цинерии.

Максимальная цена контракта – 90 тыс. 933 рубля. Источником финансирования служит карельская казна.

В документации указаны конкретные требования к букетам – по высоте, ширине и способу упаковки; также приведены стандарты для внешнего вида цветов.

"Цветы должны быть свежими, чистыми, равномерно облиственными, с типичными для данного ботанического сорта окраской и формой цветка, не допускается наличие повреждений механических, химических, вредителями, болезнями", - в частности, указано в характеристике товара.

Цветы победителю аукциона предстоит доставлять в здание парламента на улице Куйбышева в Петрозаводске. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам заказчика в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Указано, что в срочных случаях товар должен быть доставлен в течение двух часов с момента подачи заявки.

фото: Валерий Поташов

"Только форс-мажор": замглавы Минтранса Карелии объяснила срывы рейсов автобусов

Полное обновление автопарка государственных предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис" позволило сократить количество срывов рейсов до 1%.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" заместитель министра транспорта республики Юлия Мизинкова.

"Если в 2018-2019 году процент срыва рейсов составлял 12 и более процентов, то в 2020 году по двум предприятиям - менее одного процента. Только форс-мажорные ситуации связаны со срывом рейсов и никак не связаны с состоянием автопарка", - сообщила Мизинкова. Как обновился автопарк предприятий "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "Горный парк Рускеала"/vk.com/ruskeala_park

Дополнительный ретропоезд отправится в парк "Рускеала" в Карелии в новогодние каникулы

Еще один ретропоезд из Сортавалы в горный парк "Рускеала" начнет ходить в период новогодних праздников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ОАО "РЖД".

"Специально для пассажиров, желающих отдохнуть в новогодние праздники и рождественские каникулы в карельском горном парке "Рускеала", ОАО "РЖД" назначает дополнительный ретропоезд "Рускеальский экспресс" № 923 по маршруту Сортавала - Рускеала. Он будет отправляться из Сортавалы в 13:35 и прибывать в горный парк "Рускеала" в 14:45 1, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 января", - говорится в сообщении железнодорожников.

Расписание дополнительного поезда сформировано с привязкой к графику поезда "Ласточка" № 827, который курсирует между Санкт-Петербургом и Сортавалой. В период длинных праздничных выходных привычный график ретропоезда на "Рускеалу" будет также действителен: состав отбывает из Сортавалы в 10:40, а в обратную сторону отправляться в 17:30, чтобы успеть ко времени отправления "Ласточки" № 821/822 Санкт-Петербург - Сортавала.

Ретропезд на паровозной тяге, декорированный в стиле "Николаевского экспресса", был запущен летом 2019 года. Для этого железнодорожники восстановили участок пути до горного парка длиной 2,5 км, отремонтировали платформу, а также восстановили поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо.

Ранее сообщалось, что "Рускеальский экспресс" в Карелии перевез стотысячного пассажира.

фото: Роман Храмовник/ТАСС

Приставам не дадут "арестовывать чайники" у пенсионеров: принят закон об отсрочке по кредитам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий продление моратория по взысканию движимого имущества должников-физлиц до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года. Это значит, что в период пандемии приставы не будут ходить по квартирам и описывать стиральные машины, электрические чайники и кофеварки граждан", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: vokzal.karelia.ru

Автобус из Петрозаводска в Санкт-Петербург будет ходить реже

Перевозчик сократил количество рейсов с автовокзала Петрозаводска в северную столицу.

Изменения в расписание движения автобуса, следующего по маршруту № 1098 "Петрозаводск - Санкт-Петербург", внесены по просьбе перевозчика в связи с сильным снижением пассажиропотока. Об этом сообщается в паблике автовокзала.

"В период с 9 по 25 декабря 2020 года временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 1098 "Петрозаводск - Санкт-Петербург", отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 21:55", - сообщили в паблике.

Уехать из Петрозаводска в Санкт-Петербург в 21:25 можно будет только по воскресеньям. 13 и 20 декабря рейс будет выполнен по расписанию.

Ранее замглавы Минтранса Карелии объяснила срывы рейсов автобусов.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Федеральная казна поделится с бюджетом Карелии своими миллиардами

Резкое сокращение доходов, предусмотренное проектом закона о бюджете Карелии на 2021 год, частично компенсируется дополнительной помощью из федеральной казны на сумму 5,4 млрд рублей.

Это следует из доклада министра финансов Карелии Елены Антошиной на сегодняшнем заседании парламентского комитета по бюджету.

По ее словам, дополнительные средства будут заложены в казну в рамках второго чтения проекта бюджета. "Основные направления – это предоставление мер социальной поддержки гражданам, модернизация социальной сферы, развитие жилищного строительства", - сказала Антошина. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Карельская форель победила в конкурсе "Вкусы России" (ВИДЕО)

Бренд из Карелии занял первое место в номинации "Загляните на огонек", сообщили в Минсельхозе республики.

Победу одержала заявка из деревни Рауталахти Питкярантского района - компания "Приладожье". Экспертное жюри посчитало её наиболее перспективной по развитию туристического потенциала территории. Победителей ждет третий этап конкурса.

Конкурсе "Вкусы России" - это программа по продвижению региональных брендов. Ее цель – на примере финалистов показать, как открытие новых вкусов способствует популяризации региона.

Смотрите сюжет об этом на телеканале ГТРК Карелия.

фото: pixabay

Среди руководителей торговых фирм в Карелии выросло число пессимистов

Количество организаций розничной торговли в Карелии, ожидающих ухудшения ситуации в своем бизнесе, выросло в IV квартале 2020 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей компаний.

Доля респондентов, которые прогнозируют нарастание негативных тенденций в отрасли составила 28,9% от общего числа опрошенных руководителей. В III квартале 2020 года число пессимистов было меньше - 10,8%. Подробнее о результатах опроса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Петрозаводск начали украшать новогодними огнями

Опоры наружного освещения украшаются праздничной подсветкой в разных районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Компания "Люмен+" продолжает готовить Петрозаводск к Новому году.

Как сообщили в администрации города, подрядчик уже установил световые консоли на проспектах Ленина, Карла Маркса, на улицах Шотмана, Чапаева, Еремеева, набережной Гюллинга, площади Гагарина. Накануне оборудование смонтировали на улицах Куйбышева, Мелентьевой, Германа Титова, Кирова, Питкярантской, на Первомайском и Октябрьском проспектах. В ближайшее время праздничные элементы разместят на улицах Антонова, Чапаева, Ровио, Ключевой, на аллеях Берёзовой и Дружбы, на Комсомольском проспекте.





Новые световые консоли установят в городе до 15 декабря. Среди них, например, посвящённые 100-летнему юбилею республики, которые разместят на площади Кирова. Около сотни новых консолей появятся на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева.



Подготовка Петрозаводска к праздникам стартовала раньше обычного, пояснили в мэрии. Всего к Новому году в городе оборудуют более 80 декоративных конструкций и более 900 световых консолей.

В разных районах уже установили 13 искусственных елей. Три натуральных елки появятся в ближайшее время в районах СКЗ, Железнодорожном и Сулажгоре. В парке Ямка к праздникам смонтируют детский зимний городок, а в центральной части карельской столицы планируется световое оформление деревьев гирляндами.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Пневмония унесла жизнь 80-летнего жителя Карелия

Всего за время пандемии в Карелии скончались 95 человек, заболевших пневмонией, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер 80-летний мужчина, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

За последние 24 часа госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 45 человек.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2928 пациентов, 95 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Большинство торговых фирм в Карелии заверило, что не станет повышать наценку в магазинах

Средний уровень торговой наценки в магазинах в Карелии в IV квартале 2020 года снизился до 22%.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли.

Руководители организаций, участвовавшие в опросе, сообщили, что для возмещения издержек и получения прибыли им надо повысить наценку на 12,4 процентного пункта. Но сделать это планируют лишь 5,3% предпринимателей. В III квартале на такой шаг готовы были пойти 10,8% руководителей торговых фирм Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: источник: компания "Энерго-Решение"

Системы учета электрической энергии

Существенная экономия электроэнергии компании может быть достигнута за счет перехода на оптимальную ценовую категорию.

Но для того, чтобы правильно ее выбрать, необходимо организовать почасовой учет. Как это сделать расскажут специалисты компании "Энерго-Решение".

Что такое почасовой учет?

Почасовой учет ведется с помощью специализированных счетчиков. Их также называют интервальными приборами учета. Это обычные цифровые приборы учета, но с наличием встроенной памяти, в которую записываются архивы потребления электрической энергии: мощность, усредненная за каждый час, полчаса, 15 минут или чаще. Данные хранятся 90 дней. С помощью этих данных можно построить график потребления электрической энергии в течение суток, недели, месяца и года.

Как передаются данные со счетчиков?

Данные передаются с помощью специальных модемов и сим-карт, если есть покрытие сотовой связью. Данные с модемов можно получить с помощью онлайн сервисов или программ поставляемых производителями счетчиков.

Кроме данных о потребляемой электрической энергии можно получить данные о качестве напряжения, токах, мощности и других технических параметрах.

Анализируя почасовые данные, можно определить максимальную потребляемую мощность и определить резерв по мощности, то есть сколько вы еще можете присоединить электрических установок.

Создав архив почасового потребления, вы сможете проанализировать изменение потребляемой мощности после проведения энергосберегающих мероприятий, узнать, сколько потребляет предприятие мощности ночью и в выходные, когда оно не работает.

Используя почасовой учет, вам становятся доступны все 6 ценовых категорий.

Существует 6 ценовых категорий электроэнергии, у каждой из которых есть свои преимущества и недостатки.

Как правило, в момент заключения договора электроснабжения,

небольшие организации попадают в первую ценовую категорию электроснабжения,

средние и крупные организации и предприятия в третью ценовую категорию.

Первая и третья ценовые категории не всегда являются оптимальным решением для компании.

Выбор другой, более подходящей ценовой категории, позволяет снизить тариф на электроэнергию на 5% – 30%.

Увы, но перейти на выгодный тариф в любое время года невозможно, выбор можно сделать только в январе. Иначе придется ждать следующего года. Если у вас есть бизнес, и вы хотите сэкономить сотни тысяч рублей в месяц, обращайтесь к профессионалам. Времени на анализ ваших расходов осталось совсем немного. Торопитесь.

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Обратиться по адресу: город Петрозаводск, Бульвар Интернационалистов, д. 17А, 2 этаж. Режим работы в будни с 9.00 до 18.00 по предварительной записи по телефону 8 (8142) 330-880.

В Беломорске устанавливают елку сразу с игрушками (ВИДЕО)

Главную городскую ёлку установили в Беломорске.

Во вторник, 8 декабря, в Беломорске установили главную городскую ёлку.

В паблике "Беломорск" опубликовано видео Татьяны Каньшиевой, которая запечатлела, как 8 декабря работники собрали главную городскую елку.

фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Власти Петрозаводска прогнозируют прекращение роста инвестиций в экономику города

Администрация Петрозаводска не ожидает роста инвестиций в основной капитал в течение ближайших пяти лет.

Это следует из проекта изменений в Стратегии социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Документ предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный".

Наиболее реалистичный "селективный индустриально-транзитный" вариант предполагает умеренные риски и плавное ускорение экономического развития.

По этому сценарию, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал в Петрозаводске останется на уровне 2020 года - 12,7 млрд рублей в текущих ценах. По оценке властей, это произойдет из-за снижения инвестиционной активности малого бизнеса. Крупные и средние предприятия, по прогнозу, смогут увеличить объем инвестиций на 27%.

В Стратегии содержатся сценарии для всех основных сфер городского хозяйства - культуры, образования, благоустройства и т.п. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

В Карелии восстановили символ Советского Союза, сломанный вандалами (ФОТО)

Власти Сегежи восстановили недавно сломанный вандалами на въезде в город знак "Серп и молот".

Установленный администрацией Сегежского района на повороте на улице Птицефабрика "Серп и молот" был сломан в ночь с 21 на 22 ноября. У памятного знака, который был демонтирован из-за строительства дороги, а затем после реконструкции поставлен на въезде в Сегежу, неизвестные скрутили болты. После чего памятник повалили на землю.

Об акте вандализма рассказали в официальном паблике администрации района.

Сегодня администрация города Сегежи восстановила памятный знак "Серп и молот".

Представители КПРФ в Карелии призвали полицию района найти вандалов, чтобы их действия не остались безнаказанными.

Как отмечается в паблике, "Серп и молот – символ Советского Союза, олицетворение единства рабочего класса и крестьян. Для кого-то пережиток прошлого, для кого-то память, история родного края, страны. Память старшего поколения, которое с детства учат уважать и почитать".

фото: © Виктор Клюшкин/ТАСС

Карелия оказалась в лидерах по разведению и выращиванию рыбы

Росрыболовство включило Карелию в число регионов с наиболее высокими объемами производства аквакультуры.

Карелия за девять месяцев этого года произвела 32,8 тыс. тонн продукции, оказавшись в числе регионов-лидеров. Об этом сообщает Финмаркет со ссылкой на данные Росрыболовства.

В число регионов с наиболее высокими объемами производства аквакультуры входят Приморский край (47,8 тыс. тонн), Мурманская область (39,5 тыс. тонн), Карелия (32,8 тыс. тонн), Краснодарский край (20,1 тыс. тонн), Ростовская область (17,4 тыс. тонн), Астраханская область (14,7 тыс. тонн), Ленинградская область (10,7 тыс. тонн), Дагестан (8,1 тыс. тонн), Ставропольский край (4,1 тыс. тонн), Крым (4 тыс. тонн).

Лидерство по объемам производства аквакультуры принадлежит Северо-Западному федеральному округу, где выращено 84,9 тыс. тонн, на 24% выше показателя прошлого года.

Сообщается, что российские аквафермы за 9 месяцев этого года произвели 238 тыс. тонн продукции, что на 18% больше, чем годом ранее. Наибольшее число хозяйств - 67% - выращивает карповых, 10% - лососевых, по 4% - беспозвоночных и осетровых, 15% - прочих гидробионтов.

Производство лососевых за 9 месяцев этого года составило 92,8 тыс. тонн, что на 25% больше, чем годом ранее. Основными производителями являются Мурманская область и Карелия. Так, в Мурманской области за 9 месяцев выращено 39,5 тыс. тонн лососей (на 13,4 тыс. тонн больше прошлогоднего), в Карелии - 32,7 тыс. тонн (на 3,3 тыс. тонн больше).

Ранее сообщалось, что форелеводам будет проще получать в аренду земельные участки рядом с водоемами.

фото: администрация Петрозаводска

В галерее скульптур на набережной Петрозаводска установили таблички с QR-кодом (ФОТО)

На Онежской набережной появились информационные таблички рядом со скульптурами, подаренными побратимами Петрозаводска.

На Онежской набережной накануне были открыты первые информационные таблички у скульптур, подаренных побратимами Петрозаводска. Как сообщили в городской администрации, описания на русском и английском языках появились у двух арт-объектов – "Волны дружбы" (Варкаус, Финляндия) и "Рыбаков" (Дулут, США). В ближайшее время информационную стойку установят у "Тюбингенского панно".

Макет табличек был разработан скульптором Александром Кимом и согласован с членами городской Художественной комиссии. Металлические листы содержат краткие сведения о каждой скульптуре, а также QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт Информационного туристского центра Карелии, где находятся более подробные описания.

Таблички изготовлены в рамках проекта "Школьный музей – место встречи и площадка для сотрудничества городов-побратимов" при поддержке Фонда президентских грантов.

Установка восьми табличек – по числу подарков от городов-побратимов - проводится по согласованию с городскими властями, но без привлечения бюджетных средств.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Законопроект об увеличении штрафов за надписи на стенах поддержали в парламенте Карелии

Парламентский комитет по законности и правопорядку в первом чтении проект закона, предусматривающий двукратное увеличение штрафов за самовольно нанесенные на здания граффити, надписи и рисунки в Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По мнению автора законопроекта, инициатива вызвала положительные отклики граждан.

Вместе с тем, увеличение штрафных санкций носит условный характер, так как наносимый вандалами ущерб собственникам имущества намного больше.

О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За время пандемии в России число выздоровевших от COVID-19 пациентов превысило 2 млн человек

За все время пандемии в России число выписанных пациентов составило 2 007 792, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 26 190 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За все время пандемии в России выздоровело 2 007 792 человека, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению 26 266 человек.

За минувшие сутки в России подтверждено 559 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране умерло 44 718 пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 80,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, а за последние сутки - 427 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 декабря остаются 545 691 человек.