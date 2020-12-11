Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Готовится повышение цен на проезд в троллейбусах Петрозаводска с 1 января

МУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, получит право повысить стоимость проезда в троллейбусах.

Это следует из проекта решения Петросовета об установлении предельного размера тарифа на одну поездку.

"Утвердить предельный размер тарифа за одну поездку в наземном электрическом транспорте на регулярных городских маршрутах для Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт» в размере 27 рублей", - говорится в документе. Сейчас проезд в троллейбусах Петрозаводска стоит 25 рублей. Как власти объясняют необходимость повышения тарифа, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Замминистра здравоохранения РФ объяснил рост заболеваемости COVID-19 безответственностью жителей Карелии

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев посетил Карелию и озвучил причины, которые, по его оценке, привели к масштабному росту заболеваемости коронавирусом в республике.

Жители Карелии недостаточно ответственно относятся к соблюдения правил безопасности во время пандемии, считает замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. Об этом сообщил оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

Недостаточное соблюдение правил безопасности населением и рост объемов тестирования на COVID-19 привели к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, который демонстрирует статистика в регионе, считает Олег Гиднев.

"Отвечая на вопрос о причинах резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в республике, он (ред. - Гриднев) отметил, что в последнее время в Карелии значительно увеличилось количество тестов на коронавирус, но одним из главных факторов роста числа инфицированных замминистра назвал недостаточно ответственное отношение жителей к соблюдению правил санитарной безопасности", - говорится в сообщении оперштаба.

Сообщается, что Олег Гриднев посетил медучреждения Петрозаводска, а также ознакомился с работой амбулаторной помощи в Кондопожском районе. В том числе он побывал в "красной зоне" монопрофильного центра на базе Госпиталя для ветеранов войн.

"Республика делает очень много для того, чтобы оснастить медицинские учреждения современным оборудованием и медикаментами. То, что делает региональное правительство, заслуживает уважения. В короткие сроки были установлены 6 компьютерных томографов, большое количество техники для реанимации: аппараты ИВЛ, аппараты для неинвазивной ингаляции", — отметил Олег Гриднев, слова котрого приводит оперштаб карельского правительства.

По официальным данным на 11 декабря, от коронавируса в Карелии с начала пандемии скончались 123 человека.

Банк "Онего", зарегистрированный в Петрозаводске, обвинили в отмывании денег и лишили лицензии

Центробанк лишил лицензии единственный в Карелии региональный банк "Онего", зарегистрированный в Петрозаводске, за нарушения законов об отмывании денег и сомнительные операции.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Центробанка.

Баку "Онего" предъявлены претензии в том, что он "допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении. В чем еще обвиняют петрозаводский банк, который раньше принадлежал правительству республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/Nina Esk

Парфенчиков объявил выходным днем 31 декабря в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать.

Об этом Артур Парфенчиков заявил у себя на странице в соцсети.

"Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович предложил объявить 31 декабря выходным днем, я его поддержал. За эту идею высказались и вы, друзья: 90 процентов участников опроса, проведенного ранее, одобрили инициативу! Поэтому с учетом мнения людей в этом году 31 декабря объявлен выходным днем", - сообщил Парфенчиков и пояснил, что подписал соответствующее распоряжение.

Губернатор также подчеркнул, что новый выходной придется отработать в предшествующую празднику субботу

"Рабочий день с четверга будет перенесен на субботу 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря – нерабочими", - добавил он.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем.

Затем спикер карельского парламента Элиссан Шандалович предложил объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

фото: Яндекс. Карты

Власти Петрозаводска снова хотят приватизировать здание, проданное 2 года назад

Администрация Петрозаводска решила снова выставить на продажу здание бывшего магазина, которое пытались приватизировать в 2019 году, но сделка была сорвана.

В программу приватизации на 2021 год включено заброшенное здание на Березовой аллее, где несколько лет назад размещался магазин "Ленторг". Оно было продано в 2019 году за 21,7 млн рублей петрозаводскому предпринимателю, но сделка не была доведена до конца.

Покупатель заявил, что состояние здания оказалось гораздо хуже, чем следовало из аукционной документации.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Максим Блинов/РИА Новости

Еще два пациента с COVID-19 умерли в Карелии

Оперштаб карельского правительства сообщил о двух очередных случаях гибели пациентов, зараженных коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались два жителя Петрозаводска 1942 и 1962 годов рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает опрештаб.

С начала пандемии, согласно официальным данным, от коронавируса в Карелии скончались 123 человека.

По данным на 11 декабря, в Карелии коронавирус выявлен у 428 человек за сутки.

фото: © Столица на Онего

Экс-начальнику колонии №9 Петрозаводска Ивану Савельеву предъявлено окончательное обвинение

Бывший руководитель ИК-9 Иван Савельев и его зам Иван Ковалев, обвиняемые в избиении осужденного, вместе с адвокатами знакомятся с материалами уголовного дела.

Как стало известно "Столице на Онего", карельский Следком предъявил экс-начальнику петрозаводской ИК № 9 Ивану Савельеву и его, также бывшему заместителю Ивану Ковалеву окончательное обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, офицеры избили содержавшегося в "девятке" осужденного, который подтвердил факт рукоприкладства со стороны Савельева и Ковалева. Данный осужденный признан потерпевшим. Занимался этим уголовным делом начальник отделения по расследованию особо важных дел Следкома Валерий Елизаров.

Напомним, Иван Савельев и Иван Ковалев были задержаны 9 апреля этого года. В момент задержания Савельев работал начальником лечебно-исправительного учреждения № 2 в Медвежьегорске, так называемой "тюремной" больницы, а Ковалев – заместителем начальника Сегежской ИК № 7 по режиму. На следующий день, 10 апреля, Савельев был арестован, а Ковалеву назначен домашний арест. В настоящее время в отношении обоих действует примененная к ним позднее судом так называемая норма ЗОД – запрет определенных действий. Им запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, включая начальника УФСИН республики Александра Тереха. Нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с их уголовным делом.

Сейчас оба офицера вместе со своими адвокатами знакомятся с материалами дела. Ивана Савельева защищают Михаил Шогин и Артур Климук, до недавнего времени много лет проработавший в карельском Следкоме. Как сообщил "Столице на Онего" Михаил Шогин, Иван Савельев свою вину категорически не признает. По имеющейся информации, отрицает свою вину и Иван Ковалев, адвокатом которого является Михаил Ямчитский.

Ранее сообщалось, что экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Карелии коронавирус выявлен у 428 человек за сутки

Оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях заражения COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 428 человек. Из этого числа заболевших – 406 человек, из них 70 имеют симптомы средней тяжести, 14 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.



Выздоровели еще 373 человека.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3198,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1750,7 случая, по Северо-Западу – 2508,5.

фото: ГТРК "Карелия"

Прокуратура раскрыла детали дела о коррупции в Минтрансе Карелии и аэропорту "Петрозаводск"

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя гендиректора бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Игоря Волчека.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в 2019 году между к Управлением капитального строительства республики и федеральным государственным унитарным предприятием "Главное строительное военное управление по специальным объектам" был заключен контракт на строительство объектов гражданского сектора аэропорта стоимостью более 820 млн рублей. Подрядчиком, выполнявшим работы по строительству, стало ООО "АСГК".

"В декабре 2019 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, находясь в г. Санкт-Петербурге, через посредника получил от руководителя ООО "АСГК" взятку в виде денег в сумме 1 млн рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в размере 3 млн рублей за оказание содействия в обеспечении беспрепятственного финансирования выполняемых работ и гарантированную приемку...объекта по вышеуказанному государственному контракту", - говорится в сообщении.

По версии следствия, часть взятки обвиняемый передал в Санкт-Петербурге возглявшему в то время министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексею Кайдалову.

После этого "Аэропорт "Петрозаводск" заключил контракт с "СК Петроград" на выполнение работ по строительству на территории аэропорта площадки для специального транспорта стоимостью 11 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2020 года Волчек получил от генерального директора "СК Петроград" денежные средства в сумме 800 тыс. рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в размере 1,5 млн рублей за содействие в беспрепятственной приемке и оплате работ.

"В тот же день часть денежных средств была переданы обвиняемым министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия... после чего указанные лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - сказано в сообщении прокуратуры.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину и заключил с органами прокуратуры республики досудебное соглашение о сотрудничестве.

После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении экс-главы Минтранса выделено в отдельное производство.

"Звонить не нужно": появилась инструкция, как пожаловаться в новый Центр управления Карелией

Власти Карелии опубликовали инструкцию для жителей республики, каким способом они могут сообщить о своих проблемах в созданный недавно Центр управления регионом.

"Не можете дозвониться до врача, получить лекарства, узнать результаты теста – и не знаете, куда обратиться? Рассказываем, как сделать так, чтобы ваше обращение гарантированно попало в Центр управления регионом", - говорится сообщении в группе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии.

Центр управления регионом (ЦУР) принимает сообщения не только о проблемах с медицинской помощью.

"Это касается всех сфер жизни: здравоохранения, образования, социальной защиты, состояния дорог, транспорта, энергетики, ТКО и ЖКХ", - поясняли ранее в администрации губернатора.

В памятке содержится алгоритм действий для тех, кто решит обратиться в ЦУР.

"Звонить в ЦУР не нужно - у него нет колл-центра. Также как нет и отдельного сайта", - говорится в инструкции.

Отправить сообщение можно через приложение "Госуслуги. ПОС". К жалобе необходимо прикрепить "фото с геолокацией". Кроме того, сервис "Госуслуги. ПОС" есть на сайте правительства Карелии.

Еще один способ - оставить сообщение на сайте "Народный контроль. Карелия."

Самое простое - написать жалобу на своей странице Вконтакте. Специалисты ЦУР ее отследят.

"Вам же остается только ждать ответной реакции на жалобу. Она придет в той же системе, в которой вы задали свой вопрос", - говорится в инструкции.

Ранее в администрации главы Карелии сообщили, что "главная цель ЦУРа – обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе".

Такие ЦУРы, созданы по всей стране по поручению президента России для сбора, обработки и анализа сообщений, жалоб и предложений, поступающих от населения.

фото: rk.karelia.ru

Власти Петрозаводска вернулись к идее пустить с молотка историческое здание бывшей школы

Администрация Петрозаводска планирует повторно включить в программу приватизации здание бывшей школы в центре города.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в программу приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

На торги планируется выставить 4-этажное здание 1939 года постройки на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района. Начальная цена продажи в проекте решения не указана. Вместе с тем, вся программа приватизации на 2021 год, по прогнозу администрации, должна принести бюджету города 14,6 млн рублей. Судя по тексту проекта решения, в эту сумму входит и ожидаемый доход от продажи школы. Раннее власти города и республики рассказывали, что может появиться на месте здания. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "Мой дом"

Опубликована видеозапись, как автомобиль сбил пешехода на парковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП, в результате которого автомобиль сбил пешехода на парковке возле автотехцентра в Петрозаводске, запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло днем 10 декабря на улице Шотмана.

Пешеход шел по территории парковки и не заметил, что сзади в его сторону движется автомобиль Toyota. Удар пришелся в спину пострадавшего, в результате чего он упал на землю.

Ранее в ГИБДД сообщили, что, по словам водителя, его ослепил солнечный свет.

Пострадавший получил травмы, ему оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

Момент ДТП зафиксировала камера виденаблюдения проекта "Мой дом" компании "Ситилинк".

фото: Кадр из видео

Стали известны подробности ДТП на парковке в Петрозаводске, где сбили пешехода

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о пострадавшем в ДТП на парковке возле автотехцентра на улице Шотмана.

Напомним, ДТП произошло днем 10 декабря на улице Шотмана. Пешеход шел по территории парковки и не заметил, что сзади в его сторону движется автомобиль Toyota. Удар пришелся в спину пострадавшего, в результате чего он упал на землю.

По информации ГИБДД Карелии, в 12:00 37-летний водитель автомобиля Toyota Avensis, двигаясь по прилегающей территории, совершил наезд на пешехода - 64-летнего мужчину. Пешеход получил травму. Он был доставлен в БСМП.

Момент ДТП зафиксировала камера виденаблюдения проекта "Мой дом" компании "Ситилинк".

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Власти Петрозаводска не планируют застраивать Парк Защитников города многоэтажными домами

Опасения горожан о планах по застройке парка вдоль Карельского проспекта в Петрозаводске оказались напрасными - эта территория останется зеленой зоной.

По данным администрации Петрозаводска, в проекте Генплана, который в настоящее время разрабатывает компания из Москвы, на месте Парка Защитников города вдоль Карельского проспекта сохраняется рекреационная зелёная зона.

Компания АО «Союздорпроект» в данный момент продолжает работу над проектом Генерального плана Петрозаводска, сообщили в администрации. Власти города направили свои замечания, которые подрядной организации предстоит внести в разрабатываемый проект.

Согласно проекту, планируется экстенсивное развитие Петрозаводска. Оно будет вестись за счет развития существующих территорий. Большой потенциал для такой работы - районы Зареки и Октябрьского проспекта.

Разработчику поставлена задача, чтобы новый генеральный план был «зеленым».

В частности, Парк Защитников города в действующем генплане является рекреационной зоной. Изменений по этой территории не будет, отметили в городской администрации.

- Администрация согласна в этом вопросе с мнением горожан, которые считают, что парковые зоны не должны отдаваться под жилую застройку, - пояснила Ирина Мирошник.

Кроме того, глава Петрозаводска напомнила, что в столице Карелии идет большая работа по озеленению города и по развитию существующих зеленых зон. Так, в этом году были благоустроены более 30 парков, скверов и территорий для прогулок. Также на протяжении нескольких лет продолжается акция «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев».

Ирина Мирошник отметила, что работа по развитию общественных пространств будет продолжена.

- Наша задача состоит не в том, чтобы просто сохранить городские парки в их нынешних границах. Администрация города должна обеспечить их дальнейшее благоустройство. Каждый городской сквер, каждое место отдыха горожан должно быть приведено в порядок и радовать жителей и гостей нашего города.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

В Петрозаводске уже судимый за убийство мужчина очередной раз пролил кровь

В карельской столице мужчина, который уже ранее был судим за убийство, до смерти избил своего собутыльник.

Петрозаводские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщают в карельском Следкоме.

По версии следствия, в конце июля этого года обвиняемый, находясь в Петрозаводске, в ходе застолья поссорился со знакомым мужчиной и жестоко избил его ногами. С полученными травмами потерпевший был госпитализирован в БСМП, где, несмотря на оказанную медпомощь, скончался от черепно-мозговой травмы.

Суд избрал в отношении обвиняемого, ранее судимого за убийство, меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии восемнадцатилетний юноша, воткнувший в грудь приятеля нож, отправится за решетку.

Смена руководителя ожидается в Карельской транспортной прокуратуре

Руководитель Карельской транспортной прокуратуры республики 40-летний Дмитрий Бычихин ушел на пенсию.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 2 декабря был последним днем работы Бычихина на этом посту.

Его увольнение некоторым сотрудникам показалось неожиданным.

Кто возглавил ведомство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: © "Столица на Онего

На ремонт 29 дорог и 7 тротуаров в Петрозаводске готовы потратить около 1 млрд рублей

Власти столицы Карелии опубликовали перечень дорог, которые планируют отремонтировать в ближайшие два года.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске в 2021-2021 годах отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. Конкурс на проведение работ уже объявлен, сообщили в мэрии.

В следующем году ремонт ждет улицу Луначарского с тротуарами (от ул. Фаддеевской до ул. Радищева), улицу Правды (от ул. Казарменской до ул. Калинина), Лесной проспект (от ш. Суоярвского до ш. Лососинского), Пограничная улицу (от ул. Халтурина до пер. Ветеринарного), Октябрьский проспект (от ул. Ленинградской до ул. Достоевского), Пряжинское шоссе (от ш. Шуйского до ш. Суоярвского), улицу Маршала Мерецкова с тротуарами (от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной), улицу Ломоносова (от ул. Лыжной до ул. Щербакова).

В список на 2022 год вошли: Березовая аллея с тротуарами (от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского), улица Попова с тротуарами (от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской), Краснофлотская улица с тротуарами (от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева), улица Онежской Флотилии (от ул. Ригачина до ул. Ключевой), улица Ригачина (от набережной Гюллинга до ул. Онежской Флотилии), Ленинградская улица с тротуарами (от пр. Первомайского до наб. Варкауса), Транспортная улица (от ш. Пряжинского до ул. Шуйской), Боровая улица (от ул. Тупиковой до ул. Халтурина), Балтийская улица с тротуарами (от пр. Комсомольского до ул. Лыжной), улица Чернышевского (от ул. Ригачина до д. № 28 по ул. Чернышевского), улица Профсоюзов (от ул. Тупиковой до ул. Связи), Соломенское шоссе (от ш. Петрозаводского до здания № 11 по ш. Соломенскому), Петрозаводское шоссе (от ш. Соломенского до ул. Соломенской), Сулажгорская улица (от ул. Новосулажгорской до проезда Сулажгорского), Новосулажгорская улица (от пр. Первомайского до ул. Сулажгорской), Олонецкая улица (от ул. Прионежской до ул. Островского), Сыктывкарская улица (от ул. Попова до пр. Лесного), набережная Ла-Рошель (от ул. Маршала Мерецкова до пр. Комсомольского), Ключевая улица (от ул. Гвардейской до ул. Онежской Флотилии), Нойбранденбургская улица (от ул. Антонова до проезда Ремесленого), Судостроительная улица (от ул. Ключевой до ул. Кемской).

Начальная цена контракта – более 944 млн рублей. Ремонтные работы начнутся весной 2021 года с наступлением благоприятных погодных условий.

Напомним, в этом году по нацпроекту в Петрозаводске отремонтированы 11 дорог, включая три тротуара. Общая протяженность объектов - 19,3 км и 8,6 км соответственно. АО "АБЗ-Дорстрой", с которым администрация города заключила муниципальный контракт на 472 млн 236 тысяч рублей, должен был завершить работы до 15 сентября.

фото: Столица на Онего

Стоимость проездных для учащихся в троллейбусах Петрозаводска собираются повысить с 1 января

Власти Петрозаводска планируют повышение с 1 января стоимости проездных месячных билетов в троллейбусах для студентов и школьников.

Это следует из проекта решения Петросовета об установлении стоимости проездных.

"Утвердить стоимость месячного проездного билета в наземном электрическом транспорте на регулярных городских маршрутах Петрозаводского муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" в размере 500 рублей для студентов, 500 рублей для школьников", - говорится в документе. На сколько это больше действующих цен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ГКУ РК "Карелприрода"

Инспекторы обследовали свалку в Карелии с помощью квадрокоптера (ВИДЕО)

Специалисты "Карелприроды" впервые использовали беспилотный летательный аппарат, обследуя мусорный полигон.

В Олонецком районе инспекторы проверили местном мусорный полигон. Специалисты "Карелприроды" впервые провели мониторинг с помощью видео- и фотосъемки беспилотным летательным аппаратом. Это необходимо для того, чтобы точно определить объемы и границы полигона и предотвратить его бесконтрольное разрастание. Кроме того, новый метод позволяет построить точные 3D-модели объекта, в будущем это поможет выработать эффективные способы рекультивации свалок и полигонов, сообщили в Минприроды Карелии.

Воздушное обследование полигонов твердых бытовых отходов и несанкционированных свалок давно и успешно применяется в некоторых регионах, например, в Московской области. Как отметили в "Карелприроде", внедрение в нашей республике новых технологий поможет эффективнее бороться с нарушениями природоохранного законодательства.

Специалисты также проверили работы по уборке свалок в районе поселка Верхнеолонецкий Олонецкого района. В конце ноября свалки, давно беспокоившие местных жителей, были убраны в полном объеме. Решение о принуждении местной администрации к уборке свалок принял Олонецкий районный суд. Средства на ликвидацию в размере почти 500 тысяч рублей были выделены Минприроды Карелии из республиканского бюджета. Конкурс на проведение работ выиграло ООО "КарелСтройУправление".

Ранее сообщалось, что подрядчики в Петрозаводске за год убрали 161 стихийную свалку мусора.

фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

Депутат пообещал наказать подрядчика за срыв сроков благоустройства Тропы Ивана Царевича в Петрозаводске

В столице Карелии подрядная организация по-прежнему не может завершить работы по благоустройству Тропы Ивана Царевича.

Депутат горсовета Дмитрий Романов заявил, что подрядчик должен понести максимальную ответственность за недобросовестный подход к работе на объекте. Об этом сообщают в Петросовете.

На выездном совещании, посвященном благоустройству Тропы Ивана Царевича, Романов указал подрядной организации ООО "Онего-строй" на необходимость оперативно доделать затянувшиеся работы.

Компания "Онего-строй" должна была завершить благоустройство велопешеходной дорожки между микрорайоном "Древлянка-8" и ул. Попова к началу осени. Работы до сих пор не закончены.

Сейчас подрядчик установил опоры освещения (фонари зажгутся после получения необходимых согласований), продолжает обустройство площадки для отдыха и беседки в районе родника "Лягушка" и отсыпку пешеходной зоны.

"На этапе реализации подрядчик сильно подвел и нарушил все сроки. Когда были благоприятные погодные условия работы должным образом не велись, при этом в декабре строители выполняют отсыпку дорожек, что, безусловно, в итоге не лучшим образом отразится на качестве работ. Затягивание сроков со стороны ООО "Онего-строй" вызывает справедливое возмущение жителей, в этом и депутатский корпус, и администрация поддерживают горожан. Считаю, что подрядная организация должна понести максимальную ответственность за недобросовестный подход к своей работе. За несвоевременное выполнение контрактных обязательств к ней обязательно будут применены штрафные санкции", - заявил Дмитрий Романов.

Ранее Ирина Мирошник побывала на Тропе Ивана Царевича на Древлянке и указала подрядчику на необходимость завершить все работы.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число жертв пневмонии в Карелии увеличилось до 96

Еще одна пожилая женщина скончалась от внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 65-летняя женщина, имеющая сопутствующую сердечно-сосудистой патологию. Ее тест COVID-19 отрицательный. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки еще 31 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2999 пациентов, 96 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, 8 декабря пневмония унесла жизнь 80-летнего жителя Карелия.

фото: © Столица на Онего

В Карелии нашли нового подрядчика для многострадального детского сада в поселке Ильинский

Стало известно, кто построит детский сад, который должны были сдать по ФЦП развития Карелии в 2019 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что детский сад на 200 мест в поселке Ильинский построит компания "КСМ", именно эта карельская победила в конкурсе.

"С предыдущими строителями мы расторгли контракт, так как они не смогли выполнить взятые обязательства. Работы остановились еще в 2019 году, по сути, на нулевом цикле. Выплаченный аванс они вернули в бюджет республики", - напомнил глава Карелии.

По словам Парфенчикова, изменить подход к поиску подрядных организаций позволили изменения в федеральном законе, принятые, в том числе, и на основании предложений правительства и строительного сообщества Карелии. Теперь при конкурсных процедурах учитывается не только стоимость работ, но и опыт компании, наличие квалифицированных кадров, техники и прочих ресурсов. Компания "КСМ" всем этим требованиям соответствует.

Проект детского сада от 2015 года пришлось переделать, так как за это время изменились санитарные и противопожарные требования к дошкольным учреждениям. Новой документацией предусмотрена другая ширина лестниц, установка вентиляции и лифта, перепланировка здания. Все это, а также индексация цен привели к изменению общей стоимости объекта. Сейчас она составляет 229 млн рублей, уточнил руководитель республики.

"Контракт на строительство мы подписали. Начало работ ожидаем уже с 20 декабря этого года, а их завершение – до конца сентября следующего", - сообщил Артур Парфенчиков.

Напомним, дошкольные учреждения в поселках Ильинский и Ляскеля в рамках Федеральной целевой программы к 100-летию республики должны были быть сданы еще в 2019 году. Но их строительство так и не началось. Контракты с подрядчиками расторгли. Были выделены средства на перепроектирование проектов. Так, здание садика в Ильинском возведут не из кирпича, как планировалось. Детский сад будет панельным.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Петрозаводск почтил память бойцов, погибших в Чечне (ФОТО)

Сегодня отмечается 26 лет с начала боевых действий на Северном Кавказе: в Петрозаводске состоялась акция памяти павших.

11 декабря, в пятницу, у мемориала "Колокол Скорби" в Петрозаводске состоялась памятная акция. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы. Мероприятие было посвящено 26-летию начала боевых действий на Северном Кавказе.

Петрозаводчане возложили цветы к памятнику сынам Карелии, погибшим в Чечне, и почтили их память минутой молчания.

Акция у "Колокола Скорби" объединяет участников боевых действий, родственников жертв Чеченской войны, представителей органов власти, ветеранских и патриотических организаций, Совета матерей погибших военнослужащих Петрозаводска, фонда "Эстафета поколений", регионального и местного отделений Всероссийского общественного движения "Юнармия".

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяный водитель на "буханке" улетел в кювет на трассе в Карелии

В ДТП в Муезерском районе пострадал 54-летний пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг, 10 декабря, в 10:10 водитель автомобиля "УАЗ-3741", не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате происшествия 54-летний пассажир получил травмы. Мужчина был доставлен в больницу.

Водитель, 57-летний житель Костомукши, на месте ДТП находился в состоянии опьянения, за что привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее пьяный водитель "жигулей" устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В России зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса – 613 человек

За последние сутки в России выявлено 28 585 случаев COVID-19, а также подтверждено 613 летальных исходов, сообщает штаб по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 28 585 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 597 711 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 059 840 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 171 пациент.

За минувшие сутки в России подтверждено 613 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 45 893 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 81,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 543 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 декабря остаются 548 957 человек.

Напомним, за сутки еще два пациента с COVID-19 умерли в Карелии. Жертвами коронавируса стали уже 123 жителя республики.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска будут искать пьяных водителей в выходные

Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД.

12 и 13 ноября Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

"Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения", - говорится в заявлении инспекторов, размещенном в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель на "буханке" улетел в кювет на трассе в Карелии.

фото: рисунок из проекта решения Петросовета

"Коррупциогенные факторы" не помешают властям Петрозаводска изменить правила для вывесок

Администрация Петрозаводска повторно вынесла на обсуждение Петросовета новые правила для вывесок на зданиях и других сооружениях, которые суд признал незаконными, а бизнес – "коррупциогенными".

Проект требований к установке вывесок внесен в повестку ближайшей сессии городского совета.

Ранее проект вызвал многочисленные протесты предпринимателей города, которых поддержала бизнес-омбудсмен Елена Гнетова. По ее мнению, в документе содержатся "неконкретные, неточные, широкие формулировки, которые являются коррупциогенными факторами". Все эти формулировки сохранены в документе, который повторно направлен в Петросовет. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Выросли поставки импортных товаров в Карелию

Поставки импортных товаров в Карелию увеличились за 9 месяцев 2020 года на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 172,9 млн. долларов США.

Такие данные содержатся в отчете Карелиястата "Внешнеэкономическая деятельность Республики Карелия в январе-сентябре 2020 года".

В 3 раза выросли импортные закупки металлов и изделий из них, минеральных продуктов – в 1,6 раза, продовольственных товаров –на 18,6%, машиностроительной продукции –на 1%. А что произошло с экспортом, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Прогноз погоды на пятницу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, -11 ° …-10 ° 2 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 87% день Пасмурно, -9 ° …-7 ° 2 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 84% вечер Снег, -6 ° …-5 ° 2 м/с ЮВ 757 мм.рт.ст. 88% ночь Снег, -4 ° …-3 ° 2 м/с Ю 756 мм.рт.ст. 92%

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Коронавирус за сутки обнаружен у 36 детей в Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о заболеваемости COVID-19 среди детей.

По данным на пятницу, 11 декабря, коронавирус был обнаружен за сутки у 36 детей. Всего с начала пандемии заразились 2099 несовершеннолетних.

Эти цифры приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 11 декабря, в Карелии коронавирус выявлен у 428 человек за сутки.