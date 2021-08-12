Что случилось в Петрозаводске и Карелии 14 августа

фото: Минздрав Карелии

В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал причины заражения коронавирусом несовершеннолетних.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков объяснил, почему в республике коронавирусом стали заражаться дети, как несовершеннолетние переносят заболевание и почему некоторых приходится госпитализировать.

В прошлом году говорили, что у детей, инфицированных коронавирусом, болезнь протекает легко, иногда бессимптомно. Однако, по словам Охлопкова, данные этого года показывают, что, к сожалению, в мире есть летальные исходы от ковид у детей различного возраста и число инфицированных детей растет.

Глава Минздрава Карелии считает, что заражения детей коронавирусом происходит, в первую очередь, из-за мутации вируса. Вторая причина - летние переезды и контакты. Сейчас открыты и торговые центры, и рестораны, и перелёты, различный автотранспорт.

«Дети, инфицированные коронавирусом, могут перенести болезнь легче, чем взрослые. Но дети, имеющие в анамнезе заболевания сердца, нервной системы или другие недуги, переносят чаще COVID в среднетяжелой форме, потому что их иммунной системе сложнее бороться с вирусом», - объяснил Михаил Охлопков.

По его словам, до недавнего времени в Карелии тяжелых случаев коронавируса среди детей не было. С начала пандемии ковидом были инфицированы более 5,5 тыс. детей, начиная с малышей месячного возраста. Большинство детей лечились дома, но часть из них попали в стационар.

«Из 8 детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последние дни, у двоих – более тяжелое течение ковида. Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Санкт-Петербург - не из-за слабости карельской медицины, а из-за требований протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей. Когда надо спасать ребенка – не до амбиций», - сказал министр здравоохранения Карелии.

Министр обратился к родителям, бабушкам и дедушкам: «Циркулирующий сейчас штамм коронавируса – очень агрессивный. Все находящиеся в стационаре дети заразились по контакту, в семейном очаге. Если в семье – один взрослый с симптомами инфекции, угроза нависает и над другими членами семьи, в том числе над детьми. Равно как и ребенок может стать источником заражения, переносчиком инфекции. Немедленно необходимо обратиться к врачу и начать лечение, соблюдать элементарные правила профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, пользоваться антисептиками, носить маску, если это возможно - выделить для больного взрослого отдельную комнату».

Также глава Минздрава настойчиво рекомендовал воздержаться от выездов в другие регионы.

фото: ГИБДД Карелии

В ГИБДД рассказали, кто находился в «семерке», влетевшей под грузовик в Петрозаводске

На Вознесенском шоссе произошла страшная авария, пострадавших из отечественного авто вырезали пожарные-спасатели, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 августа, в 12.19 на Вознесенском шоссе, у дома №18, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107» и грузовой автомобиль Volvo.

В ликвидации ДТП принимали участие пожарные-спасатели, которые разрезали корпус отечественного автомобиля, чтобы достать из салона водителя и пассажира.

В ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением и совершил столкновение со встречным грузовиком Volvo.

В результате ДТП пострадал 20-летний водитель ВАЗа и его 22-летняя пассажирка.

Огромное дерево упало на жилой дом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сильный ветер уронил дерево на деревянный дом в Петрозаводске.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовано видео, как рабочие убирают дерво, которое во время стихии раскололось пополам и упало на деревянный дом.

Автор видео в комментарии сообщил, что ЧП произошло на улице Ватутина.

фото: © Zave Smith/Getty Images

Житель Петрозаводска, совершивший жестокое убийство, попросил наказать его построже

Петрозаводский городской суд приговорил мужчину, совершившего убийство, к 12 годам колонии строгого режима.

Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина вынесла обвинительный приговор 27-летнему петрозаводчанину, который обвиняется в зверском убийстве 57-летнего отчима своей супруги.

Гособвинитель – помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря просил суд назначить подсудимому 13 лет колонии строгого режима. Однако суд, с учетом раскаяния Павла, на процессе попросившего прощения у сына своей жертвы, и наличия у подсудимого малолетнего ребенка и других смягчающих обстоятельств, назначил ему на год меньше. При этом сам, ранее неоднократно судимый за кражи подсудимый, почему-то просил суд направить его в колонию особого режима, где условия содержания более суровые.

Напомним, убийство произошло в ночь на 30 апреля 2020 года. Тогда в квартире на улице Советской петрозаводчанин распивали водку с отчимом своей жены. Во время пьянки произошла ссора. В итоге хозяин квартиры ударил петрозаводчанина кулаком в грудь. А тот, увидев в руках своего обидчика нож, сбил его с ног, отобрал нож и нанес ему не менее 12 ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в суде, после очередной кражи петрозаводчанин отбывал два года лишения свободы в колонии строгого режима, откуда освободился условно-досрочно за год с лишним до окончания срока. А вскоре, во время непогашенной судимости, совершил убийство.

фото: ГИБДД Карелии

Пять человек пострадали в аварии на дороге в Карелии – все гости республики

В Сортавале столкнулись две иномарки, пострадали жители Санкт-Петербурга и Татарстана, среди травмированных – ребенок, ГИБДД Карелии.

В пятницу, 13 августа, в Сортавале, на 272км федеральной автодороги "Сортавала", в 12:30 водитель автомобиля Kia Rio на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Volkswagen Polo, допустив с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали 5 человек: 37-летний водитель " Volkswagen - житель Санкт-Петербурга, 66-летний водитель Kia и его пассажиры - женщины 38 и 59 лет, 7-летний мальчик - все жители Республики Татарстан.

Канализацию прорвало – вонючая вода затопила дома в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

В Сайнаволоке прорвало канализационный колодец, частные дома оказались затоплены экскрементами.

В редакцию «Столицы на Онего» жители Сайнаволока, терпевшие бедствие, прислали видео, на котором запечатлели, как канализационные воды затапливают их участки и подбираются к домам.

«13 августа с утра несколько частных домов в посёлке Сайнаволок затапливали канализационные воды. Колодец от всей Птицефабрики засорился, г...но поплыло прямо к нам. Звонки в МЧС и ЕДДС Петрозаводска не дали результатов, нашли номер телефона главного инженера Водоканала Бернадских Андрея Алексеевича. Спасибо ему большое за то, что не дал утонуть в экскрементах», - написал житель Сайнаволока.

По словам пострадавших от аварии, на сегодняшний день вода из канализации их больше не затапливает, но проблема полностью не решена – ее обещали исправить в понедельник, 16 августа.

«Спасибо Водоканалу, спасибо рабочим и отдельное спасибо Бернадских Андрею Алексеевичу», - поблагодарили жители Сайнаволока.

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Смертность в России от коронавируса каждый день бьет рекорды

За минувшие сутки от коронавируса в России скончались уже 819 человек, а днем ранее было зарегистрировано 815 смертей ковидных больных, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 816 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 867 890.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 550 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 169 683. За прошедшие сутки скончались 819 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 171,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 496 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 августа остаются 1 247 530 человек.

фото: Правительство Карелии

Ретропоезд из Финляндии пойдет в Карелию

Первый рейс карельского ретропоезда из Йоэнсуу в Северное Приладожье планируется запустить весной следующего года.

Намерения республиканских властей и руководства ОАО «РЖД» продлить до Йоэнсуу маршрут ретропоезда, курсирующего сейчас между Сортавалой и горным парком «Рускеала», оказались с энтузиазмом встречены в финляндской Карелии.

Ранее сообщалось, что еще в начале июня заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал журналистам о предложении финскому железнодорожному концерну VR Group продолжить популярный туристический маршрут в Финляндию. По словам Пегова, финские коллеги уже рассмотрели это предложение, и сейчас стороны вплотную начинают «проработку вопроса».

«Мы считаем, что продолжение этого маршрута через границу стало бы естественным шагом, которой бы позволил российским туристам познакомиться с Йоэнсуу, путешествуя по железной дороге. В свою очередь, финские пассажиры смогут посетить Сортавалу и горный парк «Рускеала» на ретро-поезде с паровозной тягой», – цитирует Karjalan Heili директора российского отдела концерна VR Group Викторию Хурри.

Подробнее о ретропоезде и о том, где он останавливается сейчас, читайте здесь.

Умерла ветеран карельской журналистики Галина Трифанова

Галина Васильевна Трифанова умерла 13 августа на 71-м году жизни, сообщил Союз журналистов Карелии.

Галина Трифанова была ветераном карельской журналистики. Её имя хорошо известно читателям районных газет «Знамя труда» (Пудож), «Беломорская трибуна» (Беломорск), «Диалог» (Медвежьегорск). Стаж работы в районной печати составил 36 лет.

В 1968 году в трудовой книжке Галины появилась запись о приеме на работу в редакцию газеты «Знамя труда» машинисткой. Через 10 лет старший корреспондент отдела партийной жизни Трифанова была переведена в «Беломорскую трибуну» ответственным секретарём. В этой газете она трудилась 17 лет, из них редактором – девять.

Она не боялась перемен, и в 1996 году по приглашению учредителя приехала на работу в Медвежьегорск, сменив на посту редактора газеты «Диалог» умершего Николая Ермоловича. Никто не знает, но перед смертью Николай Иванович назвал имя своей коллеги Галины как преемницы, которая сможет взять на себя ответственность за созданную на волне перестройки новую муниципальную газету. В этой районке она трудилась до выхода на заслуженный отдых в 2004 году.

Галина Васильевна всегда была очень надежным товарищем, профессиональным журналистом, дотошным, эмоциональным, чувствующим человеком. Её взгляд всегда был добрым, сострадательным, отношение к людям, живущим вокруг, – внимательным и уважительным. Профессия занимала все ее время, она всегда старалась помочь тем, кто нуждался в поддержке.

Союз журналистов выражает соболезнования родным и близким Галины Васильевны.

фото: Правительство Карелии

В приграничном городе Карелии вместо территории с аварийными деревьями появился красивый парк

В Суоярви открыли вторую очередь парка «Сувилахти», сообщили в правительстве Карелии.

Первый этап благоустройства территории город выполнил в 2019 году, победив во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В центре Суоярви открылась вторая очередь популярного места отдыха – парка Сувилахти. Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») выполнила местная фирма ООО «Фаза».

Дизайн-проект выполнил молодой специалист из Санкт-Петербурга, который создал эскиз первой очереди парка и еще нескольких городских объектов.

Как рассказал глава районной администрации Роман Петров, раньше на месте парка «Сувилахти» была неблагоустроенная территория с аварийными деревьями. Теперь обустроена комфортная зона для прогулок и отдыха.

"Рядом находится много социальных учреждений – поликлиники, дом культуры, школа искусств, ФОК - поэтому здесь всегда много людей. Еще в 2019 году, когда мы только начали работать над созданием парка «Сувилахти», уже были идеи, как мы будем продолжать благоустраивать эту зону. Пространство заметно преображается, становится интереснее, поэтому хочется, чтобы жители и гости Суоярви бережно относились к проведенным работам", - сказал Роман Петров.

В этом году здесь появились удобные беседки, новые дорожки, светильники, спортивные конструкции и качели. В ближайших планах установить оригинальный арт-объект – большую шахматную доску с фигурами.

фото: ГИБДД Карелии

Ночью под Петрозаводском юноша без прав устроил аварию с пострадавшими

В Прионежском районе 21-летняя девушка пострадала в ДТП, которое устроил водитель, не имеющий прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 13 августа, в 3 часа ночи в поселке Мелиоративный, в районе дома №4 по улице Петрозаводская, 22-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, не имеющий прав, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля, которая после ДТП самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: pixabay

Трех подростков в Карелии, которые откатили с парковки чужой автомобиль, ждет суровое наказание

В Пудоже трое подростков вытолкали с парковки чужой автомобиль и стали фигурантами уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком расследует уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, подозреваемых в угоне.

По версии следствия, в июле в Пудоже подростки совершили угон автомобиля «ВАЗ», который был припаркован на улице. Один из подозреваемых сел за руль, а двое других привели автомобиль в движение руками, переместив его с места парковки.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни пяти крайне тяжелых больных – они не могут самостоятельно дышать

За минувшие сутки еще 164 человека заразились коронавирусной инфекцией в Карелии, сообщил глава Минздрава республики.

По данным на 14 августа, COVID-19 был выявлен у 164 жителей Карелии, из них 164 не были привиты. Заболели 163 человека, в состоянии средней тяжести находятся 35 пациентов, четверо больных находятся в тяжелом состоянии, на ИВЛ за сутки попал еще один.

В ковид-центрах проходят лечение 517 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Число инфицированных с начала пандемии за сутки увечилось до 58293.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще два летальных исхода от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 748 человек.

За сутки выздоровели 165 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 54726 человек.

фото: © Depositphotos / Surabky

За сутки еще 31 ребенок в Карелии заразился коронавирусом

Общее число несовершеннолетних, заразившихся COVID-19 в республике, выросло до 5747, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 14 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5747. За сутки выявлен 31 новый случай COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 35 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 45221.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил, почему в республике коронавирусом стали заражаться дети, как несовершеннолетние переносят заболевание и почему некоторых приходится госпитализировать.

фото: паблик «КПРФ в Карелии»

Отделению КПРФ в Карелии подарили огромное знамя времен СССР

Одна из организаций Петрозаводска вручила карельскому отделению КПРФ знамя времен СССР с лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!».

Как сообщается в паблике «КПРФ в Карелии», одна из организаций Петрозаводска сохранила знамя времен СССР с лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» на десятилетия и в минувшую пятницу, 13 августа, вручила секретарю городского отделения КПРФ Сергею Андруневичу.

«Когда в стране и за ее пределами набирает обороты распространение антисоветизма и русофобии, это еще один признак реакционности и загнивания современного капитализма. В этих условиях чрезвычайно важно, с одной стороны, приложить все усилия для защиты правды истории, с другой – сохранять различные предметы, связанные с эпохой, когда наша страна достигла огромных высот – Советским периодом. История со знаменем, переданным нам, - это еще один важный шаг в этом направлении», - сказал Сергей Андруневич.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПОЕЗДЕ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ МЛАДЕНЦА С КОРОНАВИРУСОМ И 8 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В ДТП

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Дети из Карелии поехали на море в лагерь, отравились в поезде и попали в больницу



фото: © Светлана Баева/РИА Новости

Из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. В поезде дети поужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, где отравились дети из Карелии, так как стало известно, что работники вагона-ресторана болели норовирусом, но никому не сказали.

Минздрав Карелии открыл горячую линию, где можно было узнать информацию о госпитализированных детях. Но родители жаловались, что не могут дозвониться туда.

Минздрав Карелии, тем временем, утверждает обратное.

Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис вернулась из Краснодарского края и рассказала о самочувствии детей, которые были госпитализированы после заражения норовирусом в поезде «Мурманск — Адлер», и сообщила, что выздоровевших ребят начали выписывать.

Младенец с коронавирусом госпитализирован в Карелии

В республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске госпитализированы восемь детей с коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

Десятилетнего мальчика со 100-процентным поражением легких госпитализировали из Карелии в Санкт-Петербург

Восемь человек пострадали в страшной аварии на трассе в Карелии



фото: © Госавтоинспекция Карелии / ВК

ГИБДД Карелии рассказала подробности ДТП в Лахденпохском районе, где среди пострадавших оказались трое детей.

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Экс-главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будут судить в Петрозаводске



фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Верховный суд России отказал защите Кайдалова в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности.

Отремонтированный железнодорожный вокзал начал разваливаться (ФОТО)

Жители столицы Карелии возмущены качеством ремонта железнодорожного вокзала в Петрозаводске: туда уже просочилась сырость.

Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных



фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

После посещения «Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко» посетительница была шокирована и обратилась к зоозащитникам.

фото: фото со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова/vk.com/aparfenchikov

Глава Карелии пожелал всем здоровья в День физкультурника

Артур Парфенчиков поздравил всех с Днем физкультурника.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал фото, где он сидит на каяке с веслом в руках на фоне красивой карельской природы.

Под фото Артур Парфенчиков подписал: «Сегодня День физкультурника! Всем здоровья и хороших выходных».

фото: © пресс-служба Правительства Карелии

Власти региона нашли нового подрядчика на очередной долгострой из Федеральной программы развития Карелии до 2020 года

Речь идет о реконструкции учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в местечке Ялгуба под Петрозаводском, которую планировали сдать к столетнему юбилею республики.

На загородной базе предполагалось построить баскетбольную площадку и теннисный корт, универсальный спортивный зал, гостиницу и даже эллинг для хранения лодок для академической гребли. Однако сроки работ на объекте постоянно срывались, и карельским властям пришлось несколько раз менять исполнителей государственных контрактов. За это время их стоимость также выросла в разы.

Новый контракт – на 253 миллиона рублей – получила компания из Московской области «Строй Инвест Групп».

Что это за компания и куда пропал прежний подрядчик, читайте здесь.

фото: © Следственный комитет России по Ленинградской области

В Ленобласти вандалы расстреляли мемориал воинам Великой Отечественной войны

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения обелиска мемориального сооружения в память погибших.

Об этом сообщает «ЛенТВ24» со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Разоренное мемориальное сооружение, увековечивающее память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, расположено в село Гончарово (Выборгский район Ленинградской области). Неизвестный вандал произвел не менее 3 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в надгробные плиты, повалил на землю деревянный крест, снял звезду с вершины обелиска данного мемориала и отбросил ее в сторону.

Там захоронены 48 солдат 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии (погибли в 1944 году) и 23-й армии (погибли в 1941 году).

Следственным отделом по г. Выборг Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по факту повреждения мемориального сооружения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Повреждение воинских захоронений).

Погода в Петрозаводске сегодня, 14 августа



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фото: ГИБДД Карелии

Водитель из Мурманска рискнул правами в Карелии

Автотурист с севера совершил опасный обгон в Карелии, теперь его ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

Житель Мурманска, управляя автомобилем Mazda, выполнил обгон на участке дороги, где это запрещено дорожным знаком и разметкой.

Нарушителя ждет штраф 5 тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев.

фото: ТАСС / Егор Алеев

В районе Карелии загорелся мусор на полигоне – работала прокуратура

Прокуратура приняла меры по факту возгорания отходов на территории Сегежского района, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Сегежского района со специалистами карельского Росприроднадзора провела проверку по сообщениям СМИ, в ходе которой установила, что в июле на полигоне, расположенном на территории Идельского сельского поселения, произошло самовозгорание отходов.

В результате проведенного выезда на место выявлено задымление прилегающей к полигону территории и тление отходов по периметру объекта.

В целях незамедлительного принятия исчерпывающих мер для тушения пожара и прекращения вредных выбросов в атмосферный воздух прокуратура района в адрес директора организации, эксплуатирующей полигон, внесла представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в суд предъявлено исковое заявление, чтобы обязать организацию приобрести ограждения, препятствующие распространению отходов, в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Угроза распространения огня на земли лесного фонда отсутствует.

фото: © Столица на Онего

В воскресенье в Карелии синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами

О погоде на 15 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 августа будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, днем гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Ночью похолодает до +10, +15°С, днем воздух прогреется до +16, +21°С.

фото: Столица на Онего

В деревне Карелии подростку дали подписку о невыезде после кражи велосипеда

В Олонецком районе подросток взял чужой велосипед и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Олонецкому району обратился 55-летний житель одной из деревень. Он сообщил, что у него похитили велосипед стоимостью почти 18 тысяч рублей. Мужчина приехал навестить знакомого и оставил его у подъезда, а когда вернулся, на месте не нашел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен подросток. Он сознался в содеянном.

Как выяснилось, юноша направлялся домой и заметил оставленный без присмотра велосипед. Он решил им воспользоваться, однако в дороге у транспортного средства спустило колесо. Несовершеннолетний подозреваемый бросил его в кювет и скрылся.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

фото: © pixabay.com

За неделю жители Карелии добровольно сдали 25 единиц оружия

В Карелии сотрудники Росгвардии за неделю проверили десятки владельцев оружия, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии с 6 по 13 августа провели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Росгвардейцы составили 15 протоколов об административных правонарушениях, из них два – в сфере частной охранной деятельности.

Жители Карелии добровольно сдали 25 единиц оружия. Оружие не изымалось.

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Раскрыт способ, как снизить стоимость арендуемой квартиры

Член Российской гильдии риелторов Барсуков назвал способ снизить цену арендуемой квартиры.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл способ снизить цену арендуемой квартиры. По словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора. Об этом Барсуков рассказал в беседе с «Говорит Москва», сообщает «Лента.ру».

«Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения», — объяснил эксперт.

Барсуков призвал арендаторов не просто изучить недостатки недвижимости, а привести их в сравнении с помещениями конкурентов.

«Если я скажу, что мы раздумываем между этой квартирой и этой, но вот там есть определенные плюсы, а у вас их нет, и мы остановимся на вашей квартире, если вы компенсируете это ценой, то такой торг аргументированный получается. Так больше шансов снизить стоимость аренды», — рассказал он.