Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска горит мансардный этаж в гостинице "Северная"

Пожар произошел в номере на 4-м этаже, сообщили в МЧС Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 30 мая, около 19.20 произошел пожар в гостинице «Северная», в номере на 4 этаже.

Как идет ликвидация пожара, можно смотреть в режиме реального времени здесь. Работают камеры компании «Сампо.ру».

По информации МЧС, горит более 100 кв.м, идет эвакуацию людей из гостиницы.

фото: «ЗаБег.рф»

Глава Петрозаводска станцевал во время полумарафона «ЗаБег.рф» (ВИДЕО)

Владимир Любарский станцевал на сцене во время проведения этапа всероссийских соревнований «ЗаБег.рф», который проходит сегодня в Петрозаводске.

В Петрозаводске сегодня, 30 мая, проходит этап всероссийских соревнований «ЗаБег.рф». Полтысячи спортсменов испытают себя в карельской столице на различных дистанциях. Бег — 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км; Скандинавская ходьба — 5 км; Детский забег 2-5 лет; Марш Здоровья — общедоступная дистанция без учета времени, любой уровень подготовки.

Каждому спортсмену - медаль финишера и брендированная футболка.



паблик

Старт соревнованиям дан в 85 регионах России.

В Петрозаводске участие в забеге приняли и глава Карелии Артур Парфенчиков, и новый мэр Петрозаводска Владимир Любарский, а также другие чиновники различных министерств и ведомств. Почти каждый из участников опубликовал на своих страницах в соцсетях фото с мероприятия.



страница Григория Фандеева

В редакцию «Столицы на Онего» прислали видео, как глава Петрозаводска Владимир Любарский станцевал на сцене во время мероприятия «ЗаБег.рф».



Александр Воронов

Напомним, что в Петрозаводске организаторы «ЗаБег.рф» объявили нового главу города Владимира Любарского амбасадором мероприятия.



Александр Воронов

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавируса

В Карелии число больных, скончавшихся от коронавируса, увеличилось за сутки на три человека и в итоге составило 546, сообщили в оперштабе.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 69-летняя жительница Костомукши, в Больнице скорой медицинской помощи умер 76-летний петрозаводчанин, в Госпитале для ветеранов войн скончался 83-летний житель Кондопоги. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от COVID-19 скончались 546 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших – 55 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных составляет 46257 человек.

Выздоровели 45463, за сутки выписаны по выздоровлению 63 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7696,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3443,8 случая, по Северо-Западу – 5996,5.

фото: читатель Столицы на Онего

Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)

Пожар произошел в номере на 4-ом этаже, сообщили в МЧС Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 30 мая, около 19.20 произошел пожар в гостинице «Северная», в номере на 4 этаже.

По информации МЧС, на месте работают все дежурные части Петрозаводска. Пока информации о погибших или пострадавших нет.

Видео пожара можно увидеть по камере комапнии "Сампо.ру".

фото: ГИБДД Карелии

Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Смертельная авария произошла по дороге на Костомукшу, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, сегодня, 30 мая, около 11.00 на 196 км автодороги А-137 автодорога Р-21 «Кола» — Тикша – Ледмозеро – Костомукша — государственная граница с Финляндской Республикой произошло столкновение лесовоза Volvo с автомобилем Mitsubishi Pajero.

В Mitsubishi находилось четверо человек. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины - водитель внедорожника и её пассажирка. Еще двое пассажиров - мужчина и несовершеннолетний ребенок с травмами госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Артур Парфенчиков стал участником забега по историческому центру Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков присоединился к этапу всероссийских соревнований «ЗаБег.рф», который проходит сегодня в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал видеозапись, как он вышел на 10-километровую дистанцию «Скандинавская ходьба».

Участников забега подбадривают барабанщики. По окончании дистанции всех спортсменов ждут медали финишера и брендированные футболки.

Напомним, в Петрозаводске сегодня, 30 мая, состоится этап всероссийских соревнований «ЗаБег.рф». Полтысячи спортсменов испытают себя в карельской столице на дистанциях 1, 5, 10 или 21,1 километра. Не останутся в стороне и юные бегуны: для малышей от 2 до 6 лет проведут детские забеги. Старт соревнованиям будет дан в 85 регионах России.

Отметим, что в Петрозаводске организаторы «ЗаБег.рф» объявили нового главу города Владимира Любарского амбасадором мероприятия.

фото: паблик «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск | Птз»

«Одно неловкое движение, и беды не избежать» - в Петрозаводске построили детскую площадку на крыше парковки

В микрорайоне Кукковка родители бьют тревогу, опасаясь, что кто-нибудь из детей упадет с игровой площадки, расположенной на 5-метровой высоте, на крыше парковки.

В паблике «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск | Птз» размещена запись, в которой родители подняли вопрос о безопасности детей, которые играют в городке, расположенном на крыше парковки, на высоте 5 метров от земли.

«На Ровио построили новый дом с очень опасным ограждением у детской площадки. Сама детская площадка находится над паркингом на высоте примерно 5 метров. Каждый раз, когда там гуляем, наблюдаем, как детки лет 8-12 бегают за ограждением на огромной высоте. Зрелище страшное! Одно неловкое движение, и беды не избежать!» - сообщается в паблике.

Напомним, ранее на Ключевой 10-летний мальчик упал с недостроенного здания и с травмами был госпитализирован.

фото: администрация Петрозаводска

Житель Петрозаводска не нашел 240 елей, высаженных в парке Беличий остров

Петрозаводчанин в соцсети написал, что из 240 елей, о посадке которых сообщила администрация в парке Беличий остров на Кукковке, он нашел чуть больше полусотни.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанин сообщил о своих сомнениях по поводу количества высаженных в парке Беличий остров деревьев.

«Дорогие друзья, я далеко не специалист, но на мой взгляд вопрос важный! 21 мая была проведена акция "Сад памяти" на Кукковке в парке Беличий остров. По данным из новостных источников, было высажено 240 деревьев. Я лично был в этом парке и не поленился их посчитать, в итоге их оказалось 58. Конечно, я не математик, но ошибиться на 140 деревьев вряд ли бы смог, тем более новые высаженные деревья ярко видны даже в лесу. Быть может, я пропустил какое-либо место в этом парке, которое плотно усажено деревьями, думаю, жители Кукковки сразу меня поправят и скажут: "Да вот же они!" – написал сомневающийся петрозаводчанин и напомнил, что дерево стоит около 1,5 тыс. рублей.

Напомним, акция "Сад памяти" прошла в парке Беличий остров 21 мая: жители Петрозаводска высадили 240 молодых елей, несмотря на дождливую погоду, мероприятие собрало около 120 человек, сообщила администрация города.

фото: Владимир Любарский

Любарский пробежался по Петрозаводску и сфотографировал все проблемные участки, которые попались на пути (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский проинспектировал город во время утренней пробежки.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский опубликовал видео, которое собрал из фото, сделанных во время пробежки 29 мая.

Есть в видеоролике и дырявая набережная, и брошенный строителями мусор, и лужи, и кадры благоустройства…

Внедорожник застрял на железнодорожных путях в Петрозаводске

На железнодорожных путях на Ключевой стоит внедорожник.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото и видео отом, что на заброшенных ж/д путях на Ключевой стоит внедорожник Toyota.

«В 9.20 проезжал, он как раз доехал до этого места и уперся в уклон и шпалу вдоль путей», - написал один из комментаторов паблика.

К месту происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которые осмотрели автомобиль, водитель в машине отсутствовал.

Госавтоинспекция выяснила, что брошенный на ж/д путях внедорожник не представляет опасности для железнодорожного транспорта, так как дорога, по информации ОЖД, не используятся для движения локомотивов.

В результате машина продолжает стоять на путях, водителя ищут, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Более 30 больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов в ковид-центрах республики.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в стационарах Карелии находятся 336 пациентов с коронавирусом.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, 301 из них – в состоянии средней тяжести, 31 пациент – в тяжелом состоянии. Еще 4 больных COVID-19 – в крайне тяжелом состоянии. Они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, по данным на 30 мая 2021 года от коронавируса в Карелии скончалось 546 человек.

фото: читатель "Столицы на Онего"

После публикации в СМИ управляющая компания вычистила крысятник, который ранее забыла убрать

Из пустующей постройки на улице Сорокской вынесли более 60 мешков мусора.

В минувшую субботу, 29 мая, в редакцию «Столицы на Онего» обратились горожане, которые сообщили, что глава Петрозаводска Владимир Любарский поручил ликвидировать крысятник в заброшенной постройке у дома №5 по Сорокской, а управляющая компания КЭСКО ничего не выполнила.

«Вот так исполняются управляющей КЭСКО обещания мэру города о чистке крысятника на улице Сорокская. Как были грязь, вонь и крысы - так и осталась. Почистили..... Жесть со входа отодрали - добро пожаловать, маргиналы. Теперь вход свободен для всех и детей в том числе!!!» - написали в соцсети жители домов по улице Сорокской.

«Столица на Онего» опубликовала жалобу жильцов, и после публикации в СМИ появились рабочие, которые убрали весь мусор в заброшенном строении на улице Сорокской,5, неподалеку от кинотеатра «Калевала».

«Эту заброшку наконец-то вычистили, больше 60 мешков мусора вынесли», - сообщили горожане в редакцию и прислали фото чистой постройки.

В свою очередь, Владимир Любарский в соцсети написал, что на ближайшей городской планерке будет решен вопрос с контролем исполнения поручений.

фото: со страницы Ирины Петуховой

В Петрозаводске умер известный карельский историк Александр Кожанов

Карельского ученого, кандидата исторических наук Александра Алексеевича Кожанова не стало 29 мая на 72-м году жизни.

Как сообщил на своей странице в соцсети кандидат исторических наук, доцент Андрей Бутвило, 29 мая умер Александр Алексеевич Кожанов.

Ученый, кандидат исторических наук Александр Кожанов скончался на 72-м году жизни. Многие знают его как строгого преподавателя и мудрого наставника. Александр Алексеевич до 2004 года был заведующим кафедрой истории дореволюционной России в Петрозаводском госуниверситете, а также создателем и бессменным руководителем кафедры архивоведения и специальных исторических дисциплин до 2014 года.

Замдиректора Национального архива Карелии Ирина Петухова написала в соцсети: «Уходят люди, без которых мир не будет прежним. Хочется, чтобы сохранилась память о его заслугах — добрая и светлая память. Умный, ироничный, харизматичный человек».

Ирина Петухова рассказала, что большой и высокий, как скала, Александр Алексеевич был одновременно очень ранимым и добрым человеком, любил кошек.

Андрей Бутвило вспомнил, как после 60-летнего юбилея историка руководство ПетрГУ разогнало его кафедру и ликвидировало направление подготовки студентов.

«Возглавив сначала кафедру истории дореволюционной России, а затем – архивоведения и специальных исторических дисциплин, он проделал огромную работу по открытию в нашем университете сначала специализации, а затем и специальности «Историко-архивоведение», ставшей одной из наиболее популярных на историческом факультете», — написал Бутвило.

фото: © ИА «Республика» / Сергей Юдин

Депутаты парламента Карелии устроили холодный душ республиканскому министерству имущественных и земельных отношений

Мало кто ожидал, что утверждение в Заксобрании Карелии очередных итогов исполнения региональной программы приватизации обернется очередным холодным душем для республиканских чиновников, ответственных за управление государственным имуществом.

По словам губернаторского представителя в карельском парламенте Юрия Шабанова, во время обсуждения этих итогов депутатским комитетом по экономической политике особых вопросов к документу не возникло, и господин Шабанов даже не счел необходимым приглашать на сессию министра имущественных и земельных отношений Янину Свидскую. Но ее отсутствие на внеочередном заседании Законодательного собрания только подогрело эмоции депутатов.

Напомним, в прошлом году в Карелии не было реализовано ни одного государственного пакета акций и ни одного имущественного комплекса государственных унитарных предприятий республики из числа запланированных к приватизации. По сути, продажа 22 объектов недвижимости стала единственным достижением республиканских властей в исполнении утвержденной ими программы. От реализации этих объектов карельская казна получила около 65,5 миллиона рублей. Из них более 49,5 миллиона рублей составили доходы от продажи зданий, сооружений и помещений, а остальные 15,9 миллиона – поступления от продажи земельных участков, которые были отчуждены одновременно со зданиями, включенными в программу приватизации.

В целом, доходы бюджета Карелии от продажи материальных и нематериальных активов составили в 2020 году свыше 74,7 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим годом выросли более чем вдвое. Однако стоит заметить, что в прошлом году республиканские власти рассчитывали получить от реализации региональных активов почти 267 миллионов, и это означает, что план по сбору такого вида доходов оказался выполнен в Карелии лишь на 28%.

Выступление на сессии «единоросса» Красулина поддержал лидер фракции «Справедливой России» Виктор Степанов, который считает, что у республиканского правительства нет стратегии по управлению государственным имуществом.

Подробнее о скандале читайте в статье Валерия Поташова.

фото: МВД Карелии

Полицейские поймали и оштрафовали пьяного водителя, устроившего гонки в Петрозаводске

Водителя, устроившего гонки в состоянии опьянения, поймали на трассе и выписали 8 штрафов, сообщили в МВД Карелии.

Около двух часов ночи 29 мая в ходе патрулирования центра Петрозаводска наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города заметил автомобиль BMW, водитель которого вел себя подозрительно. В районе дома №15 по проспекту Первомайскому полицейские остановили машину, за рулем которой находился гражданин с признаками алкогольного опьянения.

Но 35-летний петрозаводчанин от медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, у него отсутствовали регистрационные документы на автомобиль и водительские права, полис ОСАГО. Воспользовавшись моментом, мужчина заблокировал двери транспортного средства и попытался скрыться от полицейских. Экипажем ДПС было организованно преследование, на 36 километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви» машину остановили.

Водитель вновь попытался скрыться и оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

В отношении гражданина составлено 8 административных материалов: за управление траспортом без документов, за нахождение за рулем в состоянии опьнения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и по трем фактам проезда на запрещающий сигнал светофора.

Гражданин помещен до вытрезвления в специальное помещение для содержания задержанных лиц, транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.

фото: Заксобрание Карелии

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и депутаты парламента приняли участие во всероссийском полумарафоне “ЗаБег.РФ”

Элиссан Шандалович преодолел дистанцию в 5 км, заняв первое место в своей возрастной группе.

“Сегодня от Камчатки до Калининграда совершают забег тысячи человек. Это отличный подарок и замечательный праздник для всех любителей спорта. Уверен, полумарафон станет ярким и запоминающимся событием, который поможет привлечь к спорту очень много людей ”, - сказал Элиссан Шандалович на открытии мероприятия.

Трасса забега проходила по историческому центру Петрозаводска. Спикер карельского парламента преодолел дистанцию в 5 км, заняв первое место в своей возрастной группе. Депутаты Анна Лопаткина и Валерий Шоттуев бежали без учета времени в рамках “Марша здоровья”. Тимур Зорянков и глава Карелии Артур Парфенчиков соревновались в скандинавской ходьбе.

“Dum curro - habito (с латинского - пока бегу - живу))! Это было здорово! Пробежаться прохладным утром в канун карельского лета - самое то. Молодцы все, кто не поленился и воскресным утром принял участие в #забегрф. Карелия поддержала всю страну - от Калининграда до Камчатки. Вместе мы - сила! Отдельный респект моему парламентскому коллеге Валерию Николаевичу Шоттуеву! Даст фору любому!” - написал спикер парламента на своей странице “ВКонтакте”.

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в пятый раз. Участникам на выбор предлагались дистанции 5, 10 или 21,1 км.

фото: © Администрация Петрозаводска

На Тропе Ивана-Царевича в Петрозаводске торчат железные штыри – подрядчик ушел исправлять недоделки на набережной

Жители микрорайона Древлянка устали от безобразия и непорядочности по отношению к ним и касательно Тропы Ивана-Царевича, куда было вложено немало сил и народных средств.

В паблике «Тропа Ивана Царевича» сообщается, что 25 мая прошла внеплановая встреча по работам на Тропе. В ходе встречи оценили выполненные работы по восстановлению дорожки и обсудили сроки окончания работ.

Активисты написали список невыполненных работ:

1. Установка бортовой доски около дома 1;

2. Удаление отсева с газонного покрытия около дома 1;

3. Посев травы вдоль всей тропы;

4. Удаление гвоздей и металлических штырей вдоль тропы;

5. Заглубление бортовой доски (чтобы не висела);

6. Укладка бута около д. 3;

7. Укладка бута на склоне вдоль трубы около д. 13;

8. Подсыпка тропы.

«Сроки работ опять сдвинулись, так как, со слов подрядчика, он выполняет гарантию на набережной, - сообщается в паблике. - Мы устали от такого безобразия и отношения к жителям района и нашему объекту, в который было вложено немало сил и народных средств. Очень надеемся, что к 15 июля тропа будет доделана».

Общественники предупреждают, что железные штыри всё ещё торчат во многих местах вдоль дорожки: будьте аккуратны, берегите себя и деток.

Напомним, 28 апреля на аллее Тропа Ивана-Царевича администрация провела выездное совещание и выявила недоделки подрядчика, в том числе размытую талыми водами пешеходную дорожку. Подрядчика обязали все исправить.

фото: "Единая Россия"

Предварительное голосование «Единой России» завершается сегодня

В Карелии оно проходит в онлайн-формате, зарегистрировавшиеся избиратели могут проголосовать до 20.00.

Сегодня по всей стране завершается предварительное голосование «Единой России». В целом на сайте PG.ER.RU для участия в процедуре зарегистрировались более 7,5 миллиона граждан.

Как отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков, предварительное голосование – это возможность для всех граждан страны, даже тех, кто не состоит в партии, участвовать в отборе кандидатов.

«Считаю важным, что крупнейшая партия в России советуется с гражданами и на основании конкурентной процедуры определяет кандидатов, которых впоследствии выдвинет на выборы. Современный формат онлайн-голосования – удобный и комфортный для избирателей. Уверен, это шаг вперед в развитии политической системы страны», - сказал Артур Парфенчиков.

Как сообщалось ранее, основой системы электронного предварительного голосования является блокчейн, записи из которого нельзя удалить или изменить. Это позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования.

Дополнительную надежность и защищенность процедуре придает верификация избирателей через сайт «Госуслуги». По завершении голосования каждый избиратель с помощью индивидуального ключа шифрования, к которому организаторы не имеют доступа, сможет проверить, корректно ли учтен его голос.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В середине июня россиян ждут три выходных дня подряд

Длинные выходные появятся благодаря Дню России, который отмечается 12 июня.

В Минтруда напомнили, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим дням. В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.

А пятница, 11 июня, будет считаться предпраздничным днем, и все россияне смогут покинуть свои рабочие места на час раньше.

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Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 30 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +4 …+9 2 м/с С 757 мм.рт.ст. 59% день Облачно с прояснениями, +9 …+11 2 м/с СВ 758 мм.рт.ст. 39% вечер Ясно, +6 …+11 1 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 52% ночь Ясно, +4 …+6 3 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 67%

фото: Столица на Онего

В Карелии морозную ночь 31 мая сменит теплый день

О погоде на 31 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 31 мая будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. По западным районам пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый.

Ночью похолодает до +1, +6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -1, -3°С, днем потеплеет до +12,+17°С, местами до +20°С.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска изъяли скутер у водителя, лишенного водительских прав

Автоинспекторы отстранили от управления водителя, лишенного права управления, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводск сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя на скутере и выяснили, что мужчина ранее был лишен прпва управления транспортом, а сейчас в нарушение закона сел за руль без водительского удостоверения.

В результате автоинспекторы отстранили водителя от управления, а скутер транспортировали на штрафстоянку.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

фото: ГИБДД Карелии

Инспекторы ГИБДД отстранили от управления двух пьяных водителей в районах Карелии

Водители-нарушители в состоянии алкогольного опьянения остановлены в Пряжинском и Медвежьегорском районах, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 29 мая, около 19.00 в Пряжинском районе на 469 км федеральной автодороге "Сортавала" инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем 63-летнего водителя, который имел признаки алкогольного опьянения.

В воскресенье, 30 мая, в 00.10 в поселке Ламбас-ручей Медвежьегорского района был отстранен от управления автомобилем Nissan 40-летний водитель, который также имел признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование нарушителей с помощью алкотестера подтвердило предположения инспекторов - оба водители пьяны.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, за что водителям грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Водителя маршрутки в Петрозаводске оштрафовали за разговор по телефону на работе

Госавтоинспекция Петрозаводска в ходе проверки автобусов выявила водителя-нарушителя.

В Петрозаводске для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта Госавтоинспекция проводит ежедневные сплошные проверки автобусов. В ходе которых сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения.

Так, во время рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили водителя-нарушителя, который во время перевозки пассажиров разговаривал по телефону, подвергая, таким образом, всех опасности.

«В отношении водителя маршрутного автобуса вынесено постановление об административном правонарушении за пользование во время движения транспортным средством телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», - сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Согласно закону, за данное нарушение водителю грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Рыбак спас белку от кусачих рыб (ВИДЕО)

Канадский рыбак Мэтт Майерс чудом спас белку от напавших на нее окуней.

Майерс рыбачил на реке Мирамиши в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщает news.mail со ссылкой на UPI. Он заметил необычную активность окуней в воде, окруживших палку.

Мужчина подплыл поближе и увидел, что палка на самом деле была рыжей белкой. Рыбы кусали ее и не давали зверьку плыть.

«Я не думаю, что они пытались ее съесть», — сказал Майерс. Скорее всего, окуни перепутали зверька с самкой, готовящейся метать икру.

Майерс подхватил зверька на весло, и белка тут же вскарабкалась на лодку. Канадец высадил ее на суше и продолжил рыбалку.

фото: © AP Photo/Doug McSchooler

Член общественной палаты России предложили ввести норму покупки алкоголя в одни руки

В России предложили ввести норму, по которой каждый гражданин в одни руки не сможет приобрести больше пяти литров алкоголя в год.

С таким предложением выступил член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет «Лента.ру».

По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя.

«У Всемирной организации здравоохранения есть четкое определение, что свыше, например, пяти-шести литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание», — объяснил общественник.

Также Химзаев предложил ряд мер, которые, на его взгляд, позволят сократить объемы контрафактного алкоголя, в частности, вывод специализированных магазинов из населенных пунктов и полная государственная монополия продажи спиртного.