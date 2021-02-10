Самые читаемые новости за 10 февраля

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Стало известно, какие гаражи попадут под амнистию

Жителям Карелии, как и всем россиянам, разрешат узаконить права на некоторые гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Новый закон должен упростить процедуру оформления прав собственности на капитальные постройки в старых гаражных кооперативах, члены которых массово обращаются в суды в Карелии. Для этого у владельцев неоформленных гаражей будет целых пять лет - до 2026 года.

Как недавно отметил в ходе онлайн-дискуссии "Единой России" на тему гаражной амнистии один из авторов законопроекта, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, новый закон позволит защитить права граждан, которые стали владельцами гаражей еще в советские времена. Им выдавали гаражи от государства, организаций, где они работали, или как членам кооперативов, но акты о вводе объектов в эксплуатацию не оформлялись. В результате зарегистрировать право собственности на такой гараж нельзя. Добиться положительного решения собственники могли только через суд. В Карелии такая практика приобрела для членов кооперативов массовый характер. А гаражных кооперативов в республике немало – зарегистрированных в налоговой около тысячи.

Законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года. Именно тогда в силу вступил Градостроительный кодекс. И это должны быть только капитальные строения. На так называемые "ракушки" и ржавую рухлядь амнистия не распространяется.

Что представляет собой упрощенная регистрация и кто сможет ею воспользоваться, читайте здесь.

фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В Карелии заканчивается финансовая поддержка работающих пенсионеров, отправленных на самоизоляцию из-за коронавируса

Выплата пособий по временной нетрудоспособности для граждан 65 лет и старше заканчивается, сообщил министр экономики Карелии Олег Ермолаев.

В своем обращении министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев уведомил работодателей республики, что необходимо готовиться к поэтапному снятию ограничений для бизнеса, а сотрудникам предприятий к возвращению в привычный ритм работы.

"В настоящее время в целях предупреждения заболеваний коронавирусной инфекцией для лиц в возрасте 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции и состоящих в трудовых отношениях с предприятиями и организациями городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа предусмотрено назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. Эта мера поддержки работающих граждан старшего возраста планируется к завершению", - сказал Ермолаев.

Также министр отметил, что прорабатывается возможность смягчения ограничительных мер, в том числе для предприятий общественного питания и организаций, осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений.

Решения по снятию ограничений для бизнеса будут приниматься при сохранении положительной динамики снижения заболеваний граждан COVID-19, а также при обеспечении хозяйствующими субъектами неукоснительного соблюдения антиковидных мер.

В этой связи Олег Ермолаев посоветовал работодателям республики организовать работу по предоставлению возможности первоочередной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудникам в возрасте 65 лет и старше.

Записаться на вакцинацию самому, а также записать "другого человека" (работника предприятия) можно непосредственно в "Личном кабинете" Единого портала государственных услуг (сайт "Госуслуги"). Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в другую поликлинику на удобное для Вас время и день.

Также осуществляется запись через регистратуру поликлиник по телефону или при личном посещении.

фото: Марина Кабатюк/vk.com/id359916907

Стало известно, что висит у главы Карелии на шее

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк рассказала о приборе, который носит Артур Парфенчиков на шее.

На днях руководитель республики сделал прививку от коронавируса. На фото, где Парфенчиков вакцинируется, многие обратили внимание на прибор, который висит у него на шее. Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк объяснила сегодня на своей странице в соцсетях назначение этого аппарата.

"Многие спрашивали, что за прибор на шее Артура Парфенчикова на фотографии, где он вакцинируется. Поясню – это очиститель воздуха или ионная защитно-барьерная "маска", которая применяется для защиты от вирусов и бактерий", - сообщила Марина Кабатюк.

Пресс-секретарь рассказала еще об одном приборе, который часто носит Парфенчиков. Оказалось, что это электронная подпись, которая позволяет главе республики оперативно работать с документами в командировках.

"И то, и другое - необходимость, связанная с плотным графиком работы и большим количеством встреч", - пояснила Кабатюк.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал, что привился от коронавируса и пребывает в нормальном самочувствии.

фото: Олеся Слуцкая/Новый Омск

Петрозаводская студентка сняла скандальное видео о поборах в колледже (ВИДЕО)

Студентка из Петрозаводска, которая учится в Омском торгово-экономическом колледже, решила бороться с "добровольно-принудительным" сбором денег на нужды учреждения - это вызвало скандал.

Как сообщает интернет-издание "Новый Омск", девушка выложила в соцсети видеозапись, как заведующая заочным отделением Галина Ковалева отказывалась выдавать студентам учебники, которые не внесли ежемесячное добровольное пожертвование в размере 750 рублей.

"Кто не может оплачивать, забирайте документы и идите в другое учебное заведение", - заявила Ковалева.

На просьбу показать нормативный акт, в котором прописано это условие, он ответила отказом: "Сейчас. Разбежалась и показываю".

Факт обязательных поборов руководство колледжа отрицает, однако в комментариях к видео несколько бывших студентов рассказали, что сборы на учебники в этом учреждении всегда были "добровольно-принудительными".

По словам петрозаводчанки, снявшей видео, таким способом она борется за право студентов не платить добровольные пожертвования.

Региональное министерство образования обещало разобраться в ситуации с "поборами на учебники". В ведомстве заявили, что Ковалева не имеет никакого отношения к библиотечному фонду и доступ ко всем учебникам для студентов должен быть бесплатным.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / скрин видео

В Петрозаводске вылетевший на красный свет водитель устроил жесткую групповую аварию (ВИДЕО)

Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко.

Авария произошла в Петрозаводске 10 февраля на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Кроссовер выезжал на перекрёсток с улицы Пархоменко, со стороны телецентра. Судя по видео с камеры наблюдения, автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора. В это время двигающийся по улице Чапаева в сторону центра легковой автомобиль врезался в выезжающий с улицы Пархоменко кроссовер.

От удара кроссовер отбросило на угол перекрёстка и развернуло, после чего он врезался в еще один автомобиль, который выезжал во встречном направлении с улицы Пархоменко. Двигавшийся по улице Чапаева автомобиль также развернуло и отбросило влево.

Момент ДТП зафиксировали камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру", а также видеорегистратор очевидца.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель в районе Карелии устроил ДТП, где пострадали три человека.

фото: Столица на Онего

Глава Карелии назвал города, в которых пройдут Дни республики в 2023 и 2024 году

Всего заявки на проведение Дня республики подали 14 районов, сообщил Артур Парфенчиков.

День республики в 2023 году будем отмечать в Питкяранте, а в 2024 году — в Сегеже. Такое решение приняли сегодня на заседании конкурсной комиссии.

Всего заявки подали 14 районов. Их желание принять у себя День республики понятно, ведь это не только праздник, но и возможность привлечь в местные бюджеты дополнительные средства на развитие инфраструктуры, ремонты и благоустройство.

Решение определить сразу двух победителей мы приняли впервые. Во-первых, это дает нам дополнительный запас времени для всех запланированных работ. Во-вторых, позволяет встроиться в текущие планы.

Работы по благоустройству Питкяранты мы уже начали в рамках подготовки к столетию градообразующего предприятия — целлюлозного завода, — которое отмечаем в этом году. Это большой объем дорожного строительства и ремонта социальных объектов. Все эти работы мы планомерно продолжим в следующем году, но уже в рамках подготовки ко Дню республики.

"Большой ремонт" начинается и в Сегеже. Здесь готовиться ко Дню республики также будем совместно с градообразующим предприятием, которое тоже ждет глобальная модернизации. Со своей стороны, приступаем к сносу аварийных домов, ремонту дорог и соцобъектов. Отмечу, что ремонт путепровода через железнодорожные пути на бульваре Советов планируем начать уже в этом году, а завершить — в 2022.

Конечно, любой ремонт и реконструкция — тем более масштабные — это определенные неудобства для жителей, но такие работы позволяют затем приступить к благоустройству и озеленению с тем, чтобы к празднику мы получили обновленные и комфортные городские пространства. Именно поэтому важно заранее начинать все работы.

Напомню, что в этом году гостей на День республики примет у себя Калевальский район, а в следующем — Прионежье.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Число умерших от коронавируса в Карелии растет каждый день – за сутки зарегистрировано еще три смерти

Общее число умерших больных с коронавирусом в республике составило на сегодняшний день 260 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 88-летний петрозаводчанин, 61-летний житель деревни Ряймяля и еще одна жительница Петрозаводска 86 лет. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии скончались 260 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 177 человек. Из этого числа заболевших – 168 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 2 – в тяжелом состоянии.

Выздоровели 33392, за сутки выписаны по выздоровлению 211 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6163,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2724,5 случая, по Северо-Западу – 4797,3.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / скрин видео

Госавтоинспекция сообщила подробности группового ДТП в Петрозаводске

В ГИБДД рассказали о последствиях групповой аварии на улице Чапаева в столице Карелии.

В групповом ДТП, произошедшем на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко в Петрозаводске нет пострадавших. Об этом "Столице на Онего" сообщили в Госавтоинспекции.

На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД. Участники дорожного происшествия отправились в группу разбора ДТП для установления подробностей аварии, пояснили в Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня на улице Чапаева произошла групповая авария. Момент жёсткого ДТП был зафиксирован камерами наблюдения и видеорегистратором очевидца.

фото: Youtube.com / Департамент здравоохранения Москвы, ролик "Едет жизнь!" / кадр из видео

В Петрозаводске машина скорой помощи застряла в пробке: медики пошли к больному пешком (ВИДЕО)

В карельской столице автомобилисты сняли ролик, на котором видно, как автомобиль скорой помощи не может пробраться через огромную пробку на дороге.

В центре Петрозаводска медики не смогли проехать к пациенту, поскольку путь им заблокировала автомобильная пробка. Автомобилисты считают, что дорожная ситуация вызвана плохой уборкой снега на трассе.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещен ролик, на котором зафиксировано, как автомобиль "скорой" стоит в пробке с работающими проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

"Реанимация ехала на вызов, на Горького. Но из-за пробки и неубранного снега, проехать не смогла, медики пошли пешком", - говорится в описании к ролику.

Ранее ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов.

фото: Столица на Онего

Убийцу и вора поймали в лесу в Карелии у тайника с наркотиками

В Костомукше рецидивиста задержали в лесу с наркотиками, ему грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши направил в суд уголовное дело по обвинению 37-летнего местного жителя в незаконном хранении наркотического средства.

Согласно материалам уголовного дела, 17 ноября 2020 года полицейские задержали в лесу в Костомукше мужчину, при личном досмотре у которого было изъято 1,060 гр наркотика.

В отношении костомукшанина было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования мужчина пояснил, что наркотики приобрел через интернет для личного потребления, в лес приехал, чтобы забрать их из тайника, место расположения которого ему сообщили после оплаты товара.

Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за совершение краж и убийства, отбывал наказание в виде 12 лет лишения свободы, в связи с чем его действия образуют особо опасный рецидив преступлений.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Куда тратит деньги госкомпания, взимающая платежи за ЖКУ в Карелии: депутаты просят ее проверить

Работа государственной компании "Единый расчетный центр Республики Карелия", которая собирает платежи за ЖКУ с населения, вызвала сомнения среди депутатов парламента – их интересует, куда уходят эти деньги.

Претензии в адрес "ЕРЦ" прозвучали сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

Депутат Александр Федичев предложил дать поручение Контрольно-счетной палате, чтобы она проверила финансово-хозяйственную деятельность АО "ЕРЦ", 100% акций которого находятся в республиканской собственности. По словам Федичева, поводом для этого стало решение компании установить дополнительный сбор с граждан, которые платят за ЖКУ наличными деньгами. "Давайте посмотрим, на что тратятся эти деньги, насколько эффективно работает это предприятие, какие задачи оно решает?..", - сказал Федичев. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Государство отправит судей из Карелии на Чёрное море за 1,3 млн рублей

В Карелии объявлен аукцион на поставку 17 путёвок в санатории для судей и их семей с максимальной ценой контракта 1,3 млн рублей.

Управление судебного департамента в Республике Карелия выступает заказчиком поставки путёвок на санаторно-курортное лечение действующих судей и членов их семей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей. Деньги на эти цели будут направлены из федеральной казны.

В техническом задании указано, что всего предполагается приобрести 17 путевок. Каждая из них рассчитана на 14 дней пребывания в местах отдыха.

Санатории, куда предполагается разместить судей и их семьи, находятся в Ялте и Сочи. В документации перечислены наименования санаториев. Это "Одиссея", "Дюльбер", "Заполярье", "Днепр" или их эквиваленты.

В описании санаториев указано, что каждый из них располагается на берегу Черного моря. Заведения имеют профили лечебной деятельности и предоставляют различные форму досуга.

Ранее сообщалось, что парламент Карелии намерен упразднить Конституционный суд республики на февральской сессии.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Ответственный за уборку Петрозаводска подрядчик оштрафован на 4,2 млн рублей

Компания, выполняющая уборку улично-дорожной сети карельской столицы, получила крупный штраф за ненадлежащее качество выполнения работы.

Подрядная организация оштрафована по итогам проведения масштабного выездного межведомственного совещания. Сумма штрафа составила 4,2 млн рублей, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Во время рейда обследовали магистрали и межквартальные проезды в Октябрьском, Первомайском районах, Сулажгоре, Соломенном и в центре города. При инспектировании подрядчику предъявили многочисленные претензии по качеству уборки петрозаводских улиц. На дорогах заужена проезжая часть, образованы колеи, сохраняется рыхлый снег и наледь, возле остановок и пешеходных переходов местами сформированы и не вывезены валы. Всё это отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. К компании накопилось большое количество нареканий не только от специалистов, но и от жителей города. Ежедневно в Единую дежурно-диспетчерскую службу и напрямую в комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации поступают многочисленные жалобы от граждан на качество уборки дорог и тротуаров карельской столицы", - говорится в заявлении администрации Петрозаводска.

"По итогам проверки принято решение о вынесении организации крупного штрафа в размере 4,2 млн рублей. В зимний период к подрядчику регулярно применяли санкции в виде неустойки за просрочку исполнения взятых на себя обязательств. С октября сумма ранее начисленных штрафов превысила 2 млн рублей", – заявил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев.

Ранее сообщалось, что в центре Петрозаводска медики не смогли проехать к пациенту, поскольку путь им заблокировала автомобильная пробка. Автомобилисты считают, что дорожная ситуация вызвана плохой уборкой снега на трассе.

ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов.

фото: Виталий Невар / ТАСС

Мэрия Петрозаводска выставила на аукцион участки земли под застройку

Планируется застроить участки земли на Перевалке и в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация информирует о проведении аукциона на право аренды трёх земельных участков в Петрозаводске. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта (до 17.00).

Аукцион пройдёт 18 марта. На него выставлены три земельных участка с кадастровыми номерами:

- 10:01:0110159:20 по Высотному проезду с видом разрешенного использования – «Деловое управление» (начальная цена лота составляет 153 755 руб. в год);

- 10:01:0050160:7 по Рабочей улице для строительства жилого дома блокированной застройки (начальная цена лота составляет 101 994 руб. в год);

- 10:01:0110157:7 по улице Пархоменко для строительства жилого дома блокированной застройки (начальная цена лота составляет 111 362 руб в год).

Организатором аукциона выступает администрация Петрозаводска. Информация о его проведении в отношении данных участков размещена на сайтах: torgi.gov.ru, petrozavodsk-mo.ru. Узнать больше, а также получить бланк заявки установленного образца можно в комитете экономического развития (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб.531, тел.71-33-70).

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

В Карелии отправили за решетку подростков, до полусмерти избивших сверстника

В Костомукше трое несовершеннолетних до полусмерти запинали 16-летнего подростка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что днем 8 июля 2020 года трое подростков, находясь на улице в Костомукше, спровоцировали конфликт с 16-летним молодым человеком и избили его руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью. В результате потерпевший был доставлен в больницу.

В ходе следствия и при рассмотрении уголовного дела в суде тщательно изучены сведения о личности подсудимых, двое из которых характеризовались крайне отрицательно, ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, а один из соучастников был замечен в противоправной деятельности впервые.

Приговором суда двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года и 1,5 года, соответственно, с отбыванием в воспитательной колонии. Подростку, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, на стадии предварительного расследования признал вину в совершении преступления, активно способствовал его раскрытию, раскаялся в содеянном и принял меры к заглаживанию вреда, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Кроме того, удовлетворен иск в интересах несовершеннолетнего потерпевшего на общую сумму 450 тысяч рублей, которые предстоит выплатить осужденным и их родителям, в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

фото: © shutterstock.com/Syda Productions

"Сергей, отдайте деньги": В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве

В Белоруссии пострадавшие по уголовному делу о мошенничестве, в котором подозревают приехавшего в Карелию инвестора, просят вернуть им деньги, отданные на строительство квартир.

Как стало известно "Столице на Онего", учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

После публикации о приобретении Кондопожского свинокомплекса обществом с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс" со "Столицей на Онего" связались жители Минска и сообщили, что Сергей Васильевич Сечко в Беларуси является фигурантом уголовного дела и подозревается в мошенничестве.

Пострадавшие по делу о мошенничестве прислали в редакцию документ из Генпрокуратуры Республики Беларусь по делу Сечко.

Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси.

Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Деньги "Светлана" брала, а квартиры не предоставляла, кормила людей обещаниями. Когда обман вскрылся, в 2018 году пострадавшие стали обращаться в правоохранительные органы. В мае 2019 года в отношении руководителя ООО "Светлана" - Сечко Светланы Васильевны было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, а в октябре дело возбудили также в отношении ее мужа Сечко Василия Ивановича и ее сына – Сергея Васильевича Сечко. ООО "Светлана" с декабря 2018 года находится в ликвидации, а на данный момент в стадии банкротства: имущество распродано, обязательства по договорам не выполнены, деньги не возвращены", - пояснил один из пострадавших.

Потерпевшие от действий мошенников рассказали, что расследование дела о мошенничестве Сечко длится почти два года, но все руководители ООО "Светлана" на сегодняшний день находятся в статусе подозреваемых и продолжают спокойно жить, в то время как "обманутые покупатели просто брошены в долговую яму", а некоторым приходится жить у родственников или в общежитии.

"До того, как подать заявление в суд, я пыталась найти с ними общий язык, ездила к ним домой, говорила: "Сергей, мы друг друга знаем давно, отдайте деньги, отдайте хоть что-то, - рассказала одна из потерпевших. - Но в итоге мы так ничего и не смогли вернуть. Когда мы дружили, Светлана все время говорила, что все для сына делает. Хочет свой бетонный заводик продать, сыну отдать деньги, чтобы он открыл в России бизнес, и она бы с ним уехала и начала вести сельское хозяйство, как ее родной брат, который в Белоруссии занимается свиноводчеством. Лет шесть о хрюшках мечтала".

Подробнее об инвесторе в Карелии, которого подозревают в мошенничестве, читайте здесь.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов

Большинство улиц и дорог Петрозаводска из-за плохой уборки снега и наледи не отвечают требованиям безопасности, что приводит к росту числа ДТП.

Об этом говорится в официальном заявлении Госавтоинспекции Петрозаводска.

"Сужение проезжей части, формирование снежных валов, в том числе в зоне пешеходных переходов и остановочных комплексов, наличие рыхлого снега на проезжей части, высота которого превышает предельно допустимые значения. Данные обстоятельства оказывают значительное влияние на безопасность дорожного движения и становятся причиной совершения дорожно - транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в течение этого года из-за неудовлетворительного зимнего содержания проезжих частей и тротуаров возбуждено 17 дел об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмтрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей для должностных лиц, 300 тыс. рублей - для юридических лиц.

Объявлены победители конкурса снеговиков, сделанных жителями Карелии (ФОТО)

Администрация Петрозаводска подвела итоги конкурса снеговиков, которые слепили жители Карелии в рамках фестиваля "Гиперборея".

По сообщению оргкомитета, на конкурс поступило более тысячи работ.



В нем участвовали все желающие, в том числе, коллективы образовательных учреждений, семейные команды из Петрозаводска и районов республики.

Гран-при конкурса "Зимние сказки Гипербореи-2021" достался Карельскому кадетскому корпусу имени Александра Невского.





В номинации "Команды дошкольных учреждений" победителями и призерами стали:



1 место - Детский сад № 4 "Теремок" (Кемский район), работа "Морозко";



2 место - Детский сад № 21 "Капелька", работа "Пойдём гулять?!";



3 место - Детский сад комбинированного вида № 113 "Онеженка", работа "Под маминым крылом".





В номинации "Команды общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования" авторами лучших зимних скульптур признаны:



1 место – Средняя школа № 39, работа "Избушка деда Коковани и Даренки из сказки П. Бажова "Серебряное копытце";



2 место – Средняя школа № 12, работа "Через тернии к звёздам";



3 место - Дом творчества детей и юношества № 2, работа "Волшебная зима муми-тролля".





Лидерами в номинации "Семейные команды" стали:



1 место - семья Зайцевых, работа "Конь";



2 место - семьи Кабонен и Бондаревых, работа "Солнце и месяц";



3 место - семья Павловых, работа "Дино".



Специальным призом отмечены детские сады № 89 "Филиппок" (работа "По страницам Калевалы"), № 5 "Гармония" (работа "Чудо-печка"), а также дошкольное отделение Лицея № 1 (работа "Чудеса делаются своими руками").





Фотографии зимних шедевров, выбранных жюри, можно увидеть в альбоме проекта.







фото: официальный сайт санаторий "Дворцы

Суд вынес решение по зарплатным долгам лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды"

Мировой суд в Петрозаводске принял решение оштрафовать бывшего директора ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" за долги по зарплате перед сотрудниками.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии. Заявление в суд направляла прокуратура Петрозаводска.

Прокурорская проверка показала, что за июнь - август 2020 года компания задолжала 45 работниками зарплату на сумму более 2 млн. рублей. ООО "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" сейчас находится в процедуре банкротства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Из-за лыжной гонки в Петрозаводске на полдня изменится схема движения транспорта

В субботу на Кукковке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временные ограничения введут в связи с проведением ХХХIX Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2021".

В субботу, 13 февраля, с 8.30 до 14.00 на Кукковке изменится схема движения транспорта. На участках Комсомольского проспекта и Курганского проезда, в районе их пересечения, будет запрещена остановка.

На месте установят временные знаки. Ограничения связаны с проведением на территории спортивного комплекса "Курган" имени Фёдора Терентьева ХХХIX Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2021".

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

фото: Яндекс. Карты

Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатами ученых в Карелии

Карелия попала в число регионов, где есть проблемы с выплатами зарплат ученым.

Минобрнауки РФ проверит ситуацию с зарплатами ученых во всех подведомственных организациях. По словам замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, проблемы с выплатами зарплат ученым наблюдаются в Республике Алтай, в Костромской области, Республике Бурятия, Карелии и Дагестане. Об этом сегодня пишет ТАСС.

"Это вопрос и к ряду глав регионов, и к ряду руководителей "подведов", даже до этой ситуации наши финансовые службы уже поставили вопрос, чтобы применять к ним дисциплинарные санкции в зависимости от масштабов проблемы", - цитирует сегодня ТАСС Кучеренко.

Проверки с выплатами ученым начнутся с Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки РФ решила изучить, как расходуются бюджетные средства в учреждении после того, как старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.

"Завтра в институт приедет комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности [Минобрнауки РФ], которая должна оценить все средства, которые поступали в институт, как они расходуются, почему сложилась такая ситуация", - сказал он, добавив, что министерство не снимает с себя ответственности за произошедшее.

Ранее Арбитражный суд Карелии подтвердил факты нецелевого расходования бюджетных средств в Карельском научном центре РАН на сумму 6,7 млн рублей.

фото: Россия 1. Карелия

Португальский инвестор подтвердил намерение строить завод рыбных кормов в Карелии

Португальская компания SOJA DE PORTUGAL готова продолжить переговоры об открытии завода рыбных кормов в Карелии после снятия коронавирусных ограничений.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

По его словам, в прошлом году португальцы были готовы приступить к созданию производства, но этому помешало закрытие границ из-за коронавируса. "В течение января письменно португальская сторона дважды подтвердила намерение совершить визит в марте месяце для продолжения этих переговоров. Поэтому этот проект у нас пока в работе", - сказал министр. Подробнее о том, что планируется выпускать на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

От пневмонии в Карелии скончался пенсионер

Всего число умерших от внебольничной пневмонии в Карелии составило 115 человек, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии госпитализированы 19 человек с внебольничной пневмонией, один пациент – 64-летний мужчина с сопутствующей соматической патологией – умер. Тест на COVID-19 у него был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4763 пациента, 115 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще 23 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью COVID-19 сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 10 февраля, в Карелии зарегистрировано 37850 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3550 – это дети. За сутки заболел 21 ребенок. Об этом сообщает глава Минздрава республики на своей странице в соцсети.

Сутками ранее детей, заразившихся COVID-19, было 31.

Напомним, за сутки в Карелии заболели 177 человек, умерли три пациента. Всего за время пандемии инфицированы 38191 человек, скончались 260, выздоровели 33392.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карели

Койки для больных коронавирусом в Карелии продолжают переводить для оказания плановой медпомощи

За минувшие сутки доля свободных коек в ковид-центрах республики сократилась еще на 1,5 процента.

По данным на 10 февраля в ковид-центрах Карелии осталось 10, 3% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 11,8%, а на 8 февраля - 23,1%.

При этом на 10 февраля, в стационарах находятся 594 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 495 - в состоянии средней тяжести, 91 тяжелобольной и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ

Накануне глава Минздрава Карелии объяснил, с чем связано сокращение мест в ковид-центрах.

"Это не значит, что ковидные стационары переполнены. Минздрав России рекомендует сейчас держать процент свободных коек на уровне 10%, пока ситуация с распространением COVID-19 позволяет. В Карелии она имеет тенденцию к улучшению. При неблагоприятной эпидситуации рекомендовалось держаться на уровне 20%, и нам это удавалось", - сообщил министр здравоохранения.

По словам Михаила Охлопкова, медицинские организации республики постепенно возвращаются к обычной жизни. Часть коек, которые были развернуты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, переводят для оказания плановой медицинской помощи.

фото: "Республика" / Сергей Юдин

"Просто раздавать деньги – не серьезно": Парфенчиков назвал условия поддержки сельского хозяйства

Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал позицию министерства сельского хозяйства по субсидированию молочного производства – предприятия получают деньги при условии модернизации.

Об этом губернатор заявил на совещании правительства республики.

"Для того, чтобы успешно заниматься сельским хозяйством, нужно повышать и плодородие почвы, заниматься мелиорацией, заниматься механизацией…Масса должна быть встречных обязательств, которые дают нам основания полагать, что те средства, которые мы отдаем, не растворятся где-то, а действительно пойдут на развитие…Здесь я полностью поддерживают жесткую позицию Минсельхоза. Более того, я даже был в каком-то смысле инициатором такого подхода…Просто так раздавать деньги, понимая, что земля истощается, зарастает, ничего не происходит, новая техника не закупается – это несерьезный подход. В конечном итоге, понятно, что все это умрет", - сказал Парфенчиков. Ранее условия субсидирования молочного производства вызвали критику со стороны ряда предприятий. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии направят средства программы развития региона на инфраструктуру жилищного строительства в Северном Приладожье

Вице-премьер республики Дмитрий Родионов пообещал начать работы по подведению коммуникаций в 2021 году.

Часть средств индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года планируется направить на развитие инфраструктуры для строительства жилья в Северном Приладожье, где в период коронавирусных ограничений наблюдался небывалый туристический ажиотаж. Об этом рассказал 10 февраля журналистам вице-премьер республики Дмитрий Родионов.

"Территорией, где эти работы будут проводиться, определен Сортавальский район, – сообщил Родионов. – Сегодня уже готова проектно-сметная документация, и в 2021 году начнутся работы по подведению коммуникаций – а это электроэнергия, водоснабжение и строительство дорог – для обеспечения более ста земельных участков всей необходимой инфраструктурой. Мы сегодня видим, что юг Карелии – Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта – являются очень популярными среди туристов, и видим, что цены на недвижимость повышаются в южных районах Карелии, особенно после ограничений, вызванных пандемией, когда основной внутренний поток туристов пришелся на Карелию, и очень важно сегодня в этих точках развивать индивидуальное жилищное строительство. Оно, действительно, будет пользоваться спросом, в том числе, этими участками в перспективе могут воспользоваться и получить многодетные семьи".

Читайте подробнее в статье "Миллиарды на помощь отстающему".

фото: Элиссан Шандалович/vk.com/id638808608

Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети рассказал, как в Карелии поддержат диабетиков

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети рассказал о законопроекте по поддержке диабетиков в республике.

Как сообщил, Шандалович, Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Республики Карелия поддержал законопроект, благодаря которому жители Карелии, страдающие сахарным диабетом, сенсоры к инсулиновым помпам смогут получать совершенно бесплатно.

"Расходы на их покупку полностью покроет бюджет республики. Стоят эти сенсоры действительно дорого. Средняя цена одного такого датчика 3,5 тыс. рублей, а в год – это около 170 тыс. рублей для одного человека. Конечно же, это большие расходы и без поддержки государства больным диабетом людям очень сложно", - написал Элиссан Шандалович.

"Не скрою, в условиях дефицитного бюджета нам нелегко было добиться такого решения, но мы прекрасно понимаем, насколько остро в Карелии стоит вопрос с заболеваемостью сахарным диабетом, поэтому мы провели большую работу с правительством республики и сумели найти в бюджете необходимые средства. Безусловно, мы и дальше будем делать все возможное, чтобы помочь таким людям. И мне как врачу это особенно важно", - поделился спикер парламента.

Напомним, при формировании бюджета Карелии на 2021 год Законодательное собрание республики предусмотрело 40 млн рублей на борьбу с диабетом.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Вице-премьер Карелии пообещал обустроить беломорские петроглифы к концу 2023 года

На эти цели республиканские власти планируют потратить более 600 миллионов рублей из индивидуальной программы развития региона.

Власти Карелии поставили себе задачу превратить комплекс древних наскальных изображений на побережье Белого моря в объект мирового показа. Об этом заявил вице-премьер республики Дмитрий Родионов, выступая 10 февраля на брифинге в Петрозаводске, который был посвящен реализации индивидуальной программы развития региона, рассчитанной до 2024 года. По словам Родионова, ежегодный объем федерального финансирования программы составляет миллиард рублей.

Обустройство комплекса беломорских петроглифов является одним из главных ее мероприятий.

"Входная зона петроглифов начинается перед мостом через реку Кислый Пудас, – отметил Дмитрий Родионов. – В этой зоне мы планируем создать визит-центр, в котором будет представлена экспозиция, рассказано об истории петроглифов, об открытии этих петроглифов, об образе жизни тех людей, которые эти петроглифы создавали. Мы знаем, что в те времена климат в Карелии даже на побережье Белого моря был совсем другой. Предполагается строительство гостиницы на 50 номеров, а также кафе и ресторана для того, чтобы туристы после того, как посетили экскурсию, могли в комфортных условиях перекусить, обсудить то, что они посмотрели, зайти в лавки для приобретения сувениров. Также в рамках создания этого комплекса планируется строительство дороги протяженностью 2 километра от уже переданной в федеральное ведение дороги "Трасса "Кола" - Беломорск" до самих петроглифов Залавруги, и хочу сказать, что эти работы уже начались в 2020 году, и в 2021 году они будут закончены. Т.е. съезд с теперь уже федеральной трассы до самой Залавруги будет реконструирован, и дорога 2 километра будет приведена в нормативное состояние, в том числе, для того, чтобы по ней могли спокойно проезжать автобусы, которые везут туристические группы. Кроме того, планируется обязательно строительство моста через реку Кислый Пудас, причем, моста не временного, как это есть сегодня, деревянного моста, который иногда водой смывало, особенно – в весенний период, а строительство капитального моста, и сегодня для того, чтобы его построить, Минтрансу нужно заключить контракт на его проектирование".

Вице-премьер Карелии пообещал журналистам установить электрическое освещение на смотровых площадках беломорских петроглифов, чтобы туристы могли любоваться древними наскальными изображениями даже в темное время суток. Как сообщил Родионов, вся эта работа должна быть завершена к концу 2023 года, а объем федеральных средств, заложенных на нее в индивидуальной программе развития республики, составляет 606 миллионов рублей.

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фото: © AP Photo/Manu Fernandez

Более 13 тысяч жителей Карелии сделали прививки от коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о масштабах вакцинации от COVID-19 в республике.

Около полутора тысяч жителей республики прошли вакцинацию полностью - они привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков

"По данным медицинских организаций Республики Карелия, на утро 10 февраля первым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак", известной под наименованием "Спутник V", привито 13 246 человек, в том числе лица старше 60 лет – 5 503 человека, полностью вакцинировано (введено оба компонента вакцины) – 1 448 человек", - заявил Охлопков на своей странице в соцсети.

В республику поступила очередная партия вакцины – 3 150 доз. Всего с начала вакцинации Карелия получила 19 192 дозы вакцины "Спутник V". В феврале должно поступить еще более 16 тысяч доз, заявил глава Минздрава.

"Началась вакцинация граждан, пребывающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Так, в Медвежьегорском районе уже привито более 500 клиентов психоневрологического интерната. Вакцинируются так граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в Олонецком и Кондопожском районах", - рассказал Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, как корреспондент "Столицы на Онего" привился вакциной Спутник V и что потом почувствовал.