Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Российские железные дороги

Планируется открытие новых рейсов поездов в Карелии

Власти Карелии договорились с руководством РЖД об открытии новых железнодорожных маршрутов, которые позволят запустить беспересадочные рейсы в Олонец, Питкяранту, Сортавалу и финский город Йоэнсуу.

Об этом сообщил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас все работы идут, и мы надеемся, что две ветки поездов – Лодейное поле – Янисъяври и Петрозаводск-Сортавала будут совмещены. То есть поезда будут идти, соединяться вместе в районе Янисъярви и дальше - Сортавала, дальше планируется маршрут на Йоэнсуу", - пояснил Парфенчиков. О каких еще рейсах договорились с РЖД, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Охлопков обнаружил в воскресенье очередь в пункте вакцинации от COVID-19 в Петрозаводске

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков проверил в выходные работу пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в городских поликлиниках Петрозаводска.

Министр здравоохранения республики сообщил на своей странице в соцсети, что в воскресенье, 14 февраля, в первой поликлинике на Древлянке образовалась очередь из желающих привиться, но администрация быстро приняла меры по устранению проблемы.

Глава Минздрава напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, запись осуществляется по телефону или через портал госуслуг.

"Для вакцинации выделены отдельные помещения – либо с отдельным входом с улицы, как в городской поликлинике № 1 на Древлянке, либо с общим входом, но с разделением потоков посетителей. Везде присутствует удобная навигация, размещены информационные материалы о вакцинации и поствакцинальном периоде", - пишет Михаил Охлопков.

В субботу, 13 февраля, в Петрозаводске начал работать еще один пункт вакцинации против коронавирусной инфекции – в медицинском колледже. Здесь могут привиться студенты, преподаватели и проживающим рядом с учреждением горожанам. Можно заранее не записываться, только иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса.

фото: © Столица на Онего

В Карелии возобновляется плановая диспансеризация взрослого населения

С 15 февраля жители республики смогут вновь проходить профилактические осмотры в медучреждениях Петрозаводска и районов, сообщили в оперштабе Карелии.

Возобновить профилактические осмотры граждан, включая плановую диспансеризацию, позволяет стабилизация эпидемиологической обстановки в республике. В этом году пройти профилактические обследования могут жители Карелии, родившиеся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годах, а также все жители Карелии старше 40 лет.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться с полисом ОМС и паспортом в медорганизацию по месту жительства. Перечень обязательных исследований определяется согласно возрасту, при необходимости пациента направляют для дополнительного обследования к врачам-специалистам. Проходить диспансеризацию можно в том числе в выходные и вечерние часы.

Работающие граждане получают право минимум на один выходной раз в три года для прохождения процедуры. Жители республики, которым осталось пять лет или менее до пенсии, а также работающие пенсионеры, получают на диспансеризацию два дня каждый год.

фото: Борис Кудрявов

Актриса Ирина Безрукова рассказала о похоронах единственного сына в Карелии

Российская актриса Ирина Безрукова вместе с бывшим супругом Игорем Ливановым развеяли прах сына над озером в Карелии.

Ирина Безрукова впервые раскрыла тайну, как похоронила шесть лет назад сына Андрея Ливанова, которого она родила в браке с артистом Игорем Ливановым. Тело единственного сына актрисы не стали предавать земле. Могилы Андрея, который умер в возрасте 25 лет, нет ни на одном кладбище, пишет "Комсомольская правда".

"Мой сын говорил такие вещи, что человечество растет с такой большой скоростью, что скоро весь мир превратится в одно большое кладбище, зачем захламлять планету. Есть разные традиции, когда тела предавались огню и потом уходили в природу. Я просто выполнила его волю", - поведала она в эфире программы "Однажды..." на канале НТВ.

Артистка очень благодарна своему бывшему мужу - отцу Андрея. "Он не вмешался, не помешал это сделать. Он сказал такую фразу: "Да, Андрей этого хотел бы". И его прах находится в чистейшем озере в Карелии. Андрюха очень любил воду и ездить на рыбалку с отцом. Туда они не успели доехать. И Игорь это сделал", - отметила знаменитость.

Андрей Ливанов умер 14 марта 2015 года. Бездыханное тело наследника актрисы нашла ее подруга. Последние три года жизни Ливанов страдал тяжелой формой сахарного диабета. Врачи вынесли заключение, что причиной смерти молодого человека стала острая сердечная недостаточность.

фото: © shutterstock.com/Nataliia Zhekova

"Рыдала 40 минут": Жительница Петрозаводска рассказала в соцсети, как ее 11-летнюю дочь избили в парке мальчики

После сообщения в соцсети об инциденте с несовершеннолетними полиция Петрозаводска начала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" 14 февраля появилось сообщение от петрозаводчанки, что ее 11-летняя дочь с подругой были избиты в парке на Зареке толпой мальчишек-свертсников.

"В субботу,13 февраля, в районе с 18.00-19.00 часов на детской площадке в Бородинском севере (пересечение улиц Луначарского, Промышленная, Коммунистов и Державина) мою дочь 11 лет и ее подружку во время прогулки избили какие то незнакомые мальчишки, приблизительно ровесники. Мальчиков было человек 5 или 6, сначала они просто обзывались, потом начали толкаться, бить ногами и швырять в девочек большие куски льда. Самое гадкое в этой ситуации, что девочки попросили защиты у женщины, гулявшей на площадке. Она, по их словам, сказала, что не сможет помочь, и ушла. В общем, когда дочь прибежала домой, муж пошёл с девочками на площадку, разумеется, там уже не было этих ребят, - написала петрозаводчанка. - Я ошарашена и в недоумении... Ребенок дома рыдал минут 40. Хорошо, что обошлось без травм".

По информации пресс-службы МВД Карелии, в ведомство заявления от пострадавших не поступало, но, несмотря на это, полиция проведет проверку по факту сообщения в соцсети: будут устанавливать участников инцидента.

фото: pixabay

Элитной турбазе с яхтклубом в Карелии построили инфраструктуру за счет бюджета

Элитный гостиничный комплекс "Онего Холидей" на берегу Онежского озера в Карелии получил инфраструктуру для яхт-клуба стоимостью 174, 5 млн рублей за счет бюджета.

Об этом сообщил замминистра экономического развития республики Александр Ломако на совещании правительства, посвященного социально-экономическому развитию Прионежского района.

По его словам, бюджетные деньги в размере 174, 5 млн рублей были выделены в рамках федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма. "Осуществлено строительство причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянной бухте… С начала 2021 года выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - сказал Ломако. Подробнее об этом гостиничном комплексе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Шесть человек пострадали в аварии на трассе в Карелии

В ДТП на трассе "Кола" в Карелии пострадали шесть человек, включая трехмесячного ребенка.

Авария произошла 14 февраля в Пряжинском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, в 15:30 на 368 км. федеральной автодороги "Кола" 30-летний водитель автомобиля "Lexus" допустил занос, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Toyota RAV4".

В результате ДТП травмы получили шесть человек. В автомобиле "Lexus" пострадали водитель, 30-летняя пассажирка и 3-месячный ребёнок. В автомобиле "Toyota" травмы получил водитель и два его пассажира – девушка 25 лет и мужчина 30 лет. Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение для оказания медпомощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, пояснили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком под Петрозаводском.

фото: © СУ АО "ВАД" по Республике Карелия

Какие автодороги в окрестностях Петрозаводска отремонтируют в 2021 году: список

Власти Карелии планируют отремонтировать в 2021 году несколько участков автодорог, которые связывают Петрозаводск с множеством дачных поселков в окрестностях города.

Их список был представлен на совещании правительства по социально - экономическому развитию Прионежского района.

Планируется выполнить ремонт участков "Петрозаводск – Лососинное", "Лососинное – Машезеро", "Машезеро – Шапшезеро". Полный перечень читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © instagram.com/zmeyb52

Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел до Кижей по льду Онего (ФОТО, ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел из Петрозаводска до Кижей по льду Онежского озера, преодолев более 60 км.

Об этом Тимур Зорняков рассказал на своей странице в Instagram, сопроводив истории о путешествии картой маршрута, а также фото и видео.

Вместе с Зорняковым по льду озера шла небольшая команда. Спортсмены отправились по маршруту до Кижей в рамках регионального фестиваля "Нетающая лыжня".

Отметим, что от набережной в Петрозаводске до острова Кижи – более 60 километров.

Напомним, что ранее, пожалуй, самый спортивный депутат карельского парламента переплывал Петрозаводскую губу Онежского озера, а также участвовал в многочисленных марафонах и лыжных марафонах.

В 2015 году Тимур Зорняков принял участие в чемпионате Европы по триатлону серии Ironman. Он прошел все этапы соревнования и получил звание "Железный человек".

фото: "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" / ВК

Автомобиль влетел в глубокую яму на дороге Карелии (ФОТО)

В Лахденпохье легковой автомобиль провалился в яму, которую вырыли рабочие.

В поселке Куркиёки автомобиль провалился в яму на дороге. Как сообщает паблик "Лахденпохья- Навсегда!", углубление в земле выкопали рабочие в процессе ремонта трассы.

"В ходе проведенных в поселке Куркиеки работ по строительству новой дороги создалась аварийная ситуация - в разрытую яму влетела легковая автомашина. Работы по строительству дороги проводит организация, выигравшая подряд, - ООО "Автодороги - Питкяранта". На данный момент машина уже изъята из канавы. Стоит обратить внимание на дорожный знак "Въезд запрещён", установленный на улице, где идут работы. Движение под этот знак является нарушением правил", - говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобиль вылетел в кювет на дороге в Сортавалу.

фото: youtube.com / Andrey Karlov

На Ладоге пилот снегохода провалился под лёд и погиб (ВИДЕО)

Под лёд Ладожского озера провалился один из участников колонны, передвигавшейся на снегоходах, - пилот погиб.

Около трех часов дня 14 февраля на телефон экстренных служб "112" поступило сообщение о происшествии на Ладожском озере, передает сайт 47news.

По предварительным данным, примерно в трех с половиной километрах от посёлка Черёмухино в Приозерском районе Ленобласти под лёд провалился один из участников колонны, двигавшейся на трёх снегоходах. Мужчину из воды пытались достать попутчики, однако все попытки оказались безуспешными. Угодивший под лед провел в воде при минус девяти градусах около часа и скончался.

Тело погибшего достали сотрудники дежурной смены ПСО Приозерска. Они добрались до места происшествия на воздушной подушке. Попутчиков доставили на берег. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Неделей ранее похожее происшествие случилось на озере Вуокса в Выборгском районе. У базы отдыха под лед ушел снегоход с пилотом, мужчина схватился руками за лёд и вмёрз в него. Через некоторое время погибший ушёл под воду.

В ГУ МЧС России по Ленобласти напоминают, что выезд на лёд на мототехнике категорически запрещён.

фото: МЧС Карелии

Два автомобиля не разъехались на трассе Карелии

Жесткое ДТП произошло на трассе Кола в Пряжинском районе.

По сообщению МЧС Карелии, в минувшее воскресенье, 14 февраля, в 15:45 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района (3 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 368 км федеральной дороги Р-21 "Кола" столкнулись два автомобиля.

Судя по фото, машины получили серьезные механические повреждения.

Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.

Ранее появились фото с места ДТП под Петрозаводском, где "легковушка" улетела под грузовик.

фото: © Петросовет

Депутаты Петросовета требуют не забыть отремонтировать историческое здание в центре Петрозаводска (ФОТО)

Депутат Петросовета Виталий Голов указал на необходимость ремонта фасада исторического дома в центре Петрозаводска, сообщили в Петросовете.

На заседании постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по жилищно-коммунальному хозяйству депутат обратился к городской администрации с предложением рассмотреть возможные варианты ремонта кровли и фасада дома №22 по пр. Карла Маркса.

Вопрос о необходимости приведения в порядок внешнего облика здания на перекрестке ул. Дзержинского и пр. Карла Маркса, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, Виталий Голов поднял при обсуждении проекта решения об изменениях в бюджет 2021 года, который внесен в повестку очередной сессии Петросовета.

"В прошлом году в центре города были отремонтированы 47 фасадов исторических зданий. Однако этот знаменитый многоквартирный дом 1950-52 годов постройки, который даже в нынешнем плачевном состоянии служит настоящим украшением улицы, остался неокрашенным и без подсветки. Планирует ли комитет ЖКХ вернуться к этому вопросу и в текущем году провести необходимые мероприятия?" – поинтересовался депутат Петросовета.

Заместитель председателя Комитета ЖКХ администрации города Артем Кошкин сообщил, что изначально фасад данного здания был включен перечень объектов, предусмотренных к ремонту за счет региональной субсидии, которая была предоставлена в рамках подготовки 100-летию республики Карелия в прошлом году.

"В последующем выяснилось, что перед покраской стен требуется произвести капитальный ремонт кровли, который не укладывался в период 2020 года. В связи с этим объект был исключен, а вместо него в список на ремонт добавлен и отреставрирован другой дом. От администрации Петрозаводска в правительство республики направлено обращение с просьбой о предоставлении финансирования на выполнение требуемых работ. Если в этом году городу будет предоставлен межбюджетный трансферт на данные цели, то здание отремонтируют", - рассказал Артем Кошкин.

Депутат городского Совета Виталий Голов рекомендовал администрации еще раз проработать все возможные варианты ремонта кровли и фасада дома по пр. Карла Маркса, 22, чтобы реставрация здания не затянулась и была полностью завершена до конца 2021 года.

Добавим, что всего на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, которая состоялась 12 февраля, депутаты Дмитрий Романов, Виталий Голов, Андрей Ушаков, Ирина Шарипова и Дмитрий Данильев рассмотрели проекты решений, внесенные на очередную сессию. Напомним, что окончательное решение по данным вопросам будет принято на заседании Петросовета 17 февраля.

фото: © кадр из видео

Два водителя получили травмы в ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской столкнулись две иномарки, водители в травмами обратились за помощью к врачам, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 15 февраля в 7.15, На пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Volkswagen Polo.

Один из участников ДТП двигался по Первомайскому проспекту, второй выезжал на перекрёсток с улицы Мурманская. Судя по видео, оба водителя выехали на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

По информации ГИБДД Петрозаводска, за рулем Mitsubishi находился 35-летний водитель, а Volkswagen управлял 32-летний мужчина.

Оба водителя получили травмы и после ДТП обратились за врачебной помощью.

Момент ДТП попал объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: Благоустройство пляжа "Пески" / ВК

Жителям Петрозаводска предлагают обсудить будущее обустройство пляжа "Пески"

Организаторы работ по благоустройству пляжа "Пески" в Петрозаводске планируют закупить лежаки, кабинки и качели.

В паблике "Благоустройство пляжа "Пески"" стартовало обсуждение объектов благоустройства, которые могут быть установлены в зоне отдыха.

На приложенных фотографиях изображены пляжные лежаки, кабинки, качели, скамейки, урны, стойка для волейбола и детский игровой комплекс.

"Приветствуются конструктивные комментарии. План размещения объектов на пляже пока не утверждён. После обсуждений данные товары уйдут на тендер", - говорится в сообщении.

Прошлой осенью сообщалось, что стихийные пляжи Петрозаводска по-прежнему опасны.

фото: Виталий Голубев/ИА "Республика"

Парфенчиков объяснил, что будет после банкротства одного из крупнейших с/х предприятий Карелии

ООО "Маяк", считавшееся одним из ведущих предприятий сельского хозяйства Карелии, но теперь попавшее под процедуру банкротства, ждет смена собственника.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства, посвященного социально-экономическому развитию Прионежского района, где расположено предприятие.

"Мы заинтересованы, чтобы на предприятии появился эффективный собственник, который будет нацелен на безусловное расширение производства, потому что земельные ресурсы позволяют это делать. Наша задача, скажем так, мотивировать потенциального собственника нашими максимально возможными мерами поддержки. Предприятие, конечно, нужно выводить на совершенно другой уровень", - сказал губернатор. По словам министра сельского хозяйства Владимира Лабинова, уже ведутся переговоры с потенциальным инвестором о покупке предприятия. Что об этом инвесторе сказал министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации района Карелии рассказал, почему ему не стыдно за дорожников

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, почему его устраивает работа дорожных служб в своем населенном пункте.

Дмитрий Петров дал свою оценку деятельности компаний, очищающих от снега дороги Кеми, на странице в соцсети.

"Честно скажу, не стыдно за работу дорожников в этом году. Есть с чем сравнивать. Удалось понаблюдать с каким трудом в этом году убирается снег на дорогах Петрозаводска и других крупных городов. Кеми в этом вопросе, наверное, повезло. На крупные снегопады выходят работать не только подрядная организация "Норд Вуд", но и несколько субподрядных организаций (ООО "УК САС", ИП Мажерин, ИП Хуовинен). Так что даже при поломке техники успевают своевременно почистить дороги и тротуары. Сегодня удалось понаблюдать, как испытывали новую технику - навесную шнекороторную установку. Теперь тротуары станут ещё чище, и весной не будет скапливаться сырость из таяющих по краям сугробов. Чего не хватает, так это ещё одного трактора. Мое мнение, на такие работы всегда должно быть как минимум две единицы техники. Чтобы так: если вдруг одна машина остановилась - вторая смогла "подхватить упавшее знамя" и продолжить работу", - написал он.

Ранее Минтранс Карелии напомнил, куда жаловаться на плохую уборку дорог.

фото: МВД Карелии

Наркопритон в гараже накрыли полицейские в Карелии (ФОТО)

Сотрудники полиции Сортавалы пресекли деятельность организованной преступной группы, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сортавальского района окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей.

Установлено, что в составе организованной преступной группы мужчины – оба 1993 года рождения – организовали доставку и сбыт на территории района наркотических средств растительного и синтетического происхождения.

Оперативными сотрудниками задокументирована преступная деятельность фигурантов, которые действовали в интересах одного из нелегальных интернет-магазинов. Получая бесконтактным способом крупную партию товара, они дробили ее на розничные партии, сбывали, оставляя закладки в тайниках. Подозреваемым инкриминируется семь эпизодов преступной деятельности, три из которых – в составе ОПГ.

При проведении обыска в принадлежащем одному из подозреваемых гараже оперативники обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотических веществ, подготовленных к сбыту, а также весы и предметы для расфасовки запрещенных к обороту веществ.

Кроме этого, наркосбытчики, являясь потребителями запрещенных веществ, систематически предоставляли гараж для употребления наркотиков наркозависимым лицам. Благодаря профессиональным действиям полицейских обвиняемые полностью изобличены в преступной деятельности.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время они направлены в суд для рассмотрения по существу.

фото: © архивное фото/ТАСС

На границе Карелии поймали молодого москвича, который готовился убежать в Финляндию

Нарушителю выписали предостережение, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Карелии.

В октябре 2020 года сотрудники пограничного управления Карелии в пограничной зоне на территории Сортавальского района задержали гражданина РФ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанным лицом является 35-летний житель Москвы, который готовился сбежать в Финляндию. Действия москвича создавали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации".

В целях предупреждения совершения преступления начальник пограничного управления объявил жителю Москвы официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.

Санкция по указанной статье составляет до двух лет лишения свободы.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске почтили память воинов-интернационалистов (ФОТО)

В карельской столице организовали традиционный митинг у мемориала "Чёрный тюльпан" и встречи с ветеранами-афганцами, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, петрозаводчане отметили 32-й годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Возле мемориала "Чёрный тюльпан" по традиции провели торжественно-траурный митинг. На афганской войне погибли 56 жителей Карелии. Почтить их память пришли родственники, ветераны боевых действий, представители органов власти, члены общественных организаций, военнослужащие, кадеты и юнармейцы, жители города.

В преддверии памятной даты Молодёжный центр "Смена" организовал в школе №33 встречу учеников 11 класса с воинами-интернационалистами, представителями Карельской региональной организации общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана".

Акции, посвящённые памятным датам российской истории, проводит и Централизованная библиотечная система Петрозаводска. 17 февраля в автотранспортном техникуме состоится исторический час "Необъявленная война" - встреча молодёжи с ветеранами-афганцами.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Карелия в рейтинге регионов по качеству жизни поднялась за год до 72 места

В прошлогоднем рейтинге республика занимала 73 строчку.

По итогам 2020 года Карелия в рейтинге российских регионов по качеству жизни заняла 72 место. Таким образом, по сравнению с 2019 годом республика в этом рейтинге поднялась всего на одну строчку и по-прежнему остается одним из регионов-аутсайдеров Северо-Западного федерального округа. Еще ниже располагается только соседняя Архангельская область – на 75 месте. Вологодской области досталась 59 сточка, Мурманской – 43, а Ленинградской – 7.

Напомним, самый серьезный провал в этом рейтинге, который составляют эксперты РИА "Новости", у Карелии произошел в 2015 году – тогда республика опустилась сразу на шесть позиций и заняла 70 место. С тех пор регион никак не может выбраться из восьмого десятка.

фото: © Яндекс.Карты

Правительство Карелии выделит средства на разработку проекта реконструкции улицы Достоевского в Петрозаводске

Проект предусматривает строительство тоннеля под железнодорожными путями, который разгрузит транспортные потоки в этом районе карельской столицы.

Правительство Карелии утвердило региональную адресную инвестиционную программу на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы. В нее, в частности, заложены ассигнования на разработку проекта реконструкции улицы Достоевского в Петрозаводске от улицы Зайцева до улицы Боровой. Проект предусматривает строительство тоннеля под железнодорожными путями в районе улицы Халтурина, который позволит существенно разгрузить транспортные потоки в этом районе карельской столицы.

О том, какие еще объекты попали в программу, читайте в материале "Государство как инвестор".

фото: © страница Вконтакте Михаила Кондракова

"Северсталь" вложит в развитие комбината в Карелии 12,5 млрд рублей

Гендиректор "Карельского окатыша" Максим Воробьев рассказал о масштабной инвестпрограмме ГОКа в 2021 году.

Генеральный директор "Карельского окатыша" Максим Воробьев на своей странице в соцсетях рассказал, в какие проекты железорудных активов «Северсталь» вкладывает средства в 2021 году.

По словам Воробьева, самая масштабная инвестпрограмма в этом году у "Карельского окатыша". Она составит 12,5 млрд рублей.

"Комбинат продолжит закупать горную технику: автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики, буровые станки. Также на предприятии будет создан центр мониторинга и планирования ремонтов ГТК. Продолжится и модернизация фабрики: будет произведена замена дробилок, шаровых мельниц, барабанных окомкователей. На 2021 год придется основной этап проекта по улучшению качества окатышей за счет применения извести, который предполагает реконструкцию печи MAERZ. Продолжится реализация самого масштабного проекта последних лет – внедрение циклично-поточной технологии в Центральном карьере", - пишет генеральный директор градообразующего предприятия Костомукши.

Средства инвестиции пойдут и на экологическую программу комбината. Она предусматривает строительство площадки для обработки, утилизации и обезвреживания промышленных отходов, дальнейшую работу по формированию замкнутого контура нового отсека хвостохранилища, передачу на утилизацию крупногабаритных шин и шпал, уточнил Максим Воробьев.

Ранее "Карельский окатыш" передал Межрайонной больнице №1 800 тысяч рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

За минувшие сутки в Карелии никто не умер от коронавирусной инфекции

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказали в оперштабе Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 163 человек. Из этого числа заболевших – 158 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на сегодняшний день составляет 39052 человека.

Выздоровели – 34410 пациентов, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению – 186 человек.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в Карелии не зарегистрировано смертей от коронавируса, общее число умерших на 15 февраля составляет 271 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6306,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2774,7 случая, по Северо-Западу – 4887,7.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков рассказал, как в Петрозаводске отремонтировали здания педагогического колледжа

Глава республики Артур Парфенчиков поделился итогами ремонтных работ в корпусах Петрозаводского педагогического колледжа.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что в Петрозаводском педагогическом колледже в прошлом году был обновлен фасад здания на улице Красной; благоустроена территория, где появилась спортплощадка с уличными тренажерами для людей с инвалидностью.

По оценке главы, "преобразился и спортивный зал учебного корпуса в Студенческом переулке". В прошлом году были предусмотрены средства на его капремонт в республиканском бюджете. На эти деньги отремонтировали кровлю, заменили старые окна на современные стеклопакеты, привели в порядок стены, потолок, заменили напольное покрытие. Также обновили раздевалки, туалетные комнаты, оборудовали душевые.

Как рассказал Парфенчиков, наблюдать за соревнованиями можно как непосредственно из зала, где для этого сделали отдельную зону на 100 зрителей, так и во время прямых трансляций, для чего в зале установили специальное видеооборудование.

"Весь спортивный комплекс колледжа, включая спортзалы, уличные площадки с тренажерами, кабинет ЛФК, соответствует требованиям безопасности, установленным федеральными стандартами", - резюмировал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России готовит реформу системы профобразования.

фото: © Минспорта Карелии

Минспорта Карелии назвал время прощания с легендой карельского спорта Юрием Шлыковым

Прощание с легендой - организатором физкультурно-спортивного движения в Карелии Юрием Шлыковым пройдет 16 февраля, сообщили в Минспорта Карелии.

Прощание с Юрием Павловичем Шлыковым состоится 16 февраля с 12.00 до 13.00 в траурном зале на улице Вольная, 4.

Напомним, в возрасте 92 лет скончался ветеран педагогического труда и спорта, заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков.

Юрий Павлович родился 13 сентября 1928 года в Заонежье. В годы Великой Отечественной войны был несовершеннолетним узником на оккупированной территории Заонежского района, а затем – участником послевоенного восстановления Петрозаводска. Окончив Петрозаводское педучилище и Ленинградский институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, Юрий Павлович Шлыков начал преподавать в Петрозаводском педагогическом училище на отделении физического воспитания (1953 г), а затем - в Карельском государственном педагогическом институте (1956 г). Свыше 15 лет он руководил работой факультета физической культуры, с 1991 года возглавлял кафедру теории и методики физического воспитания и гимнастики. Опубликовал более 100 учебно-методических, научных работ и статей.

Юрий Павлович Шлыков – лауреат года Петрозаводска (1995 г.), награжден ведомственными знаками отличия. В 1986 году ему присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Карельской АССР", в 1999 – "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". В 2006 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, в 2015 году – Почетной грамотой Республики Карелия, в 2017 году – Почетным знаком Олимпийского комитета России "За заслуги в развитии олимпийского движения в Российской Федерации".

На протяжении всей своей жизни Юрий Павлович принимал активное участие в общественной жизни Карелии, проводил большую работу по сохранению и развитию традиций карельского спорта, долгие годы являлся президентом Ассоциации ветеранов физкультурно-спортивного движения в Петрозаводске.

фото: правительство РК

"Мы сорим не меньше": глава Карелии сравнил, кто больше загрязняет природу – туристы или местные

Развитие туризма не представляет серьезной угрозы для экологии Карелии – зачастую туристы мусорят меньше местных жителей, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Эту тему он затронул на совещании правительства, оценивая перспективы развития туристической отрасли.

Парфенчиков призвал "не тыкать пальцем в туристов", когда речь заходит о защите природы республики. "Мы сорим не меньше. Иногда добираешься до таких мест, куда туристы точно не добираются. Я точно знаю, что это местные жители. А грязи, поверьте, побольше чем от туристов, наверное. К сожалению, огромному. Мы это тоже должны признать. Не надо пальцем всегда тыкать на туристов. Они очень часто – люди, относящиеся адекватно, бережно к экологии, чего нельзя сказать о всех наших земляках", - сказал губернатор. По его мнению, несмотря на то, что туризм не может стать основой экономики Карелии, развитие этой отрасли влияет на многие сферы жизни. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

В больницах Карелии лечатся 597 ковидных больных, 89 из них в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 154 февраля, в стационарах находятся 597 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 501 - в состоянии средней тяжести, 89 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились COVID-19 163 человека. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39052 человек. Выздоровели – 34410. Умер 271 пациент.

фото: Столица на Онего

Проект освоения бывшей промзоны ДСК Петрозаводска поддержали на общественных слушаниях

Участники публичных слушаний поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки, необходимые для начала строительства нового жилого района на месте бывшей промышленной зоны на берегу Онежского озера.

В мэрии Петрозаводска сегодня состоялись общественные слушания, на обсуждение был вынесен проект изменений в Правила землепользования и застройки, необходимых для начала освоения территории на месте бывшей промзоны ДСК на улице Зайцева.

По словам одного из разработчиков концепции Дмитрия Ивасько, застройка планируется в рамках второго этапа международного проекта "Город у воды", над которым в 2011-2013 годах работали лучшие архитекторы Петрозаводска, специалисты из Финляндии и других стран Европы. Проект предусматривает ликвидацию промышленных зон вдоль прибрежной территории Онежского озера от поселка Соломенное до района Сайнаволок.

Обсуждавшаяся на публичных слушаниях концепция предполагает застройку территории бывшего завода ДСК в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Заводской. Как пояснил представлявший проект Дмитрий Ивасько, в центре застройки разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него – разновысотные жилые дома. Они будут расположены так, чтобы из каждой квартиры открывался вид на озеро. Вся застройка спланирована таким образом, чтобы каждый жилой квартал имел прямой выход к центральному парку.

Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детских садов, благоустроенной прогулочной набережной, пирса и стоянки для яхт. По территории комплекса пройдет автодорога – "дублер" Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.

Согласно идеологии проекта "Город у воды", планируется не просто благоустройство этой территории, а создание новой среды обитания - культурной, общественной, с социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера, пояснил Ивасько. Реализация проекта "Город у воды" на этой территории займет около 7 лет.

Инвестировать в строительство собирается компания "Баренц групп", которая сейчас завершает реализацию первого этапа проекта "Город у воды" - строительство жилого комплекса "Курс" на набережной Варкауса.

На публичных слушаниях участники единогласно высказались в поддержку проекта и внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Напомним, что ранее депутаты Петросовета для дальнейшей реализации проекта "Город у воды" одобрили внесение изменений в Генплан Петрозаводска.

фото: © УФСИН Карелии

Заключенные в Карелии оказали помощь детям, больным раком

Исправительная колония №1 приняла участие в благотворительной акции по оказанию помощи детям, больным раком, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках Всемирного дня борьбы против рака у детей, администрация исправительной колонии №1 совместно с благотворительным фондом им. Арины Тубис провела благотворительную лотерею "Навстречу жизни".

Исправительным учреждением предоставлена сувенирная продукция - нарды и шашки ручной работы - в качестве лотов для победителей в благотворительной лотерее. Каждое изделие изготовлено из березы с резной техникой изображения.

Деньги, собранные от участия в лотерее, направляются Благотворительным фондом им. Арины Тубис на поддержку детей с онкологическими заболеваниями в рамках Всемирного дня борьбы против рака у детей.

Фонд им. Арины Тубис - это первая некоммерческая организация в Республике Карелия, которая помогает тяжелобольным детям и взрослым. Направлений работы фонда, несмотря на его молодой возраст, немало: это сбор благотворительной финансовой помощи на лечение, операции, неоплачиваемые квотами, организация жизненно необходимых обследований, покупка медикаментов, организация высококвалифицированной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.