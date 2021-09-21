Самые значимые события среды

фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Уголовное дело экс-министра транспорта Карелии вернулось в суд Петрозаводска

Уголовное дело дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматривать городской суд Петрозаводска, вопреки попыткам адвокатов перенести процесс в другой регион.

Как сообщалось ранее, в апреле судья петрозаводского суда Александр Мерков, несмотря на возражение гособвинителя Елены Старовойтовой удовлетворил ходатайство адвокатов направить дело в Верховный суд России, чтобы тот определил, в каком регионе будет идти судебный процесс.

Питерские адвокаты мотивировали это тем, что в Петрозаводске разбирательство, по их мнению, будет необъективным. Они хотели, чтобы дело рассматривал суд Ленинградской области.

Верховный суд России передал решение этого вопроса на рассмотрение Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а тот постановил вернуть дело Кайдалова в Петрозаводск. Не согласившись с таким решением, адвокаты экс-министра подали апелляционную жалобу в Верховный суд России, который оставил решение Третьего кассационного суда в силе.

Заседание Петрозаводского городского суда, на котором начнется рассмотрение дела, назначено на 29 сентября. Ранее Верховный суд России продлил арест Кайдалова до 3 декабря включительно. Об этом "Столице на Онего" сообщили в Петрозаводском городском суде.

Глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов был задержан 6 февраля 2020 года по подозрению во взяточничестве. Позже Следком республики предъявил экс-министру транспорта Карелии и бывшему заместителю гендиректора аэропорта «Петрозаводск» по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ: «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей - часть трехмиллионой взятки. За эти деньги от них ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего выгодное ему досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Кайдалов вину не признает и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска рассказали, где еще планируют осенью отремонтировать дороги

Подрядчик в ближайшее время заасфальтирует еще три улицы в столице Карелии.

По информации мэрии города, на этой неделе ООО «АМТЕК» завершило асфальтирование Почтового проезда на Древлянке, улицы Черняховского и отдельных участков Ругозерского переулка на Перевалке. Общая площадь объектов – более 2,5 тысяч квадратных метров. Сегодня, 22 сентября, подрядчик планирует приступить к укладке асфальта на Надвоицком проезде на Голиковке. Далее дорожники займутся восстановлением ранее отфрезерованных участков улиц Красной (возле ТРЦ «Макси» и на участке между улицами Анохина и Шотмана) и Льва Толстого.

В администрации города напомним, что в рамках муниципального контракта ООО «АМТЕК» отремонтирует более 20 объектов в разных районах города. Их общая площадь составит почти 30 тыс. кв.м. Средства выделили из Дорожного фонда Карелии. Часть работ будет синхронизирована с ремонтом объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее подрядчик восстановил участки на улицах Труда, Антонова, Учительской, Гористой, Шуйской, на проездах Автолюбителей и Белинского.

Ранее сообщалось, началась подготовка к капремонту первого участка дороги из Петрозаводска в сторону Вознесенья.

фото: © pixabay

Жители Петрозаводска рассказали о шоке от роста цен в такси и сравнили с тарифами в других городах

Рост цен в такси вызвал возмущение жителей Петрозаводска, которые считают неоправданным такое подорожание в сравнении с другими регионами.

Своими наблюдениями поделились подписчики группы «Подслушано в ПТЗ».

«Я просто в шоке от цен на такси в нашем городе. Я обычно пассажир автобуса, а в этом месяце много разъездов в связи с заменой документов и так по мелочи. Стоимость такси увеличилась в 2 раза! Почему моя зп (зарплата — прим. ред.) также не может? Выбора нет, а ехать то надо! И приходится за 15 минут поездки 300-400 р. отдавать. Ужас какой!», — возмутился один из подписчиков.

Продолжая эту тему, другой житель города сравнил стоимость такси в Петрозаводске с ценами в курортном Крыму.

«Добираясь с ж/д вокзала Симферополя до аэропорта, а это немногим 15 км мы потратили на такси 100 руб. Прилетев в аэропорт Пулково нам ещё нужно было добраться до Ладожского вокзала, а это примерно 30 км, мы заказав такси через приложение, увидели на экране гаджета сумму 740 руб., время заказа примерно 5-6 утра», — поделился наблюдениями автор поста.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Красиво мстить не запретишь: в Петрозаводске на автомобиле выложили прокладками слово «урод» (ФОТОФАКТ)

Жители Древлянки любуются автомобилем с «аппликацией» из прокладок.

В паблике «ДТП ПТЗ» выложили фото автомобиля «ВАЗ», обклеенного ежедневными прокладками. На капоте с помощью женских гигиенических средств выложено слово «урод». Машину авторы фото обнаружили около детского городка на Лососинском шоссе.

«Мстя моя, будет страшна!», «Оригинально», — комментируют подписчики в паблике творчество мстительницы.

Ранее автомобиль с «тюнингом» из стикеров привлек внимание жителей Петрозаводска.

Стало известно, кто умер в камере отдела полиции в Карелии

Умерший в камере изолятора временного содержания отдела полиции Костомукши был доставлен туда по подозрению в покушении на убийство.

Об этом «Столице на Онего» сообщил источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.

В ночь на 21 сентября 2021 года в камере ОМВД России по городу Костомукша обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. По имеющимся сведениям, у него были раны на запястьях. Он скончался во время реанимационных мероприятий.

Источник «Столицы на Онего» пояснил, что молодой человек был задержан по подозрению в причастности к преступлению, которое было совершено 17 сентября 2021 года в гаражном кооперативе «КОС-2» в Костомукше.

Как сообщалось ранее, двое мужчин избили третьего. Убедившись, что потерпевший потерял сознание и не подает признаков жизни, подозреваемые скрылись. Избитого мужчину вовремя нашла его знакомая. Потерпевшего успели спасти медики, он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Полицейские задержали подозреваемых — двоих местных жителей 23 и 25 лет. Тело 25-летнего было обнаружено 21 сентября в камере изолятора временного содержания.

Следственные органы Карелии пока не комментируют эту информацию и проводят доследственную проверку по факту смерти задержанного.

фото: Республика Карелия / ВК

Режим повышенной готовности объявлен в городе в Карелии из-за коммунального ЧП

В Питкяранте введен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения ЧС из-за коммунальной аварии на сетях водоотведения.

Авария произошла в доме № 18 на улице Ленина в Питкяранте. Об этом информирует паблик карельского правительства.

Сообщается, что ремонтные работы начнутся сегодня, 22 сентября. Режим повышенной готовности будет действовать до 23 сентября.

фото: кадр из видео

Рекламный экран не дает спать жителям девятиэтажки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жители Древлянки жалуются на мерцающий светодиодный экран, который установлен на торговом центре.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители дома № 13 по улице Древлянка. Поводом для этого стал рекламный экран, установленный недавно на здании торгового центра «Ягуар» по Древлянке, 16. Он находится на уровне третьего этажа девятиэтажки и работает круглосуточно.

«Экран расположен таким образом, что его яркий свет направлен на жилой дом по адресу Древлянка, 13. При этом свет постоянно ритмично мигает. Экран настолько яркий, что мешает ночному сну жителей даже при закрытых плотных шторах. В нашем доме многие спальные комнаты, в том числе детские комнаты, расположены со стороны торгового центра. Известно, что ритмично мерцаюший сильный свет опасен для здоровья, так как он может спровоцировать эпилептические припадки и другие патологические состояния», — пишут в своем обращении жители Древлянки.

Жителей дома № 13 интересует, правомерна ли круглосуточная работа рекламного экрана, соблюдено ли необходимое расстояние до жилых домов, и есть ли разрешение на установку этой мигающей конструкции.

Горожане могут бороться с рекламой, мешающей спать. Как пояснили «Столице на Онего» в прокуратуре Карелии, для этого необходимо подготовить сразу два обращения: в администрацию Петрозаводска, в ведении которой находится размещение рекламных конструкций, и Роспотребнадзор, как контролирующий орган. Специалисты должны будут выйти на место и замерить световой фон. Если выявят нарушения, будут приняты меры, уточнили в надзорном органе.

фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Начался ремонт важной пригородной дороги под Петрозаводском

Артур Парфенчиков проинспектировал ремонт дорог в сторону Ялгубы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал ремонт трассы от Соломенного до Ялгубы. Ремонт этой джороги осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На ее состояние было много нареканий от жителей. Сегодня проверил, как идут работы. Подрядчик — вологодская компания „ТрансСтройПриродРесурс“ — обещает завершить их до конца года. Дорожники уложили выравнивающий слой и, как сообщил заместитель директора компании Владислав Хлестков, в течение этой недели приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона», — рассказал Артур Парфенчиков о ходе строительства пригородной трассы.

Как уточнили в Минтрансе, в населенных пунктах и на некоторых других участках будет уложен асфальт, на остальных — щебеночно-песчаная смесь. Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет 23 километра.

Также, по словам главы региона, в октябре будут завершены ремонтные работы на дороге Заозерье-Пиньгуба. Всего же в Прионежском районе в этом году будет отремонтировано 83 километра, а в 2022 году — около 55 километров региональных автодорог.

фото: из документации к аукциону

Закрытый в январе детский сад в пригороде Петрозаводска уже выставили на продажу

Администрация Прионежского района Карелии выставила на торги здание детского сада в селе Заозерье в пригороде Петрозаводска, которое пользуется популярностью как район индивидуального жилищного строительства.

Все характеристики объекта содержатся в документации к аукциону.

Бывший детский сад «Теремок» представляет собой деревянное здание площадью 568 кв. метров с электричеством, водоснабжением и канализацией. Согласно документам, оно было построено в 1982 году, и на сегодняшний день его износ составляет 27%.

«Здание детского сада не функционирует с января 2021 года. Объект от электричества не отключен. Здание закрыто, под охраной не находится», — говорится в документации.

Вместе с детским садом продается участок площадью 3,7 тыс. кв. метров.

Начальная цена продажи объекта составляет 4,8 млн рублей.

фото: администрация Петрозаводска

Новые правила по установке двуязычных табличек в Петрозаводске привели к росту цен для жителей

Решение властей Петрозаводска ввести обязательную установку табличек определенной формы с названиями улиц на двух языках привело к росту цен на их изготовление, а платить обязаны собственники домов.

Согласно новым правилам, с 1 сентября все таблички на зданиях Петрозаводска должны быть унифицированы. Для них определены размер, цвет и шрифт. Как пояснили в мэрии, за основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. По новым правилам, названия улиц на табличках должны быть написаны на русском и карельском языках.

«Собственники домов (помещений в них) должны обеспечить размещение на фасадах указателя наименования улицы (переулка, площади и пр.), номерного знака (соответствующего номеру строения), номера подъезда (с указанием номеров квартир в нем расположенных). Также собственник должен установить на двери своей квартиры табличку с соответствующим номером», — говорится в разъяснениях мэрии.

В администрации предупредили собственников зданий, в том числе, жилых домов, что они обязаны выполнять эти правила и установить таблички за свой счет.

«Таблички производят рекламные агентства. Именно там жители карельской столицы могут заказать необходимые указатели», — добавили в администрации.

«Столица на Онего» выяснила расценки рекламных агентств на изготовление табличек. Стандартный домовой аншлаг, изготовленный по старым правилам, стоит около 900 рублей, а по новым двуязычным требованиям — более 1,5 тыс. рублей. Перевод на карельский язык агентства делают сами.

фото: © Владимир Гердо / ТАСС

Количество смертей от коронавируса в Карелии превысило 840

За минувшие сутки в республике зарегистрировано сразу пять летальных исходов от COVID-19.

По данным на 22 сентября, в Карелии официально зарегистрировано 5 смертей от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 842. Об этом глава Минздрава Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки были инфицированы 165 человек, из которых 164 были не привиты. Из 165 инфицированных 153 заболели, средней тяжести — 54, тяжелых — 5, крайне тяжелых/ИВЛ — 1. Сутками ранее было зафиксировано 159 новых случаев инфекции.

В стационарах находятся 646 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (один находится на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровели 169 пациентов.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64331 человек, выписаны по выздоровлению 61190 пациентов.

Напомним, в минувший вторник Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию.

фото: © кадр из видео

Лоси вышли на трассу в Карелии прямо перед автомобилями (ВИДЕО)

Жители Карелии сняли на видео двух лосей, вышедших на трассу в Сортавальском районе.

Жительница Карелии поделилась в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» видео, на котором запечатлены два лося, вышедшие на дорогу. Как пишет автор видео, встреча с лесными великанами произошла в 5 километрах от поселка Вяртсиля Сортавальского района.

Судя по всему, к людям вышла лосиха с подросшим лосенком. Автомобили на трассе остановились, чтобы пропустить животных — лоси пересекли дорогу и скрылись в лесу.

Ранее житель Петрозаводска спас раненую сову.

фото: © УФСБ России по Республике Карелия

Силовики нагрянут в аэропорт «Бесовец» в Петрозаводске

Карельское управление ФСБ предупреждает о грядущих антитеррористических учениях в аэропорте Бесовец».

Карельское УФСБ сообщает о том, что с 22 по 23 сентября на территории аэропорта «Бесовец» и Прионежского муниципального района будет проводиться плановое антитеррористическое учение.

«Его целью является отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Оперативный штаб в Республике Карелия информирует жителей Петрозаводска и Прионежского района о возможных временных неудобствах, связанных с учением.

фото: © ГИБДД Карелии

Виновник ДТП, в котором погиб водитель КАМАЗа, получил год колонии-поселения

Кондопожский городской суд назначил признанному виновным в смертельной аварии водителю год колонии-поселения и выплату миллиона рублей вдове погибшего.

Судья кондопожского городского суда Александр Иванов признал водителя грузового автомобиля Volvo виновным в ДТП, в котором погиб 58-летний водитель КАМАЗа. Подсудимый приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По решению суда он также обязан выплатить вдове погибшего миллион рублей (вместо запрашиваемых ею пяти миллионов) за моральный вред по причине смерти близкого ей человека. Кроме того, суд лишил осужденного права на управление автотранспортом на срок в два года.

Пока приговор не вступил в законную силу и, по имеющейся информации, очевидно, будет обжалован осужденным и двумя его адвокатами.

Напомним, смертельное ДТП произошло 31 октября 2019 года в Кондопоге. Тогда около 16.00 на Октябрьском шоссе столкнулись два грузовика – КамАЗ и Volvo, которыми управляли местные жители. В результате аварии КАМАЗ загорелся, и его 58-летний водитель погиб на месте происшествия.

Расследовавшая это уголовное дело полиция в случившемся обвинила водителя автомобиля Volvo, выехавшего на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КАМАЗом. Однако осужденный водитель, которого защищают адвокаты Павел Гравченков и Виктор Обруч, вину не признал.

Он утверждает, что выехал на «встречку», чтобы избежать столкновения с другим, двигавшимся впереди автомобилем, водитель которого был установлен и допрошен судом. При этом, результаты проведенной по делу автотехнической экспертизы оказались не в пользу осужденного.

фото: коллаж: © «Столица на Онего»

Как пандемия коронавируса помогла Петрозаводскому суду спрятаться от прессы

В Карелии журналистов не пустили на процесс по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука, объяснив запрет опасностью заражения COVID-19.

Восьмого сентября судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева не пустила прессу в зал, где проходило первое заседание по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в преступлениях коррупционной направленности. Процесс по «делу Боднарчука» формально является открытым, но фактически его с самого начала закрыли от глаз общественности, объяснив свои действия необходимостью соблюдать правила безопасности во время пандемии.

Работники прессы пожаловались на ограничения своих прав со стороны работников суда, проявивших острую заботу о здоровье журналистов именно в период рассмотрения самого резонансного уголовного дела последних лет. Репортеры получили ответ из суда, пропитанный смесью бюрократизма и абсурда. Так, работники СМИ узнали, что судебный процесс может быть открытым и закрытым одновременно. А запрет присутствовать в зале заседаний для всех без исключения журналистов является попыткой обеспечить равенство всех изданий в доступе к информации.

Подробности — в тексте «Как Петрозаводский суд „короной“ накрылся».

фото: © управление пресс-службы главы Карелии

Открываются вакансии сотрудников переписных участков в Карелии

В преддверии всероссийской переписи населения Карелиястат объявил об открытии вакансий контролеров полевого уровня, которые будут работать на переписных участках.

В их обязанности будет входить проведение предпереписной проверки на территориях переписных участков, организация доступа переписчиков в жилые дома и их безопасности. Также контролеры будут участвовать в подборе переписчиков, комплектовании переписной документации и мобильных устройств, консультациях населения и других организационных мероприятиях.

От претендентов на вакансии требуются навыки владения персональным и планшетным компьютером, организаторские способности, ответственность и коммуникабельность.

Контролеры полевого уровня будут работать с 29 сентября по 25 ноября.

Им обещают заработную плату в размере 20 тыс. рублей в месяц.

фото: © Алексей Павлишак / ТАСС

Пограничники в Карелии задержали кубинцев, пытавшихся сбежать в Финляндию, и их проводника

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия задержали при въезде в пограничную зону на территории Муезерского района трех гражданин Кубы и одного гражданина Узбекистана.

В ходе проверки выяснилось, что в августе 2021 года кубинцы приехали в Санкт- Петербург, где наняли гражданина Узбекистана, чтобы он их доставил в пограничную зону Карелии, откуда они собирались нелегально отправиться в Финляндию.

Муезерский районный суд оштрафовал граждан Кубы за нарушение правил пребывания в пограничной зоне и принял решение об их принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Действия гражданина Узбекистана квалифицировались по другой статье административного кодекса как «ведение хозяйственной деятельности в пограничной зоне без разрешения пограничных органов» и «осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента». Ему тоже выписан штраф, но без выдворения за пределы России.

фото: © shetlandponyclub / instagram

В Карелию проникли олень и три пони без документов

Владельцы оленя и трех пони завезли их в республику, не оформив сопроводительные ветеринарные документы и не согласовав маршрут перевозки, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В августе 2021 года специалисты карельского Россельхознадзора выявили несколько нарушений, связанных с отсутствием оформления сопроводительных ветеринарных документов.

Так, житель Прионежского района привез в свое личное подсобное хозяйство оленя из Мурманской области. Маршрут перевозки не был согласован с управлением Россельхознадзора, ветеринарные сопроводительные документы также оформлены не были.

За нарушение правил перевозки животных мужчина был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 рублей.

Также без согласования маршрутов перевозки и без ветеринарных сопроводительных документов три жительницы Карелии привезли трех пони в конюшни Петрозаводска. В отношении владелиц были составлены протоколы об административном нарушении.

Все животные были поставлены на карантин для проведения противоэпизоотических мероприятий.

фото: © Дмитрий Серебряков / ТАСС, архив

В Карелии выросло количество тяжких преступлений

Тяжкие и особо тяжкие преступления составляют четверть всех совершаемых в республике преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Всего за период с января по август 2021 года на территории Республики Карелия было зарегистрировано 9 186 преступлений, что на 99 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составляет 24,1% (всего 2 212 преступлений) — почти четверть из всех зарегистрированных в республике.

По сравнению с прошлым годом количество тяжких преступлений выросло на 9,4%, что связано с увеличением числа краж с банковских карт. При этом количество особо тяжких преступлений сократилось на 22,6%.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Подросток на мотоцикле врезался в автомобиль на трассе в Карелии

В Пудоже 13-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой.

По данным Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 21 сентября, в 18:00 произошло ДТП на 439 км федеральной автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в Пудоже. 13-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «BSE 125», не имея права управления транспортным средством, при выезде со второстепенной дороги, в нарушение требования дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», столкнулся с автомобилем Renault Sandero. Иномарка двигалась по главной дороге.

После ДТП несовершеннолетнему водителю была оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее юный мотоциклист насмерть разбился в Карелии.

фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Число жертв коронавируса в России перевалило за 200 тысяч

За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 817 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 19 706 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 662 (8,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 333 557 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 542 213.

За прошедшие сутки выздоровели 16 102 человека.

За сутки был зарегистрировано 817 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 200 625.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 187,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 398 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 сентября остаются 1 163 321 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 165 новых случаев коронавируса и пять смертей. С начала пандемии в республики заболели 64331 человек, выписаны по выздоровлению 61190 пациентов, умерли 842 человека.

фото: © freepik

В Карелии на 2/3 снизилось количество преступлений, совершенных под действием наркотиков

В республике по сравнению с прошлым годом существенно снизилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

По данным с января по август 2021 года, на 64,4% (с 59 до 21) снизилось количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения. Сократилось на 66% (с 50 до 17) и количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Также отрицательный рост показало количество преступлений, связанных с алкогольным опьянением. Всего, согласно статистике, каждое третье преступление в республике совершается под воздействием алкоголя.

Сократилась на 9,9% (с 274 до 247) и преступность среди несовершеннолетних.

Иностранные граждане и лица без гражданства совершили в Карелии 38 преступлений, из них 24 — граждане СНГ. В отношении же иностранцев и лиц без гражданства было совершено 33 преступления.

Ранее стало известно, что в этом году на 300% увеличилось число пойманных посредников во взяточничестве в Карелии.

фото: © freepik

Кражи занимают около половины всех зарегистрированных в Карелии преступлений

Прокуратура республики привела статистику преступлений с начала 2021 года.

Из числа всех зарегистрированных в Карелии преступлений 61,4% занимают хищения чужого имущества. В республике были зафиксированы 4048 краж, в том числе мелких, из них 88 — из квартир. В целом число краж увеличилось почти на 10%.

Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8,5% и составило 1 214, из них 893 — дистанционно.

В целом с начала года правоохранительными органами республики зарегистрировано 2 339 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Напомним, с начала года в Карелии было зарегистрировано 9 186 преступлений, из них почти четверть составили тяжкие и особо тяжкие.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Остановку транспорта запретят еще на одной улице в Петрозаводске

В октябре изменится схема движения транспорта на Голиковке, сообщили в администрации города.

С 11 октября на проспекте Александра Невского будет запрещена остановка по четной стороне улицы вдоль дома № 70 до пересечения с Комсомольским проспектом. Нововведения призваны увеличить пропускную способность на перекрестке при повороте направо и снизить вероятность возникновения заторов.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, с 11 сентября изменилась схема движения транспорта на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина в Петрозаводске.

Прогноз погоды на среду



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фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Пассажиры троллейбусов в Петрозаводске пожаловались на нарушения расписания и маршрутов движения

Водители троллейбусов в Петрозаводске зачастую не соблюдают расписание и не останавливаются на остановках.

Такие жалобы от жителей города опубликовал паблик «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Теперь у нас не только маршрутки график не соблюдают, но и троллейбусы! Утром в час пик (с 8 до 9 часов) интервал троллейбуса № 3 должен быть 10-14 минут, а на деле 20 минут (!!!). Маршрут № 8… должен выезжать с конечной (ул.Заводская) в 8.10, но выезжает гораздо раньше… И это не единичный случай, это практически ежедневно… Как-то спросила у кондуктора может расписание поменялось. Ответ был — водитель решил раньше выехать. А расписание тогда для чего?», — утверждает автор нескольких записей.

С этим согласен и другой подписчик.

«У меня вообще была неоднократная история с „тройкой“, она вообще проезжает остановки, даже когда людям выйти надо. Надо было выйти на остановке Универа, у главного корпуса, и люди хотели с остановки сесть. Водятел забил и проехал мимо, завернув в сторону Центрального рынка», — написал посетитель группы.

Участники обсуждения рассчитывают на реакцию со стороны властей.

«Написав здесь, быстрее будет реакция ответственных лиц. Поверьте мне, это уже проверено, читают чиновники посты в этой группе!», — утверждает автор.

фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Профилактику коронавируса приравняли к охране труда — разъяснения для работодателей Карелии

Фонд социального страхования Карелии подготовил разъяснения для работодателей об изменениях в правилах выплаты компенсаций расходов на профилактику COVID-19.

Новые правила, принятые министерством труда России, вступили в силу с 19 сентября.

Согласно изменениям, мероприятия по профилактике коронавируса работодатели могут включить в свои планы по охране труда на текущий год. В этот список входит тестирование персонала, покупка масок, антисептиков, устройств для дезинфекции, термометров, приборов и оборудования для мониторинга здоровья сотрудников

Кроме того, по новым правилам, продлен срок подачи заявлений на выплату компенсаций расходов работодателей. В прошлом году их принимали до 1 августа, а теперь — до 1 октября.

фото: © Максим Симонов / ТАСС

На 300% увеличилось в этом году число пойманных посредников во взяточничестве в Карелии

Согласно статистике, приведенной в прокуратуре Карелии, в республике выросло число экономических преступлений.

В Карелии с начала года отмечается рост более чем на треть преступлений коррупционной направленности. На учет поставлено 80 преступления этой категории. При этом также почти на треть снизилось число взяток — с 16 до 11.

Зарегистрированных фактов дачи взятки — 15. Также было зафиксировано 4 факта посредничества при взятке — это на 300% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выросло число экономических преступлений, всего с начала года их было зарегистрировано 353.

Общий ущерб от преступлений составил 481 миллион 637 тысяч рублей, что на 4,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, в республике с начала года также выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.

Петрозаводская биатлонистка вошла в пятерку сильнейших на Первенстве России

Спортсменка из Петрозаводска Ирина Соловьёва заняла четвертое место на Первенстве России по биатлону в кросс-спринте.

Как сообщили в министерстве образования и спорта Карелии, петрозаводская биатлонистка участвовала в кросс-спринте среди юниоров в Уфе.

Она выступала на дистанции 4,5 км.

Шестое место заняла ещё одна спортсменка из Петрозаводска Ульяна Черепанова.

фото: © «Баренц Групп»

Двор нового жилого дома «Террасса» в Петрозаводска украсили зелеными насаждениями

Команда Сбербанка и строительной компании «Баренц Групп» и высадили туи и гортензии во дворе строящегося многоэтажного дома «Террасса» в Петрозаводске.

В экологической акции участвовал управляющий Карельским филиалом Сбербанка Константин Бугрим.

Дом на улице Вольная, который возводит компания «Баренц Групп», находится на берегу реки в окружении сосен, а новые зеленые насаждения, по мнению инициаторов, помогут создать еще более уютную атмосферу на дворовой территории.

Застройщик: ООО «ТЕРРАСА» — ЖК «ТЕРРАСА». Проектная декларация здесь terrasa.barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.