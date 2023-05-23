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«Столица на Онего» обновила рекорд посещаемости

Новости. Общество
09:00, 29 Мая 2023

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Число просмотров материалов издания с начала года достигло пиковых показателей

Крупнейшее интернет-издание Карелии «Столица на Онего» в мае обновило рекорд посещаемости, преодолев месячную планку в 3 900 000 просмотров. Такие данные приводит авторитетный сервис статистики и мониторинга прессы LiveInternet.

Также рекордных показателей с начала года достигло число посетителей «Столицы на Онего», превысив отметку в 1 400 000 человек. По данному индикатору «Столица на Онего» находится в двукратном отрыве от ближайшего конкурента – портала «Петрозаводск говорит», месячное количество посетителей которого на начало мая составляет менее 700 тысяч человек.

Наряду с высокой посещаемостью «Столица на Онего» сохраняет лидерство и в рейтинге цитируемости республиканских СМИ. Так, по данным системы аналитики СМИ «Медиалогия», индекс цитируемости «Столицы на Онего» составил 23,86 единицы, почти в полтора раза превысив показатель портала «Петрозаводск говорит» и в два с половиной – информационного агентства «Карелинформ». Рассчитываемый по числу ссылок в других изданиях и количеству лайков с перепостами, индекс цитируемости является верным индикатором качества СМИ.

Как рассказали в «Столице на Онего», занимать верхние позиции в рейтингах региональной прессы изданию удаётся благодаря не только высоким стандартам качества, но и диверсификации медиапортфеля. «Столица на Онего» входит в медиахолдинг, составными частями которого также являются «МК в Карелии», «Фактор-новости» и «Жизнь и кошелёк». Каждое из изданий имеет собственную аудиторию и занимает тот или иной сегмент медиарынка. 

Такой подход позволяет получить максимальный охват читательской публики и в то же время доносить информацию до целевой аудитории. Именно поэтому большинство предприятий и предпринимателей предпочитают сотрудничать с медиахолдингом.

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