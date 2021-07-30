Чем запомнился этот день

фото: Ирина Меркова

В Карелии окарауливают шесть лесных пожаров

Сводку о лесопожарной обстановке на 1 августа дали в правительстве Карелии.

На 1 августа на 10.00 в Карелии действуют 6 лесных пожаров на площади 11223 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 6 пожаров локализованы.

Суоярвский район

Лесной пожар в квартале 156 Вешкельского лесничества (750 га), пожар перешел с территории Пряжинского района 16 июля (с квартала 68 Сяпсинского лесничества). Всего на пожаре работают 31 человек и 4 единицы техники. 30 июля пожар локализован на площади 750 га. Проводится окарауливание.

Пряжинский район

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 3300 га (300 га – выгорело болото). Обнаружен 11 июля. Привлечены к тушению пожара 32 человека и 2 единицы техники. 30 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества на площади 4973 га (965 га – выгорело болото). Обнаружен 15 июля. Привлечены к тушению пожара 33 человека и 3 единицы техники. Проводится окарауливание. На 27 июля пожар локализован.

Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона) на площади 700 га. Обнаружен 16 июля. Привлечены к тушению пожара 23 человека и 3 единицы техники. 23 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Муезерский район

Крупный лесной пожар действует в квартале 3 Суккозерского лесничества, авиазона. Площадь 1400 га (300 га - выгорело болото). Обнаружен 11 июля. Место труднодоступное, работают на пожаре 16 человек. 30 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Крупный лесной пожар действует в квартале 9 Ругозерского лесничества. Площадь 100 га (30 га – выгорело болото). Обнаружен 13 июля. Работают на пожаре 5 человек. На вечер 23.07.2021 пожар локализован. Проводится окарауливание.

Ранее Минприроды сообщало, что в Карелии действующих пожаров нет, шесть локализованы.

фото: Столица на Онего

За сутки в Карелии выздоровели от коронавируса 176 пациентов

В Карелии за время пандемии смогли победить коронавирус 52 537 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 1 августа, за сутки коронавирус был выявлен у 157 жителей республики, из них 155 не были привиты. Заболели 152 человека, в состоянии средней тяжести находятся 25 пациентов, 5 тяжелых, больных, госпитализированных в крайне тяжелом состоянии (на ИВЛ), - нет.

В ковид-центрах проходят лечение 756 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 56 145 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 725 человек.

За сутки выздоровели еще 176 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52 537 человек.

фото: Дмитрий Беленихин

Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

В парке у стадиона «Спартак», где гуляют мамочки с колясками и ездят велосипедисты, строители сделали лестницу без пандусов.

Известный в Карелии дайвер, фотограф, гражданский активист Дмитрий Беленихин опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором пристыдил чиновников, осваивающих немалые бюджеты на ремонтах или строительстве бестолковых лестниц в рекреационных зонах.

«Сегодня впервые прошёлся по реконструированному пешеходному мостку через Лососинку у стадиона Спартак. Не перестаю удивляться цинизму наших чиновников и строителей, осваивающих немалые бюджеты на ремонтах или строительстве бестолковых лестниц в рекреационных зонах и методично игнорирующих нужды родителей с колясками, людей с ограниченными возможностями, велосипедистов, постоянно пребывающих в этих зонах", - написал Дмитрий.

Автор фото также возмктился тем, что чиновники тратят деньги на отдельные лестничные пролёты, отстоящие друг от друга на несколько метров, дорогой камень и вычурные газоны (лестницы на набережной и у стелы воинской славы), но не могут потратить ничтожные средства, чтобы сделать пандус на лестнице.

"Стыдоба!», - сказал Дмитрий Беленихин.

фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего

Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики

В Петрозаводске будут судить двух молодых людей, обвиняемых в покушении на сбыт психотропных веществ, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно приобрели с целью сбыта психотропные вещества в крупном размере. В дальнейшем через интернет дважды размещали в тайниках на территории Петрозаводска «закладки» с психотропными веществами, чтобы сбыть их за деньги. Преступления не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий психотропные вещества были изъяты.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Неизвестный водитель снес дерево в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Нарушитель устроил ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске и скрылся с места происшествия, нагло проехав по тротуару.

Участник паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» разместил в соцсети видео, на котором показал, как 31 июля неизвестный водитель на легковом автомобиле в 7 утра на проспекте Ленина в центре Петрозаводска при повороте выехал на тротуар, сбив дерево.

После ДТП нарушитель несколько секунд простоял на месте ДТП, а после скрылся с места происшествия, проехав по тротуару.

фото: © freepik.com/prostooleh

За две недели в Карелии коронавирус зафиксировали у 26 беременных женщин

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с коронавирусом в республике.

По словам Михаила Охлопкова, Карелия прошла очередной пик заболеваемости COVID-19. У нас в республике есть и индийский, и северо-западный, и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса. Все они, по словам Охлопкова, отличаются в клинических проявлениях.

Как отметил в интервью глава Минздрава Карелии, осенью и зимой у нас COVID-19 болело много пожилых людей — в категории 60+. Молодые практически не болели. А сейчас — 50 на 50, или даже молодые превалируют.

«По смертности есть различия — стало умирать больше молодых людей. Например, умерла 34-летняя женщина из Питкяранты, у которой не было серьезных сопутствующих заболеваний, кроме лишнего веса и высоко сахара. Но диабет у нее не был поставлен… Умирают мужчины 40-45 лет, тоже относительно здоровые», - сказал Охлопков. - Еще одна особенность — массовое поражение беременных женщин. Всего с начала пандемии зарегистрировано 464 инфицированных ковид беременных, одна женщина умерла. В первые две волны такого не было, мы в принципе не знали, что коронавирус в такой степени может поражать беременных женщин. А сейчас, за последние две недели мы зафиксировали 26 случаев заражения будущих мам».

Сколько еще волн коронавируса спрогнозировл Михаил Охлопков и когда они будут, читайте здесь.

фото: © Минспорта Карелии

Артур Парфенчиков готовится болеть на Олимпийских играх за гимнастку из Петрозаводска

Воспитанница Спортшколы олимпийского резерва №1 Анастасия Максимова в составе сборной по художественной гимнастике принимает участие на Олимпийских играх в Токио.

На своей странице в соцсети глваа Карелии артур Парфенчиков сообщил, что уже в следующих выходных за олимпийские медали в Токио будет бороться сборная страны по художественной гимнастике.

«И мы, конечно, болеем за нашу землячку, воспитанницу Спортшколы олимпийского резерва №1 Анастасию Максимову. В ее копилке уже есть титул олимпийской чемпионки, завоеванный на соревнованиях в Рио. Верим, что она его обязательно подтвердит!», - написал Артур Парфенчиков.

Глава отметил, что мы гордимся достижениями наших спортсменов, отметив, что старший тренер отделения тхэквондо Спортшколы олимпийского резва №5 петрозаводчанка Елизавета Тарасевич назначена международным судьей на Паралимпийские игры, которые стартуют 29 августа.

А баскетбольные олимпийские матчи комментирует тоже наш земляк Андрей Панкрашев!

фото: © shutterstock.com/Krieng Meemano

За сутки в Карелии резко возросло число детей, заразившихся коронавирусом

Если 31 июля в Карелии было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом у детей, то 1 августа зафиксировано уже 27 заражений несовершеннолетних опасным вирусом.

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 1 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5441. За сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 15 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4939.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтвердили три смерти от COVID-19, заразились опасным вирусом 157 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

фото: Ирина Меркова/"Столица на Онего"

Минприроды Карелии: в республике действующих пожаров нет

Оперативную сводку о ситуации с лесными пожарами дало Минприроды Карелии.

По данным ведомства на 31 июля 22.00, в Карелии существует 297 пожаров, но действующих нет, шесть локализованы.

Борются с огнем 141 человек и 14 единиц техники.

Отметим, что, по данным правительства Карелии на 31 июля, но на 10 утра, в республике действовало 9 лесных пожаров на площади 12 015 га, все они были локализованы.

Также напомним, 30 июля Артур Парфенчиков снял режим ЧС в Карелии из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами.

фото: архив © ГИБДД Петрозаводска

Подросток на велосипеде попал под колеса иномарки в Петрозаводске

На Древлянке пострадал 16-летний велосипедист, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 31 июля, в 14.30 в Петрозаводске на Лесном проспекте, в районе дома №11, водитель автомобиля Subaru Legacy совершил наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть из-за припаркованного транспортных средства.

В результате ДТП 16-летний велосипедист получил травмы.

«Будьте снова с теми, кто дорог»: Минздрав Карелии оригинально прорекламировал вакцинацию (ВИДЕО)

Записывайтесь на бесплатную вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуги и будьте снова с теми, кто дорог, призвал Минздрав Карелии.

На странице Минздрава Карелии в соцсети появилось сообщение с призывом пройти вакцинацию.

К публикации прикреплено видео, на котором запечатлено, как может преобразиться ваша жизнь, когда вы, сделав прививку от COVID-19, защитите себя от заражения опасным вирусом и снова сможете встретиться с дальними и ближними родственниками у себя дома.

«Соскучились по родственникам, но опасаетесь коронавируса? Не проблема. Записывайтесь на бесплатную вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуги и будьте снова с теми, кто дорог!», - сообщается в паблике ведомства здравоохранения.

Также Минздрав уточнил, что записаться на прививку можно онлайн: https://bit.ly/3rBoy3e или в поликлинике. Без предварительной записи привьют в мобильных прививочных пунктах.

Карелы готовятся перейти в статус исчезающих народов (ВИДЕО)

Съемочная группа телеканала "Красная линия" сделала репортаж о карелах под названием "Почему мы вымираем?".

Накануне Вероссийской переписи населения съемочная группа телеканала "Красная линия" приехала в Карелию и сделала репортаж под названием "Почему мы вымираем?".

Журналисты телеканала предложили присмотреться к судьбе карелов, чтобы понять, что происходит со всеми в стране.

Перепись населения проводится раз в 10 лет, и она показывает, как прошедшие события отразились на демографических процессах.

Например, по словам журналиста и члена общественной организации «Дом карельского языка» Натальи Антоновой, в 1989 году нас, карелов, в России было 125 тысяч человек – это показала перепись, а через 20 лет карелов стало в два раза меньше – 60 тысяч человек.

«С такими темпами логично предположить, что перепись 2021 года покажет численность карелов ниже роковой планки в 50 тысяч человек», - отметил журналист группа телеканала "Красная линия".

Что это за роковая планка в 50 тысяч, объяснил журналист Армас Машин: «Если численность карелов в Российской Федерации окажется менее 50 тысяч, то мы будем отнесены к малочисленным народам. А это передышка перед тем, как перейти в статус народов исчезающих».

О причинах вымирания и способах выхода их демографического коллапса, которые одинаковы для всех народов, и снял репортаж телеканал "Красная линия".

фото: Елизавета Тарасевич/ источник фото - паблик «Спорт – норма жизни»

Тренер спортшколы Петрозаводска поедет судить Паралимпийские игры в Токио

Старший тренер отделения тхэквондо спортивной школы олимпийского резерва №5 Елизавета Тарасевич назначена международным судьей на Паралимпийские игры в Токио.

Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни», петрозаводчанка Елизавета Тарасевич назначена международным судьей на Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.

Елизавета Тарасевич - судья международной категории. Она отметила, что процесс отбора судей на Паралимпийские игры в Токио начался еще в 2019 году. Отбор проводился из сотен международных судей по всему миру. Программа отбора включала в себя тестирования, среди которых письменный тест на английском языке на знание правил, тест на скорость реакции, тест по физической подготовке, тест здоровья, кроме того кандидат должен был принять участие в международных квалификациях.

Соревнования по тхэквондо состоятся со 2 по 4 сентября. Елизавета - единственная из России, кто будет судить соревнования в этом виде спорта на Паралимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Тхэквондист из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио.

Уроженец Петрозаводска работает комментатором баскетбольных матчей на Олимпиаде в Токио

Наш земляк, уроженец Петрозаводска Андрей Панкрашев - голос баскетбола Олимпийских игр для всех стран Европы и СНГ.

Андрей Панкрашев комментирует игры баскетбола на EuroSport, сообщается в паблике «Спорт – норма жизни».

«Голосом Андрея уже говорили финалы игр Ассоциации студенческого баскетбола на телеканале "Матч ТВ" и Школьной баскетбольной лиги "Кэс-баскет", в котором принимали участие ребята и девушки из Карелии!» - напомнили в паблике.

фото: © Паблик "Сбормобиль ПТЗ"

Сегодня по улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль»

Расписание включает 23 остановки в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 1 августа, «Сбормобиль» выйдет на свой обычный маршрут по карельской столице. В первое воскресенье месяца волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании — 23 остановки в разных районах города.

Организаторы обращают внимание участников на то, что на воскресном рейсе не будет «Металлмобилля». Он выезжает на маршрут в тандеме со «Сбомобилем» каждое третье воскресенье месяца. Кроме того, волонтёры просят горожан строго придерживаться правил безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний. Водитель и грузчик перед выездом измеряют температуру. Волонтёры используют средства индивидуальной защиты, перед каждой стоянкой обрабатывают руки антисептиком на спиртовой основе.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников. 80% средств, вырученных от переработки вторсырья, а это более 100 тыс. рублей в год, идут на поддержку бездомных животных, остальное на печать листовок и экорекламу.

Ранее сообщалось, что последний рейд по сбору стеклотары в Петрозаводске «Сбормобиль» проведет 1 августа.

фото: Столица на Онего

В поселке Карелии автомобилист сбил пешехода с мопедом и уехал с места ДТП

В Лахденпохском районе 54-летний водитель на Lada Kalina совершил ДТП с пострадавшими и скрылся с места происшествия, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 31 июля, в 1.55 в Лахденпохском районе, на 0,6 км автодороги «Ласанен-Куркиеки-Терву», 54-летний водитель автомобиля Lada Kalina совершил наезд на пешехода, который вел рядом с собой мопед.

В результате ДТП 24-летний пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП уехал, в полицию о случившемся не сообщил. Обстоятельства ДТП выясняются.

фото: © Минздрав Карелии

Врачи посоветовали пройти реабилитацию 8 детям из поселка Найстенъярви в Карелии, пострадавшему от пожаров

Врачи Суоярвской ЦРБ, а также специалисты Городской детской больницы Петрозаводска провели медосмотр населения поселка Найстенъярви, который с 14 июля охвачен огнем.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал, что медики выезжали в поселок Найстенъярви для осмотра местных жителей.

«Врачи провели медицинский осмотр жителей поселка, в том числе участвовавших в тушении пожара. Пациентам, имеющим симптомы недомогания, оказана медицинская помощь, сделаны назначения. Граждан, нуждающихся в госпитализации, не выявлено», - сказал Охлопков.

В минувшую субботу, 31 июля, глава Карелии Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети, что по его поручению медики вновь работали в Найстенъярви.

«Они осмотрели жителей поселка и соседних населенных пунктов, в том числе более 40 детей. В срочной госпитализации по состоянию здоровья никто не нуждался. 8 детям рекомендовано прохождение реабилитации на базе Городской детской больницы. Также всем даны рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению», - рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что детей из поселка Найстенъярви в Карелии, который пострадал от лесных пожаров, отправят отдыхать на море.

фото: https://vk.com

Глава Карелии поздравил железнодорожников с праздником и поблагодарил за помощь в тушении пожаров

Артур Парфенчиков поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

"Сегодня, в профессиональный праздник, особые слова благодарности в адрес наших железнодорожников, которые помогали в борьбе с лесными пожарами. Спасибо за эту помощь, а также за ваш ежедневный труд на благо развития железнодорожного сообщения в республике!" - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.



фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 22 804 и достигло 6,2 млн человек

Всего в стране за время пандемии выздоровели 5 625 890 коронавирусных больных, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 804 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 959 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 288 677 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 625 890.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 17 271 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 159 352. За прошедшие сутки скончались 789 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 165,8 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 525 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 августа остаются 1 237 194 человека.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ИЗ КАРЕЛИИ, ПЕТРОГЛИФЫ В СПИСКЕ ЮНЕСКО И ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ОТМЕНЯЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио



фото: © Insagram vladislavlarin87

Тхэквондист Владислав Ларин принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.

Петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО



фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Новая школа в Петрозаводске не откроется 1 сентября



фото: © Столица на Онего

Власти столицы Карелии признали, что не успеют подготовить к началу учебного года школу №55 на Древлянке.

КАРЕЛИЯ В ОГНЕ

В Пряжинском районе Карелии горит 13 тысяч гектаров леса



фото: Марина Гусева / ВК

На территории Пряжинского района зафиксировано три больших пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15,4 тысячи гектаров



© фото: Правительство Карелии

В республике увеличилось и количество действующих пожаров.

Экологи: реальная площадь лесного пожара в Найстенъярви в Карелии в 1,5 раза больше



фото: © Столица на Онего

Гринпис России сравнил данные спутниковых снимков и отчетность республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

В Беломорском районе Карелии полыхает почти тысяча гектаров леса



фото: © Ирина Меркова / Столица на Онего

К борьбе с огнем подключились пожарные-десантники из федеральной «Авиалесоохраны».

Огонь прорывается в местах лесных пожаров, локализованных вблизи населенных пунктов Карелии



фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новые случаи возгорания зафиксированы у поселка Найстенъярви и у Сегежи, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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Карелиястат договорился с епархиальным управлением об участии церковнослужителей во Всероссийской переписи населения.

Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю



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Знаменитый советский актер снимался в столице Карелии в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре».

Экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, оставили за решеткой до зимы 2022 года



фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Петрозаводский городской суд продлил арест обвиняемому во взятках бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку еще на полгода.

фото: Столица на Онего

В центре Петрозаводска из-под земли бьет фонтан воды

Коммунальная авария произошла на улице Машезерской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

На перекрестке ул. Машезерская – пр. Александра Невского из-под земли бьет фонтан воды.

Информацию о коммунальной аварии ЕДДС сообщила АО «ПКС - Водоканал».

фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске полиция раскрыла преступление раньше, чем пострадавшая заявила о нем

Сотрудники полиции раскрыли преступление до того, как хозяйка машины обнаружила её пропажу, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение от сотрудников ДПС о том,что в ходе патрулирования обнаружен угнанный автомобиль.

За рулем находился 25-летний житель Санкт-Петербурга, у которого не было ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни страхового полиса. Водитель начал убеждать правоохранителей, что он якобы только что приобрёл иномарку, однако документально подтвердить это не смог.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что автомобиль принадлежит 27-летней петрозаводчанке. Она сообщила, что никому не передавала и не продавала иномарку. Несколько часов назад владелица припарковала машину во дворе дома, в котором проживает, и ушла по делам. Вернувшись, обнаружила пропажу и уже собиралась обратиться в правоохранительные органы, когда сами полицейские ей позвонили.

По признакам преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Погода в Петрозаводске сегодня, 1 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +15 …+20 3 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 80% день Небольшой дождь, +17 …+20 3 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 79% вечер Небольшой дождь, +15 …+17 2 м/с ЮЗ 741 мм.рт.ст. 91% ночь Пасмурно, +15 2 м/с ЮЗ 741 мм.рт.ст. 94%

фото: Столица на Онего

День ВДВ Карелия встретит без существенных осадков при +23°С

О погоде на 2 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник, 2 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем воздух прогреется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра покажет +10, +15°С, днем воздух прогреется до +19, +24°С, на северо-западе местами +13, +18°С.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный водитель без прав остановлен в поселке Карелии

В поселке Кончезеро Кондопожского района сотрудники ГИБД остановили пьяного 53-летнего водителя на внедорожнике, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «УАЗ Патриот» 53-летнего водителя с признаками опьянения. Как выяснили сотрудники ГИБДД, мужчина, севший за руль внедорожника, водительских прав не имеет.

Нарушителя ждёт наказание.

фото: pixabay

Двое пьяных жителей Карелии ради денег перерезали провода в многоквартирном доме

В Костомукше будут судить двух местных жителей, которые в пьяном угаре оставили жильцов многоквартирного дома без электричества, сообщили в МВД Карелии.

Следователь полиции Костомукши окончил расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых местных жителей 33 и 35 лет. Они обвиняются в приведении в негодность объектов жизнеобеспечения и краже.

Весной этого года в полицию поступил ряд заявлений от жильцов одного из многоквартирных домов города. Граждане сообщили, что неизвестные похитили кабели, обеспечивающие подачу электроэнергии. В результате противоправных действий без света остались четыре квартиры. Причинённый потерпевшим материальный ущерб составил восемь с половиной тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности причастных к противоправному деянию. По версии следствия, двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили, что в соседнем от их места пребывания доме не заперт подвал. Тогда мужчины проникли в помещение, с помощью кусачек перерезали электрические кабели и скрылись. В дальнейшем они сбыли добытое незаконным путём имущество. Вырученные деньги костомукшане поделили и потратили на личные нужды.

Обвиняемые признали свою вину. Теперь их дальнейшую судьбу решит суд. Фигурантам уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова

Эксперт объяснил, как безвозвратно удалить данные со смартфона

В целях собственной безопасности при продаже старых гаджетов к удалению личных файлов нужно подходить ответственно.

Сегодня на смартфонах — вся жизнь современного человека: фото, видео, пароли, документы. Поэтому в целях собственной безопасности при продаже старых гаджетов к удалению личных файлов нужно подходить ответственно, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Прошлые исследования НАФИ показывают, что более половины россиян — 59% — считают, что их персональные данные не защищены, однако сами не всегда предпринимают меры по их защите. Только 34% полагают, что обладают достаточными знаниями по защите своих данных.

Особенно внимательно нужно быть владельцам Android-смартфонов.

"При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле файл не удаляется. Удаляется только указатель на этот файл, а сами данные остаются невидимыми для пользователя, но доступными для восстановления с помощью специального ПО", — поясняет эксперт.

Перед тем, как стирать данные с Android-смартфона, он советует сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек (на разных аппаратах эта опция находится в разных подразделах, например, в "Безопасности" или "Приватности").

"На современных смартфонах шифрование включено по умолчанию. Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например, долгим видеороликом. Это поможет "запутать следы", если кто-то потом все же решит данные восстановить. Далее нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента", — говорит Гриценко.

На iPhone процесс удаления контента более прост в силу закрытости системы и ограниченности функционала. Владельцам iPhone нужно удалить только устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с удалением контента, убедиться, что устройство больше не числится за вами в iCloud, отмечает эксперт.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, который начал работать еще при Сталине

Легенда журфака Ясен Засурский скончался на 92-ом году жизни.

Президент факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе факультета.

"Да, сегодня ушел от нас великий человек", - подтвердили в свою очередь ТАСС в пресс-службе МГУ.

"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский - последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - добавил собеседник агентства на факультете.

"Ясен Николаевич пришел работать в Московский университет еще при Сталине. В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов - от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что Засурский стал живой легендой.

"Преподаватель, заведующий кафедрой, заместитель декана, декан, президент - во всех своих ипостасях Ясен Николаевич олицетворял Учителя, способного увлечь многочисленных учеников; руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук; человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряженную обстановку доброй шуткой. Рассказы выпускников о своем наставнике (а их у профессора Засурского несколько десятков тысяч) давно превратились в легенды. Легендой стал и сам президент журфака", - добавили на факультете.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.