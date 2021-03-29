Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Столица на Онего

Левашовский бульвар в Петрозаводске оказался под угрозой вырубки из-за строительства дороги

Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева направила главе Петрозаводска Ирине Мирошник обращение с просьбой разъяснить, как один из старейших бульваров города оказался под угрозой уничтожения.

На своей странице в соцсети депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева пишет, что в 1900 году в центре Петрозаводска открыт Левашовский бульвар по инициативе олонецкого губернатора Владимира Александровича Левашова.

В настоящее время судьба бульвара волнует жителей столицы Карелии в связи со строительством дороги до ул. Варкауса.

Галина Васильева направила главе города Ирина Мирошник депутатское обращение следующего содержания.

"Из материалов прессы мне стало известно о планах администрации Петрозаводского городского округа по частичному уничтожению Левашовского бульвара в связи со строительством нового участка дороги, который соединит набережную Варкауса с улицей Куйбышева. Согласно публикации в СМИ участок отвода под строительство дороги захватывает часть Левашовского бульвара и "зелёную зону" рядом со зданием администрации города, Подрядчиком уже помечены около 10-ти лип на Левашовском бульваре, планируемых к сносу, а также 7 лип, растущих со стороны нового жилого комплекса".

В обращении депутат Васильева просит разъяснить:

1. Кем и на каком основании помечены деревья на Левашовском бульваре? Что это означает?

2. Какое строительство планируется в районе Левашовского бульвара и администрации города? Кто является подрядчиком? Предусмотрено ли это строительство Генпланом Петрозаводска, Правилами землепользования и застройки Петрозаводска, другими нормативными документами (какими)?

3. Проводились ли публичные слушания по вопросу строительства участка дороги в районе Левашовского бульвара?

4. Прошёл ли проект строительства государственную экспертизу?

5. Возможен ли в соответствии с условиями муниципального контракта контроль со стороны заказчика за методами строительства, исключающий "сплошные рубки" в зоне, примыкающей к будущей дороге? Какой механизм контроля предусмотрен контрактом и законодательством? Как администрация ПГО реализует контроль в этом направлении?

6. Каким образом контрактом и проектом строительства затрагиваются зелёные насаждения Левашовского бульвара и прилегающей к нему территории? Предусмотрено ли их уничтожение (полное или частичное)? В каком количестве? Предусматривается ли контрактом восстановление уничтоженных или повреждённых зелёных насаждений?

7. Выданы ли администрацией ПГО разрешения на снос деревьев и других зелёных насаждений на Левашовском бульваре и прилегающей территории? На снос какого количества деревьев и кустарников выданы разрешения?

Также Васильева запросила копии всех подтверждающих документов и отметила, что "даже частичное уничтожение Левашовского бульвара будет крайним проявлением неуважения к жителями города Петрозаводска и будущим поколениям горожан".

"Предлагаю незамедлительно принять все возможные меры по спасению Левашовского бульвара и прилегающих к нему зелёных насаждений", -призвала Галина Васильева.

Напомним, что ранее депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

"Такими темпами в центре города не останется ни одного дерева. К тому же целесообразность строительства здесь дороги вызывает большие сомнения. Такое ощущение, что кто-то пролоббировал совершенно не нужный городу дорогостоящий проект, ради которого уничтожили целый сквер. Зачем здесь еще одна дорога и еще один мост через Неглинку? На Варкауса нет пробок, один мост тут уже есть на улице Кирова, и его недавно отремонтировали. Получится, два моста на расстоянии 100 метров друг от друга. Кому это нужно? В Петрозаводске есть районы, где транспортная проблема стоит гораздо острее, но власти ими не занимаются. Эти сотни миллионов рублей нужнее на Древлянке или Перевалке. Вот там действительно пробки и в центр не попасть", - сказал Ульянов.

Отметим, что прокуратура обращение лидера КПРФ в Карелии, депутата ЗС Ульянова рассмотрела и переадресовала его министру имущественных и земельных отношений республики, а также главе Петрозаводска.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска: Границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся

В администрации города заявили, что разрешение на снос деревьев на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной, где построят новую дорогу, не выдавалось.

Напомним, судьба бульвара волнует жителей столицы Карелии в связи со строительством дороги до набережной Варкауса. Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева направила главе Петрозаводска Ирине Мирошник обращение с просьбой разъяснить, как один из старейших бульваров города оказался под угрозой уничтожения.

Как сообщили в администрации города, согласно проекту, не все деревья в зоне производства работ будут спиливаться, особенно на Левашовском бульваре. Границы бульвара, являющегося объектом местного значения, останутся прежними.

- Разрешение на снос зелёных насаждений на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной к настоящему времени администрацией не выдано. Предварительные обследования показали, что на Левашовском бульваре будет удалена одна аварийная рябина. Часть деревьев, на которые нанесены метки, попадет в зону производства строительных работ, однако их будут сохранять. Строительство дороги будет проходить при максимальном сохранении бульвара, - сказал председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

В мэрии напомнили, в начале марта начались работы по продлению улицы Куйбышева, которое было определено документами территориального планирования 1940-х годов. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу "Развития Республики Карелия на период до 2021 года". Его разработка началась ещё в 2018 году. Проект прошел госэкспертизу. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Карелии.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.

Ранее депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

фото: источник - паблик "Подслушано в Видлице"

Рысь на дереве караулит людей в поселке Карелии

Жителей поселка Видлица в Олонецком районе предупреждают об опасном звере.

В паблике "Подслушано в Видлице" в минувшее воскресенье, 28 марта, опубликовано фото рыси, сидящей на дереве.

"В Видлице на улице Сосновая появилась рысь. Будьте осторожны!" - предупредили в паблике.

фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Политолог из Петрозаводска упал в "пропасть отчаяния" от вида столицы Карелии

Зампредседателя Общественной палаты Карелии, политолог Анатолий Цыганков сравнил Петрозаводск с Москвой и впал в отчаяние.

Анатолий Цыганков рассказал в соцсети, как вернулся из российской столицы и был разочарован внешним видом Петрозаводска. Политологу пришлось форсировать городские лужи по деревянным мосткам на центральном проспекте столицы Карелии. Цыганков разместил фото возмутившего его отрезка города и заявил, что он оказался в "пропасти отчаяния".

"Утро. Вернулся домой из Москвы. До этого места ... шёл с радостным чувством, а тут будто споткнулся и полетел в пропасть отчаяния. Стало стыдно. Вдруг взглянул на родной город глазами гостя Петрозаводска, у которого необходимость перебираться по этим импровизированным мосткам через грязь и лужу неизбежно вызовет обидную для меня мысль: "Как убого всё у них, петрозаводчан". Так вполне может подумать посторонний человек о нашем городе, решив прогуляться пешком от железнодорожного вокзала до Онежской набережной", - написал Анатолий Цыганков.

Он отметил, что у него кончились силы "укорять столичную власть".

Цыганков предложил ввести санкции против отвественных за эту ситуацию работников администрации Петрозаводска.

"Лужа в этом месте была и до того, как год назад тут положили новый асфальт, и после ремонта, картина та же самая. К сожалению и к ужасу (кто руководит городом!). Кого-то в петрозаводской мэрии нужно лишать премий и надолго", - заключил он.

Ранее политолог Анатолий Цыганков был возмущен тем, что "граждане не хотят плодиться".

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

В Оренбурге ищут солдата-срочника из Карелии, который 25 лет назад дезертировал из части

Правоохранители Оренбургской области разыскивают восьмерых солдат, сбежавших из части.

Как сообщает новостной портал Оренбургской области со ссылкой на военный следственный отдел Следкома РФ по Оренбургскому гарнизону, за последние 40 лет из оренбургских воинских частей сбежали восемь солдат.

В списки дезертиров попал и солдат-срочник из Карелии – Василий Хоняк 1968 года рождения – уроженец Сортавалы, который не явился на службу после отпуска 1 декабря 1996 года.

Следком Оребургской области просит сообщить любую известную информацию о дезертирах.

Правоохранители заверили, что военнослужащий, который впервые совершил дезертирство или самовольно оставил часть, может быть освобожден от уголовной ответственности, если преступлению предшествовало стечение тяжелых обстоятельств.

фото: Столица на Онего

"Халтурщики": депутат из Петрозаводска возмущена качеством масок от ковида

Депутат от КПРФ Галина Васильева заявила, что горожанам продают медицинские маски ужасного качества.

Галина Васильева сообщила в соцсети, что у медицинских масок, которые продают горожанам, моментально отрываются резинки. Качество товара возмутило петрозаводского депутата.

"Халтурщики зарабатывают на недобросовестной работе. Резинки отваливаются уже при снятии маски из пакета", - заявила Галина Васильева. Она прикрепила к посту фото приобретенных масок.

Ранее депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами.

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

Еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о гибели еще двух пациентов после заражения COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Родильном доме им. Гуткина скончалась жительница села Вешкелица 1947 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница села Великая Губа 1954 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек. Из этого числа заболевших – 86 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 133 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7099,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3080 случаев, по Северо-Западу – 5447,6.

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Водитель в Петрозаводске предложил снять бесполезный асфальт и стать ближе к истории (ФОТО)

На улице Свердлова сошедший по весне асфальт обнажил находящуюся под ним каменную кладку.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" один из пользователей опубликовал фотографии из центра города, где в одной из многочисленных дорожных ям видна каменная кладка, похожая на булыжную мостовую.

"Может, уже и вправду заняться тем, что в центре, на тихих улицах без интенсивного движения, без автобусов и большегрузов, отковырять весь бесполезный асфальт и вернуть историческую мостовую, раз уж она сама просится наружу..." – комментирует фотографии их автор.

Сама дорожная яма с исторической мостовой расположена в центре города на улице Свердлова и прекрасно гармонирует с окружающей застройкой середины 20 века.

фото: © "Столица на Онего"

Штормовой ветер вновь обрушится на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 21.00 до 00.00 29 марта, с сохранением в течение дня 30 марта, местами по республике ожидается усиление южного, юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы республики.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

УФНС Карелии дало разъяснения о новшествах в налогообложении имущества граждан

УФНС по Карелии подготовило разъяснения основных изменений по налогу на имущество физических лиц с 2021 года.

При исчислении налога за 2020 год на территории Республики Карелия действует особое правило - налог рассчитывается с коэффициентом, ограничивающим рост увеличения суммы налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Правило не применяется при исчислении налога для объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, а также в отношении объектов недвижимого имущества, образованных в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству Российской Федерации действия с объектами недвижимого имущества. Исключение - гаражи и машиноместа, расположенные в таких объектах налогообложения. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © AP Photo/Noah Berger

Ночью в поселке Карелии сгорел человек

Ночной пожар в жилом доме поселка Вяртсиля Сортавальского района унес жизнь мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 28 марта, в 2.36 на пульт дежурной части МЧС в Сортавальском районе поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме.

На место вызова прибыли шестеро пожарных и 2 автоцистерны.

Из задымленных помещений горящего дома пожарные эвакуировали 20 человек, двое из спасенных - дети.

В результате пожар полностью уничтожил одну из квартир 5-этажки, на месте происшествия был обнаружено тело мужчины.

Причины пожара устанавливаются.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске водитель устроил ДТП, совершив загадочный маневр (ВИДЕО)

В центре карельской столицы автомобилист повел себя на дороге непредсказуемо и спровоцировал ДТП.

В понедельник 29 марта около 12 часов дня камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" зафиксировала странное ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Анохина.

На видео заметно, как автомобиль, двигающийся вверх по улице Гоголя, с крайнего левого ряда внезапно совершает поворот направо, подрезая находящуюся в соседнем ряду машину.

Судя по всему, обошлось без жертв. Что сподвигло виновника ДТП на такой неожиданный маневр, неизвестно.

Информация опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: источник - паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

На трассе в Карелии водитель лесовоза выручил из беды пассажиров автобуса

Водитель остановил груженый лесовоз, чтобы накачать колесо в пассажирском автобусе, который ехал в Питкяранту.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в минувшее воскресенье, 28 марта, появилось сообщение с благодарностью водителю лесовоза от целого автобуса пассажиров.

"Огромная благодарность водителю лесовоза Volvo, госномер "ВТ 9914", 77 регион - Москва. От целого автобуса пассажиров. Ни гвоздя, ни жезла, брат".

В публикации паблика говорится, что водитель лесовоза в Ляскеля, где шиномоантаж оказался закрыт, подкачал спустившее в пассажирском автобусе колесо, чтобы люди смогли добраться до Питкяранты.

фото: © кадр из видео

Автомобилисты не поделили круговые перекрестки в Петрозаводске (ВИДЕО)

На камеры видеонаблюдения попали новые аварии на петрозаводских "кольцах".

В воскресенье, 28 марта, произошло несколько похожих аварий на круговых перекрестках Петрозаводска. Каждый раз машины при въезде на кольцо не успевали вовремя остановиться и врезались во впереди стоящий автомобиль.

Сначала ДТП произошло на Древлянском кольце.

Затем - на Кукковском.

И чуть позже – снова на Древлянском.

Информация об авариях опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", видео снято камерами видеонаблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо".

фото: официальный сайт правительства Карелии

Суд установил зарубежный адрес экс-совладельца обанкроченного сельхозпредприятия Карелии

Арбитражный суд Карелии установил место жительства вернувшегося в Эстонию бизнесмена Айво Халлиста (на фото справа), бывшего совладельца обанкроченного АО "Пряжинское" – его разыскивают за долги.

Как сообщалось ранее, иск в суд направила вдова бывшего директора АО "Пряжинское" Валерия Колушкина – Светлана Колоушкина. Она уже более двух лет пытается добиться банкротства Халлиста, чтобы взыскать с него 4,5 млн. рублей.

Теперь суд установил его фактическое место проживания – хутор в Эстонии. Его точный адрес указан в судебном решении. "Суд считает необходимым отложить судебное заседание в целях принятия исчерпывающих мер по извещению Айво Халлиста о времени и месте судебного разбирательства в порядке, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Судебное заседание откладывается на срок, необходимый для извещения иностранного лица", - говорится в документе. Министерству юстиции Эстонской Республики направлено судебное поручение о вручении Айво Халлисту извещения о времени и месте рассмотрения иска Колоушкиной. Заседание назначено на 7 июня. Что случилось с АО "Пряжинское" и причем тут Худилайнен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: источник - Минспорта Карелии

ФОК "Динамо" появится в Петрозаводске

Подписано соглашение о сотрудничестве между Олимпийским советом Республики Карелия и республиканским обществом "Динамо".

В Петрозаводске состоялось важное событие в спортивной жизни Карелии - подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Карельским региональным общественно-государственным объединением физкультурно-спортивного общества "Динамо" и Олимпийским советом республики.

Подготовка и подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии стало возможным, в первую очередь, благодаря реализации обществом "Динамо" проекта строительства в Петрозаводске многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

Проектом ФОК "Динамо" в Петрозаводске в районе Сулажгоры и Пятого поселка предусмотрено строительство универсального спортивного зала размером 45 на 24 метра и площадью 1077 кв. метров, а также тренажерного зала площадью 177 кв. метров, оборудованного профессиональным спортивным инвентарем. При этом в универсальном спортивном зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн. рублей, строительство трибун для зрителей, а также наличие двух борцовских ковров для самбо. Это позволит проводить учебно-тренировочные занятия и официальные соревнования различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, самбо, единоборствам и другим видам спорта.

Вот как прокомментировал подписание соглашения президент Олимпийского Совета Карелии Александр Воронов:

"Мы рассмотрели проект строительства ФОКа, инициируемый Карельской региональной организацией общества "Динамо" под руководством Александра Барышева, и, безусловно, поддерживаем его реализацию. Уверены, что объект будет востребован, поскольку имеет большое значение для Петрозаводска, учитывая недостаточный уровень развития спортивной инфраструктуры в данном микрорайоне. На месте пустыря появится современное крытое спортсооружение – это большой плюс, прежде всего, для привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой. Также хочу отметить, что участие группы компаний "Баренц Групп" в таком проекте – отличный пример частно-государственного партнерства в сфере развития спорта".

Подробнее о строительства ФОКа в Петрозаводске читайте здесь.

фото: © Андрей Александров

Краснокнижный зверек заглянул в гости на хутор в Карелии (ФОТО)

Житель Приозерска запечатлел на фото белку-летягу.

Редкая фотографическая удача улыбнулась жителю Приозерска Андрею Александрову и его другу в Лахденпохском районе Карелии. Ночью на хутор Хухтерву, где они остановились, пришла в гости белка-летяга.



© Андрей Александров

Редкий зверек, занесенный в Красную книгу Карелии, позволил себя сфотографировать. Как отмечают биологи, увидеть белок-летяг очень сложно, потому что они предпочитают ночной образ жизни.

фото: © Claudio Furlan/LaPresse via AP

Тяжелобольные коронавирусом продолжают поступать в больницы Карелии

В ковид-центрах республики находятся 42 тяжелых и 6 крайне тяжелых пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 29 марта, в стационарах находятся 454 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 406 - в состоянии средней тяжести, 42 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек, скончались две женщины. Всего с начала пандемии инцифицировано 43772 жителя Карелии, умерли 382 пациента.

фото: Управление пресс-службы главы РК

Продажа имущества обанкроченного молокозавода в Карелии была незаконной, считает его кредитор

Один из основных кредиторов обанкроченного АО "Медвежьегорский молокозавод" - банк "Возрождение" - считает незаконной продажу имущества предприятия, которое находилось в залоге у банка.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии по иску банка к конкурсному управляющему молокозаводом Федору Шпету.

"Как указывает Банк в исковом заявлении, в ходе обжалования им определения суда о завершении процедуры конкурсного производства, ему стало известно о том, что конкурсный управляющий самостоятельно произвел реализацию имущества должника, заложенного Банку. В частности, Шпет Ф.А. продал движимое имущество должника по прямым договорам купли-продажи, а недвижимое имущество – земельный участок, передал в собственность Администрации Медвежьегорского района Республики Карелия на безвозмездной основе. При этом, указанные действия не были согласованы с Банком, истец не был уведомлен о совершенных сделках", - говорится в документе. Банк подал в суд иск о взыскании убытков, которые он понес из-за действий конкурсного управляющего. Что решил суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: скриншот видео проповеди

Священник из Петрозаводска разработал "кресло-качалку-трансформер" (ФОТО)

Отец Константин Савандер смастерил диковинный предмет мебели и рассказал об этом в соцсети.

Константин Савандер изготовил разборное кресло-качалку, которое своими руками можно превратить в обычный стул. Об этом священник сообщил на своей странице в социальной сети.

"Кресло-качалка-трансформер. Если не нравится "качка", можно открутить "полозья" и отдыхать тихо", - написал он.

Ранее сын Константина Савандера изобрел стул на трех ножках. Сам священник мастерил игрушечные казачьи шашки, которые предлагал покупать в подарок детям.

фото: pixabay

Подсчитано, как отличаются зарплаты в Петрозаводске и райцентрах Карелии

Уровень зарплаты в районных центрах и столице Карелии отличается не так сильно, как в других регионах России – в большинстве из них зарплатное неравенство проявляется гораздо сильнее.

Это следует из рейтинга субъектов Федерации по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России, составленного агентством РИА Новости.

Исследование показало, что в крупных городах зарплата обычно на 15-20% выше, чем в средних и малых населенных пунктах России, но между Петрозаводском и другими городами Карелии эта разница составляет всего 6%. Размер зарплаты составители рейтинга определили на основе муниципальной и региональной статистики Росстата с учетом выплаты НДФЛ. Согласно этим данным, в 2020 году средняя зарплата в райцентрах Карелии составила 43,9 тыс. рублей. Зарплата в малых и средних карельских городах выросла в 2020 году на 11,2%, а в целом по России – всего на 6%. Но главным критерием для определения позиции Карелии в рейтинге стал другой показатель. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница Вконтакте Виталия Никулина

Первые лебеди прилетели на озеро Верхнее Куйто в Карелии (ФОТО)

Жители деревни Вокнаволок засняли лебедей, которые поселились по соседству.

Костомукшский фотограф Виталий Никулин выложил на своей странице в соцсети фото лебедей, облюбовавших озеро Верхнее Куйто.

"Заснял в месте, где река Сельвана впадает в озеро Верхнее Куйто в деревне Вокнаволок. Лебеди к нам прилетели несколько дней назад. Их пока немного. 27 марта было три лебедя. Сегодня снимал там же, уже было двое, образовалась пара", - рассказал Виталий Никулин "Столице на Онего".

Напомним, в мае прошлого года около 70 лебедей прилетели на хвостохранилище "Карельского окатыша" в Костомукше.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Магазин в Карелии пострадал от набегов юных кофеманов и пенсионерки-воровки

В Росгвардии рассказали, как группа подростков и пожилая дама пытались "обчистить" магазин в Карелии.

26 марта в Сегеже группа задержания вневедомственной охраны выезжала после сработки сигнализации в сетевой магазин на улице Спиридонова. Продавец-кассир указала на несовершеннолетних и пояснила, что днем ранее они пронесли мимо кассы несколько банок кофе на сумму около трех тысяч рублей. Подростков доставили в отделение МВД.

В этот же день администрация этого магазина заявила о еще одном правонарушении. Выяснилось, что 65-летняя сегежанка попалась на хищении мясных и молочных изделий. Ущерб составил около одной тысячи рублей. Гражданку передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что он залил алкоголем печь в сауне.

КПРФ выдвинет в мэры Петрозаводска народного кандидата – прислать анкету может каждый

Карельское отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят голосованием.

- В Петрозаводске истекают полномочия Ирины Мирошник, и депутаты Петросовета будут назначать нового мэра города (прямые выборы отменены). Власти попытаются тихо протащить на эту должность своего человека без учета мнения горожан. Мы считаем – жители Петрозаводска вправе выбрать и выдвинуть на конкурс своего кандидата, – говорится в заявлении республиканского комитета партии.

- Такую возможность предлагает КПРФ. Давайте вместе выберем достойного человека, который будет отстаивать интересы петрозаводчан, и выдвинем его на конкурс.

Пусть это будет тот, кого поддержит большинство жителей. КПРФ выдвинет на конкурс этого народного представителя. Главная наша цель – заставить власть услышать мнение горожан.

Предлагаем всем, кто готов участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска, высылать свои анкеты на электронную почту КПРФ: npsr10@yandex.ru.

Необходимо указать ФИО, дату рождения, образование, место работы, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также дополнительные сведения о себе. Фото – обязательно.

Анкеты принимаются с 29 марта по 7 апреля включительно (до 18.00).

Отбор кандидата будет происходить путем голосования на площадке самого интернет-издания "Столица на Онего".

Голосование на сайте "Столица на Онего" состоится с 08.04 по 16.04. (подведение итогов в 18.00). На первом этапе можно будет проголосовать за любого из претендентов, таким образом, определится тройка лидеров. На втором этапе будет выбран победитель народного голосования.

Для ознакомления: информация о конкурсе на должность главы города, размещена на сайте Петросовета petrosovet.info.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск

Сова вновь замечена в столице Карелии (ФОТО)

Жители Петрозаводска заметили в городе сову, спрятавшуюся на дереве.

Горожане обнаружили сову в Петрозаводске сегодня утром. Об этом информирует паблик "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

Птица прилетела на Первомайский проспект.

Напомним, в минувшую субботу, 27 марта, в Петрозаводск прилетела редкая птица - Бородатая неясыть. Ее успел запечатлеть фотограф Дмитрий Ерохин.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

В Петрозаводске 56 детсадовских групп закрыли на карантин по ОРВИ

В 30-ти дошкольных учреждениях столицы Карелии зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ.

По сообщению карельского Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 56-ти групп в 30-ти детских садах Петрозаводска. Кроме того, на карантин отправлены пять классов в трех школах города.

Напомним, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 5514 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости среди совокупного населения в республике ниже эпидемического порога на 7,7%.

фото: ©Ольга Докучаева/Нюхча

В поморском селе в Карелии полгода не могут завершить возведение временного моста

Жители села опасаются, что с началом ледохода строительный мусор окажется в реке Нюхча, впадающей в Белое море.

"Вот уж правду говорят: ремонт – хуже пожара", – так написала жительница Нюхчи Ольга Докучаева о ремонтных работах на аварийном мосту, который связывает два берега этого старинного поморского села. Завершить их планировалось еще в сентябре прошлого года, но сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались, и на реке Нюхча вот-вот начнется ледоход, а временный мост, который должен был заменить аварийный, до сих пор не достроен. Более того, жители села опасаются, что с началом ледохода строительный мусор попросту окажется в реке.

Читайте подробнее в статье "Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!".

фото: © Столица на Онего

Следком Карелии начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре

В Сортавальском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в пятиэтажном доме в поселке Вяртсиля.

По версии следствия, в ночь на 28 марта в поселке Вяртсиля Сортавальского района в квартире многоквартирного дома произошел пожар. При тушении пожара обнаружено тело 44-летнего мужчины. Причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 28 марта в 2.36 на пульт дежурной части МЧС в Сортавальском районе поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме. Из задымленных помещений горящего дома пожарные эвакуировали 20 человек, двое из спасенных - дети. В результате пожар полностью уничтожил одну из квартир 5-этажки, на месте происшествия был обнаружено тело мужчины.

фото: pixabay

Готовятся изменения в законодательстве о квотировании рабочих мест для инвалидов в Карелии

Управление труда и занятости Карелии готовит проект изменений в законодательстве о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Согласно планируемым поправкам, работодатели, у которых нет подходящих для инвалидов вакансий, смогут арендовать для них рабочие места в других организациях, в том числе некоммерческих или общественных. Такая инициатива объясняется тем, что работодатели, получающие квоты для трудоустройства инвалидов, не могут предоставить им рабочие места из-за специфики производства. Также планируется ужесточить критерии выполнения обязательств работодателей по квотированию. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Французы сняли фильм про остров Кижи в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о фильме, который сняли на острове Кижи французские телевизионщики.

Журналист Марк Де Шевени и оператор Бишанте Акала выпустили фильм по мотивам своей поездки на остров Кижи в Карелии. Об этом сообщил губернатор Артур Парфенчиков в соцсети.

"Совсем не обязательно знать французский язык, чтобы понять, о чем этот фильм. Кижи продолжают притягивать журналистов и режиссеров со всего мира. На этот раз наш остров показали на первом канале французского телевидения TF-1. Журналист Марк Де Шевени и оператор Бишанте Акала посетили остров в феврале. Признались, что в восторге от русского Севера, гармонии природы и умений человека. А еще французам понравились ржаные круассаны с пшеном и картошкой – так гости назвали наши калитки", - заявил Парфенчиков.

В феврале сообщалось, что французская съемочная группа готовит материал о деревянном зодчестве на острове Кижи.