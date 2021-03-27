Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 марта

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Еще три женщины погибли в Карелии от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Как рассказали в Оперштабе, в Пудожской ЦРБ скончалась жительница поселка Колово 1935 года рождения (86 лет), в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Пудожа 1955 года рождения (66 лет), в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1960 года рождения (61 год). Все трое пациенток имели сопутствующие хронические заболевания.

По состоянию на 27 марта всего в Карелии за период пандемии от коронавируса умерло 377 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек. Из этого числа заболевших – 85 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 154 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7070,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3067,7 случая, по Северо-Западу – 5427,7.

Ранее сообщалось, что Карелия находится на третьем месте в России по вакцинации от коронавируса пожилых людей.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске с 28 марта запрещаются любые прогулки и рыбалка на льду Онежского озера

Постановление о запрете выхода на лед подписала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

С 28 марта на территории Петрозаводска запрещен выход и выезд на лед водоемов, сообщили в городской администрации. Соответствующее постановление подписано главой карельской столицы Ириной Мирошник в связи с началом активного снеготаяния, в целях обеспечения безопасности граждан.



Запрет касается любых прогулок по акватории, рыбалки, использования ледовых переправ и т.д.



Администрация напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил безопасности. Уменьшение толщины ледового покрова, промоины, шуга, риск внезапного движения льда создают угрозу жизни для тех, кто пренебрегает запретом.



За нарушение требований безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения - 112 или в ЕДДС Петрозаводска по номеру - 051.

фото: © Минприроды Карелии

Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?

Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом в Бурятии по обвинению в совершении должностного преступления более чем десятилетней давности.

В конце прошлой недели Карелия опять оказалась в центре внимания российских новостных агентств из-за уголовного дела, возбужденного против одного из ее высокопоставленных чиновников – министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина. Правда, как выяснилось, дело это связано с его прежней должностью – руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии, которую господин Щепин покинул еще в 2015 году. А само уголовное дело, судя по официальному сообщению Следственного комитета РФ, имеет отношение к событиям более чем десятилетней давности.

Вне зависимости от того, что инкриминируется сейчас господину Щепину, вся эта история с привлечением его к уголовной ответственности после истечения срока давности невольно вызывает в сознании образ "папочки с компроматом", которая неожиданно понадобилась силовикам. Зачем понадобилась эта "папочка", можно только гадать, но такие дела, как правило, являются сигналом региональным властям.

Судя по всему, этот сигнал в Карелии уловили – в последние дни прошлого года Алексей Щепин был освобожден от обязанностей члена республиканского правительства, но сохранил министерский пост. Тогда же в правительственных коридорах пошли разговоры о скорой отставке главы карельского Минприроды и даже называлось имя возможного преемника господина Щепина, однако до очередных кадровых решений дело пока так и не дошло.

Подробнее читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Три квартиры и два парковочных места по заниженной цене следователи посчитали взяткой Геннадию Боднарчуку

Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, в том числе, по "квартирной взятке".

Как стало известно "Столице на Онего", и это подтвердили в правоохранительных органах республики, 22 марта следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов предъявил председателю Петрозаводского городского совета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении различных преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении им взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". Эта история напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске. Этот комплекс на улице Федосовой, с красивым видом на Онего, возводит единственный учредитель и директор зарегистрированного в 2006 году ООО "Тонус" Леонид Белуга.

Здесь три года назад он построил жилой многоквартирный дом, в котором три квартиры и два парковочных места приобрела гражданская супруга Геннадия Боднарчука Светлана. По данным следствия, все это недвижимое имущество досталось ей со скидкой на общую сумму не менее 6,5 миллионов рублей. Взамен, считает следствие, Боднарчук оказал ООО "Тонус" содействие в беспрепятственной выдаче строительной фирме городской администрацией незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома в зоне исторической застройки, с последующим вводом его в эксплуатацию.

Поскольку, считает следствие, три квартиры и два парковочных места гражданской супруге Боднарчука достались по явно заниженной цене, Следком рассматривает это как взятку со стороны пока "неустановленных лиц ООО "Тонус" самому председателю Петросовета. Между тем, задержанный сотрудниками УФСБ и Следкома Карелии 17 ноября прошлого года и почти двое суток содержавшийся в ИВС петрозаводской полиции Белуга, свою вину в даче взятки Боднарчуку не признает. По нашей информации, на допросе он заявил, что вправе продавать построенные им квартиры кому угодно и за какую угодно цену.

Подробнее о предъявленном обвинении и других эпизодах уголовного дела читайте здесь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Короткое замыкание в "Макси": посетителей торгового центра в Петрозаводске эвакуировали из-за задымления

В торговом центре "Макси" произошло короткое замыкание электропроводки, сообщили в дежурной части МЧС Карелии.

Пожарная сигнализация сработала в торговом центре "Макси" в Петрозаводске. Посетителей эвакуировали из здания.

Как сообщили в дежурной части МЧС, произошло задымление из-за короткого замыкания электропроводки без горения в здании ТЦ.

В настоящее время последствия ЧП ликвидированы, сообщил дежурный МЧС.

фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Коммунальщики ликвидируют потопы на дорогах и тротуарах Петрозаводска (ФОТО)

Специалисты "Службы заказчика" очищают и размораживают трубы ливневой канализации для пропуска талых вод, сообщили в мэрии.

Как рассказали в городской администрации, на сетях ливневой канализации в период активного снеготаяния и пропуска паводковых вод работы ведутся круглосуточно. Коммунальщики очищают дождеприёмники от снежного и ледяного покрова, ведут мониторинг состояния труб под дорогами и размораживают их при необходимости.





За последние двое суток "Служба заказчика" провела работы на Лесном проспекте, Лососинском шоссе, бульваре Интернационалистов, на Берёзовой аллее, улицах Сусанина, Ровио, Гвардейской, Древлянка, а также на Советском мосту. В настоящее время работы продолжаются в районе индивидуальной жилой застройки на Перевалке и Старой Кукковке.





При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55, напомнили в мэрии Петрозаводска.

фото: Госавтоинспекция Лахденпохья

Подробности: как иномарка врезалась в столб в поселке Карелии и водитель попал в больницу

В Лахденпохском районе Карелии близ поселка Мийнала водитель не справился с управлением и врезался в столб, ему понадобилась помощь медиков и спасателей.

ДТП с участием легкового автомобиля Ford Focus произошло накануне около 14 часов на 235-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в районе поселка Мийнала.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии со ссылкой на ГИБДД Лахденпохья, авария случилась на извилистом участке автодороги с перепадом по высоте.

По одной из версий, автомобиль занесло, после чего он выехал за пределы дорожного полотна и врезался левым бортом (водительской дверью) в опору уличного освещения.

По информации регионального Управления МЧС, для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района (5 человек, 1 единица техники).

По информации Госавтоинспекции Лахденпохья, за рулем находился 46-летний житель Лахденпохья, который не справился с управлением.

В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован в Сортавальскую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Медики в Карелии борются за жизнь 6 пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных, находящихся в ковид-центрах.

На утро 27 марта в стационарах Карелии находится 451 пациент с COVID-19.

По информации Михаила Охлопкова, 404 человека – в состоянии средней тяжести, 41 тяжелый больной, 6 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно – подключены к ИВЛ (из них двое - на инвазивной вентиляции легких).

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Всего за время пандемии в регионе коронавирус унес жизни 377 человек.

фото: компания КСМ

Актовый зал в новой школе на Древлянке больше любого петрозаводского театра или кинотеатра

В Петрозаводске на Древлянке компания "КСМ" заканчивает строительство здания школы на 1350 мест, которая станет самой большой в республике.

Объект будет полностью сдан заказчику (а им выступает правительство Карелии) к 1 июля. На сегодняшний день здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. И уже понятно, что ничего подобного в нашем регионе не строилось никогда.

Этот сложный с конструктивной и архитектурной точки зрения социальный объект, который, кроме всего прочего, отвечает новым санитарным, противопожарным и антитеррористическим правилам, построили менее чем за полтора года. Как это удалось? Какие технологии применялись, какие материалы использовались и с какими сложностями столкнулись строители?

Корреспондент "Столицы на Онего" узнал ответы на эти вопросы, побывав на объекте вместе с представителями компании "Баренц Групп", которая уже очень скоро будет строить подобную школу в рамках проекта "Город у воды" (на месте бывшей промплощадки ДСК).

Актовый зал в новой школе больше любого петрозаводского театра или кинотеатра, он рассчитан на 870 мест (для сравнения, зал Музыкального театра Карелии способен вместить 600 человек). Кроме этого, в здании есть еще вместительный конференц-зал на 150 мест.

Отдельный предмет гордости – библиотека. Она разделена на зоны, чтобы в одной дети могли получить учебники, литературу, в другой - уединиться с книжкой, в третьей – поработать в интернете, воспользовавшись вай фай. Помещения настолько большие, что соизмеримы с залами Национальной библиотеки Карелии. Что интересно – входить в школьную библиотеку можно с двух сторон, что также продиктовано необходимостью разделять потоки учащихся.

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Ульянов рассказал о продолжении давления на КПРФ в Карелии

Власти хотят наказать региональное отделение партии за встречу с избирателями, которую организовал депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах. Власти посчитали, что встреча с избирателями, которую депутат провел 23 февраля на площади Ленина, была незаконной.

Теперь за эту же встречу хотят привлечь к ответственности все региональное отделение КПРФ. В республиканский комитет пришло уведомление о том, что этот вопрос будет рассматриваться в суде 30 марта.

Лидер КПРФ Евгений Ульянов расценивает это как продолжение силового давления на партию:

"Встреча была законной и проводил ее я как депутат. Депутат Заксобрания имеет право, и даже более того, - обязан встречаться с избирателями. Но власть так боится услышать народное возмущение происходящим в стране и Карелии, что пытается использовать любые методы, чтобы заставить нас замолчать. Не выйдет! Мы понимаем, что являемся главным оппонентом "Единой России", что на нас будут и дальше давить, но останавливаться не собираемся".

Напомним, что перед заседанием суда в Петрозаводске Евгений Ульянов был задержан полицией.

фото: администрация Петрозаводска, ООО ТехРент

Горы черного снега убирают с улиц Петрозаводска по ночам (ФОТО)

Минувшей ночью техника вывозила снег на улице Чапаева и Лесном проспекте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, подрядчик круглосуточно убирает снег и борется с наледью на улицах города.





По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью техника вывозила снег на улице Чапаева и точечно на Лесном проспекте. Работы на магистрали на Перевалке продолжаются и в субботу, 27 марта.

Накануне автогрейдер расчищал проезжие части в Соломенном, Железнодорожном и Октябрьском районах.

Днём техника и мобильные бригады убирают снег и распределяют противогололёдные средства на тротуарах и дорогах местного значения. В ночное время ведётся "ямочный ремонт" на улице Правды.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры власти Петрозаводска советуют обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

фото: © Depositphotos / leungchopan

Мошенники прикинулись сотрудниками банка и следователем, чтобы выманить у жительницы Петрозаводска 700 тысяч рублей

Петрозаводчанка перевела мошенникам 700 тысяч рублей, взятые в кредит в трех банках.

Мошенники разыграли целый спектакль, чтобы выманить у 45-летней петрозаводчанки крупную сумму денег, рассказали в МВД Карелии.

Сначала жительнице Петрозаводска позвонила якобы сотрудница популярного банка и сообщила, что сервис личного кабинета клиентки взломан. Более того, поступил запрос на перевод денег постороннему человеку. Предположив, что действуют аферисты, "работница банка" спросила, сколько вообще петрозаводчанка имеет карт и в каких банках.



Позднее с ней связался мужчина, который назвался личным куратором и сообщил, что из-за взлома личного кабинета возбуждено уголовное дело. Заодно он проинформировал, что от имени пострадавшей в различные банки поданы дополнительные заявки на кредиты. При этом для сохранения средств он потребовал в действительности оформить эти кредиты, обналичить деньги, приехать на такси к определённому терминалу и перевести их по частям на продиктованный им счёт.

Мошенники ни на минуту не прекращали беседу, постоянно переключая женщину с одного "специалиста" на другого. Окончательно запутавшись, на протяжении двух дней она выполняла все требования неизвестных.

Одновременно ей звонил мужчина, представившийся следователем. При его звонках на экране мобильного телефона показывался городской номер.

В итоге, оформив в двух банках потребительские кредиты по 200 тысяч рублей, а также обналичив ранее взятый кредит в третьем банке в 289 тысяч рублей, женщина перевела почти 700 тысяч рублей мошенникам.

Сомнения у нее закрались лишь при попытке оформления кредита в четвёртом коммерческом учреждении.

Полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина лишился почти всех своих накоплений, продавая картофель.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДЕЛО ЩЕПИНА, ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОДНАРЧУКА И ОТЧЕТ МИРОШНИК

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин попал под уголовное преследование по обвинению в преступлении, совершенном более 10 лет назад, когда он возглавлял Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.

Дело высокопоставленного чиновника из Карелии рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

Как сообщил Щепин, в суде он будет доказывать свою невиновность.

Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях

Следственные органы Карелии предъявили председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в последний раз отчиталась перед депутатами о своей деятельности и работе администрации города.

Тем не менее, депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами.

Уже стала известна новая дата избрания сити-менеджера Петрозаводска.

Дела судебные

Руководитель управляющей компании, обвиняемый в гибели прохожего под глыбой льда, останется за решеткой до мая

В отношении директора управляющей компании, задержанного по делу о гибели прохожего под глыбой льда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Арестованный хозяин торгового центра "Ягуар" в Петрозаводске написал явку с повинной

Предприниматель Гусейн Мамедов, обвиняемый в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял, написал явку с повинной.

Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии

Заместитель генпрокурора Республики Беларусь наложил арест на свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии и направил постановление для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи.

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов выйдет на свободу в конце марта

Прокуратура не стала обжаловать решение Медвежьегорского суда за 12 марта об условно-досрочном освобождении Андрея Нелидова.

Без политики

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич стал охотоведом

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич выучился на охотоведа и сможет заниматься этим профессионально.

Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков не пошел на поводу туристов, которых утомляют карельские комары.

Ну, поплыли!

Новая детская площадка в Петрозаводске превратилась в аквапарк (ФОТО)

Жители Зареки пожаловались на огромные лужи на новой детской площадке.

Фура не смогла форсировать затопленную улицу в Петрозаводске и застряла (ФОТО)

Грузовой автомобиль застрял на одной из затопленных и заваленных снегом улиц карельской столицы.

Жители отдаленного района Петрозаводска могут остаться без воды из-за распутицы на дорогах (ФОТО)

Жители Соломенного обеспокоены тем, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.

Водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Онежской флотилии водители на автомобилях не едут, а плывут.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Спасатели в Петрозаводске разрезали машины и доставали из них "пострадавших" (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Карелии прошли соревнования спасателей по ликвидации последствий ДТП.

В Петрозаводске на площади Кирова сегодня прошли соревнования сотрудников МЧС – определяли лучшую команду по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Участники при помощи хитрых инструментов разрезали на куски машины и доставали из них "пострадавших" в аварии.

На площади была развернута выставка пожарной техники.

Гостей кормили кашей, поили чаем с печеньками, за которыми, как рассказал наш фотокорреспондент, стояла очередь.

фото: Столица на Онего

Расписание "Ласточек" из Санкт-Петербурга в Петрозаводск изменится с 1 апреля

Меняется расписание поездов "Ласточка" по направлению из Петербурга в Петрозаводск, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Чтобы улучшить качество обслуживания, "Ласточка" будет останавливаться на станции Подпорожье для посадки/высадки пассажиров.

С 1 апреля утренняя "Ласточка" будет отправляться из Петрозаводска в 06.36 и приезжать в Санкт-Петербург в 12.00. Поезд будет следовать с остановками в Подпорожье, Лодейном поле и Волховстрое.

Поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга в 06.32 и приезжать в Петрозаводск в 11.50 с теми же остановками.

Вечерняя "Ласточка" будет отправляться из Петрозаводска в 18.00 и приезжать в Санкт-Петербург в 22.59. Поезд будет следовать с остановками в Подпорожье, Лодейном поле и Волховстрое.

Поезд из Санкт-Петербурга будет отправляться в Петрозаводск в 18.00 и приезжать в Петрозаводск в 22.59. В этом направлении поезд дополнительно будет останавливаться на станции Свирь.

Подробности об изменениях расписания с 1 апреля можно узнать здесь.

Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, -1 …+2 1 м/с Ю 754 мм.рт.ст. 90% день Пасмурно, +4 …+6 1 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 70% вечер Пасмурно, +1 …+5 1 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 84% ночь Пасмурно, +1 …+2 2 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 85%

Пьяного водителя на иномарке поймали в поселке Карелии

В Калевале сотрудники ДПС остановили водителя с признаками опьянения.

В Калевале на 22 км автомобильной дороги «Р-21 Кола-Калевала-Лонка» сотрудники ДПС остановили автомобиль Opel Vectra под управлением 46- летнего водителя, который находился с признаками состояния опьянения, об этом в субботу 27 марта сообщили в ГИБДД Карелии.

В отношении водителя составлены административные материалы.

Водителю по решению суда грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. А граждан – не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения. Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь, напомнили в ГИБДД.

Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Подсветку фасадов отключат вечером в Петрозаводске на один час

Петрозаводск присоединится к международной акции "Час Земли" - на городских зданиях отключат подсветку фасадов.

Сегодня, 27 марта, в мире пройдёт ежегодная международная акция "Час Земли". Карельская столица присоединится к самому массовому экологическому флешмобу, сообщили в мэрии.

Участники акции из разных уголков планеты с 20.30 до 21.30 по местному времени выключат свет и бытовые электроприборы. На множестве зданий по всему миру погаснет подсветка. В поддержку инициативы её отключат и на фасадах домов в Петрозаводске.

Фонари архитектурной подсветки не будут зажигаться на нескольких зданиях на проспектах Карла Маркса и Ленина, а также на администрации карельской столицы. Предложения присоединиться к экологической акции разослали и городским застройщикам. Поддержать её в домашних условиях может любой желающий.



Напомним, что подсветку зданий на проспектах Ленина (на домах № 37 и № 38) и Карла Маркса (на домах №№ 12, 14 и 20) установили в прошлом году после обновления фасадов. Ремонт провели в рамках празднования 100-летия Республики Карелия. Всего в 2020 году преобразились фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска.

"Час Земли" – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Её главная цель – формирование у людей ответственного отношения к окружающей среде. В этом году акция посвящена открытости экологической информации. Присоединиться к мировому флешмобу могут все желающие.

фото: Столица на Онего

Будет еще теплее: до +12 градусов ожидается в воскресенье в Карелии

В Карелии в воскресенье, 28 марта ожидается потепление.

По информации регионального Управления МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 28 марта на территории республики будет облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4, местами до -9 градусов, днем +3…+8, местами до +12 градусов.

фото: полиция Прионежского района

Пьяных водителей будут ловить в Прионежье

Рейды контроля трезвости пройдут 27 и 28 марта, сообщили в полиции Прионежского района Карелии.

В выходные дни автоинспекторы Прионежского района будут контролировать трезвость водителей. Рейды пройдут 27 и 28 марта.

Как рассказали в полиции Прионежского района, сообщить о пьяном водителе можно по телефону дежурной части: 8(8142)73-90-22, 8(8142)57-96-16 либо 102 с мобильного.

В Карелии мужчина с расстройством психики напал на отца с топором и чуть не убил

Следователи обратились в суд для применения к жителю Прионежского района Карелии принудительных мер медицинского характера в связи с покушением на убийство отца.

В Прионежье закончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Деревянки, который обвиняется в покушении на убийство отца, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2020 года житель Деревянки в ходе ссоры напал на своего отца с топором и причинил множественные ранения головы. Посчитав, что тот скончался от нанесенных ему ран, мужчина покинул место происшествия. Родственники обнаружили раненого, он был доставлен в больницу и остался жив. По ходатайству следователя суд арестовал жителя Деревянки по обвинению в покушении на убийство.

Как сообщили в Следкоме Карелии, поскольку в момент случившегося у него наблюдалось психиатрическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

фото: © РИА Новости. Павел Лисицын

Эксперты рассказали, когда нужно начинать откладывать на старость

Начинать откладывать пенсию необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, считают эксперты.

Оптимальный возраст для начала пенсионных накоплений - от 30 до 35 лет. Такое время назвала РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.

"Важно начинать делать это уже в 30–35 лет, а не предпенсионном возрасте, когда возможности и времени накопить уже просто не остается", - сказала эксперт.

По ее словам, начинать заботиться о пенсионных накоплениях россиянам можно и раньше. Однако в основном зарплаты молодых специалистов не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления. Также в России сохраняется значительная безработица среди молодежи.

Ранее независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам накопить на достойную пенсию. Эксперт отметил, что накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост сбережений не должен смущать людей. Так, при зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Он также посоветовал не пользоваться депозитами для накоплений, поскольку они всегда будут ниже инфляции, пишет издание lenta.ru.