Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Кадр из видео/t/me/dbelyakov

Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии и Бурятии требует повышенного внимания.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в минувший вторник, 29 июня, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Карелия и Бурятия попали в число проблемных регионов, где стремительно растет число заболевших COVID-19.

По словам Мурашко, ситуация напряженная, особенно в крупных городах – Москве, Московской и Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Также республики Бурятия и Карелия требуют повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений», - цитируют министра здравоохранения на сайте правительства России.

Как отметил Михаил Мурашно, сегодня для больных коронавирусом в стране развернуто 182 тысячи коек, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек, зараженных коронавирусом.

Ранее главный санитарный врач Карелии Людмила Котович заявила, что заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ.

«Ежесуточный показатель заболеваемости у нас превышает в два раза. Это если брать в целом все регионы, если от общего количества заболевших вычесть Москву и Санкт-Петербург, которые дают самую большую долю заболевших в стране, то тогда в Карелии будут показатели заболеваемости превышены в три раза. Рост отмечается во всех возрастных группах», - сказала Людмила Котович 29 июня в ходе прямой линии главы Карелии.

фото: © Леонид Николаев

Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

В ходе прямой линии, где обсуждались вопросы вакцинирования, Наталья Везикова перечислила противопоказания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса.

В минувший вторник, 29 июня, глава Карелии Артур Парфенчиков провел прямую линию, в ходе которой специалисты ответили на актуальные вопросы по коронавирусу и вакцинации.

Врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович, рассказывая о вакцинации, отметила, что медотвод от прививки может дать только лечащий врач, терапевт в учреждении здравоохранения.

Главный терапевт Карелии Наталья Везикова отметила, что основным документом для врача, принимающего решение о противопоказании к вакцинации, является инструкция к препарату, то есть к вакцине.

На сегодняшний день Наталья Везикова назвала четыре пункта противопоказаний к вакцинации «Спутником V»:

- Беременность

- Возраст до 18 лет

- Тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины в прошлом.

- как относительные противопоказания - ухудшения в течении аутоиммунных и серьезных хронических заболеваний.

«На сегодняшний день крайне мало таких ситуаций, когда врач может дать абсолютные противопоказания к вакцинации», - отметила Везикова.

фото: © Администрация Петрозаводска

Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации

Постояльцев отелей в Карелии с 15 июля обяжут предъявлять документы о вакцинации или справки с отрицательным тестом.

Глава Карелии подписал распоряжение, в котором указаны необходимые шаги для исполнения требований Роспотребнадзора о проведении профилактических прививок против коронавируса отдельным категориям граждан.

Речь идет, прежде всего, о работниках сферы услуг, торговли, культуры, ЖКХ, транспорта и других. 60% сотрудников таких предприятий и организаций до 27 июля должны быть привиты первым компонентом вакцины, вторым – до 27 августа.

Текст постановления Главного санитарного врача республики с полным перечнем опубликован здесь: http://10.rospotrebnadzor.ru/news/novosti/postanovlen.

Для контроля за исполнением этого постановления приняты следующие решения:

- Предложена форма отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, которую необходимо будет заполнять и предоставлять в Минздрав республики для дальнейшей проверки с использованием государственных информационных систем.

- Минздрав обязан определить потребность в вакцине, оснащении прививочных пунктов и медработниках.

- Постояльцы гостиниц, отелей, хостелов, турбаз с 15 июля при заселении должны будут предъявить документ о вакцинации или справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до прибытия.

фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Ночью затопило перинатальный центр в Карелии (ФОТО)

Из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Министр здравоохранения вместе с первым заместителем главы региона Александром Чепиком сегодня, 30 июня, в 4 утра побывали на месте аварии.

"Сегодня ночью из-за ливневой канализации, несправившейся с сильными непрерывными в течение ночи осадками, подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре. Для соблюдения безопасности сотрудников и пациентов были обесточены лифты, за исключением лифта для перевозки тяжёлых больных, а также пищеблок. Основной объём воды откачан. В результате аварии никто не пострадал. Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Питание пациентов осуществляется в одноразовых индивидуальных упаковках", - сообщил Михаил Охлопков.

В настоящее время ситуация находится под контролем. Минздрав Карелии выразил благодарность сотрудникам МЧС, которые оперативно прибыли на место и приступили к откачке воды из ливнёвых колодцев на территории Перинатального центра.

Напомним, 29 июня вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке в Петрозаводске.

фото: 2ГИС

Стало известно, что построят на месте развалин рядом с популярным местом отдыха в Петрозаводске

Земельный участок, оставшийся после сноса ветхих жилых домов, в центре Петрозаводска пойдет под строительство элитного многоквартирного дома.

Это следует из сообщения на официальном сайте одной из строительных компаний Карелии.

Строительство планируется в районе Закаменской набережной реки Неглинка. Рядом расположено популярное место отдыха горожан — парк 50-летия Пионерской организации со знаменитым «горбатым» мостиком недалеко от Студенческого бульвара. «Разнообразие планировочных решений, высокий уровень комфорта, тщательно продуманная внутридомовая инфраструктура помогут создать идеальную атмосферу для спокойной, размеренной жизни», — говорится в сообщении застройщика. До недавнего времени на этом участке располагались два полуразрушенных деревянных дома. Вскоре после сноса эти участки были выставлены на продажу за 12,5 млн рублей. В соцсети разгорелась дискуссия о судьбе этих построек — неофициальных памятников истории. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © vestikarelii.ru

Старое здание в центре Петрозаводска снесут – узнали, что там будет

Деревянное неэксплуатируемое здание на проспекте Ленина,10-а будет снесено.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел деревянный забор, появившийся у здания на проспекте Ленина, 10-а. Горожанин поинтересовался, что планируется делать со зданием?





Редакция выяснила, что ранее на градостроительном совете администрации Петрозаводска после рассмотрения архитектурным сообществом был согласован проект строительства здания общественного назначения — гостиницы на месте деревянного и давно не эксплуатируемого дома на проспекте Ленина, 10-а. И в ближайшее время собственник приступит к сносу здания.

В администрации заверили, что архитекторами учтены все замечания и предложения по сохранению архитектурного облика центральной части города при строительстве нового объекта.

Застройщик приносит извинения за возможные неудобства при производстве строительных работ. В здании не будет строиться подземный паркинг и не будут применяться сваебойные машины.

Администрация города отдельно обратила внимание строителей на необходимость сохранения яблонь вдоль проспекта Ленина.

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Серьезное ДТП произошло сегодня в Ленинградской области на трассе «Кола» - очевидцы опубликовали жуткие кадры.

Фотографии размещены в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в пяти километрах от поселка Дусьево. В результате образовалась пробка протяженностью около 20 километров.

Как сообщает РИА Новости, в 14.10 на трассе столкнулись 6 автомобилей. Погиб ребенок, еще восемь человек пострадали.

«Столкнулись 6 транспортных средств (3 грузовых и 3 легковых автомобиля). В результате ДТП по предварительной информации пострадали 6 взрослых и трое детей, один из которых скончался», — сказано в сообщении.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте Республика Карелия

Глава Карелии о фейках: «За всей болтовней стоят нерожденные младенцы и умершие беременные женщины»

Глава Карелии Артур Парфенчиков жестко высказался о распространителях фейковой информации о коронавирусе и сказал, куда должны идти те, кто не хочет вакцинироваться.

В ходе прямой линии, которая прошла 29 июня и где обсуждались вопросы вакинации от коронавируса, глава Карелии Артур Парфенчиков, отметил, что вирус передается по цепочке. Звеньями цепочки являются невакцинированные люди.

«Пресечь цепочки заражений можно двумя способами: либо вакцинацией, либо изоляцией. Задача санитарных служб - пресечение цепочек заражения», - сказал Артур Парфенчиков.



Глава республики также отметил, что сегодня эпидемиологи предупредили: следующая популяция, которая не охвачена еще вирусом, так как он тоже ищет новую среду обитания, это дети!



«Мы будем продолжать дискуссии, когда у нас начнут тяжело болеть дети!? Нет! Беременные уже болеют. Мы теряем нерожденных детей! – эмоционально выступил Парфенчиков. - Поэтому ситуация такая: не хочешь вакцинироваться – изолируйся, чтобы таким образом не являться цепочкой распространения инфекции. Другого выхода нет. Это санитарно-эпидемиологический подход».

Артур Парфенчиков уточнил, что Роспотребнадзор - главный государственный орган, который несет ответственность перед всем населением, а не перед группой людей, которые там что-то начитались, посмотрели где-то, с какого-то чата анонимного что-то пришло.

«Я еще раз хочу сказать, что распространение фейковой информации - это правонарушение. Сегодня вся эта информация отправляется в правоохранительные органы. Если вы напишете, что после прививки умерло 100 человек, то к вам придут сотрудники полиции - и вы расскажете им имена и фамилии всех этих ста человек, о которых написали в паблике. А не расскажете - значит будете привлечены к строгой правовой ответственности. Надо отвечать за все, что пишете и распространяете, потому что за всей болтовней стоят реальные человеческие жизни. Стоят нерожденные младенцы, умершие беременные женщины», - сказал глава Карелии.

А тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, Артур Парфенчиков попросил уехать подальше: на дачу, в деревню…

«Закрылись, пожалуйста, не прививайтесь, но вы в цепочке распространения вируса не должны появляться. Вы не вакцинированы», - заключил Артур Парфенчиков.

фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Минсоцзащиты Карелии разъяснило, как получать соцвыплаты тем, кто не хочет заводить карту «Мир»

Министерство социальной защиты Карелии разъяснило, какие категории граждан с 1 июля 2021 для получения соцвыплат и пособий должны оформить карту «Мир», и что будет, если этого не сделать.

Требование о начислении соцвыплат только на карты «Мир» содержится в федеральном законе «О национальной платежной системе». Переход планировался еще в конце прошлого года, но в связи с пандемией Центробанк продлил срок до 1 июля 2021 года.

Граждане, которые не хотят оформлять карту «Мир» смогут получать социальные выплаты тремя способами. Первый — в отделениях Почты России. Второй способ — через виртуальный счет в банке, не привязанный ни к какой карте. Третий вариант — лично прийти в отделение банка и получить деньги наличными.

Тем, кто согласен получать выплаты и пособия на карту «Мир», должны предоставить соцслужбе новые реквизиты счета получателя.

Как это сделать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © кадр из видео

В расширенном центре Петрозаводска внедорожник протаранил легковушку (ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте в разворачивающуюся легковушку врезался внедорожник.

В Петрозаводске 30 июня в 10:15 произошло ДТП на Комсомольском проспекте. Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Одна из машин совершала разворот в районе дома Лизы Чайкиной, 8, в то время как другой автомобиль, двигаясь по Комсомольскому проспекту в сторону центра города, врезался в первую машину сзади. От удара первый автомобиль выбросило на разделительный бордюр, при этом он снес знак «место для разворота». Автомобили получили механические повреждения.

Аварию зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».

фото: © читатель «Столицы на Онего»

В Петрозаводске установили страшный новый остановочный комплекс (ФОТО)

Новая остановка, сильно похожая на старую, не обрадовала жителей Птицефабрики – люди в шоке.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанка прислала фото нового остановочного комплекса на Птицефабрике и предложила найти 10 отличий от старой остановки.

«Сегодня в микрорайоне. Птицефабрика состоялось радостное, долгожданное событие: там установили „новую“ остановку. Старую остановку демонтировали месяц назад, после многих жалоб местных жителей. А сегодня утром было установлено вот это! Спасибо, дорогая администрация», — написала автор фото.

Петрозаводчанка предложила сравнить страшную старую остановку со ужасной новой и попытаться найти отличия.

фото: © кадр из видео

Глава Петрозаводска назвал причину затопления города в сильный дождь

После прошедших дождей «Служба заказчика» круглосуточно работает на сетях ливневой канализации в разных районах Петрозаводска.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что на сегодняшний день на улицах Петрозаводска после дождя откачивают воду, очищая колодцы и устраняя засоры.

«Трудная ситуация с Перинатальным центром, вчера откачивали школу № 8 на Коммунистов, сейчас работаем у „Лотос Плазы“. Да, наши ресурсы ограничены, но с выпавшим объемом воды не справляются трубы метрового диаметра. Полная реконструкция ливневки — дорогой и очень сложный в исполнении проект. Продолжаем искать пути решения вместе с республикой с привлечением федеральных средств», — написал глава города и поехал на совещание премьер-министром Карелии Александром Чепиком и главным управляющим директором «ПКС» Александром Сафроновым.

Напомним, в минувший вторник, 29 июня, в Петрозаводске прошел сильный дождь и в результате многие улицы оказались затоплены.

Так, вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.

Ночью затопило перинатальный центр в Карелии (ФОТО)

фото: © Depositphotos / Surabky

За последние сутки коронавирусом в Карелии заразились 26 детей

Общее число заболевших детей с начала пандемии увеличилось до 4731, сообщил на своей странице глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 30 июня, в Карелии зарегистрирован 4731 ребенок, заразившийся коронавирусом. За сутки коронавирус выявлен у 26 детей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки семеро детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4400.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших — это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились более 50 тысяч жителей Карелии, 629 из них умерли. Выздоровели 47493 человек.

фото: © Архив ТАСС

Чиновник в Карелии получил условный срок за мошенничество с продажей муниципального имущества

Бывший руководитель администрации одного их городских поселений республики продал недвижимость на 3-х млн рублей и получил 6 лет лишения свободы условно, сообщили в Следкоме Карелии.

Экс-чиновник признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество». Сортавальским межрайонным следственным отделом СУСКа и судом установлено, что подсудимый в период с 2017 по 2019 год, являясь руководителем администрации одного их городских поселений республики, подготовил пакет подложных документов по продаже муниципального недвижимого имущества. Чиновник подделал подписи других должностных лиц и незаконно продал недвижимость на общую сумму более 3-х млн рублей. Полученные потратил по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела и рассмотрения в суде подсудимый полностью признал вину, принял меры к возмещению ущерба.

Сортавальский районный суд назначил чиновнику наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд вынес приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии, обвиняемому в покушении на мошенничество.

фото: © pxhere.com

Пьяный пенсионер в Карелии сбил на автомобиле двух полицейских

Пожилой мужчина в Кемском районе не остановился по требованию сотрудников полиции, и теперь его ждет уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

В июне 68-летний житель Кемского района, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля, в поселке Кривой Порог не подчинился требованию сотрудников полиции остановиться и совершил наезд на двух полицейских. Один из сотрудников правоохранительных органов в результате наезда получил травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

фото: © паблик Вконтакте «Открытое Пианино»

Дождь залил пианино на набережной Петрозаводска

Пианино намокло, распухло и отказывается издавать какие-либо звуки.

В паблике «Открытое пианино» сообщается, что дождь вывел из строя музыкальный инструмент, стоящий в Ротонде на набережной.

«Вчера перед началом дождя я приехал и накрыл инструмент накидочкой, но, похоже, кто-то решил романтично поиграть под ливнем — и теперь пианино обиделось, распухло и отказывается издавать какие-либо звуки», — сообщается в паблике.

Также автор сообщения выразил надежду, что, может быть, солнышко и теплей ветер пригреют и вернут пианинко к жизни.

Напомним, еще в 2019 году на Онежской набережной в Петрозаводске творческие люди города установили открытое пианино, на котором может играть любой желающий.

фото: © Пресс-служба правительства Карелии

ФОК в Петрозаводске закроют на ремонт

Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Ключевая закроется для проведения планового ремонта.

Как сообщается в паблике «Спорт — норма жизни», на крупных спортивных объектах Петрозаводска проводятся плановые работы.

Так, водно-спортивный центр «Акватика» закрыт на технологический перерыв, совпадающий по срокам с плановым отключением горячего водоснабжения. Сейчас в бассейне проводится затирка межплиточных швов, замена труб, ремонт водозаборной арматуры и перетяжка форсунок. В ходе работ будут заменены фильтрующие элементы водоподготовки, а также произведен ремонт системы водоподготовки джакузи и сауны.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Ключевой закроется для проведения планового ремонта 1 июля. Здесь планируется провести работы по улучшению водоподготовки и косметический ремонт во всех помещениях. Кроме того, после открытия в тренажерном зале появится новое оборудование.

На Республиканском спортивном комплексе «Курган» проводятся работы по планировке и отсыпке лыжных трасс щепой. Это позволит улучшить состояние трасс как в летний, так и в зимний сезоны.

Тренировочный процесс на спортивных объектах станет еще более комфортным!

фото: © REUTERS/Amanda Perobelli

За время пандемии коронавирусом заразились более 50 тысяч жителей Карелии, 629 из них умерли

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 184 жителей республики, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 30 июня, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 629 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 184 жителей республики, из них 178 непривитых. Заболели также 178 человек, средней тяжести — 46, и 22 тяжелых пациента.

В больницах с коронавирусом находится 791 пациент, из них шестеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 50164 человек.

За сутки выздоровели еще 85 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47493 человек.

фото: © Минздрав Карелии

Шумозащитный экран поставят у дома жителя Петрозаводска, пожаловавшегося на плохой сон из-за кислородной станции для спасения ковид-больных

В Петрозаводске около кислородной станции установят шумозащитный экран, чтобы звук работающей техники не мешал горожанам, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В минувшие выходные, 26 июня, житель Петрозаводска Илья Веригин сообщил, что жители домов по улице Куйбышева стали заложниками «вопиющей ситуации»: кислородная станция, построенная в июне на территории госпиталя ветеранов, свистит и шипит — «людям на утром на работу, но попробуй заснуть».

В Минздраве Карелии в ответ на это принесли извинения за временные неудобства, которые связаны с усилиями по сохранению жизней тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

«Да, действительно, в последнее время за счёт того, что практически все больные в Госпитале для ветеранов войн нуждаются в круглосуточном и высокопоточном кислороде, станция работает в усиленном режиме. В устройстве станции предусмотрен специальный глушитель. Но в последнее время наблюдается чрезмерно жаркая погода, в связи с чем кондиционеры станции работают на полную мощность, сброс воздуха происходит чаще. При снижении температуры воздуха проблема исчезнет», — отметил Михаил Охлопков.

Во вторник, 29 июня, петрозаводчанин, чей сон был потревожен шумом кислородной станции, опубликовал на своей странице в соцсети ответ министра здравоохранения Карелии, который нашел решение проблемы.

Михаил Охлопков сообщил, что около станции будет установлен шумозащитный экран.

«О нашей проблеме не только услышали в Минздрав РК, но и уже дан старт строительству шумозащитного экрана. За что заслуженная большая благодарность от жителей министру Михаилу Охлопкову за неравнодушие, терпение и конструктивный подход!» — написал полное позитива сообщение Веригин.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

На улице Попова в Петрозаводске запрещена остановка транспорта

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей, что на улице Попова остановка/стоянка транспортных средств запрещена.

Ограничения связаны с производством дорожных работ.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, заранее планировать свой маршрут.

За несоблюдение требований, предписанных данными знаками, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей и эвакуация транспортного средства.

фото: © Ирина Ильина

В поселок Карелии прилетел аист

В поселок Ладва Прионежского района Карелии прилетел аист.

«К нам в поселок Ладва залетел аист и сел к нам на крышу дома», — написала на своей странице в соцсети жительница Карелии и разместила фото с птицей.

«Хорошая новость, ждите пополнения», — написали ей комментаторы в Сети.

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Мэр Петрозаводска пообещал построить новый спортивный объект на месте бывшей спортшколы на Варкауса

Участок, где располагается заброшенное здание бывшей спортшколы на набережной Варкауса, останется зоной спортивного значения, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

По словам Любарского, члены комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генплан поддержали предложение депутата Петросовета Павла Сандберга об установлении зоны спортивного назначения на участке, где располагается старое здание бывшей спортшколы № 6.

«Продавать его не будем. Сейчас готовится рабочая документация на снос опасного руинированного объекта. После этого будем искать возможности и финансирование для проектирования и строительства спортивного объекта на этой территории», — написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Ранее глава Петрозаводска рассказал о двух вариантах решения по заброшенному зданию бывшей спортивной школы на набережной Варкауса — снести здание или продать его вместе с земельным участком.

«Для демонтажа конструкции необходимо заказать и разработать проектно-сметную документацию, изыскать немалую сумму на снос. Это лишняя трата бюджетных денег. Продажа участка принесла бы дополнительные средства для решения многих насущных городских вопросов», — писал Любарский.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Минздрав РФ: после достижения коллективного иммунитета прививаться от COVID-19 нужно будет раз в год

Минздрав России утвердил и направил в регионы рекомендации о вакцинации населения от COVID-19.

Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения против COVID-19 и направил их в регионы, сообщает РИА Новости.

В рекомендациях сказано, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.

Для иммунизации не нужен анализ на антитела - важно следовать графику независимо от их количества.

Прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.

фото: © паблик Олонецкого района

Деревянный мост в деревне Карелии полностью обрушился во время ремонта

В ходе проведения плановых работ по ремонту деревянного пешеходного моста через реку Мегрега в деревне Судалица Олонецкого района произошло обрушение всей мостовой конструкции.

Как сообщается в паблике Олонецкого района, обрушение деревянного пешеходного моста в деревне Судалица произошло 23 июня в процессе демонтажа спецтехникой второго пролета со стороны левого берега реки Мегрега.

Данная ситуация предположительно могла произойти в связи с возникновением внутреннего гниения деревянных опор моста, которое невозможно было выявить в ходе визуального осмотра до проведения работ, и ухудшением их несущей способности.

По результатам осмотра после обрушения установлено, что требуется полный демонтаж деревянных конструкций и устройство нового деревянного пешеходного моста.

По состоянию на 29 июня специалисты администрации совместно со специалистами-строителями рассматривают варианты будущей конструкции моста, приоритетный вариант будет выбран исходя из возможностей местного бюджета и сроков строительства.

Ведется калькуляция стоимости работ и материалов, на основании которой будет подготовлен и утвержден сметный расчет в срок до 31 августа.

Возможность доступа спецтехники, прохода жителей в деревню Судалица по левому берегу реки Мегрега имеется по асфальтированной и грунтовой дорогам как со стороны Олонца, так и со стороны деревни Юргелица.

фото: © Yuri Smityuk/TASS

Минтранс Карелии: Один перегруженный грузовик разрушает дорогу как 200 тыс. легковушек

Министерство транспорта Карелии оценило последствия движения по автодорогам грузовиков с превышением допустимой массы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Большегрузный автомобиль лишь с десятипроцентным превышением допустимой массы в среднем оказывает на покрытие дороги нагрузку, эквивалентную воздействию 200 тыс. легковых автомобилей», — пояснили в Минтрансе.

Для пресечения таких нарушений строятся автоматические пункты весогабаритного контроля. Два новых пункта будут оборудованы в этом году на автодороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в Карелии — на 134-м и 122-м километре.

Новые комплексы в режиме онлайн фиксируют весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

Полный список участков автодорог, где уже работают такие пункты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин «абсолютно не согласен» с вынесенным ему бурятским судом обвинительным приговором

Алексей Щепин вместе со своим адвокатом будут подавать апелляционную жалобу на решение суда Улан-Удэ, приговорившего его к четырем годам лишения свободы условно.

Как уже сообщила «Столица на Онего», 28 июня Октябрьский районный суд столицы Бурятии Улан-Удэ признал главу Минприроды Карелии Алексея Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. При этом суд освободил Алексея Щепина от наказания в связи с истечением в данном случае 10-летнего срока привлечения к уголовной ответственности.

Алексей Щепин, который сейчас находится в Улан-Удэ, прокомментировал вынесенный ему обвинительный приговор.

«Я абсолютно не согласен с таким решением суда и продолжаю считать себя невиновным, — сообщил глава Минприроды Карелии. — В пятницу, 2 июля, я вместе со своим адвокатом должен получить мотивированное решение суда, которое обязательно обжалуем в Верховный суд Бурятии. В случае же его аналогичного решения подадим кассационную жалобу. Сдаваться я не намерен и буду бороться до конца. Тем более что о моей невиновности говорили суду практически все свидетели. Они сообщили — и об этом я уже говорил вашему изданию, что почти 11 лет назад, во время предоставления лесного участка в аренду, водоохранная зона Байкала не была установлена, и законодательная база по недропользованию в этом районе не урегулирована. Почему следствие и суд иначе трактуют эти неоспоримые факты, мне до сих пор непонятно. Как и позиция прокуратуры, представитель которой вообще просил суд приговорить меня к 7 годам лишения свободы, с возмещением ущерба в размере 57 миллионов рублей. Однако вопрос о возмещении якобы нанесенного моими действиями ущерба суд оставил на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства».

Как сообщил Алексей Щепин, уже на будущей неделе он планирует возвратиться в Петрозаводск и продолжить работу в нынешней должности главы Минприроды Карелии, обязанности которого сейчас исполняет его первый заместитель Алексей Павлов. Что касается уроженца Карелии, директора филиала фирмы «Сименс» в СЗФО Андрея Карпиловича, которого еще в конце прошлого года планировали назначить новым руководителем Минприроды республики, то, по нашим данным, он до сих пор не прошел все необходимые в этом случае согласования его кандидатуры, в частности, в Министерстве природных ресурсов России.

фото: © Владимир Рыбалко / ВК

В Карелии осудили женщину, которая в пьяном угаре выбросила с 4 этажа кошку с котенком

За убийство кошки суд приговорил сегежанку к исправительным работам условно, сообщили на сайте судебной инстанции.

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города по статье «Жестокое обращение с животными».

В ходе рассмотрения дела было установлено, что осужденная в пьяном состоянии выбросила с лоджии своей квартиры, расположенной на 4 этаже, сначала кошку, а затем ее котенка. Кошка от полученных травм погибла, котенок выжил, но также травмировался. При этом женщина отдавала себе отчет в том, что может причинить животным боль и страдания.

Суд признал сегежанку виновной и, с учетом возраста женщины и отсутствия у нее судимостей, назначил ей наказание в виде исправительных работ. Осуждена условно.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Кафе и рестораны Карелии оправились после коронавирусных ограничений

Кафе, рестораны и другие организации общественного питания Карелии в январе–мае увеличили оборот на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Общий оборот общепита за 5 месяцев 2021 года превысил 2,5 млрд рублей. В прошлом году к концу мая этот показатель составил 1,9 млрд рублей.

Из-за коронавирусных ограничений в 2020 году оборот общественного питания в Карелии сократился на 12,4% по сравнению с 2019 годом. Как менялась ситуация с начала 2021 года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Минприроды Карелии

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в приграничном районе Карелии

МЧС Карелии предупреждает о пожарной опасности 5 класса в Суоярвском районе.

По информации карельского Гидрометцентра, с 1 июля в Суоярвском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса (по региональной шкале).

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона «01».

Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.

фото: pixabay

Власти Карелии подсчитали, как детские пособия стимулируют рождаемость в республике

Число семей с тремя и более детьми в Карелии ежегодно увеличивается, в том числе, благодаря ежемесячным пособиям, поэтому выплаты надо продлить.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о продлении выплат до 2023 года.

«Результаты мониторинга численности получателей мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей, в том числе получателей ежемесячной денежной выплаты…свидетельствуют об увеличении за период времени с 2013 года (1107 детей) по 2020 год (1283 детей) числа детей, родившихся (усыновленных) в Республике Карелия третьими или последующими», — говорится в документе. По подсчетам правительства, с 1 января по 30 апреля 2021 года в Карелии родилось 456 третьих или последующих детей — это больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда на свет появилось 395 таких детей. Каким будет размер пособий в Карелии до 2023 года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».