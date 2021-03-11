Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Ярослав Чингаев/ТАСС

Карелия не попала в число регионов, где планируется продление льготной ипотеки

В Центробанке РФ считают, что антикризисная мера должна быть свернута из-за роста цен на жилье.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала 24 региона страны, где планируется продление льготной ипотеки в качестве антикризисной меры. По словам Набиуллиной, в этих регионах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет.

"Льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен – мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья", – заявила глава Центробанка в интервью "Известиям".

В числе тех регионов, где льготную ипотеку можно было бы сохранить, Эльвира Набиуллина упомянула Башкортостан, Удмуртию, Мордовию, Алтай, Дагестан, Чечню, Ингушетию, Ставропольский край, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Ярославскую, Саратовскую, Волгоградскую, Тверскую, Ульяновскую, Кировскую, Ивановскую, Оренбургскую, Омскую, Псковскую, Астраханскую, Томскую и Курганскую области. Карелия в этот список не попала.

фото: © "Столица на Онего"

В поселке Карелии поставлен температурный рекорд

В поселке Ладва Прионежского района 10 марта было зафиксировано самое низкое значение для Карелии в текущий зимне-весенний период.

Как сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии", 10 марта в 5.30 температура воздуха в Ладве понизилась до -38.2 градуса. Это самое низкое зафиксированное значение для Карелии в текущий зимне-весенний период.

Ранее синоптики предупреждали, что весна в Карелию придет еще не скоро.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

За какую партию вы бы проголосовали на выборах? (ОПРОС)

Если бы выборы в Госдуму и Заксобрание Карелии состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали, – новый опрос "Столицы на Онего".

В сентябре 2021 года нас ждут большие выборы. В Карелии избиратели смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, а также Заксобрания Карелии, а жители Петрозаводска еще и выбрать новый состав Петросовета.

Выборы будут проходить как по партийный спискам, так и в одномандатных округах, когда можно будет проголосовать за конкретных кандидатов, выдвинутых партиями или самовыдвиженцев.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?

Проголосовать можно здесь.

фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК / скриншот видео

"Людка, уходи!": дикий кабан прибежал к жителям поселка в Карелии (ВИДЕО)

Жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе встретились с диким кабаном, но не растерялись.

Жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе сняли на видео визит в населенный пункт дикого кабана. Ролик опубликовало сообщество "Лахденпохья-Навсегда!".

На записи видно, что местные жители не сильно шокированы встречей с диким зверем. Они находятся в непосредственной близости от кабана и наблюдают за его поведением. Автор видео расположился подальше и комментирует происходящее. Некоторые комментарии не прошли цензуру и были вырезаны.

"Он еще и хвостом виляет, смотрю", - говорит голос за кадром.

"Людка, уходи", - также советует автор видео одной из дам, наблюдавших за зверем.

Неожиданное появление кабана разнообразило жизнь обитателей карельского поселка.

"Вот это новость! Скоро и медведи будут уже в деревню заходить, да? Зубр, я помню, был", - резюмировала автор съемки.

Ранее сообщалось, как в Карелии омбудсмен Бойченко провела встречу с медведем.

фото: © страница Артура Парфенчикова Вконтакте

"Сегодня с бизнесом нужно нянчиться": Парфенчиков ответил на подозрения в незаконном строительстве

Главы муниципальных образований Карелии обязаны лично контролировать и поддерживать бизнес-проекты на своих территориях, не дожидаясь обращений предпринимателей, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Сортавальского района.

Поводом стала ситуация со строительством гостиничного комплекса рядом с памятником архитектуры "Дом композиторов" в Кааламском сельском поселении. Глава поселения Андрей Мищенко сообщил, что инвестор не получил разрешения на эту стройку. "К нам вообще никто не подошел. Ни разрешения на земельные работы не было, ни, кто там ведет инвестпроект. Я вообще не слышал этого человека…Разрешительные документы никакие не получали. Сейчас они ведут бизнес, гостиница работает, ничего не оформлено", - сказал Мищенко. В ответ на это Парфенчиков упрекнул Мищенко в том, что он ни разу не посетил этот объект и не добился встречи с инвестором. "Я, в отличие от вас не жду, когда кто-то придет ко мне в кабинет, хотя я глава республики. Я спокойно еду к людям на объекты и разговариваю...", - сказал глава Карелии. В качестве примера, как должны решаться такие проблемы, он привел работу правительства по легализации отелей и гостевых домов, незаконно построенных в Лахденпохском районе на землях сельхозназначения. Власти помогают владельцам изменить статус земельных участков и узаконить постройки. "Я тоже еду по объектам и выясняю, что предприниматель не прав, что он даже незаконно что-то построил. Но мы сейчас что будем делать? Сносить это? Или будем помогать предпринимателю легализовать этот объект, чтобы там работали люди, чтобы оттуда шли доходы. Таких объектов по Сортавальскому району десятки и создавались они в прошлые десятилетия. Сейчас наша общая задача вывести их в правовое поле. А для этого нужно ездить, убеждать…Сегодня с бизнесом нужно нянчиться… В этом нет ничего предосудительного для власти. По-другому никак", - резюмировал глава Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

Трое человек скончались от коронавируса за сутки в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил об очередных жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, передает оперштаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались женщина 1935 года рождения и мужчина 1976 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончалась женщина 1944 года рождения. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным властей, с начала пандемии в Карелии скончались от коронавируса 334 человека. Эти данные приведены на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 108 человек. Из этого числа заболевших – 105 человек, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 114 человек. Всего с начала пандемии в Карелии выздоровели 38192 пациента, больных COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6815,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2965,3 случая, по Северо-Западу – 5241,5, сообщает оперштаб.

фото: Нетипичная Питкяранта / ВК

Скандал из-за сноса детской площадки разгорается в Карелии

В Питкяранте местные власти снесли детскую площадку во дворе одного из домов, однако у этого решения оказались активные противники.

Детская площадка была демонтирована во дворе дома №6 по улице Парковая в Питкяранте. Как сообщает паблик "Нетипичная Питкяранта", это решение было принято по распоряжению местной власти после обращения горожанки.

Местные жители намерены оспорить решение о сносе площадки в суде, поскольку считают, что ее демонтаж незаконен и основан на жалобе единственной недовольной дамы.

"Эта женщина постоянно прогоняла детей с площадки, криками, угрозами и даже матами! Очень уж они ей мешают, шумно! Соседи объясняли этой даме, что она живет в многоквартирном доме, что ей нужно понимать естественные потребности детей в игре у общего дома. Что если мы и наши дети ей так надоедают, то почему бы ей не купить себе отдельный дом и жить там счастливо? Ведь ей мешают не только дети и площадка, ей мешает все: собаки, птицы, машины и люди во дворе", - описывает ситуацию автор поста в соцсети.

По информации паблика, юрист, представляющий интересы возмущенной горожанки, нашла некие нарушения СанПиН. Якобы эти основания легли в основу требований о сносе детской площадки.

Сообщается, что детская площадка была установлена в 2012 году из средств капитального ремонта дома №6 по улице Парковая.

Ранее сообщалось, что мэрия Петрозаводска пригрозила подрядчику штрафом за заваленные снегом детские площадки.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске 20-летняя водитель сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Пострадавший пешеход самостоятельно обратилась в больницу после аварии на улице Чистая.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 9 марта в 09.10 в районе дома № 7 по улице Чистая 20-летняя водитель автомобиля Kia, со стажем вождения менее года, не уступила дорогу и сбила пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

После ДТП 72–летняя пешеход самостоятельно обратилась в травмпункт БСМП, где ей была оказана медицинская помощь, назначено лечение.

Ранее сообщалось, что пенсионерка получила серьезные травмы, попав под иномарку на пешеходном переходе на Лесном проспекте в Петрозаводске.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео

В Петрозаводске автомобилист сбил женщину на переходе (ВИДЕО)

Наезд на пешехода произошел на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев наезда на пешехода.

Пятого марта в 06.22 на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при совершении поворота направо совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате происшествия женщина 1971 года рождения получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

"Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в заявлении Госавтоинспекции.

Момент ДТП зафисировала камера компании "Ситилинк". Видео было опубликовано в сообществе "Подслушано у водителей Птз и Карелии".

фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

Глава администрации района Карелии оштрафован за отказ убирать свалки

Мировой суд оштрафовал на две тысячи рублей главу администрации Кемского района Дмитрия Петрова за неисполнение требований прокурора.

Прокуратура Кемского района в октябре прошлого года обнаружила на территории Кемского городского поселения четыре несанкционированных свалки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает сайт карельской прокуратуры.

Вследствие этого прокурор района вынес в адрес главы администрации Дмитрия Петрова представление об устранении нарушений закона. Однако, как сообщают в прокуратуре, конкретных мер, направленных на ликвидацию свалок, администрацией района принято не было.

В этой связи прокурор в декабре направил в суд исковое заявление с требованием об обязании администрации района ликвидировать свалки. Заявление находится на рассмотрении.

Кроме того, в отношении Дмитрия Петрова было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за умышленное невыполнение требований прокурора. Материалы дела были направлены мировому судье в Кемском районе.

Постановлением мирового судьи глава администрации Кемского района Дмитрий Петров оштрафован. Сумма штрафа составила две тысячи рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Кемском районе в адрес главы администрации Кемского муниципального района внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

фото: © кадр из видео

Внедорожник в Петрозаводске протаранил малолитражку (ВИДЕО)

Камеры наблюдения зафиксировали аварию на проблемном перекрестке в Петрозаводске.

На перекрестке набережной Ла-Рошель, где имеются затруднения при движении, связанные с последствиями коммунальной аварии, и улицы Мерецкова водитель кроссовера сзади врезался в малолитражку. Авария произошла сегодня около 11 утра.

Дорожное происшествие снято камерами наблюдения компаний "Сампо" и "Ситилинк". Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: © МВД Карелии

Внимание, розыск: мужчина в Петрозаводске скрылся от органов следствия (ФОТО)

Полиция просит помочь найти 44-летнего петрозаводчанина, скрывшегося от следствия, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение подозреваемого Сергея К. 1976 года рождения, скрывшегося от органов следствия.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: +7921-455-28-85, +7911-422-56-57.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Министерство культуры РК

Власти Петрозаводска получили запрос на "увеличение пятна застройки" в парке в центре города

Администрация Петрозаводска получила заявку Управления капитального строительства Карелии о переводе части парка возле бывшего ДК ОТЗ в зону общественно-деловой застройки.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета заммэра Петрозаводска Евгений Перов.

"Обращалось Управление капитального строительства с заявкой…в части перевода зоны парка на зону общественно-деловой застройки для того, чтобы увеличить пятно застройки. Но при этом… не было представлено ни схем, ни размеров, сколько им территории надо, как ее разместить. То есть мы так и не поняли о какой территории идет речь, в каких объемах. Территория очень ответственная, она востребована у граждан - по "Комфортной городской среде" ее благоустроили…Мы с коллегами связались, ждем от них информации более детальной", - сказал Перов. Что собираются строить в парке, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске по подозрению в краже разыскивается рыжеволосая женщина (ВИДЕО)

Разыскиваемая женщина может быть причастна к хищению товара, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на видеозаписи. По данным полиции, она причастна к хищению товара.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, просят сообщать сведения по номерам телефонов: +7911-422-56-57, +7921-455-28-85.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Столица на Онего

Счетная палата РФ признала недостаточным финансирование территориального фонда ОМС в Карелии

Счетная палата РФ провела анализ распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета территориальным фондам ОМС, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

После обращения главы Карелии Артура Парфенчикова в Совет Федерации по вопросу недостаточности финансирования территориального фонда медицинского страхования Счетной палате РФ было поручено провести анализ распределения и расходования субвенций, выделяемых на эти цели. Недавно сенаторы ознакомились с результатами этой проверки.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, Карелия получила поддержку в вопросе необходимости пересмотра методики распределения субвенций территориальным фондам ОМС. Так, по результатам проведенного Счетной палатой РФ мероприятия установлено, что общий размер субвенции для финансирования переданных регионам полномочий в сфере ОМС является недостаточным. В итоге финансирование территориальных программ ОМС осуществляется со скрытым дефицитом, у медорганизаций недостаточно средств для финансирования текущих расходов.

Кроме того, эксперты признали, что существующая методика распределения субвенций не в полной мере учитывает объективные различия между регионами. В большинстве субъектов РФ нет возможности выделять дополнительные средства на финансирование территориальной программы ОМС. Как установили эксперты Счетной палаты, с 2018 по 2020 годы только 31 регион смог найти в региональном бюджете деньги на эти цели.

Счетной палатой также установлено, что порядок определения размера нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций законодательством об обязательном страховании не предусмотрен.

"В феврале правительство России выделило территориальным фондам ОМС почти 25,5 млрд рублей на дополнительное финансирование учреждений здравоохранения. Карелия получит 405 млн рублей. Это существенная поддержка. Ведь в прошлом году республике не хватало более 670 млн рублей на осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования. Но Счетная палата после своего исследования рекомендовала правительству РФ внести изменения в Методику распределения субвенций и разработать порядок определения размера нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций. По мнению экспертов, реализация данных мер будет способствовать устранению недостаточности финансирования переданных субъектам РФ полномочий в сфере обязательного медстрахования. Поэтому данный вопрос остается на контроле Совета Федерации", - отметил Игорь Зубарев.

фото: Википедия / страница "KFC"

Американский фастфуд покоряет районы Карелии

В Сортавале может появиться ресторан фастфуда, принадлежащий известной компании "KFC".

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин планирует провести переговоры с представителями компании "KFC". Об этом сообщает паблик района.

Речь на встрече пойдет о размещении на территории Сортавалы представительства "KFC".

"Удивительно, что даже мировые компании обратили внимание на туристическую привлекательность нашего города. В настоящее время KFC работает более чем в 110 странах мира и включает в себя более 18 000 ресторанов. По существующим стандартам компании такого уровня претендуют на представительство в городах с населением не менее 150-200 тыс. человек. Численность нашего города составляет более 20 тыс. человек. Естественно, в туристический сезон численность с учетом прибывших туристов значительно увеличивается", - говорится в сообщении.

KFC (Kentucky Fried Chicken) - международная сеть ресторанов общественного питания. Общепит специализируется на блюдах из курицы.

Ранее сообщалось, как девочка в Петрозаводске украла у мамы драгоценности, чтобы поесть в фастфуде.

фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/BARBARA WALTON

Сотрудники спецслужбы нашли наркотики в ноутбуке и музыкальной колонке жителя Карелии

Кондопожский суд вынес приговор трем молодым людям, обвинявшимся в незаконном обороте наркотиков.

Судья Кондопожского городского суда Александр Иванов 10 марта вынес приговор по резонансному уголовному делу, связанному с незаконным оборотом синтетических наркотических средств и психотропных веществ. Как следует из приговора суда, в декабре 2019 года сотрудники УФСБ Карелии при поддержке инспекторов ДПС республиканской госавтоинспекции задержали двоих уроженцев Кондопоги, 27 и 29 лет.

Это произошло в Пряже, когда мужчины на автомобиле одного из них возвращались в Кондопогу из Санкт-Петербурга, где приобрели наркотики, которые силовики у них изъяли. Кроме того, в этот же день в Кондопоге был задержан и третий их 25-летний приятель, в автомобиле которого сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли ноутбук и музыкальную колонку, со спрятанными в них аналогичными синтетическими наркотиками. Выяснилось, что все это мужчине привез водитель заказанного им из Санкт-Петербурга такси, который ничего не знал о наркосодержимом доставленных им вещей.

Задержанных в Пряже суд арестовал, а владельца ноутбука и музыкальной колонки оставили под подпиской о невыезде.

В результате задержанным в Пряже двум мужчинам следователем УФСБ было предъявлено обвинение в покушении на сбыт синтетических наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. А третьему их подельнику, собиравшемуся передать наркотики приятелям, - в пособничестве на покушение на сбыт наркотиков.

Как во время следствия, так и в суде все трое обвиняемых признали свою вину, раскаялись и в последнем слове просили строго их не наказывать.

Судья Александр Иванов приговорил 27-летнего подсудимого, последнее время проживавшего в Костомукше, к 8,5 годам колонии строгого режима. Второй, самый старший, 29-летний фигурант, получил 7 лет, а обвиняемый в пособничестве – 5 лет колонии, также строгого режима. Это наказание оказалось более суровым, чем просил государственный обвинитель, помощник прокурора Кондопоги Юлия Зайцева. Обвиняемый в пособничестве был взят под стражу в зале суда.

По имеющейся информации, все осужденные намерены обжаловать суровый, по их мнению, приговор в Верховный суд Карелии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

К омбудсмену Карелии обращаются на языке хинди

Уполномоченная по правам человека в республике выступила перед членами комитета по государственному устройству и местному самоуправлению карельского парламента.

Перед ежегодным отчетом в Законодательном собрании Карелии уполномоченная по правам человека в республике Лариса Бойченко рассказала о своей деятельности за прошлый год членам депутатского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению. По словам Бойченко, минувший год оказался непростым из-за эпидемии коронавирусной инфекции, но обращений к карельскому омбудсмену не стало меньше. Причем, как отметила уполномоченная по правам человека, эти обращения приходят к ней на самых разных языках. Одно из них оказалось написано на хинди.

Напомним, сама Лариса Бойченко раньше удивила депутатов республиканского парламента тем, что разослала им в мессенджере фотоснимок ее доклада, опубликованного в официальной газете "Карелия". "Что с этим делать, я так и не понял, - написал в социальных сетях депутат Андрей Рогалевич. – Вывод, который я сделал – пользоваться фотокамерой уполномоченный научилась. Осталось освоить работу с электронной почтой и можно идти на второй срок".

фото: Министерство культуры Республики Карелия

Построенный в Петрозаводске съемочный павильон поставили вровень со студиями Первого канала

Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Республики Карелия совместно с министерством культуры и продюсерским центром "SMK" открыла в Петрозаводске первый в республике павильон для съемок телешоу и онлайн-трансляций на уровне лучший студий России.

Об этом рассказали на пресс-конференции участники проекта.

По словам руководителя Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Анны Томчик, техническое оснащение павильона не уступает оборудованию лучших студий России. "Все, что вы здесь видите, это формат больших съемочных площадок. Оборудование соответствует уровню Первого канала, а отчасти даже превосходит его. Мы внедряем технологии, которые сейчас только появляются на уровне ведущих мировых каналов, чтобы делать качественный вещательный сигнал", - отметила руководитель Дирекции. Она отметила, что техническое оснащение и профессиональный кадровый состав позволяют организовать в павильоне съемки любой сложности: от деловых и концертных онлайн-трансляций до съемок телепередач и кинофильмов. Директор продюсерского центра Виталий Сазонов добавил, что воспользоваться возможностями этой уникальной площадки могут все желающие. "Любой желающий может арендовать павильон и провести концерт, съемки – все, что пожелает. Уже есть запросы наших коллег из Москвы на съемки клипов", - пояснил директор "SMK". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Глава Карелии: Зарплаты муниципальных чиновников должны зависеть от доходов бюджетов

Муниципальные чиновники вправе повышать себе зарплату, если они добились роста доходов бюджета на своей территории, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал на совещании правительства, посвященном социально-экономическому положению Сортавальского района.

"Растут доходы поселения, соответственно, можно увеличивать расходы на содержание… Я никогда не считал, что это зазорно, если муниципальные чиновники при качественной работе при росте доходов будут получать ответный результат…Это мотивация работы, в том числе, муниципальных служащих. Если они увеличили поступления в казну муниципальную, то, наверное, и население с этим согласится и депутаты. Почему нет?", - сказал губернатор. Поводом для обсуждения этого вопроса стал доклад министра финансов Карелии Елены Антошиной о превышении норматива бюджетных затрат на содержание муниципальных служащих Сортавалы и Кааламского сельского поселения. Почему местные власти не согласны с выводами Минфина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Северодвинск Online/vk.com/online_sevsk

В соседнем с Карелией регионе доведенный до отчаяния должник взял заложницу

Доведенный до отчаяния должник микрофинансовой организации захватил офис в Архангельской области.

Как пишет РИА Новости, в Северодвинске вооруженный мужчина ворвался в офис микрофинансовой организации, расположенный в помещении магазина "Полярный", и взял в заложницы сотрудницу организации.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание и район, где была взята заложница. По словам очевидцев, силовики собирались брать офис штурмом.

Однако штурма удалось избежать. Мужчина сдался полиции, у него были изъяты обрез охотничьего ружья и патроны.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что с девушкой все в порядке.

Ранее Лайф выложил фото с места события, на них видно, что мужчина сидит в офисе рядом с сотрудницей. Позже житель Северодвинска рассказал журналистам агентства, что его толкнуло на такой шаг. Оказалось, мужчина является кредитором этой организации и не может выплатить долг. Последние три года долги за него выплачивала бывшая жена. Последнее время мужчину беспокоили коллекторы, причем зачастую самым бесцеремонным образом.

"Они прессуют всех моих близких и даже не близких. Мои племянники виноваты, что их взяли..., искатали так, что им жизнь, по сути, сломали?" – возмущался должник.

По словам мужчины, коллекторы размещали в интернете информацию, порочащую его самого и его родственников. Кого-то обвинили в кражах и махинациях, а кого-то даже в эксгибиционизме. Поэтому он пришел в офис, чтобы вызвать на место директоров фирмы и заставить их извиниться за грубые методы работы с должниками.

В результате мужчина сдался правоохранительным органам. Девушку он не собирался трогать. По словам нападавшего, ей просто не повезло оказаться в тот день на работе.

фото: © Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Карелии

Уникальный для Карелии павильон для съемок телешоу и онлайн трансляций открылся в Петрозаводске

Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Карелии совместно с министерством культуры республики и Карельской филармонией подвели итоги первого года реализации российско-финляндского проекта "Большая музыка для малых городов".

Проект рассчитан на два года и поддержан Программой приграничного сотрудничества "Карелия", финансируемой Евросоюзом, Финляндией и Россией. О том, что удалось сделать и какие новые услуги появились в Карелии, рассказали на пресс-конференции партнеры проекта. Встреча состоялась в недавно открытом в Петрозаводске съемочном павильоне.





Образовательные программы для представителей фестивалей искусств, созданные по заказу музыкальные произведения, современное оборудование для записи симфонических оркестров и онлайн-трансляций – это и многое другое появилось в Карелии благодаря российско-финляндскому проекту. Да и само место встречи с журналистами тоже было выбрано неслучайно. Именно здесь состоялась прямая трансляция концерта карельского симфонического оркестра на зимнем музыкальном фестивале в финском городе Йоэнсуу, организованная при активном участии нового партнера проекта - Продюсерского центра SMK. Карельская часть фестивальной программы поистине стала ярким праздником музыки и света для меломанов по обе стороны российско-финляндской границы.





Проектная идея организовать онлайн-трансляции на совершенно новом для Карелии уровне создала импульс для открытия в Петрозаводске съемочного павильона уже за счет частных инвестиций. "Эта площадка уникальна. По размеру и конфигурации мы практически скопировали 16-й павильон Мосфильма. Это помещение представляет собой трансформер, где можно полностью изменить все оборудование, декорации, планировку. Здесь можно работать с большими декорациями вплоть до организации заезда автотранспорта. Есть возможность проводить телешоу, онлайн-концерты, снимать клипы и многое другое", - рассказал директор продюсерского центра SMK Виталий Сазонов.





"Мы давно говорили об идее создания большой съемочной площадки в Карелии, чтобы привлекать для съемок фильмов коллег из Москвы и Санкт-Петербурга и создавать уникальные медийные проекты. И вот эта идея воплотилась в жизнь", - сказала Анна Томчик. По ее словам, на 2021 год в рамках проекта "Большая музыка для малых городов" запланирован целый комплекс мероприятий: от записи новой программы Симфонического оркестра Карельской госфилармонии до организации международного форума мастеров по световым и визуальным эффектам, который пройдет в формате телевизионного ток-шоу. Часть мероприятий состоится на площадке нового съемочного павильона.

Петрозаводск, Комсомольский пр. 2Г

Контактный телефон: + 7 931 702-59-33

Подробности vk.com/smk_production_centr

фото: © "Столица на Онего"

Прокуратура привлекла к ответственности подрядчика за плохую уборку дорог Петрозаводска

Прокуратура Петрозаводска приняла меры в связи с выявлением нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в Петрозаводске, заключенного с ООО "Техрент".

Установлено, что в нарушение положений Федерального закона компания "Техрент" длительное время не выполняла требования, предъявляемые к формированию и очистке снежных валов на мостовых сооружениях, у остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов, очистке проезжей части дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений Петрозаводского городского округа.

По результатам проведенных надзорных мероприятий гендиректору ООО "Техрент" в феврале внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Подрядчиком приняты дополнительные меры к надлежащему исполнению принятых обязательств в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с привлечением субподрядных организаций.

фото: Газета "Новости Костомукши" / ВК

Любители собак загадили памятник павшим героям в Карелии

Жители Костомукши сообщают, что владельцы собак устроили место выгула на территории монумента "Павшим за Родину".

Власти Костомукши просят не выгуливать домашних животных у мемориала воинской славы - памятника "Павшим за Родину" на улице Героев. Об этом информирует газета "Новости Костомукши".

"Мемориал является не просто символом, здесь реально покоятся останки четырёх человек – воинов и мирных жителей. Этот мемориал – место почитания памяти погибших во время Гражданской, Великой Отечественной войн, погибших в горячих точках мира, вооруженных конфликтах. Этих людей любили, а у многих есть семьи до сих пор, и память о них жива. Это место скорби. А не отхожее место для собак или несдержанных человекообразных. Будьте людьми – придержите своего питомца во время выгула. Уберите за ним, если он оказался проворнее. Это недолго и нетрудно", - говорится в сообщении.

Авторы просят отправлять в редакцию снимки, на которых запечатлены нарушители, которые гадят на территории мемориала. Также сообщается, что такими нарушениями занимается отдел муниципального контроля.

"Владельцам животных, к сожалению, мы вынуждены объяснить: выгуливать питомцев на территории мемориала – это не норма. Это не в порядке вещей. Это неправильно. Не делайте так сами и наши дети не будут так делать с нашими могилами в будущем", - гласит текст заявления в газете "Новости Костомукши".

Ранее сообщалось, как горожане устроили снежные забавы на могиле Неизвестного солдата в Петрозаводске.

фото: Центр управления регионом Республики Карелия

Мусорная свалка ликвидирована в центре Петрозаводска (ФОТО)

Проблема с мусорной свалкой в центре города попала на тепловую карту Центра управления регионом Республики Карелия после того, как об этом сообщила "Столица на Онего".

Мусоровоз смог подъехать к контейнерной площадке у Карельского научного центра РАН. Свалка мусора убрана. Об этом сообщает Центр управления регионом Республики Карелия

Во вторник, 9 марта, "Столица на Онего" информировала о том, что жители домов №2 и №4 по улице Свердлова в Петрозаводске пожаловались на свалку мусора, которая образовалась в их дворе рядом с Карельским научным центром РАН.

Проблема заключалась в том, что мусоровоз ООО "Автоспецтранс" из-за скользкой дороги и образовавшейся на ней колеи не мог подняться в горку на территорию, где располагается мусорная площадка. Из-за этого образовалась свалка, так как последний раз мусор вывозился 2 марта.



Горожане через СМИ попросили Карельский научный центр РАН и ООО "Автоспецтранс" договориться между собой о том, кто и как должен контролировать эту ситуацию. "Мы ведь своевременно платим за услугу и хотим вид из окна не на свалку", – написали они.





После публикации к проблеме подключился Центр управления регионом (ЦУР) Республики Карелия, который скоординировал работу Карельского научного центра РАН, ООО "Автоспецтранс", Минприроды РК и администрации Петрозаводска. Результат – дорога очищена, мусор вывезен.

фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Численность безработных в Карелии вдвое превысила количество вакансий

Количество зарегистрированных безработных в Карелии по состоянию на 10 марта составило 10868 человек или 3,6% от экономически активного населения республики.

Работодатели Карелии заявили в службы занятости о наличии 5199 вакансий.

Это следует из данных еженедельного мониторинга, проводимого Управлением труда и занятости Карелии. Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Калевальском районе – 6,41%. Какой уровень безработицы в других районах республики и Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба главы РК

Завод на месте закрытого НАЗа в Карелии наращивает производство и ассортимент

ООО "Русский радиатор" созданное на площадке закрывшегося Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, в 2020 году увеличило объемы производства и готовится к расширению ассортимента.

Об этом сообщила пресс-служба главы Карелии.

"Начав с 6 тысяч секций в 2017 году, «Русский радиатор» за прошлый год выпустил 1,4 миллиона секций", - говорится в сообщении. Предприятие производит два вида радиаторов отопления: алюминиевые и биметаллические. Они применяются в жилых и административных зданиях, в том числе в многоэтажных домах. О планах расширения производства на 2021 год читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Правительство Карелии

Жители города в Карелии мерзнут из-за аварии на котельной

В Суоярви на котельной "Экотоп" вышел из строя котел большой мощности.

Авария на котельной "Экотоп" в Суоярви произошла вечером 10 марта. Из строя вышел котел большой мощности. В рабочем состоянии остался только котел малой мощности, в связи с чем снижены параметры на выходе из котельной. Об этом сообщается в официальном паблике администрации Суоярвского района.

Вечером 10 марта в Суоярви температура наружного воздуха была ниже - 18 градусов, температура теплоносителя на выходе из котельной составляла 48- 45 градусов при норме 74- 49 градусов.

Как сообщила "Столице на Онего" глава Суоярвского района Наталья Васенина, в настощее время на котельной ведутся ремонтные работы. В течение дня большой котел планируют запустить в работу.

"Поскольку параметры на выходе из котельной снижены, а на улице сильный мороз, то в квартирах сегодня ночью и утром было холодно, особенно в тех домах, где существуют проблемы с отоплением. Но надеемся, что в течение нескольких часов проблема на котельной будет устранена", - сказала Наталья Васенина.

При этом замерзающие в своих квартирах жители Суоярви возмущены ростом платы отопления. Так, за одну из трехкомнатных квартир в доме, где установлен тепловой счетчик, в декабре пришел счет в 3100 рублей, в январе – более 7 тысяч рублей, а в феврале - 8800 рублей.

Напомним, в январе в Суоярви увеличили мощность котельных, чтобы обогреть школы.

фото: © Segezha Group

Глава Карелии посетил Сегежский ЦБК и Сегежскую упаковку

В рамках рабочей поездки по Сегежскому району глава республики Артур Парфенчиков посетил предприятия Segezha Group (АФК "Система") - Сегежский ЦБК и ООО "Сегежская упаковка".

На конвертинговом предприятии, выпускающем индустриальную и потребительскую упаковку, руководителю региона продемонстрировали работу новой производственной линии, запуск которой в режиме пуско-наладки состоялся в конце 2020 года. Новая линия позволит предприятию увеличить производство мешков на 87 млн. шт. в год.





О новом оборудовании, благодаря которому в Сегеже создается дополнительно 60 рабочих мест, рассказал исполнительный директор ООО "Сегежская упаковка" Алексей Ситников. Он отметил, что оборудование Digital Pasting AM 8135 немецкой машиностроительной компании Windmöller & Hölscher выпускает широкий спектр продукции, дает возможность уникального цифрового нанесения клея на упаковку. Возможности нового оборудования позволяют постоянно совершенствовать производственные характеристики выпускаемой продукции. Цифровая система поперечной и продольной склейки позволяет оперативно менять настройки, изготавливать небольшие партии упаковочного продукта, гибко реагируя на запросы клиентов от малого бизнеса.





После знакомства с новой линией Артур Парфенчиков особо подчеркнул, что Segezha Group успешно развивает производственные мощности.

"Оборудование производит впечатление. Нам показали технологические процессы, они высоко автоматизированы и при этом важно, что для работы на этой линии создаются новые рабочие места. Для моногорода это очень хороший проект. Важно, что наше, карельское предприятие выпускает экологичную продукцию и является лидером в России по объему производства бумажных мешков. Мы видим, что параллельно с модернизацией компания четко идет в графике реализации экологической программы Сегежского ЦБК и уже к осени жители города Сегежи заметят существенные улучшения", - отметил Артур Парфенчиков.





О проектах 2021 года главе региона подробнее рассказал генеральный директор Сегежского ЦБК Алексей Паньшин.

"Мы возлагаем на этот год большие планы. Компания давно готовилась к этому этапу развития. Процесс подготовки технической документации, процесс производства оборудования заняли почти два года. Сегодня оборудование для ремонта содорегенерационных котлов уже в Сегеже. Мы готовимся к масштабным ремонтным работам. Обновленные промышленные объекты позволят как снизить воздействие на окружающую среду, так и обеспечат возможности для увеличения объемов производства". Гендиректор градообразующего комбината рассказал также о реконструкции цеха каустизации и регенерации извести (ЦКРИ), которая по факту позволит получить новый современный цех.





Segezha Group вносит заметный вклад в социальное развитие города, улучшение городской среды. Сегежский ЦБК взял на себя обслуживание городских тепловых сетей. Комбинат помогает жителям благотворительными программами, содействует Сегежской ЦРБ в закупке медицинского оборудования, поддерживает ветеранов и спортивные секции, создает в городе спортивную инфраструктуру. В ближайшее время в Сегеже состоится ряд встреч СЦБК с горожанами по проектам благоустройства. Обсудить будущее городских общественных пространств жителей пригласят через группы в социальных сетях.

В рабочей поездке на предприятия Segezha Group приняли участие Элиссан Шандалович, председатель Законодательного собрания Республики Карелия, Олег Ермолаев, куратор Сегежского района - министр экономического развития и промышленности Республики Карелия, Алексей Щепин, министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия, а также руководители Сегежского муниципального района.





фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Профильный комитет парламента Карелии поддержал "заморозку" зарплат республиканских чиновников

Должностные оклады госслужащих планируется "заморозить" до начала следующего года.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии поддержал 11 марта проект поправки в региональный закон о некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности. Поправка, предложенная главой республики Артуром Парфенчиковым, приостанавливает до 1 января 2022 года действие положений этого закона, предусматривающих ежегодную индексацию должностных окладов карельских чиновников с учетом уровня инфляции.

Как отмечено в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту, документ направлен на недопущение расходов республиканского бюджета. Такая же мера была предпринята федеральными властями в конце прошлого года. Предложение главы Карелии было поддержано профильным комитетом республиканского парламента единогласно.