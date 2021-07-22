Самые читаемые новости за 29 июля

фото: © Элиссан Шандалович / ВК

Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)

Тхэквондист Владислав Ларин, победивший на Олимпийских Играх в Токио, прибыл в карельскую столицу.

Сегодня утром Владислав Ларин на поезде вернулся в Петрозаводск. На перроне олимпийского чемпиона встречали поклонники и представители органов власти.

Фотографии встречи героя спорта опубликовали, в частности, мэр Петрозаводска Владимир Любарский и спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Напомним, карельский спортсмен 27 июля в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин победил спортсмена из Македонии. Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде.

Позже Ларин в соцсети написал: «На вкус это боль, кровь, слезы, пот, разочарование, поражения, усталость, изнеможение, отчаяние, злость и многое другое, но этот вкус того стоит. Эту медаль я посвящаю своему дедушке, которого уже нет со мной. Он очень сильно хотел увидеть этот момент… И чуть-чуть не дотерпел… Деда, ты навсегда в моем сердце».

фото: ©Николай Смирнов

Православное духовенство Карелии перепишут

Карелиястат договорился с епархиальным управлением об участии церковнослужителей во Всероссийской переписи населения.

Исполняющая обязанности руководителя Карелиястата Людмила Король встретилась с секретарем Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви Константином Павлюченко, чтобы обсудить участие духовенства во Всероссийской переписи населения, которая пройдет осенью. Как сообщили в пресс-службе статистического ведомства, в ходе встречи «было достигнуто взаимопонимание в вопросах организации и проведения переписи среди служителей церкви».

Иерей Константин положительно отнесся к масштабному проекту. При этом секретарь епархиального управления вспомнил, что еще в священном писании говорится о переписи населения.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Водитель разбился в ДТП под Петрозаводском

Автомобилист вылетел в кювет с трассы «Петрозаводск — Лососинное» и погиб.

Смертельное ДТП произошло в среду, 28 июля, в Прионежском районе на 17 км. + 400 м. автодороги «Петрозаводск — Лососинное». Об этом сообщает Госавтоинспекция. Катастрофа произошла в 22:15.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Mazda BT-50» не справился с управлением, допустил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Обстоятельства выясняются, сообщили в ГИБДД.

С начала года на дорогах Карелии произошло 280 дорожных аварий, в результате которых 359 человек получили травмы различной степени тяжести, 42 человека погибли.

фото: © http://earth-chronicles.ru

Самолет из Крыма совершил вынужденную посадку в Петрозаводске

Из-за грозы отдыхавшие в Симферополе петербуржцы приземлились в Петрозаводске.

Самолёту авиакомпании «Россия» вечером 28 июля пришлось вместо петербургского «Пулково» садиться на аэровокзале Петрозаводска. В итоге дома жители города окажутся намного позже запланированного, сообщила «Фонтанка.ру».

В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» подтвердили, что борт по решению экипажа был перенаправлен в более спокойное место из-за метеоусловий.

По данным Flightradar24, самолёт успешно сел в Карелии.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

В Петрозаводске полиция ведет розыск исчезнувшей женщины

В столице Карелии пропала Мариана Звонцова: полиция объявила ее в розыск.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшую Звонцову Мариану Сергеевну 1984 года рождения. Об этом информирует МВД.

Женщина ушла из дома на улице Ведлозерской днем 28 июля. Её местонахождение неизвестно до настоящего момента.

Приметы: на вид 37 лет, плотного телосложения, рост 170 см., волосы русые мелированные длиной до плеч. Была одета: футболка серого цвета, салатовые брюки, синие кроссовки.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефонам: 8911 415 25 87, 8911 402 49 26, 88142 73 91 54 или 02 (с мобильного — 102).

фото: © Егор Алеев / ТАСС

В Карелии за сутки госпитализировали 9 больных коронавирусом в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики находится 721 пациент с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 29 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 174 жителей республики, из них непривитых - 170. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находится 41 пациент, 9 тяжелых и один больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходится лечение 721 больной коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55662 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 715.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52015 человек.

фото: МВД по Республике Карелия / ВК

Исчезнувшая в Петрозаводске пенсионерка найдена

Полиция заявила о завершении поисков пенсионерки, ранее объявленной в розыск.

Найдена женщина 1947 года рождения, которая ранее ушла из дома в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске и пропала. Сотрудники МВД завершили розыск.

«Полицией Петрозаводска окончен розыск без вести пропавшей 74-летней петрозаводчанки, объявление о которой публиковалось вчера. Криминальная составляющая в исчезновении отсутствует», — говорится в сообщении полиции.

фото: © Instagram vladislavlarin87

Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин возвращается в Петрозаводск

Тхэквондист Владислав Ларин, победивший на Олимпийских Играх в Токио, приезжает в четверг в столицу Карелии.

Сегодня, 28 июля, прославленный спортсмен возвращается домой. Олимпийский чемпион приезжает поездом из Москвы. Об этом сообщается в паблике федерации тхэквондо Карелии.

«Поезд прибывает на железнодорожный вокзал Петрозаводска в 7:50», - пишут в паблике, обращаясь ко всем спортсменам, коллегам и любителям тхэквондо.

«Связаться бы с руководством вокзала, договориться насчет гимна. Было бы здорово. Может, мэру предложить организовать», - комментируют подписчики.

Напомним, карельский спортсмен 27 июля в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин победил спортсмена из Македонии. Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде.

Позже Ларин в соцсети написал: «На вкус это боль, кровь, слезы, пот, разочарование, поражения, усталость, изнеможение, отчаяние, злость и многое другое, но этот вкус того стоит. Эту медаль я посвящаю своему дедушке, которого уже нет со мной. Он очень сильно хотел увидеть этот момент… И чуть-чуть не дотерпел… Деда, ты навсегда в моем сердце».

фото: © Depositphotos

Два молодых пациента сбежали из психбольницы в Карелии

В Карелии объявлены в розыск двое пациентов, сбежавших из медучреждения в Матросах, сообщили в МВД республики.

В полиции Пряжинского района устанавливается местонахождение граждан, самовольно покинувших медицинское учреждение в поселке Матросы.

Приметы разыскиваемых:

Никита С. 1999 года рождения. Житель города Сортавала.

Приметы: рост 171 см., худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку черного цвета, шорты, тапки резиновые черные.

Сергей К. 2002 года рождения. Житель Петрозаводска.

Приметы: рост 178 см., худощавого телосложения, стрижка короткая, темный цвет волос, глаза карие. На предплечье руки след (ожоги) от выведенной татуировки. Был одет в водолазку темно-зеленого цвета, бриджи, тапки из джинсовой ткани.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8906 207 75 88, 8814 56 329 60, 8814 56 312 39.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в России от коронавируса умерли 799 человек и более 23 тысяч заразились опасным вирусом

Всего в стране за время пандемии зарегистрировано 6 218 502 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 23 270 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 136 (9,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 218 502 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 568 363.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 834 человека.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 156 977. За прошедшие сутки скончались 799 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 164,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 535 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 июля остаются 1 225 080 человек.

фото: © Правительство Карелии

Работающая дорожная техника на улице Куйбышева по-прежнему не дает спать жителям Петрозаводска (ВИДЕО)

Жильцы дома на улице Федосовой мучаются по ночам от шума работающей техники, которая строит дорогу в Петрозаводске.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жильцы дома № 31 на улице Федосовой и прислали видео, на котором запечатлели, как ночью тарахтит экскаватор, круглосуточно строя новую дорогу, соединяющую улицы Куйбышева и Варкауса.

«Сейчас 00 часов 53 минуты 29 июля 2021 года. Шум слышно на видео от работающего экскаватора, закрытие окон не помогает, к тому же лето, и с закрытыми окнами душно находиться в квартире. С каких пор у нас стало можно шуметь в ночное время?» — возмущены измученные грохотом техники петрозаводчане и потребовали разобраться и запретить проведение шумных строительных работ в вечернее и ночное время.

Ранее власти Карелии сообщали, что строительство на улице Куйбышева будет идти в три смены с целью досрочно закончить проект. Работы выполняет компания «Технострой».

Глава республики Артур Парфенчиков заявлял, что улица Куйбышева, которую сейчас реконструируют, является стратегически значимой для города магистралью. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера, что важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, предполагается, что после завершения работ будет разгружен центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.

«По графику работы должны быть завершены в декабре, но, на мой взгляд, мы должны максимально использовать благоприятный для дорожного строительства период. В связи с этим обращаюсь ко всем горожанам с просьбой. Нам очень важны ваши поддержка и понимание. Разумеется, работы с участием шумной тяжелой техники подрядчики будут стараться вести в дневное время. Уверен, мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших дорог были приведены в порядок», — обращался Артур Парфенчиков к горожанам.

Ранее на улице Куйбышева в Петрозаводске рабочие срубили деревья вдоль дороги. Также ранее сообщалось, что целый сквер был уничтожен в рамках проекта реконструкции данного объекта.

фото: © pixabay

Молодой житель Петрозаводска взял на чужое имя кредит в 125 тысяч и устроил пьяную гулянку в сауне с девочками

Отдохнувший на полную катушку рецидивист найден и привлечен к уголовной ответственности, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 50-летний горожанин. Мужчина рассказал, что кто-то похитил его телефон, а после взял кредит на его имя в приложении. Общий ущерб составил 135 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 27-летнего подозреваемого и события произошедшего. По версии полиции, мужчина отдыхал с друзьями и, пока заявитель спал, похитил его телефон. После вся компания отправилась в сауну. Там подозреваемый воспользовался похищенным имуществом и оформил кредит в приложении банка на 125 тысяч рублей. За помощью обратился к девушке администратору: перевел деньги ей на счет, а после с ее банковской картой отправился к терминалу и обналичил средства.

Сам ранее судимый петрозаводчанин рассказал оперативникам, что смартфон потерял, а деньги потратил на досуг: посещение саун с алкоголем и девушками.

Возбуждены и расследуются уголовные дела о краже и краже с банковского счета.

фото: © shutterstock.com / Andrey Burstein

Полиция Петрозаводска «вычислила» кассира, которая продавала друзьям товар за фальшивые деньги

Кассир в магазине Петрозаводска продавала друзьям товар за поддельные деньги – все трое участников преступления под следствием, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило сообщение, что в выручке одного из магазинов обнаружена бутафорская купюра 5 тысяч рублей. В ходе проверки информации полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Было установлено, что купюру сбыл мужчина, купив что-то недорогое незадолго до закрытия магазина. За время проверки поступило еще 3 подобных заявления из одной торговой точки.

Сотрудники уголовного розыска установили личности двух подозреваемых –петрозаводчан 34 и 44 лет. Также оперативники выяснили, что все преступления связывает еще одно обстоятельство: сувенирные купюры каждый раз принимала один и тот же кассир. По версии полиции, 25-летняя петрозаводчанка предложила обманную схему своим знакомым. Мужчины приходили в магазин в ее смену, выбирали товар и передавали девушке ненастоящие деньги. Похищенные средства они делили между собой.

Возбуждены уголовные дела о мошенничествах. Расследование продолжается.

фото: Кадр из видео/ВК

Глава Карелии рассказал экспертам ЮНЕСКО об уникальности петроглифов на английском языке (ВИДЕО)

Руководитель республики Артур Парфенчиков выступил на заседании 44 сессии комитета ЮНЕСКО, где было принято решение включить петроглифы Онежского озера и Белого моря в Список всемирного наследия.

Напомним, в минувшую среду, 28 июля, на ассамблее ЮНЕСКО поддержали заявку из Карелии. Онежские и беломорские петроглифы получили статус объекта всемирного наследия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, разместивший в соцсети видео своего выступления перед экспертами на английском языке, рассказал о важности этого события.

«Мы шли к этому несколько лет! Петроглифы Карелии включены в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято на заседании 44 сессии комитета ЮНЕСКО. Во время голосования со стороны экспертов не было ни единого возражения! Уникальная ценность петроглифов Онежского озера и Белого моря получила официальное международное подтверждение», - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По мнению руководителя республики, петроглифы давно стали символом Карелии. Посмотреть их приезжают тысячи туристов со всего мира.

«Практика показывает, что после признания объекта всемирным наследием ЮНЕСКО, поток туристов к нему, особенно из-за рубежа, значительно увеличивается. Поэтому включение петроглифов в список всемирного наследия – важное событие не только для нашей республики, но и для всей страны. Безусловно, это будет способствовать повышению престижа Карелии в России и на международном уровне», - уверен глава региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил специалистов Управления по охране объектов культурного наследия республики, представителей научного сообщества, всем, кто вел серьезную кропотливую работу, итогом которой стало решение экспертов ЮНЕСКО. Слова благодарности глава республики высказал и в адрес министерства культуры России и министерства иностранных дел за помощь и поддержку при взаимодействии с международным комитетом ЮНЕСКО.

«Конечно, новый статус петроглифов - это еще и дополнительные обязательства по их сохранению, которые мы берем на себя. Выполнение рекомендаций международного комитета потребует объединения усилий большого количества специалистов. Важно будет уделить внимание транспортной инфраструктуре, благоустройству городов Беломорск и Пудож, развитию в них сферы услуг и гостиничного сервиса», - отметил глава Карелии.

фото: Рослесхоз

Властям Карелии рекомендовано усилить группировку по борьбе с лесными пожарами

В лесах республики тушат 26 пожаров на площади 15,7 тысячи гектаров.

Федеральный штаб по тушению лесных пожаров Рослесхоза назвал Карелию в числе тех регионов, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная ситуация. Штаб рекомендовал республиканским властям усилить группировку, задействованную в борьбе с огнем.

Как отметили в Рослесхозе, сейчас в Карелии тушат 26 лесных пожаров, которыми пройдено 15,7 тысячи гектаров тайги. К локализации и ликвидации огня привлечены 491 человек, 83 единицы техники и два воздушных судна, а еще три работают на авиапатрулировании. В рамках межрегионального маневрирования тушить пожары в карельских лесах помогают 55 человек из федеральной «Авиалесоохраны», Мурманской и Архангельской авиабаз.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

День памяти жертв Большого террора в Сандармохе второй год подряд пройдет без официальной церемонии

Траурный митинг на мемориальном кладбище в Карелии не состоится из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Общественники, организующие траурные мероприятия на мемориальном кладбище «Сандармох» в окрестностях карельского города Медвежьегорска, приняли решение отказаться от проведения 5 августа – в День памяти жертв Большого террора – официальных мероприятий. Причиной стала неблагополучная эпидемическая обстановка в стране и в Карелии из-за распространения коронавирусной инфекции. Траурный митинг в Сандармохе отменяется по этой причине уже второй год подряд.

Однако День памяти на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий все равно состоится. Родственники и знакомые погибших, гражданские активисты приедут на мемориальное кладбище, чтобы поклониться тысячам расстрелянных в Сандармохе людей в конце 30-х годов прошлого столетия.

фото: © Владимир Гердо / ТАСС

В соседней с Карелией Финляндии отмечен рост заболеваемости ковидом



В соседней с Карелией Финляндии отмечен рост заболеваемости ковидом. Как сообщила Yle со ссылкой на национальное ведомство здравоохранения и социального развития, за сутки в стране диагностировано 765 новых случаев COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено в столичном регионе.

Финские медики констатируют, что особенно активно болезнь распространяется среди молодых людей, в частности, на различных мероприятиях, в ресторанах и во время проведения вечеринок. Вместе с тем, финские специалисты утверждают, что вакцинация помогает сдерживать темпы роста заболеваемости.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 174 новых случая коронавирусной инфекции.

фото: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

В Петрозаводске идет отлов собак: хозяевам следует отказаться от самовыгула питомцев

Администрация столицы Карелии сообщила, как в Петрозаводске ведется отлов безнадзорных животных.

Компания «Северин» отлавливает безнадзорных животных в карельской столице. Как информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска, контракт действует до конца года. За это время на улицах планируют отловить не менее 250 бродячих собак.

Сообщается, что в рамках предыдущих договоров с начала года в Петрозаводске отловили более сотни безнадзорных животных, по действующему контракту только за июль — ещё более двух десятков собак. Большая часть из них обитала вблизи промышленных предприятий города. Сообщения о стаях собак на таких территориях регулярно поступают от жителей карельской столицы, пояснили в мэрии.

«Администрация Петрозаводска напоминает о недопустимости самовыгула животных. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на горожан. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец. Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев», — говорится в сообщении мэрии города.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак.

С 2019 года при поддержке администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животным. В результате удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа, заявляют в мэрии. В пристраивании и содержании животных помогают общественные организации «Первый петрозаводский общественный приют», «Надежда», «Дорога домой», а также горожане.

Ранее сообщалось, что в Карелии волонтеры собрали корм для собак в поселке, пострадавшем от пожаров.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Корпорация развития Карелии получит субсидию на создание туристского сайта региона

Средства выделят из республиканского бюджета.

Правительство Карелии утвердило порядок предоставления субсидии акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия» на создание и развитие туристского веб-сайта региона. Средства на эти цели предполагается выделить из республиканского бюджета в рамках региональной программы развития туризма.

Согласно правительственному распоряжению, «полностью работоспособный» туристский сайт Карелии должен появиться к декабрю. Причем, одним из показателей эффективности предоставления бюджетных средств на эти цели республиканские власти определили посещаемость интернет-ресурса.

фото: правительство Карелии

В Карелии спасатели локализовали пожар на острове, где расположен скит Валаамского монастыря

В МЧС по Карелии сообщили о локализации лесного пожара на острове Путсаари.

Пожарные не допустили распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки на острове Путсаари. Об этом информирует МЧС.

Сообщается, что пожар локализован. К тушению привлечено порядка 60 пожарных, два катера, 7 мотопомп, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Авиацией произведено 82 сброса воды общей массой 246 тонн.

Ранее сообщалось, что природный пожар произошел на острове Путсаари, где расположен один из скитов Валаамского монастыря. Возгорание предполагалось ликвидировать с помощью самолета-амфибии.

фото: Столица на Онего

Авторы проекта «Открытое пианино» просят беречь инструмент на набережной Петрозаводска

Организаторы проекта просят прохожих не стучать по клавишам «Открытого пианино» и беречь инструмент.

Авторы проекта утверждают, что грубые и неумелые действия прохожих портят и расстраивают музыкальный инструмент, который предназначен для музицирования на набережной Онежского озера. Они просят людей относиться к инструменту бережно.

«Друзья, у меня к вам убедительная просьба — берегите инструмент. Пусть он продержится ещë до конца лета и порадует всех красивой музыкой. Много раз наблюдал, как подходят люди и начинают беспорядочно стучать по клавишам. Часто так делают дети. Конечно, они ещë не понимают, что тем самым расстраивают инструмент. Но родители должны это понять и попытаться объяснить. Конечно, детям это интересно и, возможно, этот интерес перерастëт потом во что-то большее, и у нас в городе появятся талантливые музыканты. Но всë же — берегите инструмент. Не ставьте на него напитки, играйте аккуратно», — гласит текст организаторов «Открытого пианино» в соцсети.

Автор проекта также пояснил, что в случае дождя инструмент можно укрыть чехлом, который спрятан там же.

«Если вдруг начнëтся дождь — под нижней крышкой лежит чехол. Не стесняйтесь накрыть инструмент и продлить ему жизнь», — заявил он.

«Сегодня снова подстроил пианино, приклеил клавишу, протëр спиртовыми салфетками. Приходите играть и слушать. Бережно», — заключил автор проекта.

«Открытое пианино» установлено в Ротонде на берегу Онего. Играть на инструменте может любой человек.

Ранее сообщалось, что идея установки пианино в общественном месте принадлежит музыканту и педагогу консерватории имени Глазунова Ирине Смирновой. Своей мечтой она поделилась с учеником Виталием Новицким, который и воплотил творческие планы учителя в жизнь.

фото: Совет Федерации

Игорь Зубарев: У Карелии есть возможность получить инфраструктурный кредит в 1 млрд 200 млн

Правительство РФ определило для Карелии лимит для бюджетного кредита на инфраструктурные проекты в 1 млрд 207 млн рублей, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

Карелия сможет воспользоваться инфраструктурным бюджетным кредитом по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. Лимит такого кредита для республики определен в сумме 1 млрд 207 млн 416 тыс. рублей. Если регион грамотно оформит заявку, то уже в следующем году сможет приступить к реализации необходимого инфраструктурного проекта. Об этом сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«На федеральном уровне определились с лимитами по бюджетным кредитам для регионов. Карелия может рассчитывать на довольно серьезную сумму в 1 млрд 200 млн рублей. Но просто так эти деньги в республику не поступят. Нам нужно четко обосновать, как и на что мы их потратим. Как отметил президент, предложивший инфраструктурные кредиты во время послания Федеральному собранию, региональные власти должны тщательно готовить документацию. Правительство России не будет рассматривать картинки проектов, документация должна пройти экспертизу на федеральном уровне. Поэтому сегодня нашим министерствам предстоит большая работа. И она уже началась. Ведомства ведут консультации с федеральными коллегами», — рассказал сенатор.

Напомним, на инфраструктурные кредиты до 2023 года субъектам федерации под конкретные проекты будет выделено 500 млрд рублей. Эти деньги регионы смогут вложить в строительство автомобильных дорог, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.

По мнению Игоря Зубарева, инфраструктурный бюджетный кредит может быть использован для реализации проекта межрегиональной автомобильной магистрали от Архангельска до Мурманска через карельское Поморье. Дорога Архангельск — Онега — Нюхча — Сумский Посад — Беломорск даст толчок для развития севера республики.

Кроме того, бюджетный кредит может помочь частично решить проблему с ветхим состоянием систем водоснабжения и водоотведения. Деньги можно направить на строительство канализационных очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в Онежское и Ладожское озер.

«В самое ближайшее время нам необходимо выбрать действительно важный для республики объект в области развития инфраструктуры и затем подготовить документы. Иначе мы потеряем возможность, которую сегодня дает федеральный центр. А этого допустить нельзя», — считает Игорь Зубарев.

фото: © «Беломорская трибуна» / Вадим Волков

Неубранный мусор встречает туристов по дороге к «Бесовым следкам» в Карелии (ФОТО)

Мусорный контейнер никто не убирает на дороге, ведущей к знаменитой группе беломорских петроглифов, которые включены в список объектов ЮНЕСКО.

Как сообщает газета «Беломорская трибуна», Новая дорога на Залавругу, вошли в ЮНЕСКО! Недавно открыли проезд по новой дороге к месту перехода на Залавругу — и на стоянке встречаешь мусор!

Напомним, в Париже на ассамблее ЮНЕСКО поддержали заявку из Карелии. Онежские и беломорские петроглифы вошли в Список всемирного наследия.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Карелии оштрафовали водителя грузовика, который потерял на трассе мусор

На трассе в Кондопожском районе из грузовика выпал строительный мусор – водитель получил штраф, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожском районе на федеральной автодороге «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали падение через борт кузова строительного мусора, не закрепленного в грузовике.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил движения тяжеловесного крупногабаритного транспортного средства. За данное нарушение законом предусмотрен штраф: на водителя — в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 150 тыс. рублей.

Также водителю предстоит понести наказание за повреждение железнодорожного переезда.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

За сутки в Карелии выявлен 21 новый случай COVID-19 у детей

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5386. За сутки выявлен 21 новый случай COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 20 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4902.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 174 жителей республики, зарегистрировано две смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 55662 человека, умерли 715 пациентов.

фото: © Артем Геодакян / ТАСС, архив

Гастролер в глубинке Карелии сбывал фальшивые деньги

В Карелии осужден житель Псковской области за хранение в целях сбыта и сбыт поддельных купюр, сообщили в Лахденпохском районном суде.

Лахденпохский районный суд осудил жителя Псковской области за хранение в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных банковских купюр.

Судом установлено, что житель Псковской области 12 ноября 2020 года, приехав из Санкт-Петербурга в Лахденпохью, в двух продуктовых магазинах расплатился за приобретенный товар заведомо поддельными купюрами номиналом 5000 рублей.

Полученными от реализации поддельных денег товарами и сдачей он впоследствии распорядился по своему усмотрению.

С учётом полного признания своей вины, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд назначил гастролеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением определенных обязанностей.

фото: Петросовет

Подрядчик приступил к ремонту Березовой аллеи в Петрозаводске

На сегодняшний день работы одновременно продолжаются на трех объектах – Березовая аллея, улицы Сыктывкарская и Попова, где ремонтируются и тротуары и проезжая часть, сообщили в Петросовете.

Депутаты Петрозаводского городского Совета Дмитрий Романов и Оксана Политова совместно с главой города Владимиром Любарским и начальником управления городского хозяйства и транспорта Андреем Масляковым провели выездное рабочее совещание на объекте, посвященное реализации в карельской столице нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





По словам председателя постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрия Романова, ранее в его адрес поступали многочисленные обращения от жителей Древлянки по поводу состояния местных автодорог и тротуаров. Благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», слаженной работе депутатов, администрации города и руководства республики многие из наказов граждан к концу сентября удастся выполнить и провести ремонт всех основных магистралей в микрорайоне.

«В 2020 году по нацпроекту было отремонтировано Лососинское шоссе, а в этом году уже сделан Лесной проспект. На сегодняшний день работы одновременно продолжаются на трех объектах — Березовая аллея, улицы Сыктывкарская и Попова, где ремонтируются и тротуары и проезжая часть. Иными словами, в этом году мы приведем в порядок все главные окружные дороги и транспортную артерию в центре района», — отметил Дмитрий Романов.

В настоящее время компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» выполняет замену бортового камня на Березовой аллее, в ближайшее время приступит к фрезеровке старого покрытия проезжей части и тротуаров, после чего проведет асфальтирование. В рамках контракта ремонтные работы ведутся на участке от Сыктывкарской улицы до Лососинского шоссе, общая площадь объекта составляет 12,8 тысяч кв.метров.

Председатель постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрий Романов напомнил, что, согласно утвержденному графику, все работы здесь должны быть окончены до конца сентября, однако подрядная организация планирует отремонтировать аллею раньше срока — в августе.

"В настоящее время замечаний к подрядчику нет, работы ведутся согласно установленному графику. Погодные условия и производственные мощности компании позволяют, поэтому мы надеемся, что все дорожные объекты, включенные в контракты 2021-22 годов, также будут приведены в порядок уже к 1 октября этого года. Депутатский корпус Петросовета, общественные контролеры вместе со специалистами администрации проконтролируют, чтобы ремонт был выполнен максимально качественно", — сообщил Дмитрий Романов, подводя итоги осмотра.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021–2022 годы в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них. В настоящее время работы ведутся на пяти городских магистралях и тротуарах, на семи объектах ремонт уже завершен.

В рамках выездного рабочего совещания депутаты Оксана Политова и Дмитрий Романов обсудили с главой Петрозаводска Владимиром Любарским ряд других актуальных вопросов, волнующих жителей Древлянки. Среди них — обустройство межквартальных проездов, организация движения транспорта у лицея № 1, благоустройство общественной территории в районе дома 40 на Березовой аллее и Почтовой площади и другие.

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Жительницу Карелии оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

Лоухский районный суд назначил женщине, вернувшийся из Турции, административный штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг, сообщили на сайте инстанции.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жительницы Лоухского района, прибывшей в Россию самолетом из Турции.

По закону все возвращающиеся из-за рубежа граждане должны сдать тест на COVID-19. Нужно пройти исследование методом ПЦР. Результаты теста в течение трех дней со дня прибытия в страну нужно разметить на Едином портале государственных услуг. Но женщина этого не сделала.

При определении вида и размера административного наказания, суд принял во внимание характер правонарушения, обстоятельства его совершения. Кроме того, ранее женщина никогда не привлекалась к административной ответственности. Она признала свою вину.

Решением Лоухского суда города местную жительницу оштрафовали на 7500 рублей.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Даниил Колодин

Прокуратура Карелии заставила Фонд соцстраха вернуть женщине пособие по уходу за ребенком

Фонд соцстраха возобновил жительнице Карелии выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком только после обращения в надзорное ведомство.

В прокуратуру Петрозаводска обратилась горожанка с жалобой на нарушение региональным отделением Фонда социального страхования ее права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в ведомстве.

Установлено, что женщина является главным бухгалтером в одной из организаций, ей предоставлен отпуск и назначено пособие по уходу за ребенком до полутора лет на период с мая 2020 года по сентябрь 2021 года.

На основании представленных документов отделение Фонда выплачивало пособие до 31 декабря 2020 года. Затем выплата была необоснованно прекращена.

Прокуратура города не согласилась с данным решением и обратилась в суд с требованием обязать региональное отделение Фонда назначить женщине ежемесячное пособие с 1 января до достижения ребенком полутора лет. Суд поддержал надзорное ведомство.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее власти Карелии подсчитали, как детские пособия стимулируют рождаемость в республике.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Сотрудники ГИБДД остановили водителя, мчавшегося по трассе в Карелии со скоростью 130 км/ч

В Олонецком районе пойман водитель, неоднократно нарушивший скоростной режим, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Олонецком районе инспекторы ДПС контролируют дорожную обстановку. Так, на федеральной автодороге "Кола" зафиксировали, как один из водителей ехал с превышением скорости более чем на 40 км/час.

Данное нарушение водитель совершил повторно, за что предусмотрен штраф в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей.