Все, что случилось сегодня

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)

На избирательном участке №65, который располагается в Петрозаводске в здании Карельской филармонии на улице Кирова, 12, огромное количество людей выстроились в очередях.

Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Николай Смирнов побывал на избирательном участке в Филармонии и запечатлел происходящее.

«На избирательных участках в Филармонии всё традиционно — рамки и проверки сумок на входе, антисептики, измерение температуры. К бюллетеням и урнам на второй этаж стоит очередь — от входа по лестнице, к столам для регистрации также люди выстроились в очередь. А на первом этаже другой участок, на котором почти пустынно, редкие бабушки заходят проголосовать», — сообщил фотограф Николай Смирнов.

Ранее сообщалось, что небывалая активность желающих проголосовать на выборах наблюдается на избирательном участке № 65 в здании Карельской филармонии в Петрозаводске. Судя по информации на стенде, из 1783 избирателей, зарегистрированных на момент открытия участка, 1227 человек подали заявление о включении в список избирателей «по месту нахождения на данном избирательном участке».

Напомним, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов обратился в Центральную избирательную комиссию республики в связи с поступившей информацией о давлении на сотрудников МВД накануне выборов.

«От сотрудников МВД Карелии, проживающих в Петрозаводске, поступила информация о том, что их принуждают регистрироваться на сайте Госуслуг и брать открепительные удостоверения для голосования на выборах на конкретном избирательном участке, расположенном в здании Карельской государственной филармонии по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 12, и в конкретную дату — 17 сентября 2021 года.

Считаю это нарушением избирательного законодательства. Предполагаю, что таким образом будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов. Прошу провести проверку по данному факту и устранить нарушения», — написал Ульянов в своем обращении.

Как пояснил Евгений Ульянов нашему изданию, целью обращения является защита голосов избирателей на предстоящих выборах.

В данный момент по жалобе Ульянова полиция проводит проверку.

фото: © Владимир Ларин / @vladislavlarin87

Олимпийский чемпион из Карелии получил именную дорогую иномарку

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин похвастался в соцсети подарком – дорогим автомобилем.

Карельский спортсмен опубликовал в соцсети фото автомобиля BMW, подаренному за золотую медаль в Токио.

«Огромная благодарность фонду поддержки олимпийцев за такой ценный подарок, bmwru принимайте в семью», — пишет Владислав Ларина в Instagram.

Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин получил государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей, от училища олимпийского резерва в Кондопоге — 500 тысяч рублей.

фото: © Правительсвтво Карелии

Командная работа: старые школы Петрозаводска капитально отремонтируют

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский планируют привести в порядок городские школы.

Напомним, в минувшую среду Артур Парфенчиков и Владимир Любарский более полутора часов отвечали на вопросы как петрозаводчан, так и жителей других населенных пунктов республики. Учителя школы №25 Петрозаводска пожаловались на состояние здания своего учреждения, которое нуждается в капительном ремонте.

По словам главы Карелии, региональные власти с 2018 года пытаются комплексно заниматься вопросом наведения порядка в школах.

«Когда проехали по районам, то увидели, что школы и детские сады нуждаются в серьезном внимании. Понятно, все сразу осилить не могли. Начали с северных школ с утеплением фасадов (Чупа, Лоухи, Муезерка, Рабочеостровск). И сегодня многие сельские школ выглядят довольно неплохо. В прошлом году инкогнито проехал по петрозаводским школам. Остались сложные впечатления. Это крупные школы. Они требуют серьезных ресурсов. Но мы должны этим заниматься. И в рамках поручения президента мы обязаны уделить внимание прежде всего петрозаводским школам. Это дорогостоящие ремонты. И нам важно войти с ними в федеральную программу по капремонту школ. А сельские школы мы потихоньку доделаем», — отметил Артур Парфенчиков.

Республика уже выделила 72 млн рублей на проектирование капитальных работ в четырех школах, в том числе в Петрозаводске.

«Мы объехали с главой Петрозаводска учреждения, находящиеся в центре. Это история нашего города, это история нашего образования. Жаль, что не все школы сохранили. Вернуть к жизни их уже невозможно из-за изменившихся санитарных правил и норм. Наша задача — дать вторую жизнь сохранившимся школам. И мы этим будем заниматься», — сказал глава Карелии.

Напомним, перед прямой линией в Центр управления регионом поступило около 300 обращений. Еще несколько десятков вопросов пришло во время эфира, который транслировался на телеканале ОТР и в соцсети. Руководители республики и ее столицы не скрывали, что все проблемные вопросы они ежедневно обсуждают между собой. Поэтому во время прямой линии могли дополнить ответы друг друга, демонстрируя командную работу. Но что же сегодня беспокоит жителей республики больше всего? Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

Мэр Петрозаводска рассказал о претензии к нему Парфенчикова

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что получил замечание от главы Карелии Артура Парфенчикова.

Владимир Любарский заявил, что Артур Парфенчиков сделал ему замечание по поводу грязного вида площади Гагарина в Петрозаводске. Об этом мэр Петрозаводска рассказал в соцсети.

«Вот сегодня ранним утром получил справедливое замечание от Артура Олеговича о том, что на площади Гагарина в период прибытия московского поезда грязно», — сообщил Любарский.

Мэр Петрозаводска пояснил, что поручил подчиненным устранить проблему.

«Поставил задачу куратору центра Инне Сергеевне Колыхматовой решить вопрос. Ведь это место в это время является визитной карточкой всей республики как для туристов, так и для вернувшихся домой петрозавочдан. Это никаким образом не отменяет нашего внимания ко всему городу, о чем напомнил кураторам остальных районов. Но в обычаях русского человека всегда было приводить дом в порядок перед прибытием гостей. Да и нам самим ведь, наверняка, приятнее возвращаться из дальней поездки в чистый город», — рассказал Любарский.

Ранее Парфенчиков и Любарский рассказали о своих личных отношениях.

фото: © Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» / ВК

В Карелии мужчина вышел из вагончика на делянке и пропал

Полиция и добровольцы разыскивают мужчину, исчезнувшего на лесной делянке в Карелии.

Прионежская полиция разыскивает без вести пропавшего Сергея Александровича Сторчак 1991 года рождения. В ночь с 14 на 15 сентября мужчина вышел из лесного рабочего вагончика на делянке между поселком Ладва-Ветка и селом Таржеполь и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Приметы: рост 175 см., нормального телосложения. Одежда: спортивные штаны, куртка камуфляжная, шапка чёрная.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, или тех, кто видел его после 14 сентября, просят сообщить по телефону +79114036266.

фото: © «Столица на Онего»

На избирательном участке в здании филармонии в Петрозаводске выстроились очереди (ФОТОФАКТ)

Небывалая активность желающих проголосовать на выборах наблюдается на избирательном участке №65 в здании Карельской филармонии в Петрозаводске.

На избирательном участке №65, который располагается в Петрозаводске в здании Карельской филармонии на улице Кирова, 12, с утра выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах. Люди заполнили фойе филармонии, стоят на лестнице.



Фото: «Губернiя Daily» https://gubdaily.ru/news/prishla-afishu-posmotret-anomalnaya-aktivnost-izbiratelej-nablyudaetsya-na-vyborax-v-karelii/



Фото: «Губернiя Daily» https://gubdaily.ru/news/prishla-afishu-posmotret-anomalnaya-aktivnost-izbiratelej-nablyudaetsya-na-vyborax-v-karelii/

Судя по информации на стенде, из 1783 избирателей, зарегистрированных на момент открытия участка, 1227 человек подали заявление о включении в список избирателей «по месту нахождения на данном избирательном участке».

Напомним, ранее депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов обратился в Центральную избирательную комиссию республики в связи с поступившей информацией о давлении на сотрудников МВД накануне выборов.

«От сотрудников МВД Карелии, проживающих в Петрозаводске, поступила информация о том, что их принуждают регистрироваться на сайте Госуслуг и брать открепительные удостоверения для голосования на выборах на конкретном избирательном участке, расположенном в здании Карельской государственной филармонии по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 12, и в конкретную дату – 17 сентября 2021 года.

Считаю это нарушением избирательного законодательства. Предполагаю, что таким образом будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов. Прошу провести проверку по данному факту и устранить нарушения», - написал Ульянов в своем обращении.

Как пояснил Евгений Ульянов нашему изданию, целью обращения является защита голосов избирателей на предстоящих выборах.

В данный момент по жалобе Ульянова полиция проводит проверку.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Погибший подросток ездил на мотоцикле по селу в Карелии без прав и мотошлема

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности смертельного ДТП в поселке Реболы Муезерского района.

Напомним, авария с участием несовершеннолетнего водителя питбайка (мини-мотоцикл) и несовершеннолетней пассажирки произошло в четверг, 16 сентября. Мотоциклист разбился насмерть.

По сообщению в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в 22:00 в районе дома № 22 по улице Антикайнена, где 15-летний водитель питбайка, не имея права на управление транспортным средством, совершил наезд на стоящий у края проезжей части автомобиль «УАЗ». От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался в машине скорой помощи при транспортировке в больницу. Его 13-летней пассажирке оказана медицинская помощь.

В момент ДТП дети находились без мотошлемов.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © Михаил Терещенко / ИЗВЕСТИЯ

Власти Петрозаводска отреагировали на жалобы населения на строительство вышки сотовой связи

Администрация Петрозаводска добивается демонтажа фундамента, заложенного для установки вышки сотовой связи, против которой выступили жители города.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский во время «Прямой линии».

Строительство вышки планировалось на территории, которую планируется благоустроить по федеральной программе «Комфортная городская» среда».

«От депутатов и от жильцов получили сигнал о том, что на объекте благоустройства на Октябрьском проспекте вдруг началось строительство вышки сотовой связи. Оперативно отреагировали, сейчас бодаемся с теми, кто ее пытался установить на предмет демонтажа железобетонного основания», — сказал Любарский.

Разрешение на установку вышки было выдано министерством имущественных и земельных отношений Карелии. После жалоб населения это решение было отменено.

фото: Отделение МВД России по Муезерскому району / ВК

Юный мотоциклист насмерть разбился в Карелии (ФОТО)

В Муезерском районе произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

Дорожное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя питбайка (мини-мотоцикл) и несовершеннолетней пассажирки произошло в четверг, 16 сентября, в селе Реболы Муезерского района. Об этом информирует отделение местной полиции.

В 22:00 15-летний водитель мини-мотоцикла не справился с управлением из-за несоответствия скорости дорожным условиям. Он врезался в припаркованный у дома автомобиль.

15-летний водитель скончался при транспортировке в машине скорой помощи. 13-летняя пассажирка пострадала, она была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что мотоциклист разбился в аварии на выезде из Петрозаводска.

фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

В Карелии таксист вышел на смену и пропал

В Прионежском районе разыскивают мужчину, который вышел на смену в такси в понедельник и исчез.

В минувший понедельник, 13 сентября пропал Максим Александрович Я. 1981 года рождения. Он вышел на смену в такси в 11.00 в селе Заозерье. С тех пор место его нахождения неизвестно. Об этом сообщили в паблике "ДТП ПТЗ".

Мужчина передвигался на машине Renault Logan синего цвета. Был одет в синюю куртку с белой молнией, черную футболку, синие джинсы и синие кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщать по номеру 102, 02 или 89004593212.

фото: © Константин Совандер / ВК

Священник Петрозаводска назвал подарок, который хочет получить на день рождения

Сегодня, 17 сентября, Константин Савандер отмечает свой день рождения.

На своей странице в соцсети священник Константин Савандер сообщил, что 17 сентября у него день рождения.

«Если кто-то хочет поздравить, то отправьте деньги на часовню святого Фаддея или на храм на Ключевой», — написал священник.

По его словам, продвижение этих проектов станет лучшим подарком для него.

Телефон для перечисления средств Савандер указал на своей странице и попросил при переводе делать отметку «пожертвования».

Напомним, православный священник Константин Савандер — один из инициаторов строительства часовни святого Фаддея и подземной церкви на площади Кирова в Петрозаводске.

Также Савандер своими силами с прихожанами уже несколько лет строит храм на Ключевой.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Власти раскрыли детали будущей реформы общественного транспорта в Петрозаводске

Троллейбусы в Петрозаводске будут сохранены, но новые машины начнут покупать только после начала комплексной реформы общественного транспорта в 2023 году.

Об этом сообщили мэр города Владимир Любарский и глава Карелии Артур Парфенчиков во время «Прямой линии» с жителями республики.

Одно из ключевых направлений реформы — сохранение троллейбусов. По словам Любарского, он принял такое решение, в том числе, после того, как посоветовался с бывшим заместителем мэра Петрозаводска по городскому хозяйству Аврамом Склярским, представителями транспортных профсоюзов, коллективом МУП «Городской транспорт» и российскими специалистами в области общественного транспорта.

«С кем бы из специалистов мы не вели диалог, их предварительный анализ говорил следующее: у вас есть возможность и есть необходимость сохранения троллейбусов как вида транспорта. Много разговоров было на эту тему, нужны троллейбусы или нет, специалисты говорят: троллейбусы нужны… Это укрепило меня во мнении, что в силу уже имеющейся контактной сети, дешевизны этого транспорта, экологичности мы все-таки должны сохранить троллейбус, в том числе, сугубо по прагматическим мотивам. Даже не говоря о том, что это является нашей визитной карточкой, нашей памятью, нашей историей и так далее. Сугубо прагматично если рассуждать, то он нам выгоден в большей степени, чем что-либо другое», — сказал Любарский.

Подробнее о транспортной реформе читайте в статье «Тяжело больного не отправят к косметологу».

Трехдневное голосование на выборах стартовало в Карелии

По всей республике 17 сентября в восемь утра открылись участки для голосования.

В Карелии началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму России и Законодательное собрание республики. Одновременно в нашем регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний. Так, жители Петрозаводска выбирают депутатов городского совета.

На территории Карелии открыты 462 избирательных участка. Кроме этого, 6 избирательных участков сформированы в местах временного пребывания граждан. Из них 4 участка – в медицинских учреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале в столице Карелии и на острове Кижи.



Напомним, в 2021 году голосование проходит в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

фото: © freepik

Побоялся отпугнуть: житель Карелии умышленно заразил подругу СПИДом

В Сегеже молодой человек скрыл свое заражение, чтобы не отпугнуть новую знакомую, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Сегеже состоялся суд над местным жителем, обвиняемым в умышленном заражении своей знакомой ВИЧ-инфекцией.

Как было установлено, подсудимый скрыл от своей подруги факт наличия у него ВИЧ-инфекции, которая может передаться партнеру половым путем. Свой мотив он объяснил боязнью отпугнуть новую знакомую.

Сама девушка узнала о том, что заражена, при посещении лечебного учреждения через несколько месяцев после расставания с молодым человеком.

Суд признал жителя Сегежи виновным и приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 9 месяцев в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В Карелии избиратели поделились мнениями о трехдневном голосовании

Жители Петрозаводска отправились на избирательные участки, не дожидаясь выходных.

Очереди выстроились на многих избирательных участках утром в пятницу. Голосующие утверждают, что у них появилась возможность проголосовать, освободив выходные.

«Мы пришили проголосовать сегодня с утра, чтобы успеть на работу. Таким образом, освободим время в выходные. Очень удобно, что на голосование отвели три дня. Если у кого нет такой возможности, может прийти в выходные. Очень понравилось соблюдение всех мер безопасности на избирательном участке». — рассказали супруги Людмила Валерьевна и Тимофей Евгеньевич.

В карельском Центризбиркоме сообщают, что во время голосования соблюдаются повышенные меры эпидемиологической безопасности. Голосующим измеряют температуру и предлагают обработать руки антисептиком. Избиратели получают маски, перчатки и одноразовые ручки. Голосование проводится с соблюдением социальной дистанции. Помещения дезинфицируются, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.

В этом году упрощена процедура голосования по месту пребывания. Люди, прописанные в других городах, но оказавшиеся в Петрозаводске, могли заранее подать заявление на сайте Госуслуг и выбрать удобный избирательный участок.

Напомним, в этом году голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Карелии работают 462 избирательных участка. 131 из них находится в Петрозаводске. Они будут открыты с 8:00 до 20:00.

Жители Карелии выбирают депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и Петросовета. Также в регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний.

фото: © "Столица на Онего"

Жителя Карелии вывезли в лес и избили: прокуратура дала подробности разбойного нападения

В Муезерском районе пьяные работники строительной организации напали на руководителя своей же фирмы, заподозрив его в невыплате зарплаты, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее на сайте суда появилась информация о разбойном нападении на одного из жителя Муезерского района. К нему в квартиру вломились трое пьяных односельчан, которые избили его, прихватив часть имущества. Затем мужчину вывезли в лес, где, угрожая жизни, потребовали три с половиной миллиона рублей. Когда односельчане выяснили, что таких денег у потерпевшего нет, они заставили его перевести на карту одного из нападавших более 100 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, обвиняемые и потерпевший были коллегами, причем последний являлся руководителем строительной организации, обслуживавшей дороги в Муезерском районе.

Напившись, обвиняемые решили, что именно по вине пострадавшего им не выплачивается заработная плата, после чего вломились в жилище начальника. Там они взяли его личное имущество и имущество строительной организации на сумму 128 тысяч рублей. Кроме того, один из нападавших незаконно проник в квартиру потерпевшего, откуда украл документы организации.

Суд приговорил жителей Муезерского района к срокам от 8 лет 2 месяцев до 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Тяжелую травму получил рабочий градообразующего предприятия в Карелии

На Кондопожском ЦБК рабочий в результате падения с высоты получил тяжелую травму головы, Следком возбудил уголовное дело.

Следственный отдел Кондопоги возбудил уголовное дело по факту получения производственной травмы рабочим местного ЦБК.

Предварительное следствие установило, что работник АО «Кондопожский ЦБК», находясь на производственной площадке, наступил на незакрепленный элемент решетчатого настила и упал с высоты около 3-х метров. В результате падения он получил травму головы, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

фото: Информационное управление аппарата Заксобрания Республики Карелия

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович проголосовал у себя на родине

Председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович принял участие в голосовании в родном Медвежьегорске.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович проголосовал на выборах в родном Медвежьегорске вместе с родителями - Раисой Семеновной и Владимиром Михайловичем. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

«Сегодня началось трехдневное голосование на выборах – очень ответственный для всех нас шаг. Наши земляки в Медвежьегорске тоже активно голосуют, настроение у всех приподнятое. Люди ощущают причастность к важным решениям, ведь все мы хотим дальнейшего развития и укрепления суверенитета нашей страны, лучшего будущего для наших детей и внуков. Для этого России нужна сильная Государственная Дума, а нашей республике - сильный парламент, нужны ответственные и авторитетные люди, которые держат свое слово и подтверждают его конкретными делами. Уверен, что каждый из нас, делая свой выбор, будет опираться именно на эти убеждения», - поделился Элиссан Шандалович.

17 сентября в Карелии стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики. Также в республике проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование будет идти 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти объяснили, почему преждевременно обновлять троллейбусный парк в Петрозаводске

Покупка новых троллейбусов в Петрозаводске нецелесообразна до тех пор, как не будет разработана комплексная схема работы общественного транспорта.

Об этом сообщили мэр города Владимир Любарский и глава Карелии Артур Парфенчиков во время «Прямой линии» с жителями республики.

«Нельзя лечить тяжело больного человека у косметолога. Приобретать транспортный подвижной состав можно только тогда, когда есть понимание и есть движение как комплексный процесс. Вот сейчас у нас это понимание есть, и мы в этот процесс вошли», — пояснил глава города, имея ввиду необходимость разработки комплексной транспортной схемы.

С этим согласен и глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Нам специалисты объяснили на пальцах: вы телегу впереди лошади не пускайте, потому что сейчас самое главное понять, какая будет схема. Мы все понимаем, что троллейбусы останутся, но, во-первых, надо понимать, какие троллейбусы. Они все разные и по вместимости, и по электропитанию. Есть гибридные троллейбусы. Может быть, мы именно такие троллейбусы будет покупать по транспортной схеме и часть маршрутов, необорудованных контактными линиями, закроем троллейбусами. Это нам должны сказать специалисты», — добавил губернатор.

О деталях транспортной реформы читайте в статье «Тяжело больного не отправят к косметологу».

фото: © Администрация Петрозаводска

По просьбам жителей Петрозаводска в городе отремонтируют еще несколько улиц

По объектам на Перевалке в администрацию поступали многочисленные обращения от горожан, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

В этом году в карельской столице планируют отремонтировать ещё несколько участков дорог и тротуаров. Администрация изыскала средства в размере около 7 млн рублей для восстановления асфальтобетонного покрытия на Перевалке.

В перечень объектов вошли Суоярвская улица, проезд и тротуар вдоль дома № 3 на улице Софьи Ковалевской, участок Хвойного переулка и улица Лобачевского (от дома № 26 на улице Пархоменко до Кимасозерской улицы). По всем из них в администрацию неоднократно поступали обращения от жителей Петрозаводска.

Контракт находится на стадии заключения. Подрядчиком выступит ООО «Амтек». Ему предстоит отремонтировать покрытие общей площадью около 7,5 тыс. кв. м. Работы планируется завершить до начала ноября.

Ранее власти Петрозаводска рассказали, на каких улицах появится свежий асфальт.

фото: © Паблик ВК «Подслушано в Сегеже»

Парфенчиков хочет через прокуратуру наказать бывшие власти райцентра Карелии за аварийное жилье

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал преступлением бездействие бывшей администрации Сегежи, из-за которого сотни жилых домов не были признаны аварийными, и намерен попросить прокуратуру дать этому правовую оценку.

Такое заявление губернатор сделал на совещании по вопросам социально-экономического развития Сегежского района.

«Город весь в барках. Я помню предыдущего руководителя (местного самоуправления — прим. ред.). Это безумие какое-то. Ему говоришь, и такое ощущение, что он не понимает, о чем речь. Мое мнение — это преступление перед народом… Я поговорю с прокуратурой, чтобы они еще раз дали оценку этой ситуации. Это халатность, которая повлекла нарушение прав тысяч граждан», — сказал Парфенчиков.

По словам губернатора, подавляющее большинство аварийных домов в Сегеже получило такой статус только после 1 января 2017 года, поэтому их будут расселять в ходе третьего этапа федеральной программы по переселению, который начнется в 2024 году. Но власти Карелии намерены обратиться к правительству России с просьбой частично профинансировать расселение жилья в Сегеже до начала третьего этапа.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Более 45 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Карелии

По официальным данным на три часа дня, в Карелии на избирательные участки явились более 45 тысяч человек.

По данным Центральной избирательной комиссии Карелии на 15-00, явка на выборах в Госдуму России, Заксобрание Карелии, а также по ряду муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет составила 8,9%.

В первый день трехдневной избирательной процедуры проголосовали 45 205 избирателей.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.



Голосование проходит в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

фото: © equipnet.ru

Замглавы Минприроды Карелии назвал еще один участок, где возможна добыча золота

Разведка золотоносного месторождения планируется в Сегежском районе Карелии.

Об этом сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития района заместитель министра природных ресурсом и экологии Алексей Щепин.

«В качестве точки роста на перспективу мы также рассматриваем то, что на сегодняшний день Роснедра включили в программу лицензирования на 2021 год участок недр в пределах Выгозерской площади на золото для последующего выставления на аукцион. Данное мероприятие вошло в Индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Карелии на 2020–2024 годы», — сказал Щепин.

Ранее он говорил о разведке золотоносных месторождений в Питкярантском районе, а правительство Карелии сообщало о подготовительных работах по разработке месторождении рудного золота «Новые пески» в Пряжинском районе. Кроме того, компания Polymetal International plc объявила о положительных результатах первичной оценки запасов золота и платины на месторождении «Викша» в 90 км. к северу от Петрозаводска. В Инвестиционную стратегию Республики Карелия на период до 2025 года включен проект строительство завода на золоторудном месторождении «Лобаш-1» на территории Беломорского района.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Суд в Карелии запретил наркоторговцу заниматься журналистикой

Суд сурово покарал двух петрозаводчан, признанных виновными в наркоторговле, сообщили на сайте судебной инстанции.

Петрозаводский городской суд 15 сентября 2021 года признал двух жителей города виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Одному из мужчин суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься журналистской и редакционной деятельностью в средствах массовой информации сроком на 1 год 1 месяц 23 дня. Также виновный выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Его подельник отправится в колонию строгого режима на 8 лет, заплатив при этом штраф в размере 90 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска сделал свой выбор, чего и вам желает

Владимир Любарский принял участие в голосовании.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети, что решил не ждать выходных.

«Друзья, решил не откладывать на выходные и сходил на избирательный участок. Я свой выбор сделал, чего и вам желаю», – написал Любарский.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Проголосовать можно в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

фото: кадр из видео

Грузовик вывел из строя светофор в Петрозаводске (ВИДЕО)

Ночью на Лесном проспекте грузовик врезался в опору линии электропередачи.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео ночной аварии в Петрозаводске на Лесном проспекте в районе поворота на Ругозерский переулок.

Как пишут в паблике, грузовик на пустой дороге, задумчиво и неторопливо, въехал в столб. Авария произошла 17 сентября в 3.30, информации о пострадавших нет, как и о том, что послужило причиной аварии.

Как уточнили в мэрии города, из-за повреждения грузовиком опоры линии электропередач не работает светофор возле места аварии, вблизи бывшего «Радиозавода». Работы по восстановлению свотофора начнутся после поступления необходимых комплектующих, которые предстоит заменить на новые.

Администрации Петрозаводска просит участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

фото: © МВД по Республике Карелия

В Петрозаводске ищут молодых людей, подозреваемых в краже игрушек из магазина (ВИДЕО)

Полиция разыскивает парня и девушку, которых подозревают в краже из магазина игрушек.

Полицейские в Петрозаводске устанавливают личности молодых людей, запечатленных камерой видеонаблюдения. Они могут быть причастны к краже детских игрушек на сумму свыше 5000 рублей. Игрушки пропали из одного из торговых центров города. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Любую значимую информацию о разыскиваемых полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Петрозаводске разыскивали подростков, подозреваемых в краже дорогого микрофона.

фото: © Правительство Карелии

«Здесь и моя вина»: глава Карелии раскритиковал правительство за замерзающие детсады в Сегеже

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал членов правительства за то, что они вовремя не приняли меры по ликвидации аварий на теплосетях Сегежи, из-за которых без тепла остались детские сады и десятки жилых домов.

Эта проблема обсуждалась на совещании, посвященном социально-экономической ситуации в Сегежском районе.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов доложил, что отопительный сезон начался в районе 6 сентября, после чего в Сегеже произошло 24 прорыва теплосетей. На сегодняшний день остались не устранёнными 10 повреждений, в результате без тепла остаются 17 многоквартирных домов и три детских сада. Главная причина — высокая изношенность сетей отопления.

Жалобы местных жителей ранее были опубликованы в группе «Подслушано в Сегеже» Вконтакте.

По мнению главы Карелии, когда стало понятно, что муниципальные власти не могут самостоятельно ликвидировать последствия аварий, им должны были помочь профильные республиканские ведомства.

«У меня мысли не было, что правительство в лице ответственных органов не подключится к этому. Здесь и моя вина, наверное, что я лично не дал указания, как я это обычно делаю. У меня было абсолютное убеждение, что вы в курсе этой ситуации… Почему эта тема осталась на уровне муниципалитета? Я удивлен, что кроме меня об этом в правительстве никто не знал», — сказал Парфенчиков.

Он дал поручение разобраться, почему не сработала система реагирования на обращения граждан.

Кроме того, губернатор попросил прокуратуру провести проверку, как проводились профилактические работы по подготовке теплосетей Сегежи к отопительному сезону.

«Прокуратура должна дать оценку, почему трубы лопнули сейчас, а не летом во время опрессовки. Проводилась ли она и каким образом?», — пояснил Парфенчиков.

Глава республики потребовал устранить последствия аварий и подключить к теплу дошкольные учреждения Сегежи не позднее понедельника, 20 сентября.

фото: © Зураб Джавахадзе / ИЗВЕСТИЯ

За сутки трое ковидных больных в Карелии умерли, 158 человек заразились вирусом

Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 63541 человек, умерло 823 ковидных больных.

По данным на 17 сентября, в Карелии подтверждены еще 3 смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 823, сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 158 инфицированных, из которых 158 были не привиты. Из 158 инфицированных заболевших — 155, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 552 пациента с коронавирусом. Шестеро больных находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один на инвазивной ИВЛ.

За сутки 164 человека выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63541 человека. За все время выздоровели 60352 пациента.

фото: УФСИН Карелии

Сотрудники УФСИН Карелии голосуют на работе

В исправительной колонии №7 в Карелии работает избирательный участок, здесь могут голосовать ее сотрудники и их коллеги из других учреждений УФСИН.

В Сегеже сотрудникам системы ФСИН предложили 17, 18 и 19 сентября проголосовать в рабочее время на участке № 467. Он расположен прямо в исправительной колонии № 7. Многих порадовала возможность проголосовать на работе.

«Сотрудники получали открепительные удостоверения, чтобы на нашем участке проголосовать. Это удобно, потому что можно проголосовать, не отрываясь от рабочего процесса», — сказал заместитель начальника ИК-7 Леонид Свердлов.

Замначальника ИК-1 в Надвоицах Александр Харин уже сделал свой выбор и отметил, что положительные моменты не только в голосовании на работе, но и в трехдневном формате.

«Не надо отвлекаться в свое личное время, свои выходные, лучше сейчас в течение дня сюда зайти и проголосовать, и теперь два свободных дня впереди, можно отдыхать», — сообщил Харин.

Всего в Карелии работают 462 избирательных участка. Шесть находятся в местах временного пребывания граждан, 4 из них — в медучреждениях, по одному на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.