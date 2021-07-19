Самые читаемые новости за 19 июля

фото: Илья Тимин / "Живой Петрозаводск" Вконтакте

Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Площадь лесных пожаров в Карелии к концу дня 18 июля выросла до 4,3 тыс. гектар, а количество очагов возгорания - до 37.

Об этом сообщили в МЧС Карелии.

На случай ухудшения обстановки в готовность приведена аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра в Санкт-Петербурге.

Один из самых опасных пожаров рядом с поселком Настенъярви удалось остановить. По данным МЧС, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Огнеборцам удалось ликвидировать горение 5 нежилых строений.

Жители в количестве 109 человек, в т. ч. 34 ребенка эвакуированы в пункты временного размещения. Пострадавших среди них нет. Остальные уехали к родственникам и знакомым.



Для тушения пожара прибыли дополнительные силы и средства. Всего в тушении задействованы 142 человека и 36 единиц техники.



Кроме этого, привлечена инженерная техника и два пожарных поезда. Вертолетом Ми-8 на очаги горения произведены 10 сбросов воды, общим объёмом 50 тонн.







фото: Илья Тимин

Глава Карелии обратился за помощью в МЧС России и к руководству соседних регионов из-за пожаров

Глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой предоставить дополнительную технику и личный состав пожарных.

Обращение подготовлено в связи со сложной обстановкой с пожарами в Карелии. Об этом сообщается на сайте правительства.

Решением МЧС 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники. По состоянию на 10 часов утра 19 июля поселок Найстенъярви Суоярвского района защищен от огня силами сводного отряда пожарных республики. 12.00 – расчетное время прибытия дополнительного отряда Невского спасательного центра.

В районы республики в настоящее время прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей. Согласно оперативному плану тушения пожаров отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области - в Пряжинский район.

Кроме того, в республику планируется направление пожарных из Вологодской области.

Также в соответствии с обращением Главы Карелии Артура Парфенчикова в регион направлены пожарные поезда.

В настоящее время на территории республики бушует 25 лесных пожаров. Обстановка сложная. Причина возникновения пожаров – аномально жаркая погода и человеческий фактор, сообщили в правительстве республики.

Ранее сообщалось, в Карелии восстановили движение по трассе «Кола», участок которой был перекрыт из-за лесных пожаров.

фото: Кадр из видео

«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета

В Сети появилось видео, снятого с патрульного самолета над горящими лесами у поселка Найстенъярви.

В паблике «Суоярвское лесничество» выложили видео страшного пожара у поселка Найстенъярви.

«Вот такой ад творился вчера (18 июля — Прим. ред.) около поселка Найстенъярви. Работники АО «Запкареллес», МРСК, ООО «Форест Тревел», пожарные, добровольцы, волонтеры, местные жители, 2 пожарных поезда, лесная охрана, Карельский центр, МЧС ничего не смогли поделать с разбушевавшейся стихией. Сильный ветер дул в направлении поселка, и после обеда ситуация вышла из-под контроля. Патрульный самолет передал по радиостанции: «Эвакуируйте людей из поселков срочно!!!» — комментируют видео в паблике.

Напомним, 18 июля население поселка Настенъярви, к границам которого подошел лесной пожар, эвакуировали в пункты временного размещения. В МЧС подтвердили, что огонь перекинулся на неэксплуатируемые хозяйственные постройки вблизи поселка. Сообщения в соцсетях о якобы загоревшихся железнодорожной станции и жилых домах не подтверждаются.

Для тушения пожара привлечено 94 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 2 единицы техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.

Деревенское кладбище после лесного пожара в Карелии превратилось в пепелище (ФОТОФАКТ)

Деревню Руга в Карелии с трудом удалось спасти от лесного пожара, но вокруг нее оказалась выжжена вся территория.

Расположенное поблизости деревенское кладбище превратилось в пепелище - деревянные кресты и оградки сгорели или обуглились.

Как сообщалось ранее, чтобы спасти деревни Руга и Кудама, там день и ночь трудились добровольцы производственных предприятий Карелии и местные жители вместе с подразделениями МЧС.

фото: © pixabay.com

В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья

В Сегеже по факту группового изнасилования взяты под стражу двое мужчин, сообщили в Следкоме Карелии

Следствием установлено, что в минувшую пятницу, 16 июля, ночью двое мужчин, находясь в квартире в Сегеже, после распития спиртных напитков, применили насилие к 38-летней женщине. Ее изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии педофила, насиловавшего свою падчерицу в течение двух лет, отправили в колонию на 15 лет.

фото: Видео камеры наблюдения «Ситилинк» / скриншот

Потасовка после дорожной аварии произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии ДТП на дороге закончилось потасовкой.

В Петрозаводске 19 июля в 02-50 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Краснофлотская. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла, когда один из участников происшествия, остановившись на перекрёстке, стал сдавать задним ходом. В это же время второй участник ДТП двигался прямо.

От касательного столкновения двигающийся в прямом направлении автомобиль отбросило на угол перекрёстка и светофор.

Сразу же после ДТП между участниками дорожного происшествия произошла потасовка.

Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела происходящее.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель вылетел с трассы и травмировался.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске двух подростков унесло в Онежское озеро на надувном круге

Спасатели вернули несовершеннолетних на берег.

В минувшую субботу, 17 июля, карельским спасателям пришлось прийти на помощь двум подросткам, которых унесло в Онежское озеро в Петрозаводске. Как рассказал 19 июля на городской планерке руководитель «Единой дежурно-диспетчерской службы» Николай Дмитриев, подростки купались в озере без присмотра взрослых в районе хлебокомбината.

«Их на надувном круге унесло в озеро, – доложил участникам планерки Николай Дмитриев. – Работали оперативные службы, подростки спасены».

фото: Илья Тимин

«Опасности для Петрозаводска нет»: Любарский прокомментировал ситуацию с лесными пожарами

Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил, что Петрозаводску лесные пожары не угрожают.

Владимир Любарский заявил, что ветер принес в Петрозаводск запах дыма, вызванного лесными пожарами. Мэр предостерег горожан от паники.

«Как сообщают коллеги из Минприроды, в связи с действующими крупными лесными пожарами на территории Пряжинского района (около 1000 га) и сильным ветром, поднявшимся во второй половине дня 18 июля, дым и запах гари с пожаров распространился на соседние районы Кондопожский, Прионежский и Петрозаводск. На территории Прионежского района действующих пожаров нет», — заявил он в соцсети.

Любарский попросил горожан сохранять спокойствие.

«С огнем борются пожарные Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, МЧС, арендаторы, волонтеры и местные жители. Прошу соблюдать спокойствие. Опасности для Петрозаводска нет», — заключил он.

Ранее фотограф Илья Тимин запечатлел застланный дымом лесных пожаров Петрозаводск.

фото: Столица на Онего

Десантники из Мурманска отправятся спасать Карелию от лесных пожаров

Мурманская область поможет Карелии в тушении лесных пожаров, сообщают в соседнем регионе.

Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на сегодняшнем оперативном совещании, передает информационное агентство «Би-порт».

«Видим, что ситуация в соседней Карелии непростая. Поэтому мною принято решение о поддержке и отправке туда наших десантников», — сказал глава региона.

Андрей Чибис попросил министра экологии, природных ресурсов и рыбного хозяйства Сергея Абаринова оперативно организовать поддержку, оставив при этом необходимое количество десантников в регионе.

В Мурманской области на сегодняшний день очагов возгорания нет. За всё время потушены 56 природных пожаров на площади 2000 гектаров, сообщает издание.

Площадь лесных пожаров в Карелии к концу дня 18 июля выросла до 4,3 тыс. гектар, а количество очагов возгорания — до 37.

фото: правительство Карелии

Пожарные-десантники прибыли в Карелию из Архангельской области

Сотрудники парашютно-десантной пожарной службы Архангельской области будут бороться с пожаром в Пряжинском районе.

Сегодня, 19 июля, в Карелию прибыли 8 пожарных-десантников из соседнего региона. Специалисты сразу поехали на пожар в Пряжинском районе. Доставивший их самолет улетел в Архангельск для того, чтобы привезти остальных десантников-пожарных. Всего в Карелии будут работать 23 человека из Архангельской области, сообщили в правительстве республики.

Специалистов по тушению лесных пожаров в Карелию направляет и Мурманская область. Пожарные из этого региона будут задействованы на тушении пожара в Сегежском районе. Ожидается и прибытие пожарных из Вологодской области.

Ранее глава Карелии поручил составить план тушения пожаров.

фото: Столица на Онего

Горит лес по дороге в санаторий "Марциальные воды" в Карелии – нужны волонтеры

Загорелся лес в поселке Нелгомозеро Кондопожского района, нужны волонтеры для помощи в тушении лесов.

Сегодня, 19 июля, загорелся лес в Нелгомозеро в Кондопожском районе, это примерно 20 км от села Спасская Губа. С другой стороны продолжает гореть лес у развилки Кончезера и Гомсельги, сообщают местные жители в соцсети.

Ранее сообщалось, что горит лес по дороге на санаторий "Марциальные воды", рядом деревни Готнаволок и Спасская Губа, санаторий "Кивач".

Все поселки сильно задымлены, гарь и дым разъедает глаза. Сотрудникам МЧС нужна помощь волонтеров.

Добровольцам необходимо взять с собой воду, чтобы пить, лопаты для тушения очагов возгорания и бутерброды для перекуса.

По данным Минприроды на 19 июля, на текущий момент в Карелии действует 25 лесных пожаров на площади 4 365 га. Показатели пожарной опасности, а также площади превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Одной из причин стала, впервые в истории установившееся в Карелии природное явление - атмосферная засуха.

На текущий момент локализовано 14 пожаров на площади 98 га локализованы.

В соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров к тушению привлечено 387 человек и 77 единиц техники.

Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Карелии

Пандемия коронавируса унесла жизни еще трех пациентов, сообщают в Минздраве республики.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом указано в таблице, размещенной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Общее число жертв пандемии COVID-19 достигло 686 человек.

За сутки выявлено 180 инфицированных (177 человек не были привиты). Из них заболевших — 175 человек, средней тяжести — 22 человека, тяжелых — 10 человек, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

За сутки выздоровели 168 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 53882 человек. За все время выздоровели 50242 человека.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

Власти Петрозаводска пообещали принять всех первоклассников в школы по месту жительства

Администрация Петрозаводска готова увеличить наполняемость первых классов или открыть новые, чтобы принять в школы всех желающих учиться по месту жительства.

Об этом сообщили в Центре управления регионом после жалобы мамы одной из будущих первоклассниц.

Она пожаловалась через СМИ, что ее дочку не записали в первый класс в школу рядом с домом. Для нее нашлось место только в другом районе. С подобной ситуацией столкнулись и другие родители в микрорайоне.

«Сотрудники ЦУР выявили обращение и передали на исполнение в местную администрацию. В управлении образования Петрозаводска рассказали, что учебные заведения сверили дублирующие заявления родителей. Директора школ увеличат наполняемость классов. Если количества заявлений на поступление в школу вырастет во „вторую волну“, то откроют дополнительные классы. Ребенок петрозаводчанки, как и дети граждан, о которых упоминается в статье, зачислены в образовательные организации», — сообщили в ЦУР.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель вылетел с трассы и травмировался

Авария, в результате которой получил травмы 27-летний водитель, произошла на трассе «Кола».

ДТП произошло 18 июля, в воскресенье, в Сегежском районе, на 679 км. федеральной автодороги «Кола». Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В 21:00 водитель автомобиля «LADA Granta» не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пострадал 27-летний водитель.

Ранее сообщалось, что жительница Мурманской области пострадала в ДТП на трассе в Карелии.

фото: Кадр из видео

Велосипедист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием велосипедиста произошло на перекрестке улиц Антикайнена и Красной.

По сообщению МЧС в Карелии, в минувшее воскресенье, 18 июля, в 20:07 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге — наезд легкового автомобиля на велосипедиста.

Судя по видео, размещенного в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», велосипедист, двигаясь по улице Антикайнена со стороны центра, врезался в автомобиль, поворачивающий на Красную.

Момент происшествия попал в объектив камер компании «Сампо.Ру».

Ранее в Карелии водитель без прав насмерть сбил велосипедиста.

фото: Марина Гусева / ВК

Власти Сегежского района Карелии признали угрозу огня населенным пунктам

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева заявила, что огонь лесных пожаров может представлять угрозу населенным пунктам и обратилась за помощью к добровольцам.

Марина Гусева заявила, что в настоящее время в Сегежском районе действует несколько пожаров, которые могут представлять опасность для жилищ людей. Об этом Гусева написала в соцсети.

«Сегодня на территории района действуют четыре потенциально опасных пожара, которые могут создать угрозу населенным пунктам и садоводческим товариществам», — заявила она.

Глава администрации Сегежского района обратилась к добровольцам с просьбой оказать помощь в тушении возгораний.

«Администрация района призывает неравнодушных жителей района, готовых оказать любую посильную помощь, обращаться по телефону + 7921 528 53 20», — заявила она.

Ранее сообщалось, что глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой предоставить дополнительную технику и личный состав пожарных.

фото: Правительства Карелии

Глава Карелии поручил составить план тушения пожаров

Артур Парфенчиков поручил провести оперативный облет территории республики и с учетом данных авиаразведки составить комплексный план тушения пожаров, сообщили в правительстве региона.

Такое поручение глава республики дал сегодня, 19 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщили в правительстве региона.

«На основании этого планирования и результатов воздушной разведки мы должны максимально эффективно использовать федеральную помощь там, где сейчас это крайне необходимо», − сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики поручил также премьер-министру правительства Александру Чепику, кураторам районов и главам районных администраций провести максимальную противопожарную подготовку населенных пунктов.

«Требуется дополнительная координация добровольческого движения. Это особенно важно для безопасности тех людей, которые готовы участвовать в тушении пожаров, − отметил глава региона. − Добровольцам и всем участникам ликвидации пожаров местной администрацией, главами поселений должна оказываться максимальная помощь, в том числе и бытовая»

Еще одно поручение руководителя республики касается организации в регионе оперативного и системного информирования о лесных пожарах в Карелии и мерах, принимаемых по их ликвидации.

Как рассказали в правительстве, ситуация с пожарной обстановкой в Карелии отслеживается онлайн, в том числе с использованием космических спутников по линии МЧС России. Республике оказана помощь из других регионов. Так, 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники. В регион также направлены два дополнительных пожарных поезда. В целом, сегодня в разных районах республики будут работать 6 пожарных поездов. Для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Карелию прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей, планируется направление пожарных из Вологодской области.

Ранее глава Карелии обратился за помощью в МЧС России и к руководству соседних регионов из-за пожаров.

фото: ©Столица на Онего

В апреле Минприроды Карелии рапортовало о готовности обеспечить пожарную безопасность в лесах

Сейчас республиканские власти ждут помощи из соседних регионов и формируют отряды добровольцев.

«Министерство готово обеспечить в 2021 году пожарную безопасность в лесах», – отрапортовал в конце апреля заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов. Через три месяца министерский чиновник командовал лесными десантниками, сельскими пожарными и добровольцами, отчаянно пытавшимися спасти от огненной стихии поселок Кудама в Пряжинском районе. В это время спасателям уже пришлось эвакуировать жителей поселка Найстенъярви в соседнем Суоярвском районе, где лесной пожар подошел к жилым домам. А Петрозаводск накрыло удушающим смогом.

О ситуации с лесными пожарами читайте в статье «Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы».

фото: youtube.com / Ника Плюс - Интернет-СМИ - Петрозаводск / скриншот видео

Александр Чаженгин: «Не гори Карелия — работайте, братья»

Политолог Александр Чаженгин рассказал, как решали чрезвычайные ситуации с лесными пожарами раньше и раскритиковал действия нынешних управленцев Карелии.

Об этом Александр Чаженгин, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость кандидатом в депутаты Госдумы от республики, написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что первая запись в его трудовой книжке: десантник-пожарный Северо-Западной авиабазы по тушению лесных пожаров. Там он проработал лето, до поступления в ВУЗ.

«Год был очень сложный, пожаров много, работы ещё больше. На авиабазе работали крепкие ребята, как правило, после службы в десанте, серьёзные, суровые мужики, которые не на страх, а на совесть защищали карельские леса. Ещё не было МЧС, но были „спасатели“, были огонь, высадки на пожары, недели в горящем лесу, встречный пал, сажа, дым и очень много работы. Считаю, что там я и стал настоящим мужиком, после такого ни черт, ни ладан не страшны. У нас были „кукурузники“ и Ми-8 для доставки на горимые участки. Были местные аэро — и вертолетные площадки почти в каждом райцентре и у каждого населенного пункта. Были многодневные тренировки и полное понимание с леспромхозами — владельцами тяжелой лесной техники. Всем скопом работа делалась», — отметил Чаженгин.

«А теперь? Где авиабаза, где техника, где подготовленные кадры и, самое главное, где мозги у наших „управленцев“, разрушивших одну из самых эффективных в мире систем защиты лесов от пожаров? Спасибо, что хоть и поздновато, но МЧС начало шевелиться. Не гори Карелия, работайте братья!», — заявил автор в своем посте.

Напомним, на сегодняшний день кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа выдвинуты Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия — За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Анна Позднякова (Партия Роста).

фото: "ОПС по Кемскому району"

Сараи сгорели в райцентре Карелии (ФОТО)

В Кеми шесть пожарных пытались спасти хозпостройку.

Пожар произошел сегодня, 19 июля, в 9:25 у дома №2 по улице Октябрьская в Кеми. Для ликвидации пожара в хозпостройке привлекался кемский отряд противопожарной службы (6 человек, 2 единицы техники).

Судя по фото, опубликованным в паблике отряда, сарай сгорели, но огонь удалось остановить.

фото: Столица на Онего

Лесной пожар по дороге в санаторий "Марциальные воды" в Карелии локализован

Двое суток сотрудники МЧС из Кондопоги и добровольцы боролись с огнем, который распространялся вдоль дороги к санаторию "Марциальные воды".

В редакцию "Столицы на Онего" местный житель прислал фото с квадракоптера и сообщил, что лесной пожар в районе Кончезера полностью локализован.

"На утро понедельника, 19 июля, открытых источников огня нет", - сообщил местный житель и показал на фото, как стихал пожар. Также автор видео поблагодарил всех ликвидаторов пожара.

"Спасибо большое всем сотрудникам МЧС Кондопоги, которые 1,5 суток без сна не вылезали из леса, всем волонтерам и участникам", - написал житель Карелии.

Ранее сообщалось, что 18 июля загорелась лесополоса протяженностью около километра по дороге на "Марциальные воды". Огонь распространялся от отворотки на Кончезеро в сторону деревни Гомсельга.

Ночь с субботы на воскресенье

Воскресенье утро - открытый огонь еще

Утро понедельника сегодня, 19 июля

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стало известно, кто из судей горсуда Петрозаводска будет рассматривать уголовное дело Геннадия Боднарчука

Уголовное дело экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, поручено судье Елене Голяевой.

Уголовное дело теперь уже бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука будет рассматривать судья Елена Голяева. Об этом «Столице на Онего» сообщили в суде, отметив, что дата начала слушаний еще не назначена. Поскольку, уточнили в суде, для ознакомления с любым делом судье по закону отводится определенное время.

Напомним, что задержанный 17 июля 2020 года Геннадий Боднарчук продолжает находиться в СИЗО. Поскольку 16 июля срок его содержания под стражей закончился, 14 июля Верховный суд Карелии, у которого есть право рассматривать ходатайство об аресте на срок более года, продлил его Боднарчуку до 15 августа. После этого вопрос о дальнейшем аресте Боднарчука либо избрании для него другой меры пресечения, будет решать рассматривающий это уголовное дело судья, в данном случае Елена Голяева.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: pixabay

Ермолаев: «Студент, играя в приставку в Германии, не знает, что он играет с сервером в Карелии»

Карелия лучше многих регионов России подходит для создания центров обработки данных, предоставляющих вычислительные мощности, благодаря холодному климату и близости к Евросоюзу.

Об этом заявил министр экономического развития Олег Ермолаев в эфире youtube-канала Finversia — портала финансовой информации для инвесторов.

Рассказывая о реализованных на территории Карелии инвестиционных проектах, Ермолаев объяснил, почему инвесторы создали в республике уже три дата-центра. Они оснащены высокотехнологичным программно-аппаратным комплексом для оказания услуг по предоставлению вычислительной мощности заказчикам, в том числе оборудования для расширения технологических возможностей анализа больших массивов данных. «У нас рядом находится граница Евросюза, и специалисты говорят, что это дает очень быстрый отклик. То есть студент, которые играет в приставку Sony, находясь в Германии, не понимает, что он играет с сервером, который находится у нас в Республике Карелия. Очень быстрый отклик. У нас есть незагруженные современные оптико-волоконные линии, которые идут в Евросоюз, и которые могут использовать дата-центры», — сказал Ермолаев. Какие еще преимущества для создания дата-центров в Карелии видит министр, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте

Движение по трассе «Кола» в Карелии восстановлено

В Карелии восстановили движение по трассе «Кола», участок которой был перекрыт из-за лесных пожаров.

В понедельник, 19 июля, в 01:45 по московскому времени движение на федеральной автодороге Р-21 «Кола» на участке с 649 км. по 660 км. восстановлено. Об этом информирует МЧС.

Напомним, ранее участок трассы «Кола» на границе Медвежьегорского и Сегежского районов Карелии был закрыт для движения транспорта из-за дыма от лесных пожаров.

Дым стал причиной почти нулевой видимости на трассе.

фото: Полиция Северодвинска в ВК

Водитель из Карелии на «Камазе» насмерть сбил велосипедиста в Архангельской области

Водителя из Карелии подозревают в совершении смертельного ДТП на федеральной трассе «М-8 Холмогоры».

В паблике «Полиция Северодвинска» сообщили о смертельном ДТП с участием жителя Карелии. Оно произошло в субботу, 17 июля, в 11:15 на 856-м километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры». По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз» сбил велосипедиста, который следовал по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался.

Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Сотрудниками полиции были установлены обстоятельства ДТП и очевидцы, которые пояснили, что после столкновения «Камаз» проследовал в сторону Вельска.

Вскоре личность водителя и автомобиль, на котором он передвигался, были установлены. Предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия доставили в ОМВД России по Шенкурскому району для дальнейшего разбирательства. Им оказался 46-летний житель Карелии.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следователи выясняют все обстоятельства Д. П. Предстоит установить личность погибшего велосипедиста. На вид мужчине 30-40 лет.

Ранее сообщалось, велосипедист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводск.

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте

Движение по участку федеральной трассы «Кола» в Карелии вновь закрыли из-за лесных пожаров

Движение на участке трассы Р-21 в Сегежском районе Карелии вновь закрыто из-за задымления от лесных пожаров, сообщили в Упрдор "Кола".

Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в Упрдор "Кола".

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что с 17:10 19 июля в связи с ухудшающейся видимостью из-за увеличения уровня задымленности от лесного пожара, а также из-за выхода пожара в полосу отвода закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке Р-21 «Кола км 652+000 — 653+000.

Уточняется, что причина ограничения связана с плохой видимостью из-за увеличения задымленности от лесного пожара и выхода пожара в полосу отвода трассы.

Напомним, по последним данным, в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.

фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Продлить сроки обязательной вакцинации работников предприятий предлагает Минэк Карелии

Министерство экономического развития Карелии выступило за продление сроков обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда отраслей.

Об этом было объявлено на встрече представителей ведомства с руководством карельского Управления Роспотребнадзора, Уполномоченным по защите прав предпринимателей и бизнес-объединений республики,

Минэк предложил Управлению Роспотребнадзора рассмотреть вопрос о переносе срока для прививки работников первым компонентом. Это должно быть сделано до 27 июля, но работодатели не успевают выполнить это требование. Предложение о переносе сроков вакцинации поддержала Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова. Что ответила руководитель Управления Роспотребнадзора, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: АО ПСК

Прионежская сетевая компания восстановила энергоснабжение в поселках, где бушевала стихия

Лесной пожар, гроза, сильный ветер стали причиной отключения четырех линий электропередачи в зоне ответственности АО «ПСК».

ЛЭП напряжением 10 кВ, подающая электроэнергию в деревни Шуйская Чупа, Косалма и Царевичи вечером около 20 часов 18 июля попала в зону сильного лесного пожара и была повреждена. На время тушения огня МЧС не смогла допустить аварийно-восстановительную бригаду на место повреждения ЛЭП. Руководством компании было принято решение обеспечить энергоснабжение потребителей по резервной схеме. К 21 часу энергоснабжение было восстановлено.

Еще одну линию напряжением 10 кВ питающую электроэнергией потребителей поселка Волдозеро и ближайшие к нему садовые товарищества в Сегежском районе в это же время пришлось отключить в связи с приближающимся к энергообъекту огнем. После ликвидации угрозы ЛЭП была введена в работу.

Сильная гроза также вечером 18 июля повредила ЛЭП напряжением 10 кВ в поселках Калевала и Куусиниеми. Два часа потребовалось энергетикам на ремонт. В настоящее время ЛЭП находится в рабочем режиме.

В это же время в Медвежьегорском районе сильным ветром была повреждена ЛЭП напряжением 10 кВ, обеспечивающая энергоснабжение жителей поселков Маслозеро и Венгигора. Аварийно-восстановительная бригада АО «ПСК» провела необходимый ремонт линии и сейчас энергоснабжение поселков восстановлено.

АО «ПСК» обращается к волонтерам, помогающим спасателям бороться с огнем. Если вы, участвуя в тушении лесного пожара, увидели линию электропередачи – поврежденную или не поврежденную огнем – не приближайтесь к ней ближе чем на 20 метров. Это может быть опасно для жизни.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Жительница Мурманской области пострадала в ДТП на трассе в Карелии

В результате аварии, произошедшей на трассе «Кола» в Карелии, пострадала женщина.

ДТП произошло в воскресенье, 18 июля, в Кондопожском районе, на 478 км. +150 м. федеральной автодороги «Кола». Об этом сообщает ГИБДД.

В 21:00 водитель автомобиля «Škoda» при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество в движении автомобилю «Mitsubishi», совершив с ним боковое столкновение.

От удара «Mitsubishi» съехал в кювет. В результате происшествия пострадала пассажирка «Mitsubishi» — 33-летняя жительница Мурманской области.

Ранее сообщалось, что велосипедист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводске.

фото: АО ПСК

Энергетики Карелии продолжают неотложные и плановые работы в электрических сетях

По всей зоне ответственности АО «ПСК» идут ремонты энергообъектов, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Как отмечают в компании, ремонтные работы проводятся в нынешнее лето в сложных условиях: прежде всего, из-за продолжающейся пандемии и аномальной жары. «Но, сроки выполнения Ремонтной программы выдерживаются неукоснительно», - отмечают энергетики.

Специалисты Прионежской сетевой компании предупреждают население, что выполнение неотложных работ по ремонту и модернизации сетей невозможно выполнять без временных отключений и просят отнестись к этому с пониманием.

С 19 по 25 июля временные отключения возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 19 по 25 июля с 9.00 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Шалговаара.

- С 19 по 25 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Шалговаара, форелевое хозяйство.

- 20 июля с 16.00 до 17.00. Деревня Федотово.

- 21 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная (дома 47-А, 58, 59-А), Западная, Верхняя.

Кемский муниципальный район:

- С 19 по 25 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.

- 19 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Коргоручьевая.

- 19 июля с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улица Вокзальная (дом 11), площадь Кирова (дом 4).

- 19 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Авнепорог.

- 19 июля с 13.30 до 16.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51, 53, 57-59, 61, 63, 65, 63-А, 67, 69, 71, 73, 75, 77), здания котельной № 8, детской музыкальной школы, банка «ВТБ», кафе «Дисней», цифровое телевидение.

- 20 июля с 8.30 до 17.00. Поселок Гайжево: улицы Ломоносова (дома 1-13, 3-А, 8, 36), Северная, Чапаева, Речная (дома 1, 2).

- 20 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60, 61, 62, 63, 64), здание котельной № 11.

- 20 июля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 12, 14, 16, 18, 20), Пролетарский проспект (дома 17, 19), здания «Сбербанка России», отдела занятости, Социального страхования, судебного участка, НФЦ, Пенсионного фонда России.

- 21 июля с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улица Мосорина (дома 3, 5).

- 22 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 6, 4-45, 25, 23-А), Слободская (дома 1, 3), здания церкви, ресторана «Прибой».

- 23 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 17, 18, 20).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 20 по 22 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заозерная, Заречная, Первомайская.

- 22 июля с 10.00 до 13.00. Город Лахденпохья: улицы Первомайская, Строительная, Новая, Карельская, Заводская, Заозерная; поселок Сорола.

- 22 июля с 13.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы 50-лет Октября, Октябрьская, Фанерная, Заречная, Строительная, Первомайская.

- 23 июля с 10.00 до 13.00. Город Лахденпохья: улицы Спортивная, Школьная, Холмистая.

- 23 июля с 11.00 до 14.00. Город Лахденпохья: улица Аркадия Маркова, урочище Уусикюлля.

Лоухский муниципальный район:

- 22 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный.

Кондопожский муниципальный район:

- 19 июля с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская.

- 20 июля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Нигозерская.

- 21 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Карельская (нечетная сторона).

- 22 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Комсомольская (дома 9, 15).

Прионежский муниципальный район:

- 19 июля с 9.00 до 13.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 39-57), Полевая.

- 19 июля с 13.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 63-89), Набережная (дома 1-22).

- 19 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор; поселок Пай.

- 20 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта; деревня Ужесельга.

- 21 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Ревсельга.

- С 21 по 23 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Советская, Посадочная, Молодежная.

- 22 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа: СОТы; деревня Верховье: улицы Рябиновая, Сенная, Ушкозерская, Березовая, Верховье, Тупик.

- 23 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Новинка, Мира, Заречная, Школьный переулок; поселок Ладва.

Пряжинский район:

- 20 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Заречная.

- 21 июля с 10.00 до 14.00. Местечко Падозеро.

- 21 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Школьная, Гуркина.

Сегежский муниципальный район:

- 20 июля с 9.30 до 13.00. Поселок Лососий Порог: улицы Центральная Майгубская.

- 21 и 22 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Спортивная, Стахановская.

Калевальский национальный район:

- 19 июля с 11.00 до 14.00. Поселки Юшкозеро, Новое Юшкозеро.

- 21 и 22 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: хутор Ухтинский, улицы 70 лет Октября, Ленина (дома 85, 87, 89, 89-А, 91, 91-А, 93, 95, 97, 99, 101), Дорожный переулок, здание насосной станции.

Муезерский муниципальный район:

- С 19 по 25 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Волома: улицы Школьная, Приозерная.

Олонецкий муниципальный район:

- 19 июля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 1-14), Онежская, переулки Онежский, Молодёжный.

- С 19 по 23 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина, переулок Станционный, ж/д станция.

- 21 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 3-А-35), Интернациональная (дома 1-8), Буденного (дома 2-56), Луначарского (дома 1-14), переулок Будённого.