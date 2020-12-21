Важные новости 22 декабря

фото: "Исторический квартал Зареки" /vk.com/club129545644

Квартал исторической застройки в Петрозаводске включен в перечень объектов культурного наследия

Управление по охране объектов культурного наследия республики включило квартал исторической застройки, расположенный в петрозаводском районе Зарека, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Квартал комплексной малоэтажной послевоенной застройки в Петрозаводске, ограниченный улицами Луначарского, Чернышевского, Свирской, Радищева, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики. Соответствующий приказ подписала начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Находящиеся в периметре исторического квартала объекты построены в 1940-50-е годы.

"Сохранившиеся до наших дней жилые дома средне- и малоэтажной застройки, определявшие облик возрожденного города в 1940-е - 1950 гг., являются ценными градоформирующими объектами застройки, как свидетельства целого этапа в более чем 300-летней истории Петрозаводска. Согласно правилам, утвержденным решением исполкома горсовета Петрозаводска 29 июля 1948 года, окраинные районы города (Зарецкий и Первомайский районы, кварталы Перевалки) предполагалось застраивать "каменными зданиями не ниже двух этажей, со всеми видами благоустройства". В частности, квартал, ограниченный улицами Луначарского, Радищева, Свирской и Чернышевского, представляет собой пример именно такой застройки в районе Зареки этого периода", - говорится в сведениях об историко-культурной ценности объекта.

Сообщается также, что все здания квартала сохранили объемно-планировочные решения, конструктивные характеристики и большинство подлинных элементов декоративно-художественного оформления (металлические балконные решетки, резные подкарнизные деревянные кронштейны, фрагменты уличного ограждения).

Ранее сообщалось, что петрозаводчане, борющиеся за сохранение каменных построек на улице Луначарского, оформили заявку на включение квартала комплексной малоэтажной послевоенной застройки на Зареке в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

фото: © Столица на Онего

Прокуратура запросила 4 года колонии для обвиняемого в коррупции зампредседателя Петросовета

Гособвинение добивается для обвиняемого в коррупции заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева наказания в виде 4 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Сегодня в суде по делу Матвеева выступил государственный обвинитель - начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Дмитрий Егоров.

Кроме 4 лет колонии строгого режима он запросил для Матвеева наказание в виде штрафа в размере 32 млн рублей.

Напомним, зампредседателя Петросовета обвиняется в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. По мнению правоохранителей, таким способом предприниматели хотели добиться разрешения на увеличение этажности жилых домов.

По версии следствия, Матвееву передали 2 млн рублей, и еще столько же планировали. В итоге в обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей.

Матвеев заключил со следствием досудебное соглашения с признанием вины, поэтому его дело рассматривается в особом порядке без вызова свидетелей и других судебных процедур. Также особый порядок предусматривает вынесение подсудимому более мягкого приговора.

Ожидается, что суд огласит приговор 23 декабря.

Одновременно продолжается судебный процесс над предпринимателем Александром Ивиным, который, по версии следствия, давал взятку Матвееву. Назначенное по его делу заседание сегодня не состоялось из-за болезни подсудимого.

фото: Столица на Онего

Ёлочные новогодние базары откроются в Петрозаводске на этой неделе

Администрация Петрозаводска сообщает, что новогоднюю ель можно будет приобрести в восьми точках города.

С 23 декабря в карельской столице откроются ёлочные базары, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В этом году торговые объекты будут работать до 31 декабря и расположатся по следующим адресам: улица Антикайнена у дома № 29; Лососинское шоссе у дома № 25; улица Древлянка у дома № 18; улица Маршала Мерецкова у дома № 4; проспект Александра Невского у дома № 40; Октябрьский проспект у дома № 53; улица Чапаева у дома № 47; улица Генерала Фролова вблизи дома № 10.

Также сообщается, что с 24 по 31 декабря желающие смогут приобрести новогодние елки и хвойные лапки на Рождественской ярмарке на площади Кирова.

Ранее сообщалось, что трехметровый медведь в цветах карельского флага поселится под главной елкой Петрозаводска.

фото: группа правительства РК Вконтакте

Парфенчиков допускает пересмотр "антивирусных" запретов на новогодние праздники

Ограничительные меры по профилактике коронавируса, введенные в Карелии, могут быть ослаблены или усилены в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом заявил на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Конечно, будем мониторить сейчас ситуацию, будем оценивать те тенденции, которые сейчас наметились, причем не только по Петрозаводску, но и по районам. Ситуация разная. И тогда будем оценивать тот объем противоэпидемических мер, который будет достаточен или недостаточен непосредственно на новогодние праздники", - сказал губернатор. Что еще он говорил по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Жертвами коронавируса в Карелии за минувшие сутки стали еще два человека

Всего в Карелии COVID-19 унес жизни 141 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки вВ Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 71-летняя жительница поселка Лоухи и 79-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших за время пандемии в Карелии на 22 декабря достигло 141 человека.

Всего зарегистрировано 24575 случаев инфицирования коронавирусом в Карелия, за прошедшие сутки заразились 374 человека.

Выздоровел 17031 пациент, за прошедшие 24 часа выписаны по выздоровлению 445 человек.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

"Карелия оказалась среди тех регионов, где действия властей были самыми неэффективными"

Карельский политолог Олег Реут считает, что большинство российских губернаторов не справилось с тестом на способность управлять региональными процессами в период эпидемии коронавируса.

Карелия оказалась среди тех российских регионов, где действия властей по борьбе с коронавирусной инфекцией были самыми неэффективными. Об этом заявил карельский политолог Олег Реут, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" управленческие решения, принятые в республике в период эпидемии ковида.

"Я думаю, у этой истории две стороны, – сказал Олег Реут. – Первая связана со структурой экономики: если бы структура региональной экономики была устойчивой, адаптивной, действительно, современной, то такие шоки, как ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, на ней сказались бы в минимальной степени. Но экономика в Карелии остается сырьевой, заточенной на экспорт, не инновационной, не высокотехнологичной, и поэтому то, что произошло, в целом, с российской экономикой, с мировой экономикой сказалось на состоянии экономической системы в республике крайне неблагоприятно. Действия карельских властей при этом нужно разделить на весенний период, когда все закрывалось, и это объяснялось необходимостью подготовить коечный фонд и выдержать пиковые нагрузки на региональную систему здравоохранения, и на осенний период. Но то, что мы наблюдали по показателям заболевших и выздоровевших весной, ни в какое сравнение не идет со второй волной коронавируса. Следовательно, ответ, я думаю, очевиден для всех: действия республиканских властей в весенний период были ошибочны, контрпродуктивны и совершенно неэффективны. Был важный летний период, когда можно было подготовиться ко второй волне, однако этого тоже сделано не было, а когда наступила осень, показатели заболеваемости оказались крайне высокими, и теперь уже страх неблагоприятного развития ситуации в экономике связывает руки властям от принятия более действенных противоэпидемических мер".

Как отметил политолог, республиканские власти были в значительной степени самостоятельны в принятии таких мер, поскольку федеральный центр предпочел уклониться от ответственности и передать полномочия губернаторам.

"Это был для них своеобразный тест на способность управлять региональными процессами. Подавляющее большинство губернаторов с этим не справилось. То, как они стали губернаторами, то, как они работали губернаторами, просто не позволило им быть эффективными управленцами в тот период, когда от них потребовались неординарные действия, – заявил Олег Реут. – Карелия как раз оказалась среди тех регионов, где действия властей были самыми неэффективными. Такую оценку республике дал федеральный центр – и Минздрав России, и Роспотребнадзор".

Читайте полностью в статье "Властям помогает апатия".

фото: Валерий Поташов

Количество министерств сократят в Карелии

Постановлением правительства Республики Карелия министерство образования будет преобразовано в министерство образования и спорта.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Республики Карелия, документ подписан 21 декабря.

Функции министерства спорта будут переданы министерству образования. При этом финансирование спортивной отрасли сохранится в полном объеме.

"Решение об оптимизации органов исполнительной власти Карелии принято в рамках федеральных тенденций. Напомним, в середине ноября премьер-министр правительства России Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации штатов органов исполнительной власти. Всего планируется сократить от 5 до 10% чиновников", - пояснили в пресс-службе.

Решение прокомментировала вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"Сегодня в Карелии есть достойная кандидатура, человек, который сможет возглавить новый орган исполнительной власти. Роман Геннадьевич Голубев уже проявивший себя в качестве министра образования, как раз пришел из министерства спорта, был первым замом. Опыт и профессионализм в сочетании с молодостью и активностью дают хороший результат. Уверена, все эти качества проявятся и на новой должности. Что касается финансирования отрасли спорта, то о сокращении и речи быть не может. Наоборот, упразднение министерских портфелей позволит направить освободившиеся средства на нужды спортсменов", - сообщила вице-премьер республики.

фото: © REUTERS/David Mdzinarishvili

Супружеская пара в Петрозаводске засудила шумных соседей

В Петрозаводске суд взыскал компенсацию морального вреда за нарушение тишины и покоя в ночное время, сообщили в прокуратуре Карелии.

Супружеская пара в Петрозаводске обратились в суд с иском к своим шумным соседям о взыскании компенсации морального вреда в сумме 50 тысяч рублей в пользу каждого из истцов.

Как следовало из искового заявления, жизнь истцов изменилась с момента переезда к ним в 2016 году в дом новых соседей, которые приобрели квартиру этажом выше.

С 2016 года истцы неоднократно обращались в полицию, администрацию Петрозаводска по поводу шумных соседей, которые ночью устраивали у себя дома вечеринки, громко разговаривали, слушали музыку, мешая спать жильцам дома.



На неоднократные просьбы истцов прекратить подобное поведение соседи не реагировали.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что ранее ответчики неоднократно привлекались к административной ответственности за шум, однако свое поведение не изменили, что явилось поводом для обращения истцов с иском в суд.



В ходе судебного заседания установлено, что нарушение тишины и покоя со стороны ответчиков носило систематический характер и делало невозможным полноценный отдых граждан в ночное время.

В результате суд взыскал солидарно с обоих ответчиков в пользу истцов компенсацию морального вреда по 10 тысяч рублей каждому.

фото: © pixabay.com

Водителю грузовика в поселке Карелии бросили ведра под колеса и выбили челюсть

Житель поселка Карелии со своим другом-рецидивистом наказали водителя грузовика, по их мнению, превысившего скорость в населенном пункте, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Мужчина рассказал стражам порядка, что работает водителем грузовой машины. В одну из своих смен он следовал по маршруту, неожиданно в момент обгона другого грузового автомобиля, неизвестный бросил ему под колёса пустые вёдра. Заявитель остановился.

Выяснилось, что, по мнению прохожего, была превышена установленная в населённом пункте скорость. Спокойно поговорить жители региона не смогли, диалог перерос в словесную перебранку и ни к чему не привёл. Водитель поехал дальше. Через некоторое время он заприметил за собой "хвост" и остановился.

Оказалось, незнакомец не смог совладать со своими эмоциями, позвал приятеля – 44-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска и отправился с ним за грузовиком. Началась ссора, преследователи вели себя агрессивно. Испугавшись за свою жизнь, заявитель достал сигнальный пистолет и произвел выстрел в воздух. После этого компания отступила, но в покое жителя Прионежья не оставила.

Проследовала за ним до пункта назначения. Там в ходе конфликта петрозаводчанин нанёс водителю грузовика удар в лицо, мужчина потерял сознание. Позже у потерпевшего был диагностирован перелом нижней челюсти.

Участковый полиции по Прионежскому району установил личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Ночью в Карелии иномарка упала с моста (ВИДЕО)

В Медвежьегорске ночью иномарка упала с моста, водитель скрылся с места происшествия.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент, как в ночь на 22 декабря в 00.04 в Медвежьегорске водитель автомобиля Audi вылетел с дороги, пробил ограждение и упал с моста в кювет.

ДТП с участием легкового автомобиля Audi произошло на пересечении улиц Дзержинского, Советская и Карла Либкнехта, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по улице Дзержинского со стороны центра города. В районе нерегулируемого перекрёстка, судя по видео, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего он наехал на перила моста через реку Кумса и опрокинулся на крышу в глубокий кювет.

По предварительной информации, водитель скрылся с места ДТП.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Мэрия Петрозаводска рассказала, как будут работать школы и детсады в предновогодние дни

Администрация Петрозаводска и подведомственные учреждения будут работать 26 декабря, сообщили в городской мэрии.

На основании Распоряжению главы Карелии 31 декабря 2020 года объявлен выходным днем в администрации города, ее подведомственных учреждениях и предприятиях.

Рабочий день с четверга перенесен на субботу, 26 декабря.

Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря – рабочие дни. А 27 и 31 декабря школы, детские сады и другие муниципальные учреждения работать не будут.

фото: Камера наблюдения компании Sampo.ru

Жесткое ДТП: в центре Петрозаводска два автомобиля не поделили перекресток (ВИДЕО)

В центре карельской столицы произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке.

Авария произошла в понедельник, 21 декабря, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Информация об этом размещена в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили двигались во встречном направлении по проспекту. Столкновение произошло, когда одна из машин планировала совершить левый поворот, а второй автомобиль продолжал движение в прямом направлении.

Момент ДТП был зафиксирован камерой наружного наблюдении компании Sampo.ru.

Ранее сообщалось, что в Карелии 19 человек погибли в ДТП из-за превышения скорости в 2020 году.

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Первый модульный морг появился на севере Карелии (ВИДЕО)

Для Сегежской ЦРБ купили за 25 млн рублей двухсекционный модульный морг, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Впервые Карелии в 2020 году для Сегежской ЦРБ приобретен двухсекционный модульный морг, который соответствует всем современным требованиям, с необходимым оборудованием - общей стоимостью 25 млн рублей. Об этом пишет глава Минздрава на своей странице в "ВКонтакте".

Кроме того, в этом году более 53 млн рублей было выделено на ремонты моргов и на строительство новых патанатомических отделений.

Так, капитально отремонтированы помещения моргов, с отдельными зонами ковидных и нековидных аутопсий, в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска (4,5 млн рублей), в Питкяранте (12 млн рублей) и Беломорске (12 млн рублей). Произведены замены и ремонты систем отопления, внутренних сетей водопровода и канализации, вентиляции, проведены электромонтажные работы.

В ходе ремонтов моргов старая напольная кафельная плитка заменена на керамогранит. Полностью переделаны перегородки между внутренними помещениями, установлены современные потолки, позволяющие закрыть технические коммуникации, заменены внутренние двери. В соответствии с санитарными нормами созданы санпропускники, душевые кабины, санитарные комнаты, закуплены холодильные камеры и два рефрижератора. В Беломорском морге в ближайшее время также будет изготовлен и смонтирован новый постамент в траурный зал.

Ранее сообщалось, что новое здание для Бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске построят через 3 года. Отдел судебно-медицинской экспертизы расположится в районе проезда Высотный рядом с Детской республиканской больницей и Диагностическим центром.

фото: pixabay

Жильцов, не пускающих строителей в квартиры для капремонта, надо наказывать, считает Парфенчиков

Жильцы, которые не пускают строителей в свои квартиры для капитального ремонта систем жизнеобеспечения всего дома, должны привлекаться к административной ответственности, считает глава Карелии.

Об этом он заявил на заседании правительства при обсуждении вопросов капитального ремонта жилья в республике.

"Очень часто нет единой позиции среди жильцов дома по проводимым работам, по доступу в квартиры и, зачастую, мы видим, что это практически делает невозможными некоторые виды работ. Это замена коммуникаций теплоснабжения, газа и так далее… Бывает так, что стояк надо менять, а один собственник квартиры категорически против…", - пояснил глава Карелии. По его мнению, такое сопротивление отдельных жильцов представляет угрозу безопасности всего дома. Как власти намерены с этим бороться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Пресс-служба "Автоваза"

АвтоВАЗ рассекретил новую Lada Niva, похожую на RAV4

Компания АвтоВАЗ объявила о том, что на заводе "Лада Запад Тольятти" стартовало серийное производство рестайлингового внедорожника Niva.

По сообщению "Российской газеты", модель теперь называется Lada Niva Travel.

Автомобиль получил новые фары, крупноячеистую решетку радиатора, массивный передний бампер, иную форму капота, светодиодные фонари, оригинальный задний бампер, боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колёс и литые диски нового дизайна. Niva теперь схожа с японским кроссовером Toyota RAV4 нынешнего поколения. Подробнее о новом детище отечественного автопрома читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Финские пограничники проверяют на коронавирус въезжающих из Карелии

На пункте пересечения российско-финляндской границы Вартиус-Люття началось экспресс-тестирование на ковид всех прибывающих в Финляндию.

Тотальную проверку на коронавирус проводят сотрудники Пограничной службы Финляндии и больничного округа региона Кайнуу, и, как отмечает финская телекомпания Yle, если пограничники сочтут, что иностранец представляет угрозу национальному здоровью, ему могут запретить въезд в страну. Правда, такая мера не распространяется на обладателей двойного гражданства и постоянного вида на жительство в Финляндии. Они смогут въехать в страну даже с ковидом.

По данным Пограничной службы Финляндии, в уходящем году движение через пункт пропуска Вартиус-Люття уменьшилось на 90%. Сейчас границу на этом участке пересекают в основном водители фур, через погранпункт проходит около ста человек в сутки.

фото: © Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Больших козлов везут в Карелию

Через Санкт-Петербург в Карелию везут американских норок и краснокнижных козлов.

Сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково проконтролировали перемещение нескольких американских норок и редких сибирских козлов, занесенных в Международную Красную книгу. Через Петербург их везли в Карелию, пишет "Фонтанка.ру".

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 21 декабря ветеринарный контроль в Пулково прошли четыре американские норки и два сибирских козла. Животных перевозили из Красноярского парка флоры и фауны в Сортавалу. Нарушений сотрудники ведомства не выявили, животные чувствовали себя хорошо и продолжили путь в Карелию.

Американская норка — североамериканский вид из семейства куньих. Из-за ценного меха ее содержат в промышленных целях, а кроме того, держат в качестве домашних питомцев.

Сибирский козел — одно из самых больших горных парнокопытных. Внешне он похож на домашнее животное, но ведет себя агрессивно, мускулист, быстр и силен. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. В 2020 году в Красной книге России его статус изменили на вид, сокращающийся в численности.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске пропала 42-летняя женщина (ФОТО)

Полицейские Петрозаводска ищут пропавшую на Перевалке женщину, которая прихрамывает и плохо говорит, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает 42-летнюю Татьяну Урлик.

на минувшей неделе, 17 декабря, около 18.00 она вышла из дома по адресу: ул. Островского, 69 и пропала. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Была одета в голубую куртку с узорами. Прихрамывает на левую ногу, есть деформация речи после перенесенного инсульта.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой женщине, просят сообщать по телефонам: 8 981 402 06 14, 8 8142 73 92 40 или 02 (102 - с мобильного телефона).

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки инфицированных COVID-19 в Карелии стало на 374 человека больше

Всего в Карелии зарегистрировано 24575 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 374 человек. Из этого числа заболевших – 355 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в Карелии за время пандемии на 22 декабря достигло 24575 человек.

Умерли за прошедшие 24 часа два человека. Всего за время пандемии в Карелии зарегистрирована 141 смерть от коронавируса.

Выздоровел 17031 пациент, за прошедшие 24 часа выписаны по выздоровлению 445 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3878 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1961 случай, по Северо-Западу – 3018,8.

фото: © ГИБДД Карелии

Два юнца в Карелии, севшие пьяными за руль, встретят Новый год за решеткой

Нарушители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения и без прав, могут встретить новогодние праздники под административным арестом, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 21 декабря в 6.30 в Прионежском районе сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-2107" 19-летнего петрозаводчанина, который сел за руль в состоянии опьянения.

На следующий день, 22 декабря, в 3.37 инспекторы ДПС Сегежского района пресекли нарушение 17-летним подростком, который тоже был пьян, управляя автомобилем Нива Шеврале.

Как выяснили инспекторы, в обоих случаях молодые люди водительских прав не имеют. Оба нарушителя привлечены к ответственности, им грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в 30 тысяч рублей.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Администрация губернатора готова потратить более 400 тыс. рублей на изучение того, что курят жители Карелии

Губернаторская администрация ищет исполнителя для проведения опроса, с помощью которого чиновники намерены выяснить масштаб употребления наркотиков жителями Карелии.

Администрация главы региона выступает заказчиком в аукционе на оказание услуг по проведению социологического исследования с целью изучения уровня и структуры наркопотребления, масштаба распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Республике Карелия.

Максимальная цена контракта составляет 433 тыс. рублей. Деньги на данные цели будут направлены из карельского бюджета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В техническом задании сообщается, что исследование проводится в рамках мониторинга наркоситуации. Его целью является "выявление уровня наркотизации общества и отношения населения Республики Карелия к проблемам наркомании".

В частности, авторы мониторинга намерены проанализировать "ценностные установки населения", определить наиболее распространенные на территории Карелии наркотики, выявить степень их доступности и так далее.

Предполагается, что мониторинг должен проводиться не менее чем в девяти муниципальных образованиях республики. При этом исследование должно быть обязательно выполнено в Петрозаводске и Костомукше, а также в Сортавальском, Лахденпохском, Сегежском и Кондопожском районах.

Исполнителю предстоит провести опрос населения, а затем проанализировать полученную информацию. Общий объем выборки – не менее 2 тыс. человек в возрасте от 14 до 60 лет.

В закупочной документации размещен текст анонимной анкеты, на вопросы которой желают получить ответы от населения представители карельского правительства. В документе тридцать вопросов, последний из которых: "Где Вам удается доставать наркотики?".

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске волонтеры ведут борьбу с уличной рекламой наркотиков.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске суд рассматривает дело бизнесмена, обвиняемого в даче взятки депутату Матвееву

Сегодня, 22 декабря, продолжится судебный процесс по уголовному делу строителя Александра Ивина, обвиняемого в даче взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву.

Во вторник, 22 декабря, судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева продолжит рассмотрение уголовного дела руководителя ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина. Компания фигуранта уголовного дела занимается строительством. Карельский Следком обвиняет Ивина в даче двухмиллионной взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву.

С учетом заключенного Матвеевым и Ивиным досудебного соглашения с признанием вины, их дела будут рассматриваться в особом порядке, без вызова свидетелей и других судебных процедур, требующихся при рассмотрении дела в общем порядке. Также особый порядок предусматривает вынесение подсудимым более мягкого приговора.

По версии следствия, первоначально бизнесмен предполагал передать Матвееву 4 миллиона рублей.

Напомним, что запланированное на 27 ноября начало рассмотрения судьей Романом Парамоновым дела Валерия Матвеева не состоялось из-за болезни его адвоката Александра Яковлева. На сегодняшний день болеет сам судья Роман Парамонов. Новая дата рассмотрения дела Валерия Матвеева пока не назначена.

Суд по делу Александра Ивина начался 27 ноября. Фигурант признал свою вину. Как сообщила "Столице на Онего" адвокат подсудимого Светлана Вечерская, в связи с необходимостью получения судом дополнительных данных о личности Александра Ивина, следующее судебное заседание было запланировано на 22 декабря.

В разговоре с журналистом "Столицы на Онего" знакомые с Александром Ивиным строители отзывались о нем положительно и сообщили, что он очень тяжело переживает случившееся.

фото: © Кукин Валерий/wikipedia.org

Власти Карелии надеются построить в Спасской Губе федеральный детский лагерь

Идут предпроектные работы по строительству в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального детско-юношеского центра, который мог бы принимать детей круглый год.

С предложением о создании в Карелии круглогодичного лагеря для детей глава республики Артур Парфенчиков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко еще в начале этого года. По задумке властей республики, зимой лагерь в Спасской Губе станет горнолыжным курортом с удобными для школьников трассами, а летом – центром для любителей скалолазания, сплавов по реке и других видов активного отдыха. Учитывая близость санатория "Марциальные воды" к Спасской Губе, возможно предусмотреть одновременный отдых с лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, считает глава Карелии.

"Мы продолжаем прорабатывать инициативу по созданию общероссийского лагеря в Кондопожском районе. В настоящий момент сотрудничаем с Главгосэкспертизой, Министерством строительства с тем, чтобы сформировать техническое задание для дальнейшего проектирования. У нас есть земельный участок. Мы понимаем, как будет решен вопрос с технологическим присоединением. Определили перечь необходимых зданий: спортивных, бытовых, хозяйственных. Все это требует просчета с точки зрения проекта. Так что сейчас идут предпроектные работы", – сообщил глава Минобразования Карелии Роман Голубев.

По словам сенатора Игоря Зубарева, на Днях Карелии, которые пройдут в верхней палате парламента в следующем году, вопрос об организации детского отдыха не останется без внимания.

"К сожалению, борьба с коронавирусом отодвинула на второй план многие проблемы, которые нуждались в оперативном решении. Дни субъектов в Совете Федерации предоставляют регионам возможность решить острые вопросы. Итогом Дней субъекта является постановление Совета Федерации, которое направляется в правительство страны. Если мы докажем, что нам нужна помощь в реализации каких-то проектов, то сможем рассчитывать на поддержку на самом высоком уровне. Я уверен, что создание федерального детско-юношеский центра в Карелии получит такую поддержку. Безусловно, лагерь должен быть доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ни на одной из стационарных баз в Карелии не было создано условий для детей-инвалидов. Поэтому при проектировании должны быть учтены все потребности ребят с проблемами в здоровье, должна быть создана доступная среда", – считает сенатор.

Подробнее о судьбе стационарных лагерей в Карелии, которые этим летом были закрыты для детей, читайте здесь.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Ожидать кардинальной смены раскладов сил в Законодательном собрании Карелии не приходится"

Политолог Олег Реут дал прогноз на предстоящие в 2021 году республиканские парламентские выборы.

Политическая ситуация в Карелии развивается по инерционному сценарию, и ожидать кардинальной смены повестки и раскладов сил, которые существуют в нынешнем Законодательном собрании республики, в 2021 году не приходится. Такое мнение высказал карельский политолог Олег Реут, отвечая на вопрос "Столицы на Онего" о предстоящих в новом году выборах в республиканский парламент.

Вместе с тем, Реут отметил высокую неудовлетворенность жителей Карелии ее социально-экономическим положением.

"Если этот процесс пойдет по пути политизации, будет канализован, и избиратели поймут, что выборы имеют значение, то тогда ситуация может измениться. Сегодня властям помогает та апатия, которая связана с коронавирусом. Степень патернализма жителей, которые ждут, что на верху примут эффективное решение и дадут денег, очень высокая. Современная политическая наука учит нас, что в период подобного кризиса происходит консолидация и поддержка действующей власти, а не предпосылки к формированию опрокидывающих выборов", – сказал карельский политолог.

Читайте полностью интервью с Олегом Реутом в рубрике "Политкухня".

фото: © "Столица на Онего"

Прокуратура вынудила нерадивую фирму взяться за ремонт двух мостов в Карелии

В Сегежском районе надзорное ведомство через суд заставило фирму отремонтировать два моста, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района провела проверку по факту длительного бездействия организации, которая занимается работами по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Известно, что на автомобильной дороге регионального значения, соединяющей Надвоицы с Сегежей и федеральной трассой "Кола", расположены два моста. Они длительное время находятся в аварийном состоянии. Движение по данным мостам ограничено и представляет опасность для участников дорожного движения.

Исследование технического состояния сооружений показало, что оба моста нуждаются в реконструкции. Однако организация, обязанная выполнить ремонт, ничего не делает. В этой связи прокуратура Сегежского района предъявила в Петрозаводский городской суд иск к недобросовестной компании.

На данный момент иск прокурора рассмотрен и удовлетворен. Суд обязал провинившуюся организацию произвести реконструкцию мостов в течение 18 месяцев с момента решения суда. Исполнение решения суда прокуратура взяла под контроль.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска ищет похитителя в малиновой парке (ВИДЕО)

Уголовный розыск полиции Петрозаводска разыскивает мужчину в малиновой куртке, подозреваемого в совершении кражи, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивается мужчина, запечатленный камерой видеонаблюдения. Он подозревается в совершении кражи продуктов в одном из сетевых магазинов в районе Сулажгора.

Полицейские просят всех, кто располагает любой значимой информацией о личности и местонахождении подозреваемого, сообщать по телефонам: 8 921 455 28 85 или 8 911 422 56 57.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © "Столица на Онего"

За неделю в Карелии 14 человек госпитализировали с ОРВИ

В Карелии уровень заболеваемости ОРВИ превышен на 0,6%, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6027 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 0,6%.

Превышение продолжается за счет взрослого населения 15 лет и старше (+1,6 раза); среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-42,9%), 3-6 лет (-43,3%), 7-14 лет (-53,7%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 11,6% (-788сл.).

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Лоухском (+12,1%), Медвежьегорском (+2,2%), Лахденпохском (+7,7%) районах и Костомукше (+11,2%).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2944 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 18,6%. Рост отмечен в возрастной группе 15 лет и старше, где заболеваемость превышает эпидпорог в 1,6 раз; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 59,0%, 3-6 лет – на 47,8%, 7-14 лет - на 66,9%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 15,2% (-526 сл.).

За прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ госпитализировано 14 человек.

фото: МЧС по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

"Летим мы на крыльях, "баранку" сжимая": водитель пожарной машины из Карелии написал стихотворение

Карельское МЧС опубликовало клип, в котором звучит стихотворение, написанное водителем пожарной машины Алексеем Смирновым.

Ролик с записью работы карельских спасателей размещен в паблике республиканского МЧС. Видео сопровождено декламацией стихотворения о труде пожарных.

Автором стихотворения и видео является водитель пожарной машины Алексей Смирнов.

"Для водителя спецтехники одинаково важна как скорость, так и аккуратность вождения, а это в наших далеко не идеальных дорожных условиях – вещь труднодостижимая. Кроме того, в задачи водителя входит не только доставка дежурного караула к месту назначения, но и обеспечение работы автоцистерны, подача воды, а при необходимости – и работа на пожаре. Водители пожарных машин также обучены пожаротушению и действиям в непригодной для дыхания среде", - заявляют авторы паблика.

Родители в Карелии требуют вернуть детей в школы

В Карелии по инициативе родителей силами КПРФ начался сбор подписей против дистанционного обучения в школах, колледжах и вузах.

Карельское отделение КПРФ объявило о проведении сбора подписей против дистанционного обучения, которое установлено в республике для школьников распоряжением главы региона Артура Парфенчикова. Как пояснил нашему изданию лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, акция началась по просьбе родителей, которые считают, что дистант лишает детей права на получение всестороннего качественного образования. Достучаться до властей им не удается.

"Дистант- это не учеба! Дистанционное обучение не позволяет усвоить материал даже тем, у кого есть компьютеры и выход в Интернет. А в карельских деревнях у многих нет ни того, ни другого. Сейчас дети лишены образования как такого, а значит – лишены будущего!" - говорится в заявлении бюро рескома КПРФ.

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фото: Газета "Новости Костомукши" / ВК

Салют отменен из-за пандемии коронавируса в одном из городов Карелии

В Костомукше не будет новогоднего салюта из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

Новогодний фейерверк в Костомукше отменён в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на решение штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По данным полиции, на улицы в Новый год выходят порядка пяти тысяч костомукшан и гостей города. Соблюдать безопасную социальную дистанцию при таком скоплении людей невозможно. Чтобы не спровоцировать вспышку заболеваемости, принято непопулярное, но необходимое в этих условиях решение", - сообщает издание.

При этом утверждается, что средства, которые были предусмотрены на организацию салюта в городе, будут направлены на борьбу с коронавирусом. Данная мера связана с нехваткой бесплатных лекарств: обеспечение составляет 20% от необходимого количества препаратов.

Сообщается также, что ранее в Костомукше были приняты решения не проводить традиционную дискотеку на площади Ленина и не включать уличное музыкальное сопровождение в новогоднюю ночь.

По данным на 22 декабря, в Карелии с начала пандемии зарегистрировано 24575 случаев заражения коронавирусом.