Что случилось в Петрозаводске и Карелии 1 июня

фото: © правительство Карелии

Глава Петрозаводска начал решать вопрос с парковкой у железнодорожного вокзала

По словам Владимира Любарского, для создания парковки у железнодорожного вокзала, возможно, придется переформатировать площадь.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска сегодня ночью затронул сложный, но очень актуальный для всех вопрос с парковкой на площади Гагарина, у ж/д вокзала.

«На ночь глядя - что-то надо делать с парковкой на Гагарина. Дополнительная у паровоза - это в пользу бедных, она не разгрузит площадь. Единственный вариант, который пока вижу - саму площадь переформатировать... Это, конечно, крайне тяжелое решение, оно изменит облик того, к чему привыкли все. Это, конечно, не означает, что там будет заасфальтированная площадка и беспорядочно стоящие авто, но тем не менее», - написал Любарский депутатам Петросовета.

Вопрос еще будут обсуждать. Но под постом на странице мэра уже огромное количество комментариев с предложениями.

Напомним, ранее у ж/д вокзала была платная парковка, но Арбитражный суд Карелии признал недействительным договор аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске и обязал фирму-арендатора вернуть участок земли.

Теперь земля вернулась городу, а автомобилистам остались все те же проблемы – отсутствие парковки на площади Гагрина.

фото: © Партия Роста

Дмитрий Фабрикантов: Вопрос с парковкой у вокзала в Петрозаводске нужно срочно решать

Председатель Партии Роста в Карелии Дмитрий Фабрикантов прокомментировал заявление главы Петрозаводска о судьбе парковки у железнодорожного вокзала.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил о намерении решить вопрос с парковкой личного и общественного транспорта на площади Гагарина. Это заявление прокомментировал председатель Партии Роста в Карелии Дмитрий Фабрикантов:

- Карельское отделение Партии Роста в своей предвыборной программе предложит реальные меры по соблюдению прав людей за рулем в нашей республике. Одним из самых актуальных вопросов является проблема парковок в Петрозаводске. Это настоящий бич для автовладельцев.

Мы поддерживаем решение мэра Петрозаводска Владимира Любарского заняться организацией нормальной парковки у железнодорожного вокзала. Сейчас там сложилась абсолютно неприемлемая ситуация: встать негде, добавились автобусы в связи с переносом автовокзала. Люди в спешке вынуждены высаживать и забирать пассажиров, машину не оставить. Нет возможности нормально встретить или проводить на поезд родных. При этом очень активно ведут себя полицейские, причем именно в часы прибытия и отправления поездов.

Считаем, что вопрос с парковкой у вокзала нужно срочно решать. Озеленение города тоже очень важно, конечно, нам хочется видеть Петрозаводск зеленым и красивым. Надеюсь, эту проблему Владимир Любарский также не оставит без внимания.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Еще двое жителей Карелии скончались от коронавируса за последние сутки

Всего с начала пандемии от коронавируса умер 551 человек, сообщил глава Минздрава Карелии.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом пишет министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 551 человек.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 жителей республики. Из этого числа 53 человека — заболевшие, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, 1 человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47376 человек.

Выздоровели 45588 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 67 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7715,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3456,2 случая, по Северо-Западу — 6014,8.

Ранее в оперштабе сообщили, что обстановка с заболеваемостью в Карелии стабилизировалась.

фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда

Замедление роста цен в Карелии объяснили спадом пандемии коронавируса

Замедление роста цен в Карелии вызвано, в том числе, снижением спроса на определенные товары и услуги, которые дорожали под влиянием пандемии коронавируса.

Такой вывод содержится в аналитической записке карельского Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национального банка по Республике Карелия.

Годовая инфляция в Карелии в апреле 2021 года продолжила снижение и составила 6,3% после 6,6% в марте. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились в апреле в годовом выражении до 5,9%. В марте этот показатель составлял 7,1%. «Подешевели в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого апельсины, а также лимоны и чеснок, которые значительно подорожали в минувшем году из-за ажиотажного спроса на фоне начала пандемии коронавируса», — пояснили в Нацбанке Карелии. Улучшение ситуации с коронавирусом повлияло и на цены в сфере услуг — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © кадр из видео

Сразу четыре автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Массовое ДТП произошло утром 1 июня на Первомайском проспекте.

Утром 1 июня в 9.00 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Ленинградская произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

На видео заметно, как двигавшийся по Первомайскому проспекту автомобиль пытался проехать по перекрестку в тот момент, когда машины на Ленинградской уже начали движение. На светофоре, судя по всему, для виновника ДТП уже горел запрещающий сигнал. В результате нарушитель столкнулся с одной из начавших движение машин. От удара его развернуло, он по инерции врезался в стоящий на встречной полосе автомобиль. Последний, в свою очередь, откатился назад и задел машину, стоящую непосредственно за ним.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.

фото: Екатерина Литвинова, фото из личного архива

Сенсации праймериз «Единой России» в Карелии: "девушка из исполкома", сбитые летчики и чистка Петросовета

Праймериз «Единой России» показали мобилизационный ресурс партии в Карелии и не обошлись без сюрпризов.

Стали известны итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы от «Единой России». В Карелии в праймериз партии власти приняло участие около 4% избирателей, то есть, по большому счету, «все свои». Но даже эти «свои» (административно зависимые люди и сами единороссы с их близким кругом), обеспечили неожиданные результаты в некоторых округах.

По итогам праймериз в Карельском одномандатном округе победителем стала действующий депутат Госдумы Валентина Пивненко, которая собралась на выборы в шестой раз. За нее проголосовали 10 тысяч 111 выборщиков. На втором месте - председатель Заксобрания Карелии, руководитель регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович (4 472 голоса).

То, что фамилия Шандаловича осталась в списке претендентов, говорит о многом. Он публично заявил, что снимается с выборов в Госдуму, но технически процедуру снятия кандидатуры с праймериз до конца не довел. В результате голосовать могли и за него, и проигрыш оказался болезненным. Особенно скромно количество голосов, набранных Шандаловичем (4 472), смотрятся даже не на фоне Пивненко (у нее 10 111), а в сравнении с результатом, который показала депутат Заксобрания, представитель ОНФ Анна Лопаткина (9 944), став победителем в общепартийном списке, не являясь даже членом партии.

Еще одна сенсация праймериз – третье место в Карельском одномандатном округе заняла малоизвестная (но очень симпатичная - см. фото) девушка - заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России», председатель Молодежного парламента Екатерина Литвинова. Она набрала 1982 голоса, то есть отстала от Шандаловича примерно в два раза, что сопоставимо с его отставанием от Пивненко.

Подробнее читайте в материале «Мазуровский и другие сбитые летчики».

фото: © кадр из видео

Жесткое столкновение двух автомобилей в Петрозаводске попало на камеру (ВИДЕО)

Две автоледи не поделили один из перекрестков карельской столицы.

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская 1 июня в 12.06 произошла авария с участием двух автомобилей. Ролик был размещен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, поворачивавший на улицу Мурманскую автомобиль не пропустил малолитражку, следовавшую по Октябрьскому проспекту. От удара первую машину развернуло, и оба участника ДТП выехали за пределы перекрестка.

Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

фото: © Столица на Онего

Еще одна трасса в Карелии стала федеральной

Автомобильная дорога Р-21 «Кола» - Пяозерский - граница с Финляндской Республикой получила с 1 июня федеральный статус.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, назвав получение федерального статуса для трассы в 157 км в Лоухском районе одним из важнейших событий текущего года по развитию инфраструктуры Карелии.

«Конечно, мы шли к этому событию, одновременно понимая и наличие юридических оснований для такого статуса, и в то же время осознавая сложность его достижения в силу малонаселенности прилегающей к дороге территории, отсутствия крупных значимых предприятий. Уверен, помогли и придание территории особого статуса Арктической зоны, в том числе экономической, и наши планы по развитию севера республики, включая трансграничный туризм (есть у кого-то ещё вопросы по значимости туризма для нашего поступательного движения вперёд?). Используя новый статус дороги и перспективы ее ремонта по федеральным нормативам, мы немедленно приступаем к формированию новой концепции развития севера Карелии», — сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поздравил жителей Лоухского района с появлением новой федеральной трассой. Он отметил, что содержание дороги по федеральным нормативам уже в ближайший год должно улучшить ее качество, но главные изменения начнут происходить через 3-5 лет после проведения проектирования реконструкции и ремонта дороги.

«Надеюсь, основные работы на дороге по приведению ее в нормативное состояние начнутся именно в эти сроки», — пишет руководитель республики.

Ранее Артур Парфенчиков пообещал, что проблемный участок федеральной трассы под Петрозаводском будет отремонтирован раньше срока.

фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

Объявлены условия приватизации служебных квартир медиков в Карелии

Власти Карелии установили порядок передачи служебных квартир в собственность медицинских работников.

Условия приватизации закреплены совместным приказом Минздава и Минимущества, подписанным 26 мая 2021 года.

Согласно документу, медработник, проживающий в служебном жилье, имеет право получить его в собственность, если проработал не менее 10 лет в учреждении здравоохранения, на балансе которого находится квартира. Кроме того, у работника и членов его семьи не должно быть иного жилья на территории Карелии. О других условиях приватизации читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК»

Появились фото смертельного ДТП в Карелии, где погибли две женщины

Спасатели опубликовали кадры аварии по дороге на Костомукшу, где внедорожник столкнулся с лесовозом.

Напомним, ДТП произошло 30 мая в 10.55 на 195 км автомобильной дороги А-137 (автодорога Р-21 «Кола -Тикша — Ледмозеро — Костомукша»). В результате столкновения Mitsubishi Pajero и лесовоза смертельные травмы получила 35-летняя водитель Mitsubishi Pajero и ее 40-летняя пассажирка — обе скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира внедорожника — 46-летний мужчина и 4-летний мальчик получили множественные травмы, с которыми были госпитализированы.







Как пишут в паблике костомукшского пожарно-спасательного отряда, в дальнейшем один человек силами санитарной авиации был эвакуирован в больницу в Петрозаводск.

фото: © Iltalehti

Завтраки премьер-министра стали главным политическим скандалом в Финляндии

В соседней стране начато расследование, насколько законно государству оплачивать питание главы правительства в его официальной резиденции.

Уже неделю крупнейшие финские газеты и телекомпании следят за развитием скандала вокруг премьер-министра страны, социал-демократки Санны Марин, которую заподозрили в питании за счет налогоплательщиков в своей официальной резиденции Кесяранта. Полагаем, у россиян даже вопроса не возникло бы о том, что глава правительства ест и пьет на государственных дачах за бюджетные средства. Однако в соседней Финляндии это стало поводом для целого расследования, в котором задействованы сотрудники полиции, налоговой службы и правительственные чиновники.

Читайте подробнее в статье «Завтрак за государственный счет».

фото: © кадр из видео

Опасный маневр маршрутки в Петрозаводске едва не закончился трагедией (ВИДЕО)

Водитель маршрутки в Петрозаводске ради экономии нескольких секунд рисковал жизнями пассажиров и водителей других автомобилей, выехав на перекресток под запрещающий сигнал светофора.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео нарушения ПДД. Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

На пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Лыжной и Калинина 1 июня в 11.10 водитель маршрутного автобуса совершил крайне опасный маневр — в тот момент, когда для автомобилей на Калинина и Ключевском шоссе уже загорелся «зеленый», он выехал на перекресток, поворачивая с улицы Правды в сторону Ключевой. Чудом никто не пострадал, уже начавшие движение автомобили успели притормозить.

«Жизнь пассажиров стоит 35 рублей, плевать что произойдёт, главное больше заработать», — прокомментировал видео его автор.

Напомним, сегодня утром водитель, вылетевший в центре Петрозаводска на перекресток под запрещающий сигнал светофора, спровоцировал аварию с участием сразу 4 автомобилей.

А 24 мая маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре столицы Карелии.

фото: © ДТП ПТЗ

«Машина в хлам»: опубликованы фото страшной аварии в Карелии, где погиб пенсионер из Мурманска

В ДТП на «встречке» на трассе в Сегежском районе один человек погиб и трое пострадали.

Напомним, в минувшее воскресенье, 30 мая, в 13.30 в Сегежском районе, на 729 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 22-летний водитель автомобиля УАЗ Pickup допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП 64-летний водитель Kia Rio, житель Мурманска, погиб. Пострадала 56-летняя пассажирка Kia, также жительница Мурманска. Сам виновник ДТП — водитель УАЗа и его 22-летний пассажир тоже получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Как пишут на сайте ДТП ПТЗ, столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на относительно прямом участке автодороги. От лобового столкновения легковой автомобиль развернуло на проезжей части, пикап отбросило за пределы проезжей части в кювет. Машины получили сильные повреждения.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Детские сады в Петрозаводске не хотят принимать летом детей, чьи родители выходят в отпуск

Прокуратура выявила нарушения в нескольких дошкольных учреждениях города, где заведующие требуют от родителей справки об отсутствии у них отпуска с июня по август, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Петрозаводска проверила несколько детских садов, на работу которых пожаловались родители. Выяснялось, что в некоторых учреждениях появились объявления о том, что в летний период в детсады будут приниматься лишь те дети, чьи мамы и папы представят справку, выданную работодателем, об отсутствии у них отпуска в период с июня по август 2021 года.

В то же время, отказ в приеме детей в детский сад в летний период в том случае, если родители находятся в отпуске, действующим законодательством не предусмотрен, уточнили в надзорном ведомстве.

По выявленным фактам прокуратура города внесла предостережения заведующим детских садов. Данная ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Оперштаб: Обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Карелии стабилизировалась

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом прекращает публиковать ежедневную сводку о состоянии заболеваемости COVID-19 в республике.

С сегодняшнего дня меняется формат информирования о ситуации с коронавирусом в республике, сообщили в оперштабе.

"Обстановка с заболеваемостью в Карелии стабилизировалась. Это связано с продолжающейся вакцинацией граждан от новой коронавирусной инфекции и формированием коллективного иммунитета, в том числе иммунитета у тех, кто уже переболел COVID-19. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации ежедневная публикация оперативной сводки исчерпала свою актуальность", - говорится в сообщении оперштаба.

При этом узнать о ситуации с коронавирусом по-прежнему можно будет на официальном сайте правительства республики и информационных ресурсах Министерства здравоохранения Карелии. Информация будет публиковаться ежедневно в форме таблицы.

"Кроме того, еженедельно о ключевых тенденциях в эпидемиологической обстановке на своей странице будет рассказывать министр здравоохранения региона. Также на упомянутых информационных ресурсах и в средствах массовой информации продолжатся регулярные публикации о ходе вакцинации в республике и иных мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - уточнили в оперштабе.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Сезон фонтанов открыли в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Традиционный праздник по запуску фонтанов прошел в первый день на Древлянке.

Несколько десятков взрослых и детей собрались сегодня, 1 июня, у отреставрированного фонтана на Березовой аллее. Именно здесь, а не у привычной «Молекулы Фуллерена» в центре города, был дан торжественный старт сезона фонтанов.











Гостей праздника ждал концерт, интерактив от Пабло Колладо, танцора и хореографа из Кубы, и шоу мыльных пузырей.

В первый день лета в Петрозаводске запустили также фонтаны у кафе «Нойбранденбург», «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», в сквере «Аквамарин» и «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота.

фото: Яндекс. Карты

Сразу 7 старинных построек в Карелии признаны объектами культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия регионального значения в Карелии пополнили еще 7 зданий, построенных для производственной, торговой и других видов деятельности.

Охранный статус построек установлен приказами Управления по охране объектов культурного наследия Карелии, подписанных 27 мая 2021 года.

Все они расположены в Сортавале. Перечень пополнили здания бывшего пивзавода 1858 года постройки на ул. Советских космонавтов, 3, аптеки (1882 год, ул. Карельская 14), торгового дома (1899 год, Комсомольская, 6) и ряд других объектов. Поробнее об этих памятниках истории читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море

Новые правила рыболовства дают возможность жителям городских и прибрежных населенных пунктов Карелии ловить рыбу сетями в Белом море, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Накануне, 31 мая, Минюст РФ зарегистрировал документ, подготовленный Минсельхозом. Среди изменений, которых давно ждали в Карелии, – жителям городских и прибрежных населенных пунктов республики разрешено ловить рыбу сетями в Белом море без путевки, рассказал сенатор Игорь Зубарев.



Совет Федерации

«Нам удалось доказать, что жители как сельских, так и городских населенных пунктов, которые хотят ловить рыбу, никак не влияют на увеличение промысловой нагрузки на запасы водных биоресурсов Белого моря. Наша поправка вошла в новую редакцию правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Теперь жители городских прибрежных населенных пунктов также получили право рыбачить на Белом море», - пояснил Игорь Зубарев.

Напомним, вопросом отмены запрета на сетной лов в акватории Белого моря карельские парламентарии занимаются с 2009 года, активно работая с федеральными ведомствами. С 2014 году удалось добиться того, чтобы гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Карелии, разрешили осуществлять любительское рыболовство. Но иногда у контролирующих органов возникают сложности в определении конкретного прибрежного населенного пункта. Населенные пункты республики, жители которых традиционно осуществляют промысел в карельской части Белого моря, размещены не только непосредственно на берегу (примыкают к береговой полосе), но также находятся в устьях рек, впадающих в море. Как следствие, ввиду отсутствия единого и четкого определения «прибрежный населенный пункт», создаются предпосылки по привлечению к административной ответственности местных жителей, осуществляющих любительское рыболовство в Белом море.

«Когда готовились правила в 2014 году, Минсельхоз России использовал новую юридическую формулировку «сельские прибрежные населенные пункты». Эта формулировка не встречалась ранее в нормативных актах и, как следствие, правоохранительные органы не знали, как ею воспользоваться. Наши рыбаки-любители стали попадать на штрафы. Мы вместе с депутатским корпусом, правительством Карелии начали искать пути решения этой проблемы. Однако, на уровне региона прокуратора запретила издавать дополнительные акты, регулирующие эти отношения. Пришлось поднимать этот вопрос на площадке Совета Федерации и делать официальный запрос на министра сельского хозяйства РФ с просьбой урегулировать эту ситуацию. К сожалению, из-за бюрократических процедур, пока эта норма сохраняется в новых правилах рыболовства. Но вода камень точит. Мы обязательно внесем изменения в правила рыболовства, уточнив термин. Жители Беломорского, Кемского и Лоухского районов должны спокойно ловить рыбу для своих семей, как это делали их деды и прадеды», - считает парламентарий.

фото: администрация Петрозаводска

По просьбам жителей Петрозаводска дорогу в Соломенное расширят

Участок проезжей части на пересечении Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена будет расширен до 7 метров, сообщили в администрации Петрозаводска.

Решение принято по итогам встречи председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева с представителями проектной организации, ГИБДД, ООО «ТехРент».

В минувший понедельник, 31 мая, состоялось выездное совещание по вопросу расширения дороги в Соломенном. Участие в нем приняли председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, представители проектной организации, ГИБДД, подрядчик. Этот вопрос стал темой обсуждения на открытой планерке с участием Главы Петрозаводска Владимира Любарского.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» участок проезжей части на пересечении Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена был отремонтирован. При реализации проекта горожане предложили расширить дорогу, так как зауженная проезжая часть отрицательно сказывается на безопасности движения.

Сегодня по итогам межведомственного совещания принято решение увеличить участок магистрали с семи до восьми метров. Также в рамках национального проекта будет обустроен светофорной объект. Комплекс работ планируют завершить до 1 сентября.

фото: На экскурсии. Из фотоархива Бориса Семенова.

«Дети и детство находились в СССР под надежной защитой»

Автор проекта «Как это было» Армас Машин в День защиты детей вспоминает о детях и детстве в советское время.

День защиты детей был не очень понятным праздником: в СССР детей образно называли единственным привилегированным классом. Называли по праву: Советское государство и общество с особой заботой относились к юным гражданам. В СССР хорошо понимали, что «дети — наше будущее», руководствовались этим лозунгом, и нам было не понятно: от кого и от чего надо защищать детей, если нам никто и ничто не угрожает? Опасностей нет нигде: ни в школе, ни во дворе, ни за пределами двора.

Конечно, родители, бабушки и дедушки, старшие сестры и братья объясняли нам, что всегда надо проявлять предусмотрительность и осторожность, особенно, если ощущаешь опасность. С самими опасностями сталкиваться не доводилось. Погибнуть в школе или на улице от пуль выродка с ружьем, стать жертвой похищения, маньяка или злодея-педофила — в СССР такое казалось чем-то невероятным. Про американских гангстеров и киднеппинг мы читали в книгах, а про педофилов слышать не слыхивали. Страшные истории про маньяков носили, скорее, профилактический характер, как сказки про Красную Шапочку и Козу с козлятами.

Подробнее читайте здесь.

фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Климат и расстояния: в Центробанке назвали основные факторы роста цен в Карелии

Региональная специфика, влияющая на рост цен в Карелии, связана с климатическими условиями и труднодоступностью населенных пунктов.

Об этом заявила начальник Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Петрова на онлайн-совещании, посвященном вопросам денежно-кредитной политики Центробанка. В нем участвовали более 100 представителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, органов исполнительной власти Карелии.

«На динамику цен в республике ощутимо влияет региональная специфика, в частности, климатические особенности (часть территории республики относится к районам Крайнего Севера), а также большая протяженность и труднодоступность некоторых населенных пунктов — по оценкам отдельных предприятий, транспортные издержки составляют от 10 до 20% в цене товара», — сообщила Петрова. Она также назвала причины замедления инфляции в респулике — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Игорь Шихов

Блогер-путешественник пешком дошел до райцентра Карелии

Житель Тюмени Андрей Шарашкин добрался до Медвежьегорска, где осматривает достопримечательности и знакомится с местными жителями.

В паблике «Медвежьегорск Типичный» выложили фото путешественника, который уже два в буквальном смысле ходит по стране.

«Сегодня у меня в гостях, наверное, самый известный за последнее время человек Андрей Шарашкин. Он бывший военный и педагог. Сегодня он ночует у меня. Очень интересный человек и я рад, что с ним знаком. Впереди у него ещё два года путешествий и через несколько дней он выдвигается на север в сторону Мурманска», — пишет местный житель Игорь Шихов, принявший блогера.

Шихов устроил для гостя экскурсию по своему родному Медвежьегорску. Путешественник побывал на месте съемок фильма «Любовь и голуби», на «Поцелуевом» мосту, на мемориалах и др.

«Я иду пешком по России, меня интересует все, что связано с историей, а также достопримечательности населенных пунктов и природа России», — рассказал Андрей Шарашкин в своем паблике в соцсетях.

Блогер путешествует с одним рюкзаком, хотя и довольно объемным — он весит больше 20 килограммов.

фото: сайт Северо-Западной транспортной прокуратуры

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карелии

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила подробности аварии поезда в Суоярвском районе Карелии.

ЧП произошло сегодня около 6 часов утра. На подъездном пути станции Лахколамен с рельсов сошли два порожних вагона и передняя тележка третьего вагона. «В настоящее время проводятся работы по подъему вагонов на рельсы, пострадавших нет, ущерба окружающей среде не имеется, движение поездов не приостанавливалось. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, 12 мая на станции Заделье Кондопожского района сошли с рельсов 19 порожних вагонов грузового поезда №2114. В результате было повреждено 3 станционных железнодорожных пути длиной около 250 метров, электроопора № 7, произошел обрыв контактной сети. Причинен материальны ущерб организации-владельцу вагонов на сумму 15 миллионов рублей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

фото: официальный сайт правительства РК

Делегация Карелии на международном форуме планирует заключить соглашения с крупными инвесторами

Официальная делегация Карелии под руководством главы республики Артура Парфенчикова примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня.

В рамках форума планируется провести ряд встреч и подписать соглашения о расширении взаимодействия с «Почтой России», «Росагролизингом», переговоры о совместной реализации проектов с государственными корпорациями.

На встречах с собственниками ведущих предприятий республики запланировано подписание соглашений о реализации инвестиционных проектов. В частности, правительство Карелии подпишет протокол о намерениях с ПАО «Сегежа Групп». Эта компания готовит проект создания в республике биотехнологического комплекса на основе наилучших доступных технологий в сфере целлюлозно-бумажного производства.

Проекты ООО «Карелия Палп Холдинг» в Кондопоге и ООО «РК-Гранд» в Питкяранте – предприятий, с которыми также планируется заключить договоры, направлены на модернизацию производств и увеличение объемов выпускаемой продукции.

Еще одно соглашение будет заключено с АО «Трансмашхолдинг». Документ предполагает реализацию инвестиционного проекта по созданию центра компетенций литейного производства на площадке Литейного завода «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске.

Реализация перечисленных проектов внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие республики, будет стимулировать создание новых, в том числе высококвалифицированных рабочих мест, пояснили в правительстве.

Отдельные встречи будут посвящены развитию межрегионального сотрудничества. В рамках форума правительство Карелии планирует подписать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Костромской областью и Удмуртией, а также обновить план реализации соглашения с Орловской областью.

фото: © Марина Лысцева/ТАСC

Безработица резко снизилась в Карелии при увеличении числа вакансий

Потребность предприятий и организаций Карелии в работниках резко выросла в первом квартале 2021 года на фоне значительного сокращения безработицы по сравнению с прошлым годом.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата «О положении на рынке труда в Республике Карелия за 1 квартал 2021 года».

Количество вакансий, заявленных работодателями в службы занятости превысило 5,5 тыс. единиц, что на 31% больше по сравнению с 2020 годом. На каждые 10 вакантных мест на конец апреля претендовало 19 человек не занятых трудовой деятельностью — в 1,5 раза меньше, чем год назад. На сколько сократилась безработица, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Падение производства в сельском хозяйстве Карелии продолжается с начала года

Производство продукции сельского хозяйства Карелии в январе-апреле 2021 года сократилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы падения в отрасли ускорились по сравнению с первым кварталом, когда производство сократилось на 7,5%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–апрель 2021 года. За этот период в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по оперативным расчётам, производство cкота и птицы на убой снизилось на 16,7%, производство молока — на 6%, яиц — на 12,4%. Сократилось и поголовье коров — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Ситуация в общепите и сфере услуг в Карелии начала улучшаться после кризиса

Спад в сферах общественного питания и платных услуг, наблюдавшийся в Карелии в первом квартале, сменился ростом к началу мая.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–апрель 2021 года.

В первом квартале оборот общепита сократился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в апреле начался резкий подъем и по итогам четырех месяцев показатели отрасли выросли на 11,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Какая ситуация в сфере платных услуг и розничной торговле, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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В Петрозаводске молодые люди обстреляли, а потом подожгли квартиру семьи с ребенком

Полиция Петрозаводска нашла молодых людей, обстрелявших, а затем попытавшихся поджечь квартиру, где жила семья с ребенком, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя горожанка. Она сообщила, что поздней ночью 26 мая неизвестные обстреляли из пневматического пистолета окно квартиры, где женщина живет с мужем и ребёнком, а затем подожгли подоконник и скрылись с места происшествия. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастных к преступлению двоих жителей Петрозаводска — 20 и 23 лет. В ходе обыска у одного из подозреваемых было изъято пневматическое оружие, а также видеозапись с мобильного телефона, на которой запечатлены «подвиги» молодых людей. Нарушители дали признательные показания.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ставки по ипотеке повысили более 30% крупнейших банков

Средневзвешенные ипотечные ставки по 15 крупнейшим российским банкам выросли в мае - до 8,11% для кредитов на новостройки и 8,35% - для вторичного жилья.

Как сообщает ТАСС, это следует из анализа развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, подготовленного ДОМ.РФ.

Как следует из отчетов, за месяц (с 30 апреля по 28 мая) ставки на первичное жилье в топ-15 банках повысились на 0,24 процентных пункта (п. п.) — до 8,11%. На готовое жилье ставки выросли на 0,3 п. п. — до 8,35%. Рефинансирование подорожало на 0,1 п. п. — до 8,02%. Вместе с этим ставка по льготной ипотеке на новостройки за месяц снизилась на 0,15 п. п. — до 5,62%, а по семейной ипотеке выросла н 0,18 п. п. — до 5%. На сколько отличаются ставки в конкретных банках, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Новый детский сад на 300 детей открылся в Петрозаводске

В День защиты детей на Кукковке официально открыли детский сад №4 «Акварельки».

В Петрозаводске 1 июня состоялось официальное открытие нового детского сада, состоящего из двух зданий. Направления в «Акварельки» в районе улиц Энтузиастов и Судакова получили 300 юных горожан, в том числе сформировано 9 групп малышей до трех лет. Здания новые, современные, построенные по всем самым последним требованиям безопасности. Об этом пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Это уже четвертый новый детский сад, который открывается в городе за последние 3 года. При этом продолжается строительство сада на улице Хейкконена, проектируется здание на улице Чехова, ищем места для новых садов в других районах, особенно на Перевалке — там ситуация сложная. Хотелось бы больше, хотелось бы быстрее, так как проблема предоставления мест ещё не решена, но и это уже серьёзный задел и хороший темп, продолжаем работать», — отметил Владимир Любарский.

Ранее Минстрой Карелии рассказал о строительстве детского сада в поселке Ляскеля.