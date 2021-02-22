Самые читаемые новости за 22 февраля

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Три новые жертвы коронавируса подтверждены в Карелии, одному из умерших было 52 года

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 156 человек, подтверждены три смерти от COVID-19, сообщили в Оперштабе правительства.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской районной больнице скончался 60-летний житель Лахденпохьи, в Медвежьегорской ЦРБ скончался 52-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 68 лет. По данным Оперативного штаба, все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По данным на 22 февраля, от коронавируса в Карелии скончались 290 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 156 человек. Из этого числа заболевших – 145 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, трое в тяжелом, один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 168 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6491,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2838 случаев, по Северо-Западу – 5009,3.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменил большую часть ограничений, введеных из-за коронавируса.

фото: © "Столица на Онего"

Аномальные холода надвигаются на северные и восточные районы Карелии

МЧС Карелии предупреждает об аномально холодной погоде, которая установится 23 февраля на севере республики, а также в Пудожском районе.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 23 февраля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 и более градусов (норма от -9 на юге до -12,5 градусов на севере республики).

Под действие холодов могут попасть: Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский, Пудожский муниципальные районы.

Общие рекомендации МЧС:

• ограничить выезд на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), теплых вещей, достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источника дополнительного освещения (фонарик) и его исправность;

• выполнять правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей;

• сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей и домашних животных;

• при выходе на улицу одевайтесь многослойно и в натуральные ткани, не допускайте переохлаждения, необходимо чаще заходить в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Выставка техники, полевая кухня и салют: какие мероприятия пройдут 23 февраля в Петрозаводске

В День защитника Отечества в столице Карелии пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом на площади Кирова.

В День защитника Отечества торжественная церемония у Вечного огня начнется в 11.00 и пройдет с участием руководителей республики.

На площади Кирова с 9:00 до 20:00 часов состоятся соревнования среди отрядов пожарной службы, будет продемонстрирована пожарная и аварийно-спасательная техника. По итогам состязаний победителям будут вручены кубки и ценные подарки. Участников и гостей праздника угостят блюдами полевой кухни. Детей ждет катание на профессиональном снегоходе спасателей.

На Студенческом бульваре 23 февраля пройдет интерактивная квест-игра "Курс молодого бойца", которую готовят общественные организации – "фицеры России" и ДОСААФ Карелии. Всех желающих примерить на себя роль военнослужащего и в игровой форме познакомиться с армейской жизнью, включая сборку и разборку автомата, оказание первой помощи, курс молодого бойца, приглашают прийти к специально установленной палатке у фонтана "Молекула" к 12:00.

Также 23 февраля с 14:00 у фонтана "Молекула" будут работать волонтеры I регионального фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня". Все желающие смогут подробнее узнать о программе Фестиваля. Напомним, что праздник спорта стартует в Карелии 27 февраля: будут организованы старты с прохождением различных этапов – от классических лыжных гонок с накопительным итогом баллов до лыжного похода.

Кинотеатр "Премьер" 23 февраля в 12:00 проведет бесплатный сеанс отечественного фильма "Звезда" (2002 г., 16+). Чтобы посетить его, нужно предварительно записаться по телефону в кассе кинотеатра.

В 18:30 на площади Кирова пройдет фейерверк "Непобедимая и легендарная".

Напомним, публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля, 9 мая и в День города проводятся в городах, удостоенных почетного звания "Город воинской славы". Оно было присвоено Петрозаводску за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

фото: администрация Петрозаводска

"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса

Изменение движения в центре Петрозаводска, анонсированное администрацией города, вызвало бурю негодования в соцсетях.

Мэрия Петрозаводска накануне сообщила, что с 13 марта будет запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).

"Новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Между тем, это решение вызвало бурю негодования в соцсетях.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии водители пишут, что подъехать к бывшему речному вокзалу теперь будет проблематично – возникнут пробки, машины придется разворачивать у гостиницы "Маски" за Музыкальным театром.

Вот лишь несколько отзывов на решение администрации:

"При условии, что площадь Кирова почти постоянно перекрыта, доехать до речного вокзала со стороны города теперь будет очень проблемно...".

"Мне, жителю Октябрьского проспекта проехать к речному вокзалу встретить кого-нибудь с кометы или просто погулять с ребенком уже никак не получится. Нужно объезжать по площади или аж по Невского, чтобы хоть как-то ехать с противоположной стороны! Это полная ерунда!".

"А кто такое решение принял? Фамилия у него есть? Фото? Автолюбители Петрозаводска должны знать этого "героя" в лицо! А вообще наша администрация ведет себя как трудный подросток, делает пакости, осложняет жизнь окружающим, а сделать с ним ничего нельзя. Пора организовать сообщество и на его основе подавать петиции против таких вот гадостей. Думаю, что многотысячные подписи против заставят задуматься ответственных лиц перед тем как портить жизнь петрозаводчан своими решениями!".

"Я думаю никто не удивится, что комментарии на странице администрации невозможны. А теперь по сути: как администрация эта декларирует об улучшении безопасности определенного участка, не подумав о том, как развернуться безопасно за этим перекрестком".

"Может они тогда объяснят - как проехать на речной вокзал при таком знаке!".

"Все встанут на разворот на парковке у "Масок", и будет пробка".

"Уж запретили бы вообще все левые повороты, да и правые тоже, и чтобы все ездили только прямо»".

Напомним, что недавно на этом перекрестке появился светофор.

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

"Ругался матом, пытался справить нужду, упал под стол": мужчина устроил дебош в кафе Петрозаводска

Росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину, устроившего дебош в одном из кафе Петрозаводска.

Вечером 20 февраля группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии отправилась в кафе, где сработала тревожная сигнализация.



Как рассказали в региональном Управлении Росгвардии, причиной вызова стало неадекватное поведение одного из посетителей – мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, не реагировал на замечания и пытался справить нужду в неположенном месте. По прибытии группы задержания хулиган не ориентировался в пространстве, упал под стол и рассек бровь. На место происшествия вызвали бригаду "скорой".



После оказания медицинской помощи 48-летнего нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали похитителя колбасы.

фото: фото со страницы Влада Арбатова / https://vk.com/ultravladis?z=photo47223711_457241818%2Fwall47223711_3806

"Как долго я смогу терпеть ледяной холод? Где мой предел?"

Спортсмену из Петрозаводска придется бежать ультрамарафон до Кижей по льду Онежского озера одному – команду собрать не удалось.

Петрозаводский спортсмен Влад Арбатов предложил всем желающим 23 февраля пробежать ультрамарафон до острова Кижи по льду Онего. Однако, как стало известно, команда не собралась, поэтому завтра в 7 утра Влад Арбатов стартует один с набережной (спуск по лесенке на лёд напротив гостиницы "Карелия").

"Так как желающих присоединиться не нашлось, а времени для всех официальных согласований уже не остаётся, то я объявляю о прекращении набора желающих в команду, - написал спортсмен на своей странице в соцсети. - Данная пробежка будет носить формат обычной тренировки. Этот забег будет осуществляться мной самостоятельно в соло режиме. Кроме того, будут приняты все необходимые меры безопасности. Надо верить в свою цель!".



Спортсмен написал, что совершил пробный выход на лёд.

"Хотя, какой это лёд!? Всё засыпано снегом. Бежать по такому не просто. Ох как не просто... Даже когда я выбежал на снегоходную трассу легче не стало. Эти снежные наддувы везде. Но, есть информация, что на открытой Онеге из-за сильного ветра снег с трассы сдувает и будет легче бежать.



Прогноз не обнадёживает. Ожидается понижение до -20- 25⁰С. Мороз не так страшен. Ветер! Вот что может сгубить! А он будет. Он ждет...

Когда я выбегу на открытое ледяное пространство, от Ивановских островов до Кижских шхер будет 35 км. А это часов 5... с таким-то темпом. Обморожусь. Грустно. И как долго я смогу терпеть ледяной холод? Где мой предел?



В шхерах начнутся острова. И там спасительный лес. Ветра меньше. Только бы добраться до шхер... А там до Кижей и рукой подать".

Вот как Влад описал свой завтрашний ультрамарафон:

- Забег согласован с МЧС. Контрольные звонки перед и после забега! Из питания гели, изотоник, кола. На 45-м км будет импровизированный ПП. С костром и горячим питанием и чаем! На протяжении всей трассы будет сотовая связь. На протяжении всего забега будет осуществляться визуальный контакт со снегоходом, а также будет связь по рации. Заброска с сухими и теплыми вещами будет на снегоходе. С собой будет несколько хим.грелок на случай если начну замерзать. Состояние трассы: снежные надувы и барханы. Ожидается, что из-за сильного ветра снег будет сдувать с трассы и будет более-менее комфортно бежать по твердому насту. В районе Кижских шхер ожидаем много снега! Этот участок протяжённостью 15 км планирую преодолеть за 4 часа. Под снегом есть участки с водой. В часах закачан предполагаемый маршрут.

Напомним, что ранее Влад Арбатов стал участником 100-мильной гонки Valhalla Race в 2019 году. Почти 159 км он пробежал за 21 час и 53 минуты.

фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" / РИА Новости Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/22/02/2021/6033956a9a794770db02769e?utm_source=vk_rbc

Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт

На 75-м году жизни умерла актриса Екатерина Градова.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла в понедельник в Москве. Об этом ТАСС сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - сказала она.

Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт. В 1983 году Градовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

фото: Столица на Онего

В праздничный день 23 февраля в Карелии ожидаются лютые морозы

Синоптики обещают на территории республики днем до -22 градусов, а ночью – до -33 градусов.

По информации карельского Гидрометцентра, 23 февраля будет облачная с прояснениями погода.

Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -22…-27, местами до -33 градусов. Днем -13…-18, местами до -22 градусов.

Напомним, ранее МЧС сообщила об аномальных морозах, которые 23 февраля местами могут захватить северные и восточные районы Карелии.

фото: группа "Петрозаводск спортивный" / https://vk.com/vk_sportptz

Гонки лыжников прошли в Петрозаводске при крепком морозе и сильном ветре (ФОТО)

В Петрозаводске в морозную погоду прошли Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам.

Лыжники Петрозаводска определили сильнейших в Чемпионате и Первенстве столицы Карелии, сообщили в городской администрации. Как отметили в группе "Петрозаводск спортивный", это были "мужественные гонки, потому как не только крепкий морозец, но и сильный ветер отправляли спортсменов на старт".

Масс-старт классическим стилем проходил на трассах спортивного комплекса "Курган", где лыжня давала возможность поймать отличную скорость. Федерация лыжных гонок Карелии провела старты оперативно, так что в полдень сильнейшие уже поднимались на пьедестал.



Спортсмены четырёх возрастных категорий включились в борьбу за призовые места. Как отметила главный судья соревнований Марина Мельянцева, гонки стали отборочными перед народным лыжным праздником Карелии, который в 52-й раз пройдёт на "Кургане" 27-28 февраля.

У девочек 2003-2004 годов рождения на дистанции 5 км призовые места поделили воспитанницы Республиканской спортивной школы олимпийского резерва. Победила Екатерина Кузляева. На 2-м месте Александра Асилевич. Валерия Иванова – на 3-м месте. У юношей этого возраста на 10 км лучший результат показал Николай Бондаренко. Кстати, Катерина и Николай тренируются у Елены Назаровой. На 2-м месте у юношей – Александр Тризно. На 3-м Игорь Хворов.





У девочек помладше выиграла гонку на 3 км Анна Корякова. На 2-месте Дарья Бортник. Третий результат у Елизаветы Круць. Фёдор Чепик выиграл у юношей этой группы, где было наибольшее количество участников. Максим Симанов на 2-м месте. На 3-м Никита Рудый.





Гонку на 5 км среди женщин выиграла мастер спорта по лыжным гонкам Наталья Жукова. Второй была Ирина Мещерякова. Кандидат в мастера спорта Ксения Богданова – на 3-м месте. В возрастной категории мужчин победитель на 10 км - Данил Катаев. Второй результат в тройке лидеров показал Иван Сергеев. Кандидат в мастера спорта Станислав Галеев – на 3-м месте.

Напомним, на "Кургане" 22 февраля начинается лыжный фестиваль KareliaSkiFest.

фото: администрация Петрозаводска

В преддверии праздника с площади Кирова в Петрозаводске ночью вывезли валы снега (ФОТО)

Ночью подрядчик вывозил снег на Зареке, Голиковке, в Центре, Октябрьском и Первомайском районах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег на Зареке и Голиковке. На проспекте Александра Невского работало пять звеньев специализированных машин.

Также в преддверии праздничных мероприятий снег вывозили с площади Кирова, а также для обеспечения видимости на пешеходных переходах валы убирали в Первомайском и Октябрьском районах.

Автогрейдеры расчищали проезжие части на Перевалке, Кукковке и в центре Петрозаводска.





В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АБРАМОВИЧ В КАРЕЛИИ, ДЕТИ БЕЗ УЖИНА И НОВОЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

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Деревня Кортела в Карелии, где зарегистрирована фирма российского миллиардера Романа Абрамовича, стала знаменитой, ее фото растиражировали в соцсети.

"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина

По новым нормам СанПиНа детей в детских садах, работающих с 7.30 до 18.00, переводят на 4-разовое питание – родители бьют тревогу, так как дети остались без ужина.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука Следком Карелии возбудил новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1, ст.285 УК России).

Страшно

Смертность в Карелии в 2020 году выросла на 15%

Естественная убыль населения республики достигла в прошлом году почти 5 тысяч человек.

Стариков нечем кормить, бьет тревогу директор дома престарелых в Карелии

Исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова сообщила, что в республиканском бюджете не предусмотрены деньги на компенсацию расходов частным пансионатам для пожилых, что ставит под угрозу их работу.

На трассе в Карелии под лесовозом погибла семья из Санкт-Петербурга

В Медвежьегорском районе при столкновении с лесовозом погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик).

Прокуратура начала проверку.

На заметку

В Карелии возобновляется плановая диспансеризация взрослого населения

С 15 февраля жители республики смогут вновь проходить профилактические осмотры в медучреждениях Петрозаводска и районов, сообщили в оперштабе Карелии.

Смешно

Две добровольные народные дружины Карелии самораспустились из-за отсутствия времени и денег

Еще одна казачья дружина исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка.

Уроженец Карелии обокрал "нереально красивую" девушку на вокзале в Санкт-Петербурге

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В Костомукше казаки решили заняться обучением молодого поколения.

фото: отделение партии "Новые люди" в Карелии

"Новые люди" в Карелии узнали, куда уходит тепло из домов петрозаводчан

В октябре прошлого года в Карелии открылось отделение партии "Новые люди": "Делаем по-новому, искренне, с душой", – утверждают сторонники партии и стараются искать эффективные решения для самых наболевших проблем.

Зима в Карелии выдалась настоящей: морозной и снежной, а вместе с морозами на первый план вышли проблемы теплоснабжения. Холодными квартирами и низкими температурами в социальных учреждениях в нашем регионе уже никого не удивишь.

Но корни проблемы кроются не только в удручающем состоянии теплосетей, но и в состоянии самих домов и зданий. Нередко жители Карелии переплачивают за коммуналку, отапливая не только свои квартиры, но и улицу. Подтвердить этот прискорбный факт удалось "Новым людям" с помощью тепловизоров.

Вооружившись компактными устройствами, призванными определять утечки тепла, сторонники партии побывали в нескольких районах Петрозаводска, чтобы узнать, насколько велики теплопотери деревянных, панельных, кирпичных домов разных лет постройки.

Как пояснил секретарь регионального отделения партии Сергей Усатенко, районы и улицы, на которых проводились замеры, выбирались не случайно – нужен был наглядный пример: чтобы дома с разным уровнем энергосбережения располагались в непосредственной близости друг от друга. На один из таких рейдов активисты партии пригласили журналистов.

Петрозаводск. Перевалка. – 17 °C ощущаются как – 29. Свою лепту вносит пронизывающий ветер. Над крышами деревянных домов вьется дымок, по краям кровли выросли сосульки величиной с руку. Пальцы мерзнут даже в шерстяных рукавицах, аккумулятор на телефоне разрядился в ноль за считанные минуты. Хочется в тепло и тепла. Но сохранить и приумножить тепло в квартирах – задача не из простых.

Фрунзе, 45 А. Панельный дом некогда голубого цвета – типичная пятиэтажка, которая ждет и все никак не дождется ремонта – место встречи. Со стороны "Новых людей" пришел молодой человек, стал рассказывать, как уже второй день, когда на улицу выходить не хочется, активисты обследуют десятки домов в Петрозаводске, чтобы показать масштабы проблемы, объяснил, как производятся замеры: наводишь прибор на тот или иной дом, нажимаешь кнопку, и ждешь результат.

Тепловизор показывает разброс температуры между самой холодной и самой теплой точкой на здании – в идеале – это 3-4 °C. Однако на деле разброс в три-четыре раза выше допустимого. Так, в панельном доме тепло в основном «утекало» сквозь окна.

Деревянный дом, расположенный по адресу: Мичуринская, 17, на тепловизоре и вовсе пылал, как огненный шар, отдавая все тепло в окружающую среду. Казалось бы, кирпичный дом на Мичуринской 18 А должен был относиться к высокому классу энергосбережения. Но добротное, приятное глазу здание также охотно расставалось с теплом, а разброс между температурами составил 15 градусов.

Как пояснил Сергей Усатенко, причинами теплопотерь могут стать межпанельные швы, двери и окна, установленные как попало, плохая теплоизоляция на трубах.

Однако отогреться рассуждениями о проблеме жители Карелии едва ли смогут. А вот снизить плату за коммунальные услуги на 25 % вполне реально. Во всяком случае, так считает председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Только вопрос необходимо ставить на федеральном уровне. К примеру, банки могут выдавать кредиты на капитальный ремонт – под платежи, которые жильцы и так ежемесячно перечисляют на эти цели. Способствовать сохранению тепла будет и снижение налогов на то жилье, которое является энергоэффективным. Вместе с тем, закрывать глаза на проблему на местном уровне также не получится. Всю информацию, полученную в ходе проверок в столице Карелии, передадут в мэрию города и управляющие компании, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки уже сейчас.

В 8 районах Карелии будут отключать электричество из-за работ на энергообъектах

С 24 по 26 февраля энергетики проведут неотложные работы на энергообъектах, сообщили в правительстве Карелии.

Как сообщается в официальной группе правительства Карелии, кратковременные отключения могут затронуть жителей 8 районов республики.

Опубликован график отключений.

фото: pixabay.com

Три бани сгорели в Карелии за сутки

Сотрудники МЧС за минувшие сутки трижды выезжали на пожары, возникшие в частных банях в Суоярвском, Лоухском и Питкярантском районах Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 21 февраля в 14:38 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (10 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Салми, ул. Песочная у дома 5. Только через три часа, в 17:52 им удалось его ликвидировать.

В этот же день, в 17:27 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (13 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Лоухи, ул. Лесная у дома 15. На ликвидацию пожара ушел час – в 18:15 его ликвидировали.

В 20:16 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: г. Суоярви, ул. Набережная у дома 30. В 20:25 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом доме в Медвежьегорском районе Карелии.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 22 февраля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, -23 …-22 5 м/с В 761 мм.рт.ст. 76% день Ясно, -22 …-20 5 м/с В 764 мм.рт.ст. 72% вечер Ясно, -25 …-23 3 м/с В 767 мм.рт.ст. 75% ночь Ясно, -26 …-25 3 м/с ЮВ 769 мм.рт.ст. 73%

фото: © Depositphotos / leungchopan

Семья из Кеми лишилась 100 тысяч рублей, пытаясь сдать жилье квартиранту

Мошенник обманул семью из Кеми, притворившись "будущим квартиросъемщиком", сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, женщина разместила объявление о сдаче жилья на известной интернет-площадке. "Будущий квартиросъёмщик" нашёлся быстро. В телефонном разговоре мужчина пояснил, что якобы нашёл работу в Кеми, поэтому вскоре переедет в нашу республику.

Предложение об аренде его заинтересовало. Бронь предложил подтвердить предоплатой. Только вот, чтобы получить задаток, женщине необходимо было подъехать в банк и воспользоваться терминалом. В тот момент выполнить просьбу собеседника горожанка не могла ввиду своей занятости. Но человек на том конце провода настаивал сделать это незамедлительно. В итоге в финансовое учреждение она отправила супруга, которому передала свой мобильный телефон и банковскую карту. Звонивший ловко запутал мужчину, который, думая, что ему переводят деньги, самостоятельно через банкомат перечислил часть личных сбережений злоумышленнику. Кроме того, аферист вынудил мужчину раскрыть реквизиты нескольких счетов, а также озвучить коды из смс. После чего произошли несанкционированные транзакции. В общей сложности у семьи похитили более 100 000 рублей.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Около 550 заболевших коронавирусом жителей Карелии находятся в стационарах

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах республики.

По данным министра здравоохранения Михаила Охлопкова на 22 февраля, в стационарах Карелии находятся 546 заболевших коронавирусом. Из них 459 находятся в состоянии средней тяжести, 78 – тяжелых больных, 9 – в крайне тяжелом состоянии, они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ (из них 4 – к инвазивной ИВЛ).

Количество свободных коек в ковид-центрах Карелии, по данным на 22 февраля, - 14,8%.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии подтверждены три смерти от коронавирусной инфекции. Одному из умерших было всего 52 года.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

От Лыжной до ДСК: маршрут троллейбуса №5 продлевают в Петрозаводске

В связи с открытием движения по мосту на улице Кирова продлевается путь следования троллейбусов маршрута № 5, напомнили в администрации Петрозаводска.

С 24 февраля в связи с открытием движения через мост на улице Кирова продлевается путь следования троллейбусов действующего маршрута № 5. Изменения призваны улучшить сообщение Октябрьского района с центром города и Кукковкой, пояснили в мэрии.



Полный путь следования маршрута № 5 "Лыжная – ДСК": к/ст Лыжная – ул. Лыжная – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – к/ст ДСК – ул. Зайцева – наб. Варкауса - ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная.



Таким образом, будет частично восстановлено движение по ранее приостановленному маршруту № 2 "Лыжная – ДСК".

Напомним, что мост на улице Кирова ремонтировали 7 месяцев, движение транспорта по нему было закрыто. 23 января мост открыли, движение возобновили, а вот троллейбусы возвращаются на прежний маршрут только сейчас.

фото: © shutterstock

Продавец не смогла догнать похитителя бутылки пива из магазина, но ей помогли полицейские

В Петрозаводске полицейские установили подозреваемого в грабеже.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть Петрозаводска поступило заявление от работницы сетевого магазина. Она рассказала, что один из посетителей открыто похитил товар.

Как выяснилось, мужчина собирался совершить покупку, но на кассе у него возникла проблема с банковской картой. Тогда он направился к выходу и на глазах у персонала быстро достал из холодильника бутылку пива и с нею убежал. Догнать его продавцу не удалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний житель Петрозаводска. Он сознался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

фото: администрация Петрозаводска

Въезд на площадь Кирова ограничат в связи с праздничными мероприятиями

Схема движения транспорта на площади Кирова в Петрозаводске изменится 23 февраля в связи с проведением выставки спасательной техники.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 23 февраля с 7.00 до 22.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы "Правды".

Схема движения транспорта изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения выставки спасательной техники.



Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в преддверии 23 февраля с площади Кирова ночью вывезли валы снега.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

В России за сутки число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило число заболевших

За последние сутки в России выявлено 12 604 случая COVID-19, в связи с выздоровлением выписано 12 943 человека.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 12 604 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 415 (11,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 177 330 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 726 388.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 12 943 человека.

За последние сутки подтверждено 337 летальных исходов с коронавирусом, всего от COVID-19 умерло 83 630 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 109,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 341 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.02.2021 остаются 592 507 человек.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Вечеринка с участием телезвезд привела к групповому изнасилованию в Испании

Нелегальная вечеринка с участием телезвезд из реалити-шоу La isla de las tentaciones (Остров искушений) привела к заявлению о групповом изнасиловании, полиция ведет расследование.

Об сообщает издание lenta.ru со ссылкой на 20minutos.

Вечеринка, о которой стало известно правоохранителям, прошла неделей ранее в муниципалитете Кольменарехо провинции Мадрид. Сообщается, что в арендованном доме собралось около 50 человек, включая участников телешоу. Гости не соблюдали предписанные меры предосторожности: все были без масок. Арендодатель вызвал полицию, и мероприятие разогнали.

По рассказам полицейских, перед их приездом в доме состоялась оргия. После нее к полицейским обратилась девушка, заявившая о групповом изнасиловании. По ее словам, ей предложили напиток, после которого она пришла в полубессознательное состояние, а затем насильно склонили к сексуальной связи с несколькими мужчинами.

фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах (ФОТО, ВИДЕО)

Президенты России и Беларуси после переговоров в Красной поляне покатались на горных лыжах и снегоходах, после чего пообедали вместе, сообщают федеральные СМИ.

После сегодняшних переговоров в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне. Кадры лыжной прогулки двух президентов были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

Покататься на лыжах коллегу из Белоруссии пригласил Владимир Путин. В приветственном слове на встрече двух лидеров он выразил надежду, что им удастся некоторое время провести вместе, чтобы "отдохнуть после сегодняшних рабочих часов".

После катания на лыжах Путин и Лукашенко пересели на снегоходы. Проезжая мимо других отдыхающих, российский президент сбавил скорость и помахал им рукой. Там же, в Красной Поляне, президенты после катания пообщались в неформальной обстановке – за обедом.

Это вторая личная встреча Путина и Лукашенко с момента прошлогодних президентских выборов в Белоруссии. Путин отметил, что в современных условиях это "большая редкость и значительная ценность".

В центре внимания – двусторонние отношения и международное сотрудничество. Президенты говорили о совместном реагировании на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, а также об интеграции в рамках Союзного государства и проектах в экономике и энергетике.

На встрече Лукашенко поблагодарил Россию за экономическую поддержку Белоруссии. Владимир Путин отметил: финансовая поддержка, оказываемая Россией Белоруссии, важна, но это "далеко не главное". Более весомой российский президент считает совместную работу по кооперации в реальном секторе экономики.

Сюжет о встрече двух президентов также показал канал НТВ.