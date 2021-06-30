Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии и Бурятии требует повышенного внимания.
Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в минувший вторник, 29 июня, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Карелия и Бурятия попали в число проблемных регионов, где стремительно растет число заболевших COVID-19.
По словам Мурашко, ситуация напряженная, особенно в крупных городах – Москве, Московской и Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
«Также республики Бурятия и Карелия требуют повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений», - цитируют министра здравоохранения на сайте правительства России.
Как отметил Михаил Мурашно, сегодня для больных коронавирусом в стране развернуто 182 тысячи коек, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек, зараженных коронавирусом.
Ранее главный санитарный врач Карелии Людмила Котович заявила, что заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ.
«Ежесуточный показатель заболеваемости у нас превышает в два раза. Это если брать в целом все регионы, если от общего количества заболевших вычесть Москву и Санкт-Петербург, которые дают самую большую долю заболевших в стране, то тогда в Карелии будут показатели заболеваемости превышены в три раза. Рост отмечается во всех возрастных группах», - сказала Людмила Котович 29 июня в ходе прямой линии главы Карелии.Смотреть подробнее
В ходе прямой линии, где обсуждались вопросы вакцинирования, Наталья Везикова перечислила противопоказания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса.
В минувший вторник, 29 июня, глава Карелии Артур Парфенчиков провел прямую линию, в ходе которой специалисты ответили на актуальные вопросы по коронавирусу и вакцинации.
Врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович, рассказывая о вакцинации, отметила, что медотвод от прививки может дать только лечащий врач, терапевт в учреждении здравоохранения.
Главный терапевт Карелии Наталья Везикова отметила, что основным документом для врача, принимающего решение о противопоказании к вакцинации, является инструкция к препарату, то есть к вакцине.
На сегодняшний день Наталья Везикова назвала четыре пункта противопоказаний к вакцинации «Спутником V»:
- Беременность
- Возраст до 18 лет
- Тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины в прошлом.
- как относительные противопоказания - ухудшения в течении аутоиммунных и серьезных хронических заболеваний.
«На сегодняшний день крайне мало таких ситуаций, когда врач может дать абсолютные противопоказания к вакцинации», - отметила Везикова.Смотреть подробнее
Постояльцев отелей в Карелии с 15 июля обяжут предъявлять документы о вакцинации или справки с отрицательным тестом.
Глава Карелии подписал распоряжение, в котором указаны необходимые шаги для исполнения требований Роспотребнадзора о проведении профилактических прививок против коронавируса отдельным категориям граждан.
Речь идет, прежде всего, о работниках сферы услуг, торговли, культуры, ЖКХ, транспорта и других. 60% сотрудников таких предприятий и организаций до 27 июля должны быть привиты первым компонентом вакцины, вторым – до 27 августа.
Текст постановления Главного санитарного врача республики с полным перечнем опубликован здесь: http://10.rospotrebnadzor.ru/news/novosti/postanovlen.
Для контроля за исполнением этого постановления приняты следующие решения:
- Предложена форма отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, которую необходимо будет заполнять и предоставлять в Минздрав республики для дальнейшей проверки с использованием государственных информационных систем.
- Минздрав обязан определить потребность в вакцине, оснащении прививочных пунктов и медработниках.
- Постояльцы гостиниц, отелей, хостелов, турбаз с 15 июля при заселении должны будут предъявить документ о вакцинации или справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до прибытия.Смотреть подробнее
Из-за несправившейся с дождем ливневой канализации подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре.
Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Министр здравоохранения вместе с первым заместителем главы региона Александром Чепиком сегодня, 30 июня, в 4 утра побывали на месте аварии.
"Сегодня ночью из-за ливневой канализации, несправившейся с сильными непрерывными в течение ночи осадками, подтопило подвал в Республиканском перинатальном центре. Для соблюдения безопасности сотрудников и пациентов были обесточены лифты, за исключением лифта для перевозки тяжёлых больных, а также пищеблок. Основной объём воды откачан. В результате аварии никто не пострадал. Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Питание пациентов осуществляется в одноразовых индивидуальных упаковках", - сообщил Михаил Охлопков.
В настоящее время ситуация находится под контролем. Минздрав Карелии выразил благодарность сотрудникам МЧС, которые оперативно прибыли на место и приступили к откачке воды из ливнёвых колодцев на территории Перинатального центра.
Напомним, 29 июня вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке в Петрозаводске.Смотреть подробнее
Земельный участок, оставшийся после сноса ветхих жилых домов, в центре Петрозаводска пойдет под строительство элитного многоквартирного дома.
Это следует из сообщения на официальном сайте одной из строительных компаний Карелии.
Строительство планируется в районе Закаменской набережной реки Неглинка. Рядом расположено популярное место отдыха горожан — парк 50-летия Пионерской организации со знаменитым «горбатым» мостиком недалеко от Студенческого бульвара.
«Разнообразие планировочных решений, высокий уровень комфорта, тщательно продуманная внутридомовая инфраструктура помогут создать идеальную атмосферу для спокойной, размеренной жизни», — говорится в сообщении застройщика.
До недавнего времени на этом участке располагались два полуразрушенных деревянных дома. Вскоре после сноса эти участки были выставлены на продажу за 12,5 млн рублей.
В соцсети разгорелась дискуссия о судьбе этих построек — неофициальных памятников истории.
Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
Деревянное неэксплуатируемое здание на проспекте Ленина,10-а будет снесено.
В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел деревянный забор, появившийся у здания на проспекте Ленина, 10-а. Горожанин поинтересовался, что планируется делать со зданием?
Редакция выяснила, что ранее на градостроительном совете администрации Петрозаводска после рассмотрения архитектурным сообществом был согласован проект строительства здания общественного назначения — гостиницы на месте деревянного и давно не эксплуатируемого дома на проспекте Ленина, 10-а. И в ближайшее время собственник приступит к сносу здания.
В администрации заверили, что архитекторами учтены все замечания и предложения по сохранению архитектурного облика центральной части города при строительстве нового объекта.
Застройщик приносит извинения за возможные неудобства при производстве строительных работ. В здании не будет строиться подземный паркинг и не будут применяться сваебойные машины.
Администрация города отдельно обратила внимание строителей на необходимость сохранения яблонь вдоль проспекта Ленина.Смотреть подробнее
Серьезное ДТП произошло сегодня в Ленинградской области на трассе «Кола» - очевидцы опубликовали жуткие кадры.
Фотографии размещены в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.
По словам очевидцев, авария произошла примерно в пяти километрах от поселка Дусьево. В результате образовалась пробка протяженностью около 20 километров.
Как сообщает РИА Новости, в 14.10 на трассе столкнулись 6 автомобилей. Погиб ребенок, еще восемь человек пострадали.
«Столкнулись 6 транспортных средств (3 грузовых и 3 легковых автомобиля). В результате ДТП по предварительной информации пострадали 6 взрослых и трое детей, один из которых скончался», — сказано в сообщении.
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Глава Карелии Артур Парфенчиков жестко высказался о распространителях фейковой информации о коронавирусе и сказал, куда должны идти те, кто не хочет вакцинироваться.
В ходе прямой линии, которая прошла 29 июня и где обсуждались вопросы вакинации от коронавируса, глава Карелии Артур Парфенчиков, отметил, что вирус передается по цепочке. Звеньями цепочки являются невакцинированные люди.
«Пресечь цепочки заражений можно двумя способами: либо вакцинацией, либо изоляцией. Задача санитарных служб - пресечение цепочек заражения», - сказал Артур Парфенчиков.
Глава республики также отметил, что сегодня эпидемиологи предупредили: следующая популяция, которая не охвачена еще вирусом, так как он тоже ищет новую среду обитания, это дети!
«Мы будем продолжать дискуссии, когда у нас начнут тяжело болеть дети!? Нет! Беременные уже болеют. Мы теряем нерожденных детей! – эмоционально выступил Парфенчиков. - Поэтому ситуация такая: не хочешь вакцинироваться – изолируйся, чтобы таким образом не являться цепочкой распространения инфекции. Другого выхода нет. Это санитарно-эпидемиологический подход».
Артур Парфенчиков уточнил, что Роспотребнадзор - главный государственный орган, который несет ответственность перед всем населением, а не перед группой людей, которые там что-то начитались, посмотрели где-то, с какого-то чата анонимного что-то пришло.
«Я еще раз хочу сказать, что распространение фейковой информации - это правонарушение. Сегодня вся эта информация отправляется в правоохранительные органы. Если вы напишете, что после прививки умерло 100 человек, то к вам придут сотрудники полиции - и вы расскажете им имена и фамилии всех этих ста человек, о которых написали в паблике. А не расскажете - значит будете привлечены к строгой правовой ответственности. Надо отвечать за все, что пишете и распространяете, потому что за всей болтовней стоят реальные человеческие жизни. Стоят нерожденные младенцы, умершие беременные женщины», - сказал глава Карелии.
А тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, Артур Парфенчиков попросил уехать подальше: на дачу, в деревню…
«Закрылись, пожалуйста, не прививайтесь, но вы в цепочке распространения вируса не должны появляться. Вы не вакцинированы», - заключил Артур Парфенчиков.
Министерство социальной защиты Карелии разъяснило, какие категории граждан с 1 июля 2021 для получения соцвыплат и пособий должны оформить карту «Мир», и что будет, если этого не сделать.
Требование о начислении соцвыплат только на карты «Мир» содержится в федеральном законе «О национальной платежной системе». Переход планировался еще в конце прошлого года, но в связи с пандемией Центробанк продлил срок до 1 июля 2021 года.
Граждане, которые не хотят оформлять карту «Мир» смогут получать социальные выплаты тремя способами. Первый — в отделениях Почты России. Второй способ — через виртуальный счет в банке, не привязанный ни к какой карте. Третий вариант — лично прийти в отделение банка и получить деньги наличными.
Тем, кто согласен получать выплаты и пособия на карту «Мир», должны предоставить соцслужбе новые реквизиты счета получателя.
Как это сделать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».Смотреть подробнее
На Комсомольском проспекте в разворачивающуюся легковушку врезался внедорожник.
В Петрозаводске 30 июня в 10:15 произошло ДТП на Комсомольском проспекте. Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Одна из машин совершала разворот в районе дома Лизы Чайкиной, 8, в то время как другой автомобиль, двигаясь по Комсомольскому проспекту в сторону центра города, врезался в первую машину сзади. От удара первый автомобиль выбросило на разделительный бордюр, при этом он снес знак «место для разворота». Автомобили получили механические повреждения.
Аварию зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».Смотреть подробнее
Новая остановка, сильно похожая на старую, не обрадовала жителей Птицефабрики – люди в шоке.
В редакцию «Столицы на Онего» горожанка прислала фото нового остановочного комплекса на Птицефабрике и предложила найти 10 отличий от старой остановки.
«Сегодня в микрорайоне. Птицефабрика состоялось радостное, долгожданное событие: там установили „новую“ остановку. Старую остановку демонтировали месяц назад, после многих жалоб местных жителей. А сегодня утром было установлено вот это! Спасибо, дорогая администрация», — написала автор фото.
Петрозаводчанка предложила сравнить страшную старую остановку со ужасной новой и попытаться найти отличия.
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После прошедших дождей «Служба заказчика» круглосуточно работает на сетях ливневой канализации в разных районах Петрозаводска.
На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что на сегодняшний день на улицах Петрозаводска после дождя откачивают воду, очищая колодцы и устраняя засоры.
«Трудная ситуация с Перинатальным центром, вчера откачивали школу № 8 на Коммунистов, сейчас работаем у „Лотос Плазы“. Да, наши ресурсы ограничены, но с выпавшим объемом воды не справляются трубы метрового диаметра. Полная реконструкция ливневки — дорогой и очень сложный в исполнении проект. Продолжаем искать пути решения вместе с республикой с привлечением федеральных средств», — написал глава города и поехал на совещание премьер-министром Карелии Александром Чепиком и главным управляющим директором «ПКС» Александром Сафроновым.
Напомним, в минувший вторник, 29 июня, в Петрозаводске прошел сильный дождь и в результате многие улицы оказались затоплены.
Так, вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.
Ночью затопило перинатальный центр в Карелии (ФОТО)Смотреть подробнее
Общее число заболевших детей с начала пандемии увеличилось до 4731, сообщил на своей странице глава Минздрава Михаил Охлопков.
По данным на 30 июня, в Карелии зарегистрирован 4731 ребенок, заразившийся коронавирусом. За сутки коронавирус выявлен у 26 детей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки семеро детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4400.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших — это несовершеннолетние от 15 -17 лет.
Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились более 50 тысяч жителей Карелии, 629 из них умерли. Выздоровели 47493 человек.Смотреть подробнее
Бывший руководитель администрации одного их городских поселений республики продал недвижимость на 3-х млн рублей и получил 6 лет лишения свободы условно, сообщили в Следкоме Карелии.
Экс-чиновник признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество». Сортавальским межрайонным следственным отделом СУСКа и судом установлено, что подсудимый в период с 2017 по 2019 год, являясь руководителем администрации одного их городских поселений республики, подготовил пакет подложных документов по продаже муниципального недвижимого имущества. Чиновник подделал подписи других должностных лиц и незаконно продал недвижимость на общую сумму более 3-х млн рублей. Полученные потратил по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела и рассмотрения в суде подсудимый полностью признал вину, принял меры к возмещению ущерба.
Сортавальский районный суд назначил чиновнику наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее суд вынес приговор первому экс-замначальника МЧС Карелии, обвиняемому в покушении на мошенничество.Смотреть подробнее
Пожилой мужчина в Кемском районе не остановился по требованию сотрудников полиции, и теперь его ждет уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.
В июне 68-летний житель Кемского района, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля, в поселке Кривой Порог не подчинился требованию сотрудников полиции остановиться и совершил наезд на двух полицейских. Один из сотрудников правоохранительных органов в результате наезда получил травмы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.Смотреть подробнее
Пианино намокло, распухло и отказывается издавать какие-либо звуки.
В паблике «Открытое пианино» сообщается, что дождь вывел из строя музыкальный инструмент, стоящий в Ротонде на набережной.
«Вчера перед началом дождя я приехал и накрыл инструмент накидочкой, но, похоже, кто-то решил романтично поиграть под ливнем — и теперь пианино обиделось, распухло и отказывается издавать какие-либо звуки», — сообщается в паблике.
Также автор сообщения выразил надежду, что, может быть, солнышко и теплей ветер пригреют и вернут пианинко к жизни.
Напомним, еще в 2019 году на Онежской набережной в Петрозаводске творческие люди города установили открытое пианино, на котором может играть любой желающий.Смотреть подробнее
Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Ключевая закроется для проведения планового ремонта.
Как сообщается в паблике «Спорт — норма жизни», на крупных спортивных объектах Петрозаводска проводятся плановые работы.
Так, водно-спортивный центр «Акватика» закрыт на технологический перерыв, совпадающий по срокам с плановым отключением горячего водоснабжения. Сейчас в бассейне проводится затирка межплиточных швов, замена труб, ремонт водозаборной арматуры и перетяжка форсунок. В ходе работ будут заменены фильтрующие элементы водоподготовки, а также произведен ремонт системы водоподготовки джакузи и сауны.
Физкультурно-оздоровительный комплекс на Ключевой закроется для проведения планового ремонта 1 июля. Здесь планируется провести работы по улучшению водоподготовки и косметический ремонт во всех помещениях. Кроме того, после открытия в тренажерном зале появится новое оборудование.
На Республиканском спортивном комплексе «Курган» проводятся работы по планировке и отсыпке лыжных трасс щепой. Это позволит улучшить состояние трасс как в летний, так и в зимний сезоны.
Тренировочный процесс на спортивных объектах станет еще более комфортным!Смотреть подробнее
За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 184 жителей республики, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.
По данным на 30 июня, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 629 человек.
За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 184 жителей республики, из них 178 непривитых. Заболели также 178 человек, средней тяжести — 46, и 22 тяжелых пациента.
В больницах с коронавирусом находится 791 пациент, из них шестеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.
Общее число инфицированных составляет 50164 человек.
За сутки выздоровели еще 85 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47493 человек.Смотреть подробнее
В Петрозаводске около кислородной станции установят шумозащитный экран, чтобы звук работающей техники не мешал горожанам, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
В минувшие выходные, 26 июня, житель Петрозаводска Илья Веригин сообщил, что жители домов по улице Куйбышева стали заложниками «вопиющей ситуации»: кислородная станция, построенная в июне на территории госпиталя ветеранов, свистит и шипит — «людям на утром на работу, но попробуй заснуть».
В Минздраве Карелии в ответ на это принесли извинения за временные неудобства, которые связаны с усилиями по сохранению жизней тяжелых больных коронавирусной инфекцией.
«Да, действительно, в последнее время за счёт того, что практически все больные в Госпитале для ветеранов войн нуждаются в круглосуточном и высокопоточном кислороде, станция работает в усиленном режиме. В устройстве станции предусмотрен специальный глушитель. Но в последнее время наблюдается чрезмерно жаркая погода, в связи с чем кондиционеры станции работают на полную мощность, сброс воздуха происходит чаще. При снижении температуры воздуха проблема исчезнет», — отметил Михаил Охлопков.
Во вторник, 29 июня, петрозаводчанин, чей сон был потревожен шумом кислородной станции, опубликовал на своей странице в соцсети ответ министра здравоохранения Карелии, который нашел решение проблемы.
Михаил Охлопков сообщил, что около станции будет установлен шумозащитный экран.
«О нашей проблеме не только услышали в Минздрав РК, но и уже дан старт строительству шумозащитного экрана. За что заслуженная большая благодарность от жителей министру Михаилу Охлопкову за неравнодушие, терпение и конструктивный подход!» — написал полное позитива сообщение Веригин.Смотреть подробнее
Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей, что на улице Попова остановка/стоянка транспортных средств запрещена.
Ограничения связаны с производством дорожных работ.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, заранее планировать свой маршрут.
За несоблюдение требований, предписанных данными знаками, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей и эвакуация транспортного средства.Смотреть подробнее
В поселок Ладва Прионежского района Карелии прилетел аист.
«К нам в поселок Ладва залетел аист и сел к нам на крышу дома», — написала на своей странице в соцсети жительница Карелии и разместила фото с птицей.
«Хорошая новость, ждите пополнения», — написали ей комментаторы в Сети.Смотреть подробнее
Участок, где располагается заброшенное здание бывшей спортшколы на набережной Варкауса, останется зоной спортивного значения, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.
По словам Любарского, члены комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генплан поддержали предложение депутата Петросовета Павла Сандберга об установлении зоны спортивного назначения на участке, где располагается старое здание бывшей спортшколы № 6.
«Продавать его не будем. Сейчас готовится рабочая документация на снос опасного руинированного объекта. После этого будем искать возможности и финансирование для проектирования и строительства спортивного объекта на этой территории», — написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.
Ранее глава Петрозаводска рассказал о двух вариантах решения по заброшенному зданию бывшей спортивной школы на набережной Варкауса — снести здание или продать его вместе с земельным участком.
«Для демонтажа конструкции необходимо заказать и разработать проектно-сметную документацию, изыскать немалую сумму на снос. Это лишняя трата бюджетных денег. Продажа участка принесла бы дополнительные средства для решения многих насущных городских вопросов», — писал Любарский.Смотреть подробнее
Минздрав России утвердил и направил в регионы рекомендации о вакцинации населения от COVID-19.
Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения против COVID-19 и направил их в регионы, сообщает РИА Новости.
В рекомендациях сказано, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.
Для иммунизации не нужен анализ на антитела - важно следовать графику независимо от их количества.
Прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.Смотреть подробнее
В ходе проведения плановых работ по ремонту деревянного пешеходного моста через реку Мегрега в деревне Судалица Олонецкого района произошло обрушение всей мостовой конструкции.
Как сообщается в паблике Олонецкого района, обрушение деревянного пешеходного моста в деревне Судалица произошло 23 июня в процессе демонтажа спецтехникой второго пролета со стороны левого берега реки Мегрега.
Данная ситуация предположительно могла произойти в связи с возникновением внутреннего гниения деревянных опор моста, которое невозможно было выявить в ходе визуального осмотра до проведения работ, и ухудшением их несущей способности.
По результатам осмотра после обрушения установлено, что требуется полный демонтаж деревянных конструкций и устройство нового деревянного пешеходного моста.
По состоянию на 29 июня специалисты администрации совместно со специалистами-строителями рассматривают варианты будущей конструкции моста, приоритетный вариант будет выбран исходя из возможностей местного бюджета и сроков строительства.
Ведется калькуляция стоимости работ и материалов, на основании которой будет подготовлен и утвержден сметный расчет в срок до 31 августа.
Возможность доступа спецтехники, прохода жителей в деревню Судалица по левому берегу реки Мегрега имеется по асфальтированной и грунтовой дорогам как со стороны Олонца, так и со стороны деревни Юргелица.Смотреть подробнее
Министерство транспорта Карелии оценило последствия движения по автодорогам грузовиков с превышением допустимой массы.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Большегрузный автомобиль лишь с десятипроцентным превышением допустимой массы в среднем оказывает на покрытие дороги нагрузку, эквивалентную воздействию 200 тыс. легковых автомобилей», — пояснили в Минтрансе.
Для пресечения таких нарушений строятся автоматические пункты весогабаритного контроля. Два новых пункта будут оборудованы в этом году на автодороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в Карелии — на 134-м и 122-м километре.
Новые комплексы в режиме онлайн фиксируют весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.
Полный список участков автодорог, где уже работают такие пункты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
Алексей Щепин вместе со своим адвокатом будут подавать апелляционную жалобу на решение суда Улан-Удэ, приговорившего его к четырем годам лишения свободы условно.
Как уже сообщила «Столица на Онего», 28 июня Октябрьский районный суд столицы Бурятии Улан-Удэ признал главу Минприроды Карелии Алексея Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. При этом суд освободил Алексея Щепина от наказания в связи с истечением в данном случае 10-летнего срока привлечения к уголовной ответственности.
Алексей Щепин, который сейчас находится в Улан-Удэ, прокомментировал вынесенный ему обвинительный приговор.
«Я абсолютно не согласен с таким решением суда и продолжаю считать себя невиновным, — сообщил глава Минприроды Карелии. — В пятницу, 2 июля, я вместе со своим адвокатом должен получить мотивированное решение суда, которое обязательно обжалуем в Верховный суд Бурятии. В случае же его аналогичного решения подадим кассационную жалобу. Сдаваться я не намерен и буду бороться до конца. Тем более что о моей невиновности говорили суду практически все свидетели. Они сообщили — и об этом я уже говорил вашему изданию, что почти 11 лет назад, во время предоставления лесного участка в аренду, водоохранная зона Байкала не была установлена, и законодательная база по недропользованию в этом районе не урегулирована. Почему следствие и суд иначе трактуют эти неоспоримые факты, мне до сих пор непонятно. Как и позиция прокуратуры, представитель которой вообще просил суд приговорить меня к 7 годам лишения свободы, с возмещением ущерба в размере 57 миллионов рублей. Однако вопрос о возмещении якобы нанесенного моими действиями ущерба суд оставил на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства».
Как сообщил Алексей Щепин, уже на будущей неделе он планирует возвратиться в Петрозаводск и продолжить работу в нынешней должности главы Минприроды Карелии, обязанности которого сейчас исполняет его первый заместитель Алексей Павлов. Что касается уроженца Карелии, директора филиала фирмы «Сименс» в СЗФО Андрея Карпиловича, которого еще в конце прошлого года планировали назначить новым руководителем Минприроды республики, то, по нашим данным, он до сих пор не прошел все необходимые в этом случае согласования его кандидатуры, в частности, в Министерстве природных ресурсов России.Смотреть подробнее
За убийство кошки суд приговорил сегежанку к исправительным работам условно, сообщили на сайте судебной инстанции.
Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города по статье «Жестокое обращение с животными».
В ходе рассмотрения дела было установлено, что осужденная в пьяном состоянии выбросила с лоджии своей квартиры, расположенной на 4 этаже, сначала кошку, а затем ее котенка. Кошка от полученных травм погибла, котенок выжил, но также травмировался. При этом женщина отдавала себе отчет в том, что может причинить животным боль и страдания.
Суд признал сегежанку виновной и, с учетом возраста женщины и отсутствия у нее судимостей, назначил ей наказание в виде исправительных работ. Осуждена условно.Смотреть подробнее
Кафе, рестораны и другие организации общественного питания Карелии в январе–мае увеличили оборот на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
Общий оборот общепита за 5 месяцев 2021 года превысил 2,5 млрд рублей. В прошлом году к концу мая этот показатель составил 1,9 млрд рублей.
Из-за коронавирусных ограничений в 2020 году оборот общественного питания в Карелии сократился на 12,4% по сравнению с 2019 годом.
Как менялась ситуация с начала 2021 года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
МЧС Карелии предупреждает о пожарной опасности 5 класса в Суоярвском районе.
По информации карельского Гидрометцентра, с 1 июля в Суоярвском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса (по региональной шкале).
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», в случае пожара с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона «01».
Действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Карелия 8(8142)79-99-99.Смотреть подробнее
Число семей с тремя и более детьми в Карелии ежегодно увеличивается, в том числе, благодаря ежемесячным пособиям, поэтому выплаты надо продлить.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о продлении выплат до 2023 года.
«Результаты мониторинга численности получателей мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей, в том числе получателей ежемесячной денежной выплаты…свидетельствуют об увеличении за период времени с 2013 года (1107 детей) по 2020 год (1283 детей) числа детей, родившихся (усыновленных) в Республике Карелия третьими или последующими», — говорится в документе.
По подсчетам правительства, с 1 января по 30 апреля 2021 года в Карелии родилось 456 третьих или последующих детей — это больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда на свет появилось 395 таких детей.
Каким будет размер пособий в Карелии до 2023 года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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